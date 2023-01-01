佛說轉女身經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說轉女身經

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾一千人俱，菩薩八千，皆是眾所知識。或有他方佛土來在會者，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽等，與百千眷屬俱來在會。爾時世尊四眾圍遶而為說法，初語亦善、中語亦善、後語亦善，文義巧妙，具足顯說梵行之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾一千人俱，菩薩八千，皆是眾所知識。或有他方佛土來在會者，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽等，與百千眷屬俱來在會。爾時世尊四眾圍遶而為說法，初語亦善、中語亦善、後語亦善，文義巧妙，具足顯說梵行之相。

爾時會中有婆羅門，名須達多，其妻淨日身懷女胎，在眾中坐。其所懷女雖處胎中，諸根具足不雜垢穢，一心合掌向佛聽法，欲有所問。爾時尊者阿泥盧豆，已得不增減明淨天眼，過於人眼，見淨日身中所懷之女，諸根具足不雜垢穢，一心合掌向佛聽法，欲有所問。爾時尊者阿泥盧豆見是事已，白佛言：「世尊！是淨日所懷之女，諸根具足不雜垢穢，一心合掌向佛聽法，欲有所問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有婆羅門，名須達多，其妻淨日身懷女胎，在眾中坐。其所懷女雖處胎中，諸根具足不雜垢穢，一心合掌向佛聽法，欲有所問。爾時尊者阿泥盧豆，已得不增減明淨天眼，過於人眼，見淨日身中所懷之女，諸根具足不雜垢穢，一心合掌向佛聽法，欲有所問。爾時尊者阿泥盧豆見是事已，白佛言：「世尊！是淨日所懷之女，諸根具足不雜垢穢，一心合掌向佛聽法，欲有所問。」

佛言：「阿泥盧豆！我先明見此女在胎而不說之。所以者何？若有眾生不信如來誠諦之言，此人長夜受大苦惱！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿泥盧豆！我先明見此女在胎而不說之。所以者何？若有眾生不信如來誠諦之言，此人長夜受大苦惱！」

爾時世尊放大光明，普照三千大千世界，悉令周遍。復以神力，令此眾會皆見此女在母胎中，諸根具足不雜垢穢，一心合掌向佛聽法，欲有所問。爾時，世尊出一切眾生樂聞之音，——其音清淨，所謂易解聲、質直聲、清淨聲、可適耳根無過失聲、能令身心生歡樂聲、離諸煩亂如淨月聲、美妙相續不斷絕聲、不麁強聲、善入人心能去貪欲瞋恚愚癡之聲、令人歡喜信樂之聲、過梵音聲、如雷震聲、如天樂聲、如師子吼演法之聲、於百千萬億阿僧祇那由他劫積集善根果報之聲——以如是等和雅音聲，而告女言：「汝為何事而來聽受，欲有所問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊放大光明，普照三千大千世界，悉令周遍。復以神力，令此眾會皆見此女在母胎中，諸根具足不雜垢穢，一心合掌向佛聽法，欲有所問。爾時，世尊出一切眾生樂聞之音，——其音清淨，所謂易解聲、質直聲、清淨聲、可適耳根無過失聲、能令身心生歡樂聲、離諸煩亂如淨月聲、美妙相續不斷絕聲、不麁強聲、善入人心能去貪欲瞋恚愚癡之聲、令人歡喜信樂之聲、過梵音聲、如雷震聲、如天樂聲、如師子吼演法之聲、於百千萬億阿僧祇那由他劫積集善根果報之聲——以如是等和雅音聲，而告女言：「汝為何事而來聽受，欲有所問？」

佛威神故，女在胎中而白佛言：「世尊！有諸眾生貪著我見，虛妄分別從顛倒生——無有眾生起眾生相，無我計我，無命無人、無有長養，計命、人、長養——為如是等諸眾生故，欲有所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛威神故，女在胎中而白佛言：「世尊！有諸眾生貪著我見，虛妄分別從顛倒生——無有眾生起眾生相，無我計我，無命無人、無有長養，計命、人、長養——為如是等諸眾生故，欲有所問。

「復有眾生貪著我見，於一乘道不能解了，欲為開悟一乘道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生貪著我見，於一乘道不能解了，欲為開悟一乘道故。

「復有眾生為無明、有愛之所覆繫，不能解了明解脫法，欲令解了明解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生為無明、有愛之所覆繫，不能解了明解脫法，欲令解了明解脫故。

「復有眾生為貪欲、瞋恚、愚癡盲冥之所覆蔽，不能進求空、無相、無作三解脫門，欲令修證三解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生為貪欲、瞋恚、愚癡盲冥之所覆蔽，不能進求空、無相、無作三解脫門，欲令修證三解脫故。

「復有眾生墮四顛倒，無常計常，苦謂為樂，無我見我，不淨見淨，欲為解說四諦法故，所謂是苦，是苦集，是苦滅，是苦滅道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生墮四顛倒，無常計常，苦謂為樂，無我見我，不淨見淨，欲為解說四諦法故，所謂是苦，是苦集，是苦滅，是苦滅道。

「復有眾生為五蓋所覆，不修五根，欲令具足五根法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生為五蓋所覆，不修五根，欲令具足五根法故。

「復有眾生貪依六入，不證六通，欲為解說六通法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生貪依六入，不證六通，欲為解說六通法故。

「復有眾生樂七識住，不能曉了七菩提分，欲為解說七覺法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生樂七識住，不能曉了七菩提分，欲為解說七覺法故。

「復有眾生行八邪道，不能解了八聖道分，欲為解說聖道分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生行八邪道，不能解了八聖道分，欲為解說聖道分故。

「復有眾生心懷九惱，不能得入九次第定，欲為解說諸禪解脫三摩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生心懷九惱，不能得入九次第定，欲為解說諸禪解脫三摩提故。

「復有眾生住十惡業，不能勤修十善業道，欲令滿足十善道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生住十惡業，不能勤修十善業道，欲令滿足十善道故。

「復有眾生墮於邪聚或不定聚，於無漏法便為非器，欲令曉了正聚法故，欲令眾生成就善根，而自調伏，隨所願求而為說法。世尊！我今為如是等諸因緣故，向佛聽法欲有所問！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生墮於邪聚或不定聚，於無漏法便為非器，欲令曉了正聚法故，欲令眾生成就善根，而自調伏，隨所願求而為說法。世尊！我今為如是等諸因緣故，向佛聽法欲有所問！」

爾時一切眾會歎未曾有，而作是言：「如來之法甚為希有！菩提薩埵雖處胎中，饒益眾生法言不廢。若善男子、善女人有見聞者，其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切眾會歎未曾有，而作是言：「如來之法甚為希有！菩提薩埵雖處胎中，饒益眾生法言不廢。若善男子、善女人有見聞者，其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心？」

爾時此女以佛神力，猶如後邊身菩薩，從母右脇忽然化生。此女福慧因緣力故，令其母身無諸惱患，平復如故。其女生已未久之間，地大震動，雨眾天華，一切樂器不鼓自鳴，陸地生華大如車輪，種種莊嚴、色香、妙好悅可人心，有百千葉，黃金為莖，白銀為葉，馬瑙為鬚，赤真珠臺。女在上立，身形猶如二三歲兒，顏貌端政，甚可愛敬，皆從前世善果報生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時此女以佛神力，猶如後邊身菩薩，從母右脇忽然化生。此女福慧因緣力故，令其母身無諸惱患，平復如故。其女生已未久之間，地大震動，雨眾天華，一切樂器不鼓自鳴，陸地生華大如車輪，種種莊嚴、色香、妙好悅可人心，有百千葉，黃金為莖，白銀為葉，馬瑙為鬚，赤真珠臺。女在上立，身形猶如二三歲兒，顏貌端政，甚可愛敬，皆從前世善果報生。

