樂瓔珞莊嚴方便品經(亦名轉女身菩薩問答經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂瓔珞莊嚴方便品經(亦名轉女身菩薩問答經)

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山，與大比丘眾五百人俱；菩薩八千，眾所知識，皆得諸通、諸陀羅尼，得無礙辯，成就具足無生法忍，得無所畏，無量佛所種諸善根，進入大乘，其名曰伲泯陀羅菩薩摩訶薩、持地菩薩摩訶薩、地主菩薩摩訶薩、持眾生菩薩摩訶薩、持入會菩薩摩訶薩、照意菩薩摩訶薩、過意菩薩摩訶薩、增意菩薩摩訶薩、無邊意菩薩摩訶薩、增益意菩薩摩訶薩、愛見菩薩摩訶薩、善見菩薩摩訶薩、見這意菩薩摩訶薩、見一切義菩薩摩訶薩、一切吉利菩薩摩訶薩、賢劫諸菩薩摩訶薩，彌勒為首在眾而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住王舍城耆闍崛山，與大比丘眾五百人俱；菩薩八千，眾所知識，皆得諸通、諸陀羅尼，得無礙辯，成就具足無生法忍，得無所畏，無量佛所種諸善根，進入大乘，其名曰伲泯陀羅菩薩摩訶薩、持地菩薩摩訶薩、地主菩薩摩訶薩、持眾生菩薩摩訶薩、持入會菩薩摩訶薩、照意菩薩摩訶薩、過意菩薩摩訶薩、增意菩薩摩訶薩、無邊意菩薩摩訶薩、增益意菩薩摩訶薩、愛見菩薩摩訶薩、善見菩薩摩訶薩、見這意菩薩摩訶薩、見一切義菩薩摩訶薩、一切吉利菩薩摩訶薩、賢劫諸菩薩摩訶薩，彌勒為首在眾而坐。

爾時，大德須菩提，於晨朝時，執持衣鉢來詣佛所，頂禮佛足，白佛言：「世尊！我昨夜夢見有如來坐於道場，我時即禮是世尊足，是佛世尊以金色右手摩於我頂，說如是言：『須菩提！汝於今日未曾聞法，當得聞之。』世尊！是何先瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提，於晨朝時，執持衣鉢來詣佛所，頂禮佛足，白佛言：「世尊！我昨夜夢見有如來坐於道場，我時即禮是世尊足，是佛世尊以金色右手摩於我頂，說如是言：『須菩提！汝於今日未曾聞法，當得聞之。』世尊！是何先瑞？」

佛言：「須菩提！是善男子、善女人等，得聞希有未曾聞法，是其先瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！是善男子、善女人等，得聞希有未曾聞法，是其先瑞。」

須菩提白佛言：「世尊！我今欲往王舍大城次第乞食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！我今欲往王舍大城次第乞食。」

佛言：「須菩提！汝知是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝知是時。」

世尊聽已，時大德須菩提，即便入於王舍大城次第乞食，至異長者家，到已，在中門所默住乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊聽已，時大德須菩提，即便入於王舍大城次第乞食，至異長者家，到已，在中門所默住乞食。

是時，家中有一女人，從內而出，端正第一盛色美妙，極為端嚴有大威德，以諸瓔珞而自嚴飾，是諸珍寶互相掁觸有妙音聲。既至外已，語大德須菩提：「大德！何緣中門而立？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，家中有一女人，從內而出，端正第一盛色美妙，極為端嚴有大威德，以諸瓔珞而自嚴飾，是諸珍寶互相掁觸有妙音聲。既至外已，語大德須菩提：「大德！何緣中門而立？」

須菩提言：「姊！我乞食故在門而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！我乞食故在門而住。」

女言：「大德須菩提！汝今故有乞食想耶？大德須菩提，猶故未知於食想耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！汝今故有乞食想耶？大德須菩提，猶故未知於食想耶？」

須菩提言：「姊！我知食想，而是身者，由父母不淨之所聚集、飲食長養，是故不能離食而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！我知食想，而是身者，由父母不淨之所聚集、飲食長養，是故不能離食而住。」

女言：「大德須菩提！汝今不證於無明滅，乃至證生老死滅耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！汝今不證於無明滅，乃至證生老死滅耶？」

須菩提言：「姊！我證滅已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！我證滅已。」

女言：「大德須菩提！滅中有身食長養耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！滅中有身食長養耶？」

須菩提言：「姊！滅更無法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！滅更無法。」

女言：「大德！若其滅已更無有法，大德須菩提云何而言身食長養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德！若其滅已更無有法，大德須菩提云何而言身食長養？」

須菩提言：「姊！入滅定者除諸受想，起滅定已身有長養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！入滅定者除諸受想，起滅定已身有長養。」

女言：「大德須菩提！而是滅者有生滅耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！而是滅者有生滅耶？」

須菩提言：「姊！而是滅者，無生無滅是畢竟滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！而是滅者，無生無滅是畢竟滅。」

女言：「大德須菩提！若其是滅畢竟滅者，云何養身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！若其是滅畢竟滅者，云何養身？」

須菩提言：「姊！世尊聲聞遊行乞食長養身故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！世尊聲聞遊行乞食長養身故。」

女言：「大德須菩提！世尊說汝行無諍第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！世尊說汝行無諍第一。」

須菩提言：「姊！如汝所言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！如汝所言。」

女言：「大德須菩提！無諍者有行非行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！無諍者有行非行耶？」

須菩提言：「姊！是無諍者無行非行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！是無諍者無行非行。」

女言：「大德須菩提！何故乞食？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！何故乞食？」

須菩提言：「姊！我乞食者，不為長身而行乞食，為羸命故、除諸受故，我行乞食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！我乞食者，不為長身而行乞食，為羸命故、除諸受故，我行乞食。」

女言：「大德須菩提！汝今故為諸受牽耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！汝今故為諸受牽耶？」

須菩提言：「我今不為諸受所牽，以除受故我行乞食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「我今不為諸受所牽，以除受故我行乞食。」

女言：「大德須菩提！所行無諍差互不等，何以故？行於無諍無有受苦，而是無諍非身心相應，而是無諍不生樂非樂，而是無諍不生諍訟。大德須菩提！世尊說汝行無諍第一，何因緣故無諍說無諍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！所行無諍差互不等，何以故？行於無諍無有受苦，而是無諍非身心相應，而是無諍不生樂非樂，而是無諍不生諍訟。大德須菩提！世尊說汝行無諍第一，何因緣故無諍說無諍？」

須菩提言：「姊！無諍者，無諸境界離於欲塵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！無諍者，無諸境界離於欲塵。」

女言：「大德須菩提！而是無諍能離欲耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！而是無諍能離欲耶？」

須菩提言：「姊！是無諍者，不能離欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！是無諍者，不能離欲。」

女言：「大德須菩提！何因緣故？汝說無諍能離欲塵？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！何因緣故？汝說無諍能離欲塵？」

須菩提言：「姊！以言說故，名為無諍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！以言說故，名為無諍。」

女言：「大德須菩提！夫無諍者寧可說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！夫無諍者寧可說耶？」

須菩提言：「姊！是無諍者不可言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！是無諍者不可言說。」

女言：「大德須菩提！若其無諍不可言說，以何等故說名無諍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！若其無諍不可言說，以何等故說名無諍？」

須菩提言：「姊！如來世尊為聲聞弟子假名字說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！如來世尊為聲聞弟子假名字說。」

女言：「大德須菩提！若有假名即有諍訟，若有諍訟即有顛倒，若有顛倒非沙門法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！若有假名即有諍訟，若有諍訟即有顛倒，若有顛倒非沙門法。」

須菩提言：「姊！何等是沙門法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！何等是沙門法？」

女言：「大德須菩提！無有文字，無有諍訟，無有顛倒，是沙門法；亦不分別是法非法，是沙門法；又不分別憶想不憶想，是沙門法。離一切著，是沙門法；非境界非不境界，是沙門法；非染非縛非不染縛，是沙門法。無心離意識，是沙門法；知足是沙門法；少欲斷貪，是沙門法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！無有文字，無有諍訟，無有顛倒，是沙門法；亦不分別是法非法，是沙門法；又不分別憶想不憶想，是沙門法。離一切著，是沙門法；非境界非不境界，是沙門法；非染非縛非不染縛，是沙門法。無心離意識，是沙門法；知足是沙門法；少欲斷貪，是沙門法。

「離諸悕望，非動非發非不動發，是沙門法；離一切境界無所取故，是沙門法；離於陰魔無所染著，是沙門法；斷結使魔更不生故，是沙門法；遠離死魔無諸動搖，是沙門法；思惟不親近於天魔，是沙門法；一切法空無有污染，是沙門法；無想離一切想，是沙門法；無願無執著，是沙門法；不行三界離一切想，是沙門法；守護諸根，是沙門法；遠離諸入，是沙門法；善自調伏離諸戲論，是沙門法；寂靜無起，是沙門法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離諸悕望，非動非發非不動發，是沙門法；離一切境界無所取故，是沙門法；離於陰魔無所染著，是沙門法；斷結使魔更不生故，是沙門法；遠離死魔無諸動搖，是沙門法；思惟不親近於天魔，是沙門法；一切法空無有污染，是沙門法；無想離一切想，是沙門法；無願無執著，是沙門法；不行三界離一切想，是沙門法；守護諸根，是沙門法；遠離諸入，是沙門法；善自調伏離諸戲論，是沙門法；寂靜無起，是沙門法。

「無所愛著亦無起發，是沙門法；無我我所無高無下，是沙門法；離觸無染，是沙門法；遠離世法，是沙門法；善知於陰解趣法性，是沙門法；諸界無界無所親近無所礙故，是沙門法；離有為法，是沙門法；諸法如虛空，是沙門法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無所愛著亦無起發，是沙門法；無我我所無高無下，是沙門法；離觸無染，是沙門法；遠離世法，是沙門法；善知於陰解趣法性，是沙門法；諸界無界無所親近無所礙故，是沙門法；離有為法，是沙門法；諸法如虛空，是沙門法。」

