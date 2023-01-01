順權方便經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順權方便經卷下

西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

假號品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假號品第四

於是，須菩提謂女言：「姊寧出門有夫婿乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，須菩提謂女言：「姊寧出門有夫婿乎？」

其女答曰：「賢者！唯聽，我夫非一。所以者何？假使眾生好樂勤修放逸自恣，亦能奉順善權方便，斯等眾生皆我夫主。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「賢者！唯聽，我夫非一。所以者何？假使眾生好樂勤修放逸自恣，亦能奉順善權方便，斯等眾生皆我夫主。」

須菩提問：「姊！何謂好樂順權方便？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「姊！何謂好樂順權方便？」

其女答曰：「唯，須菩提！或有眾生先以一切欲樂之樂而娛樂之，然後乃勸化以大道，若以眾生因其愛欲而受律者，輒授愛欲悅樂之事，從是已去，現其離別，善權方便，隨時而化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「唯，須菩提！或有眾生先以一切欲樂之樂而娛樂之，然後乃勸化以大道，若以眾生因其愛欲而受律者，輒授愛欲悅樂之事，從是已去，現其離別，善權方便，隨時而化。」

須菩提問：「姊！如來從始以何好樂？隨其時宜不違法教？」須菩提謂女曰：「如來、至真未曾教人隨愛欲也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「姊！如來從始以何好樂？隨其時宜不違法教？」須菩提謂女曰：「如來、至真未曾教人隨愛欲也。」

其女答曰：「賢者不聞乎？如來法教，若有比丘，隨心所好衣食床臥具，病瘦醫藥，慈心之種乞匃諸家，所到居業，與其同等志所慕樂，和上教師追學務訓因化入道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「賢者不聞乎？如來法教，若有比丘，隨心所好衣食床臥具，病瘦醫藥，慈心之種乞匃諸家，所到居業，與其同等志所慕樂，和上教師追學務訓因化入道。」

須菩提報曰：「唯然，如姊今者來言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提報曰：「唯然，如姊今者來言。」

女曰：「以是之故，賢者當了如來聽之，隨其時宜，不違所樂，以斯善權而濟度之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女曰：「以是之故，賢者當了如來聽之，隨其時宜，不違所樂，以斯善權而濟度之。」

須菩提問女：「眾生之類，以何善權樂隨類教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問女：「眾生之類，以何善權樂隨類教？」

其女答曰：「可數三千世界所有星宿，我所開化隨欲所度眾生之限，使發無上正真道意不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「可數三千世界所有星宿，我所開化隨欲所度眾生之限，使發無上正真道意不可稱計。」

須菩提問：「姊！以何方便令人歡樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「姊！以何方便令人歡樂？」

其女答曰：「或有眾生樂于梵天，我修梵行隨無量禪，欣然志安從樂授之，然後乃化勸佛大道。或慕帝釋，現天帝位甚可愛樂，示斯自在無常之法，因而勸化發大道意。或有眾生，慕好諸天、龍、神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒，我悉示之斯位所樂，然後現變皆虛不實，勸化各使發大道意。或有慕樂轉輪王位，或有慕樂大臣、百官、州牧、郡守、令長、四征公卿、君子、梵志、工師、細民，或有好樂於色聲香味細滑法，或樂華香安息塗香衣服幡蓋大幢，或好金銀明月真珠水精琉璃硨磲碼碯白玉珍琦，如是所樂不可計量若干品業，或有好樂鼓舞歌戲婬樂悲聲若干種伎，我則隨意取令充飽各得所願，然後爾乃勸發道意度脫眾生，隨上中下各使得所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「或有眾生樂于梵天，我修梵行隨無量禪，欣然志安從樂授之，然後乃化勸佛大道。或慕帝釋，現天帝位甚可愛樂，示斯自在無常之法，因而勸化發大道意。或有眾生，慕好諸天、龍、神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒，我悉示之斯位所樂，然後現變皆虛不實，勸化各使發大道意。或有慕樂轉輪王位，或有慕樂大臣、百官、州牧、郡守、令長、四征公卿、君子、梵志、工師、細民，或有好樂於色聲香味細滑法，或樂華香安息塗香衣服幡蓋大幢，或好金銀明月真珠水精琉璃硨磲碼碯白玉珍琦，如是所樂不可計量若干品業，或有好樂鼓舞歌戲婬樂悲聲若干種伎，我則隨意取令充飽各得所願，然後爾乃勸發道意度脫眾生，隨上中下各使得所。」

須菩提問女曰：「姊當知之，欲得求習於賢聖道則為陰蓋，無所求法乃無所閡，一人得入隨受律化，離于因緣得未曾有，所作甚難。菩薩大士所為無量，乃以是法造無上業，為眾生故彼以斯法周化眾生，得順法律，我代欣慶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問女曰：「姊當知之，欲得求習於賢聖道則為陰蓋，無所求法乃無所閡，一人得入隨受律化，離于因緣得未曾有，所作甚難。菩薩大士所為無量，乃以是法造無上業，為眾生故彼以斯法周化眾生，得順法律，我代欣慶。」

時有二尊者子，俱來會彼門前中庭聽所演法，見其女姊宣說宿本所可樂行，順權方便所開化眾，勸於無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有二尊者子，俱來會彼門前中庭聽所演法，見其女姊宣說宿本所可樂行，順權方便所開化眾，勸於無上正真之道。

時二童子謂尊者須菩提：「仁者！勿以己身之智度他人慧。於須菩提所趣云何？螢火之光寧能照己身掌乎？除其冥耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二童子謂尊者須菩提：「仁者！勿以己身之智度他人慧。於須菩提所趣云何？螢火之光寧能照己身掌乎？除其冥耶？」

須菩提答曰：「族姓子！其螢火光明不足名，這可照掌耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「族姓子！其螢火光明不足名，這可照掌耶！」