爾時，釋提桓因持天衣瓔珞，往詣其所，而語之言：「善女！著此衣服瓔珞，莫裸形立！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因持天衣瓔珞，往詣其所，而語之言：「善女！著此衣服瓔珞，莫裸形立！」

女報釋提桓因言：「夫為菩薩不以是衣服瓔珞而自莊嚴。所以者何？菩薩恒以菩提之心以為衣服瓔珞而自莊嚴，則勝一切世間天、人莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女報釋提桓因言：「夫為菩薩不以是衣服瓔珞而自莊嚴。所以者何？菩薩恒以菩提之心以為衣服瓔珞而自莊嚴，則勝一切世間天、人莊嚴。

「復次，憍尸迦！菩薩有十種衣服瓔珞而自莊嚴。何等為十？所謂不失菩提之心，不忘廢深心；常以大慈，為一切眾生而作救護；大悲為本，勤行精進；度諸眾生，不捨、成就一切眾生；常以慚愧莊嚴身、口、意業；一切物施不望其報；持諸戒行，頭陀功德終不違犯；住忍辱力，能忍難忍；以正方便求勝善根；其心雖住禪無量等諸三昧中，終不求證非時解脫。憍尸迦！是名菩薩十種衣服瓔珞莊嚴，於一切時常不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！菩薩有十種衣服瓔珞而自莊嚴。何等為十？所謂不失菩提之心，不忘廢深心；常以大慈，為一切眾生而作救護；大悲為本，勤行精進；度諸眾生，不捨、成就一切眾生；常以慚愧莊嚴身、口、意業；一切物施不望其報；持諸戒行，頭陀功德終不違犯；住忍辱力，能忍難忍；以正方便求勝善根；其心雖住禪無量等諸三昧中，終不求證非時解脫。憍尸迦！是名菩薩十種衣服瓔珞莊嚴，於一切時常不遠離。

「復次，憍尸迦！菩薩以相好嚴身，勝諸瓔珞，而此相好從福慧生。何等福慧？所謂種種布施愛重之物能捨與他，於諸眾生無恚恨心，常求善行，不限布施令他滿足，觀一切眾生皆是福田。憍尸迦！是名菩薩第一衣服瓔珞莊嚴。若菩薩欲證聲聞、辟支佛乘，不名莊嚴。若住慳心、破戒心、瞋恚心、懈怠心、亂想心、惡慧、雜諸煩惱卑小之心，我不能得阿耨多羅三藐三菩提，驚怖悔恨，則非菩薩莊嚴。所以者何？遠離菩薩莊嚴法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！菩薩以相好嚴身，勝諸瓔珞，而此相好從福慧生。何等福慧？所謂種種布施愛重之物能捨與他，於諸眾生無恚恨心，常求善行，不限布施令他滿足，觀一切眾生皆是福田。憍尸迦！是名菩薩第一衣服瓔珞莊嚴。若菩薩欲證聲聞、辟支佛乘，不名莊嚴。若住慳心、破戒心、瞋恚心、懈怠心、亂想心、惡慧、雜諸煩惱卑小之心，我不能得阿耨多羅三藐三菩提，驚怖悔恨，則非菩薩莊嚴。所以者何？遠離菩薩莊嚴法故。」

爾時眾會聞說菩薩諸莊嚴法，有萬二千諸天及人先種善根，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾會聞說菩薩諸莊嚴法，有萬二千諸天及人先種善根，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時世尊告此女言：「汝可受是釋提桓因衣服瓔珞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告此女言：「汝可受是釋提桓因衣服瓔珞。」

女白佛言：「世尊！我不堪受。所以者何？共我志同，應同衣服瓔珞莊嚴。而此帝釋願求小智，所樂卑下，厭患生死，常懷怖畏，欲速入涅槃；恒從他邊聽受法要，所有慧明惟獨照已不及他人；如執草束欲度江河，不能為人作淨福田；永離諸佛清淨智眼，不能曉了諸眾生根。世尊！我今著堅固鎧，願求大乘，欲饒益一切，集大法船度未度者，求自然智轉于法輪，不於他人有所悕求，以如來智而自莊嚴，亦令一切悉得諸佛清淨智眼。世尊！我從彼國來生此間，欲見如來釋迦牟尼，禮拜供養，聽說法耳！彼佛、世尊自當與我衣服瓔珞，使我著之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女白佛言：「世尊！我不堪受。所以者何？共我志同，應同衣服瓔珞莊嚴。而此帝釋願求小智，所樂卑下，厭患生死，常懷怖畏，欲速入涅槃；恒從他邊聽受法要，所有慧明惟獨照已不及他人；如執草束欲度江河，不能為人作淨福田；永離諸佛清淨智眼，不能曉了諸眾生根。世尊！我今著堅固鎧，願求大乘，欲饒益一切，集大法船度未度者，求自然智轉于法輪，不於他人有所悕求，以如來智而自莊嚴，亦令一切悉得諸佛清淨智眼。世尊！我從彼國來生此間，欲見如來釋迦牟尼，禮拜供養，聽說法耳！彼佛、世尊自當與我衣服瓔珞，使我著之。」

爾時眾會諸天人等皆作是念：「此女來處世界名何？去此近遠，為在何方？彼國如來復名何等？今為現在說法教不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾會諸天人等皆作是念：「此女來處世界名何？去此近遠，為在何方？彼國如來復名何等？今為現在說法教不？」

爾時世尊知此眾會心之所念，告舍利弗言：「東南方去此世界過三十六那由他佛土，有世界名淨住，佛號無垢稱王如來、應、等正覺，今現在說法。舍利弗！此女從淨住世界沒，來生此間，欲成就眾生，亦欲禮拜供養於我，聽說法教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知此眾會心之所念，告舍利弗言：「東南方去此世界過三十六那由他佛土，有世界名淨住，佛號無垢稱王如來、應、等正覺，今現在說法。舍利弗！此女從淨住世界沒，來生此間，欲成就眾生，亦欲禮拜供養於我，聽說法教。」

佛說是已，未久之間，彼無垢稱王如來發愍念心，即以神力送諸菩薩所著衣服瓔珞莊嚴來在女前，懸虛空中，又出聲言：「善女！淨住世界無垢稱王如來遣此衣服瓔珞與汝，汝可著之，當如此間諸菩薩等。若著衣服瓔珞莊嚴，即時皆得具五神通，汝亦應爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已，未久之間，彼無垢稱王如來發愍念心，即以神力送諸菩薩所著衣服瓔珞莊嚴來在女前，懸虛空中，又出聲言：「善女！淨住世界無垢稱王如來遣此衣服瓔珞與汝，汝可著之，當如此間諸菩薩等。若著衣服瓔珞莊嚴，即時皆得具五神通，汝亦應爾！」

其女爾時於虛空中取衣服瓔珞，即便著之。須臾之間，衣服瓔珞出妙光明，除如來光，其餘梵、釋、護世天王、日、月光明悉不復現。其女即時具五神通，下蓮華臺，行詣佛所。舉足下足，大地即時六種震動。到佛前已，頭面禮足，遶佛七匝，白佛言：「世尊！惟願如來為諸菩薩摩訶薩說攝菩提、增長之法，令諸菩薩於無上道而不退轉過諸魔行，速成阿耨多羅三藐三菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女爾時於虛空中取衣服瓔珞，即便著之。須臾之間，衣服瓔珞出妙光明，除如來光，其餘梵、釋、護世天王、日、月光明悉不復現。其女即時具五神通，下蓮華臺，行詣佛所。舉足下足，大地即時六種震動。到佛前已，頭面禮足，遶佛七匝，白佛言：「世尊！惟願如來為諸菩薩摩訶薩說攝菩提、增長之法，令諸菩薩於無上道而不退轉過諸魔行，速成阿耨多羅三藐三菩提！」

