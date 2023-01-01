佛說龍施女經
吳 支謙譯1卷CBETA T0557少于一千字 8 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說龍施女經
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吳月氏優婆塞支謙譯
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聞如是：
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一時佛遊於維耶離奈氏樹園，與大比丘眾千二百五十人俱，及五百眾菩薩。
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佛以晨旦著衣持鉢，入城分衛，眾會皆從；諸天龍神香，華，伎樂倍於常時。
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佛到長者須福門外。須福有女，名曰龍施，厥年十四，時在浴室澡浴，塗香，著好衣。為佛眉間毫相之光照七重樓上，東向見佛在門外住，容貌端正如星中有月，奇相眾好，金色從容，諸根寂定。女大歡喜，則自念言：「今得見佛及眾弟子，當以發意作菩薩行。願令我得道如佛！」
佛到長者須福門外。須福有女，名曰龍施，厥年十四，時在浴室澡浴，塗香，著好衣。為佛眉間毫相之光照七重樓上，東向見佛在門外住，容貌端正如星中有月，奇相眾好，金色從容，諸根寂定。女大歡喜，則自念言：「今得見佛及眾弟子，當以發意作菩薩行。願令我得道如佛！」
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魔見女發大意，心為不樂，念言：「是女今興大福及欲求佛，必過我界，多度人民。今我當往壞其道意。」
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魔便下，化作女父形象，被服，謂龍施言：「今所念者大重。佛道難得，億百千劫勤勞不懈然後乃成。今世幸有佛，不如求羅漢，既要易得，且俱度世，泥洹無異。何為貪佛，久負勤苦？汝是我女，故語汝耳。」
魔便下，化作女父形象，被服，謂龍施言：「今所念者大重。佛道難得，億百千劫勤勞不懈然後乃成。今世幸有佛，不如求羅漢，既要易得，且俱度世，泥洹無異。何為貪佛，久負勤苦？汝是我女，故語汝耳。」
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龍施對曰：「不如父言。羅漢與佛雖俱度世，功德不同。佛智大度，如十方空，度人無極；羅漢智少，若一時耳。何有高才樂於少者？」
龍施對曰：「不如父言。羅漢與佛雖俱度世，功德不同。佛智大度，如十方空，度人無極；羅漢智少，若一時耳。何有高才樂於少者？」
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魔復言：「未曾聞女人得作轉輪聖王，況乃欲得作佛！佛道長久，不如求羅漢早取泥洹。」
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龍施報言：「我亦聞女人不得作轉輪聖王、不得作帝釋、不得作梵王、不得作佛。我當精進，轉此女身竟，受作男子身。蓋聞天下尊行菩薩道億劫不懈者，後皆得作佛。」
龍施報言：「我亦聞女人不得作轉輪聖王、不得作帝釋、不得作梵王、不得作佛。我當精進，轉此女身竟，受作男子身。蓋聞天下尊行菩薩道億劫不懈者，後皆得作佛。」
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魔見女意不轉，益用愁毒，更作急教言：「作菩薩行者，當不貪於世間，不惜於壽命。今汝精進，能從樓上自投於地者，後可得佛。」
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龍施念言：「今我見佛乃自愛欲菩薩道。父有教，以精進棄身可得佛道。我何惜此危脆之命？」
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女即於欄邊叉手向佛言：「我今自歸天中之天，以一切慜念，知我所求。請棄軀命，不捨菩薩，以身施佛。」願而散華以，便縱身自投樓下。於空中未及至地，女身則化成男子。
女即於欄邊叉手向佛言：「我今自歸天中之天，以一切慜念，知我所求。請棄軀命，不捨菩薩，以身施佛。」願而散華以，便縱身自投樓下。於空中未及至地，女身則化成男子。
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時佛乃笑，五色光從口出，照一佛剎，還從頂入。賢者阿難前跪問言：「佛不妄笑。願聞其意！」
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佛言：「阿難！汝見此女自投空中化成男子不？」
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對曰：「見。」
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佛言：「此女乃前世時以事萬佛，後當供養恒沙如來，却至七億六千萬劫當得作佛，號名龍盛，其壽一劫。般泥洹後，經道興盛半劫乃滅。時佛說法，當度九十七億萬人，令得菩薩及羅漢道。是時人民飲食，當如第二忉利天上。」
佛言：「此女乃前世時以事萬佛，後當供養恒沙如來，却至七億六千萬劫當得作佛，號名龍盛，其壽一劫。般泥洹後，經道興盛半劫乃滅。時佛說法，當度九十七億萬人，令得菩薩及羅漢道。是時人民飲食，當如第二忉利天上。」
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於是龍施身住佛前，報父母言：「願放捨我，得作沙門！」父母即聽。諸家親屬合五百人及八百天神，見女人龍施化成男子，皆發無上正真道意。魔王見眾人求佛，更多憂愁不樂，慚愧而歸。
於是龍施身住佛前，報父母言：「願放捨我，得作沙門！」父母即聽。諸家親屬合五百人及八百天神，見女人龍施化成男子，皆發無上正真道意。魔王見眾人求佛，更多憂愁不樂，慚愧而歸。
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佛說是時，莫不歡喜。
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