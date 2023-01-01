順權方便經卷上(一名轉女菩薩) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順權方便經卷上(一名轉女菩薩)

西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

沙門法品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門法品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在王舍城靈鷲山中，與大比丘眾俱、比丘五百、菩薩八千，一切大聖神通已達，已逮總持辯才無礙，獲無所畏得不起忍，奉無數佛殖眾德本，皆志大乘至不退轉，弘無蓋哀救濟十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城靈鷲山中，與大比丘眾俱、比丘五百、菩薩八千，一切大聖神通已達，已逮總持辯才無礙，獲無所畏得不起忍，奉無數佛殖眾德本，皆志大乘至不退轉，弘無蓋哀救濟十方。

其名曰空無菩薩、持土菩薩、持人菩薩、持祠身菩薩、觀意菩薩、淨意菩薩、上意菩薩、信樂意菩薩、持意菩薩、增念意菩薩、喜見菩薩、善見菩薩、可意見菩薩、普利可見菩薩、彌勒菩薩、普及一切賢劫菩薩，咸來集會悉共俱坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其名曰空無菩薩、持土菩薩、持人菩薩、持祠身菩薩、觀意菩薩、淨意菩薩、上意菩薩、信樂意菩薩、持意菩薩、增念意菩薩、喜見菩薩、善見菩薩、可意見菩薩、普利可見菩薩、彌勒菩薩、普及一切賢劫菩薩，咸來集會悉共俱坐。

爾時，世尊在王舍城開化一國，國王、大臣、百官群僚、長者、梵志、凡庶人民，僉共一心奉事供養，衣被、飲食、醫藥、床臥，一切所安莫不欣然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊在王舍城開化一國，國王、大臣、百官群僚、長者、梵志、凡庶人民，僉共一心奉事供養，衣被、飲食、醫藥、床臥，一切所安莫不欣然。

於時賢者須菩提，明旦著衣持鉢，欲行分衛，未入城門。行詣佛所，稽首足下，退住一面，前白佛言：「唯然，大聖！我夜臥寐夢中見已，坐佛樹下而見如來，稽首足下，遷住一面。時佛以紫金色手摩我頂上，頒宣斯言而告於我：『今日，須菩提！當得逮聞古昔已來所未聞法。』唯聖垂愍敢說此意，是則何等先之瑞應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時賢者須菩提，明旦著衣持鉢，欲行分衛，未入城門。行詣佛所，稽首足下，退住一面，前白佛言：「唯然，大聖！我夜臥寐夢中見已，坐佛樹下而見如來，稽首足下，遷住一面。時佛以紫金色手摩我頂上，頒宣斯言而告於我：『今日，須菩提！當得逮聞古昔已來所未聞法。』唯聖垂愍敢說此意，是則何等先之瑞應？」

佛告須菩提：「有法典名曰順權方便，諸族姓子及族姓女所宜奉行，以斯比像先現瑞應，仁當逮聞未曾有法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「有法典名曰順權方便，諸族姓子及族姓女所宜奉行，以斯比像先現瑞應，仁當逮聞未曾有法。」

時須菩提前白佛言：「我今欲入王舍大城，因行分衛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提前白佛言：「我今欲入王舍大城，因行分衛。」

佛言：「從意順時無違道節，善哉！行矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從意順時無違道節，善哉！行矣！」

時須菩提，見佛聽之，入城分衛，普行求食。尋到諸家貴姓、長者、梵志，因入其舍，在門中庭默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提，見佛聽之，入城分衛，普行求食。尋到諸家貴姓、長者、梵志，因入其舍，在門中庭默然而住。

時長者家有一女人，普莊嚴身珠璣瓔珞服栴檀香，以紫金寶文飾其體，端正姝好威發晃昱，光澤第一淨如蓮華，從其室出，問須菩提：「賢者！何緣住門中庭？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長者家有一女人，普莊嚴身珠璣瓔珞服栴檀香，以紫金寶文飾其體，端正姝好威發晃昱，光澤第一淨如蓮華，從其室出，問須菩提：「賢者！何緣住門中庭？」

須菩提報曰：「姊欲知之，故來分衛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提報曰：「姊欲知之，故來分衛。」

其女答曰：「今須菩提，故復懷抱分衛想乎？斷思食耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「今須菩提，故復懷抱分衛想乎？斷思食耶？」

須菩提答曰：「姊欲知之，食想已斷，又有是身父母遺體，在胞胎中飲食養之，而至成長，習之來久不可離食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「姊欲知之，食想已斷，又有是身父母遺體，在胞胎中飲食養之，而至成長，習之來久不可離食。」

女又問曰：「須菩提賢者！未斷生死眾行故，有終始愁慼，悲泣不可意，傷不造證乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「須菩提賢者！未斷生死眾行故，有終始愁慼，悲泣不可意，傷不造證乎？」

須菩提答曰：「已造證矣，身口心寂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「已造證矣，身口心寂。」

又問：「賢者為滅身乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「賢者為滅身乎？」

須菩提答曰：「其滅度者無有身也，法無所除，亦無道行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「其滅度者無有身也，法無所除，亦無道行。」

女又問曰：「若使諸法皆無滅除無所行者，賢者須菩提云何捨身而分衛乎？安和成就也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「若使諸法皆無滅除無所行者，賢者須菩提云何捨身而分衛乎？安和成就也？」

須菩提答曰：「其滅定者當普觀之，休息興立，興立顯身亦復非造。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「其滅定者當普觀之，休息興立，興立顯身亦復非造。」

女又問曰：「其滅定者，所在定行則不滅度？」答：「以滅定則無所生，亦無所滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「其滅定者，所在定行則不滅度？」答：「以滅定則無所生，亦無所滅。」