爾時世尊告此女言：「若菩薩成就四法，能攝菩提亦令增長。何等為四？一者、淨心；二者、深心；三者、方便；四者、不捨菩提之心。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告此女言：「若菩薩成就四法，能攝菩提亦令增長。何等為四？一者、淨心；二者、深心；三者、方便；四者、不捨菩提之心。是名為四。

「復有四法：一者、恒欲利益一切眾生；二者、常當慈心愍諸眾生；三者、當以大悲度脫眾生；四者、堅固精進具足一切佛法。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、恒欲利益一切眾生；二者、常當慈心愍諸眾生；三者、當以大悲度脫眾生；四者、堅固精進具足一切佛法。是名為四。

「復有四法：一者、分別諸法多生信心；二者、遠離聲聞、辟支佛心；三者、樂觀勝法，欲具滿一切佛法；四者，勤行精進，必成其果。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、分別諸法多生信心；二者、遠離聲聞、辟支佛心；三者、樂觀勝法，欲具滿一切佛法；四者，勤行精進，必成其果。是名為四。

「復有四法：一者、離於憍慢；二者、除自大心；三者、敬重尊長；四者、易可教誨。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、離於憍慢；二者、除自大心；三者、敬重尊長；四者、易可教誨。是名為四。

「復有四法：一者、於來求者，不生恚恨；二者、捨一切物，不求其報；三者、已施不悔；四者、所有善根盡迴向菩提。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、於來求者，不生恚恨；二者、捨一切物，不求其報；三者、已施不悔；四者、所有善根盡迴向菩提。是名為四。

「復有四法：一者、不破戒；二者、不穿戒；三者、不雜戒；四者、不濁戒。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、不破戒；二者、不穿戒；三者、不雜戒；四者、不濁戒。是名為四。

「復有四法：一者、性和能忍；二者、善護他意；三者、自護己身，終不犯他；四者、迴向菩提。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、性和能忍；二者、善護他意；三者、自護己身，終不犯他；四者、迴向菩提。是名為四。

「復有四法：一者、堅固精進；二者、明淨精進；三者、不怯弱精進；四者、迴向菩提。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、堅固精進；二者、明淨精進；三者、不怯弱精進；四者、迴向菩提。是名為四。

「復有四法：一者、身強堪能；二者、心強堪能；三者、善能修集諸禪及支；四者、恒不忘失菩提之心。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、身強堪能；二者、心強堪能；三者、善能修集諸禪及支；四者、恒不忘失菩提之心。是名為四。

「復有四法：一者、布施；二者、愛語；三者、利益；四者、同事。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、布施；二者、愛語；三者、利益；四者、同事。是名為四。

「復有四法：一者、慈心遍一切處；二者、大悲無有厭惓；三者、喜心深愛敬法；四者、捨心離於憎愛。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、慈心遍一切處；二者、大悲無有厭惓；三者、喜心深愛敬法；四者、捨心離於憎愛。是名為四。

「復有四法：一者、聽法無厭；二者、正觀思惟；三者、隨法能行；四者、迴向菩提。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、聽法無厭；二者、正觀思惟；三者、隨法能行；四者、迴向菩提。是名為四。

「復有四法：一者、知諸行無常；二者、決定知陰是苦；三者、定知諸法而無有我；四者、定知涅槃是寂滅法。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、知諸行無常；二者、決定知陰是苦；三者、定知諸法而無有我；四者、定知涅槃是寂滅法。是名為四。

「復有四法：一者、得利不喜；二者、失利不憂；三者、雖有名譽，其心常等；四者、雖聞惡名，心亦不惱。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、得利不喜；二者、失利不憂；三者、雖有名譽，其心常等；四者、雖聞惡名，心亦不惱。是名為四。

「復有四法：一者、他毀不瞋；二者、稱讚不喜；三者、遭苦能忍；四者、雖樂不逸，亦不輕他。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、他毀不瞋；二者、稱讚不喜；三者、遭苦能忍；四者、雖樂不逸，亦不輕他。是名為四。

「復有四法：一者、觀因；二者、知果；三者、離二邊見；四者、覺緣起法。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、觀因；二者、知果；三者、離二邊見；四者、覺緣起法。是名為四。

「復有四法：一者、知內無我；二者、知外無有眾生；三者、俱知內外無有壽命；四者、畢竟清淨無人。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、知內無我；二者、知外無有眾生；三者、俱知內外無有壽命；四者、畢竟清淨無人。是名為四。

「復有四法：一者、行空不畏；二者、觀無相不沒；三者、不分別，無願；四者、樂觀諸法，無作。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、行空不畏；二者、觀無相不沒；三者、不分別，無願；四者、樂觀諸法，無作。是名為四。

「復有四法：一者、不證苦智；二者、不證集智；三者、不證滅智；四者、不證道智。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、不證苦智；二者、不證集智；三者、不證滅智；四者、不證道智。是名為四。

「復有四法：一者、深觀菩提；二者、不謗正法；三者、身在僧數，終不退轉；四者、於法不起諍訟。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、深觀菩提；二者、不謗正法；三者、身在僧數，終不退轉；四者、於法不起諍訟。是名為四。

「復有四法：一者、能令貪欲不起；二者、亦不攀緣；三者、斷貪欲、瞋恚、愚癡；四者、及餘煩惱亦復如是。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、能令貪欲不起；二者、亦不攀緣；三者、斷貪欲、瞋恚、愚癡；四者、及餘煩惱亦復如是。是名為四。

「復有四法：一者、於諸眾生心常平等；二者、等觀眾生皆是福田；三者、佛及眾生皆悉平等；四者、法及眾生亦悉平等。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、於諸眾生心常平等；二者、等觀眾生皆是福田；三者、佛及眾生皆悉平等；四者、法及眾生亦悉平等。是名為四。

「復有四法：一者、不顯己身；二者、不下他人；三者、不輕未學；四者、於已學者，愛敬如師。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、不顯己身；二者、不下他人；三者、不輕未學；四者、於已學者，愛敬如師。是名為四。

「復有四法：一者、遠離無益之言；二者、恒求閑靜；三者、樂住阿蘭若處而無厭足；四者、勤求阿蘭若諸功德利。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、遠離無益之言；二者、恒求閑靜；三者、樂住阿蘭若處而無厭足；四者、勤求阿蘭若諸功德利。是名為四。

「復有四法：一者、少欲；二者、知足；三者、淨物知量；四者、樂行頭陀，不貪上妙衣服、飲食。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、少欲；二者、知足；三者、淨物知量；四者、樂行頭陀，不貪上妙衣服、飲食。是名為四。

「復有四法：一者、知己；二者、知他；三者、知時；四者、知義。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、知己；二者、知他；三者、知時；四者、知義。是名為四。

「復有四法：一者、樂法；二者、樂義；三者、樂諦；四者、樂成就眾生。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、樂法；二者、樂義；三者、樂諦；四者、樂成就眾生。是名為四。

「復有四法：一者、內淨能護自心；二者、外淨能護眾生；三者、法淨行善之處；四者、智淨能離憍慢。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、內淨能護自心；二者、外淨能護眾生；三者、法淨行善之處；四者、智淨能離憍慢。是名為四。

「復有四法：一者、離我；二者、去我所；三者、除諸見；四者、斷愛恚。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、離我；二者、去我所；三者、除諸見；四者、斷愛恚。是名為四。

「復有四法：一者、善權攝慧；二者、慧攝善權；三者、大悲攝一切施；四者、精進攝一切道品之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法：一者、善權攝慧；二者、慧攝善權；三者、大悲攝一切施；四者、精進攝一切道品之法。