「如是，須菩提！學聲聞乘族姓、女族姓子，德薄智尠，光燿功勳慧明樂，一思不遠得致寂滅，猶如劫燒其恒河水泉源諸流寧能滅乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，須菩提！學聲聞乘族姓、女族姓子，德薄智尠，光燿功勳慧明樂，一思不遠得致寂滅，猶如劫燒其恒河水泉源諸流寧能滅乎？」

須菩提曰：「正使一切百千巨億大海江河眾水，不能消滅劫燒盛火，況復江水大河流乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提曰：「正使一切百千巨億大海江河眾水，不能消滅劫燒盛火，況復江水大河流乎？」

其女答曰：「如是，須菩提！諸菩薩眾智慧光明不可限量，功德威燿而不可計，假使菩薩江河沙劫，以五所欲而自娛樂不可盡極。菩薩智慧光明功德，威燿迴邈巍巍無量。猶如須菩提，貧匱之士得疾甚困，醫來治之應病與藥，從其輕重莫不除愈，其藥易得，薄德之士獨自遭苦困而得安。所以者何？用財不豐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「如是，須菩提！諸菩薩眾智慧光明不可限量，功德威燿而不可計，假使菩薩江河沙劫，以五所欲而自娛樂不可盡極。菩薩智慧光明功德，威燿迴邈巍巍無量。猶如須菩提，貧匱之士得疾甚困，醫來治之應病與藥，從其輕重莫不除愈，其藥易得，薄德之士獨自遭苦困而得安。所以者何？用財不豐。

「如是，須菩提！諸聲聞乘行止之德少欲無貪，處在閑居去於慳嫉，所知甚少墮一切惱，爾乃得致漏盡意解，當作是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，須菩提！諸聲聞乘行止之德少欲無貪，處在閑居去於慳嫉，所知甚少墮一切惱，爾乃得致漏盡意解，當作是觀。

「唯，須菩提！如貧匱士得見療治困而得愈，謂聲聞乘之解脫也。猶大國王頂有威相，而得疾病，醫來療之，以帝王藥應病療治，其藥色妙香美，向面面愈項頤悉安，身無眾患諸味具足，帝王財寶華香雜香擣香熏身，以眾伎樂自然為鳴，帝王將無恐懼以用懷憂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，須菩提！如貧匱士得見療治困而得愈，謂聲聞乘之解脫也。猶大國王頂有威相，而得疾病，醫來療之，以帝王藥應病療治，其藥色妙香美，向面面愈項頤悉安，身無眾患諸味具足，帝王財寶華香雜香擣香熏身，以眾伎樂自然為鳴，帝王將無恐懼以用懷憂。」

答曰：「不也！若干品藥常服治病，以眾伎樂而自娛樂，并娛一切至使疾病除愈永安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！若干品藥常服治病，以眾伎樂而自娛樂，并娛一切至使疾病除愈永安。」

「如是，須菩提！或有菩薩以所娛樂善權方便，好於一切道法之樂，而自娛樂己心修行，皆以一切普安道乘，逮至無上正真之道為最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，須菩提！或有菩薩以所娛樂善權方便，好於一切道法之樂，而自娛樂己心修行，皆以一切普安道乘，逮至無上正真之道為最正覺。

「唯，須菩提！以是之故，如醫療治病，菩薩如是現智慧時而開化之。又，須菩提！以五所欲用本無故而無所住，其在是忍能自曉了，我何所造？以五所樂無有福祚，橫為功勳不可逮致悉無所有，斯一切智逮無所得亦無名勳，若斯忍者己身達想，何謂有道？何謂無道？五陰空寂然亦空，以逮忍者則無所欲，患厭己欲悉無所樂無所求習，乃曰志道。五陰犇逸不能定意，是則無道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，須菩提！以是之故，如醫療治病，菩薩如是現智慧時而開化之。又，須菩提！以五所欲用本無故而無所住，其在是忍能自曉了，我何所造？以五所樂無有福祚，橫為功勳不可逮致悉無所有，斯一切智逮無所得亦無名勳，若斯忍者己身達想，何謂有道？何謂無道？五陰空寂然亦空，以逮忍者則無所欲，患厭己欲悉無所樂無所求習，乃曰志道。五陰犇逸不能定意，是則無道。」

於是，尊者須菩提問：「二尊者子！今此女人與仁何親？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，尊者須菩提問：「二尊者子！今此女人與仁何親？」

二尊者子俱共叉手，說斯頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二尊者子俱共叉手，說斯頌曰：

「是我之父母， 斯慈施弘安， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是我之父母， 斯慈施弘安，

此家室親厚， 亦無上世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此家室親厚， 亦無上世尊，

以是威德故， 而致諸功勳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是威德故， 而致諸功勳，

如是合集行， 緣脫無數苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是合集行， 緣脫無數苦。

頒宣此經法， 普具眾行業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頒宣此經法， 普具眾行業，

施吾道慧樂， 心行於空無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施吾道慧樂， 心行於空無，

因敷演經法， 悉周遍精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因敷演經法， 悉周遍精進，

加我等法樂， 訓誨于空行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加我等法樂， 訓誨于空行。

棄捨於家居， 猶火燒骨體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨於家居， 猶火燒骨體，

以用斯方便， 損裂眾結網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以用斯方便， 損裂眾結網，

為蚖蛇所嚙， 滅除眾毒害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為蚖蛇所嚙， 滅除眾毒害，

其貪欲如是， 恩愛之所傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其貪欲如是， 恩愛之所傷。

如人火所災， 有來救火厄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人火所災， 有來救火厄，

塵勞熱若斯， 能脫婬欲難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵勞熱若斯， 能脫婬欲難。

曉了諸法義， 而消大恐畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了諸法義， 而消大恐畏，

以斷此諸難， 明智所解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以斷此諸難， 明智所解脫。

吾不慕貪欲， 以義解智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾不慕貪欲， 以義解智慧，

諸義無有義， 所謂世間欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸義無有義， 所謂世間欲。」

爾時，賢者須菩提問其女曰：「姊以何所善權方便，而不棄捨一切眾生，隨時之宜悉開化之？又有仁者當曉此意，女人在世多慕欲樂，而不以厭踰於男子，女人情興好於欲樂，以故菩薩行權方便而導引之，故現女像因教誨之，男子之身不可現入貴人婬女。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢者須菩提問其女曰：「姊以何所善權方便，而不棄捨一切眾生，隨時之宜悉開化之？又有仁者當曉此意，女人在世多慕欲樂，而不以厭踰於男子，女人情興好於欲樂，以故菩薩行權方便而導引之，故現女像因教誨之，男子之身不可現入貴人婬女。」