女又問曰：「若無所生、無所滅者，云何賢者，離身分衛不以安和？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「若無所生、無所滅者，云何賢者，離身分衛不以安和？」

須菩提答曰：「如來聲聞行分衛時，為捨身耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「如來聲聞行分衛時，為捨身耶！」

女又問曰：「佛歎賢者於聲聞中行空第一，空有處耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「佛歎賢者於聲聞中行空第一，空有處耶？」

須菩提答曰：「然，如姊來言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「然，如姊來言。」

女又問曰：「其所行空豈往反乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「其所行空豈往反乎？」

須菩提答曰：「其行空者無有往反。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「其行空者無有往反。」

女又問曰：「假使空行無有往反，賢者何故周旋行來，而分衛乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「假使空行無有往反，賢者何故周旋行來，而分衛乎？」

須菩提答曰：「雖行分衛，不貪養身，欲以休息痛痒苦故，而行分衛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「雖行分衛，不貪養身，欲以休息痛痒苦故，而行分衛也。」

女又問曰：「賢者復有痛痒懷惱眾難厄乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「賢者復有痛痒懷惱眾難厄乎？」

須菩提答曰：「無痛痒不懷眾難，又欲休息飢虛痛痒，故行分衛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「無痛痒不懷眾難，又欲休息飢虛痛痒，故行分衛。」

其女問曰：「賢者今行不等空業。所以者何？其行空者不以痛痒而為苦患，一切三界無所有故；又行空者不猗身心，不生念身心，亦無所染無樂不樂，其行空者悉無諸法，乃處閑居。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女問曰：「賢者今行不等空業。所以者何？其行空者不以痛痒而為苦患，一切三界無所有故；又行空者不猗身心，不生念身心，亦無所染無樂不樂，其行空者悉無諸法，乃處閑居。」

女又問曰：「賢者處在閑居行空第一，以何等故名曰空閑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「賢者處在閑居行空第一，以何等故名曰空閑？」

須菩提答曰：「所以曰空，不以因緣捨欲眾塵，乃曰閑居。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「所以曰空，不以因緣捨欲眾塵，乃曰閑居。」

女又問曰：「其行空者捨貪欲乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「其行空者捨貪欲乎？」

須菩提答曰：「其行空者不捨貪欲耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「其行空者不捨貪欲耶！」

女又問曰：「云何捨欲名曰行空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「云何捨欲名曰行空？」

須菩提答曰：「所可說者，是假言辭。」又問：「賢者行空，豈有辭乎？而仁說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「所可說者，是假言辭。」又問：「賢者行空，豈有辭乎？而仁說之。」

須菩提答曰：「假託辭耳，賢聖聲聞本之言教也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「假託辭耳，賢聖聲聞本之言教也。」

女又問曰：「咨嗟言辭，心存言辭則墮顛倒，其墮顛倒則處諍訟，其處諍訟則非沙門不應法義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「咨嗟言辭，心存言辭則墮顛倒，其墮顛倒則處諍訟，其處諍訟則非沙門不應法義。」

須菩提問姊：「何謂名曰沙門法義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問姊：「何謂名曰沙門法義？」

其女答曰：「無有言辭乃沙門法，若無言辭則無顛倒，無顛倒者則無諍訟，無諍訟者是沙門法；所致法者永離二行，乃謂一法謂沙門法，無想不想永寂眾想，乃謂沙門；無為無散遠離合散，超越邪迹入平等道，謂沙門法；無有境土離於分界無為滅度，謂沙門法；以知止足不貪道俗，永無所著坦然無迹，謂沙門法；無著無縛亦無有脫等猶虛空，謂沙門法；亦無心念除心意識，謂沙門法；常知節限，少欲少事無所悕望，謂沙門法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「無有言辭乃沙門法，若無言辭則無顛倒，無顛倒者則無諍訟，無諍訟者是沙門法；所致法者永離二行，乃謂一法謂沙門法，無想不想永寂眾想，乃謂沙門；無為無散遠離合散，超越邪迹入平等道，謂沙門法；無有境土離於分界無為滅度，謂沙門法；以知止足不貪道俗，永無所著坦然無迹，謂沙門法；無著無縛亦無有脫等猶虛空，謂沙門法；亦無心念除心意識，謂沙門法；常知節限，少欲少事無所悕望，謂沙門法。

「消去貪欲心無所慕，志若太山不可傾動，謂沙門法；棄捨欲樂心不虛渴不好三界，謂沙門法；皆離分界十方境土，越諸所作無所起立，謂沙門法；捨五陰魔及其形體，無有眾難無有塵勞，謂沙門法；越度魔界貪欲所消，心無所生亦不馳逸，謂沙門法；以超死魔而無所著不懷妄想，謂沙門法；不慕天魔心無所思志等如地，謂沙門法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「消去貪欲心無所慕，志若太山不可傾動，謂沙門法；棄捨欲樂心不虛渴不好三界，謂沙門法；皆離分界十方境土，越諸所作無所起立，謂沙門法；捨五陰魔及其形體，無有眾難無有塵勞，謂沙門法；越度魔界貪欲所消，心無所生亦不馳逸，謂沙門法；以超死魔而無所著不懷妄想，謂沙門法；不慕天魔心無所思志等如地，謂沙門法。

