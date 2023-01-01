佛說心明經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說心明經一卷

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊王舍城靈鷲山，與五百比丘四部眾俱。佛以晨旦著衣持鉢，往至一縣而行分衛，諸天龍神追於上侍，到梵志館門外而住，佛放大光普炤十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊王舍城靈鷲山，與五百比丘四部眾俱。佛以晨旦著衣持鉢，往至一縣而行分衛，諸天龍神追於上侍，到梵志館門外而住，佛放大光普炤十方。

時梵志婦執爨炊飯，見光照身，身得安隱，解悍無量，心自念言：「今此光耀，不似日月釋梵，四王諸天之明，躬荷熙怡不能自勝。」還顧見佛端正殊好，如星中月奇相巍巍，眾好具足諸根澹泊，無有衰入建最上寂，得第一定，如日初出現于山崗，如轉輪王臨幸大殿，補臣翼從；又若帝釋顯據忉利，猶梵天王於第七尊，如高山雪冏灼普現，倍加踊躍，重自惟忖：「今得覩佛及佛弟子，誠副宿願，欲以食饌奉進正覺。隱察愚夫不信道德，志在邪疑六十二見，見妾所施必興結恨。宿命愆咎失雄猛男，嬰墜女像羈制於人，欲施聖尊不得由已，宜順護意當如之何？」便即箄飯取汁一杓以用上佛。佛之威神，鉢中自然有百味食，佛時達嚫，口歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時梵志婦執爨炊飯，見光照身，身得安隱，解悍無量，心自念言：「今此光耀，不似日月釋梵，四王諸天之明，躬荷熙怡不能自勝。」還顧見佛端正殊好，如星中月奇相巍巍，眾好具足諸根澹泊，無有衰入建最上寂，得第一定，如日初出現于山崗，如轉輪王臨幸大殿，補臣翼從；又若帝釋顯據忉利，猶梵天王於第七尊，如高山雪冏灼普現，倍加踊躍，重自惟忖：「今得覩佛及佛弟子，誠副宿願，欲以食饌奉進正覺。隱察愚夫不信道德，志在邪疑六十二見，見妾所施必興結恨。宿命愆咎失雄猛男，嬰墜女像羈制於人，欲施聖尊不得由已，宜順護意當如之何？」便即箄飯取汁一杓以用上佛。佛之威神，鉢中自然有百味食，佛時達嚫，口歎頌曰：

「假以馬百疋， 金銀挍鞍勒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假以馬百疋， 金銀挍鞍勒，

用惠施於人， 不如杓飯汁； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用惠施於人， 不如杓飯汁；

設以七寶車， 載滿諸珍琦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設以七寶車， 載滿諸珍琦，

杓飯汁施佛， 其福過於彼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杓飯汁施佛， 其福過於彼；

若施白象百， 明珠瓔珞飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若施白象百， 明珠瓔珞飾，

供佛一杓汁， 其福超彼上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供佛一杓汁， 其福超彼上；

如聖轉輪王、 普賢玉女后， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如聖轉輪王、 普賢玉女后，

端正無有比， 七寶瓔珞身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端正無有比， 七寶瓔珞身。

如是之妙類， 其數各有百， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之妙類， 其數各有百，

悉以配施人， 不如一杓汁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以配施人， 不如一杓汁。」

於時，梵志靜住而聽，聞佛所歎，心懷疑惑，前問佛言：「一杓飯汁何所直也，而乃稱讚？若干寶施、象馬車乘，不可呰毀，而云不如杓飯汁施，斯之飯汁不直一錢，然乃咨嗟若干億倍，孰當信哉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，梵志靜住而聽，聞佛所歎，心懷疑惑，前問佛言：「一杓飯汁何所直也，而乃稱讚？若干寶施、象馬車乘，不可呰毀，而云不如杓飯汁施，斯之飯汁不直一錢，然乃咨嗟若干億倍，孰當信哉？」

於是，世尊尋即顯露廣長之舌，以覆其面上至梵天，告梵志曰：「吾從無數億百千劫，常行至誠六度無極，施諸所安，有而不惜，乃獲斯舌，寧以妄語能致之乎？吾欲問，卿至誠答之。曾頗往返舍衛羅閱，中路有樹名尼拘類，蔭庇人眾五百乘車乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊尋即顯露廣長之舌，以覆其面上至梵天，告梵志曰：「吾從無數億百千劫，常行至誠六度無極，施諸所安，有而不惜，乃獲斯舌，寧以妄語能致之乎？吾欲問，卿至誠答之。曾頗往返舍衛羅閱，中路有樹名尼拘類，蔭庇人眾五百乘車乎？」