「善女！菩薩成就如是四法，能攝菩提亦令增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善女！菩薩成就如是四法，能攝菩提亦令增長。」

爾時世尊說此四法，能攝菩提亦令增長之。時會中有三萬二千諸天及人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此四法，能攝菩提亦令增長之。時會中有三萬二千諸天及人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時尊者舍利弗問此女言：「汝父母為汝作字，名曰何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗問此女言：「汝父母為汝作字，名曰何等？」

時女報言：「尊者舍利弗！一切諸法本無名字，雖隨分別而立名字，非是真實，無定主故。又尊者舍利弗！菩薩摩訶薩隨其所行而立名字：若得淨心，名淨心者；若逮深心，名深心者；若行方便，名淨方便者；若行布施，名善能施者；若修尸羅，名淨戒者；若住忍辱，名有忍力者；若勤精進，名著精進鎧者；若住諸禪，名常三昧者；逮得智慧，名大慧者；若住慈、悲、喜、捨，名大慈、大悲、大喜、大捨者；若住阿蘭若處，名閑居無事者；若不捨頭陀，名行清淨功德者；若樂集善法，名喜求法者：略而言之，隨其以何善根發趣大乘，而得名字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女報言：「尊者舍利弗！一切諸法本無名字，雖隨分別而立名字，非是真實，無定主故。又尊者舍利弗！菩薩摩訶薩隨其所行而立名字：若得淨心，名淨心者；若逮深心，名深心者；若行方便，名淨方便者；若行布施，名善能施者；若修尸羅，名淨戒者；若住忍辱，名有忍力者；若勤精進，名著精進鎧者；若住諸禪，名常三昧者；逮得智慧，名大慧者；若住慈、悲、喜、捨，名大慈、大悲、大喜、大捨者；若住阿蘭若處，名閑居無事者；若不捨頭陀，名行清淨功德者；若樂集善法，名喜求法者：略而言之，隨其以何善根發趣大乘，而得名字。」

爾時世尊告舍利弗言：「當此女著衣服瓔珞之時，放大光明普照大眾，是故此女名無垢光，當憶持之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告舍利弗言：「當此女著衣服瓔珞之時，放大光明普照大眾，是故此女名無垢光，當憶持之。」

爾時尊者舍利弗復問無垢光女言：「汝從淨住世界無垢稱王佛所，受此女身來此間也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗復問無垢光女言：「汝從淨住世界無垢稱王佛所，受此女身來此間也？」

無垢光女答言尊者舍利弗：「彼佛世界無有女人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢光女答言尊者舍利弗：「彼佛世界無有女人。」

舍利弗言：「汝今何故以此女形來生此間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「汝今何故以此女形來生此間？」

女即答言：「我今不以男形、女形，亦不以色、受、想、行、識來生此間。所以者何？尊者舍利弗！於意云何，如來所作化人，從一佛國至一佛國，為有男女、陰界、諸入差別相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女即答言：「我今不以男形、女形，亦不以色、受、想、行、識來生此間。所以者何？尊者舍利弗！於意云何，如來所作化人，從一佛國至一佛國，為有男女、陰界、諸入差別相不？」

舍利弗言：「不也！所以者何？如來所化無有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也！所以者何？如來所化無有差別。」

女言：「尊者舍利弗！如如來所化無有差別，一切諸法皆悉如化；若知諸法悉同化相，從一佛國至一佛國不見差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「尊者舍利弗！如如來所化無有差別，一切諸法皆悉如化；若知諸法悉同化相，從一佛國至一佛國不見差別。」

舍利弗言：「汝於諸法見無差別，云何能成就眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「汝於諸法見無差別，云何能成就眾生？」

女答言：「尊者舍利弗！若於諸法見差別者，是則不能成就眾生；若於諸法不見差別，是則必能成就眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女答言：「尊者舍利弗！若於諸法見差別者，是則不能成就眾生；若於諸法不見差別，是則必能成就眾生。」

舍利弗問女言：「汝今為已成就幾所眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問女言：「汝今為已成就幾所眾生？」

女答言：「如尊者舍利弗所斷煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女答言：「如尊者舍利弗所斷煩惱。」

舍利弗言：「我所斷煩惱性無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我所斷煩惱性無所有。」

女言：「眾生之性亦無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「眾生之性亦無所有。」

舍利弗言：「無性眾生何所成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無性眾生何所成就？」

女言：「煩惱無性，復何所斷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「煩惱無性，復何所斷？」

舍利弗言：「無分別故，是名為斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無分別故，是名為斷。」

女言：「如尊者舍利弗所言，若不分別彼我，是亦名為成就眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「如尊者舍利弗所言，若不分別彼我，是亦名為成就眾生。」

舍利弗復問女言：「云何名眾生成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗復問女言：「云何名眾生成就？」

女答言：「於諸有中不起染愛，是名眾生成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女答言：「於諸有中不起染愛，是名眾生成就。」

舍利弗又問女言：「汝於三乘，為以何乘成就眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗又問女言：「汝於三乘，為以何乘成就眾生？」

女答言：「尊者舍利弗！譬如空中等霔甘雨，於上中下種子、苗稼、藥草、樹木皆令生長，其雨頗有分別相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女答言：「尊者舍利弗！譬如空中等霔甘雨，於上中下種子、苗稼、藥草、樹木皆令生長，其雨頗有分別相不？」

舍利弗言：「其水雖能生長苗稼，而無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「其水雖能生長苗稼，而無分別。」

「如是，舍利弗！諸佛、菩薩其所說法亦無分別，隨諸眾生於三乘道善根熟者而調伏之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利弗！諸佛、菩薩其所說法亦無分別，隨諸眾生於三乘道善根熟者而調伏之。」

舍利弗復問女言：「云何調伏？其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗復問女言：「云何調伏？其義云何？」

時女答曰：「言調伏者，能觀邪道即是正道，是名調伏。所以者何？凡夫顛倒不能正觀，故不調伏。若觀邪道平等之相，不隨不願諸邪道者，是則名為畢竟調伏。又舍利弗！言調伏者，於我無我，亦名調伏。所以者何？無我見者，於諸煩惱不愛、不起，是名解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女答曰：「言調伏者，能觀邪道即是正道，是名調伏。所以者何？凡夫顛倒不能正觀，故不調伏。若觀邪道平等之相，不隨不願諸邪道者，是則名為畢竟調伏。又舍利弗！言調伏者，於我無我，亦名調伏。所以者何？無我見者，於諸煩惱不愛、不起，是名解脫。」

女問舍利弗言：「尊者得解脫耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女問舍利弗言：「尊者得解脫耶？」

舍利弗言：「我得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我得解脫。」

女言：「誰縛汝者言得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「誰縛汝者言得解脫？」

舍利弗言：「無有縛者而得解脫，而其本性是解脫相，是故我言得解脫耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無有縛者而得解脫，而其本性是解脫相，是故我言得解脫耳！」

女言：「若其本性無縛、無解，是解脫相，汝何故言我得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「若其本性無縛、無解，是解脫相，汝何故言我得解脫？」

舍利弗言：「一切諸法皆解脫相，是故我言我得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「一切諸法皆解脫相，是故我言我得解脫。」

女言：「如尊者舍利弗所言，若知諸法皆解脫相，是則名為究竟解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「如尊者舍利弗所言，若知諸法皆解脫相，是則名為究竟解脫。」

舍利弗言：「若諸漏盡阿羅漢所說，汝今所說等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「若諸漏盡阿羅漢所說，汝今所說等無有異。」

女言：「尊者舍利弗！今我亦是漏盡阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「尊者舍利弗！今我亦是漏盡阿羅漢。」

