佛說老母經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說老母經
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僧祐錄云闕譯人名今附宋錄
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聞如是：
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一時佛在維耶羅國，所止處名曰樂音。時與八百比丘僧、菩薩萬人俱。
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時有貧窮老母，來到佛所，以頭面著地，為佛作禮，白佛言：「願欲有所問。」
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佛言：「善哉！善哉！當問。」
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老母言：「人生、老、病、死從何所來，去至何所？色、痛痒、思想、行、識從何所來，去至何所？眼、耳、鼻、舌、身、心從何所來，去至何所？地、水、火、風、空從何所來，去至何所？」
老母言：「人生、老、病、死從何所來，去至何所？色、痛痒、思想、行、識從何所來，去至何所？眼、耳、鼻、舌、身、心從何所來，去至何所？地、水、火、風、空從何所來，去至何所？」
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佛言：「人生、老、病、死無所從來，去亦無所至；色、痛、想、行、識無所從來，去亦無所至；眼、耳、鼻、舌、身、心無所從來，去亦無所至；地、水、火、風、空無所從來，去亦無所至。」
佛言：「人生、老、病、死無所從來，去亦無所至；色、痛、想、行、識無所從來，去亦無所至；眼、耳、鼻、舌、身、心無所從來，去亦無所至；地、水、火、風、空無所從來，去亦無所至。」
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佛言：「諸法亦如是。譬如兩木相鑽出火，火還燒木，木盡火便滅。」
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佛問老母言：「是火本從何所來，滅去至何所？」
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老母報佛言：「因緣合會便得火，因緣離散火即滅。」
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佛言：「諸法亦如是，因緣合會乃成，因緣離散即滅。諸法亦無所從來，去亦無所至。眼見好色即是意，意即是色。是二者俱空，無所有成，滅亦如是。諸法譬如鼓，不用一事成。有人持桴捶鼓，鼓便有聲。是鼓聲亦空，當來聲亦空，過去聲亦空。是聲亦不從木、革、桴、人手出，合會諸物乃成鼓聲，聲從空盡空。諸所有萬物一切亦如是。我人壽命亦如是。本際皆淨，無所有從，無所有因作法，法亦無所有。譬如雲起陰冥便雨。雨亦不從龍身出，亦不從龍心出，皆龍因緣所作乃致是雨。諸法無所從來，去亦無所至。譬如畫師先治板素，却後調和眾彩，便在所作。是畫亦不從板素彩出，隨其意，所為悉成。生死亦如是，各各異類，地獄、禽獸、餓鬼、天上、世間亦爾。有解是慧者不著，著便有。」
佛言：「諸法亦如是，因緣合會乃成，因緣離散即滅。諸法亦無所從來，去亦無所至。眼見好色即是意，意即是色。是二者俱空，無所有成，滅亦如是。諸法譬如鼓，不用一事成。有人持桴捶鼓，鼓便有聲。是鼓聲亦空，當來聲亦空，過去聲亦空。是聲亦不從木、革、桴、人手出，合會諸物乃成鼓聲，聲從空盡空。諸所有萬物一切亦如是。我人壽命亦如是。本際皆淨，無所有從，無所有因作法，法亦無所有。譬如雲起陰冥便雨。雨亦不從龍身出，亦不從龍心出，皆龍因緣所作乃致是雨。諸法無所從來，去亦無所至。譬如畫師先治板素，却後調和眾彩，便在所作。是畫亦不從板素彩出，隨其意，所為悉成。生死亦如是，各各異類，地獄、禽獸、餓鬼、天上、世間亦爾。有解是慧者不著，著便有。」
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老母聞佛言，大歡喜，即自說言：「蒙天中天恩得法眼。雖身老羸，今得安隱。」
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阿難正衣服，前長跪，白佛言：「是老母聞佛言即解，何因緣智慧乃爾？」
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佛言：「大德巍巍，以是故而即解。是老母者，是我前世發菩薩意時母。」
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阿難白佛言：「佛前世時母，何因困苦、貧窮如是？」
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佛言：「乃昔拘樓秦佛時我為菩薩道，意欲作沙門。母以恩愛故，不聽我作沙門。我憂愁，不食一日。以是故前、後來生世間，五百世遭厄如是。」
佛言：「乃昔拘樓秦佛時我為菩薩道，意欲作沙門。母以恩愛故，不聽我作沙門。我憂愁，不食一日。以是故前、後來生世間，五百世遭厄如是。」
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佛語阿難：「是老母壽終，當生阿彌陀佛國中供養諸佛。却後六十八億劫當得作佛，字扶波健，其國名化作。所有被服、飲食如忉利天上。其國中人民皆壽一劫。」
佛語阿難：「是老母壽終，當生阿彌陀佛國中供養諸佛。却後六十八億劫當得作佛，字扶波健，其國名化作。所有被服、飲食如忉利天上。其國中人民皆壽一劫。」
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佛說經已，老母及阿難等菩薩、比丘僧，諸天、龍、鬼神、阿須倫，皆大歡喜，前以頭面著地，為佛作禮而去。
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