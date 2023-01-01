佛說無垢賢女經
西晉 竺法護譯1卷CBETA T0562少于一万字 13 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說無垢賢女經
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西晉月氏三藏竺法護譯
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聞如是：
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一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與諸菩薩、大弟子、學士、學女，諸天人民、阿須倫、鬼神、龍無央數共會，時佛說經。
一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與諸菩薩、大弟子、學士、學女，諸天人民、阿須倫、鬼神、龍無央數共會，時佛說經。
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爾時會中，有長者梵志，名曰須檀，有婦名捭樓延，與九百七十五億婦人俱，叉手聽經。時捭樓延懷妊，是女在母胎中，形體盡具，亦於胎中叉手聽經。賢者阿那律，自以功德徹視之力，見此女子於胞胎中叉手聽經，即自念言：「想在會者目之所覩，未能探察無形之事，如我者也。」則自僥倖光色愉悅。
爾時會中，有長者梵志，名曰須檀，有婦名捭樓延，與九百七十五億婦人俱，叉手聽經。時捭樓延懷妊，是女在母胎中，形體盡具，亦於胎中叉手聽經。賢者阿那律，自以功德徹視之力，見此女子於胞胎中叉手聽經，即自念言：「想在會者目之所覩，未能探察無形之事，如我者也。」則自僥倖光色愉悅。
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佛告阿那律：「汝見何等，心色悅異乃如是也？」
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阿那律言：「我以徹視，見胎中女叉手聽經，是以熈怡用自慶耳。」
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佛言：「善哉，善哉！如汝所言。譬如眾星比日月光，寧為等不？汝於聲聞所見第一無逮汝者，如來所觀等見十方飛鳥走獸、地中諸虫皆有懷妊，子於胎中亦悉如汝一等聽經。」
佛言：「善哉，善哉！如汝所言。譬如眾星比日月光，寧為等不？汝於聲聞所見第一無逮汝者，如來所觀等見十方飛鳥走獸、地中諸虫皆有懷妊，子於胎中亦悉如汝一等聽經。」
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時阿那律及諸會者咸有疑意。佛放光明徹照無極，八方上下無所罣礙，令無數剎人物所有，譬如照鏡表裏相見。阿那律等仰視虛空，見飛鳥類停翼徘徊聽佛所說，胎中之卵未生未孚，於鳥胎中亦復舒翅布翼聽經；俯視走獸四足之類，輟草止水竦立聽經；胞胎所懷亦於胎中，屈前兩足一心聽經；虫蛇蚯蚓地生之類，靜身不搖精意聽經；中有懷妊子未產生者，亦於胎中舉頭槃身一心聽經。
時阿那律及諸會者咸有疑意。佛放光明徹照無極，八方上下無所罣礙，令無數剎人物所有，譬如照鏡表裏相見。阿那律等仰視虛空，見飛鳥類停翼徘徊聽佛所說，胎中之卵未生未孚，於鳥胎中亦復舒翅布翼聽經；俯視走獸四足之類，輟草止水竦立聽經；胞胎所懷亦於胎中，屈前兩足一心聽經；虫蛇蚯蚓地生之類，靜身不搖精意聽經；中有懷妊子未產生者，亦於胎中舉頭槃身一心聽經。
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時阿那律承佛威神，以八種音問胎中女：「鳥卵虫獸胎中之子，用何等故，叉手舒翼，屈足槃身，一心聽經？」
時阿那律承佛威神，以八種音問胎中女：「鳥卵虫獸胎中之子，用何等故，叉手舒翼，屈足槃身，一心聽經？」
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時女之等諸在胎者，答阿那律：「我用一切生者之類，迷於五處不識正道，是故聽經；及用一切多婬怒癡生死不絕，是故聽經；用一切人不孝父母，不供事佛及比丘僧，是故聽經。」
時女之等諸在胎者，答阿那律：「我用一切生者之類，迷於五處不識正道，是故聽經；及用一切多婬怒癡生死不絕，是故聽經；用一切人不孝父母，不供事佛及比丘僧，是故聽經。」