舍利弗言：「以何緣故而作是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「以何緣故而作是說？」

女言：「我亦遠離一切塵垢，緣覺、聲聞所有道品，我悉知見而不願樂，惟求佛智。是故我言：『是阿羅漢！諸漏已盡。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「我亦遠離一切塵垢，緣覺、聲聞所有道品，我悉知見而不願樂，惟求佛智。是故我言：『是阿羅漢！諸漏已盡。』」

舍利弗言：「頗有因緣而諸菩薩作羅漢耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「頗有因緣而諸菩薩作羅漢耶？」

女答言：「有！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女答言：「有！」

舍利弗言：「以何緣有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「以何緣有？」

女言：「若有眾生先種善根，應以聲聞身得度者，即現聲聞身，而作是言：『我是阿羅漢！為眾生說證羅漢法。』是名菩薩作羅漢也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「若有眾生先種善根，應以聲聞身得度者，即現聲聞身，而作是言：『我是阿羅漢！為眾生說證羅漢法。』是名菩薩作羅漢也。」

說此法時，二百比丘不受漏法，心得解脫。是諸比丘白佛言：「世尊！此女辯才，是佛威神、為自力耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，二百比丘不受漏法，心得解脫。是諸比丘白佛言：「世尊！此女辯才，是佛威神、為自力耶？」

佛言：「是佛威神！其女亦自有辯才之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是佛威神！其女亦自有辯才之力。」

爾時無垢光女白佛言：「世尊！今此會中諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷願樂欲聞：修何善行得離女身，速成男子，能發無上菩提之心？惟願世尊當為解說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢光女白佛言：「世尊！今此會中諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷願樂欲聞：修何善行得離女身，速成男子，能發無上菩提之心？惟願世尊當為解說！」

爾時世尊欲利益成就四部眾故，告無垢光女言：「若女人成就一法，得離女身，速成男子。何謂為一？所謂深心求於菩提。所以者何？若有女人發菩提心，則是大善人心、大丈夫心、大仙人心、非下人心、永離二乘狹劣之心、能破外道異論之心、於三世中最是勝心、能除煩惱不雜結習清淨之心。若諸女人發菩提心，則更不雜女人諸結縛心。以不雜故，永離女身，得成男子，所有善根亦當迴向無上菩提，是名為一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲利益成就四部眾故，告無垢光女言：「若女人成就一法，得離女身，速成男子。何謂為一？所謂深心求於菩提。所以者何？若有女人發菩提心，則是大善人心、大丈夫心、大仙人心、非下人心、永離二乘狹劣之心、能破外道異論之心、於三世中最是勝心、能除煩惱不雜結習清淨之心。若諸女人發菩提心，則更不雜女人諸結縛心。以不雜故，永離女身，得成男子，所有善根亦當迴向無上菩提，是名為一。

「復次，女人成就二法，能離女身，速成男子。何謂為二？所謂除其慢心，離於欺誑，不作幻惑；所有善根，遠離女身，速成男子，悉以迴向無上菩提，是名為二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，女人成就二法，能離女身，速成男子。何謂為二？所謂除其慢心，離於欺誑，不作幻惑；所有善根，遠離女身，速成男子，悉以迴向無上菩提，是名為二。

「復次，女人成就三法，能離女身，速成男子。何謂為三？一、身業清淨，持身三戒；二、口業清淨，離口四過；三、意業清淨，離於瞋恚、邪見、愚癡。以此十善所生善根，願離女身，速成男子，迴向菩提，是名為三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，女人成就三法，能離女身，速成男子。何謂為三？一、身業清淨，持身三戒；二、口業清淨，離口四過；三、意業清淨，離於瞋恚、邪見、愚癡。以此十善所生善根，願離女身，速成男子，迴向菩提，是名為三。

「復次，女人成就四法，得離女身，速成男子。何謂為四？一、不恚害；二、不瞋恨；三、不隨煩惱；四、住忍辱力。是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，女人成就四法，得離女身，速成男子。何謂為四？一、不恚害；二、不瞋恨；三、不隨煩惱；四、住忍辱力。是名為四。

「復次，女人成就五法，得離女身，速成男子。何謂為五？一、樂求善法；二、尊重正法；三、以正法而自娛樂；四、於說法者，敬如師長；五、如說修行。以此善根，願離女身，速成男子，迴向菩提，是名為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，女人成就五法，得離女身，速成男子。何謂為五？一、樂求善法；二、尊重正法；三、以正法而自娛樂；四、於說法者，敬如師長；五、如說修行。以此善根，願離女身，速成男子，迴向菩提，是名為五。

「復次，女人成就六法，得離女身，速成男子。何謂為六？一、常念佛，願成佛身；二、常念法，欲轉法輪；三、常念僧，欲覆護僧；四、常念戒，欲滿諸願；五、常念施，欲捨一切諸煩惱垢；六、常念天，欲滿天中之天一切種智。是名為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，女人成就六法，得離女身，速成男子。何謂為六？一、常念佛，願成佛身；二、常念法，欲轉法輪；三、常念僧，欲覆護僧；四、常念戒，欲滿諸願；五、常念施，欲捨一切諸煩惱垢；六、常念天，欲滿天中之天一切種智。是名為六。

「復次，女人成就七法，得離女身，速成男子。何謂為七？一、於佛得不壞信；二、於法得不壞信；三、於僧得不壞信；四、不事餘天，惟奉敬佛；五、不積聚慳惜，隨言能行；六、出言無過，恒常質直；七、威儀具足。是名為七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，女人成就七法，得離女身，速成男子。何謂為七？一、於佛得不壞信；二、於法得不壞信；三、於僧得不壞信；四、不事餘天，惟奉敬佛；五、不積聚慳惜，隨言能行；六、出言無過，恒常質直；七、威儀具足。是名為七。

「復次，女人成就八法，得離女身，速成男子。何謂為八？一、不偏愛己男；二、不偏愛己女；三、不偏愛己夫；四、不專念衣服、瓔珞；五、不貪著華飾、塗香；六、不為美食因緣，猶如羅剎殺生食之；七、不悋所施之物，常追憶之而生歡喜；八、所行清淨，常懷慚愧。是名為八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，女人成就八法，得離女身，速成男子。何謂為八？一、不偏愛己男；二、不偏愛己女；三、不偏愛己夫；四、不專念衣服、瓔珞；五、不貪著華飾、塗香；六、不為美食因緣，猶如羅剎殺生食之；七、不悋所施之物，常追憶之而生歡喜；八、所行清淨，常懷慚愧。是名為八。

「復次，女人成就九法，得離女身，速成男子。何謂為九？所謂息九惱法：憎我所愛，已憎、今憎、當憎；愛我所憎，已愛、今愛、當愛；於我，已憎、今憎、當憎。是名為九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，女人成就九法，得離女身，速成男子。何謂為九？所謂息九惱法：憎我所愛，已憎、今憎、當憎；愛我所憎，已愛、今愛、當愛；於我，已憎、今憎、當憎。是名為九。

「復次，女人成就十法，得離女身，速成男子。何謂為十？一、不自大；二、除憍慢；三、敬尊長；四、所言必實；五、無嫌恨；六、不麁言；七、不難教；八、不貪惜；九、不暴惡；十、不調戲。是名為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，女人成就十法，得離女身，速成男子。何謂為十？一、不自大；二、除憍慢；三、敬尊長；四、所言必實；五、無嫌恨；六、不麁言；七、不難教；八、不貪惜；九、不暴惡；十、不調戲。是名為十。