「不著吾我解一切空寂然淡泊，謂沙門法；心無所猗以無想行而不增損，謂沙門法；以捨妄想心無所願不有取捨，謂沙門法；遊在三界而無所行決眾疑網，謂沙門法；消眾入無無有諸衰陰蓋永滅，謂沙門法；捨于調戲不存放逸降伏其心，謂沙門法；不抱瞋恚心不懷恨寂寞定意，謂沙門法；無有飢渴不存虛乏心無合會，謂沙門法；無有二行已捨二業而等同像，不高不卑不舉不下，謂沙門法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不著吾我解一切空寂然淡泊，謂沙門法；心無所猗以無想行而不增損，謂沙門法；以捨妄想心無所願不有取捨，謂沙門法；遊在三界而無所行決眾疑網，謂沙門法；消眾入無無有諸衰陰蓋永滅，謂沙門法；捨于調戲不存放逸降伏其心，謂沙門法；不抱瞋恚心不懷恨寂寞定意，謂沙門法；無有飢渴不存虛乏心無合會，謂沙門法；無有二行已捨二業而等同像，不高不卑不舉不下，謂沙門法。

「以棄兩事行無所著無所罣礙，謂沙門法；斷除俗業却眾陰蔽不貪四大，謂沙門法；分別五陰諸種本末無有諸入，謂沙門法；頒宣一切十方法界無有境土，謂沙門法；曉了諸入自然如化本無處所，謂沙門法；自然如空而暢無為不好有為，謂沙門法；永以棄去一切諸數無有取捨，謂沙門法；自於己利而知止足不有諍訟，謂沙門法；和心一切顯現眾生等行忍辱，謂沙門法；無所亡失心不忘捨逮得解脫，謂沙門法；心已解脫而無所怙坦然寂寞，謂沙門法；猶若虛空不可譬喻等無有侶，謂沙門法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以棄兩事行無所著無所罣礙，謂沙門法；斷除俗業却眾陰蔽不貪四大，謂沙門法；分別五陰諸種本末無有諸入，謂沙門法；頒宣一切十方法界無有境土，謂沙門法；曉了諸入自然如化本無處所，謂沙門法；自然如空而暢無為不好有為，謂沙門法；永以棄去一切諸數無有取捨，謂沙門法；自於己利而知止足不有諍訟，謂沙門法；和心一切顯現眾生等行忍辱，謂沙門法；無所亡失心不忘捨逮得解脫，謂沙門法；心已解脫而無所怙坦然寂寞，謂沙門法；猶若虛空不可譬喻等無有侶，謂沙門法。」

女說於是行沙門法時，諸天子等集會門庭，四十天子遠塵離垢得法眼淨，五百天子舉聲歎曰：「篤信微妙聞於上法至心和雅。」悉發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女說於是行沙門法時，諸天子等集會門庭，四十天子遠塵離垢得法眼淨，五百天子舉聲歎曰：「篤信微妙聞於上法至心和雅。」悉發無上正真道意。

見諦品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諦品第二

爾時，賢者須菩提而口歎曰：「至未曾有！是姊辯才慧明巍巍，所頒宣法音聲和雅必佛威神，將是如來所化不疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢者須菩提而口歎曰：「至未曾有！是姊辯才慧明巍巍，所頒宣法音聲和雅必佛威神，將是如來所化不疑。」

於時彼女知須菩提心念本末，報須菩提：「如今賢者所識察之，其沙門法離於分界無有境土，無著無縛亦無所脫。心自念言：『必如來化。』誠如所云，今吾觀身如來所化，現作女像悉了本無。所以者何？如來、至真解暢本無，吾身本無等無有異，由是之故如來所化。如如來色本無，我色本無，無二亦復然矣，以是之故，如來所化。痛痒行識皆為本無，五陰本同自然無際悉為本無，以是之故，如來所化。如來本無，一切眾生其元本無，諸聖本無吾身本無等無有異，以故名曰如來所化。如來本無，一切諸法亦復本無，一切道義亦復本無，身亦復本無身同然，以是之故，如來所化。如來本無悉無所生無有處所，如來本無悉無所生亦無所滅，吾身本無不起不滅。以是之故，如來所化。如來本空一切如幻，吾身本無本無同然，本空不起不滅，以是之故，如來所化。如來所化一切本無，一切眾生本無處所諸法本無，其本審諦真實本無，等無有異悉虛無形。又，須菩提！舉要言之，一切諸法皆住本無，吾以是故如來所化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時彼女知須菩提心念本末，報須菩提：「如今賢者所識察之，其沙門法離於分界無有境土，無著無縛亦無所脫。心自念言：『必如來化。』誠如所云，今吾觀身如來所化，現作女像悉了本無。所以者何？如來、至真解暢本無，吾身本無等無有異，由是之故如來所化。如如來色本無，我色本無，無二亦復然矣，以是之故，如來所化。痛痒行識皆為本無，五陰本同自然無際悉為本無，以是之故，如來所化。如來本無，一切眾生其元本無，諸聖本無吾身本無等無有異，以故名曰如來所化。如來本無，一切諸法亦復本無，一切道義亦復本無，身亦復本無身同然，以是之故，如來所化。如來本無悉無所生無有處所，如來本無悉無所生亦無所滅，吾身本無不起不滅。以是之故，如來所化。如來本空一切如幻，吾身本無本無同然，本空不起不滅，以是之故，如來所化。如來所化一切本無，一切眾生本無處所諸法本無，其本審諦真實本無，等無有異悉虛無形。又，須菩提！舉要言之，一切諸法皆住本無，吾以是故如來所化。」

時須菩提問其女言：「云何？今姊以佛聖威知我心念？為以己明見之耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提問其女言：「云何？今姊以佛聖威知我心念？為以己明見之耶？」

