佛說無垢賢女經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無垢賢女經

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與諸菩薩、大弟子、學士、學女，諸天人民、阿須倫、鬼神、龍無央數共會，時佛說經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與諸菩薩、大弟子、學士、學女，諸天人民、阿須倫、鬼神、龍無央數共會，時佛說經。

爾時會中，有長者梵志，名曰須檀，有婦名捭樓延，與九百七十五億婦人俱，叉手聽經。時捭樓延懷妊，是女在母胎中，形體盡具，亦於胎中叉手聽經。賢者阿那律，自以功德徹視之力，見此女子於胞胎中叉手聽經，即自念言：「想在會者目之所覩，未能探察無形之事，如我者也。」則自僥倖光色愉悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中，有長者梵志，名曰須檀，有婦名捭樓延，與九百七十五億婦人俱，叉手聽經。時捭樓延懷妊，是女在母胎中，形體盡具，亦於胎中叉手聽經。賢者阿那律，自以功德徹視之力，見此女子於胞胎中叉手聽經，即自念言：「想在會者目之所覩，未能探察無形之事，如我者也。」則自僥倖光色愉悅。

佛告阿那律：「汝見何等，心色悅異乃如是也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿那律：「汝見何等，心色悅異乃如是也？」

阿那律言：「我以徹視，見胎中女叉手聽經，是以熈怡用自慶耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那律言：「我以徹視，見胎中女叉手聽經，是以熈怡用自慶耳。」

佛言：「善哉，善哉！如汝所言。譬如眾星比日月光，寧為等不？汝於聲聞所見第一無逮汝者，如來所觀等見十方飛鳥走獸、地中諸虫皆有懷妊，子於胎中亦悉如汝一等聽經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！如汝所言。譬如眾星比日月光，寧為等不？汝於聲聞所見第一無逮汝者，如來所觀等見十方飛鳥走獸、地中諸虫皆有懷妊，子於胎中亦悉如汝一等聽經。」

時阿那律及諸會者咸有疑意。佛放光明徹照無極，八方上下無所罣礙，令無數剎人物所有，譬如照鏡表裏相見。阿那律等仰視虛空，見飛鳥類停翼徘徊聽佛所說，胎中之卵未生未孚，於鳥胎中亦復舒翅布翼聽經；俯視走獸四足之類，輟草止水竦立聽經；胞胎所懷亦於胎中，屈前兩足一心聽經；虫蛇蚯蚓地生之類，靜身不搖精意聽經；中有懷妊子未產生者，亦於胎中舉頭槃身一心聽經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿那律及諸會者咸有疑意。佛放光明徹照無極，八方上下無所罣礙，令無數剎人物所有，譬如照鏡表裏相見。阿那律等仰視虛空，見飛鳥類停翼徘徊聽佛所說，胎中之卵未生未孚，於鳥胎中亦復舒翅布翼聽經；俯視走獸四足之類，輟草止水竦立聽經；胞胎所懷亦於胎中，屈前兩足一心聽經；虫蛇蚯蚓地生之類，靜身不搖精意聽經；中有懷妊子未產生者，亦於胎中舉頭槃身一心聽經。

時阿那律承佛威神，以八種音問胎中女：「鳥卵虫獸胎中之子，用何等故，叉手舒翼，屈足槃身，一心聽經？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿那律承佛威神，以八種音問胎中女：「鳥卵虫獸胎中之子，用何等故，叉手舒翼，屈足槃身，一心聽經？」

時女之等諸在胎者，答阿那律：「我用一切生者之類，迷於五處不識正道，是故聽經；及用一切多婬怒癡生死不絕，是故聽經；用一切人不孝父母，不供事佛及比丘僧，是故聽經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女之等諸在胎者，答阿那律：「我用一切生者之類，迷於五處不識正道，是故聽經；及用一切多婬怒癡生死不絕，是故聽經；用一切人不孝父母，不供事佛及比丘僧，是故聽經。」

時阿那律，聞其所說，長跪白佛：「憶知世尊功德威神洞徹如此，我寧以身陷在地獄，受眾苦毒累劫無數，不取羅漢。所以者何？諸在胞胎未見身者，尚發大意念救一切，我今用身以死畏故，為想識所縛，譬如死人無益生者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿那律，聞其所說，長跪白佛：「憶知世尊功德威神洞徹如此，我寧以身陷在地獄，受眾苦毒累劫無數，不取羅漢。所以者何？諸在胞胎未見身者，尚發大意念救一切，我今用身以死畏故，為想識所縛，譬如死人無益生者。」