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時阿那律，聞其所說，長跪白佛：「憶知世尊功德威神洞徹如此，我寧以身陷在地獄，受眾苦毒累劫無數，不取羅漢。所以者何？諸在胞胎未見身者，尚發大意念救一切，我今用身以死畏故，為想識所縛，譬如死人無益生者。」
時阿那律，聞其所說，長跪白佛：「憶知世尊功德威神洞徹如此，我寧以身陷在地獄，受眾苦毒累劫無數，不取羅漢。所以者何？諸在胞胎未見身者，尚發大意念救一切，我今用身以死畏故，為想識所縛，譬如死人無益生者。」
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時女乃生從右脇出，三千國土為大震動，有無數天止在虛空，雨於天華作諸音樂，則有自然千葉蓮華，大如車輪，莖如琉璃，女坐其上。時諸天人飛鳥走獸虫蛇蚯蚓諸懷妊者，亦皆出生，譬如王者征行之時，群官大小莫不隨從；於是天帝，即持天衣，從上來下，以用與女，裸形可惡，取此衣著；忉利天子及諸王女，亦皆持衣與諸眾生。
時女乃生從右脇出，三千國土為大震動，有無數天止在虛空，雨於天華作諸音樂，則有自然千葉蓮華，大如車輪，莖如琉璃，女坐其上。時諸天人飛鳥走獸虫蛇蚯蚓諸懷妊者，亦皆出生，譬如王者征行之時，群官大小莫不隨從；於是天帝，即持天衣，從上來下，以用與女，裸形可惡，取此衣著；忉利天子及諸王女，亦皆持衣與諸眾生。
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時女報言：「其有未脫欲泥洹，吾等不從有所受也。卿為羅漢，我志菩薩，卿非我類，所願不同。」
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天帝復言：「我以女身裸露可惡，是以持衣用相與耳。」
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女復報言：「於大乘法無男無女，我今當有自然衣來。」
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佛語天帝：「如是不為裝挍女身，發菩薩心自致相好，所現無限乃為裝挍菩薩身耳。」
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時舍利弗，深怪此女變動乃爾，前白佛言：「此女從何國來到是間乎，誰當送衣？」
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佛言：「是女從東南方捭樓延法習佛所來，剎名閻浮檀國，去此十萬佛剎，女從本國來欲見佛，自當有衣從本國來。」衣便自然在空中來肅肅有聲，空中有音則語女言：「可著此衣，當得五通。」
佛言：「是女從東南方捭樓延法習佛所來，剎名閻浮檀國，去此十萬佛剎，女從本國來欲見佛，自當有衣從本國來。」衣便自然在空中來肅肅有聲，空中有音則語女言：「可著此衣，當得五通。」
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又女本國盡得五通，女得衣著，便從華上下至佛所，女一舉足，天地即為六反震動，一切母人，皆發無上平等度意，飛鳥虫獸莫不轉身即化為人，身衣天衣珠瓔服飾。女以頭面稽首佛足，三言南無三耶三佛，長跪白佛：「願為一切諸來會者，廣說經法令得所願。」佛隨其意即為說經。
又女本國盡得五通，女得衣著，便從華上下至佛所，女一舉足，天地即為六反震動，一切母人，皆發無上平等度意，飛鳥虫獸莫不轉身即化為人，身衣天衣珠瓔服飾。女以頭面稽首佛足，三言南無三耶三佛，長跪白佛：「願為一切諸來會者，廣說經法令得所願。」佛隨其意即為說經。
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是時此女及九百七十五億母人，聞佛所說，踊躍歡喜不復貿身，便立佛前化成男子，各各脫瓔珞珠寶用散佛上。佛之威神，令其所散自然變成珠交露帳，中有七寶師子之座，上有坐佛舉手讚之，應時皆得阿惟越致。鳥獸虫蛇得為人者，亦復脫身珠瓔寶飾以用散佛，帳中坐佛，令其所散合成寶帳，亦復如前等無差特，則為達嚫，俱得七住。
是時此女及九百七十五億母人，聞佛所說，踊躍歡喜不復貿身，便立佛前化成男子，各各脫瓔珞珠寶用散佛上。佛之威神，令其所散自然變成珠交露帳，中有七寶師子之座，上有坐佛舉手讚之，應時皆得阿惟越致。鳥獸虫蛇得為人者，亦復脫身珠瓔寶飾以用散佛，帳中坐佛，令其所散合成寶帳，亦復如前等無差特，則為達嚫，俱得七住。
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佛告女菩薩無垢賢女：「汝於胞胎，為眾生作唱導，如來等正覺亦於五道，為一切眾生作唱導。」佛說經已，一切眾會，皆大歡喜，稽首而退。
佛告女菩薩無垢賢女：「汝於胞胎，為眾生作唱導，如來等正覺亦於五道，為一切眾生作唱導。」佛說經已，一切眾會，皆大歡喜，稽首而退。
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