其女答曰：「今須菩提能知他人眾生心所念乎！聲聞、緣覺、諸菩薩眾，五通仙人、外學異法，皆佛威神而有所知。所以者何？一切應時從佛受教。如今尊者須菩提，知於他人眾生心念，以是之故，亦佛威神而能知之。猶如天下一切眾生，因以日月大炬燈火，十方眾焰諸有光明緣覩諸色。如是，須菩提！諸佛弟子見眾生心照以聖慧，消愚癡冥使逮道明，皆佛威神。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「今須菩提能知他人眾生心所念乎！聲聞、緣覺、諸菩薩眾，五通仙人、外學異法，皆佛威神而有所知。所以者何？一切應時從佛受教。如今尊者須菩提，知於他人眾生心念，以是之故，亦佛威神而能知之。猶如天下一切眾生，因以日月大炬燈火，十方眾焰諸有光明緣覩諸色。如是，須菩提！諸佛弟子見眾生心照以聖慧，消愚癡冥使逮道明，皆佛威神。」

於時，賢者須菩提謂其女曰：「唯為我說，今女為誰從何而來，乃有此辯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，賢者須菩提謂其女曰：「唯為我說，今女為誰從何而來，乃有此辯？」

女答須菩提：「假使有人問如來化：『今汝為誰？從何而來？』於時化佛以何發遣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女答須菩提：「假使有人問如來化：『今汝為誰？從何而來？』於時化佛以何發遣？」

須菩提答曰：「無所發遣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「無所發遣。」

其女答曰：「如是，須菩提！其化自然解諸法相，一切如是亦無所知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「如是，須菩提！其化自然解諸法相，一切如是亦無所知。」

女又問曰：「今問仁者：『為有學業？為是凡夫？是羅漢乎？』若作是問，以何答之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「今問仁者：『為有學業？為是凡夫？是羅漢乎？』若作是問，以何答之？」

須菩提答曰：「吾非學業，亦非凡夫，亦非羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「吾非學業，亦非凡夫，亦非羅漢。」

其女問曰：「今須菩提以心相倚而答我耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女問曰：「今須菩提以心相倚而答我耶？」

報曰：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報曰：「如是。」

須菩提曰：「女何報我？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提曰：「女何報我？」

女曰：「若深山中，間所呼聲乎？以用心意而相答耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女曰：「若深山中，間所呼聲乎？以用心意而相答耶？」

答曰：「不也！響因虛空而有其音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！響因虛空而有其音。」

女曰：「如須菩提豈可逮致乎？緣其法行得入道耶？因立證明，成就道德而可處當也。音聲本無，吾我言辭亦復如是，悉亦本無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女曰：「如須菩提豈可逮致乎？緣其法行得入道耶？因立證明，成就道德而可處當也。音聲本無，吾我言辭亦復如是，悉亦本無。」

時虛空中自然有音，歎於此辭。女說是言，令須菩提遙聞虛空自然之音，宣揚答曰：「向者仁言，吾非學業、亦非凡夫、亦非羅漢。行得執持何法，諸漏已盡至於等時，以致羅漢耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時虛空中自然有音，歎於此辭。女說是言，令須菩提遙聞虛空自然之音，宣揚答曰：「向者仁言，吾非學業、亦非凡夫、亦非羅漢。行得執持何法，諸漏已盡至於等時，以致羅漢耶？」

須菩提答曰：「若如來化行得處所，我執持行其宜若斯！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「若如來化行得處所，我執持行其宜若斯！」

其女答曰：「仁須菩提非羅漢乎？諸漏不盡耶？佛歎仁者諸聲聞中行空第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「仁須菩提非羅漢乎？諸漏不盡耶？佛歎仁者諸聲聞中行空第一。」

須菩提答曰：「吾非羅漢諸漏不盡，亦不行空不歎第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「吾非羅漢諸漏不盡，亦不行空不歎第一。」

女又問：「賢者心樂堪任，云何自誤而竊妄語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問：「賢者心樂堪任，云何自誤而竊妄語？」

須菩提答曰：「假使我見智達諸法，已得羅漢眾漏已盡，世尊歎詠行空第一，爾乃我墮妄語兩舌。我不知法、不覩所在，以是之故不為妄言，所言至誠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「假使我見智達諸法，已得羅漢眾漏已盡，世尊歎詠行空第一，爾乃我墮妄語兩舌。我不知法、不覩所在，以是之故不為妄言，所言至誠。」

女又問曰：「仁者須菩提！此諸天子，其見諦者來會門下聽受經法，謂仁不實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「仁者須菩提！此諸天子，其見諦者來會門下聽受經法，謂仁不實？」

須菩提答曰：「其見諦者，諸天世人莫能欺者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「其見諦者，諸天世人莫能欺者。」

女又問曰：「賢者若有所見，為不至誠？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「賢者若有所見，為不至誠？」

須菩提問曰：「其有所見為不諦乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問曰：「其有所見為不諦乎？」

女曰：「其覩誠諦不可見也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女曰：「其覩誠諦不可見也。」

女又問曰：「耆年須菩提，能見真諦乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「耆年須菩提，能見真諦乎？」

須菩提答曰：「假如女言，我悉不見欺詐之業，況復覩見至誠諦耶？所以者何？一切皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「假如女言，我悉不見欺詐之業，況復覩見至誠諦耶？所以者何？一切皆空。」

於時須菩提謂其女曰：「所言至誠為何謂耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時須菩提謂其女曰：「所言至誠為何謂耶？」

女答曰：「唯，須菩提！所云至誠，於一切法悉無所生，其見誠者則覩顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女答曰：「唯，須菩提！所云至誠，於一切法悉無所生，其見誠者則覩顛倒。」

須菩提問女：「為誰說斯如是言教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問女：「為誰說斯如是言教？」

