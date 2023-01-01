佛說梵志女首意經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說梵志女首意經

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊波羅奈鹿苑仙人所止處而轉法輪，與大比丘眾五百人，無數菩薩俱，諸異佛國各各來會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊波羅奈鹿苑仙人所止處而轉法輪，與大比丘眾五百人，無數菩薩俱，諸異佛國各各來會。

爾時世尊，晨旦整服，持鉢入城而福一切。賢者阿難侍如常儀，大聖則入波羅奈大城，普次街里向梵志門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，晨旦整服，持鉢入城而福一切。賢者阿難侍如常儀，大聖則入波羅奈大城，普次街里向梵志門。

梵志有女名曰首意，遙見佛身端正殊妙威神巍巍，其心靜然諸根寂定，建上玄默第一澹泊，無有衰入恐懼永除。其意清淨而無垢穢如大淵澄，紫磨金色晃如寶山，若盛天樹華實繁茂，有三十二大人之相莊嚴其身，八十種好遍布其體。昱如大殿而有寶柱，如須彌山峻峙顯特，如月盛滿眾星中明，如日出光晃耀暉赫，無所不照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志有女名曰首意，遙見佛身端正殊妙威神巍巍，其心靜然諸根寂定，建上玄默第一澹泊，無有衰入恐懼永除。其意清淨而無垢穢如大淵澄，紫磨金色晃如寶山，若盛天樹華實繁茂，有三十二大人之相莊嚴其身，八十種好遍布其體。昱如大殿而有寶柱，如須彌山峻峙顯特，如月盛滿眾星中明，如日出光晃耀暉赫，無所不照。

女見佛來住於門外，心懷踊躍迴入設座，還詣佛所，稽首佛足下，長跪白言：「善來！安住，願降聖尊屈神臨眄。」佛垂慈愍入館就座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女見佛來住於門外，心懷踊躍迴入設座，還詣佛所，稽首佛足下，長跪白言：「善來！安住，願降聖尊屈神臨眄。」佛垂慈愍入館就座。

首意悅豫，重稽首，而取小榻於佛前坐，進而啟曰：「唯，天中天！曾聞如來遊波羅奈仙士鹿苑，為沙門、梵志、梵天、龍神，諸魔世人群生之疇，轉無上輪興顯正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首意悅豫，重稽首，而取小榻於佛前坐，進而啟曰：「唯，天中天！曾聞如來遊波羅奈仙士鹿苑，為沙門、梵志、梵天、龍神，諸魔世人群生之疇，轉無上輪興顯正法。」

佛告梵女：「如是！如是！誠如所云，吾遊斯國轉無上輪，為諸未聞宣現正法，不以非法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵女：「如是！如是！誠如所云，吾遊斯國轉無上輪，為諸未聞宣現正法，不以非法。」

首意問佛：「何謂如來所轉法輪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首意問佛：「何謂如來所轉法輪？」

世尊告女：「以十二事緣起之法而轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告女：「以十二事緣起之法而轉法輪。」

首意白佛：「重加大恩為我分別，廣說十二緣起之法，法輪所歸令識義趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首意白佛：「重加大恩為我分別，廣說十二緣起之法，法輪所歸令識義趣。」

佛言：「諦聽！善思念之，吾當為汝解散其義。」梵女首意，受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諦聽！善思念之，吾當為汝解散其義。」梵女首意，受教而聽。

佛告女曰：「若計有我便有終始，起於不起，從癡因緣則便有行，從行因緣則便有識，從識因緣則有名色，從名色因緣則有六入，從六入因緣則便更習，從更習因緣則便有痛，從痛因緣則便有愛，從愛因緣則便有受，從受因緣則便有有，從有因緣則便致生，從生因緣致老病死，懃苦愁惱，大患集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告女曰：「若計有我便有終始，起於不起，從癡因緣則便有行，從行因緣則便有識，從識因緣則有名色，從名色因緣則有六入，從六入因緣則便更習，從更習因緣則便有痛，從痛因緣則便有愛，從愛因緣則便有受，從受因緣則便有有，從有因緣則便致生，從生因緣致老病死，懃苦愁惱，大患集會。

「如是，女！癡滅，識、行、名色，六入、更習，痛、愛、受、有、生老病死滅，懃苦愁惱大患盡除。汝欲知吾以是法故，於波羅奈仙士鹿苑，為諸沙門、梵志、梵天、龍神、諸魔世人而轉法輪，解十二因緣，若受奉行，因可得度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，女！癡滅，識、行、名色，六入、更習，痛、愛、受、有、生老病死滅，懃苦愁惱大患盡除。汝欲知吾以是法故，於波羅奈仙士鹿苑，為諸沙門、梵志、梵天、龍神、諸魔世人而轉法輪，解十二因緣，若受奉行，因可得度。」

首意問佛：「唯，天中天，法寧有內、有外乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首意問佛：「唯，天中天，法寧有內、有外乎？」

