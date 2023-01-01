佛說長者法志妻經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說長者法志妻經

失譯人名今附涼錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附涼錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘千二百五十，菩薩萬人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘千二百五十，菩薩萬人俱。

佛時清旦，著衣持鉢入城分衛，比丘菩薩皆悉侍從。諸天龍神及香音神，無善之神，鳳凰神，山神、執樂神王，皆散華燒香，鼓諸音樂歌歎佛德，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時清旦，著衣持鉢入城分衛，比丘菩薩皆悉侍從。諸天龍神及香音神，無善之神，鳳凰神，山神、執樂神王，皆散華燒香，鼓諸音樂歌歎佛德，而說頌曰：

「從無數億劫， 積行難可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從無數億劫， 積行難可量，

慈愍于眾生， 使發大道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈愍于眾生， 使發大道行。

三界猶如化， 一切悉空無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界猶如化， 一切悉空無，

能曉了此慧， 度脫諸十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能曉了此慧， 度脫諸十方。

三十二相明， 姿好八十種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相明， 姿好八十種，

口出萬億音， 功德自嚴容。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口出萬億音， 功德自嚴容。

雖處現三界， 開示三道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖處現三界， 開示三道場，

三垢今已滅， 除于三世殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三垢今已滅， 除于三世殃。

心如明月珠， 處欲無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心如明月珠， 處欲無所著，

等行離愛憎， 一切無適莫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等行離愛憎， 一切無適莫。」

於是，人民聞歌頌佛德，一國集會觀佛行來，舉動進止法則安徐，威容之顏猶星中月，如日初出，普照天下無所罣礙；譬如梵王處諸天中，如天帝釋處忉利宮諸天中尊，猶須彌山現于大海，四域之中安不可動，歡喜踊躍叉手歸命。佛至長者法志門外，進到中閤，放大光明皆照十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，人民聞歌頌佛德，一國集會觀佛行來，舉動進止法則安徐，威容之顏猶星中月，如日初出，普照天下無所罣礙；譬如梵王處諸天中，如天帝釋處忉利宮諸天中尊，猶須彌山現于大海，四域之中安不可動，歡喜踊躍叉手歸命。佛至長者法志門外，進到中閤，放大光明皆照十方。

時長者妻嚴莊床座，文飾身形眾寶瓔珞，服栴檀香面彩顏貌，五色焜煌謂可保常。奴客婢使小有過失，撾捶苦毒不問曲直。遙見佛明超于日光，心自念言：「此之顯耀，非類日月、釋梵諸天凡俗之光，其明清涼安隱無量，我身蒙之一切無患，不飢不渴自然飽滿，云何行杖加於僕從？」速趣向閤覩見世尊，相好威耀難可為喻，諸根寂定無有衰入，猶七寶山晃晃巍巍，慚懼悲喜稽首佛足：「悔過殃釁，所犯無狀，既為女人，不能自責，瞋喜由己。今首罪舋，不敢藏匿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長者妻嚴莊床座，文飾身形眾寶瓔珞，服栴檀香面彩顏貌，五色焜煌謂可保常。奴客婢使小有過失，撾捶苦毒不問曲直。遙見佛明超于日光，心自念言：「此之顯耀，非類日月、釋梵諸天凡俗之光，其明清涼安隱無量，我身蒙之一切無患，不飢不渴自然飽滿，云何行杖加於僕從？」速趣向閤覩見世尊，相好威耀難可為喻，諸根寂定無有衰入，猶七寶山晃晃巍巍，慚懼悲喜稽首佛足：「悔過殃釁，所犯無狀，既為女人，不能自責，瞋喜由己。今首罪舋，不敢藏匿。」

佛言：「善哉！善哉！汝獲善利離一切衰，見身殃咎改往修來，人身難得佛經難值，億世時有。所以墮女人身中者何？婬欲姿態在於其中，不能修身放心恣意，嫉妬多口，貪于形貌而自恃怙。世間無常，豪富威勢須臾間耳，當視諸下猶如赤子，豪富貧賤如月進退，若日出沒、水火風起不久則衰，一切道俗皆從心興。上天，人間，地獄，餓鬼，畜生之類皆由己耳；佛，天中天，緣覺，聲聞，亦復如是。今我斯身三十二相，八十種好，徹覩十方悉從解達。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！汝獲善利離一切衰，見身殃咎改往修來，人身難得佛經難值，億世時有。所以墮女人身中者何？婬欲姿態在於其中，不能修身放心恣意，嫉妬多口，貪于形貌而自恃怙。世間無常，豪富威勢須臾間耳，當視諸下猶如赤子，豪富貧賤如月進退，若日出沒、水火風起不久則衰，一切道俗皆從心興。上天，人間，地獄，餓鬼，畜生之類皆由己耳；佛，天中天，緣覺，聲聞，亦復如是。今我斯身三十二相，八十種好，徹覩十方悉從解達。」