其女答曰：「唯，須菩提！處在顛倒，不起塵勞、不起見諦，乃為真諦，以覩在倒不見真諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「唯，須菩提！處在顛倒，不起塵勞、不起見諦，乃為真諦，以覩在倒不見真諦。」

時諸天子會在門下者，覩其女身微妙之業，則稽首女，禮須菩提，口宣斯言：「聞須菩提親覩此女，聽其辯才。」各自歎曰：「為得善利無極之慶，若聞是教篤信愛樂亦復難遇，況復好喜而奉行者，德不可量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天子會在門下者，覩其女身微妙之業，則稽首女，禮須菩提，口宣斯言：「聞須菩提親覩此女，聽其辯才。」各自歎曰：「為得善利無極之慶，若聞是教篤信愛樂亦復難遇，況復好喜而奉行者，德不可量。」

女復謂須菩提：「猶如斯地無所不忍，淨與不淨香潔臭穢不以增損。若有行者修平等心，悉忍苦樂不以進退，猶如淨水無所不洗，淨不淨物不以憎愛。行者如是，心猶若水，洗除眾惡三垢之穢，在於善惡不用增損。猶若火然，在所燒盡無所去就。行者如是，消除禍福，若遭二難等無增損。猶若風起，在所而飄不有愛惡。行者如是，若遇苦樂賢愚淨穢不以增損。猶若喻空靡所不忍，空不念是忍與不忍。行者如是，心平如空無有增損，所值善惡不以喜怒。猶如橋船，一切眾人王者小人貧富尊卑，皆由之度無所分別。行等心者亦復如是，志若橋船，無有瞋喜怨友無二。明智賢士忍於凡夫，聖慧坦然心不有二。所以者何？若須菩提，發起瞋恚厭恨之心，同於學士皆當忍之，不當怒報也，令不瞋恨，猶如火熾尋時滅之不當使盛。如是，須菩提！若貪欲興塵勞然熾，制伏其心令不馳逸，乃逮正定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女復謂須菩提：「猶如斯地無所不忍，淨與不淨香潔臭穢不以增損。若有行者修平等心，悉忍苦樂不以進退，猶如淨水無所不洗，淨不淨物不以憎愛。行者如是，心猶若水，洗除眾惡三垢之穢，在於善惡不用增損。猶若火然，在所燒盡無所去就。行者如是，消除禍福，若遭二難等無增損。猶若風起，在所而飄不有愛惡。行者如是，若遇苦樂賢愚淨穢不以增損。猶若喻空靡所不忍，空不念是忍與不忍。行者如是，心平如空無有增損，所值善惡不以喜怒。猶如橋船，一切眾人王者小人貧富尊卑，皆由之度無所分別。行等心者亦復如是，志若橋船，無有瞋喜怨友無二。明智賢士忍於凡夫，聖慧坦然心不有二。所以者何？若須菩提，發起瞋恚厭恨之心，同於學士皆當忍之，不當怒報也，令不瞋恨，猶如火熾尋時滅之不當使盛。如是，須菩提！若貪欲興塵勞然熾，制伏其心令不馳逸，乃逮正定。」

爾時，賢者須菩提問其女曰：「汝何志求而乃如是師子吼乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢者須菩提問其女曰：「汝何志求而乃如是師子吼乎？」

其女答曰：「若有志求未曾能暢師子吼也，其無志求乃師子吼。所以者何？有所求者則墮顛倒，以墮顛倒無師子吼，有所志求便為貪身，輒墮諸見無師子吼。又賢者問：『女何志求而乃如是師子吼乎？』賢者何求漏盡意解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「若有志求未曾能暢師子吼也，其無志求乃師子吼。所以者何？有所求者則墮顛倒，以墮顛倒無師子吼，有所志求便為貪身，輒墮諸見無師子吼。又賢者問：『女何志求而乃如是師子吼乎？』賢者何求漏盡意解？」

須菩提答女：「姊欲知之，不用志求而致解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答女：「姊欲知之，不用志求而致解脫。」

女又答曰：「耆年本時無所志求，致得漏盡意解乎！吾亦如是逮無所逮，其法界者行無所獲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又答曰：「耆年本時無所志求，致得漏盡意解乎！吾亦如是逮無所逮，其法界者行無所獲。」

須菩提曰：「如今觀女必志大乘終無疑也，以是之故大師子吼，舉動進止言談以類大乘之學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提曰：「如今觀女必志大乘終無疑也，以是之故大師子吼，舉動進止言談以類大乘之學。」

女又問曰：「豈能識別大乘行迹舉動進止，為何等類？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「豈能識別大乘行迹舉動進止，為何等類？」

須菩提答女曰：「聲聞雖聽，不能頒宣大乘所覩，唯女堪任敷演大乘，所行深妙廣為分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答女曰：「聲聞雖聽，不能頒宣大乘所覩，唯女堪任敷演大乘，所行深妙廣為分別。」

