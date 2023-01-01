佛說七女經
吳 支謙譯1卷CBETA T0556少于一万字 27 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說七女經
佛說七女經
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吳月支國居士支謙譯
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聞如是：
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一時佛遊於拘留國，在分儒達樹園，與千羅漢俱，菩薩有五百人，及諸天，龍，鬼神。
一時佛遊於拘留國，在分儒達樹園，與千羅漢俱，菩薩有五百人，及諸天，龍，鬼神。
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爾時拘留國中有婆羅門，名摩訶蜜，慳貪，不信佛法；大豪富，珍奇，珠寶，牛馬，田宅甚眾多；智慧無雙，為是國中作師，常有五百弟子，復為國王，大臣所敬遇。是婆羅門有七女，大端正無比，黠慧言語；從頭至足皆著金銀，白珠，瓔珞，隨時被服；常與五百女人俱，憙自貢高，恃怙端正，憍慢眾人；倚於富貴謂呼有常；每與國中人民共說義理，常得其勝。
爾時拘留國中有婆羅門，名摩訶蜜，慳貪，不信佛法；大豪富，珍奇，珠寶，牛馬，田宅甚眾多；智慧無雙，為是國中作師，常有五百弟子，復為國王，大臣所敬遇。是婆羅門有七女，大端正無比，黠慧言語；從頭至足皆著金銀，白珠，瓔珞，隨時被服；常與五百女人俱，憙自貢高，恃怙端正，憍慢眾人；倚於富貴謂呼有常；每與國中人民共說義理，常得其勝。
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爾時有迦羅越，名曰分儒達，聞此女大好，便至婆羅門所，謂言：「卿家中自呼是女端正，雖爾，當遍將至國中示人。若有人呵此女者，卿當雇我五百兩金；若不呵者，我當雇卿五百兩金。」如是募九十日遍至國中，無有道此女醜者。爾時婆羅門即得五百兩金。
爾時有迦羅越，名曰分儒達，聞此女大好，便至婆羅門所，謂言：「卿家中自呼是女端正，雖爾，當遍將至國中示人。若有人呵此女者，卿當雇我五百兩金；若不呵者，我當雇卿五百兩金。」如是募九十日遍至國中，無有道此女醜者。爾時婆羅門即得五百兩金。
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分儒達告婆羅門：「今佛近在祇樹園。佛知當來，過去，今現在事。又復至誠，終不妄言。當將往示佛。」
分儒達告婆羅門：「今佛近在祇樹園。佛知當來，過去，今現在事。又復至誠，終不妄言。當將往示佛。」
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婆羅門言：「大善！」即與眷屬五百婆羅門，國中復有五百女人俱，相隨至佛所。
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佛時為無數千人說法。各各前為佛作禮，却坐一面。婆羅門前白佛言：「瞿曇常遊諸國，寧見有好人端正如是女者不？」
佛時為無數千人說法。各各前為佛作禮，却坐一面。婆羅門前白佛言：「瞿曇常遊諸國，寧見有好人端正如是女者不？」
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佛便逆呵之：「此女不好，皆醜，無有一好處。」
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婆羅門問佛：「是女一國中人無有道此女醜。今瞿曇何以獨道此女醜？」婆羅門問佛言：「世間人以何為好？」
婆羅門問佛：「是女一國中人無有道此女醜。今瞿曇何以獨道此女醜？」婆羅門問佛言：「世間人以何為好？」
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佛言：「世間人眼不貪色，耳不聽受惡聲，是則為好；鼻不嗅香，口不甞味，是則為好；身不貪細滑，意不念惡，是則為好；手不盜取人財物，口不說人惡，是則為好；不貢高，綺語，知生所從來，死有所趣，是則為好；信布施後當得其福，是則為好；信佛，信法，信比丘僧，是則為好。」