須菩提問：「今姊何故女人之像化眾女人乎？於彼世時轉女菩薩，現女人像須臾一時，由十二年現其像貌，為尊者子清淨衣被著男子服？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「今姊何故女人之像化眾女人乎？於彼世時轉女菩薩，現女人像須臾一時，由十二年現其像貌，為尊者子清淨衣被著男子服？」

問：「須菩提！仁為凡夫從學致乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「須菩提！仁為凡夫從學致乎？」

須菩提答曰：「吾非學也，亦非凡夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「吾非學也，亦非凡夫。」

其女報曰：「如是，如是！唯，須菩提！我無所持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女報曰：「如是，如是！唯，須菩提！我無所持。」

時尊者子念：「須菩提若斯成就深妙智慧菩薩之業，修平等行，以是相問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者子念：「須菩提若斯成就深妙智慧菩薩之業，修平等行，以是相問。」

時族姓子知須菩提心之所念，謂須菩提：「我以斯問：『唯，須菩提！云何漏盡？分別部居意之所歸？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時族姓子知須菩提心之所念，謂須菩提：「我以斯問：『唯，須菩提！云何漏盡？分別部居意之所歸？』」

須菩提答曰：「吾非漏盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「吾非漏盡。」

女又問曰：「何謂其漏不盡去來今現在？過去已盡，當來未至，現在無住。諸未來盡不可得，是亦無盡，又現在者，已歸於盡，而無所住，亦不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「何謂其漏不盡去來今現在？過去已盡，當來未至，現在無住。諸未來盡不可得，是亦無盡，又現在者，已歸於盡，而無所住，亦不可盡。」

須菩提答曰：「唯，族姓子！我不堪任發遣諸問，日時且中，餘有少許食時欲到，今欲分衛將無失時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「唯，族姓子！我不堪任發遣諸問，日時且中，餘有少許食時欲到，今欲分衛將無失時。」

時族姓子有三昧，名普周佛土妙華，以是三昧而以正受。其族姓子這三昧已，遙見須菩提，其身現在一切十方不可計限諸佛國土，住於佛邊而住侍焉。在於彼土，猶如日出照於天下，或旦食時未至日中，或過早食，或不復久旦至食時造立日中，或撾揵𭬱時，或施坐飯食，或以住立現取鉢洒，或在佛土遊行分衛。這日中時，或現晡時，或在初夜，或以夜半，或已向曉，或有佛土無有日月，眾生人物各有光明，所現功德巍巍如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時族姓子有三昧，名普周佛土妙華，以是三昧而以正受。其族姓子這三昧已，遙見須菩提，其身現在一切十方不可計限諸佛國土，住於佛邊而住侍焉。在於彼土，猶如日出照於天下，或旦食時未至日中，或過早食，或不復久旦至食時造立日中，或撾揵𭬱時，或施坐飯食，或以住立現取鉢洒，或在佛土遊行分衛。這日中時，或現晡時，或在初夜，或以夜半，或已向曉，或有佛土無有日月，眾生人物各有光明，所現功德巍巍如是。

於時族姓子，謂尊者須菩提：「仁者何時當就食乎？且觀今時日在何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時族姓子，謂尊者須菩提：「仁者何時當就食乎？且觀今時日在何所？」

須菩提答曰：「族姓子！今不是時不應飯食，在餘佛國亦不得時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「族姓子！今不是時不應飯食，在餘佛國亦不得時。」

時族姓子，即如其像三昧正受顯示神足，使日還東如日早食，謂須菩提：「賢者且觀！其時極早，是故賢者，恣安所審坐自服食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時族姓子，即如其像三昧正受顯示神足，使日還東如日早食，謂須菩提：「賢者且觀！其時極早，是故賢者，恣安所審坐自服食。」

須菩提答曰：「今我屬累問族姓子！名曰何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「今我屬累問族姓子！名曰何等？」

「唯，須菩提！我之名號，又當啟問於佛世尊，而見發遣。唯，須菩提！一切諸名皆無有名。所以者何？一切諸名悉從思想不真虛偽，其所妄想亦悉不真無有名號，當作是說一切本無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，須菩提！我之名號，又當啟問於佛世尊，而見發遣。唯，須菩提！一切諸名皆無有名。所以者何？一切諸名悉從思想不真虛偽，其所妄想亦悉不真無有名號，當作是說一切本無。」

須菩提曰：「又，族姓子！其一切智亦假號耳，因思想有而不真正。何謂一切智？名號因想而興不真正也。所以者何？以一切智不可限量，亦假號耳，各各遊行於諸佛國，又無本末。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提曰：「又，族姓子！其一切智亦假號耳，因思想有而不真正。何謂一切智？名號因想而興不真正也。所以者何？以一切智不可限量，亦假號耳，各各遊行於諸佛國，又無本末。」

須菩提問：「何謂，族姓子！一切智不可限量而假號耳？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問：「何謂，族姓子！一切智不可限量而假號耳？」