女曰：「賢者！其大乘者無所罣礙慧無陰蓋，其明無二此之謂也。猶日月前健行諸天，自恣無礙無能蔽者，住於虛空而飄疾行，所遊天下周遍四域，照閻浮利眾生蒙明，莫不被荷。大乘如是正士廣學，無所罣礙無能蔽者，其心等住住無所住，其心奉行六度無極，顯示十方一切法明，故曰大乘。猶轉輪王所遊行處輒居四域，菩薩大士至若干種眾生類中，在眾邪行等修慈心。其大正士如是所至到處常能獨步，沙門梵志諸天人民，郡國縣邑州域大邦利益眾生，菩薩常行四恩之業，救攝一切修若干敬。故曰大乘。諸天、龍、神、揵沓惒、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒、釋梵四天、明智賢聖、正士聰達，以諸平等正行之無逮成真諦，所見奉敬，故曰大乘。其大乘者，唯須菩提！而不可盡悉無所生，不斷佛教三寶之訓，諮受佛慧道法之業，奉順聖眾。以大慧明勸化眾生，善具弘妙無雜碎行，所作真正解暢備悉六度無極，以四恩行救攝危厄，寂然庠序，修八正道、意止、意斷，奉無極慈修無蓋哀，堅住大道，於一切智永棄畏難，降伏眾魔捨諸闇昧，顯智慧明富眾德本，諸行具足。諸天、人民、阿須倫所見歸命，眾魔外學莫不降伏，一切聲聞諸緣覺等，莫能當者。化眾不信令篤樂法，慈悲愍念諸懷瞋害，以布施攝慳貪，以持戒攝犯禁，以忍辱攝瞋恚，以精進攝懈怠，以一心攝亂意，以智慧攝愚癡，以財寶攝貧窮，以安和攝苦患，以歡悅從明智，故曰大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女曰：「賢者！其大乘者無所罣礙慧無陰蓋，其明無二此之謂也。猶日月前健行諸天，自恣無礙無能蔽者，住於虛空而飄疾行，所遊天下周遍四域，照閻浮利眾生蒙明，莫不被荷。大乘如是正士廣學，無所罣礙無能蔽者，其心等住住無所住，其心奉行六度無極，顯示十方一切法明，故曰大乘。猶轉輪王所遊行處輒居四域，菩薩大士至若干種眾生類中，在眾邪行等修慈心。其大正士如是所至到處常能獨步，沙門梵志諸天人民，郡國縣邑州域大邦利益眾生，菩薩常行四恩之業，救攝一切修若干敬。故曰大乘。諸天、龍、神、揵沓惒、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒、釋梵四天、明智賢聖、正士聰達，以諸平等正行之無逮成真諦，所見奉敬，故曰大乘。其大乘者，唯須菩提！而不可盡悉無所生，不斷佛教三寶之訓，諮受佛慧道法之業，奉順聖眾。以大慧明勸化眾生，善具弘妙無雜碎行，所作真正解暢備悉六度無極，以四恩行救攝危厄，寂然庠序，修八正道、意止、意斷，奉無極慈修無蓋哀，堅住大道，於一切智永棄畏難，降伏眾魔捨諸闇昧，顯智慧明富眾德本，諸行具足。諸天、人民、阿須倫所見歸命，眾魔外學莫不降伏，一切聲聞諸緣覺等，莫能當者。化眾不信令篤樂法，慈悲愍念諸懷瞋害，以布施攝慳貪，以持戒攝犯禁，以忍辱攝瞋恚，以精進攝懈怠，以一心攝亂意，以智慧攝愚癡，以財寶攝貧窮，以安和攝苦患，以歡悅從明智，故曰大乘。」

分衛品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分衛品第三

於時賢者須菩提問其女曰：「快歎大乘！頒宣行業瑞應本末。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時賢者須菩提問其女曰：「快歎大乘！頒宣行業瑞應本末。」

其女答曰：「正使我身一劫過劫，咨嗟大乘，不能究暢得其邊崖。如大乘業不可限量，其德至淳功勳名稱不可得計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「正使我身一劫過劫，咨嗟大乘，不能究暢得其邊崖。如大乘業不可限量，其德至淳功勳名稱不可得計。」

又須菩提謂其女曰：「姊問我言：『賢者何故而行分衛？』如來、至真亦行分衛，從如來緣奉不違命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又須菩提謂其女曰：「姊問我言：『賢者何故而行分衛？』如來、至真亦行分衛，從如來緣奉不違命。」

其女答曰：「唯，須菩提！能知諸佛善權方便，欲開化眾故行分衛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「唯，須菩提！能知諸佛善權方便，欲開化眾故行分衛。」

須菩提問女：「女亦堪任諸佛若干行隨時之義，吾身不能唯說其意，修權方便行分衛乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問女：「女亦堪任諸佛若干行隨時之義，吾身不能唯說其意，修權方便行分衛乎？」

女復報曰：「賢者復聽，如來、至真以二十事，觀察法儀而行分衛。何謂二十？一曰、現己身色形像微妙端正；二曰、順從如來分衛學法；三曰、若有眾生欲習嚴佛三十二相；四曰、觀如來身具足莊飾；五曰、如法備悉身相種好；六曰、令發無上正真道意；七曰、念於如來而行分衛，如法效之；八曰、若如來入郡國縣邑，郡國縣邑普得安隱；九曰、盲者得目悉覩諸色；十曰、聾者得聽別若干音；十一曰、心亂迷惑者伏定其意；十二曰、若裸形者得自然衣；十三曰、飢得食糧；十四曰、渴得水漿；十五曰、病者得愈；十六曰、無怒無癡；十七曰、無貪無嫉；十八曰、不恨不恚亦無自大；十九曰、心不懷惱普愍眾生；二十曰、念無央數眾生之類如身父母；是謂二十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女復報曰：「賢者復聽，如來、至真以二十事，觀察法儀而行分衛。何謂二十？一曰、現己身色形像微妙端正；二曰、順從如來分衛學法；三曰、若有眾生欲習嚴佛三十二相；四曰、觀如來身具足莊飾；五曰、如法備悉身相種好；六曰、令發無上正真道意；七曰、念於如來而行分衛，如法效之；八曰、若如來入郡國縣邑，郡國縣邑普得安隱；九曰、盲者得目悉覩諸色；十曰、聾者得聽別若干音；十一曰、心亂迷惑者伏定其意；十二曰、若裸形者得自然衣；十三曰、飢得食糧；十四曰、渴得水漿；十五曰、病者得愈；十六曰、無怒無癡；十七曰、無貪無嫉；十八曰、不恨不恚亦無自大；十九曰、心不懷惱普愍眾生；二十曰、念無央數眾生之類如身父母；是謂二十。