佛言：「世間人眼不貪色，耳不聽受惡聲，是則為好；鼻不嗅香，口不甞味，是則為好；身不貪細滑，意不念惡，是則為好；手不盜取人財物，口不說人惡，是則為好；不貢高，綺語，知生所從來，死有所趣，是則為好；信布施後當得其福，是則為好；信佛，信法，信比丘僧，是則為好。」
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佛告婆羅門：「顏色好，不為好；身體好，不為好；衣服好，不為好；二言，綺語，不為好；心端意正此乃為好。」
佛告婆羅門：「顏色好，不為好；身體好，不為好；衣服好，不為好；二言，綺語，不為好；心端意正此乃為好。」
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分儒達即自還得五百兩金。
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佛告婆羅門：「昔者有城，名波羅奈，從地底去，佛、諸當來佛皆於是上坐。爾時有國王，名機惟尼，作優婆塞，大明經，為佛作精舍。王有女，悉為優婆夷，明經智慧，端正無雙，身上皆著金銀，琥珀，珠寶，被服甚好。第一女字羞耽，第二女字須耽摩，第三女字比丘尼，第四女字比丘羅輜，第五女字沙門尼，第六女字沙門密，第七女字僧大薩耽，常以佛正法齋戒。布施訖竟，七女便相將至父王正殿，白言：『我曹姊弟欲相隨到塚間遊觀。』
佛告婆羅門：「昔者有城，名波羅奈，從地底去，佛、諸當來佛皆於是上坐。爾時有國王，名機惟尼，作優婆塞，大明經，為佛作精舍。王有女，悉為優婆夷，明經智慧，端正無雙，身上皆著金銀，琥珀，珠寶，被服甚好。第一女字羞耽，第二女字須耽摩，第三女字比丘尼，第四女字比丘羅輜，第五女字沙門尼，第六女字沙門密，第七女字僧大薩耽，常以佛正法齋戒。布施訖竟，七女便相將至父王正殿，白言：『我曹姊弟欲相隨到塚間遊觀。』
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「王言：『塜間大可畏，但有死人骨髮，形骸狼藉，支散在地；諸悲哀者，啼哭者滿其間；有虎，狼，野獸，鵄梟主噉死人肉血。汝曹姊弟何為塚間？我宮中有園觀，浴池，中有飛鳥，鴛鴦相隨而鳴；中有眾華，五色光目；芝草奇樹，眾果清涼，恣意所食，極可遊觀。汝曹姊弟何為塚間？』
「王言：『塜間大可畏，但有死人骨髮，形骸狼藉，支散在地；諸悲哀者，啼哭者滿其間；有虎，狼，野獸，鵄梟主噉死人肉血。汝曹姊弟何為塚間？我宮中有園觀，浴池，中有飛鳥，鴛鴦相隨而鳴；中有眾華，五色光目；芝草奇樹，眾果清涼，恣意所食，極可遊觀。汝曹姊弟何為塚間？』
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「七女即報言：『大王！眾果，美食何益萬分？我見世間人老時命日趣死，人生無有不死者。我曹非小兒，嘗為餘食所惑！王哀念我姊弟者，當聽我曹姊弟到城外觀死人。』如是至三。
「七女即報言：『大王！眾果，美食何益萬分？我見世間人老時命日趣死，人生無有不死者。我曹非小兒，嘗為餘食所惑！王哀念我姊弟者，當聽我曹姊弟到城外觀死人。』如是至三。
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「王言：『大善！聽汝姊弟所為。』
「王言：『大善！聽汝姊弟所為。』
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「爾時七女即與五百婇女，嚴駕出宮門。七女即解頸下瓔珞散地，國中時有千餘人見之，隨後拾取珠寶。歡喜遂到城外塚間，大臭，處不淨，但聞啼哭聲。諸婇女及人民身體肅然，衣毛為竪。七女直前視諸死人，中有斷頭者，中有斷手足者，中有斷鼻耳者，中有已死者，或有未死者，中有梓棺者，有席中裹者，有繩縛者。家室啼哭，皆欲令解脫。七女左右顧視，死人眾多。復有持死人從四面來者，飛鳥，走獸共爭來食之。死人膖脹，膿血流出，數萬億蟲從腹中出，臭處難可當。七女亦不覆鼻，直前繞之一匝，即自相與言：『我曹姊弟身體不久皆當復爾。』