時女乃生從右脇出，三千國土為大震動，有無數天止在虛空，雨於天華作諸音樂，則有自然千葉蓮華，大如車輪，莖如琉璃，女坐其上。時諸天人飛鳥走獸虫蛇蚯蚓諸懷妊者，亦皆出生，譬如王者征行之時，群官大小莫不隨從；於是天帝，即持天衣，從上來下，以用與女，裸形可惡，取此衣著；忉利天子及諸王女，亦皆持衣與諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女乃生從右脇出，三千國土為大震動，有無數天止在虛空，雨於天華作諸音樂，則有自然千葉蓮華，大如車輪，莖如琉璃，女坐其上。時諸天人飛鳥走獸虫蛇蚯蚓諸懷妊者，亦皆出生，譬如王者征行之時，群官大小莫不隨從；於是天帝，即持天衣，從上來下，以用與女，裸形可惡，取此衣著；忉利天子及諸王女，亦皆持衣與諸眾生。

時女報言：「其有未脫欲泥洹，吾等不從有所受也。卿為羅漢，我志菩薩，卿非我類，所願不同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女報言：「其有未脫欲泥洹，吾等不從有所受也。卿為羅漢，我志菩薩，卿非我類，所願不同。」

天帝復言：「我以女身裸露可惡，是以持衣用相與耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝復言：「我以女身裸露可惡，是以持衣用相與耳。」

女復報言：「於大乘法無男無女，我今當有自然衣來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女復報言：「於大乘法無男無女，我今當有自然衣來。」

佛語天帝：「如是不為裝挍女身，發菩薩心自致相好，所現無限乃為裝挍菩薩身耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語天帝：「如是不為裝挍女身，發菩薩心自致相好，所現無限乃為裝挍菩薩身耳。」

時舍利弗，深怪此女變動乃爾，前白佛言：「此女從何國來到是間乎，誰當送衣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗，深怪此女變動乃爾，前白佛言：「此女從何國來到是間乎，誰當送衣？」

佛言：「是女從東南方捭樓延法習佛所來，剎名閻浮檀國，去此十萬佛剎，女從本國來欲見佛，自當有衣從本國來。」衣便自然在空中來肅肅有聲，空中有音則語女言：「可著此衣，當得五通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是女從東南方捭樓延法習佛所來，剎名閻浮檀國，去此十萬佛剎，女從本國來欲見佛，自當有衣從本國來。」衣便自然在空中來肅肅有聲，空中有音則語女言：「可著此衣，當得五通。」

又女本國盡得五通，女得衣著，便從華上下至佛所，女一舉足，天地即為六反震動，一切母人，皆發無上平等度意，飛鳥虫獸莫不轉身即化為人，身衣天衣珠瓔服飾。女以頭面稽首佛足，三言南無三耶三佛，長跪白佛：「願為一切諸來會者，廣說經法令得所願。」佛隨其意即為說經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又女本國盡得五通，女得衣著，便從華上下至佛所，女一舉足，天地即為六反震動，一切母人，皆發無上平等度意，飛鳥虫獸莫不轉身即化為人，身衣天衣珠瓔服飾。女以頭面稽首佛足，三言南無三耶三佛，長跪白佛：「願為一切諸來會者，廣說經法令得所願。」佛隨其意即為說經。

是時此女及九百七十五億母人，聞佛所說，踊躍歡喜不復貿身，便立佛前化成男子，各各脫瓔珞珠寶用散佛上。佛之威神，令其所散自然變成珠交露帳，中有七寶師子之座，上有坐佛舉手讚之，應時皆得阿惟越致。鳥獸虫蛇得為人者，亦復脫身珠瓔寶飾以用散佛，帳中坐佛，令其所散合成寶帳，亦復如前等無差特，則為達嚫，俱得七住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時此女及九百七十五億母人，聞佛所說，踊躍歡喜不復貿身，便立佛前化成男子，各各脫瓔珞珠寶用散佛上。佛之威神，令其所散自然變成珠交露帳，中有七寶師子之座，上有坐佛舉手讚之，應時皆得阿惟越致。鳥獸虫蛇得為人者，亦復脫身珠瓔寶飾以用散佛，帳中坐佛，令其所散合成寶帳，亦復如前等無差特，則為達嚫，俱得七住。

佛告女菩薩無垢賢女：「汝於胞胎，為眾生作唱導，如來等正覺亦於五道，為一切眾生作唱導。」佛說經已，一切眾會，皆大歡喜，稽首而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告女菩薩無垢賢女：「汝於胞胎，為眾生作唱導，如來等正覺亦於五道，為一切眾生作唱導。」佛說經已，一切眾會，皆大歡喜，稽首而退。