「若使如來入郡國縣邑坵聚行分衛者，令諸眾生有所見聞，發無上正真道心。又，須菩提！世尊大哀，來化眾生無數眾苦，悉至三界隨時救護，如來現義因得自在故行分衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若使如來入郡國縣邑坵聚行分衛者，令諸眾生有所見聞，發無上正真道心。又，須菩提！世尊大哀，來化眾生無數眾苦，悉至三界隨時救護，如來現義因得自在故行分衛。

「唯，須菩提！如來所入郡國縣邑行分衛時，無數諸天、龍、神、揵沓惒、何須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、釋梵四王，皆隨侍之奉事供養，承佛威神皆發道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，須菩提！如來所入郡國縣邑行分衛時，無數諸天、龍、神、揵沓惒、何須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、釋梵四王，皆隨侍之奉事供養，承佛威神皆發道心。

「又，須菩提！諸天、龍、神、釋梵四王，供養如來，見如來身，道明無邊寂然庠序，心自念言：『至未曾有，如來、至真所宣正典我等諮受，所奉經法愛樂自歸。如來、至真發大道心，以是之故而行分衛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提！諸天、龍、神、釋梵四王，供養如來，見如來身，道明無邊寂然庠序，心自念言：『至未曾有，如來、至真所宣正典我等諮受，所奉經法愛樂自歸。如來、至真發大道心，以是之故而行分衛。』

「唯，須菩提！如來分衛無數眾人，慕官貪士好財志豪，求端正色欲多眷屬，見佛世尊捨轉輪王出家為道，心自念言：『覩佛大哀詣貧匱家而行分衛，棄世榮祿發無上正真道意，故行分衛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，須菩提！如來分衛無數眾人，慕官貪士好財志豪，求端正色欲多眷屬，見佛世尊捨轉輪王出家為道，心自念言：『覩佛大哀詣貧匱家而行分衛，棄世榮祿發無上正真道意，故行分衛。』

「唯，須菩提！諸大尊神、天子、梵天，承佛威神觀見如來，心自念言：『如來常充未曾飢渴，用愍眾生故與眷屬而行分衛，我等慕樂夙夜精進，成至正覺，與眷屬俱而行分衛。』作是念已，發大道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，須菩提！諸大尊神、天子、梵天，承佛威神觀見如來，心自念言：『如來常充未曾飢渴，用愍眾生故與眷屬而行分衛，我等慕樂夙夜精進，成至正覺，與眷屬俱而行分衛。』作是念已，發大道意。

「唯，須菩提！若懈怠眾懶惰不勤，見於如來入郡國縣邑州域大邦，心中歡悅稽首自歸，發平等心慕最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，須菩提！若懈怠眾懶惰不勤，見於如來入郡國縣邑州域大邦，心中歡悅稽首自歸，發平等心慕最正覺。

「唯，須菩提！見諸佛尊終不虛妄，眾人覩聞其音響者，一發意頃以為道本，因是究竟得至滅度，以故如來而行分衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，須菩提！見諸佛尊終不虛妄，眾人覩聞其音響者，一發意頃以為道本，因是究竟得至滅度，以故如來而行分衛。

「唯，須菩提！如來入郡國縣邑，諸在繫縛閉在牢獄而得解脫，眾生若聞如來名號，承其聖旨自然得解，欲報慈恩發無上正真道意，以是之故而現分衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，須菩提！如來入郡國縣邑，諸在繫縛閉在牢獄而得解脫，眾生若聞如來名號，承其聖旨自然得解，欲報慈恩發無上正真道意，以是之故而現分衛。

「唯，須菩提！族姓子、族姓女若聞如來功勳之德，歎詠名稱適承其號，奉上如來餚饍異味，衣被床臥及他異供，敬護父母兄弟姊妹、夫婦子孫，若無因緣，不得故往奉見如來，以故如來入於郡國縣邑而行分衛，心懷踊躍貢上供養，皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，須菩提！族姓子、族姓女若聞如來功勳之德，歎詠名稱適承其號，奉上如來餚饍異味，衣被床臥及他異供，敬護父母兄弟姊妹、夫婦子孫，若無因緣，不得故往奉見如來，以故如來入於郡國縣邑而行分衛，心懷踊躍貢上供養，皆發無上正真道意。

「唯，須菩提！其四天王奉如來鉢，若貧窮眾少於財寶欲薄布施者，見如來鉢自然而滿；大財富者欲廣施者，見如來鉢空因供施佛，皆發無上正真道意，以故如來現行分衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，須菩提！其四天王奉如來鉢，若貧窮眾少於財寶欲薄布施者，見如來鉢自然而滿；大財富者欲廣施者，見如來鉢空因供施佛，皆發無上正真道意，以故如來現行分衛。

「唯，須菩提！假使如來取若干饍悉齊合著，百千億鉢還著一鉢，不令雜錯各如本故，無數諸天、龍、神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒，覩於如來變化示現，得未曾有善心生矣，皆發無上正真道意，以是之故而行分衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，須菩提！假使如來取若干饍悉齊合著，百千億鉢還著一鉢，不令雜錯各如本故，無數諸天、龍、神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒，覩於如來變化示現，得未曾有善心生矣，皆發無上正真道意，以是之故而行分衛。

