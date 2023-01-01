佛說婦人遇辜經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說婦人遇辜經

乞伏秦沙門聖堅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乞伏秦沙門聖堅譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍，與大比丘眾千二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍，與大比丘眾千二百五十人俱。

時有一人無婦，往詣舍衛國，娶婦本國，自有兩子，大子七歲，次子孩抱，母復懷軀，欲向在產。天竺禮俗，婦人臨月，歸父母國。時夫婦乘車載二子，當詣舍衛，中路食息并牧牛。時有毒蛇，纏繞牛脚，牛遂離圈。其夫取牛，欲得嚴發，見牛為毒蛇所殺，蛇復捨牛，復纏夫殺。婦遙見之，怖懼戰慄，啼哭呼天，無救護者。日遂欲冥，去道不遠，有流河水，水碓有家居。婦迫日冥，懼為賊所劫，棄車將二子到水畔，留大子著水邊，抱小子渡水。適到水半，狼食其子，子叫呼母，母時還顧見子為狼所噉，驚惶怖懼，失抱中子，墮水隨流。母益懊惱，迷惑失志頓躓水中，墮所懷子。遂便渡水，問道行人：「我家父母為安隱不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有一人無婦，往詣舍衛國，娶婦本國，自有兩子，大子七歲，次子孩抱，母復懷軀，欲向在產。天竺禮俗，婦人臨月，歸父母國。時夫婦乘車載二子，當詣舍衛，中路食息并牧牛。時有毒蛇，纏繞牛脚，牛遂離圈。其夫取牛，欲得嚴發，見牛為毒蛇所殺，蛇復捨牛，復纏夫殺。婦遙見之，怖懼戰慄，啼哭呼天，無救護者。日遂欲冥，去道不遠，有流河水，水碓有家居。婦迫日冥，懼為賊所劫，棄車將二子到水畔，留大子著水邊，抱小子渡水。適到水半，狼食其子，子叫呼母，母時還顧見子為狼所噉，驚惶怖懼，失抱中子，墮水隨流。母益懊惱，迷惑失志頓躓水中，墮所懷子。遂便渡水，問道行人：「我家父母為安隱不？」

行人答曰：「昨家失火，皆燒父母，悉盡無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行人答曰：「昨家失火，皆燒父母，悉盡無餘。」

又問行人：「我夫家姑妐為安隱不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問行人：「我夫家姑妐為安隱不？」

行人答曰：「昨有劇賊傷害其家，姑妐皆死，無完在者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行人答曰：「昨有劇賊傷害其家，姑妐皆死，無完在者。」

其母聞之，愁憂怖懼，心迷意惑，不識東西，脫衣裸形，迷惑狂走。道中行人見，大怪之，謂得邪病，鬼神所嬈乎；或謂愁憂迷惑失志，或有唾賤捨避之走，或有憐傷愍念哀之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其母聞之，愁憂怖懼，心迷意惑，不識東西，脫衣裸形，迷惑狂走。道中行人見，大怪之，謂得邪病，鬼神所嬈乎；或謂愁憂迷惑失志，或有唾賤捨避之走，或有憐傷愍念哀之。

時，佛在舍衛祇樹給孤獨精舍。時，婦馳走而往趣之，過祇樹園。爾時，世尊大會說法，四輩弟子、諸天龍神、十方一切皆悉聽經。諸佛之法，盲者見佛，皆得眼目，聾者得聽，啞者能言，疾病除愈，尫劣強健，被毒不行，心亂得定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，佛在舍衛祇樹給孤獨精舍。時，婦馳走而往趣之，過祇樹園。爾時，世尊大會說法，四輩弟子、諸天龍神、十方一切皆悉聽經。諸佛之法，盲者見佛，皆得眼目，聾者得聽，啞者能言，疾病除愈，尫劣強健，被毒不行，心亂得定。

時婦見佛，意即得定，不復愁憂，自視裸形，慚愧伏地。佛呼阿難：「取衣與婦。」即時受教，則取衣與婦。著衣竟，稽首佛足，却坐一面。佛即說經，為現罪福：「人命無常，合會有別，生者有死，無生不終，一切本空，自作起滅，展轉五道，譬如車輪，已解本無，不復起分。」婦聞佛言，心開意解，即發無上正真道意，即時得立不退轉地，愁憂除愈，如日無雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婦見佛，意即得定，不復愁憂，自視裸形，慚愧伏地。佛呼阿難：「取衣與婦。」即時受教，則取衣與婦。著衣竟，稽首佛足，却坐一面。佛即說經，為現罪福：「人命無常，合會有別，生者有死，無生不終，一切本空，自作起滅，展轉五道，譬如車輪，已解本無，不復起分。」婦聞佛言，心開意解，即發無上正真道意，即時得立不退轉地，愁憂除愈，如日無雲。

佛說如是，四輩歡喜，諸天龍神，稽首而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，四輩歡喜，諸天龍神，稽首而退。