說是沙門法時，中門所集聽法諸天，有三十天子，遠離塵垢得法眼淨。復有五天子，向甚深法，聞是女辯，發於無上正真道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是沙門法時，中門所集聽法諸天，有三十天子，遠離塵垢得法眼淨。復有五天子，向甚深法，聞是女辯，發於無上正真道心。

爾時，大德須菩提生希有心，作如是念：「而此女人其辯如是，是如來化必定無疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提生希有心，作如是念：「而此女人其辯如是，是如來化必定無疑。」

爾時，是女知大德須菩提心心所念，說如是言：「大德須菩提！汝作是思惟，而此女人是如來化必定無疑。大德！如是如是如汝所思。何以故？如來知如，我亦知如，以是義故如來化我；若如來覺如，我亦覺如，以是義故如來化我；若如來色如，我亦色如，以是義故如來化我；若如來受想行識如，我亦識如，以是義故如來化我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，是女知大德須菩提心心所念，說如是言：「大德須菩提！汝作是思惟，而此女人是如來化必定無疑。大德！如是如是如汝所思。何以故？如來知如，我亦知如，以是義故如來化我；若如來覺如，我亦覺如，以是義故如來化我；若如來色如，我亦色如，以是義故如來化我；若如來受想行識如，我亦識如，以是義故如來化我。

「若如來如一切眾生如若我如，是如一如，以是義故如來化我；若如來如一切法如若我如，是如一如，以是義故如來化我；若如來如無不如，我如無不如，是如常如無不如，以是義故如來化我；是如來如無生無滅，我如亦爾無生無滅，以是義故如來化我；若如來如，若如來化如，若我如，若一切眾生如，若一切法如，是如常真不異不變不易，中無所盛，是如如是住一切法，以是義故如來化我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如來如一切眾生如若我如，是如一如，以是義故如來化我；若如來如一切法如若我如，是如一如，以是義故如來化我；若如來如無不如，我如無不如，是如常如無不如，以是義故如來化我；是如來如無生無滅，我如亦爾無生無滅，以是義故如來化我；若如來如，若如來化如，若我如，若一切眾生如，若一切法如，是如常真不異不變不易，中無所盛，是如如是住一切法，以是義故如來化我。」

爾時，大德須菩提即復問言：「姊！汝以佛力知於我心？為自力知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提即復問言：「姊！汝以佛力知於我心？為自力知？」

女言：「大德須菩提！若聲聞、緣覺，若諸菩薩，若五通仙，知眾生心，知他人心，皆以佛力知於他心。何以故？是等所行皆由佛力能知他心。大德須菩提亦以佛力知於他心。大德須菩提！喻因日月火光珍寶電星等光，明眼之人由之見色。大德須菩提！世間如是，無明所蔽有知他心，皆因如來知於他心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！若聲聞、緣覺，若諸菩薩，若五通仙，知眾生心，知他人心，皆以佛力知於他心。何以故？是等所行皆由佛力能知他心。大德須菩提亦以佛力知於他心。大德須菩提！喻因日月火光珍寶電星等光，明眼之人由之見色。大德須菩提！世間如是，無明所蔽有知他心，皆因如來知於他心。」

爾時，大德須菩提言：「姊當為我說，汝云何得如是辯也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提言：「姊當為我說，汝云何得如是辯也？」

女言：「大德須菩提！若有人問如來所化：『汝是誰耶？』而是所化當云何答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！若有人問如來所化：『汝是誰耶？』而是所化當云何答？」

須菩提言：「姊！無所答也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！無所答也。」

女言：「大德須菩提！一切諸法亦復如是，皆是化相，如是知已則無所答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！一切諸法亦復如是，皆是化相，如是知已則無所答。

「復次，大德須菩提！若有問汝：『汝是凡夫？為是學人？是阿羅漢？』如是問已，汝云何答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！若有問汝：『汝是凡夫？為是學人？是阿羅漢？』如是問已，汝云何答？」

爾時，大德須菩提如是思惟：「我當云何答此姊也？」即時須菩提聞空中聲曰：「大德須菩提！汝有所得所解趣證，以是義故名阿羅漢，汝答是姊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提如是思惟：「我當云何答此姊也？」即時須菩提聞空中聲曰：「大德須菩提！汝有所得所解趣證，以是義故名阿羅漢，汝答是姊！」

爾時，大德須菩提聞空中聲已，即答女言：「姊！我非凡夫、非是學人、非阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提聞空中聲已，即答女言：「姊！我非凡夫、非是學人、非阿羅漢。」

女言：「大德須菩提！汝持何名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！汝持何名？」

須菩提言：「姊！如如來化持於假名，我亦如是持於假名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！如如來化持於假名，我亦如是持於假名。」

女言：「大德須菩提！汝非羅漢斷諸漏耶？如來說汝行無諍第一，應受於供。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！汝非羅漢斷諸漏耶？如來說汝行無諍第一，應受於供。」

須菩提言：「姊！我非阿羅漢，非盡諸漏，非行無諍為最第一，亦非應供。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！我非阿羅漢，非盡諸漏，非行無諍為最第一，亦非應供。」

女言：「大德須菩提！何故妄語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！何故妄語？」

須菩提言：「姊！若我今者，許阿羅漢，諸漏已盡，行無諍第一，應受供養，即是妄語；我無所許，是故，我今非是妄語，亦非實語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！若我今者，許阿羅漢，諸漏已盡，行無諍第一，應受供養，即是妄語；我無所許，是故，我今非是妄語，亦非實語。」

女言：「大德須菩提！汝今不誑門中所集見於聖諦諸天子耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！汝今不誑門中所集見於聖諦諸天子耶！」

須菩提言：「姊！若見聖諦無有能誑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！若見聖諦無有能誑。」

女言：「大德須菩提！汝見聖諦耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！汝見聖諦耶？」

時須菩提答言：「見已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提答言：「見已。」

女言：「大德！若見聖諦不名聖諦。何以故？無有能見諸聖諦者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德！若見聖諦不名聖諦。何以故？無有能見諸聖諦者。」

女言：「大德須菩提！非見聖諦耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！非見聖諦耶？」

須菩提言：「姊！我不說實亦不說虛。姊！我不見虛，何況見實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！我不說實亦不說虛。姊！我不見虛，何況見實？」

爾時，大德須菩提復問女言：「姊！見聖諦者何所言說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提復問女言：「姊！見聖諦者何所言說？」

女言：「大德須菩提！見聖諦者不見一切諸法名字，見聖諦者見倒名字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！見聖諦者不見一切諸法名字，見聖諦者見倒名字。」

須菩提言：「姊！汝何因緣說如是事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！汝何因緣說如是事？」

女言：「大德須菩提！若有顛倒起諸結使，見聖諦已更不復起，以是故說，見顛倒者見諸聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！若有顛倒起諸結使，見聖諦已更不復起，以是故說，見顛倒者見諸聖諦。」

爾時，諸天即現其身，禮於大德須菩提已，說如是言：「大德須菩提大得利益，汝從是姊聞如是辯，令諸眾生大得善利聞法信解。何以故？非多解者無有解脫，非多解者有於繫縛，是何所解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天即現其身，禮於大德須菩提已，說如是言：「大德須菩提大得利益，汝從是姊聞如是辯，令諸眾生大得善利聞法信解。何以故？非多解者無有解脫，非多解者有於繫縛，是何所解？」

爾時，女語大德須菩提：「汝不乞食欲不食耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，女語大德須菩提：「汝不乞食欲不食耶？」

須菩提言：「姊！我於今日聞是法足，不欲於食。姊！貪於飲食，則生憂愁，非是求法；求利養讚歎，非是求法；求安樂身，非是求法；護惜心身命，非是求法；乃至受於讚歎善哉，非是求法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！我於今日聞是法足，不欲於食。姊！貪於飲食，則生憂愁，非是求法；求利養讚歎，非是求法；求安樂身，非是求法；護惜心身命，非是求法；乃至受於讚歎善哉，非是求法。」

須菩提言：「姊！汝今復說，云何善男子、善女人正求於法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！汝今復說，云何善男子、善女人正求於法？」

女言：「大德須菩提！若受惡欲非是求法，若不求眼不求於色，是人求法，不求耳聲，不求鼻香，不求舌味，不求身觸，不求意法，是人求法。復次，大德須菩提！若不求陰、不求入、不求界，是人求法；不求欲界、色界、無色界，是人求法；若不相求一切境界，是人求法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！若受惡欲非是求法，若不求眼不求於色，是人求法，不求耳聲，不求鼻香，不求舌味，不求身觸，不求意法，是人求法。復次，大德須菩提！若不求陰、不求入、不求界，是人求法；不求欲界、色界、無色界，是人求法；若不相求一切境界，是人求法。」

爾時大德須菩提言：「姊！汝可悔過，我今欲去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德須菩提言：「姊！汝可悔過，我今欲去。」

女言：「大德須菩提！猶如地界無有悔過。大德須菩提！心亦如是，同於地界不應悔過；猶如水界無有悔過，心亦如是，同於水界不應悔過；猶如火界、風界、空界無有悔過，心亦如是，同於空界不應悔過。大德須菩提！猶如橋船浮囊王道無有悔過，大德須菩提！心亦如是，同於橋船浮囊王道不應悔過。大德須菩提！凡夫悔過非諸聖耶！若起瞋恚則有悔過，若無瞋無纏、無忿無諍、不起結使，如是等人不應悔過。大德須菩提！猶如火熾是故有滅，無熾則無滅。如是，大德須菩提！若結熾然則有悔過，若滅諸結則無悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！猶如地界無有悔過。大德須菩提！心亦如是，同於地界不應悔過；猶如水界無有悔過，心亦如是，同於水界不應悔過；猶如火界、風界、空界無有悔過，心亦如是，同於空界不應悔過。大德須菩提！猶如橋船浮囊王道無有悔過，大德須菩提！心亦如是，同於橋船浮囊王道不應悔過。大德須菩提！凡夫悔過非諸聖耶！若起瞋恚則有悔過，若無瞋無纏、無忿無諍、不起結使，如是等人不應悔過。大德須菩提！猶如火熾是故有滅，無熾則無滅。如是，大德須菩提！若結熾然則有悔過，若滅諸結則無悔過。」