其女答曰：「唯，須菩提！一切智光普照佛土。何謂一切智攝取佛土？何謂一切智攝取一切智？何謂普智光明所照？何謂消垢？何謂普現諸義？何謂為上？何謂為大？何謂目見？何謂持難？何謂大捨？何謂須菩提佛土大施？何謂佛國名曰假號別諸相字？假使須菩提，其一切智不可限量假號者也，如是色像各各如是名號無量，如其名色無量難限，痛想行識不可限量，陰種諸入意止意斷，神足根力覺意八道亦不可量，皆假號耳，一切道品諸法如是。諸佛國土各各不可限量，悉假號矣，何所真號？以是之故，唯，須菩提！當作是觀，一切諸名皆無有名，因其思想悉非真正，若宣名號亦由思想，而有是辭皆悉本無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「唯，須菩提！一切智光普照佛土。何謂一切智攝取佛土？何謂一切智攝取一切智？何謂普智光明所照？何謂消垢？何謂普現諸義？何謂為上？何謂為大？何謂目見？何謂持難？何謂大捨？何謂須菩提佛土大施？何謂佛國名曰假號別諸相字？假使須菩提，其一切智不可限量假號者也，如是色像各各如是名號無量，如其名色無量難限，痛想行識不可限量，陰種諸入意止意斷，神足根力覺意八道亦不可量，皆假號耳，一切道品諸法如是。諸佛國土各各不可限量，悉假號矣，何所真號？以是之故，唯，須菩提！當作是觀，一切諸名皆無有名，因其思想悉非真正，若宣名號亦由思想，而有是辭皆悉本無。」

爾時，須菩提問族姓子：「仁者善利加益一切，羅閱祇長者梵志，致如是比，眾祐居士皆蒙濟度？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提問族姓子：「仁者善利加益一切，羅閱祇長者梵志，致如是比，眾祐居士皆蒙濟度？」

「又，須菩提尊者知之，所謂眾祐為何謂也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提尊者知之，所謂眾祐為何謂也？」

須菩提曰：「如我今者當敷演之，其有奉戒遵真正法心定不亂，是則名曰世之眾祐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提曰：「如我今者當敷演之，其有奉戒遵真正法心定不亂，是則名曰世之眾祐。」

答曰：「唯，須菩提！斯等則非真正眾祐。如仁所云，若於眾生興大悲哀，眾生人物悉不可得，斯等乃是世之眾祐，常以一定不斷三寶佛法聖眾，乃曰眾祐，若能消除一切眾生塵勞之厄，悉解眾結，乃曰眾祐。其慧無量智不可盡，乃曰眾祐。功德無窮辯才無底法藏無極，乃曰眾祐。其等凡夫賢聖之黨無有二心，乃曰眾祐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「唯，須菩提！斯等則非真正眾祐。如仁所云，若於眾生興大悲哀，眾生人物悉不可得，斯等乃是世之眾祐，常以一定不斷三寶佛法聖眾，乃曰眾祐，若能消除一切眾生塵勞之厄，悉解眾結，乃曰眾祐。其慧無量智不可盡，乃曰眾祐。功德無窮辯才無底法藏無極，乃曰眾祐。其等凡夫賢聖之黨無有二心，乃曰眾祐。」

又曰：「須菩提！眾生這覩慧見清淨三垢忽化，乃曰眾祐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又曰：「須菩提！眾生這覩慧見清淨三垢忽化，乃曰眾祐。」

爾時，諸天常侍衛須菩提者，歡喜恒隨而奉事之，歸其威神。彼時得聞眾祐訓誨，至心和雅，悉發無上正真道意。是諸天眾這發心已，稽首自歸禮須菩提足，責己悔過：「惟願仁者，我等遇時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天常侍衛須菩提者，歡喜恒隨而奉事之，歸其威神。彼時得聞眾祐訓誨，至心和雅，悉發無上正真道意。是諸天眾這發心已，稽首自歸禮須菩提足，責己悔過：「惟願仁者，我等遇時。」

族姓子問：「諸天子！今諸天子何故懺悔歸須菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 族姓子問：「諸天子！今諸天子何故懺悔歸須菩提？」

諸天子曰：「族姓子！我之身侍衛須菩提已來十二年，未曾得聞如是像法眾祐地說，今這得聞，至心和雅，發無上正真道意，以是之故，我自心念：『所在土地逮得聽服如是像經，亦當承斯眾祐之地聞清淨行，以是攝護諸菩薩業咸歸道法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子曰：「族姓子！我之身侍衛須菩提已來十二年，未曾得聞如是像法眾祐地說，今這得聞，至心和雅，發無上正真道意，以是之故，我自心念：『所在土地逮得聽服如是像經，亦當承斯眾祐之地聞清淨行，以是攝護諸菩薩業咸歸道法。』」

於是，須菩提勸化諸天所發道心，謂諸天曰：「諸天於今為獲善利心入妙法，我亦頒宣當何所作，以自危害違失道心，於一切智無器可受，佛法雅訓諸天當了，設今我心不至解脫，必當發興無上正真道意。今已敗種無所加設。又諸天當習追慕如是比像，諸善親友稽首歸命如諸正士，承聽古來未曾有法，已得聞法尋輒奉行，無所違失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，須菩提勸化諸天所發道心，謂諸天曰：「諸天於今為獲善利心入妙法，我亦頒宣當何所作，以自危害違失道心，於一切智無器可受，佛法雅訓諸天當了，設今我心不至解脫，必當發興無上正真道意。今已敗種無所加設。又諸天當習追慕如是比像，諸善親友稽首歸命如諸正士，承聽古來未曾有法，已得聞法尋輒奉行，無所違失。」

時族姓子謂諸天言：「無上正真之道，甚難！甚難！不可趣爾。所被德鎧，得逮深遠玄妙之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時族姓子謂諸天言：「無上正真之道，甚難！甚難！不可趣爾。所被德鎧，得逮深遠玄妙之法。」

「又族姓子！諸佛世尊本樂道慧，將復造立而奉行是無上正真因應解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又族姓子！諸佛世尊本樂道慧，將復造立而奉行是無上正真因應解脫。」