「復次，善女！若有女人能如實觀女人身過者，生厭離心，速離女身，疾成男子。女人身過者，所謂欲、瞋、癡心并餘煩惱重於男子；又此身中有一百戶虫，恒為苦患、愁惱因緣。是故女人煩惱偏重，應當善思觀察：此身便為不淨之器，臭穢充滿，亦如枯井、空城、破村，難可愛樂，是故於身應生厭離。又觀此身猶如婢使，不得自在，恒為男女、衣服、飲食、家業所須之所苦惱，必除糞穢、涕唾不淨；於九月中懷子在身，眾患非一，及其生時受大苦痛，命不自保，是故女人應生厭離女人之身。又復女人雖生在王宮，必當屬他，盡其形壽，猶如婢使隨逐大家，亦如弟子奉事於師，又為種種刀杖、瓦石、手拳打擲，惡言罵辱，如是等苦不得自在，是故女人應於此身生厭離心。又此女身常被繫閉，猶如蛇、鼠在深穴中不得妄出。又女人法制不由身，常於他邊稟受飲食、衣服、花香、種種瓔珞嚴身之具、象、馬、車乘，是故應當厭離女身。又此女身為他所使，不得自在，執作甚多——搗藥、舂米，若炒、若磨大小豆麥，抽毳、紡疊——如是種種苦役無量，是故女人應患此身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善女！若有女人能如實觀女人身過者，生厭離心，速離女身，疾成男子。女人身過者，所謂欲、瞋、癡心并餘煩惱重於男子；又此身中有一百戶虫，恒為苦患、愁惱因緣。是故女人煩惱偏重，應當善思觀察：此身便為不淨之器，臭穢充滿，亦如枯井、空城、破村，難可愛樂，是故於身應生厭離。又觀此身猶如婢使，不得自在，恒為男女、衣服、飲食、家業所須之所苦惱，必除糞穢、涕唾不淨；於九月中懷子在身，眾患非一，及其生時受大苦痛，命不自保，是故女人應生厭離女人之身。又復女人雖生在王宮，必當屬他，盡其形壽，猶如婢使隨逐大家，亦如弟子奉事於師，又為種種刀杖、瓦石、手拳打擲，惡言罵辱，如是等苦不得自在，是故女人應於此身生厭離心。又此女身常被繫閉，猶如蛇、鼠在深穴中不得妄出。又女人法制不由身，常於他邊稟受飲食、衣服、花香、種種瓔珞嚴身之具、象、馬、車乘，是故應當厭離女身。又此女身為他所使，不得自在，執作甚多——搗藥、舂米，若炒、若磨大小豆麥，抽毳、紡疊——如是種種苦役無量，是故女人應患此身。

「欲求永離如是眾苦，當以此法教示餘人，常念如來所言誠實，讚歎出家，能報佛恩；當發此心，願離女身，速成男子，於佛法中出家修道，不復貪求花鬘、瓔珞、遊戲、園林、衣服、飲食嚴身之具。當觀：自身及侍立眷屬，猶如機關木人，筋牽屈申，舉下而已；此身虛偽，血肉所成，不久壞滅；此身如廁，九孔流出種種不淨；此身愚小之人於中起著，而恒四大所成；此身諸陰猶如怨家；此身虛偽中無堅實，如空聚落；此身無主，從父母生，復以行業而嚴飾之；此身不淨，純盛臭穢；此身即是屎尿之器，不久棄捐，無可貪處；此身歸死，出息、入息必當斷故；此身無我，如草木、瓦石；此身無作者，從因緣生；此身是眾鳥、狼、狗、野干之食，棄塚間故；此身是苦聚，四百四病之所困故；此身恒為風寒、冷熱等分眾病之所壞散，恒以藥力得存立故；此身不知恩，以飲食養之無止足故；此身無知，內無作者故；此身是後邊，必當死故。是故女人應當如是觀察此身，生厭離心，修行善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲求永離如是眾苦，當以此法教示餘人，常念如來所言誠實，讚歎出家，能報佛恩；當發此心，願離女身，速成男子，於佛法中出家修道，不復貪求花鬘、瓔珞、遊戲、園林、衣服、飲食嚴身之具。當觀：自身及侍立眷屬，猶如機關木人，筋牽屈申，舉下而已；此身虛偽，血肉所成，不久壞滅；此身如廁，九孔流出種種不淨；此身愚小之人於中起著，而恒四大所成；此身諸陰猶如怨家；此身虛偽中無堅實，如空聚落；此身無主，從父母生，復以行業而嚴飾之；此身不淨，純盛臭穢；此身即是屎尿之器，不久棄捐，無可貪處；此身歸死，出息、入息必當斷故；此身無我，如草木、瓦石；此身無作者，從因緣生；此身是眾鳥、狼、狗、野干之食，棄塚間故；此身是苦聚，四百四病之所困故；此身恒為風寒、冷熱等分眾病之所壞散，恒以藥力得存立故；此身不知恩，以飲食養之無止足故；此身無知，內無作者故；此身是後邊，必當死故。是故女人應當如是觀察此身，生厭離心，修行善法。

「修善行時，若得新好花果可食之物，先奉諸佛、菩薩無上福田、師長、父母，然後自食。應作是念：『如我今者以新花果，施與尊重清淨福田，願離穢故女人之身，更得新好男子之身。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修善行時，若得新好花果可食之物，先奉諸佛、菩薩無上福田、師長、父母，然後自食。應作是念：『如我今者以新花果，施與尊重清淨福田，願離穢故女人之身，更得新好男子之身。』」

當佛說此法時，會中五百比丘尼皆發阿耨多羅三藐三菩提心，而作是言：「我等所有善根，願離女身，速成男子。」爾時會中有七十五諸居士婦，聞說此法心大歡喜，即持身上所著瓔珞以散佛上。佛神力故，所散瓔珞即於空中當佛頂上，化成七十五四柱寶臺，端嚴殊妙，甚可愛樂。臺中悉有眾寶之座，各有如來而坐其上，與比丘僧、菩薩大眾前後圍遶，自然顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛說此法時，會中五百比丘尼皆發阿耨多羅三藐三菩提心，而作是言：「我等所有善根，願離女身，速成男子。」爾時會中有七十五諸居士婦，聞說此法心大歡喜，即持身上所著瓔珞以散佛上。佛神力故，所散瓔珞即於空中當佛頂上，化成七十五四柱寶臺，端嚴殊妙，甚可愛樂。臺中悉有眾寶之座，各有如來而坐其上，與比丘僧、菩薩大眾前後圍遶，自然顯現。

爾時諸居士婦見此神變倍復歡喜，踊躍無量，前詣佛所，頭面禮足，右遶三匝，作如是言：「世尊！我等所有善根今悉合集，同發阿耨多羅三藐三菩提心，得離女身，亦迴向無上菩提。世尊大悲，廣說女人受身過惡。悉如佛言，無不實者。我等今當勤修方便，永離如是諸惡過咎。從今已去盡其形壽，奉持五戒，淨修梵行，以此善根共一切眾生成等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸居士婦見此神變倍復歡喜，踊躍無量，前詣佛所，頭面禮足，右遶三匝，作如是言：「世尊！我等所有善根今悉合集，同發阿耨多羅三藐三菩提心，得離女身，亦迴向無上菩提。世尊大悲，廣說女人受身過惡。悉如佛言，無不實者。我等今當勤修方便，永離如是諸惡過咎。從今已去盡其形壽，奉持五戒，淨修梵行，以此善根共一切眾生成等正覺。」

爾時尊者舍利弗語諸居士婦言：「姊妹能作如是大師子吼，甚為希有！然汝等夫為聽汝等修梵行不？應當問之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗語諸居士婦言：「姊妹能作如是大師子吼，甚為希有！然汝等夫為聽汝等修梵行不？應當問之！」

