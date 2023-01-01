五母子經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五母子經

吳月氏國居士支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月氏國居士支謙譯

昔者有阿羅漢，在山中奉行道業。有一小兒年始七歲，大好道法，辭母出家，求作沙彌，隨大沙門於山中學道，給師所須，誦經行道，時無有懈。至年八歲得慧眼，能通視無極；耳能徹聽，天上、天下所為善惡，皆聞知之；身能飛行，所在至到能分一身及人自化，無所不作；自知宿命所從來生，及人民、蚑行蠕動之類所經歷善惡之道，皆悉知之。先世宿命為五母子時，便坐自笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔者有阿羅漢，在山中奉行道業。有一小兒年始七歲，大好道法，辭母出家，求作沙彌，隨大沙門於山中學道，給師所須，誦經行道，時無有懈。至年八歲得慧眼，能通視無極；耳能徹聽，天上、天下所為善惡，皆聞知之；身能飛行，所在至到能分一身及人自化，無所不作；自知宿命所從來生，及人民、蚑行蠕動之類所經歷善惡之道，皆悉知之。先世宿命為五母子時，便坐自笑。

其師問：「何等而笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其師問：「何等而笑？」

沙彌答言：「無所笑也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌答言：「無所笑也。」

師曰：「是山中亦無歌唱、伎樂，汝笑嗤我耳？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師曰：「是山中亦無歌唱、伎樂，汝笑嗤我耳？」

沙彌答言：「不敢笑師，但自笑耳。我一身為五母作子，母皆為我晝夜啼哭，感傷愁毒，不能自止，常念子憂思，未常忽忘。我自念一身而憂毒五家，以是笑耳，不敢笑師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌答言：「不敢笑師，但自笑耳。我一身為五母作子，母皆為我晝夜啼哭，感傷愁毒，不能自止，常念子憂思，未常忽忘。我自念一身而憂毒五家，以是笑耳，不敢笑師。

「我與第一母作子時，竝隣亦復生子，與我同日而生。其子出入行步，我母見之，便悲念：『我子在者，亦當出入行步如是。』愁毒淚下如雨，悲言念子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我與第一母作子時，竝隣亦復生子，與我同日而生。其子出入行步，我母見之，便悲念：『我子在者，亦當出入行步如是。』愁毒淚下如雨，悲言念子。

「我為第二母作子時，我短命又早死。我母見人乳兒，便念乳我，悲哀涕泣，言念我子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我為第二母作子時，我短命又早死。我母見人乳兒，便念乳我，悲哀涕泣，言念我子。

「我為第三母作子時，我年十歲，復少死。母臨食悲哭泣淚，言念：『我子在者，亦當與我共食。捨我死去，使我獨食。』哽咽，言念我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我為第三母作子時，我年十歲，復少死。母臨食悲哭泣淚，言念：『我子在者，亦當與我共食。捨我死去，使我獨食。』哽咽，言念我。

「復為第四母作子時，我薄命先死。我等輩娶婦，我母見之，即念：『我子在者，亦當為子娶婦。』言：『我何負蒼天，而殺我子？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復為第四母作子時，我薄命先死。我等輩娶婦，我母見之，即念：『我子在者，亦當為子娶婦。』言：『我何負蒼天，而殺我子？』

「復為第五母作子時，我始年七歲，好道辭家，捨母隨師，入山求道，得羅漢道。我母日日啼哭言：『我生一子，隨師學道，不知所在、飢飽寒溫，不知生死，不復相見。』愁毒，言念我子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復為第五母作子時，我始年七歲，好道辭家，捨母隨師，入山求道，得羅漢道。我母日日啼哭言：『我生一子，隨師學道，不知所在、飢飽寒溫，不知生死，不復相見。』愁毒，言念我子。

「是五母適共一會，各各言亡我子，相對啼哭，不能相止。是我一身一魄展轉，而與五母腹中作子，固疑惑人，而使眾悲哭發狂，但共念我一身耳，各欲自殺。是故笑耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是五母適共一會，各各言亡我子，相對啼哭，不能相止。是我一身一魄展轉，而與五母腹中作子，固疑惑人，而使眾悲哭發狂，但共念我一身耳，各欲自殺。是故笑耳。

「發念世間凡人，不知死當有所至生，皆共言死耳。凡人何能知死當有生，作善自得其福，作惡得其殃，不有所遺人。在世間皆為惡業，無所畏難，死後當入泰山地獄中，苦痛極哉，後悔無所復及。我厭世間勤苦，故辭父母，入山精進求道。今我目見畜生、餓鬼、地獄中，代之恐怖。今被蒙佛恩，得聞經法。今我日夜憐傷，五母不能自脫反憂，我所求願皆以得，念世間人展轉相生，亦復相笑，無有休息。身皆歸土，魂當所作隨其善惡，皆不能自拔。斷其恩愛，能離貪欲，可得度脫。我以不復與生死會，我恨身以斷，如人不種，當泥洹道最樂，長復與勤苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發念世間凡人，不知死當有所至生，皆共言死耳。凡人何能知死當有生，作善自得其福，作惡得其殃，不有所遺人。在世間皆為惡業，無所畏難，死後當入泰山地獄中，苦痛極哉，後悔無所復及。我厭世間勤苦，故辭父母，入山精進求道。今我目見畜生、餓鬼、地獄中，代之恐怖。今被蒙佛恩，得聞經法。今我日夜憐傷，五母不能自脫反憂，我所求願皆以得，念世間人展轉相生，亦復相笑，無有休息。身皆歸土，魂當所作隨其善惡，皆不能自拔。斷其恩愛，能離貪欲，可得度脫。我以不復與生死會，我恨身以斷，如人不種，當泥洹道最樂，長復與勤苦。」

為師說之，已便飛去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為師說之，已便飛去。