又問天曰：「何謂奉行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問天曰：「何謂奉行？」

天曰：「等心眾生而濟度之，棄于一切眾蓋重擔悉令解脫，普使眾生不遭苦樂，是族姓子所謂奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「等心眾生而濟度之，棄于一切眾蓋重擔悉令解脫，普使眾生不遭苦樂，是族姓子所謂奉行。」

又問天曰：「等心眾生非人想乎？眾生無塵及獄繫縛亦無解脫，不猗五陰即棄重擔，其諸本德而無妄想，開化眾生無彼我想，雖遭苦樂不以增損。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問天曰：「等心眾生非人想乎？眾生無塵及獄繫縛亦無解脫，不猗五陰即棄重擔，其諸本德而無妄想，開化眾生無彼我想，雖遭苦樂不以增損。」

時諸天人為族姓子所見勸發，即時逮得柔順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天人為族姓子所見勸發，即時逮得柔順法忍。

於是，諸天散眾雜花，供養族姓子兩門中庭。時須菩提問諸天人：「亦當忍我。如吾志性，或能不逮、所宣不及，勸諸天人行聲聞法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，諸天散眾雜花，供養族姓子兩門中庭。時須菩提問諸天人：「亦當忍我。如吾志性，或能不逮、所宣不及，勸諸天人行聲聞法。」

諸天人曰：「唯，須菩提！向所頒宣何悔過以？為攝受何眾生性演說劣言？所以者何？唯，須菩提！今復殊勝以無所聞，慕求緣覺聽聲聞業，猶如有人，志懷妙願心在飢渴，服食甘味不興雜毒。如是，須菩提！聞殊妙義，斯菩薩法玄邈若茲，其聲聞學不利佛道，若如雜毒不聞緣覺。又族姓子猶如向者，今此女人端正姝好色像第一，人這見之無不坦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天人曰：「唯，須菩提！向所頒宣何悔過以？為攝受何眾生性演說劣言？所以者何？唯，須菩提！今復殊勝以無所聞，慕求緣覺聽聲聞業，猶如有人，志懷妙願心在飢渴，服食甘味不興雜毒。如是，須菩提！聞殊妙義，斯菩薩法玄邈若茲，其聲聞學不利佛道，若如雜毒不聞緣覺。又族姓子猶如向者，今此女人端正姝好色像第一，人這見之無不坦然。」

時彼女人謂須菩提：「賢者所歸禮習乞匃，莫餘分衛我當相施。」時彼女人自入其舍出百味食，謂須菩提：「賢者受斯分衛供具，勿以懷欲，亦莫離欲，乃應服食，勿懷怒癡，亦勿與俱，勿雜塵勞，亦莫與俱。假使賢者須菩提，不斷苦習，不造盡證惟道之行，乃受分衛；亦不奉行四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八正道行，乃受分衛；若不以明亦非無明而造立證，行色名識六入習更痛愛取有生老病死無大苦患，合與不合，無有識著漏盡意解，若干名色無有形像，以度三界超越六情，曉了空行志存脫門，習無所生而無妄想，不得痛痒而所志願證於脫門以暢本無，不逮愛欲不念所受，亦無所生已無所生，了諸所生分別有無，老病無言曉十二品，如是應受分衛之業。若使賢者，不隨凡夫、無賢聖俱，等法不斷，乃應受食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼女人謂須菩提：「賢者所歸禮習乞匃，莫餘分衛我當相施。」時彼女人自入其舍出百味食，謂須菩提：「賢者受斯分衛供具，勿以懷欲，亦莫離欲，乃應服食，勿懷怒癡，亦勿與俱，勿雜塵勞，亦莫與俱。假使賢者須菩提，不斷苦習，不造盡證惟道之行，乃受分衛；亦不奉行四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八正道行，乃受分衛；若不以明亦非無明而造立證，行色名識六入習更痛愛取有生老病死無大苦患，合與不合，無有識著漏盡意解，若干名色無有形像，以度三界超越六情，曉了空行志存脫門，習無所生而無妄想，不得痛痒而所志願證於脫門以暢本無，不逮愛欲不念所受，亦無所生已無所生，了諸所生分別有無，老病無言曉十二品，如是應受分衛之業。若使賢者，不隨凡夫、無賢聖俱，等法不斷，乃應受食。

「若不有生亦無終沒行空之業，等於貪婬瞋恚愚癡亦等於空，乃應受食。若以賢者不越凡地、不處賢聖，若無光炎亦不闇昧，不度所生不得生死不至滅度，言不誠信亦無虛妄，乃應受食。於諸所盡而無所盡，不合不散，於陰諸種衰入不動，以無所著行寂禪思，常於眾生心不懷害，遊一切法而無所縛，乃應受食。所以本時出家已得，成就如法等施出家學業，亦以斯等得至滅度，乃應受食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不有生亦無終沒行空之業，等於貪婬瞋恚愚癡亦等於空，乃應受食。若以賢者不越凡地、不處賢聖，若無光炎亦不闇昧，不度所生不得生死不至滅度，言不誠信亦無虛妄，乃應受食。於諸所盡而無所盡，不合不散，於陰諸種衰入不動，以無所著行寂禪思，常於眾生心不懷害，遊一切法而無所縛，乃應受食。所以本時出家已得，成就如法等施出家學業，亦以斯等得至滅度，乃應受食。

「若須菩提！行空無義無欲之業順從空矣，不勤行空甚宜眾祐，乃應受食。若以興發眾祐之想，輒隨欺詐不從大聖，若使賢者不畢眾祐亦不耗損，奉行法義無有進退，乃應受食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若須菩提！行空無義無欲之業順從空矣，不勤行空甚宜眾祐，乃應受食。若以興發眾祐之想，輒隨欺詐不從大聖，若使賢者不畢眾祐亦不耗損，奉行法義無有進退，乃應受食。」