「唯，須菩提！如來身者金剛之數無量福會，如來身者無有生藏及與熟藏，亦無不淨大小之便，不用飢渴而行分衛，現有所食不覩所入，而見如來，顯明大慧真正之法皆發道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，須菩提！如來身者金剛之數無量福會，如來身者無有生藏及與熟藏，亦無不淨大小之便，不用飢渴而行分衛，現有所食不覩所入，而見如來，顯明大慧真正之法皆發道意。

「又，須菩提！若有眾生施如來食，多少麁細甘美不好，所貢上饍在於如來，所種德本所立福祐，不可限量無有邊際，況復廣施受天人福，眾祐不盡至得滅度，以是之故而行分衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提！若有眾生施如來食，多少麁細甘美不好，所貢上饍在於如來，所種德本所立福祐，不可限量無有邊際，況復廣施受天人福，眾祐不盡至得滅度，以是之故而行分衛。

「又，須菩提！如來一定三昧正受，無數神尊諸天子等，眾梵天王色行天子，見於如來而行分衛不捨三昧，心自念言：『今佛愍哀眾生之故，而行乞食不用飢乏，諸天人民覩斯義利皆發道意，以故如來現行分衛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提！如來一定三昧正受，無數神尊諸天子等，眾梵天王色行天子，見於如來而行分衛不捨三昧，心自念言：『今佛愍哀眾生之故，而行乞食不用飢乏，諸天人民覩斯義利皆發道意，以故如來現行分衛。』

「又，須菩提！如來常懷賢聖自在而行分衛，無有貪嫉亦不飲食，為諸信者，頒宣經道，令出家學，化族姓子女故行分衛。未曾飲食其飢饉者，不能自致至於道德，欲令此等所願具足，故顯分衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提！如來常懷賢聖自在而行分衛，無有貪嫉亦不飲食，為諸信者，頒宣經道，令出家學，化族姓子女故行分衛。未曾飲食其飢饉者，不能自致至於道德，欲令此等所願具足，故顯分衛。

「又，須菩提！如來執懷賢聖自行分衛，救諸不賢濟眾罣礙使無所著，令興大道至無極慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提！如來執懷賢聖自行分衛，救諸不賢濟眾罣礙使無所著，令興大道至無極慧。

「又，須菩提！如來愍念將來之世邊地諸國，故行分衛，得無後世不信道法長者梵志，心自念言：『此等聖師不行分衛，弟子何故橫行乞食？』見諸比丘及比丘尼懷恚不喜。由是之故，佛現分衛。心自念言：『佛無上尊愍眾分衛，弟子法之因供咨嗟，手自斟酌施與比丘，此等學士承佛至教而行分衛。』見之欣然，供養一切比丘、比丘尼。以故如來而現分衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提！如來愍念將來之世邊地諸國，故行分衛，得無後世不信道法長者梵志，心自念言：『此等聖師不行分衛，弟子何故橫行乞食？』見諸比丘及比丘尼懷恚不喜。由是之故，佛現分衛。心自念言：『佛無上尊愍眾分衛，弟子法之因供咨嗟，手自斟酌施與比丘，此等學士承佛至教而行分衛。』見之欣然，供養一切比丘、比丘尼。以故如來而現分衛。

「又，須菩提！諸王帝主、太子、長者、梵志、大臣、百官諸子，見於如來、無上正真不乞食者，若有眾人信樂道法，棄家行學而作沙門恥於分衛：『我等家門姓貴豪尊出為沙門，反從庶民貧家下劣乞分衛乎？』以故如來現行分衛。心自念言：『如來大德猶如虛空，愍行分衛，況我等乎？念此不慚，哀諸下劣，樂行分衛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提！諸王帝主、太子、長者、梵志、大臣、百官諸子，見於如來、無上正真不乞食者，若有眾人信樂道法，棄家行學而作沙門恥於分衛：『我等家門姓貴豪尊出為沙門，反從庶民貧家下劣乞分衛乎？』以故如來現行分衛。心自念言：『如來大德猶如虛空，愍行分衛，況我等乎？念此不慚，哀諸下劣，樂行分衛。』

「又，須菩提！如來普隨世間習俗而勸化之，因其勸樂各從眾生，應受化律而授道教，如來各隨而建立之，緣其方便未曾飢虛，無有眾患飢渴之難，不以羸劣，無有慳嫉，無有眾惡，決諸疑網。如是，須菩提！如來以此無量方便欲救眾生，故行分衛，度眾闇塞使見道明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提！如來普隨世間習俗而勸化之，因其勸樂各從眾生，應受化律而授道教，如來各隨而建立之，緣其方便未曾飢虛，無有眾患飢渴之難，不以羸劣，無有慳嫉，無有眾惡，決諸疑網。如是，須菩提！如來以此無量方便欲救眾生，故行分衛，度眾闇塞使見道明。」

女謂須菩提：「賢者寧能以是隨時方便用斯大哀，如此眾祐，建修清淨，行分衛乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女謂須菩提：「賢者寧能以是隨時方便用斯大哀，如此眾祐，建修清淨，行分衛乎？」

須菩提答曰：「姊！我不堪任，猶如一切野狐狸兔眾鹿尛蟲，不能當任師子獸王，不能獨步，而現其前師子吼也。如是一切聲聞、緣覺之乘，不任如來威神禮節善權方便，普安一切大慈大哀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「姊！我不堪任，猶如一切野狐狸兔眾鹿尛蟲，不能當任師子獸王，不能獨步，而現其前師子吼也。如是一切聲聞、緣覺之乘，不任如來威神禮節善權方便，普安一切大慈大哀。」

女說此善權方便如來大哀時，其女父母長者，家中大小及餘長者，來入舍中聞所說法，二萬八千人，皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女說此善權方便如來大哀時，其女父母長者，家中大小及餘長者，來入舍中聞所說法，二萬八千人，皆發無上正真道意。