「爾時七女即與五百婇女，嚴駕出宮門。七女即解頸下瓔珞散地，國中時有千餘人見之，隨後拾取珠寶。歡喜遂到城外塚間，大臭，處不淨，但聞啼哭聲。諸婇女及人民身體肅然，衣毛為竪。七女直前視諸死人，中有斷頭者，中有斷手足者，中有斷鼻耳者，中有已死者，或有未死者，中有梓棺者，有席中裹者，有繩縛者。家室啼哭，皆欲令解脫。七女左右顧視，死人眾多。復有持死人從四面來者，飛鳥，走獸共爭來食之。死人膖脹，膿血流出，數萬億蟲從腹中出，臭處難可當。七女亦不覆鼻，直前繞之一匝，即自相與言：『我曹姊弟身體不久皆當復爾。』
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「第一女言：『寧可各作一偈，救死人魂魄耶？』六女皆言：『大善！』
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「第一女言：『此人生時好香塗身，著新好衣；行步眾中，細目綺視；於人中作姿，則欲令人觀之。今死在地，日炙，風飄。主作姿則者，今為所在？』
「第一女言：『此人生時好香塗身，著新好衣；行步眾中，細目綺視；於人中作姿，則欲令人觀之。今死在地，日炙，風飄。主作姿則者，今為所在？』
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「第二女言：『雀在瓶中，覆蓋其口，不能出飛。今瓶已破，雀飛而去。』
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「第三女言：『乘車而行，中道捨車去，車不能自前。主使車行者，今為所在？』
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「第四女言：『譬如人乘船而行，眾人共載而渡水，得岸便繫船。棄身體去，如棄船去。』
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「第五女言：『有城完堅，中多人民，皆生長城中。今城更空，不見人民，為在何所？』
「第五女言：『有城完堅，中多人民，皆生長城中。今城更空，不見人民，為在何所？』
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「第六女言：『人死臥地，衣被常好，從頭至足無有缺減。今不能行，亦不能動搖。其人當今為在何所？』
「第六女言：『人死臥地，衣被常好，從頭至足無有缺減。今不能行，亦不能動搖。其人當今為在何所？』
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「第七女言：『一身獨居，人出去其舍，舍中空無有守者，今舍日壞敗。』
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「爾時第二忉利天王釋提桓因坐即為動搖，聞七女說經，如伸臂頃，即從天上來下，讚七女言：『所說大善！欲願得何等？所願者，我能為汝得之。』
「爾時第二忉利天王釋提桓因坐即為動搖，聞七女說經，如伸臂頃，即從天上來下，讚七女言：『所說大善！欲願得何等？所願者，我能為汝得之。』
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「七女俱言：『卿是釋天乎？梵天耶？不見卿來時，自然在我前，使我知之。』
「七女俱言：『卿是釋天乎？梵天耶？不見卿來時，自然在我前，使我知之。』
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「即報言：『諸女！我是釋提桓因。聞說善言、好語，故來聽之。』
「即報言：『諸女！我是釋提桓因。聞說善言、好語，故來聽之。』
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「七女言：『卿屬者欲與我曹願。卿是第二忉利天上最尊，當為我等得之。我姊弟請說所願。』
「七女言：『卿屬者欲與我曹願。卿是第二忉利天上最尊，當為我等得之。我姊弟請說所願。』
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「第一女言：『我願欲得無根、無枝、無葉之樹，於其中生。是我所願也。』
「第一女言：『我願欲得無根、無枝、無葉之樹，於其中生。是我所願也。』
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「第二女言：『我欲得地上無形之處、無陰陽之端，願欲於其中生。』