爾時，須菩提申其右臂稽首為禮，宣傳此言：「如今者姊所言至誠，當奉行斯，如女所言，為我身演平等之辭。」這說是已，便受分衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提申其右臂稽首為禮，宣傳此言：「如今者姊所言至誠，當奉行斯，如女所言，為我身演平等之辭。」這說是已，便受分衛。

時女以食施須菩提，頒宣斯教，謂須菩提：「唯且賢者，眾祐難致，乃能遵是受等分衛。又此世人多有自大棄斯平等，緣是之故，故墮地獄不以清淨，心懷篤信而受分衛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女以食施須菩提，頒宣斯教，謂須菩提：「唯且賢者，眾祐難致，乃能遵是受等分衛。又此世人多有自大棄斯平等，緣是之故，故墮地獄不以清淨，心懷篤信而受分衛。」

時諸天人問其女曰：「從何因緣解一切法而心奉行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天人問其女曰：「從何因緣解一切法而心奉行？」

其女答曰：「於諸天意所趣云何？能知我身是男子乎？為何所行耶？以是緣故從其本因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「於諸天意所趣云何？能知我身是男子乎？為何所行耶？以是緣故從其本因。」

天答曰：「不敏也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天答曰：「不敏也。」

其女答曰：「如是，諸天！常遵修行如幻之業，斯身所暢何所我行？猶若呼響？又諸天人隨諸眾生，若有虛實演是言教，是一切法悉為平等。所以者何？一切言辭眾諸名號，本無所有自然出辭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「如是，諸天！常遵修行如幻之業，斯身所暢何所我行？猶若呼響？又諸天人隨諸眾生，若有虛實演是言教，是一切法悉為平等。所以者何？一切言辭眾諸名號，本無所有自然出辭。」

說是行分衛章句教時，彼諸天眾百千天人，遠塵離垢諸法法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是行分衛章句教時，彼諸天眾百千天人，遠塵離垢諸法法眼淨。

其時，女姊謝賢者須菩提：「仁者！往詣飯訖已，當到佛所，我等亦行至彼聽經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其時，女姊謝賢者須菩提：「仁者！往詣飯訖已，當到佛所，我等亦行至彼聽經。」

時須菩提受供饍已，出羅閱祇城，心懷聞法忻然大悅志不馳越，而自念言：「我分衛食當著何所？令此篤信不墮罪難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提受供饍已，出羅閱祇城，心懷聞法忻然大悅志不馳越，而自念言：「我分衛食當著何所？令此篤信不墮罪難。」

時有菩薩名施眾與法，知賢者須菩提心念本末，往到其所，稽首須菩提足下，因前問之：「唯，須菩提！以是供具而見惠施，以用篤信不成諍訟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有菩薩名施眾與法，知賢者須菩提心念本末，往到其所，稽首須菩提足下，因前問之：「唯，須菩提！以是供具而見惠施，以用篤信不成諍訟。」

須菩提曰：「仁族姓子建立何戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提曰：「仁族姓子建立何戒？」

答曰：「一切諸法悉無所受，戒皆不可得亦無犯禁。又，須菩提！我好殺生，不喜布施，習于邪婬，常行妄語，又犯兩舌，頒宣惡口，樂于綺語，恒懷瞋恚，志存貪嫉，常墮邪見。所以者何？有所行者皆為犯法，悉無所行乃應平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「一切諸法悉無所受，戒皆不可得亦無犯禁。又，須菩提！我好殺生，不喜布施，習于邪婬，常行妄語，又犯兩舌，頒宣惡口，樂于綺語，恒懷瞋恚，志存貪嫉，常墮邪見。所以者何？有所行者皆為犯法，悉無所行乃應平等。」

時須菩提心自念言：「聽如今者族姓子所宣言辭之教，是不退轉菩薩不疑，我寧可從問其所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提心自念言：「聽如今者族姓子所宣言辭之教，是不退轉菩薩不疑，我寧可從問其所說。」

時須菩提問：「族姓子！便以供饍而相惠與，口自宣言，唯然正士，不以是食信施之饍歸惡趣乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提問：「族姓子！便以供饍而相惠與，口自宣言，唯然正士，不以是食信施之饍歸惡趣乎？」

時須菩提與食已後坐，寂然宴處晡時而起，往詣佛所稽首足下，所可問法具以啟佛，與其女姊諸所訣意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提與食已後坐，寂然宴處晡時而起，往詣佛所稽首足下，所可問法具以啟佛，與其女姊諸所訣意。

世尊告須菩提：「卿具解者，禮於菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告須菩提：「卿具解者，禮於菩薩。」

須菩提白佛：「心本不敏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛：「心本不敏。」

佛言：「有菩薩名曰轉女，即以此宜順權方便開化眾生，正使摩竭國中諸有大車，各各得受百千斛，滿中芥子，是尚可數知其多少，因以勸樂順權方便，在忍世界開化眾生，轉女人身，使發無上正真道不可稱計，令生天上及在人間，不可限極也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有菩薩名曰轉女，即以此宜順權方便開化眾生，正使摩竭國中諸有大車，各各得受百千斛，滿中芥子，是尚可數知其多少，因以勸樂順權方便，在忍世界開化眾生，轉女人身，使發無上正真道不可稱計，令生天上及在人間，不可限極也。」

時彼女姊與五百女人俱詣佛所，眷屬圍繞出羅閱大城，到耆闍崛山，往至佛所。佛遙見女人來，謂賢者須菩提：「汝寧見乎？五百女人俱來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼女姊與五百女人俱詣佛所，眷屬圍繞出羅閱大城，到耆闍崛山，往至佛所。佛遙見女人來，謂賢者須菩提：「汝寧見乎？五百女人俱來。」

須菩提白佛：「見之，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛：「見之，世尊！」

佛言：「是五百女人眷屬圍繞行詣佛所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是五百女人眷屬圍繞行詣佛所。」