爾時，須菩提復語女言：「姊！汝何求趣，能如是吼師子吼也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提復語女言：「姊！汝何求趣，能如是吼師子吼也？」

女言：「大德須菩提！若有所求，則不能吼師子吼也。大德須菩提！若無所求，能師子吼。何以故？若有所求即便是有，若有所有無師子吼，有身見者則有所求，有見作者無師子吼。大德須菩提！汝向所言姊汝何所趣。大德須菩提！若有問汝，汝何所趣？漏盡無生心得解脫耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！若有所求，則不能吼師子吼也。大德須菩提！若無所求，能師子吼。何以故？若有所求即便是有，若有所有無師子吼，有身見者則有所求，有見作者無師子吼。大德須菩提！汝向所言姊汝何所趣。大德須菩提！若有問汝，汝何所趣？漏盡無生心得解脫耶？」

須菩提言：「姊！若有所求，無有解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！若有所求，無有解脫。」

女言：「大德須菩提！汝如是求，則盡諸漏得無漏心，若如是趣，是趣解脫，是趣法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！汝如是求，則盡諸漏得無漏心，若如是趣，是趣解脫，是趣法性。」

爾時，大德須菩提言：「姊！汝趣大乘無有疑也，如行相貌必定趣向無上大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提言：「姊！汝趣大乘無有疑也，如行相貌必定趣向無上大乘。」

女言：「大德須菩提！汝知大乘耶！說行相貌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！汝知大乘耶！說行相貌。」

須菩提言：「姊！若諸聲聞不聞大乘，諸行相貌不能知說。姊！我今請汝說大乘行所有相貌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！若諸聲聞不聞大乘，諸行相貌不能知說。姊！我今請汝說大乘行所有相貌。」

女言：「大德須菩提！夫大乘者名無一異。大德須菩提！如日月宮為速疾見，天之所持故不住於空，速疾而去無有滯礙，為諸眾生而作光明。大德須菩提！向於大乘大丈夫等，亦復如是無礙無著，行六波羅蜜而無有住，為諸眾生作法光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！夫大乘者名無一異。大德須菩提！如日月宮為速疾見，天之所持故不住於空，速疾而去無有滯礙，為諸眾生而作光明。大德須菩提！向於大乘大丈夫等，亦復如是無礙無著，行六波羅蜜而無有住，為諸眾生作法光明。

「大德須菩提！如轉輪王寶輪若去四兵亦從，如轉輪王行四天下，人見適意生恭敬心，是轉輪王無有惡心常生慈心。大德須菩提！向於大乘大丈夫等亦復如是，隨有所行在在處處，若村邑聚落國城王宮，於諸眾生起平等心無有異行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德須菩提！如轉輪王寶輪若去四兵亦從，如轉輪王行四天下，人見適意生恭敬心，是轉輪王無有惡心常生慈心。大德須菩提！向於大乘大丈夫等亦復如是，隨有所行在在處處，若村邑聚落國城王宮，於諸眾生起平等心無有異行。

「大德須菩提！大乘者名曰大智，天、龍、夜叉、乾闥婆，智慧大丈夫之所恭敬，以是緣故名為大乘。是無盡智，無生滅故；是不斷智，不斷佛種故；是攝取智，不斷法種故；是守護智，不斷僧種故；是廣博智，教化無量諸眾生故；是善持智，無斷絕故；是善作業智，六波羅蜜故；是善攝智，四攝法故；是善相應智，親近以聖道故；是善調智，正念菩提心不忘失故；是善安止智，大悲心故；是善趣智，一切智故；是離諸怖智，降諸魔故；是離闇智，大慧炬故；是大財智，成就一切諸善根故；是恭敬智，諸天及世所恭敬故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德須菩提！大乘者名曰大智，天、龍、夜叉、乾闥婆，智慧大丈夫之所恭敬，以是緣故名為大乘。是無盡智，無生滅故；是不斷智，不斷佛種故；是攝取智，不斷法種故；是守護智，不斷僧種故；是廣博智，教化無量諸眾生故；是善持智，無斷絕故；是善作業智，六波羅蜜故；是善攝智，四攝法故；是善相應智，親近以聖道故；是善調智，正念菩提心不忘失故；是善安止智，大悲心故；是善趣智，一切智故；是離諸怖智，降諸魔故；是離闇智，大慧炬故；是大財智，成就一切諸善根故；是恭敬智，諸天及世所恭敬故。

「是無降伏智，一切外道故；是難解智，一切聲聞緣覺人故；是清淨智，不信人故；是慈愍智，瞋害人故；是能施智，慳惜人故；是持戒智，破戒人故；是忍辱智，瞋恚人故；是精進智，懈怠人故；是禪定智，亂心人故；是大慧智，無智人故；是大富智，貧窮人故；是安樂智，苦惱人故；是歡喜智，聰慧人故。以是事故名曰大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是無降伏智，一切外道故；是難解智，一切聲聞緣覺人故；是清淨智，不信人故；是慈愍智，瞋害人故；是能施智，慳惜人故；是持戒智，破戒人故；是忍辱智，瞋恚人故；是精進智，懈怠人故；是禪定智，亂心人故；是大慧智，無智人故；是大富智，貧窮人故；是安樂智，苦惱人故；是歡喜智，聰慧人故。以是事故名曰大乘。」

爾時，大德須菩提言：「姊！善說大乘諸行相貌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提言：「姊！善說大乘諸行相貌。」

女言：「大德須菩提！我若一劫若過一劫，讚說大乘不得邊際。大德須菩提！是大乘無量諸行，相貌亦復無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！我若一劫若過一劫，讚說大乘不得邊際。大德須菩提！是大乘無量諸行，相貌亦復無量。」

須菩提言：「姊！汝呵責我，大德須菩提何故乞食？姊！如來法王亦復乞食，汝可呵責如來乞食耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！汝呵責我，大德須菩提何故乞食？姊！如來法王亦復乞食，汝可呵責如來乞食耶？」

女言：「大德須菩提！汝知如來以何方便而行乞食？汝不能說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！汝知如來以何方便而行乞食？汝不能說？」

須菩提言：「姊！如來、世尊以何方便而行乞食？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！如來、世尊以何方便而行乞食？」

女言：「大德須菩提！佛見成就，於二十事無過患故，而行乞食。何等二十？示現色身故如來乞食，若有眾生見如來身具三十二相，是諸眾生見此色相，發於無上正真道心，是名如來見成就初無過患故，而行乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！佛見成就，於二十事無過患故，而行乞食。何等二十？示現色身故如來乞食，若有眾生見如來身具三十二相，是諸眾生見此色相，發於無上正真道心，是名如來見成就初無過患故，而行乞食。