諸居士婦白尊者舍利弗言：「若我等各問其夫：『我從何處來生此間，從此間沒當生何處？』雖為我夫而不能答，何用問為？尊者舍利弗！若問如來：『我等從何處沒來生此間，於此間沒當生何處？』如來明見，悉為我等分別說之。是故如來，是我等父母，是我等所尊，是我等大師，是我等福田，是我等寶洲歸依之處。今修梵行，何用問其夫為？從今已去，我等勤修方便，更不屬夫如餘女人。所以者何？若人能除貪欲、瞋恚、愚癡諸結縛者，終不更能患累其人，今我身心便是我夫，心修梵行不亦快乎！又尊者舍利弗！若非我夫而作夫想，奪我命者，自守其心，淨修梵行無悔恨也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸居士婦白尊者舍利弗言：「若我等各問其夫：『我從何處來生此間，從此間沒當生何處？』雖為我夫而不能答，何用問為？尊者舍利弗！若問如來：『我等從何處沒來生此間，於此間沒當生何處？』如來明見，悉為我等分別說之。是故如來，是我等父母，是我等所尊，是我等大師，是我等福田，是我等寶洲歸依之處。今修梵行，何用問其夫為？從今已去，我等勤修方便，更不屬夫如餘女人。所以者何？若人能除貪欲、瞋恚、愚癡諸結縛者，終不更能患累其人，今我身心便是我夫，心修梵行不亦快乎！又尊者舍利弗！若非我夫而作夫想，奪我命者，自守其心，淨修梵行無悔恨也！」

爾時尊者舍利弗語諸居士婦言：「當勤方便離女人身。所以者何？女人之身不能得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗語諸居士婦言：「當勤方便離女人身。所以者何？女人之身不能得阿耨多羅三藐三菩提。」

諸居士婦白尊者舍利弗言：「我等從今不復更起女人煩惱。」即禮佛足，而作是言：「世尊！今於佛前頭面禮足，不轉女身成男子者，終不起也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸居士婦白尊者舍利弗言：「我等從今不復更起女人煩惱。」即禮佛足，而作是言：「世尊！今於佛前頭面禮足，不轉女身成男子者，終不起也！」

佛言：「諸姊妹！我常說言：『或有女人能為男子勇猛之行。』然諸姊妹，有十六法若能修行，隨所願求，皆得從意。何等十六？一、戒清淨；二、心清淨；三、空清淨；四、無願清淨；五、無相清淨；六、無作清淨；七、知身業如影；八、知口業如響；九、知意業如幻；十、知緣起法；十一、離二邊見；十二、善知因緣；十三、觀法如幻；十四、知法如夢；十五、相法如炎；十六、深心寂靜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸姊妹！我常說言：『或有女人能為男子勇猛之行。』然諸姊妹，有十六法若能修行，隨所願求，皆得從意。何等十六？一、戒清淨；二、心清淨；三、空清淨；四、無願清淨；五、無相清淨；六、無作清淨；七、知身業如影；八、知口業如響；九、知意業如幻；十、知緣起法；十一、離二邊見；十二、善知因緣；十三、觀法如幻；十四、知法如夢；十五、相法如炎；十六、深心寂靜。」

當佛說此十六清淨法時，大地震動。佛之威神，七十五居士婦其夫即時來詣佛所，各見其妻頂禮佛足，問尊者舍利弗言：「今我曹妻以何緣故頂禮佛足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛說此十六清淨法時，大地震動。佛之威神，七十五居士婦其夫即時來詣佛所，各見其妻頂禮佛足，問尊者舍利弗言：「今我曹妻以何緣故頂禮佛足？」

舍利弗言：「此諸姊等聞佛解說離女身法，心大歡喜、踊躍無量，即發阿耨多羅三藐三菩提心，盡其形壽奉持五戒，淨修梵行。今於佛前頭面禮足，作是誓言：『若我於此不轉女身成男子者，終不起也！』又諸居士！汝當放此諸姊妹等，於佛法中出家修道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「此諸姊等聞佛解說離女身法，心大歡喜、踊躍無量，即發阿耨多羅三藐三菩提心，盡其形壽奉持五戒，淨修梵行。今於佛前頭面禮足，作是誓言：『若我於此不轉女身成男子者，終不起也！』又諸居士！汝當放此諸姊妹等，於佛法中出家修道。」

諸居士曰：「如尊者言，悉聽出家。又尊者舍利弗！我等今者，於佛法中貪得出家，先度我等，然後女人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸居士曰：「如尊者言，悉聽出家。又尊者舍利弗！我等今者，於佛法中貪得出家，先度我等，然後女人。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！是諸居士於佛正法欲得出家，願佛聽之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！是諸居士於佛正法欲得出家，願佛聽之！」

佛告諸居士：「於我法中隨意出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸居士：「於我法中隨意出家。」

時諸居士白佛言：「願為我等出家！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸居士白佛言：「願為我等出家！」

佛言：「善來比丘。」皆成沙門，袈裟著身，成就威儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善來比丘。」皆成沙門，袈裟著身，成就威儀。

爾時諸居士婦，佛之威神，自善根力正觀思惟，得離女身，變成男子。佛神力故，即昇虛空高七多羅樹，異口同音而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸居士婦，佛之威神，自善根力正觀思惟，得離女身，變成男子。佛神力故，即昇虛空高七多羅樹，異口同音而說偈言：

「諸法悉如幻， 但從分別生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法悉如幻， 但從分別生，

於第一義中， 無有男女相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於第一義中， 無有男女相。

幻師以幻術， 於四衢道中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻師以幻術， 於四衢道中，

化作男女像， 兵眾共鬪戰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化作男女像， 兵眾共鬪戰，

皆共相侵害， 其事非真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆共相侵害， 其事非真實。

我今觀生死， 如幻無有異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今觀生死， 如幻無有異，

如人於夢中， 造作種種事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人於夢中， 造作種種事，

以其無真實， 覺已無所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以其無真實， 覺已無所見。

諦觀於我見， 惟是陰、入、界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀於我見， 惟是陰、入、界，

無有真實體， 但從顛倒生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有真實體， 但從顛倒生。

譬如水中月， 可見不可捉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如水中月， 可見不可捉，

法性同水月， 其實無去來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性同水月， 其實無去來。

亦如熱時炎， 見有動搖相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如熱時炎， 見有動搖相，

或見是河池， 而無有真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見是河池， 而無有真實。

諸法皆如炎， 其性無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法皆如炎， 其性無所有，

但從顛倒生， 畢竟無有我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但從顛倒生， 畢竟無有我。

我本為女身， 而從顛倒生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我本為女身， 而從顛倒生，

今觀男子身， 皆空無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今觀男子身， 皆空無所有。

若有能知空， 不應分別生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能知空， 不應分別生，

則於見中空， 身證無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則於見中空， 身證無罣礙。

是佛境界力， 復從宿福生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是佛境界力， 復從宿福生，

亦修現前法， 得離女人身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦修現前法， 得離女人身。

若有諸女人， 欲成男子身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸女人， 欲成男子身，

當發菩提心， 所願便成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當發菩提心， 所願便成就。」

爾時轉女身出家菩薩從虛空中下，頂禮佛足，語其本夫諸居士言：「善知識！汝曹皆當發阿耨多羅三藐三菩提心！佛出世難，不生諸難亦復甚難；以大悲心為諸眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，此亦復難！若人能發菩提之心，則為供養去、來、今佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時轉女身出家菩薩從虛空中下，頂禮佛足，語其本夫諸居士言：「善知識！汝曹皆當發阿耨多羅三藐三菩提心！佛出世難，不生諸難亦復甚難；以大悲心為諸眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，此亦復難！若人能發菩提之心，則為供養去、來、今佛。」

