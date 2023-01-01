有德女所問大乘經
唐 菩提流志譯1卷CBETA T0568少于一万字 16 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
有德女所問大乘經
有德女所問大乘經
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唐南天竺國三藏菩提流志奉詔譯
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如是我聞：
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一時，佛在波羅奈國仙人住處施鹿林中，與大比丘眾五百人，及無量諸菩薩摩訶薩眾俱。
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爾時，世尊食時著衣持鉢，共阿逸多菩薩摩訶薩，入波羅奈大城乞食，於其城中次第行乞，至有德婆羅門女家。
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時有德女，遙見如來色相端嚴、諸根寂靜，其心恬曠最上無比，威儀顧視審諦閑詳，譬如龍王有大威德，如真金柱嶷然安固，如清淨池皎無穢濁，欣慼不動如第四禪，身放光明內外融徹。
時有德女，遙見如來色相端嚴、諸根寂靜，其心恬曠最上無比，威儀顧視審諦閑詳，譬如龍王有大威德，如真金柱嶷然安固，如清淨池皎無穢濁，欣慼不動如第四禪，身放光明內外融徹。
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時有德女，見如是相，心生淨信，來詣佛所，頂禮如來及阿逸多菩薩摩訶薩足，曲躬恭敬，合掌向佛，而作是言：「善來！世尊！善來！善逝！我於今者欲問所疑，惟願垂哀暫時住此。」
時有德女，見如是相，心生淨信，來詣佛所，頂禮如來及阿逸多菩薩摩訶薩足，曲躬恭敬，合掌向佛，而作是言：「善來！世尊！善來！善逝！我於今者欲問所疑，惟願垂哀暫時住此。」
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于時世尊，默然受請，敷座而坐，阿逸多菩薩摩訶薩亦隨佛坐。
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爾時，有德婆羅門女心生歡喜，益加恭敬，即白佛言：「世尊！我聞如來於波羅奈仙人住處施鹿林中轉妙法輪，未知世尊所轉法輪說於何法？」
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佛告之言：「有德女！我轉法輪，說無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老、死、憂悲苦惱；無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六處滅，六處滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅。有德女！此是如來於波羅奈仙人住處施鹿林中所轉法輪，一切世間，若沙門、若婆羅門、若天、魔、梵，悉無有能如法轉者。」
佛告之言：「有德女！我轉法輪，說無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老、死、憂悲苦惱；無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六處滅，六處滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅。有德女！此是如來於波羅奈仙人住處施鹿林中所轉法輪，一切世間，若沙門、若婆羅門、若天、魔、梵，悉無有能如法轉者。」
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爾時，有德婆羅門女白佛言：「世尊！所言無明為內有耶？為外有乎？」
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佛言：「不也。」
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有德女言：「世尊！若於內外無有無明，云何得有無明緣行？復次，世尊！有他世法，而來至於今世以不？」
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佛言：「不也。」
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有德女復白佛言：「世尊！無明行相是實有耶？」
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佛言：「不也。無明自性從於虛妄分別而生，非真實生，從顛倒生，非如理生。」
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有德女復白佛言：「世尊！若如是者則無無明，云何得有諸行生起，於生死中受諸苦報？世尊！如樹無根則無枝葉華果等物，如是無明無自性故，行等生起定不可得。」
有德女復白佛言：「世尊！若如是者則無無明，云何得有諸行生起，於生死中受諸苦報？世尊！如樹無根則無枝葉華果等物，如是無明無自性故，行等生起定不可得。」
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佛言：「有德女！一切諸法皆畢竟空，凡愚迷倒不聞空義，設得聞之無智不了，由此具造種種諸業，既有眾業諸有則生，於諸有中備受眾苦。第一義諦無有諸業，亦無諸有而從業生及以種種眾苦惱事。
佛言：「有德女！一切諸法皆畢竟空，凡愚迷倒不聞空義，設得聞之無智不了，由此具造種種諸業，既有眾業諸有則生，於諸有中備受眾苦。第一義諦無有諸業，亦無諸有而從業生及以種種眾苦惱事。
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「有德女！如來、應、正等覺，隨順世間，廣為眾生演說諸法，欲令悟解第一義故。有德女！第一義者，亦隨世間而立名字。何以故？實義之中，能覺、所覺一切皆悉不可得故。
