五母子經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五母子經

吳優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳優婆塞支謙譯

昔者有阿羅漢在山中奉行道禁。有一小兒年始七歲，大好道，棄家去作沙門，隨師在山中，從師學法，精進不懈。年八歲便得四通：一者眼能徹視，二者耳能徹聽，三者能飛行變化，四者自知宿命所從來生。坐自思念，即見先世宿命所更，為五母作子。時即還自笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔者有阿羅漢在山中奉行道禁。有一小兒年始七歲，大好道，棄家去作沙門，隨師在山中，從師學法，精進不懈。年八歲便得四通：一者眼能徹視，二者耳能徹聽，三者能飛行變化，四者自知宿命所從來生。坐自思念，即見先世宿命所更，為五母作子。時即還自笑。

師問言：「若何以笑？我是山間無倡樂、歌舞，用何等故笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師問言：「若何以笑？我是山間無倡樂、歌舞，用何等故笑？」

沙彌言：「我不敢笑師。自視我一身有五母，皆為我晝夜啼哭，感傷愁毒，常言念子，未曾忽忘。我自念一身愁毒五家，用是故笑耳，不敢笑師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌言：「我不敢笑師。自視我一身有五母，皆為我晝夜啼哭，感傷愁毒，常言念子，未曾忽忘。我自念一身愁毒五家，用是故笑耳，不敢笑師。

「我為第一母作子時，比隣有與我同時生者。我死後，同日生者出入行步，我母見之，便言：『我子在者，亦當出入行步！』如是即愁憂，感痛念我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我為第一母作子時，比隣有與我同時生者。我死後，同日生者出入行步，我母見之，便言：『我子在者，亦當出入行步！』如是即愁憂，感痛念我。

「復為第二母作子，生不久復死。我母見人有乳養子者，便感痛念我，愁憂啼哭我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復為第二母作子，生不久復死。我母見人有乳養子者，便感痛念我，愁憂啼哭我。

「復為第三母作子，不久復死。我母臨飯，淚出念我言：『子在者，當與我共飯。為那棄我死去！』便愁憂念我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復為第三母作子，不久復死。我母臨飯，淚出念我言：『子在者，當與我共飯。為那棄我死去！』便愁憂念我。

「復為第四母作子，不久復死。我同時等輩娉娶者，母即復念我言：『子不死，今亦當復娶婦！』復啼哭愁感我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復為第四母作子，不久復死。我同時等輩娉娶者，母即復念我言：『子不死，今亦當復娶婦！』復啼哭愁感我。

「復為第五今見在母作子，捨家學道。母日啼哭言：『我亡子不知所在、飢寒、生死，不復相見！』忼愾悲痛念我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復為第五今見在母作子，捨家學道。母日啼哭言：『我亡子不知所在、飢寒、生死，不復相見！』忼愾悲痛念我。

「今五母共會，各言亡子，相對啼哭。我念一人魂神，為五母作子，令五母啼哭念我。我用是故笑耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今五母共會，各言亡子，相對啼哭。我念一人魂神，為五母作子，令五母啼哭念我。我用是故笑耳。

「世間人不知有後世生，但言死耳。人作善自得其福，作惡自得其殃。人在世間喜怒自恣，無所畏惡。後苦痛不可言，入惡道中，悔無所及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間人不知有後世生，但言死耳。人作善自得其福，作惡自得其殃。人在世間喜怒自恣，無所畏惡。後苦痛不可言，入惡道中，悔無所及。

「我厭世間故，去父母求道。我視地獄、畜生、餓鬼、貧窮代其恐怖。我得師恩，受佛經戒，今以度脫。我念是五母不能得脫，反憂我故身。我所願者，皆已竟。世間人展轉相憂哭無休止時。身但作土耳，魂神空去，隨其施行，不能自斷，拔其根株，便可得脫，但日積惡，是癡所為。我今不復與生死同伍，如人不種，但當泥洹，泥洹快樂。」為師說是語，前作禮已，便飛去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我厭世間故，去父母求道。我視地獄、畜生、餓鬼、貧窮代其恐怖。我得師恩，受佛經戒，今以度脫。我念是五母不能得脫，反憂我故身。我所願者，皆已竟。世間人展轉相憂哭無休止時。身但作土耳，魂神空去，隨其施行，不能自斷，拔其根株，便可得脫，但日積惡，是癡所為。我今不復與生死同伍，如人不種，但當泥洹，泥洹快樂。」為師說是語，前作禮已，便飛去。