告女曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告女曰：「不也！」

女又問曰：「法寧有住無明號乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「法寧有住無明號乎？」

答曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！」

女又問曰：「寧有興明、有除滅乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「寧有興明、有除滅乎？」

答曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！」

女又問曰：「其明達者寧有形貌乎？」答曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「其明達者寧有形貌乎？」答曰：「不也！」

女又問曰：「以何因緣而致是身？以無有癡何從致生？興心慢意因成其行，何謂因緣而得合成？」又曰：「唯，大聖！如樹無根，何因忽生莖節枝葉華實？如是，世尊！計其無明無有形像，假使因緣從無哲起而致憍慢，何謂無哲之原而致於行？何從致是眾惱集會？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「以何因緣而致是身？以無有癡何從致生？興心慢意因成其行，何謂因緣而得合成？」又曰：「唯，大聖！如樹無根，何因忽生莖節枝葉華實？如是，世尊！計其無明無有形像，假使因緣從無哲起而致憍慢，何謂無哲之原而致於行？何從致是眾惱集會？」

佛告女：「欲知諸相，本悉清淨，亦復如是。諸法之法，法不知法，愚冥凡夫不聞罪福而造凶危，因從凶危則有終始，因終始則有苦樂。計曉於彼，亦無作罪，亦無福者，亦復無有進退終始，亦復無有遭苦遇樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告女：「欲知諸相，本悉清淨，亦復如是。諸法之法，法不知法，愚冥凡夫不聞罪福而造凶危，因從凶危則有終始，因終始則有苦樂。計曉於彼，亦無作罪，亦無福者，亦復無有進退終始，亦復無有遭苦遇樂。」

佛告首意：「汝欲知之，譬如幻士化作所化，其化人者，亦不想念言：『我是化。』彼之幻士，或以實為虛，或以虛為實，悉是欺詐愚偽之法。計斯幻士及所化人，有所化者亦無所化，彼亦空虛誑惑迷妄癡騃之法。於汝意云何？其幻化者，豈復有內而有外乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告首意：「汝欲知之，譬如幻士化作所化，其化人者，亦不想念言：『我是化。』彼之幻士，或以實為虛，或以虛為實，悉是欺詐愚偽之法。計斯幻士及所化人，有所化者亦無所化，彼亦空虛誑惑迷妄癡騃之法。於汝意云何？其幻化者，豈復有內而有外乎？」

答曰：「不也！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！天中天！」

「於汝意云何？幻無住豈有我名乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何？幻無住豈有我名乎？」

答曰：「不也！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！天中天！」

「於汝意云何？其幻化者，豈有到後世復來者乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何？其幻化者，豈有到後世復來者乎？」

答曰：「不也！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！天中天！」

「於汝意云何？其幻者豈有所起有所滅乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何？其幻者豈有所起有所滅乎？」

答曰：「不也！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！天中天！」

「於汝意云何？其幻化者，豈有所有有形像乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何？其幻化者，豈有所有有形像乎？」

答曰：「不也！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！天中天！」

「於汝意云何？其幻化者，豈有見聞有幻無幻乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何？其幻化者，豈有見聞有幻無幻乎？」

答曰：「不也！天中天！」其女白佛言：「我曾聞之，其幻化者，無有見聞有幻無幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！天中天！」其女白佛言：「我曾聞之，其幻化者，無有見聞有幻無幻。」

世尊又問：「於汝意云何？其幻化者，假使無身，豈能令幻化發起諸術乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊又問：「於汝意云何？其幻化者，假使無身，豈能令幻化發起諸術乎？」

女答曰：「唯，天中天！其幻化者，實為如此真無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女答曰：「唯，天中天！其幻化者，實為如此真無所有。」

佛復言：「如是！如是！女！其無明者無內無外，計其法者亦無所有，亦無字也，其無明者不至後世，亦無還返，其無明者亦無有起，亦無有滅，其無明者亦無形像。適興無明緣致眾行，名色、六入、更習、痛、愛、受、有、生老病死，勤苦愁惱大患集會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復言：「如是！如是！女！其無明者無內無外，計其法者亦無所有，亦無字也，其無明者不至後世，亦無還返，其無明者亦無有起，亦無有滅，其無明者亦無形像。適興無明緣致眾行，名色、六入、更習、痛、愛、受、有、生老病死，勤苦愁惱大患集會。」

時女首意白佛言：「甚為可奇！至未曾有！世尊所興而不可及。所以者何？佛、天中天！於虛空中而轉法輪，不可思議所轉法輪，不可稱限無量法輪，無獲法輪，無形法輪，無生法輪，滅度法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女首意白佛言：「甚為可奇！至未曾有！世尊所興而不可及。所以者何？佛、天中天！於虛空中而轉法輪，不可思議所轉法輪，不可稱限無量法輪，無獲法輪，無形法輪，無生法輪，滅度法輪。」

世尊告曰：「如是！如是！誠如所云，吾所轉輪為轉空輪，所轉法輪不可思議，所轉法輪不可稱限，其可轉輪無量無獲，無形無生，為滅度也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是！如是！誠如所云，吾所轉輪為轉空輪，所轉法輪不可思議，所轉法輪不可稱限，其可轉輪無量無獲，無形無生，為滅度也。」

