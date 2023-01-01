佛說老女人經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說老女人經

吳月氏優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在墮舍羅，所止處名樂音。時有八百比丘、菩薩萬人俱。時有貧窮老女人來到佛所，以頭面著地，為佛作禮，白佛言：「願欲有所問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在墮舍羅，所止處名樂音。時有八百比丘、菩薩萬人俱。時有貧窮老女人來到佛所，以頭面著地，為佛作禮，白佛言：「願欲有所問。」

佛言：「善哉！當問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！當問。」

老女人言：「生從何所來，去至何所？老從何所來，去至何所？病從何所來，去至何所？死從何所來，去至何所？色、痛痒、思想、生死、識從何所來，去至何所？眼、耳、鼻、口、身、心從何所來，去至何所？地、水、火、風、空從何所來，去至何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老女人言：「生從何所來，去至何所？老從何所來，去至何所？病從何所來，去至何所？死從何所來，去至何所？色、痛痒、思想、生死、識從何所來，去至何所？眼、耳、鼻、口、身、心從何所來，去至何所？地、水、火、風、空從何所來，去至何所？」

佛言：「善哉！問是大快。生無所從來，去亦無所至；老無所從來，去亦無所至；病無所從來，去亦無所至；死無所從來，去亦無所至；色、痛痒、思想、生死、識無所從來，去亦無所至；眼、耳、鼻、口、身、心無所從來，去亦無所至；地、水、火、風、空無所從來，去亦無所至。諸法皆如是，譬如兩木相揩，火出還燒木；木盡火便滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！問是大快。生無所從來，去亦無所至；老無所從來，去亦無所至；病無所從來，去亦無所至；死無所從來，去亦無所至；色、痛痒、思想、生死、識無所從來，去亦無所至；眼、耳、鼻、口、身、心無所從來，去亦無所至；地、水、火、風、空無所從來，去亦無所至。諸法皆如是，譬如兩木相揩，火出還燒木；木盡火便滅。」

佛問老女人：「是火從何所來，去至何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問老女人：「是火從何所來，去至何所？」

老女人言：「因緣合便得火，因緣離散火便滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老女人言：「因緣合便得火，因緣離散火便滅。」

佛言：「諸法亦如是，因緣合乃成，因緣離散即滅。法亦無所從來，去亦無所至。目見色即是意，意即是色，二者俱空，無所有成，滅亦如是。譬如鼓，不用一事成，有皮，有𣞙，有人持桴打鼓，鼓便有聲。是聲亦空，當來聲亦空，過去聲亦空。是聲亦不從皮，亦不從𣞙，亦不從桴、從人手出，合會諸物乃成鼓聲，聲從空盡空。萬物亦爾，本淨無所有，因作法，法亦無所有。譬如雲起，陰霧便雨，不從龍身出，亦不從龍心出，皆龍因緣所作乃致此雨。諸法亦無所從來，去亦無所至。譬如畫師先治壁板素，便和調諸彩，自在所作。是畫不從壁板素出，亦不從人手出，隨意所作，各各悉成。生死亦如是，各自隨所作行。譬禍生、泥犁、天上、人間亦爾。有餘是者不著，著便有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法亦如是，因緣合乃成，因緣離散即滅。法亦無所從來，去亦無所至。目見色即是意，意即是色，二者俱空，無所有成，滅亦如是。譬如鼓，不用一事成，有皮，有𣞙，有人持桴打鼓，鼓便有聲。是聲亦空，當來聲亦空，過去聲亦空。是聲亦不從皮，亦不從𣞙，亦不從桴、從人手出，合會諸物乃成鼓聲，聲從空盡空。萬物亦爾，本淨無所有，因作法，法亦無所有。譬如雲起，陰霧便雨，不從龍身出，亦不從龍心出，皆龍因緣所作乃致此雨。諸法亦無所從來，去亦無所至。譬如畫師先治壁板素，便和調諸彩，自在所作。是畫不從壁板素出，亦不從人手出，隨意所作，各各悉成。生死亦如是，各自隨所作行。譬禍生、泥犁、天上、人間亦爾。有餘是者不著，著便有。」

老女人聞之，大歡喜言：「蒙佛恩，得法眼。雖身羸老，今得開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老女人聞之，大歡喜言：「蒙佛恩，得法眼。雖身羸老，今得開解。」

阿難政衣服，長跪，白佛言：「是老女人何以智慧乃爾？聞佛言即開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難政衣服，長跪，白佛言：「是老女人何以智慧乃爾？聞佛言即開解。」

佛告阿難：「是老女人者，是我前世發意學道時母也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是老女人者，是我前世發意學道時母也。」

阿難問佛言：「是母何以貧窮困苦乃爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問佛言：「是母何以貧窮困苦乃爾？」

佛言：「往昔拘留秦佛時，我欲作沙門。是母慈愛，不肯聽我去。我憂愁，不食一日。因是故，五百世來生世間輒貧窮。今壽盡當生阿彌陀佛國，供養諸佛。却後六十八億劫當作佛，號波犍，其國名化華。作佛時，人所有被服、飲食如忉利天上。其國中人民皆壽一劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「往昔拘留秦佛時，我欲作沙門。是母慈愛，不肯聽我去。我憂愁，不食一日。因是故，五百世來生世間輒貧窮。今壽盡當生阿彌陀佛國，供養諸佛。却後六十八億劫當作佛，號波犍，其國名化華。作佛時，人所有被服、飲食如忉利天上。其國中人民皆壽一劫。」

佛說經已，老女人及阿難，諸菩薩、比丘僧，諸鬼神、龍、天、人、阿須倫，皆大歡喜，前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，老女人及阿難，諸菩薩、比丘僧，諸鬼神、龍、天、人、阿須倫，皆大歡喜，前為佛作禮而去。