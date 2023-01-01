佛說老女人經
吳 支謙譯1卷CBETA T0559少于一千字 8 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說老女人經
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吳月氏優婆塞支謙譯
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聞如是：
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一時，佛在墮舍羅，所止處名樂音。時有八百比丘、菩薩萬人俱。時有貧窮老女人來到佛所，以頭面著地，為佛作禮，白佛言：「願欲有所問。」
一時，佛在墮舍羅，所止處名樂音。時有八百比丘、菩薩萬人俱。時有貧窮老女人來到佛所，以頭面著地，為佛作禮，白佛言：「願欲有所問。」
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佛言：「善哉！當問。」
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老女人言：「生從何所來，去至何所？老從何所來，去至何所？病從何所來，去至何所？死從何所來，去至何所？色、痛痒、思想、生死、識從何所來，去至何所？眼、耳、鼻、口、身、心從何所來，去至何所？地、水、火、風、空從何所來，去至何所？」
老女人言：「生從何所來，去至何所？老從何所來，去至何所？病從何所來，去至何所？死從何所來，去至何所？色、痛痒、思想、生死、識從何所來，去至何所？眼、耳、鼻、口、身、心從何所來，去至何所？地、水、火、風、空從何所來，去至何所？」
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佛言：「善哉！問是大快。生無所從來，去亦無所至；老無所從來，去亦無所至；病無所從來，去亦無所至；死無所從來，去亦無所至；色、痛痒、思想、生死、識無所從來，去亦無所至；眼、耳、鼻、口、身、心無所從來，去亦無所至；地、水、火、風、空無所從來，去亦無所至。諸法皆如是，譬如兩木相揩，火出還燒木；木盡火便滅。」
佛言：「善哉！問是大快。生無所從來，去亦無所至；老無所從來，去亦無所至；病無所從來，去亦無所至；死無所從來，去亦無所至；色、痛痒、思想、生死、識無所從來，去亦無所至；眼、耳、鼻、口、身、心無所從來，去亦無所至；地、水、火、風、空無所從來，去亦無所至。諸法皆如是，譬如兩木相揩，火出還燒木；木盡火便滅。」
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佛問老女人：「是火從何所來，去至何所？」
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老女人言：「因緣合便得火，因緣離散火便滅。」
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佛言：「諸法亦如是，因緣合乃成，因緣離散即滅。法亦無所從來，去亦無所至。目見色即是意，意即是色，二者俱空，無所有成，滅亦如是。譬如鼓，不用一事成，有皮，有𣞙，有人持桴打鼓，鼓便有聲。是聲亦空，當來聲亦空，過去聲亦空。是聲亦不從皮，亦不從𣞙，亦不從桴、從人手出，合會諸物乃成鼓聲，聲從空盡空。萬物亦爾，本淨無所有，因作法，法亦無所有。譬如雲起，陰霧便雨，不從龍身出，亦不從龍心出，皆龍因緣所作乃致此雨。諸法亦無所從來，去亦無所至。譬如畫師先治壁板素，便和調諸彩，自在所作。是畫不從壁板素出，亦不從人手出，隨意所作，各各悉成。生死亦如是，各自隨所作行。譬禍生、泥犁、天上、人間亦爾。有餘是者不著，著便有。」
佛言：「諸法亦如是，因緣合乃成，因緣離散即滅。法亦無所從來，去亦無所至。目見色即是意，意即是色，二者俱空，無所有成，滅亦如是。譬如鼓，不用一事成，有皮，有𣞙，有人持桴打鼓，鼓便有聲。是聲亦空，當來聲亦空，過去聲亦空。是聲亦不從皮，亦不從𣞙，亦不從桴、從人手出，合會諸物乃成鼓聲，聲從空盡空。萬物亦爾，本淨無所有，因作法，法亦無所有。譬如雲起，陰霧便雨，不從龍身出，亦不從龍心出，皆龍因緣所作乃致此雨。諸法亦無所從來，去亦無所至。譬如畫師先治壁板素，便和調諸彩，自在所作。是畫不從壁板素出，亦不從人手出，隨意所作，各各悉成。生死亦如是，各自隨所作行。譬禍生、泥犁、天上、人間亦爾。有餘是者不著，著便有。」
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老女人聞之，大歡喜言：「蒙佛恩，得法眼。雖身羸老，今得開解。」
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阿難政衣服，長跪，白佛言：「是老女人何以智慧乃爾？聞佛言即開解。」
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佛告阿難：「是老女人者，是我前世發意學道時母也。」
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阿難問佛言：「是母何以貧窮困苦乃爾？」
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佛言：「往昔拘留秦佛時，我欲作沙門。是母慈愛，不肯聽我去。我憂愁，不食一日。因是故，五百世來生世間輒貧窮。今壽盡當生阿彌陀佛國，供養諸佛。却後六十八億劫當作佛，號波犍，其國名化華。作佛時，人所有被服、飲食如忉利天上。其國中人民皆壽一劫。」
佛言：「往昔拘留秦佛時，我欲作沙門。是母慈愛，不肯聽我去。我憂愁，不食一日。因是故，五百世來生世間輒貧窮。今壽盡當生阿彌陀佛國，供養諸佛。却後六十八億劫當作佛，號波犍，其國名化華。作佛時，人所有被服、飲食如忉利天上。其國中人民皆壽一劫。」
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佛說經已，老女人及阿難，諸菩薩、比丘僧，諸鬼神、龍、天、人、阿須倫，皆大歡喜，前為佛作禮而去。
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