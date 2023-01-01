佛說腹中女聽經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說腹中女聽經

北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖譯

佛在羅閱祇，與諸菩薩、比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸天人民無央數共會，聽佛說經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在羅閱祇，與諸菩薩、比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸天人民無央數共會，聽佛說經。

時，會中有迦羅婦懷妊在座，腹中子叉手聽經，佛欲使眾會見之，便現大光明，照迦羅婦。座中眾人，皆見腹中女叉手聽經，如照鏡無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，會中有迦羅婦懷妊在座，腹中子叉手聽經，佛欲使眾會見之，便現大光明，照迦羅婦。座中眾人，皆見腹中女叉手聽經，如照鏡無有異。

佛持八種聲，問腹中女言：「汝叉手聽經，以何故爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛持八種聲，問腹中女言：「汝叉手聽經，以何故爾？」

女用佛威神，即答佛言：「以世間人皆行十惡，欲令行十善，是故叉手聽經；又以世間人貪婬、瞋恚、愚癡、生死不絕，是故叉手聽經；復用世間人不孝順父母，不供養沙門婆羅門道人，是故叉手聽經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女用佛威神，即答佛言：「以世間人皆行十惡，欲令行十善，是故叉手聽經；又以世間人貪婬、瞋恚、愚癡、生死不絕，是故叉手聽經；復用世間人不孝順父母，不供養沙門婆羅門道人，是故叉手聽經。」

時女說是語竟，便生；譬如太子從右脇生，地為六反震動，虛空中有無央數天，自然有音樂聲。雨天眾華，有自然千葉蓮華，大如車輪，以寶作莖，狀如青琉璃，女即坐蓮華上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女說是語竟，便生；譬如太子從右脇生，地為六反震動，虛空中有無央數天，自然有音樂聲。雨天眾華，有自然千葉蓮華，大如車輪，以寶作莖，狀如青琉璃，女即坐蓮華上。

忉利天王釋持天衣，從虛空中來下，與女言：「裸形可取此衣著之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忉利天王釋持天衣，從虛空中來下，與女言：「裸形可取此衣著之。」

女報言：「我不著此衣，汝欲裝挍我耶！汝為羅漢，我為菩薩，汝非我輩，不與我同類，我自當有衣來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女報言：「我不著此衣，汝欲裝挍我耶！汝為羅漢，我為菩薩，汝非我輩，不與我同類，我自當有衣來。」

佛語拘翼：「此不為裝挍菩薩，發心為菩薩，自致得三十二相、八十種好，爾乃為裝挍菩薩耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語拘翼：「此不為裝挍菩薩，發心為菩薩，自致得三十二相、八十種好，爾乃為裝挍菩薩耳！」

舍利弗白佛言：「此女為從何國來？當送衣也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「此女為從何國來？當送衣也。」

佛言：「此女從東南方佛剎來，其國名清淨，去此十萬佛剎，女從本剎來欲見佛，自當有持衣來者。」本國衣便自然在虛空中來，肅肅有聲，女見衣來便著之，當得五通，又女本國人盡得五通。女得衣著訖，便從蓮華上，下行至佛前，女一舉足，地為六反震動，便頭面著地，為佛作禮，三言：「南無佛！」繞佛已訖，便長跪白佛：「今座中大有諸迦羅婦，願佛為說經，令得男子身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此女從東南方佛剎來，其國名清淨，去此十萬佛剎，女從本剎來欲見佛，自當有持衣來者。」本國衣便自然在虛空中來，肅肅有聲，女見衣來便著之，當得五通，又女本國人盡得五通。女得衣著訖，便從蓮華上，下行至佛前，女一舉足，地為六反震動，便頭面著地，為佛作禮，三言：「南無佛！」繞佛已訖，便長跪白佛：「今座中大有諸迦羅婦，願佛為說經，令得男子身。」

佛言：「我亦不使汝作男子，亦不使汝作女人，皆自從身行得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我亦不使汝作男子，亦不使汝作女人，皆自從身行得。」