女聞佛言歡喜無量，重自歸命責己朦冥，唯受不及，開化未聞無上之誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女聞佛言歡喜無量，重自歸命責己朦冥，唯受不及，開化未聞無上之誨。

佛言：「施行十善義：身不殺、盜、婬，口不妄言、兩舌、綺語、惡口，意不嫉、恚、癡。當奉六度：布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧。遵四等心：慈、悲、喜、護、普弘大哀，自致得三十二相、八十種好。乃為奴客婢使，教以辛苦、生死、罪福，示語三塗之患難也。誡以道禁義理之事，勝于撾杖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「施行十善義：身不殺、盜、婬，口不妄言、兩舌、綺語、惡口，意不嫉、恚、癡。當奉六度：布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧。遵四等心：慈、悲、喜、護、普弘大哀，自致得三十二相、八十種好。乃為奴客婢使，教以辛苦、生死、罪福，示語三塗之患難也。誡以道禁義理之事，勝于撾杖。

「莊嚴瓔珞有四事。何等為四？一曰、篤信；二曰、戒禁；三曰、三昧；四曰、智慧。是為四事。菩薩自莊嚴，心計大乘，無男無女猶如幻化，畫師所作隨意輒成，曉了空慧一切本淨，得無名身、四無所畏，四事不護，獨步三界度脫一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莊嚴瓔珞有四事。何等為四？一曰、篤信；二曰、戒禁；三曰、三昧；四曰、智慧。是為四事。菩薩自莊嚴，心計大乘，無男無女猶如幻化，畫師所作隨意輒成，曉了空慧一切本淨，得無名身、四無所畏，四事不護，獨步三界度脫一切。」

女聞佛教心開踊躍，即發無上正真道意，立不退轉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女聞佛教心開踊躍，即發無上正真道意，立不退轉地。

時天帝釋來在佛後，謂女言曰：「佛道難得，不如求轉女為男、日月天帝、轉輪聖王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋來在佛後，謂女言曰：「佛道難得，不如求轉女為男、日月天帝、轉輪聖王。」

於是女以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是女以偈頌曰：

「天帝日月王， 轉輪四域主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天帝日月王， 轉輪四域主，

威勢無幾間， 不可久恃怙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威勢無幾間， 不可久恃怙。

在豪如朝露， 夢中有所覩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在豪如朝露， 夢中有所覩，

覺以忽滅盡， 不知所湊處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺以忽滅盡， 不知所湊處。

五陰如幻化， 三界由己作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰如幻化， 三界由己作，

三世以平等， 道心無等侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世以平等， 道心無等侶。

諦解作是了， 誰男何所女？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦解作是了， 誰男何所女？

天帝聞斯言， 默然無所語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝聞斯言， 默然無所語。」

佛言：「善哉！善哉！誠如所云，三處如幻化、影響、野馬、水月、芭蕉，俗人不解計有吾我，便倚三界不能自濟。」女心即解變為男子，踊在虛空下禮佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！誠如所云，三處如幻化、影響、野馬、水月、芭蕉，俗人不解計有吾我，便倚三界不能自濟。」女心即解變為男子，踊在虛空下禮佛足。

佛告女曰：「汝於後世恒沙來劫當得作佛，號無垢王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師、佛，號天中天，世曰光淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告女曰：「汝於後世恒沙來劫當得作佛，號無垢王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師、佛，號天中天，世曰光淨。」

時來會者、諸天人民無央數千，見此變應，皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時來會者、諸天人民無央數千，見此變應，皆發無上正真道意。

時長者妻一切下使，前白佛言：「尊者，卑者本寧異乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長者妻一切下使，前白佛言：「尊者，卑者本寧異乎？」

佛言：「一切本無，隨心所存。雖為下使，發心為道可得成佛；既為尊豪，恣心憍慢，不離惡趣地獄，餓鬼，畜生之中。猶月增減如樹盛衰，一切非常無一可賴，唯道深慧乃可保常，猶如虛空無進無退。」時諸下使踊躍欣豫發大道意，變為男子得不起忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切本無，隨心所存。雖為下使，發心為道可得成佛；既為尊豪，恣心憍慢，不離惡趣地獄，餓鬼，畜生之中。猶月增減如樹盛衰，一切非常無一可賴，唯道深慧乃可保常，猶如虛空無進無退。」時諸下使踊躍欣豫發大道意，變為男子得不起忍。

佛告阿難：「五陰無處，六情無根，十二因緣而無端緒，四大寄因，何所是人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「五陰無處，六情無根，十二因緣而無端緒，四大寄因，何所是人？」

佛說如是，莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，莫不歡喜。