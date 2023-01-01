佛說婦人遇辜經
乞伏秦 聖堅譯1卷CBETA T0571少于一千字 6 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說婦人遇辜經
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乞伏秦沙門聖堅譯
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聞如是：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍，與大比丘眾千二百五十人俱。
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時有一人無婦，往詣舍衛國，娶婦本國，自有兩子，大子七歲，次子孩抱，母復懷軀，欲向在產。天竺禮俗，婦人臨月，歸父母國。時夫婦乘車載二子，當詣舍衛，中路食息并牧牛。時有毒蛇，纏繞牛脚，牛遂離圈。其夫取牛，欲得嚴發，見牛為毒蛇所殺，蛇復捨牛，復纏夫殺。婦遙見之，怖懼戰慄，啼哭呼天，無救護者。日遂欲冥，去道不遠，有流河水，水碓有家居。婦迫日冥，懼為賊所劫，棄車將二子到水畔，留大子著水邊，抱小子渡水。適到水半，狼食其子，子叫呼母，母時還顧見子為狼所噉，驚惶怖懼，失抱中子，墮水隨流。母益懊惱，迷惑失志頓躓水中，墮所懷子。遂便渡水，問道行人：「我家父母為安隱不？」
時有一人無婦，往詣舍衛國，娶婦本國，自有兩子，大子七歲，次子孩抱，母復懷軀，欲向在產。天竺禮俗，婦人臨月，歸父母國。時夫婦乘車載二子，當詣舍衛，中路食息并牧牛。時有毒蛇，纏繞牛脚，牛遂離圈。其夫取牛，欲得嚴發，見牛為毒蛇所殺，蛇復捨牛，復纏夫殺。婦遙見之，怖懼戰慄，啼哭呼天，無救護者。日遂欲冥，去道不遠，有流河水，水碓有家居。婦迫日冥，懼為賊所劫，棄車將二子到水畔，留大子著水邊，抱小子渡水。適到水半，狼食其子，子叫呼母，母時還顧見子為狼所噉，驚惶怖懼，失抱中子，墮水隨流。母益懊惱，迷惑失志頓躓水中，墮所懷子。遂便渡水，問道行人：「我家父母為安隱不？」
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行人答曰：「昨家失火，皆燒父母，悉盡無餘。」
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又問行人：「我夫家姑妐為安隱不？」
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行人答曰：「昨有劇賊傷害其家，姑妐皆死，無完在者。」
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其母聞之，愁憂怖懼，心迷意惑，不識東西，脫衣裸形，迷惑狂走。道中行人見，大怪之，謂得邪病，鬼神所嬈乎；或謂愁憂迷惑失志，或有唾賤捨避之走，或有憐傷愍念哀之。
其母聞之，愁憂怖懼，心迷意惑，不識東西，脫衣裸形，迷惑狂走。道中行人見，大怪之，謂得邪病，鬼神所嬈乎；或謂愁憂迷惑失志，或有唾賤捨避之走，或有憐傷愍念哀之。
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時，佛在舍衛祇樹給孤獨精舍。時，婦馳走而往趣之，過祇樹園。爾時，世尊大會說法，四輩弟子、諸天龍神、十方一切皆悉聽經。諸佛之法，盲者見佛，皆得眼目，聾者得聽，啞者能言，疾病除愈，尫劣強健，被毒不行，心亂得定。
時，佛在舍衛祇樹給孤獨精舍。時，婦馳走而往趣之，過祇樹園。爾時，世尊大會說法，四輩弟子、諸天龍神、十方一切皆悉聽經。諸佛之法，盲者見佛，皆得眼目，聾者得聽，啞者能言，疾病除愈，尫劣強健，被毒不行，心亂得定。
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時婦見佛，意即得定，不復愁憂，自視裸形，慚愧伏地。佛呼阿難：「取衣與婦。」即時受教，則取衣與婦。著衣竟，稽首佛足，却坐一面。佛即說經，為現罪福：「人命無常，合會有別，生者有死，無生不終，一切本空，自作起滅，展轉五道，譬如車輪，已解本無，不復起分。」婦聞佛言，心開意解，即發無上正真道意，即時得立不退轉地，愁憂除愈，如日無雲。
時婦見佛，意即得定，不復愁憂，自視裸形，慚愧伏地。佛呼阿難：「取衣與婦。」即時受教，則取衣與婦。著衣竟，稽首佛足，却坐一面。佛即說經，為現罪福：「人命無常，合會有別，生者有死，無生不終，一切本空，自作起滅，展轉五道，譬如車輪，已解本無，不復起分。」婦聞佛言，心開意解，即發無上正真道意，即時得立不退轉地，愁憂除愈，如日無雲。
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佛說如是，四輩歡喜，諸天龍神，稽首而退。
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