時賢者須菩提從坐起，往迎其女叉手禮之。女前禮佛足右繞三匝，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時賢者須菩提從坐起，往迎其女叉手禮之。女前禮佛足右繞三匝，却住一面。

時舍利弗問須菩提：「仁者為獲何賢聖法，而以身立非賢聖義，反迎女人行禮自歸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗問須菩提：「仁者為獲何賢聖法，而以身立非賢聖義，反迎女人行禮自歸？」

於時女人謂舍利弗：「於賢者意所趣云何？何世聖賢誰非聖賢？而以如是興發若斯無義之辭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時女人謂舍利弗：「於賢者意所趣云何？何世聖賢誰非聖賢？而以如是興發若斯無義之辭。」

舍利弗曰：「姊復知之，世之聖賢不聖賢乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗曰：「姊復知之，世之聖賢不聖賢乎？」

其女答曰：「我悉了之聖與不聖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「我悉了之聖與不聖。」

舍利弗曰：「何謂也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗曰：「何謂也？」

其女答曰：「唯，舍利弗！其不斷除聖賢訓教，其不違失佛法聖眾，是謂賢聖。仁和慈心，其非賢聖修行解脫，是謂賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「唯，舍利弗！其不斷除聖賢訓教，其不違失佛法聖眾，是謂賢聖。仁和慈心，其非賢聖修行解脫，是謂賢聖。

「又，舍利弗！若有女人眾寶嚴身，著淨被服珍琦飾體，以香熏之，雜香塗之，習是諸服，以用五樂而自娛樂，而不違捨一切智心，斯極賢聖，過聲聞八維務禪八寂之門，勝諸羅漢常住寂靜。故舍利弗！為仁引喻當解是義，若以水精著琉璃器，復以明月珠著瓦木器，何所勝乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！若有女人眾寶嚴身，著淨被服珍琦飾體，以香熏之，雜香塗之，習是諸服，以用五樂而自娛樂，而不違捨一切智心，斯極賢聖，過聲聞八維務禪八寂之門，勝諸羅漢常住寂靜。故舍利弗！為仁引喻當解是義，若以水精著琉璃器，復以明月珠著瓦木器，何所勝乎？」

舍利弗答曰：「以明月珠著瓦木器，勝以水精著琉璃器。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗答曰：「以明月珠著瓦木器，勝以水精著琉璃器。」

其女答曰：「如是，如是。唯，舍利弗！若有女人五樂自娛，用一切寶莊嚴其身，心立一切智，極為聖賢，踰乎羅漢八維務禪住於寂靜也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「如是，如是。唯，舍利弗！若有女人五樂自娛，用一切寶莊嚴其身，心立一切智，極為聖賢，踰乎羅漢八維務禪住於寂靜也。」

舍利弗問女：「姊豈不志立大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問女：「姊豈不志立大乘？」

其女答曰：「其大乘者，無所住立亦不退還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「其大乘者，無所住立亦不退還。」

又問：「假使大乘無所住立亦不退還，云何學乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「假使大乘無所住立亦不退還，云何學乎？」

其女答曰：「唯，舍利弗！其求大乘不盡無明乃志求道。所以者何？大乘平等，其無盡者，無明無盡及老病死，法無所生亦無所滅，其有生者必歸滅盡，其無所生則不滅盡。唯，舍利弗！如是了者十二緣起無所復滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「唯，舍利弗！其求大乘不盡無明乃志求道。所以者何？大乘平等，其無盡者，無明無盡及老病死，法無所生亦無所滅，其有生者必歸滅盡，其無所生則不滅盡。唯，舍利弗！如是了者十二緣起無所復滅。」

時舍利弗問女曰：「諸天上世人皆應為姊稽首作禮，何況於今須菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗問女曰：「諸天上世人皆應為姊稽首作禮，何況於今須菩提耶？」

時舍利弗前問佛言：「從今已往人不可相。所以者何？今是女人以是莊嚴瓔珞其身，辯才聖達巍巍如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗前問佛言：「從今已往人不可相。所以者何？今是女人以是莊嚴瓔珞其身，辯才聖達巍巍如是。」

其女答曰：「唯，舍利弗！非是莊嚴瓔珞文飾之辯才也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「唯，舍利弗！非是莊嚴瓔珞文飾之辯才也。」

又問：「何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何所？」

辯才女答曰：「菩薩有八莊嚴瓔珞，以是瓔珞莊嚴其身，心淨如空，菩薩由是成無罣礙正真辯才。何謂為八？修開士行不捨道心，菩薩莊嚴；志懷大乘不存小節，建立莊嚴；等心眾生，無害莊嚴；精進博聞，無厭莊嚴；如所聞法輒能奉行，乃是菩薩身所莊嚴；決深妙法了諸緣起莊嚴其身；曉眾生根，菩薩莊嚴；佛所建立，菩薩莊嚴；菩薩開化，此則莊嚴行權方便。是舍利弗，菩薩所行八事莊嚴，菩薩住是逮得辯才無所罣礙，開化一切五趣闇蔽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才女答曰：「菩薩有八莊嚴瓔珞，以是瓔珞莊嚴其身，心淨如空，菩薩由是成無罣礙正真辯才。何謂為八？修開士行不捨道心，菩薩莊嚴；志懷大乘不存小節，建立莊嚴；等心眾生，無害莊嚴；精進博聞，無厭莊嚴；如所聞法輒能奉行，乃是菩薩身所莊嚴；決深妙法了諸緣起莊嚴其身；曉眾生根，菩薩莊嚴；佛所建立，菩薩莊嚴；菩薩開化，此則莊嚴行權方便。是舍利弗，菩薩所行八事莊嚴，菩薩住是逮得辯才無所罣礙，開化一切五趣闇蔽。」

時，舍利弗前白佛言：「今此女人於何佛土沒來生此國？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗前白佛言：「今此女人於何佛土沒來生此國？」