「復次，大德須菩提！如來入於村邑聚落國城王宮，盲者見色，聾者聞聲，亂得正念，裸者得衣，飢者得食，渴者得飲；無有眾生為貪欲、瞋恚、愚癡所逼。爾時眾生各生慈心起父母想，是諸眾生見於如來入村邑聚落國城王宮，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！如來入於村邑聚落國城王宮，盲者見色，聾者聞聲，亂得正念，裸者得衣，飢者得食，渴者得飲；無有眾生為貪欲、瞋恚、愚癡所逼。爾時眾生各生慈心起父母想，是諸眾生見於如來入村邑聚落國城王宮，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！如來入村邑聚落國城王宮，天、龍、夜叉、乾闥婆等，釋梵護世，欲供養故從如來行。爾時諸人以佛力故，見諸天、龍、夜叉、乾闥婆、釋梵護世供養於佛。是諸眾生見如來身有如是事，生驚怪心歎未曾有，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！如來入村邑聚落國城王宮，天、龍、夜叉、乾闥婆等，釋梵護世，欲供養故從如來行。爾時諸人以佛力故，見諸天、龍、夜叉、乾闥婆、釋梵護世供養於佛。是諸眾生見如來身有如是事，生驚怪心歎未曾有，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！無量眾生以封邑錢財國位自在，而生放逸憍慢貢高，見如來乞食生如是念：『捨轉輪王位出家成道，捨於憍慢從貧下賤而行乞食，我等亦應調伏憍慢貢高之心。』如是見已，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！無量眾生以封邑錢財國位自在，而生放逸憍慢貢高，見如來乞食生如是念：『捨轉輪王位出家成道，捨於憍慢從貧下賤而行乞食，我等亦應調伏憍慢貢高之心。』如是見已，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！如來行乞，威德威德諸天，觀見如來之身，無飢渴逼亦非羸瘦，唯為憐愍諸眾生故而行乞食，我等亦當為眾生故而行乞食。如是見已，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！如來行乞，威德威德諸天，觀見如來之身，無飢渴逼亦非羸瘦，唯為憐愍諸眾生故而行乞食，我等亦當為眾生故而行乞食。如是見已，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！有諸眾生懈怠懶惰不往佛所，然欲見如來右繞禮拜，是故如來入村邑聚落國城王宮，是等眾生自然得見於佛如來，既得見已心生喜悅，是等眾生，得喜悅已，即發無上正真道心。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！有諸眾生懈怠懶惰不往佛所，然欲見如來右繞禮拜，是故如來入村邑聚落國城王宮，是等眾生自然得見於佛如來，既得見已心生喜悅，是等眾生，得喜悅已，即發無上正真道心。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！若有眾生眼得見佛即得無癡，乃至一念見於如來，是諸眾生次第漸漸乃至涅槃，為作因緣，以能發生是因緣故如來乞食。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！若有眾生眼得見佛即得無癡，乃至一念見於如來，是諸眾生次第漸漸乃至涅槃，為作因緣，以能發生是因緣故如來乞食。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！如來入於村邑聚落國城王宮，閉繫眾生即得解脫，是諸眾生即生是念：『以如來力故我得解脫。』是諸眾生於如來所生知恩心，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！如來入於村邑聚落國城王宮，閉繫眾生即得解脫，是諸眾生即生是念：『以如來力故我得解脫。』是諸眾生於如來所生知恩心，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！有善男子、善女人，聞讚歎如來所有功德，心生歡喜生如是念：『我等云何當供佛食？』又家有女，為父母所護，或為兄弟姊妹所護，或為姑嫜夫主守護，是等不得奉施佛食，是故如來入村邑聚落國城王宮，見如來已心生歡喜，踊躍悅豫受於安樂，施佛食已，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！有善男子、善女人，聞讚歎如來所有功德，心生歡喜生如是念：『我等云何當供佛食？』又家有女，為父母所護，或為兄弟姊妹所護，或為姑嫜夫主守護，是等不得奉施佛食，是故如來入村邑聚落國城王宮，見如來已心生歡喜，踊躍悅豫受於安樂，施佛食已，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！四護世王奉如來鉢如來手持，若貧眾生欲少惠施，見如來鉢滿，有大富封邑，欲多惠施，見佛鉢未滿，如是等人，欲足滿佛鉢，既奉施已，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！四護世王奉如來鉢如來手持，若貧眾生欲少惠施，見如來鉢滿，有大富封邑，欲多惠施，見佛鉢未滿，如是等人，欲足滿佛鉢，既奉施已，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！如來鉢食施一切僧，而是鉢食無增無減。爾時，多諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽見如來鉢有是神力，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！如來鉢食施一切僧，而是鉢食無增無減。爾時，多諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽見如來鉢有是神力，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！如來鉢盛正非正食，百千種味味味各別，不相和同如別異器，是一鉢盛亦復如是。是時多諸天。龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，見於如來如是神力，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！如來鉢盛正非正食，百千種味味味各別，不相和同如別異器，是一鉢盛亦復如是。是時多諸天。龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，見於如來如是神力，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！如來身者是一合體，其內不空猶如金剛，是如來身無生熟藏無大小便，亦行乞食，見其食食而食不入。爾時威德威德釋梵護世，見如來身真實法性及神通力，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！如來身者是一合體，其內不空猶如金剛，是如來身無生熟藏無大小便，亦行乞食，見其食食而食不入。爾時威德威德釋梵護世，見如來身真實法性及神通力，發於無上正真道心。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！若有眾生若多若少、若妙非妙，施如來已福無邊際乃至涅槃。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！若有眾生若多若少、若妙非妙，施如來已福無邊際乃至涅槃。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！如來、世尊常定不起亦行乞食，是時多諸威德威德釋梵護世，見於如來而行乞食於定不動，是等生念：『必定無疑，為眾生故進行乞食非為食也。』見是神力發於無上正真道心。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！如來、世尊常定不起亦行乞食，是時多諸威德威德釋梵護世，見於如來而行乞食於定不動，是等生念：『必定無疑，為眾生故進行乞食非為食也。』見是神力發於無上正真道心。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！如來若當不行乞食，若當不食，或有諸人佛法出家，生如是念：『我等亦當不行乞食，亦應不食。』是等便當飢渴羸瘦，不能得於過人智慧。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！如來若當不行乞食，若當不食，或有諸人佛法出家，生如是念：『我等亦當不行乞食，亦應不食。』是等便當飢渴羸瘦，不能得於過人智慧。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！善攝聖種故如來乞食，見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！善攝聖種故如來乞食，見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！憐愍來世諸比丘故，如來乞食。後末世時，諸不信敬婆羅門等及諸長者，當說是言：『汝等世尊不行乞食，何故汝等行乞食也？』若如來乞食，是婆羅門諸長者等，當作是念：『汝等世尊本行乞食，何故汝等不行乞食？我等應施。』又諸如來法應行乞，讚歎乞食。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！憐愍來世諸比丘故，如來乞食。後末世時，諸不信敬婆羅門等及諸長者，當說是言：『汝等世尊不行乞食，何故汝等行乞食也？』若如來乞食，是婆羅門諸長者等，當作是念：『汝等世尊本行乞食，何故汝等不行乞食？我等應施。』又諸如來法應行乞，讚歎乞食。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！若長者長者子諸大豪貴，於佛法出家，生於慚恥不能乞食，作是念言：『云何我等豪族大家，既出家已，當於家家而行乞食？』如是等人，隨學大德威德如來而行乞食。見是義故如來乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！若長者長者子諸大豪貴，於佛法出家，生於慚恥不能乞食，作是念言：『云何我等豪族大家，既出家已，當於家家而行乞食？』如是等人，隨學大德威德如來而行乞食。見是義故如來乞食。

「復次，大德須菩提！如來隨於一切世行。何以故？隨在在處處諸眾生熟，是在在處處如來隨行，如來亦無飢渴所逼，無貪無著亦無戲弄，亦無惡求無所聚集。大德須菩提！如向所說及餘諸事，如來見是無量方便，而行乞食。大德須菩提！見此二十無過患事，如來乞食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德須菩提！如來隨於一切世行。何以故？隨在在處處諸眾生熟，是在在處處如來隨行，如來亦無飢渴所逼，無貪無著亦無戲弄，亦無惡求無所聚集。大德須菩提！如向所說及餘諸事，如來見是無量方便，而行乞食。大德須菩提！見此二十無過患事，如來乞食。」

女言：「大德須菩提！能如是方便行乞食耶？如是大悲，如是清淨，應受供耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！能如是方便行乞食耶？如是大悲，如是清淨，應受供耶！」

須菩提言：「姊！我無力也。姊！猶如兔猫諸野干等，不能莊嚴作師子獸王、作師子行、作師子吼。姊！諸聲聞、緣覺亦復如是，不能示現如來威儀方便大悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！我無力也。姊！猶如兔猫諸野干等，不能莊嚴作師子獸王、作師子行、作師子吼。姊！諸聲聞、緣覺亦復如是，不能示現如來威儀方便大悲。」

是女說此如來乞食方便之時，家內眷屬及諸餘家，入聽法者二百八十人，發於無上正真道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是女說此如來乞食方便之時，家內眷屬及諸餘家，入聽法者二百八十人，發於無上正真道心。

爾時，大德須菩提又問女言：「姊！汝之夫主今何所在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提又問女言：「姊！汝之夫主今何所在？」

女言：「大德須菩提！我之夫主非止一耶！何以故？大德須菩提！若有眾生憙於樂欲莊嚴方便得調伏者，皆我夫主。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！我之夫主非止一耶！何以故？大德須菩提！若有眾生憙於樂欲莊嚴方便得調伏者，皆我夫主。」

須菩提言：「姊！樂莊嚴方便者為何如也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！樂莊嚴方便者為何如也？」

女言：「若有眾生須諸樂欲，我施眾生諸所樂欲，然後勸發無上道心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「若有眾生須諸樂欲，我施眾生諸所樂欲，然後勸發無上道心。」

須菩提言：「姊！如來不聽樂一切欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！如來不聽樂一切欲。」

女言：「大德須菩提！如佛所說：『汝等比丘所有衣鉢，飲食臥具病瘦醫藥，若親里家，或所乞家，所居住處，親友和上阿闍梨所，親近供養增諸善根，滅諸惡法，比丘！是我所聽。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！如佛所說：『汝等比丘所有衣鉢，飲食臥具病瘦醫藥，若親里家，或所乞家，所居住處，親友和上阿闍梨所，親近供養增諸善根，滅諸惡法，比丘！是我所聽。』」

須菩提言：「姊！如是！如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！如是！如是！如汝所說。」

女言：「大德須菩提！以是事故，如來聽樂於一切欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！以是事故，如來聽樂於一切欲。」

須菩提言：「姊！有幾眾生，以此樂欲莊嚴方便之所調伏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！有幾眾生，以此樂欲莊嚴方便之所調伏？」

女言：「大德須菩提能數三千大千世界所有色相得其邊際，若數於我莊嚴方便，已調眾生不得邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提能數三千大千世界所有色相得其邊際，若數於我莊嚴方便，已調眾生不得邊際。」

須菩提言：「姊！與樂欲眾生為何如也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！與樂欲眾生為何如也？」

女言：「大德須菩提！若有眾生樂向梵世，我與是等一切眾生無量諸禪，禪喜樂已然後勸發無上道心。或有眾生樂趣向於釋提桓因，與是眾生帝釋樂已，然後勸發無上道心。若有眾生樂向護世，我與眾生護世樂已，然後勸發無上道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！若有眾生樂向梵世，我與是等一切眾生無量諸禪，禪喜樂已然後勸發無上道心。或有眾生樂趣向於釋提桓因，與是眾生帝釋樂已，然後勸發無上道心。若有眾生樂向護世，我與眾生護世樂已，然後勸發無上道心。

「若有眾生樂向天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽樂，我與天樂乃至摩睺羅伽樂，然後勸發無上道心。若有眾生志意樂向轉輪王國，我與轉輪王國樂已，然後勸發無上道心。若有眾生樂小國王，我亦施與小國王樂，然後勸發無上道心。若有眾生樂向長者、剎利、婆羅門、毘舍、首陀，我與長者、剎利、婆羅門、毘舍、首陀樂已，然後勸發無上道心。若有眾生樂向色聲香味觸樂，我與色聲香味觸樂，然後勸發無上道心。若有眾生樂向華香、末香、塗香、幢幡、寶蓋及諸衣服，我與華香、末香、塗香、幢幡、寶蓋、衣服樂已，然後勸發無上道心。若有眾生樂向金銀、琉璃、頗梨諸珍寶等，我與金銀、琉璃、頗梨珍寶等樂，然後勸發無上道心。若有眾生樂向鼓貝、箜篌、簧吹、簫笛、歌舞音樂等樂。大德須菩提！我隨如是諸眾生等，所有悕望所求所樂一切給與，然後勸發無上道心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生樂向天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽樂，我與天樂乃至摩睺羅伽樂，然後勸發無上道心。若有眾生志意樂向轉輪王國，我與轉輪王國樂已，然後勸發無上道心。若有眾生樂小國王，我亦施與小國王樂，然後勸發無上道心。若有眾生樂向長者、剎利、婆羅門、毘舍、首陀，我與長者、剎利、婆羅門、毘舍、首陀樂已，然後勸發無上道心。若有眾生樂向色聲香味觸樂，我與色聲香味觸樂，然後勸發無上道心。若有眾生樂向華香、末香、塗香、幢幡、寶蓋及諸衣服，我與華香、末香、塗香、幢幡、寶蓋、衣服樂已，然後勸發無上道心。若有眾生樂向金銀、琉璃、頗梨諸珍寶等，我與金銀、琉璃、頗梨珍寶等樂，然後勸發無上道心。若有眾生樂向鼓貝、箜篌、簧吹、簫笛、歌舞音樂等樂。大德須菩提！我隨如是諸眾生等，所有悕望所求所樂一切給與，然後勸發無上道心。」

