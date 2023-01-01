佛說龍施女經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說龍施女經

吳月氏優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊於維耶離奈氏樹園，與大比丘眾千二百五十人俱，及五百眾菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊於維耶離奈氏樹園，與大比丘眾千二百五十人俱，及五百眾菩薩。

佛以晨旦著衣持鉢，入城分衛，眾會皆從；諸天龍神香，華，伎樂倍於常時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以晨旦著衣持鉢，入城分衛，眾會皆從；諸天龍神香，華，伎樂倍於常時。

佛到長者須福門外。須福有女，名曰龍施，厥年十四，時在浴室澡浴，塗香，著好衣。為佛眉間毫相之光照七重樓上，東向見佛在門外住，容貌端正如星中有月，奇相眾好，金色從容，諸根寂定。女大歡喜，則自念言：「今得見佛及眾弟子，當以發意作菩薩行。願令我得道如佛！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛到長者須福門外。須福有女，名曰龍施，厥年十四，時在浴室澡浴，塗香，著好衣。為佛眉間毫相之光照七重樓上，東向見佛在門外住，容貌端正如星中有月，奇相眾好，金色從容，諸根寂定。女大歡喜，則自念言：「今得見佛及眾弟子，當以發意作菩薩行。願令我得道如佛！」

魔見女發大意，心為不樂，念言：「是女今興大福及欲求佛，必過我界，多度人民。今我當往壞其道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔見女發大意，心為不樂，念言：「是女今興大福及欲求佛，必過我界，多度人民。今我當往壞其道意。」

魔便下，化作女父形象，被服，謂龍施言：「今所念者大重。佛道難得，億百千劫勤勞不懈然後乃成。今世幸有佛，不如求羅漢，既要易得，且俱度世，泥洹無異。何為貪佛，久負勤苦？汝是我女，故語汝耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔便下，化作女父形象，被服，謂龍施言：「今所念者大重。佛道難得，億百千劫勤勞不懈然後乃成。今世幸有佛，不如求羅漢，既要易得，且俱度世，泥洹無異。何為貪佛，久負勤苦？汝是我女，故語汝耳。」

龍施對曰：「不如父言。羅漢與佛雖俱度世，功德不同。佛智大度，如十方空，度人無極；羅漢智少，若一時耳。何有高才樂於少者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍施對曰：「不如父言。羅漢與佛雖俱度世，功德不同。佛智大度，如十方空，度人無極；羅漢智少，若一時耳。何有高才樂於少者？」

魔復言：「未曾聞女人得作轉輪聖王，況乃欲得作佛！佛道長久，不如求羅漢早取泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔復言：「未曾聞女人得作轉輪聖王，況乃欲得作佛！佛道長久，不如求羅漢早取泥洹。」

龍施報言：「我亦聞女人不得作轉輪聖王、不得作帝釋、不得作梵王、不得作佛。我當精進，轉此女身竟，受作男子身。蓋聞天下尊行菩薩道億劫不懈者，後皆得作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍施報言：「我亦聞女人不得作轉輪聖王、不得作帝釋、不得作梵王、不得作佛。我當精進，轉此女身竟，受作男子身。蓋聞天下尊行菩薩道億劫不懈者，後皆得作佛。」

魔見女意不轉，益用愁毒，更作急教言：「作菩薩行者，當不貪於世間，不惜於壽命。今汝精進，能從樓上自投於地者，後可得佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔見女意不轉，益用愁毒，更作急教言：「作菩薩行者，當不貪於世間，不惜於壽命。今汝精進，能從樓上自投於地者，後可得佛。」

龍施念言：「今我見佛乃自愛欲菩薩道。父有教，以精進棄身可得佛道。我何惜此危脆之命？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍施念言：「今我見佛乃自愛欲菩薩道。父有教，以精進棄身可得佛道。我何惜此危脆之命？」

女即於欄邊叉手向佛言：「我今自歸天中之天，以一切慜念，知我所求。請棄軀命，不捨菩薩，以身施佛。」願而散華以，便縱身自投樓下。於空中未及至地，女身則化成男子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女即於欄邊叉手向佛言：「我今自歸天中之天，以一切慜念，知我所求。請棄軀命，不捨菩薩，以身施佛。」願而散華以，便縱身自投樓下。於空中未及至地，女身則化成男子。

時佛乃笑，五色光從口出，照一佛剎，還從頂入。賢者阿難前跪問言：「佛不妄笑。願聞其意！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛乃笑，五色光從口出，照一佛剎，還從頂入。賢者阿難前跪問言：「佛不妄笑。願聞其意！」

佛言：「阿難！汝見此女自投空中化成男子不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！汝見此女自投空中化成男子不？」

對曰：「見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「見。」

佛言：「此女乃前世時以事萬佛，後當供養恒沙如來，却至七億六千萬劫當得作佛，號名龍盛，其壽一劫。般泥洹後，經道興盛半劫乃滅。時佛說法，當度九十七億萬人，令得菩薩及羅漢道。是時人民飲食，當如第二忉利天上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此女乃前世時以事萬佛，後當供養恒沙如來，却至七億六千萬劫當得作佛，號名龍盛，其壽一劫。般泥洹後，經道興盛半劫乃滅。時佛說法，當度九十七億萬人，令得菩薩及羅漢道。是時人民飲食，當如第二忉利天上。」

於是龍施身住佛前，報父母言：「願放捨我，得作沙門！」父母即聽。諸家親屬合五百人及八百天神，見女人龍施化成男子，皆發無上正真道意。魔王見眾人求佛，更多憂愁不樂，慚愧而歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是龍施身住佛前，報父母言：「願放捨我，得作沙門！」父母即聽。諸家親屬合五百人及八百天神，見女人龍施化成男子，皆發無上正真道意。魔王見眾人求佛，更多憂愁不樂，慚愧而歸。

佛說是時，莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，莫不歡喜。