于時其女化一女人端正姝妙，住舍利弗前，問：「舍利弗！吾故問仁：『今此女人於何所土沒而至此土？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時其女化一女人端正姝妙，住舍利弗前，問：「舍利弗！吾故問仁：『今此女人於何所土沒而至此土？』」

舍利弗曰：「今是現女為化像耳，其化自然，斯化現者無沒無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗曰：「今是現女為化像耳，其化自然，斯化現者無沒無生。」

其女答曰：「如是，舍利弗！一切諸法，化自然相，如來因是成最正覺。若解諸法一切如化自然相者，則無有生亦無終沒，斯等高士慧猶虛空，不應問：『彼所從來生若以終沒。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「如是，舍利弗！一切諸法，化自然相，如來因是成最正覺。若解諸法一切如化自然相者，則無有生亦無終沒，斯等高士慧猶虛空，不應問：『彼所從來生若以終沒。』」

彼時世尊告舍利弗：「斯則菩薩名曰轉女，從阿閦佛所妙樂世界沒來生此，欲以開化一切眾生，順權方便現女人身。是轉女菩薩，前後勸導無央數不可計限眾生之類，使發無上正真道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時世尊告舍利弗：「斯則菩薩名曰轉女，從阿閦佛所妙樂世界沒來生此，欲以開化一切眾生，順權方便現女人身。是轉女菩薩，前後勸導無央數不可計限眾生之類，使發無上正真道意。」

時轉女菩薩以女人像，進前詣佛所稽首足下，口宣此言：「唯然，世尊！禮佛足已不授我決不從地起，當於將來逮無上正真之道，使沒女身化成男子。」及五百女禮佛足下，各自歎曰：「再反稽首，唯然，世尊！不見授決終不從起，使沒女像得成男子，當逮無上正真道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時轉女菩薩以女人像，進前詣佛所稽首足下，口宣此言：「唯然，世尊！禮佛足已不授我決不從地起，當於將來逮無上正真之道，使沒女身化成男子。」及五百女禮佛足下，各自歎曰：「再反稽首，唯然，世尊！不見授決終不從起，使沒女像得成男子，當逮無上正真道也。」

爾時世尊便則忻笑，諸佛本法自然瑞應，無央數色從佛口出，青黃白黑紅紫之色，周照十方無量佛土，還繞三匝從頂上入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊便則忻笑，諸佛本法自然瑞應，無央數色從佛口出，青黃白黑紅紫之色，周照十方無量佛土，還繞三匝從頂上入。

於時，阿難即從坐起，偏袒右臂右膝著地，叉手白佛言：「何因緣笑？既笑當有意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，阿難即從坐起，偏袒右臂右膝著地，叉手白佛言：「何因緣笑？既笑當有意。」

佛告阿難：「汝寧見此轉女菩薩與五百眾，稽首佛足患厭女像不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝寧見此轉女菩薩與五百眾，稽首佛足患厭女像不？」

阿難白佛：「唯然，見之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「唯然，見之。」

佛言：「此轉女菩薩，已越諸劫數逮無上正真之道，成最正覺，號曰光明重王，當以成佛道。五百女人變為男子，成五百菩薩，常與五百菩薩眾，俱逮得總持辯才無礙，以若干變瓔珞嚴身，亦當效斯轉女菩薩，化嚴飾身開化度眾，亦當法效光明重王如來。光明重王如來，皆當受決當逮無上正真之道。光明重王如來佛土，豐熾太平五穀極賤安隱快樂，人民滋茂天人充備，居宅宮殿飲食自然化生，猶兜術天。其佛國土無女人名，況復有形乎？諸菩薩眾皆當化生，七寶蓮華自然而坐，淨修梵行，以是八法，莊嚴其身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此轉女菩薩，已越諸劫數逮無上正真之道，成最正覺，號曰光明重王，當以成佛道。五百女人變為男子，成五百菩薩，常與五百菩薩眾，俱逮得總持辯才無礙，以若干變瓔珞嚴身，亦當效斯轉女菩薩，化嚴飾身開化度眾，亦當法效光明重王如來。光明重王如來，皆當受決當逮無上正真之道。光明重王如來佛土，豐熾太平五穀極賤安隱快樂，人民滋茂天人充備，居宅宮殿飲食自然化生，猶兜術天。其佛國土無女人名，況復有形乎？諸菩薩眾皆當化生，七寶蓮華自然而坐，淨修梵行，以是八法，莊嚴其身。」

時轉女菩薩及五百女人，聞佛授決，因得如是自然欣喜，踊在虛空去地七仞，自然其年如十二童子，無有女像莫不見者，從虛空下稽首佛足。時佛以手悉摩其頭，應時皆逮普明三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時轉女菩薩及五百女人，聞佛授決，因得如是自然欣喜，踊在虛空去地七仞，自然其年如十二童子，無有女像莫不見者，從虛空下稽首佛足。時佛以手悉摩其頭，應時皆逮普明三昧。

爾時，世尊告賢者阿難：「受是經典，持諷誦讀為他人說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告賢者阿難：「受是經典，持諷誦讀為他人說。」

阿難曰：「諾！請受宣傳。又，是經法名為何等？云何奉號？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難曰：「諾！請受宣傳。又，是經法名為何等？云何奉號？」

佛言：「名曰『順權方便品轉女菩薩所問授決』，當奉持之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「名曰『順權方便品轉女菩薩所問授決』，當奉持之。」

阿難復曰：「唯諾受命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復曰：「唯諾受命。」

佛說如是。賢者阿難、轉女菩薩、五百之眾，一切眾會諸天人民、揵沓惒、阿須輪，聞佛所說莫不歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。賢者阿難、轉女菩薩、五百之眾，一切眾會諸天人民、揵沓惒、阿須輪，聞佛所說莫不歡喜，作禮而去。