「有德女！如來、應、正等覺，隨順世間，廣為眾生演說諸法，欲令悟解第一義故。有德女！第一義者，亦隨世間而立名字。何以故？實義之中，能覺、所覺一切皆悉不可得故。
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「有德女！譬如諸佛化作於人，此所化人復更化作種種諸物，其所化人虛誑不實，所化之物亦無實事。此亦如是，所造諸業虛誑不實，從業有生亦無實事。」
「有德女！譬如諸佛化作於人，此所化人復更化作種種諸物，其所化人虛誑不實，所化之物亦無實事。此亦如是，所造諸業虛誑不實，從業有生亦無實事。」
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爾時，有德女復白佛言：「世尊！如我解佛所說之義，今者如來所轉法輪，是虛空法輪，性空法輪，出離法輪，通達法輪，不思議法輪，無能轉者法輪，無等法輪，如實法輪，無生法輪，無自性法輪，無相法輪。世尊！如此法輪如來已轉。」作是語已，即以兩手捧栴檀香末，散佛足上，而作是言：「世尊！願我以此善根之力，於當來世，能轉如是種種法輪。」
爾時，有德女復白佛言：「世尊！如我解佛所說之義，今者如來所轉法輪，是虛空法輪，性空法輪，出離法輪，通達法輪，不思議法輪，無能轉者法輪，無等法輪，如實法輪，無生法輪，無自性法輪，無相法輪。世尊！如此法輪如來已轉。」作是語已，即以兩手捧栴檀香末，散佛足上，而作是言：「世尊！願我以此善根之力，於當來世，能轉如是種種法輪。」
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爾時，世尊怡然微笑，從於口中放種種光，其光朗曜具含眾色，遍至十方無量世界，一一世界靡不充滿，還來佛所，右遶三匝，從佛頂入。
爾時，世尊怡然微笑，從於口中放種種光，其光朗曜具含眾色，遍至十方無量世界，一一世界靡不充滿，還來佛所，右遶三匝，從佛頂入。
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爾時，阿逸多菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如來今者有何因緣忽然微笑？如我意解，非無因緣。」
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佛告之言：「阿逸多！汝見此婆羅門女，以手捧持栴檀香末散我足不？」
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答言：「已見。」
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佛言：「此女因今所種善根，當於八萬四千億劫不墮惡道，於六萬四千諸佛所，以尊重心承事供養，聽聞正法守護受持；彼佛在世及涅槃後，如是時間相續不絕，復令無量阿僧祇眾生迴向菩提，然後於此三千大千世界，光曜劫中而得成佛，號法光曜如來、應、正等覺，其佛住壽滿足一劫，教化無量阿僧祇眾生令得涅槃。」
佛言：「此女因今所種善根，當於八萬四千億劫不墮惡道，於六萬四千諸佛所，以尊重心承事供養，聽聞正法守護受持；彼佛在世及涅槃後，如是時間相續不絕，復令無量阿僧祇眾生迴向菩提，然後於此三千大千世界，光曜劫中而得成佛，號法光曜如來、應、正等覺，其佛住壽滿足一劫，教化無量阿僧祇眾生令得涅槃。」
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爾時，阿逸多菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！此有德婆羅門女曾於往世種何善根？」
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佛言：「阿逸多！汝今當知，此有德女於過去世毘婆尸佛出現之時，已作女身，為求阿耨多羅三藐三菩提，解其身上所著瓔珞，奉上彼佛而為供養。
佛言：「阿逸多！汝今當知，此有德女於過去世毘婆尸佛出現之時，已作女身，為求阿耨多羅三藐三菩提，解其身上所著瓔珞，奉上彼佛而為供養。
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「尸棄如來出現之時，於其佛所問甚深義，以妙衣服而為供養，在彼法中出家學道，修持梵行滿足千年。
「尸棄如來出現之時，於其佛所問甚深義，以妙衣服而為供養，在彼法中出家學道，修持梵行滿足千年。
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「毘葉浮佛出現之時，營辦種種上好飲食，於半月中供養彼佛及聲聞眾，隨意所須皆無乏少。
「毘葉浮佛出現之時，營辦種種上好飲食，於半月中供養彼佛及聲聞眾，隨意所須皆無乏少。
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「俱留孫佛出現之時，以阿提目多迦華，散彼佛上以為供養，得受五戒護持無缺。
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「拘那含牟尼佛出現之時，願以種種飲食、衣服、臥具、湯藥，及餘供身所須之物，盡佛壽來恒為供養，于時彼佛於兩月中，受其飲食及革屣等供身之具。
「拘那含牟尼佛出現之時，願以種種飲食、衣服、臥具、湯藥，及餘供身所須之物，盡佛壽來恒為供養，于時彼佛於兩月中，受其飲食及革屣等供身之具。
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「迦葉如來出現之時，復以金花散佛供養，如是所作，皆為求於阿耨多羅三藐三菩提。又作是言：『願我以此供養善根，速得授阿耨多羅三藐三菩提記，若未得記，終不願捨女人之身。』阿逸多！此有德婆羅門女，過去世中所種善根其事如是，此則是其最後所受女人之報。」
「迦葉如來出現之時，復以金花散佛供養，如是所作，皆為求於阿耨多羅三藐三菩提。又作是言：『願我以此供養善根，速得授阿耨多羅三藐三菩提記，若未得記，終不願捨女人之身。』阿逸多！此有德婆羅門女，過去世中所種善根其事如是，此則是其最後所受女人之報。」
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佛說此經已，阿逸多菩薩摩訶薩，及有德婆羅門女，一切世間天、人、阿修羅等，皆大歡喜，信受奉行。
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有德女所問大乘經
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