須菩提言：「姊！是五欲者障礙聖道，云何五欲調伏眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！是五欲者障礙聖道，云何五欲調伏眾生？」

爾時，門外二長者子，已為此女樂莊嚴方便之所調伏。是二長者子，即語大德須菩提言：「大德！汝今不應以自智慧分別選擇菩薩智慧。大德！猶如小燈一吹即滅，大德須菩提！學聲聞乘善男子、善女人小智慧照，亦復如是，起一欲想尋即滅失。大德須菩提！於意云何？若劫燒時大火炎聚，若口一吹能令滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，門外二長者子，已為此女樂莊嚴方便之所調伏。是二長者子，即語大德須菩提言：「大德！汝今不應以自智慧分別選擇菩薩智慧。大德！猶如小燈一吹即滅，大德須菩提！學聲聞乘善男子、善女人小智慧照，亦復如是，起一欲想尋即滅失。大德須菩提！於意云何？若劫燒時大火炎聚，若口一吹能令滅不？」

須菩提言：「善男子、善女人若以百千大海之水，亦不能滅，況一口吹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子、善女人若以百千大海之水，亦不能滅，況一口吹。」

「大德須菩提！菩薩功德智慧照明亦復如是，恒沙等劫受五欲樂，亦不能滅菩薩功德智慧照明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德須菩提！菩薩功德智慧照明亦復如是，恒沙等劫受五欲樂，亦不能滅菩薩功德智慧照明。

「大德須菩提！如貧人病，醫授湯藥，苦澁甜酢賤易得者，是時病人身受苦故，服是等藥苦澁甜酢，以貧窮故堪忍飢渴得脫病患。大德須菩提！學聲聞乘，諸善男子、善女人等亦復如是，行於頭陀功德威儀，以正行故少欲知足，清苦行故，住阿練處故，好非好食故，少知識故受諸苦惱，然後得於無取解脫。大德須菩提！如是方便學聲聞乘得解脫者，亦復如是，如貧治病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德須菩提！如貧人病，醫授湯藥，苦澁甜酢賤易得者，是時病人身受苦故，服是等藥苦澁甜酢，以貧窮故堪忍飢渴得脫病患。大德須菩提！學聲聞乘，諸善男子、善女人等亦復如是，行於頭陀功德威儀，以正行故少欲知足，清苦行故，住阿練處故，好非好食故，少知識故受諸苦惱，然後得於無取解脫。大德須菩提！如是方便學聲聞乘得解脫者，亦復如是，如貧治病。

「大德須菩提！猶如剎利灌頂王病，王諸良醫授王所服，好色香味藥入口腹身受安樂，亦獻妙味王所應食，及奉一切華香、末香、塗香、散香，又作伎樂歌舞讚歎受於快樂，為令大王無愁苦故，是諸良醫如是如是，娛樂於王令脫病患。大德須菩提！亦復如是，多有菩薩以樂莊嚴方便，受於一切五欲樂已，然後得成無上正道。大德須菩提！汝當知之，以是方便治於剎利灌頂王病，菩薩智解亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德須菩提！猶如剎利灌頂王病，王諸良醫授王所服，好色香味藥入口腹身受安樂，亦獻妙味王所應食，及奉一切華香、末香、塗香、散香，又作伎樂歌舞讚歎受於快樂，為令大王無愁苦故，是諸良醫如是如是，娛樂於王令脫病患。大德須菩提！亦復如是，多有菩薩以樂莊嚴方便，受於一切五欲樂已，然後得成無上正道。大德須菩提！汝當知之，以是方便治於剎利灌頂王病，菩薩智解亦復如是。

「大德須菩提！五欲無根亦無住處，是一切智亦復如是，無本住處，是一切智自知何者是所應作、所不應作，於五欲樂非樂非不樂，獨無侶故，是一切智亦無功德，無所得故。得是忍者是人自知，何等是道？何等非道？五欲德空一切智空，是得忍人不歷五欲，是人自見五欲過患而呵責之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德須菩提！五欲無根亦無住處，是一切智亦復如是，無本住處，是一切智自知何者是所應作、所不應作，於五欲樂非樂非不樂，獨無侶故，是一切智亦無功德，無所得故。得是忍者是人自知，何等是道？何等非道？五欲德空一切智空，是得忍人不歷五欲，是人自見五欲過患而呵責之。」

爾時，大德須菩提問長者子：「誰是汝親？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提問長者子：「誰是汝親？」

是時長者子，合十指掌，向女說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時長者子，合十指掌，向女說偈：

「此是我父母， 親友施我藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是我父母， 親友施我藥，

是斷惡道生， 是我無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是斷惡道生， 是我無上尊。

此是我大恩， 是亦教化我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是我大恩， 是亦教化我，

是勸喻我故， 斷我一切苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是勸喻我故， 斷我一切苦；

為我說妙法， 解了一切理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為我說妙法， 解了一切理，

我受快安樂， 亦勸我無諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我受快安樂， 亦勸我無諍。

如魚為食故， 為鉤所牽執， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如魚為食故， 為鉤所牽執，

樂樂亦復爾， 以攝取我等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂樂亦復爾， 以攝取我等。

如鳥為食故， 為網羅所持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鳥為食故， 為網羅所持，

我方便亦爾， 墮在於智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我方便亦爾， 墮在於智慧。

猶為蛇所螫， 以毒滅於毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶為蛇所螫， 以毒滅於毒，

欲瞋亦復爾， 亦以毒除毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲瞋亦復爾， 亦以毒除毒。

如人為火燒， 還以火炙除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人為火燒， 還以火炙除，

結燒亦復爾， 還因結解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結燒亦復爾， 還因結解脫。

我已知正法， 我不用婬欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已知正法， 我不用婬欲，

凡夫須欲故， 不欲菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫須欲故， 不欲菩提道。」

爾時，須菩提言：「姊！汝以樂莊嚴方便為調誰耶？善男子耶？善女人耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提言：「姊！汝以樂莊嚴方便為調誰耶？善男子耶？善女人耶？」

女言：「大德須菩提！若不以此樂莊嚴方便，不能教化一切眾生。大德須菩提！女人之心多貪樂著，非男子也。大德！我以樂莊嚴方便多調伏女，非男子也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德須菩提！若不以此樂莊嚴方便，不能教化一切眾生。大德須菩提！女人之心多貪樂著，非男子也。大德！我以樂莊嚴方便多調伏女，非男子也。」

須菩提言：「姊！汝是女身，云何調女？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「姊！汝是女身，云何調女？」

爾時是女神力化身，如三十二盛壯男子，端正妙色白淨鮮潔威德第一，以種種瓔珞自莊嚴已，語大德須菩提：「以如是色身調伏女人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時是女神力化身，如三十二盛壯男子，端正妙色白淨鮮潔威德第一，以種種瓔珞自莊嚴已，語大德須菩提：「以如是色身調伏女人。」

須菩提言：「汝今是女為是男耶？」答言：「大德須菩提！汝是凡夫為是學耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「汝今是女為是男耶？」答言：「大德須菩提！汝是凡夫為是學耶？」

須菩提言：「善男子！我非凡夫，亦非是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！我非凡夫，亦非是學。」

即復答言：「我亦如是，非男非女。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即復答言：「我亦如是，非男非女。」

須菩提言：「若非男非女，汝持何名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「若非男非女，汝持何名？」

答言：「大德須菩提！汝非凡夫，亦非是學，云何持名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大德須菩提！汝非凡夫，亦非是學，云何持名？」

爾時，大德須菩提作如是念：「深智大菩薩，我應當答云：『是羅漢。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提作如是念：「深智大菩薩，我應當答云：『是羅漢。』」

爾時，是善男子知大德須菩提心之所念，語大德須菩提言：「大德！汝應勇進許是羅漢，勿懼語問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，是善男子知大德須菩提心之所念，語大德須菩提言：「大德！汝應勇進許是羅漢，勿懼語問。」

須菩提言：「善男子！我是羅漢，諸漏已盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！我是羅漢，諸漏已盡。」

即復問言：「大德須菩提！於去來現在為盡何漏？若過去盡，過去無盡；若未來未至，亦無有盡；現在無住，亦無有盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即復問言：「大德須菩提！於去來現在為盡何漏？若過去盡，過去無盡；若未來未至，亦無有盡；現在無住，亦無有盡。」

須菩提言：「善男子！我實不任共相酬答，我今時到欲乞食而食，勿令失時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！我實不任共相酬答，我今時到欲乞食而食，勿令失時。」

爾時，是善男子入示現一切佛剎三昧。爾時，大德須菩提即見無量無邊阿僧祇諸佛剎土，或見佛土日初出時，或見佛土日小食時，或見佛土日大食時，或見佛土擊揵椎時，或見僧坐，或見僧食，或見洗鉢，或見日中，或見日晡，或見過晡，或見日沒，或見初夜，或見中夜，或見後夜，或見無日無月身光為照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，是善男子入示現一切佛剎三昧。爾時，大德須菩提即見無量無邊阿僧祇諸佛剎土，或見佛土日初出時，或見佛土日小食時，或見佛土日大食時，或見佛土擊揵椎時，或見僧坐，或見僧食，或見洗鉢，或見日中，或見日晡，或見過晡，或見日沒，或見初夜，或見中夜，或見後夜，或見無日無月身光為照。

爾時，是善男子語大德須菩提言：「汝今觀之！汝今觀之！欲何時食？汝今觀之有幾時在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，是善男子語大德須菩提言：「汝今觀之！汝今觀之！欲何時食？汝今觀之有幾時在？」

須菩提言：「善男子！我今應以閻浮提時，不以他方佛剎時食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！我今應以閻浮提時，不以他方佛剎時食。」

爾時，是善男子以神力故，令此日中如小食時，語須菩提言：「大德須菩提！汝觀是日為有幾時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，是善男子以神力故，令此日中如小食時，語須菩提言：「大德須菩提！汝觀是日為有幾時？」