「第二女言：『我欲得地上無形之處、無陰陽之端，願欲於其中生。』
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「第三女言：『人於深山中大呼，音響四聞耳，不知所在。我願於其中生。』
「第三女言：『人於深山中大呼，音響四聞耳，不知所在。我願於其中生。』
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「釋提桓因報言：『且止！我不能得是願。諸女欲得作釋梵、四天王、日月中尊，是則可得。今女所願，實我所不知。』
「釋提桓因報言：『且止！我不能得是願。諸女欲得作釋梵、四天王、日月中尊，是則可得。今女所願，實我所不知。』
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「七女答言：『卿是天上獨尊，有威神，何以不能得此願？卿譬如老牛，不能挽車，亦復不能耕犁，無益於主。』
「七女答言：『卿是天上獨尊，有威神，何以不能得此願？卿譬如老牛，不能挽車，亦復不能耕犁，無益於主。』
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「釋提桓因報言：『我聞說經，故來聽之。非我所知，即便辭謝。』七女默然無報。
「釋提桓因報言：『我聞說經，故來聽之。非我所知，即便辭謝。』七女默然無報。
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「爾時空中有天言：『今迦葉佛近在惟于陵聚中，何不往問迦葉佛？』七女聞之大歡喜，即與五百婇女、隨來觀者，塚間喪亡、悲哀、啼哭者復有五百人，俱發意往。
「爾時空中有天言：『今迦葉佛近在惟于陵聚中，何不往問迦葉佛？』七女聞之大歡喜，即與五百婇女、隨來觀者，塚間喪亡、悲哀、啼哭者復有五百人，俱發意往。
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「時迦葉佛為無數千人說法，悉各前為迦葉佛作禮，却坐一面。釋提桓因白佛言：『我向者聞國王七女說經，故來聽之。七女便從我索是願言：「我欲得無根、無枝、無葉之樹；無形之處、無陰陽之端；深山大呼，音響四聞，不知所在。」我時不能報答，願佛為七女解說其意。』
「時迦葉佛為無數千人說法，悉各前為迦葉佛作禮，却坐一面。釋提桓因白佛言：『我向者聞國王七女說經，故來聽之。七女便從我索是願言：「我欲得無根、無枝、無葉之樹；無形之處、無陰陽之端；深山大呼，音響四聞，不知所在。」我時不能報答，願佛為七女解說其意。』
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「迦葉佛言：『善哉！發問多所過度。是事羅漢，辟支佛尚不能知此事，何況於汝？』是時迦葉佛便笑，五色光從口出，照滿佛剎，還繞身，從頂上入。
「迦葉佛言：『善哉！發問多所過度。是事羅漢，辟支佛尚不能知此事，何況於汝？』是時迦葉佛便笑，五色光從口出，照滿佛剎，還繞身，從頂上入。
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「侍者前長跪，問迦葉佛言：『佛不妄笑，願聞其意。』迦葉佛告薩波羅：『汝見是女不？』『唯然已見。』
「侍者前長跪，問迦葉佛言：『佛不妄笑，願聞其意。』迦葉佛告薩波羅：『汝見是女不？』『唯然已見。』
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「『此國王七女共發阿耨多羅三藐三菩提心已來，供養五百佛已，當復萬佛，却後十劫悉當作佛，皆同一字，號名復多羅賁，剎土名首陀波。其佛壽三萬歲，是時人民被服，飲食，譬如第二忉利天上所有。佛般泥洹後，經道留止八千歲乃盡。是佛時說法，當度七十五億萬人令得菩薩及羅漢道。』
「『此國王七女共發阿耨多羅三藐三菩提心已來，供養五百佛已，當復萬佛，却後十劫悉當作佛，皆同一字，號名復多羅賁，剎土名首陀波。其佛壽三萬歲，是時人民被服，飲食，譬如第二忉利天上所有。佛般泥洹後，經道留止八千歲乃盡。是佛時說法，當度七十五億萬人令得菩薩及羅漢道。』