佛言：「有一事可疾得男子，何等為一？發心為菩薩道，是為一事；又女人身當內自觀，譬如機關骨節相柱，但筋皮上，女人常畏人，譬如鵄梟、蛇蚖、蝦蟇，不敢晝日出，常畏人。譬如婢使，常與惡露臭處俱，雖是國王女，猶復畏人，女人眾惡亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有一事可疾得男子，何等為一？發心為菩薩道，是為一事；又女人身當內自觀，譬如機關骨節相柱，但筋皮上，女人常畏人，譬如鵄梟、蛇蚖、蝦蟇，不敢晝日出，常畏人。譬如婢使，常與惡露臭處俱，雖是國王女，猶復畏人，女人眾惡亦復如是。」

時座中迦羅婦七十五人，聞佛說經歡喜踊躍，前以頭面著地，為佛作禮，白佛言：「我願發菩薩心作男子，我不得男子身終不起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時座中迦羅婦七十五人，聞佛說經歡喜踊躍，前以頭面著地，為佛作禮，白佛言：「我願發菩薩心作男子，我不得男子身終不起。」

時七十五迦羅越，從舍衛國來至佛所，見諸婦皆在佛前，便心念言：「失我曹婦已。」便問舍利弗：「此女人悉是我曹婦，何為是間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時七十五迦羅越，從舍衛國來至佛所，見諸婦皆在佛前，便心念言：「失我曹婦已。」便問舍利弗：「此女人悉是我曹婦，何為是間？」

舍利弗答言：「欲作比丘尼，卿當聽不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗答言：「欲作比丘尼，卿當聽不？」

迦羅越答言：「若欲作比丘尼者，先使我曹作比丘僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦羅越答言：「若欲作比丘尼者，先使我曹作比丘僧。」

舍利弗白佛言：「是七十五迦羅越，皆欲作比丘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「是七十五迦羅越，皆欲作比丘。」

佛呼：「善男子來，皆作比丘。」頭髮自然墮，袈裟便著身，手持應器，皆前為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛呼：「善男子來，皆作比丘。」頭髮自然墮，袈裟便著身，手持應器，皆前為佛作禮。

時七十五婦，各脫珠環，皆以散佛上，便自然虛空中，化作七十五交露珠瓔帳，帳中有七寶床，床上有坐，佛邊有無央數菩薩聽經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時七十五婦，各脫珠環，皆以散佛上，便自然虛空中，化作七十五交露珠瓔帳，帳中有七寶床，床上有坐，佛邊有無央數菩薩聽經。

七十五婦人見是變化，皆大歡喜，即用佛威神，飛住虛空，虛空中自然有華，雨散佛上，從虛空中來下，便得男子身，前白佛言：「我願作比丘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七十五婦人見是變化，皆大歡喜，即用佛威神，飛住虛空，虛空中自然有華，雨散佛上，從虛空中來下，便得男子身，前白佛言：「我願作比丘。」

佛語彌勒菩薩：「將去授戒。」彌勒菩薩即授戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語彌勒菩薩：「將去授戒。」彌勒菩薩即授戒。

作比丘僧女，自然有化華蓋七重，其莖如蓮華莖，即持與母言：「佛是天上、天下度人之師，母以華蓋上佛，是天上、天下之師，蓋上之後，母亦當為天下之蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作比丘僧女，自然有化華蓋七重，其莖如蓮華莖，即持與母言：「佛是天上、天下度人之師，母以華蓋上佛，是天上、天下之師，蓋上之後，母亦當為天下之蓋。」

女語母言：「今當發菩薩心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女語母言：「今當發菩薩心。」

母答女言：「我始懷汝時，於夢中常見佛及法、比丘僧，無復貪婬、瞋恚、愚癡心，身體安隱，知我腹中子，為是菩薩摩訶薩，以是令我安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母答女言：「我始懷汝時，於夢中常見佛及法、比丘僧，無復貪婬、瞋恚、愚癡心，身體安隱，知我腹中子，為是菩薩摩訶薩，以是令我安隱。」

爾時發菩薩心已，母得華蓋便持上佛，地為六反震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時發菩薩心已，母得華蓋便持上佛，地為六反震動。

佛語舍利弗：「四天下星宿尚可知數，是女前後所度父母，不可知數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「四天下星宿尚可知數，是女前後所度父母，不可知數。」

女言：「一切人謂我是女，當作至誠行。」便化作如八歲沙彌身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「一切人謂我是女，當作至誠行。」便化作如八歲沙彌身。

當佛說經及女變化時，無央數人皆發無上正真道意。佛說經竟，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛說經及女變化時，無央數人皆發無上正真道意。佛說經竟，皆大歡喜。