佛說腹中女聽經
北涼 曇無讖譯1卷CBETA T0563少于一万字 12 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說腹中女聽經
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北涼天竺三藏曇無讖譯
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佛在羅閱祇，與諸菩薩、比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸天人民無央數共會，聽佛說經。
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時，會中有迦羅婦懷妊在座，腹中子叉手聽經，佛欲使眾會見之，便現大光明，照迦羅婦。座中眾人，皆見腹中女叉手聽經，如照鏡無有異。
時，會中有迦羅婦懷妊在座，腹中子叉手聽經，佛欲使眾會見之，便現大光明，照迦羅婦。座中眾人，皆見腹中女叉手聽經，如照鏡無有異。
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佛持八種聲，問腹中女言：「汝叉手聽經，以何故爾？」
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女用佛威神，即答佛言：「以世間人皆行十惡，欲令行十善，是故叉手聽經；又以世間人貪婬、瞋恚、愚癡、生死不絕，是故叉手聽經；復用世間人不孝順父母，不供養沙門婆羅門道人，是故叉手聽經。」
女用佛威神，即答佛言：「以世間人皆行十惡，欲令行十善，是故叉手聽經；又以世間人貪婬、瞋恚、愚癡、生死不絕，是故叉手聽經；復用世間人不孝順父母，不供養沙門婆羅門道人，是故叉手聽經。」
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時女說是語竟，便生；譬如太子從右脇生，地為六反震動，虛空中有無央數天，自然有音樂聲。雨天眾華，有自然千葉蓮華，大如車輪，以寶作莖，狀如青琉璃，女即坐蓮華上。
時女說是語竟，便生；譬如太子從右脇生，地為六反震動，虛空中有無央數天，自然有音樂聲。雨天眾華，有自然千葉蓮華，大如車輪，以寶作莖，狀如青琉璃，女即坐蓮華上。
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忉利天王釋持天衣，從虛空中來下，與女言：「裸形可取此衣著之。」
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女報言：「我不著此衣，汝欲裝挍我耶！汝為羅漢，我為菩薩，汝非我輩，不與我同類，我自當有衣來。」
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佛語拘翼：「此不為裝挍菩薩，發心為菩薩，自致得三十二相、八十種好，爾乃為裝挍菩薩耳！」
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舍利弗白佛言：「此女為從何國來？當送衣也。」
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佛言：「此女從東南方佛剎來，其國名清淨，去此十萬佛剎，女從本剎來欲見佛，自當有持衣來者。」本國衣便自然在虛空中來，肅肅有聲，女見衣來便著之，當得五通，又女本國人盡得五通。女得衣著訖，便從蓮華上，下行至佛前，女一舉足，地為六反震動，便頭面著地，為佛作禮，三言：「南無佛！」繞佛已訖，便長跪白佛：「今座中大有諸迦羅婦，願佛為說經，令得男子身。」
佛言：「此女從東南方佛剎來，其國名清淨，去此十萬佛剎，女從本剎來欲見佛，自當有持衣來者。」本國衣便自然在虛空中來，肅肅有聲，女見衣來便著之，當得五通，又女本國人盡得五通。女得衣著訖，便從蓮華上，下行至佛前，女一舉足，地為六反震動，便頭面著地，為佛作禮，三言：「南無佛！」繞佛已訖，便長跪白佛：「今座中大有諸迦羅婦，願佛為說經，令得男子身。」
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佛言：「我亦不使汝作男子，亦不使汝作女人，皆自從身行得。」
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佛言：「有一事可疾得男子，何等為一？發心為菩薩道，是為一事；又女人身當內自觀，譬如機關骨節相柱，但筋皮上，女人常畏人，譬如鵄梟、蛇蚖、蝦蟇，不敢晝日出，常畏人。譬如婢使，常與惡露臭處俱，雖是國王女，猶復畏人，女人眾惡亦復如是。」
佛言：「有一事可疾得男子，何等為一？發心為菩薩道，是為一事；又女人身當內自觀，譬如機關骨節相柱，但筋皮上，女人常畏人，譬如鵄梟、蛇蚖、蝦蟇，不敢晝日出，常畏人。譬如婢使，常與惡露臭處俱，雖是國王女，猶復畏人，女人眾惡亦復如是。」
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時座中迦羅婦七十五人，聞佛說經歡喜踊躍，前以頭面著地，為佛作禮，白佛言：「我願發菩薩心作男子，我不得男子身終不起。」
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時七十五迦羅越，從舍衛國來至佛所，見諸婦皆在佛前，便心念言：「失我曹婦已。」便問舍利弗：「此女人悉是我曹婦，何為是間？」
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舍利弗答言：「欲作比丘尼，卿當聽不？」
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迦羅越答言：「若欲作比丘尼者，先使我曹作比丘僧。」
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舍利弗白佛言：「是七十五迦羅越，皆欲作比丘。」
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佛呼：「善男子來，皆作比丘。」頭髮自然墮，袈裟便著身，手持應器，皆前為佛作禮。
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時七十五婦，各脫珠環，皆以散佛上，便自然虛空中，化作七十五交露珠瓔帳，帳中有七寶床，床上有坐，佛邊有無央數菩薩聽經。
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七十五婦人見是變化，皆大歡喜，即用佛威神，飛住虛空，虛空中自然有華，雨散佛上，從虛空中來下，便得男子身，前白佛言：「我願作比丘。」
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佛語彌勒菩薩：「將去授戒。」彌勒菩薩即授戒。
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作比丘僧女，自然有化華蓋七重，其莖如蓮華莖，即持與母言：「佛是天上、天下度人之師，母以華蓋上佛，是天上、天下之師，蓋上之後，母亦當為天下之蓋。」
作比丘僧女，自然有化華蓋七重，其莖如蓮華莖，即持與母言：「佛是天上、天下度人之師，母以華蓋上佛，是天上、天下之師，蓋上之後，母亦當為天下之蓋。」
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女語母言：「今當發菩薩心。」
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母答女言：「我始懷汝時，於夢中常見佛及法、比丘僧，無復貪婬、瞋恚、愚癡心，身體安隱，知我腹中子，為是菩薩摩訶薩，以是令我安隱。」
母答女言：「我始懷汝時，於夢中常見佛及法、比丘僧，無復貪婬、瞋恚、愚癡心，身體安隱，知我腹中子，為是菩薩摩訶薩，以是令我安隱。」
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爾時發菩薩心已，母得華蓋便持上佛，地為六反震動。
爾時發菩薩心已，母得華蓋便持上佛，地為六反震動。
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佛語舍利弗：「四天下星宿尚可知數，是女前後所度父母，不可知數。」
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女言：「一切人謂我是女，當作至誠行。」便化作如八歲沙彌身。
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當佛說經及女變化時，無央數人皆發無上正真道意。佛說經竟，皆大歡喜。
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