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「迦葉佛授七女別時，即踊躍歡喜，便住虛空中，離地二十丈，從上來下悉化成男子，即得阿惟越致。五百婇女及千五百天與人，見七女化成男，踊躍歡喜，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。一千人遠離塵垢，皆得法眼。」
「迦葉佛授七女別時，即踊躍歡喜，便住虛空中，離地二十丈，從上來下悉化成男子，即得阿惟越致。五百婇女及千五百天與人，見七女化成男，踊躍歡喜，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。一千人遠離塵垢，皆得法眼。」
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佛告婆羅門：「此國王七女富樂，端正，豪貴，尚不恃身作綺好。所以者何？用念非常，是身不可久得故。一切世間人但坐愚癡故，墮十二因緣，便有生死。人生若皆由恩愛，從生致老，從老致病，從病致死，從死致啼哭，得苦痛。人生若皆從恩愛，當自觀身，亦當觀他人身。坐起當念身中惡露，涕唾，寒熱，臭處，不淨：如是何等類，身一壞時，還化作蟲，自食其肉，骨節支解，消為灰土。還自念：『我身死亦當如是。』不當恃身作綺好，當念非常。若人施行善，不自貢高，綺語者，死後皆生天上；若施行惡者，當入泥犁中。女人所以墮泥犁中多者何？但坐嫉妬，姿態多故。」
佛告婆羅門：「此國王七女富樂，端正，豪貴，尚不恃身作綺好。所以者何？用念非常，是身不可久得故。一切世間人但坐愚癡故，墮十二因緣，便有生死。人生若皆由恩愛，從生致老，從老致病，從病致死，從死致啼哭，得苦痛。人生若皆從恩愛，當自觀身，亦當觀他人身。坐起當念身中惡露，涕唾，寒熱，臭處，不淨：如是何等類，身一壞時，還化作蟲，自食其肉，骨節支解，消為灰土。還自念：『我身死亦當如是。』不當恃身作綺好，當念非常。若人施行善，不自貢高，綺語者，死後皆生天上；若施行惡者，當入泥犁中。女人所以墮泥犁中多者何？但坐嫉妬，姿態多故。」
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佛說是時，婆羅門女即踊躍歡喜，解身上珠寶用散佛上。佛威神令所散住虛空中化作寶蓋，中有聲言：「善哉！如佛所言無有異。」佛爾時便感動，放威神，於座上以足指按地，三千大千剎土皆為大動；光明照十方，百歲枯樹皆生華菓，諸空溝㵎皆自然有水，箜篌樂器不鼓自鳴，婦女珠環皆自作聲；盲者得視，聾者得聽，瘂者得語，傴者得伸，拘躃者得愈，手足病者得愈，狂者得正，被毒者毒不為行，拘閉者悉得解脫，百鳥狸獸皆相和悲鳴。爾時拘留國中人民無男，無女皆大歡喜，和心相向若得禪。
佛說是時，婆羅門女即踊躍歡喜，解身上珠寶用散佛上。佛威神令所散住虛空中化作寶蓋，中有聲言：「善哉！如佛所言無有異。」佛爾時便感動，放威神，於座上以足指按地，三千大千剎土皆為大動；光明照十方，百歲枯樹皆生華菓，諸空溝㵎皆自然有水，箜篌樂器不鼓自鳴，婦女珠環皆自作聲；盲者得視，聾者得聽，瘂者得語，傴者得伸，拘躃者得愈，手足病者得愈，狂者得正，被毒者毒不為行，拘閉者悉得解脫，百鳥狸獸皆相和悲鳴。爾時拘留國中人民無男，無女皆大歡喜，和心相向若得禪。
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佛作是變化時，拘留國王捐珠，踊躍歡喜，及百大臣，婆羅門女，與其眷屬及五百婆羅門，皆發阿耨多羅三藐三菩提心；復有五百比丘得羅漢道；國中五百人悉須陀洹道。
佛作是變化時，拘留國王捐珠，踊躍歡喜，及百大臣，婆羅門女，與其眷屬及五百婆羅門，皆發阿耨多羅三藐三菩提心；復有五百比丘得羅漢道；國中五百人悉須陀洹道。
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佛說是經已，菩薩，比丘僧，優婆塞，優婆夷，國王，大臣，長者，人民，諸天，鬼神，龍，皆大歡喜，前持頭面著地，為佛作禮而去。
佛說是經已，菩薩，比丘僧，優婆塞，優婆夷，國王，大臣，長者，人民，諸天，鬼神，龍，皆大歡喜，前持頭面著地，為佛作禮而去。
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佛說七女經
佛說七女經
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