大德須菩提以親善故，如是問言：「善男子！汝名字何今當說之？」答言：「大德須菩提！用我名為？大德須菩提！汝問世尊，當為汝說。大德！一切名非名。何以故？一切妄想無有實故，若妄想無實，假名相說有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德須菩提以親善故，如是問言：「善男子！汝名字何今當說之？」答言：「大德須菩提！用我名為？大德須菩提！汝問世尊，當為汝說。大德！一切名非名。何以故？一切妄想無有實故，若妄想無實，假名相說有。」

須菩提言：「善男子！一切智名亦是妄想不真實耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！一切智名亦是妄想不真實耶？」

答言：「大德須菩提！亦是妄想無有實也。何以故？一切智名無量無邊，各各佛剎各說異名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大德須菩提！亦是妄想無有實也。何以故？一切智名無量無邊，各各佛剎各說異名。」

須菩提言：「善男子！是一切智其名云何？」答言：「大德須菩提！或有佛土，名一切智為分別光，或名遍照，或復名曰示一切智，或名增勇，或名大光，或名現在，或名持地，或名大降伏，或名大普。大德須菩提！如一切智無量名字，色亦如是無量名字，受想行識亦復如是無量名字，諸界諸入、念處正斷神足、諸根諸力諸覺諸道，一切助道法，各各佛土無量名字。大德！名有何實？大德須菩提！以是方便，當知一切名字非名，一切名字妄想非實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！是一切智其名云何？」答言：「大德須菩提！或有佛土，名一切智為分別光，或名遍照，或復名曰示一切智，或名增勇，或名大光，或名現在，或名持地，或名大降伏，或名大普。大德須菩提！如一切智無量名字，色亦如是無量名字，受想行識亦復如是無量名字，諸界諸入、念處正斷神足、諸根諸力諸覺諸道，一切助道法，各各佛土無量名字。大德！名有何實？大德須菩提！以是方便，當知一切名字非名，一切名字妄想非實。」

爾時，大德須菩提歎：「王舍城諸大長者婆羅門等，大得善利，有是應供在此宿止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提歎：「王舍城諸大長者婆羅門等，大得善利，有是應供在此宿止。」

復語大德須菩提言：「汝今能知世應供耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復語大德須菩提言：「汝今能知世應供耶？」

須菩提言：「善男子！如我所知今當說之，若有持戒修行善法，善入禪定其心不亂，是等名為世應供也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！如我所知今當說之，若有持戒修行善法，善入禪定其心不亂，是等名為世應供也。」

答言：「大德須菩提所說應供，亦不具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大德須菩提所說應供，亦不具足。」

須菩提言：「善男子！汝今當說云何應供？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！汝今當說云何應供？」

答言：「大德須菩提！若於一切諸眾生等，無大悲心，不名應供。大德須菩提，是應供名，不斷佛種法種僧種；如是應供能斷一切眾生結使；如是應供智慧無盡、功德無盡、諸辯無盡；如是應供是凡夫侶，非聖伴侶；是世應供，眾生見者得法眼淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大德須菩提！若於一切諸眾生等，無大悲心，不名應供。大德須菩提，是應供名，不斷佛種法種僧種；如是應供能斷一切眾生結使；如是應供智慧無盡、功德無盡、諸辯無盡；如是應供是凡夫侶，非聖伴侶；是世應供，眾生見者得法眼淨。」

爾時，有天恒常隨從大德須菩提，未成正定，聞說如是應供地時，心得歡喜，發於無上正真道心。既發心已五體投地，語大德須菩提言：「我今悔過，更不隨從大德行也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有天恒常隨從大德須菩提，未成正定，聞說如是應供地時，心得歡喜，發於無上正真道心。既發心已五體投地，語大德須菩提言：「我今悔過，更不隨從大德行也。」

爾時，善男子即問天言：「汝今何故向大德須菩提而悔過也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善男子即問天言：「汝今何故向大德須菩提而悔過也？」

天女答言：「我十二年恒從大德須菩提行，未曾聞說是應供地，我今聞此應供地已，發於無上正真道心。我作是念：『若在在處處聞說如是淨應供法，我往其所；若諸菩薩聚會，演說菩薩法處，我往是處。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女答言：「我十二年恒從大德須菩提行，未曾聞說是應供地，我今聞此應供地已，發於無上正真道心。我作是念：『若在在處處聞說如是淨應供法，我往其所；若諸菩薩聚會，演說菩薩法處，我往是處。』」

爾時，大德須菩提聞此天女發如是心，即勸諭言：「天女！汝得善利，於佛深法發無上道心。天女！我今惱熱，於一切智法非其器故。當何所為？天女！若我未斷一切諸漏得心解脫，我亦當發無上道心。天女！汝常如是近善知識，恭敬讚歎右遶禮拜如是大善諸丈夫尊，亦能說於未曾聞法，聞是法已而不忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提聞此天女發如是心，即勸諭言：「天女！汝得善利，於佛深法發無上道心。天女！我今惱熱，於一切智法非其器故。當何所為？天女！若我未斷一切諸漏得心解脫，我亦當發無上道心。天女！汝常如是近善知識，恭敬讚歎右遶禮拜如是大善諸丈夫尊，亦能說於未曾聞法，聞是法已而不忘失。」

大德須菩提語天女言：「我今亦復向汝悔過，我本不知汝之意故，勸聲聞法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德須菩提語天女言：「我今亦復向汝悔過，我本不知汝之意故，勸聲聞法。」

天女答言：「我為大德須菩提說於一眾生，不觀其根，不應勸於聲聞乘也。何以故？大德須菩提！求菩提道者，不願於聲聞乘也。大德須菩提！雖為飢渴之所逼切，終不食於雜毒之食。如是大德須菩提！求菩薩者願不聞於聲聞乘也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女答言：「我為大德須菩提說於一眾生，不觀其根，不應勸於聲聞乘也。何以故？大德須菩提！求菩提道者，不願於聲聞乘也。大德須菩提！雖為飢渴之所逼切，終不食於雜毒之食。如是大德須菩提！求菩薩者願不聞於聲聞乘也。」

爾時，是善男子語天女言：「無上正道甚難成就，若小莊嚴難得正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，是善男子語天女言：「無上正道甚難成就，若小莊嚴難得正覺。」

天女答言：「善男子！無上正道雖難成就，我如是行得不廢進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女答言：「善男子！無上正道雖難成就，我如是行得不廢進。」

是善男子問天女言：「汝云何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是善男子問天女言：「汝云何行？」

天女答言：「於諸眾生行平等心，解脫一切諸眾生故，堪任荷擔諸眾生故，成熟一切諸眾生故，令一切眾生解苦樂故。善男子！我行如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女答言：「於諸眾生行平等心，解脫一切諸眾生故，堪任荷擔諸眾生故，成熟一切諸眾生故，令一切眾生解苦樂故。善男子！我行如是。」

善男子言：「天女！有取相者，於一切眾生無平等心；若為我結所繫縛者，不能解脫一切眾生；依止陰者，不能為於一切眾生作於荷擔；若有憶想諸善根者，不能成熟一切眾生；若有我相及他相者，不能解了眾生苦樂。」是時天女隨所教勅得順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子言：「天女！有取相者，於一切眾生無平等心；若為我結所繫縛者，不能解脫一切眾生；依止陰者，不能為於一切眾生作於荷擔；若有憶想諸善根者，不能成熟一切眾生；若有我相及他相者，不能解了眾生苦樂。」是時天女隨所教勅得順法忍。

爾時，天女於中門外散種種華，以用供養是善男子。爾時，是善男子，現本女形衣服莊嚴，語大德須菩提：「大德小待，我持食來。」爾時，是女即入家中持百味食來，語大德須菩提：「大德須菩提！汝非離欲非不離欲，非離於瞋非不離瞋，非離於癡非不離癡，非離結使非不離結使，汝受此食。大德須菩提！汝不知苦、不斷於集、不證於滅、不修道者，受於此食。大德須菩提！汝若不修於四念處，不修四正勤，不修四如意足，不修五根，不修五力，不修七覺，不修八聖道，汝受此食。大德須菩提！汝不起身見得一道心。受於此食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天女於中門外散種種華，以用供養是善男子。爾時，是善男子，現本女形衣服莊嚴，語大德須菩提：「大德小待，我持食來。」爾時，是女即入家中持百味食來，語大德須菩提：「大德須菩提！汝非離欲非不離欲，非離於瞋非不離瞋，非離於癡非不離癡，非離結使非不離結使，汝受此食。大德須菩提！汝不知苦、不斷於集、不證於滅、不修道者，受於此食。大德須菩提！汝若不修於四念處，不修四正勤，不修四如意足，不修五根，不修五力，不修七覺，不修八聖道，汝受此食。大德須菩提！汝不起身見得一道心。受於此食。

「大德須菩提！汝滅無明證明解脫，進於諸行，證於無為，不行於識，更無有生，得於解脫，不增長名色，過於三界，六入非入，知空解脫，不受於觸，修無相解脫，不見受故。證無願解脫，無有愛故，知解於如取不動故，知於無生，知有非集，知生無生知老死無去，知十二緣無生無食，汝受此食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德須菩提！汝滅無明證明解脫，進於諸行，證於無為，不行於識，更無有生，得於解脫，不增長名色，過於三界，六入非入，知空解脫，不受於觸，修無相解脫，不見受故。證無願解脫，無有愛故，知解於如取不動故，知於無生，知有非集，知生無生知老死無去，知十二緣無生無食，汝受此食。