時首意女歡喜踊躍，善心生焉，則以栴檀搗香及諸華香，供養散佛：「唯然世尊！以是德本，誓致擁護，而善救攝。降伏諸根，御制愛欲，逮轉法輪，轉空無輪，無思議輪，不可稱限。無量無獲，無形無生，滅度之輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時首意女歡喜踊躍，善心生焉，則以栴檀搗香及諸華香，供養散佛：「唯然世尊！以是德本，誓致擁護，而善救攝。降伏諸根，御制愛欲，逮轉法輪，轉空無輪，無思議輪，不可稱限。無量無獲，無形無生，滅度之輪。」

佛尋欣欲，五色青黃赤白綠光從口而出，其大光明普照十方無數佛國，悉皆覆蔽日月之明，還來繞身至于三匝，從頂上入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛尋欣欲，五色青黃赤白綠光從口而出，其大光明普照十方無數佛國，悉皆覆蔽日月之明，還來繞身至于三匝，從頂上入。

賢者阿難曉了七法：一曰、知義；二曰、解法；三曰、曉時；四曰、了節；五曰、明眾；六曰、練己；七曰、採識人本；即從坐起，更整衣服，偏袒右肩，下右膝叉手白佛：「今大聖欣欲，為何感應，願說其意？唯，天中天！多所愍傷，多所安隱，哀念諸天世間人民，分別說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難曉了七法：一曰、知義；二曰、解法；三曰、曉時；四曰、了節；五曰、明眾；六曰、練己；七曰、採識人本；即從坐起，更整衣服，偏袒右肩，下右膝叉手白佛：「今大聖欣欲，為何感應，願說其意？唯，天中天！多所愍傷，多所安隱，哀念諸天世間人民，分別說之。」

佛告阿難：「爾見梵女首意，以末栴檀、華香、搗香，供養散佛乎？其心誓願逮轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾見梵女首意，以末栴檀、華香、搗香，供養散佛乎？其心誓願逮轉法輪。」

對曰：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「已見。」

佛言：「是女以斯德本護己安人，多所救攝，壽終之後當轉女身，至八十四億劫，不歸惡趣，供養六萬諸佛世尊，出家為道，志于沙門，聽受經法。受經法已，即時諷誦，將御如來現在正法，佛滅度後供養舍利，勸化無數無量眾生，不可計會，使立無上正真之道，最於後世窮竟劫已，於三千大千，即當逮得無上正真之道，成最正覺，劫名寶明，佛號寶光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐。其佛當壽具足一劫，為難計量群黎之疇，勸發道教而逆長益，後至無餘於泥洹界而取滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是女以斯德本護己安人，多所救攝，壽終之後當轉女身，至八十四億劫，不歸惡趣，供養六萬諸佛世尊，出家為道，志于沙門，聽受經法。受經法已，即時諷誦，將御如來現在正法，佛滅度後供養舍利，勸化無數無量眾生，不可計會，使立無上正真之道，最於後世窮竟劫已，於三千大千，即當逮得無上正真之道，成最正覺，劫名寶明，佛號寶光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐。其佛當壽具足一劫，為難計量群黎之疇，勸發道教而逆長益，後至無餘於泥洹界而取滅度。」

阿難白佛：「其首意女，為於何佛植眾德本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「其首意女，為於何佛植眾德本？」

佛告阿難：「斯女往昔惟衛佛時，以女人身初發道意，取寶珠瓔用散佛上。至於今世復會吾前，志願無上正真之道。亦於式佛、如來正覺發歡喜心，加懷篤信脫衣上佛，以家之信離家為道，而作沙門具滿千歲，淨修梵行，數數講問深奧妙法。於隨葉如來正覺時，以十五日供養世尊及諸弟子，充滿周備，亦復志願無上正真之道。於拘樓如來正覺時，心樂善學攬攝章句，以諸真珠名香供散佛上，其心亦願誓成正覺。於拘那含牟尼佛正覺時，以香塗塔盡其形壽，供養衣服飲食醫藥床座，於二日供養世尊聖眾。見迦葉佛供養奉事，不捨道意。今供養吾，當轉女身，然後得佛道度脫眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「斯女往昔惟衛佛時，以女人身初發道意，取寶珠瓔用散佛上。至於今世復會吾前，志願無上正真之道。亦於式佛、如來正覺發歡喜心，加懷篤信脫衣上佛，以家之信離家為道，而作沙門具滿千歲，淨修梵行，數數講問深奧妙法。於隨葉如來正覺時，以十五日供養世尊及諸弟子，充滿周備，亦復志願無上正真之道。於拘樓如來正覺時，心樂善學攬攝章句，以諸真珠名香供散佛上，其心亦願誓成正覺。於拘那含牟尼佛正覺時，以香塗塔盡其形壽，供養衣服飲食醫藥床座，於二日供養世尊聖眾。見迦葉佛供養奉事，不捨道意。今供養吾，當轉女身，然後得佛道度脫眾生。」

佛說如是，莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，莫不歡喜。