時諸比丘語轉女身諸菩薩言：「汝曹皆是我等大善知識，能教化我等，為眾生故發阿耨多羅三藐三菩提心。我等今於佛前發菩提心，願未來世得成為佛，悉如世尊釋迦牟尼如來、阿羅呵、三藐三佛陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘語轉女身諸菩薩言：「汝曹皆是我等大善知識，能教化我等，為眾生故發阿耨多羅三藐三菩提心。我等今於佛前發菩提心，願未來世得成為佛，悉如世尊釋迦牟尼如來、阿羅呵、三藐三佛陀！」

爾時轉女身諸菩薩等白佛言：「世尊！願為我等出家，莫如善來比丘出家之法，亦不欲於聲聞人邊而得出家！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時轉女身諸菩薩等白佛言：「世尊！願為我等出家，莫如善來比丘出家之法，亦不欲於聲聞人邊而得出家！」

爾時世尊告彌勒菩薩：「汝當為此諸善男子如法出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彌勒菩薩：「汝當為此諸善男子如法出家。」

彌勒菩薩白佛言：「唯然，世尊！當為出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩白佛言：「唯然，世尊！當為出家。」

爾時無垢光女詣其母所，白言：「阿婆當發阿耨多羅三藐三菩提心！若母發心，我為已報阿婆之恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢光女詣其母所，白言：「阿婆當發阿耨多羅三藐三菩提心！若母發心，我為已報阿婆之恩。」

母言：「我已發心！所以者何？汝於十月在我腹中，從是已來，不生慳心、破戒心，瞋恚、懈怠、亂念、惡慧、邪見、貪欲、瞋恚、愚癡之心，常歡喜踊躍，身心安樂，恒於夢中見諸如來共比丘僧前後圍遶而為說法。我於是時心自念言：『今我腹中所懷之子必是菩薩！』我於夢中見於如來，身心歡樂，即發阿耨多羅三藐三菩提心。汝今勸我，當隨汝語，重更發心！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母言：「我已發心！所以者何？汝於十月在我腹中，從是已來，不生慳心、破戒心，瞋恚、懈怠、亂念、惡慧、邪見、貪欲、瞋恚、愚癡之心，常歡喜踊躍，身心安樂，恒於夢中見諸如來共比丘僧前後圍遶而為說法。我於是時心自念言：『今我腹中所懷之子必是菩薩！』我於夢中見於如來，身心歡樂，即發阿耨多羅三藐三菩提心。汝今勸我，當隨汝語，重更發心！」

爾時無垢光女左手之中自然而出上妙寶蓋，持至母所而白母言：「以此寶蓋奉上如來，當發大願為諸天、世人作法寶之蓋！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢光女左手之中自然而出上妙寶蓋，持至母所而白母言：「以此寶蓋奉上如來，當發大願為諸天、世人作法寶之蓋！」

爾時淨日夫人取其寶蓋，奉上如來，發是願言：「以此善根，令我將來為諸天、世人作法寶之蓋！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨日夫人取其寶蓋，奉上如來，發是願言：「以此善根，令我將來為諸天、世人作法寶之蓋！」

爾時世尊告舍利弗言：「此無垢光女遊戲神通，從無垢稱王佛國，現受女身來生此間。又舍利弗！此女本是菩薩，名無垢光，已於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，為成就眾生故，現受女身，非因行業。又舍利弗！汝見是七十五居士婦皆成男子者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告舍利弗言：「此無垢光女遊戲神通，從無垢稱王佛國，現受女身來生此間。又舍利弗！此女本是菩薩，名無垢光，已於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，為成就眾生故，現受女身，非因行業。又舍利弗！汝見是七十五居士婦皆成男子者不？」

舍利弗言：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「已見。」

佛告舍利弗：「皆是此女前世父母。舍利弗！無垢光女長夜發願：『若有眾生是我父母者，必當令其於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。』又舍利弗！此三千大千世界所有星宿其數易知，此無垢光女前世父母受其勸導，修行善法，於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉者，其數難知！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「皆是此女前世父母。舍利弗！無垢光女長夜發願：『若有眾生是我父母者，必當令其於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。』又舍利弗！此三千大千世界所有星宿其數易知，此無垢光女前世父母受其勸導，修行善法，於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉者，其數難知！」

爾時無垢光女前禮佛足而作是言：「『一切諸法無男、無女』，此言若實，令我女身化成男子！」發此言時，三千大千世界六種震動，無垢光女女形即滅，變化成就相好莊嚴男子之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢光女前禮佛足而作是言：「『一切諸法無男、無女』，此言若實，令我女身化成男子！」發此言時，三千大千世界六種震動，無垢光女女形即滅，變化成就相好莊嚴男子之身。

爾時尊者舍利弗語無垢光菩薩言：「仁者！未得阿耨多羅三藐三菩提，能作佛事乃至如此，甚為希有！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗語無垢光菩薩言：「仁者！未得阿耨多羅三藐三菩提，能作佛事乃至如此，甚為希有！」

無垢光菩薩語尊者舍利弗：「誠如所言！諸菩薩摩訶薩大誓莊嚴，欲利益成就一切眾生，甚為希有！譬如阿伽樓樹所有華葉，但出阿伽樓香；如是諸菩薩摩訶薩乃至發一心之善，皆為阿耨多羅三藐三菩提，恒出佛法功德之香。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢光菩薩語尊者舍利弗：「誠如所言！諸菩薩摩訶薩大誓莊嚴，欲利益成就一切眾生，甚為希有！譬如阿伽樓樹所有華葉，但出阿伽樓香；如是諸菩薩摩訶薩乃至發一心之善，皆為阿耨多羅三藐三菩提，恒出佛法功德之香。」

說是法時，會中萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，地大震動，虛空諸天雨種種華，諸天樂器不鼓自鳴，咸作是言：「此無垢光菩薩說真淨法！若有眾生聞其法者，深心信樂，得大威勢，離眾患難，修諸善行。若有女人得聞此經，當知此身最是後邊。所以者何？此經廣說女人之身種種過患，亦廣解說種種諸行得離女身清淨法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，會中萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，地大震動，虛空諸天雨種種華，諸天樂器不鼓自鳴，咸作是言：「此無垢光菩薩說真淨法！若有眾生聞其法者，深心信樂，得大威勢，離眾患難，修諸善行。若有女人得聞此經，當知此身最是後邊。所以者何？此經廣說女人之身種種過患，亦廣解說種種諸行得離女身清淨法故。」

爾時世尊告阿難言：「汝當受持此經，讀誦通利，為他解說，廣令流布。所以者何？阿難！若有女人以種種珍寶滿閻浮提施佛、世尊，以其善根求離女身；復有女人得聞此經信解歡喜，以其善根求離女身，阿難！當知聞此經名，斯則疾矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「汝當受持此經，讀誦通利，為他解說，廣令流布。所以者何？阿難！若有女人以種種珍寶滿閻浮提施佛、世尊，以其善根求離女身；復有女人得聞此經信解歡喜，以其善根求離女身，阿難！當知聞此經名，斯則疾矣！」

阿難白佛言：「此經名何等？云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「此經名何等？云何受持？」

佛言：「阿難！此經名『轉女人身』，亦名『無垢光菩薩所問』，復名『無過稱菩薩道教』，當念受持！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此經名『轉女人身』，亦名『無垢光菩薩所問』，復名『無過稱菩薩道教』，當念受持！」

佛說是已，無垢光菩薩并他方國土來會菩薩，及無垢光父母、長老阿難，時會諸天、乾闥婆、阿修羅、人、非人等，聞佛所說，皆大歡喜，作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已，無垢光菩薩并他方國土來會菩薩，及無垢光父母、長老阿難，時會諸天、乾闥婆、阿修羅、人、非人等，聞佛所說，皆大歡喜，作禮奉行。