「大德須菩提！汝不見佛不聞於法不親近僧，受於此食。大德！若知五逆等同法性，受於此食。大德！不此命終非餘處生，受於此食。大德！若貪平等同無諍平等，若瞋平等同無諍平等，若癡平等同無諍平等，受於此食。大德！汝不過凡夫地，不成聖地，受於此食。大德！汝不從明入明，不墮生死亦不涅槃，又不實語亦不妄語，受於此食。大德！汝盡無盡，不分別無盡，於陰界入亦不動搖，思無所依又無諍訟，於諸眾生而無所礙，於一切法心無繫縛，受於此食。大德！汝所為出家不得是法，受於此食。大德！汝出家願不是願入涅槃，受於此食。若大德須菩提無諍，地獄亦無諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德須菩提！汝不見佛不聞於法不親近僧，受於此食。大德！若知五逆等同法性，受於此食。大德！不此命終非餘處生，受於此食。大德！若貪平等同無諍平等，若瞋平等同無諍平等，若癡平等同無諍平等，受於此食。大德！汝不過凡夫地，不成聖地，受於此食。大德！汝不從明入明，不墮生死亦不涅槃，又不實語亦不妄語，受於此食。大德！汝盡無盡，不分別無盡，於陰界入亦不動搖，思無所依又無諍訟，於諸眾生而無所礙，於一切法心無繫縛，受於此食。大德！汝所為出家不得是法，受於此食。大德！汝出家願不是願入涅槃，受於此食。若大德須菩提無諍，地獄亦無諍。

「大德須菩提！不取應供，受於此食。大德須菩提！若人於汝起應供想，是人誹謗於須菩提大德，汝非應供亦不畢施，不住應供。大德！若成此法，受於此食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德須菩提！不取應供，受於此食。大德須菩提！若人於汝起應供想，是人誹謗於須菩提大德，汝非應供亦不畢施，不住應供。大德！若成此法，受於此食。」

爾時，大德須菩提於中門外，七過動身申於右手，語是女言：「姊！為我善說成就是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提於中門外，七過動身申於右手，語是女言：「姊！為我善說成就是法。」

時女歎言：「善哉！善哉！大德須菩提！」即授與食。授與食已說如是言：「大德須菩提！如是應供平等受食，世所難遇，若憍慢故許是平等，清淨受供墮於地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女歎言：「善哉！善哉！大德須菩提！」即授與食。授與食已說如是言：「大德須菩提！如是應供平等受食，世所難遇，若憍慢故許是平等，清淨受供墮於地獄。」

爾時，天女問大德須菩提言：「大德須菩提！此女何緣說如是法，汝何不答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天女問大德須菩提言：「大德須菩提！此女何緣說如是法，汝何不答？」

須菩提言：「天女！汝意云何？幻人能說是因非因耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「天女！汝意云何？幻人能說是因非因耶？」

天女言：「不也！大德須菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女言：「不也！大德須菩提。」

須菩提言：「如是！如是！如汝所說，諸法如幻我何言答？天女！若諸眾生言說虛實，同我平等。何以故？是諸言說如幻平等說。」於如是受食法時，有百天子得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是！如是！如汝所說，諸法如幻我何言答？天女！若諸眾生言說虛實，同我平等。何以故？是諸言說如幻平等說。」於如是受食法時，有百天子得法眼淨。

爾時是女向須菩提悔過，悔過已，語大德須菩提：「隨意善去，汝持此食往至佛所，我亦當往詣於佛所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時是女向須菩提悔過，悔過已，語大德須菩提：「隨意善去，汝持此食往至佛所，我亦當往詣於佛所。」

爾時大德須菩提，持所乞食出王舍城，聞是法故心生歡喜不甘於食。時大德須菩提心念：「此食當施於誰，隨施食處令不失果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德須菩提，持所乞食出王舍城，聞是法故心生歡喜不甘於食。時大德須菩提心念：「此食當施於誰，隨施食處令不失果？」

爾時有菩薩，名不污一切法，知大德須菩提心所思念，即詣大德須菩提所。到已，語大德須菩提言：「此食施我，不失果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有菩薩，名不污一切法，知大德須菩提心所思念，即詣大德須菩提所。到已，語大德須菩提言：「此食施我，不失果報。」

須菩提言：「善男子！汝安住戒耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善男子！汝安住戒耶？」

答言：「大德須菩提！不受諸法中無持戒破戒。大德須菩提！我殺、盜、婬、妄語、兩舌、麁語、綺語、貪、瞋、邪見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大德須菩提！不受諸法中無持戒破戒。大德須菩提！我殺、盜、婬、妄語、兩舌、麁語、綺語、貪、瞋、邪見。」

爾時，大德須菩提思其所說：「如此善男子所得言辯，我今當問所說因緣。」須菩提言：「善男子！何因緣故說如是語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提思其所說：「如此善男子所得言辯，我今當問所說因緣。」須菩提言：「善男子！何因緣故說如是語？」

爾時，不污一切法菩薩，向大德須菩提而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不污一切法菩薩，向大德須菩提而說偈言：

「我道甚清淨， 無上菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我道甚清淨， 無上菩提道，

百千億眾生， 在於此道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千億眾生， 在於此道中。

以此緣故說， 我殺諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此緣故說， 我殺諸眾生，

名為殺眾生， 能淨是道者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為殺眾生， 能淨是道者。

菩提非天與， 亦非釋梵與， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提非天與， 亦非釋梵與，

無與自然得， 以是緣我盜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無與自然得， 以是緣我盜。

大乘無與者， 不依止下乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘無與者， 不依止下乘，

我說是大乘， 以是故我盜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說是大乘， 以是故我盜。

知於邪婬故， 智慧者求法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知於邪婬故， 智慧者求法，

不用欲故欲， 如是行邪行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不用欲故欲， 如是行邪行。

如所有假名， 為渴仰者說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所有假名， 為渴仰者說，

一切諸妄語， 以是故妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸妄語， 以是故妄語。

若有諸眾生， 依止於下乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸眾生， 依止於下乘，

破壞如是等， 勸發於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞如是等， 勸發於大乘。

如是兩舌者， 破壞諸外道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是兩舌者， 破壞諸外道，

墮非道眾生， 安止平坦地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮非道眾生， 安止平坦地。

若能呵責者， 是無有愛語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能呵責者， 是無有愛語，

說於麁惡語， 降伏一切魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說於麁惡語， 降伏一切魔。

說於麁惡語， 心亦無瞋恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說於麁惡語， 心亦無瞋恚，

健者見方便， 教化眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 健者見方便， 教化眾生故。

知說何因緣， 隨因緣而說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知說何因緣， 隨因緣而說，

是名為綺語， 知億數眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為綺語， 知億數眾生。

或說於真實， 或知於妄語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說於真實， 或知於妄語，

以是故綺語， 演說於正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故綺語， 演說於正法。

若一切眾生， 咸受人天樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一切眾生， 咸受人天樂，

復求於出過， 求望一眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復求於出過， 求望一眾生，

若喜樂相應， 調世者利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若喜樂相應， 調世者利益，

智慧者施與， 一切眾生樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧者施與， 一切眾生樂。

所演說貪者， 所貪者如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所演說貪者， 所貪者如是，

常作如是願， 諸眾生作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常作如是願， 諸眾生作佛。

正法欲滅時， 勇健者攝持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法欲滅時， 勇健者攝持，

捨失於身命， 不捨佛正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨失於身命， 不捨佛正法。

無所畏示現， 諸眾生諍訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所畏示現， 諸眾生諍訟，

及一切外道， 攝持正法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及一切外道， 攝持正法故。

若攝取一劫， 若攝一億劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若攝取一劫， 若攝一億劫，

不捨正法故， 然後不妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨正法故， 然後不妄語。

勇健者取見， 一切有為邪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇健者取見， 一切有為邪，

亦知於邪見， 進入於正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知於邪見， 進入於正見。

有如是法者， 是安住持戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有如是法者， 是安住持戒，

住於無住者， 慧者覺菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於無住者， 慧者覺菩提。」

爾時，大德須菩提以所乞食施善男子，說如是言：「是善丈夫，應受信施不失果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提以所乞食施善男子，說如是言：「是善丈夫，應受信施不失果報。」

大德須菩提此日不食，過於晡時，從三昧起往詣佛所。到已，頂禮佛足，先所聞法具向佛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德須菩提此日不食，過於晡時，從三昧起往詣佛所。到已，頂禮佛足，先所聞法具向佛說。

佛告須菩提：「汝今知是菩薩名不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝今知是菩薩名不？」

須菩提言：「不知。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不知。世尊！」

佛言：「須菩提！是菩薩名轉女身菩薩摩訶薩，以樂莊嚴方便教化眾生。如摩伽陀國，十佉盧為一佉利，千佉利為一車，凡有如是千車芥子，有人能數得其邊際，不能數知此轉女身菩薩摩訶薩，以樂莊嚴方便於娑婆世界所化眾生，令諸人天發於無上正真道心者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！是菩薩名轉女身菩薩摩訶薩，以樂莊嚴方便教化眾生。如摩伽陀國，十佉盧為一佉利，千佉利為一車，凡有如是千車芥子，有人能數得其邊際，不能數知此轉女身菩薩摩訶薩，以樂莊嚴方便於娑婆世界所化眾生，令諸人天發於無上正真道心者。」

爾時，是女與五百女人圍繞侍從，出王舍城向耆闍崛山往詣佛所。爾時世尊遙見是女，語大德須菩提須菩提：「汝今見是五百女來不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，是女與五百女人圍繞侍從，出王舍城向耆闍崛山往詣佛所。爾時世尊遙見是女，語大德須菩提須菩提：「汝今見是五百女來不？」

須菩提言：「已見，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「已見，世尊！」

佛言：「此諸女等，是轉女身菩薩摩訶薩，以樂莊嚴方便之所成熟，皆已安住無上正真道心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此諸女等，是轉女身菩薩摩訶薩，以樂莊嚴方便之所成熟，皆已安住無上正真道心。」

爾時，是女與五百女圍繞侍從，到佛所已，頂禮佛足，却住一面；五百女人亦頂禮佛足，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，是女與五百女圍繞侍從，到佛所已，頂禮佛足，却住一面；五百女人亦頂禮佛足，却住一面。

爾時，大德須菩提往詣女所，合掌恭敬。爾時，大德舍利弗語大德須菩提：「汝今得於非聖法耶？汝今住於非聖戒耶？恭敬女人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德須菩提往詣女所，合掌恭敬。爾時，大德舍利弗語大德須菩提：「汝今得於非聖法耶？汝今住於非聖戒耶？恭敬女人。」

爾時是女語大德舍利弗：「大德！汝今知世聖非聖耶？若不能說，當默然住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時是女語大德舍利弗：「大德！汝今知世聖非聖耶？若不能說，當默然住。」