對曰：「唯然，有是樹，我所見也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「唯然，有是樹，我所見也。」

世尊又問：「其子大如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊又問：「其子大如？」

答曰：「形如芥子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「形如芥子。」

佛告梵志：「卿真兩舌。實如芥子，樹何巨乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵志：「卿真兩舌。實如芥子，樹何巨乎？」

對曰：「審爾，不敢欺也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「審爾，不敢欺也。」

佛又告曰：「種如芥子，生樹廣大，地之生殖適無所置、所覆彌廣，乃況如來無上至真、等正覺，無量福會普勝者哉？戒、定、慧、解脫、解脫知見事，大慈弘哀無所不濟，以饌供獻功祚難計。」梵志默然無以加報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛又告曰：「種如芥子，生樹廣大，地之生殖適無所置、所覆彌廣，乃況如來無上至真、等正覺，無量福會普勝者哉？戒、定、慧、解脫、解脫知見事，大慈弘哀無所不濟，以饌供獻功祚難計。」梵志默然無以加報。

時佛乃笑，五色光從口出，照十方，五趣之類——天欲止，人心喜，餓鬼飽，地獄痛息，畜生意開——罪除，尋光來詣佛所。諸佛笑法皆有常瑞；授菩薩決，遍照十方光從頂入；授緣覺莂，光入面門；授聲聞莂，光入肩斗；說生天事，光從䐡入；說降人中，光從膝入；說趣三苦，從足心入。諸佛之欣，不以欲笑，不以瞋笑，不以癡笑，不放逸笑，不利欲笑，不榮貴笑，不富饒笑，今佛普等愍傷群萌，行大慈笑無斯七也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛乃笑，五色光從口出，照十方，五趣之類——天欲止，人心喜，餓鬼飽，地獄痛息，畜生意開——罪除，尋光來詣佛所。諸佛笑法皆有常瑞；授菩薩決，遍照十方光從頂入；授緣覺莂，光入面門；授聲聞莂，光入肩斗；說生天事，光從䐡入；說降人中，光從膝入；說趣三苦，從足心入。諸佛之欣，不以欲笑，不以瞋笑，不以癡笑，不放逸笑，不利欲笑，不榮貴笑，不富饒笑，今佛普等愍傷群萌，行大慈笑無斯七也。

賢者阿難分別七法——知法、解義、曉時、了節、暢眾會事、自省己身、明眾人根——即從座起更整衣服，長跪問佛：「佛何因笑？願說其意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難分別七法——知法、解義、曉時、了節、暢眾會事、自省己身、明眾人根——即從座起更整衣服，長跪問佛：「佛何因笑？願說其意。」

佛告阿難：「見梵志婦發大意乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「見梵志婦發大意乎？」

對曰：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「已見。」

佛言：「斯婦壽終，當轉女像得為男子，生于天上諸天中尊，下生世間為人中上，解深妙法如幻如化，如水中月、影、響、野馬，却三十劫當得作佛，名曰心明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛，世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「斯婦壽終，當轉女像得為男子，生于天上諸天中尊，下生世間為人中上，解深妙法如幻如化，如水中月、影、響、野馬，却三十劫當得作佛，名曰心明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛，世尊。」

梵志心伏，五體投地剋心自責，懺曰：「我如小兒愚癡闇冥，懷疑猶豫不識大聖，口出麁言，唯原罪釁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志心伏，五體投地剋心自責，懺曰：「我如小兒愚癡闇冥，懷疑猶豫不識大聖，口出麁言，唯原罪釁。」

佛言：「善哉！善哉！若自見過，歸命於佛，於道、法、律悔殃塵者，其咎損減，福增日滋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！若自見過，歸命於佛，於道、法、律悔殃塵者，其咎損減，福增日滋。」

梵志進啟：「唯垂大哀！加恩矜攝，令得出家。」佛即納受以為沙門，鬚髮則除法衣在身。於時，世尊講四聖諦——苦、習、盡、道——梵志踊躍，漏盡意解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志進啟：「唯垂大哀！加恩矜攝，令得出家。」佛即納受以為沙門，鬚髮則除法衣在身。於時，世尊講四聖諦——苦、習、盡、道——梵志踊躍，漏盡意解。

佛說如是，賢者阿難，諸四部眾，天人龍神，皆發道意，歡喜稽首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，賢者阿難，諸四部眾，天人龍神，皆發道意，歡喜稽首。