舍利弗言：「姊！汝能知聖及非聖耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「姊！汝能知聖及非聖耶！」

女言：「大德舍利弗！我能知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德舍利弗！我能知之。」

舍利弗言：「姊！云何知也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「姊！云何知也？」

女言：「大德！若不斷聖種，是名為聖。若不斷佛種法種僧種，是名為聖。若行悲心欲令一切非聖解脫，是名為聖。大德舍利弗！寧為女人種種瓔珞而自嚴飾，著瞻蔔花鬘受五欲樂，不離無上正真道心增長於聖，勝阿羅漢修八解脫寂靜諸漏。大德舍利弗！我今說喻，以琉璃椀盛水精珠，以無價寶置糞穢中。舍利弗！汝意云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德！若不斷聖種，是名為聖。若不斷佛種法種僧種，是名為聖。若行悲心欲令一切非聖解脫，是名為聖。大德舍利弗！寧為女人種種瓔珞而自嚴飾，著瞻蔔花鬘受五欲樂，不離無上正真道心增長於聖，勝阿羅漢修八解脫寂靜諸漏。大德舍利弗！我今說喻，以琉璃椀盛水精珠，以無價寶置糞穢中。舍利弗！汝意云何？」

舍利弗言：「姊！寧無價寶置糞穢中，非琉璃椀盛水精珠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「姊！寧無價寶置糞穢中，非琉璃椀盛水精珠。」

「如是，大德舍利弗！若有女人住於無上正真道心，出過諸聖，非阿羅漢修八解脫住於寂靜斷諸漏勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，大德舍利弗！若有女人住於無上正真道心，出過諸聖，非阿羅漢修八解脫住於寂靜斷諸漏勝。」

大德舍利弗言：「姊！汝向大乘耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德舍利弗言：「姊！汝向大乘耶？」

女言：「是大乘體無向無還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「是大乘體無向無還。」

舍利弗言：「姊！若是大乘無向無還向，大乘者為何所趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「姊！若是大乘無向無還向，大乘者為何所趣？」

女言：「大德舍利弗！是向大乘，即是趣向無明無盡，乃至向於老死無盡。何以故？大德舍利弗！無明不可盡，乃至老死亦不可盡，無盡即是無生法性，若生是盡則無生無盡。大德舍利弗！緣合生法是法無諍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德舍利弗！是向大乘，即是趣向無明無盡，乃至向於老死無盡。何以故？大德舍利弗！無明不可盡，乃至老死亦不可盡，無盡即是無生法性，若生是盡則無生無盡。大德舍利弗！緣合生法是法無諍。」

爾時，大德舍利弗白佛言：「世尊！誰能選擇人？世尊！而此女人以是瓔珞而自莊嚴得成是辯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德舍利弗白佛言：「世尊！誰能選擇人？世尊！而此女人以是瓔珞而自莊嚴得成是辯。」

女言：「大德舍利弗！此辯非是瓔珞莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德舍利弗！此辯非是瓔珞莊嚴。」

舍利弗言：「姊！是誰辯耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「姊！是誰辯耶？」

女言：「大德舍利弗！菩薩莊嚴八種瓔珞，若莊嚴已，得於菩薩無礙之辯。何等八？不失菩提心瓔珞莊嚴，住於究竟大悲之心瓔珞莊嚴，一切眾生無有礙心瓔珞莊嚴，進求多聞無有厭足瓔珞莊嚴，善能觀察如所聞法瓔珞莊嚴，化諸眾生亦不見於一切諸法瓔珞莊嚴，善知方便分別甚深緣合生法，善知一切眾生諸根瓔珞莊嚴，諸佛受持善知方便瓔珞莊嚴。大德舍利弗！是名八種瓔珞莊嚴，若有菩薩以是瓔珞自莊嚴已得無礙辯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德舍利弗！菩薩莊嚴八種瓔珞，若莊嚴已，得於菩薩無礙之辯。何等八？不失菩提心瓔珞莊嚴，住於究竟大悲之心瓔珞莊嚴，一切眾生無有礙心瓔珞莊嚴，進求多聞無有厭足瓔珞莊嚴，善能觀察如所聞法瓔珞莊嚴，化諸眾生亦不見於一切諸法瓔珞莊嚴，善知方便分別甚深緣合生法，善知一切眾生諸根瓔珞莊嚴，諸佛受持善知方便瓔珞莊嚴。大德舍利弗！是名八種瓔珞莊嚴，若有菩薩以是瓔珞自莊嚴已得無礙辯。」

爾時，大德舍利弗白佛言：「世尊！而是女者於何命終而來生此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德舍利弗白佛言：「世尊！而是女者於何命終而來生此？」

爾時是女於舍利弗前化一女身，如己無異。是女即語大德舍利弗言：「汝問是女於何命終來生此間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時是女於舍利弗前化一女身，如己無異。是女即語大德舍利弗言：「汝問是女於何命終來生此間？」

舍利弗言：「姊！此女是化，化無生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「姊！此女是化，化無生死。」

女言：「大德舍利弗！如是！如是！如汝所說，如來、正覺一切諸法皆如化相，若有知是一切諸法如化相者無有生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「大德舍利弗！如是！如是！如汝所說，如來、正覺一切諸法皆如化相，若有知是一切諸法如化相者無有生死。」

爾時，佛告舍利弗：「是菩薩摩訶薩名轉女身，從阿閦佛土來至於此，化眾生故。舍利弗！是轉女身菩薩摩訶薩，此娑婆界成熟無量無邊眾生，住於無上正真之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗：「是菩薩摩訶薩名轉女身，從阿閦佛土來至於此，化眾生故。舍利弗！是轉女身菩薩摩訶薩，此娑婆界成熟無量無邊眾生，住於無上正真之道。」

爾時，轉女身菩薩以是色身五體投地，說如是言：「世尊！若不說我無上道記，及轉女身成男子身，我今不起於佛足前。」五百女人，亦五體投地，發此誓願：「世尊！我等今者於佛足前，亦皆不起。亦當說我無上道記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，轉女身菩薩以是色身五體投地，說如是言：「世尊！若不說我無上道記，及轉女身成男子身，我今不起於佛足前。」五百女人，亦五體投地，發此誓願：「世尊！我等今者於佛足前，亦皆不起。亦當說我無上道記。」

爾時世尊即便微笑，佛、世尊法，若微笑時，如來口出無量種種妙色光明，青黃赤白紫頗梨色，出已普照無量無邊諸佛世界，上至梵世闇蔽日月，還繞佛三匝入如來頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即便微笑，佛、世尊法，若微笑時，如來口出無量種種妙色光明，青黃赤白紫頗梨色，出已普照無量無邊諸佛世界，上至梵世闇蔽日月，還繞佛三匝入如來頂。

爾時大德阿難，以佛力故即從坐起，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌，白佛言：「世尊！諸佛微笑非無因緣，今何緣笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德阿難，以佛力故即從坐起，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌，白佛言：「世尊！諸佛微笑非無因緣，今何緣笑？」

佛言：「阿難！汝今見是轉女身菩薩及五百女五體投地禮我足不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！汝今見是轉女身菩薩及五百女五體投地禮我足不？」

「見已。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見已。世尊！」

佛言：「阿難！此轉女身菩薩摩訶薩，過無數劫，當成無上正真之道，號曰功德光王如來，出現於世，得佛道已。是五百女作菩薩眾，得陀羅尼，得無礙辯，亦得如此轉女身菩薩所說八種瓔珞莊嚴。爾時是功德光王佛，為是五百菩薩說無上道記。阿難！功德光王佛土豐饒，安隱快樂甚可愛樂，人天眾多故，彼土眾生所受用物如兜率天。阿難！爾時佛剎無女人名。何以故？一切眾生皆悉化生於蓮華藏，加趺而坐修淨梵行，以如上瓔珞而自莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此轉女身菩薩摩訶薩，過無數劫，當成無上正真之道，號曰功德光王如來，出現於世，得佛道已。是五百女作菩薩眾，得陀羅尼，得無礙辯，亦得如此轉女身菩薩所說八種瓔珞莊嚴。爾時是功德光王佛，為是五百菩薩說無上道記。阿難！功德光王佛土豐饒，安隱快樂甚可愛樂，人天眾多故，彼土眾生所受用物如兜率天。阿難！爾時佛剎無女人名。何以故？一切眾生皆悉化生於蓮華藏，加趺而坐修淨梵行，以如上瓔珞而自莊嚴。」

是時轉女身菩薩及五百女聞佛說記，歡喜踊躍受持快樂，上昇虛空高七多羅樹，即成男子，其狀猶如十六童子，從空而下合掌瞻佛。爾時，世尊申金色右臂以摩其頂，即得三昧名曰遍照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時轉女身菩薩及五百女聞佛說記，歡喜踊躍受持快樂，上昇虛空高七多羅樹，即成男子，其狀猶如十六童子，從空而下合掌瞻佛。爾時，世尊申金色右臂以摩其頂，即得三昧名曰遍照。

爾時，佛告大德阿難：「阿難！汝受持此經，讀誦通利為他廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告大德阿難：「阿難！汝受持此經，讀誦通利為他廣說。」

阿難白佛言：「世尊！我受持此經。世尊！此經何名當受持之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！我受持此經。世尊！此經何名當受持之。」

佛言：「阿難！此經名『樂瓔珞莊嚴方便品』，汝受持之，亦名『轉女身菩薩問答』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此經名『樂瓔珞莊嚴方便品』，汝受持之，亦名『轉女身菩薩問答』。」

爾時，世尊說是法已，轉女身菩薩摩訶薩，及十方來集菩薩摩訶薩，大德須菩提、大德舍利弗、大德阿難，一切大眾，天、龍、夜叉、人及非人，聞世尊說已，歡喜信受。轉女身菩薩說樂瓔珞莊嚴方便經具足竟(自轉女身至具足竟凡十七字，余本所無)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是法已，轉女身菩薩摩訶薩，及十方來集菩薩摩訶薩，大德須菩提、大德舍利弗、大德阿難，一切大眾，天、龍、夜叉、人及非人，聞世尊說已，歡喜信受。轉女身菩薩說樂瓔珞莊嚴方便經具足竟(自轉女身至具足竟凡十七字，余本所無)。