佛說㮈女祇域因緣經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說㮈女祇域因緣經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在羅閱祇國，與大比丘千二百五十人俱、菩薩摩訶薩、天龍八部，大眾集會說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在羅閱祇國，與大比丘千二百五十人俱、菩薩摩訶薩、天龍八部，大眾集會說法。

時世人民，施者無量。有一貧人，唯有一爛壞手巾，意欲布施，懼此物惡，猶豫未決。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世人民，施者無量。有一貧人，唯有一爛壞手巾，意欲布施，懼此物惡，猶豫未決。

爾時，座中有一比丘尼，名曰㮈女，即從座起，整服作禮，長跪叉手，白佛言：「世尊！我自念先世生波羅㮈國，為貧女人。時世有佛，名曰迦葉，時與大眾圍繞說法。坐聞經，歡喜，意欲布施，顧無所有，自惟貧賤，心用悲感，詣他園圃，求乞果蓏，當以施佛。時得一㮈，大而香好，擎一盂水并㮈一枚，奉迦葉佛及諸眾僧。佛知至意，呪願受之，分布水㮈，一切周普。緣此福祚，壽盡生天，得為天后；下生世間，不由胞胎，九十一劫，生㮈華中，端正鮮潔，常識宿命，今值世尊開示道眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座中有一比丘尼，名曰㮈女，即從座起，整服作禮，長跪叉手，白佛言：「世尊！我自念先世生波羅㮈國，為貧女人。時世有佛，名曰迦葉，時與大眾圍繞說法。坐聞經，歡喜，意欲布施，顧無所有，自惟貧賤，心用悲感，詣他園圃，求乞果蓏，當以施佛。時得一㮈，大而香好，擎一盂水并㮈一枚，奉迦葉佛及諸眾僧。佛知至意，呪願受之，分布水㮈，一切周普。緣此福祚，壽盡生天，得為天后；下生世間，不由胞胎，九十一劫，生㮈華中，端正鮮潔，常識宿命，今值世尊開示道眼。」

爾時㮈女以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時㮈女以偈頌曰：

「三尊慈潤普， 慧度無男女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三尊慈潤普， 慧度無男女，

水果施弘報， 緣得離眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水果施弘報， 緣得離眾苦。

在世生華中， 上則為天后， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在世生華中， 上則為天后，

自歸聖眾祐， 福田最深厚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自歸聖眾祐， 福田最深厚。」

比丘尼㮈女，禮已還坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼㮈女，禮已還坐。

佛在世時，維耶梨國王苑中，自然生一㮈樹，枝葉繁茂，實又加大，既有光色，香美非凡。王寶愛此㮈，自非中宮尊貴美人，不得啖此㮈果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在世時，維耶梨國王苑中，自然生一㮈樹，枝葉繁茂，實又加大，既有光色，香美非凡。王寶愛此㮈，自非中宮尊貴美人，不得啖此㮈果。

國中有梵志居士，財富無數，一國無雙，又聰明博達，才智超群，王重愛之，用為大臣。王請梵志飯食，食畢以一㮈實與之。梵志見㮈香美非凡，乃問王曰：「此㮈樹下，寧有小栽可得乞不？」王曰：「大多小栽，吾恐妨其大樹，輒除去之。卿若欲得，今當相與。」即以一㮈栽與梵志。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國中有梵志居士，財富無數，一國無雙，又聰明博達，才智超群，王重愛之，用為大臣。王請梵志飯食，食畢以一㮈實與之。梵志見㮈香美非凡，乃問王曰：「此㮈樹下，寧有小栽可得乞不？」王曰：「大多小栽，吾恐妨其大樹，輒除去之。卿若欲得，今當相與。」即以一㮈栽與梵志。

梵志得歸種之，朝夕溉灌，日日長大，枝條茂好，三年生實，光彩大小，如王家㮈。梵志大喜，自念：「我家資財無數，不減於王，唯無此㮈，以為不如，今已得之，為無減王。」即取食之，而大苦澁，了不可食。梵志更大愁惱，乃退思惟：「當是土無肥潤故耳。」乃捉取百牛之乳以飲一牛，復取此一牛乳煎之為醍醐，以灌㮈根。日日灌之，到至明年，實乃甘美，如王家㮈。而㮈樹邊，忽復生一瘤節，大如手拳，日日增長，梵志心念：「忽有此瘤節，恐妨其實。」適欲斫去，恐復傷樹，連日思惟，遲徊未決。而節中忽生一枝，正指上向，洪直調好，高出樹巔，去地七丈。其杪乃分作諸枝，周圍旁出，形如偃蓋，花葉茂好，勝於本樹。梵志怪之：「不知枝上當何所有？」乃作棧閣，登而視之。見枝上偃蓋之中，乃有池水，既清且香，又有眾華，彩色鮮明。披視華下，有一女兒，在池水中，梵志抱取，歸養長之，名曰㮈女。至年十五，顏色端正，天下無雙，宣聞遠國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志得歸種之，朝夕溉灌，日日長大，枝條茂好，三年生實，光彩大小，如王家㮈。梵志大喜，自念：「我家資財無數，不減於王，唯無此㮈，以為不如，今已得之，為無減王。」即取食之，而大苦澁，了不可食。梵志更大愁惱，乃退思惟：「當是土無肥潤故耳。」乃捉取百牛之乳以飲一牛，復取此一牛乳煎之為醍醐，以灌㮈根。日日灌之，到至明年，實乃甘美，如王家㮈。而㮈樹邊，忽復生一瘤節，大如手拳，日日增長，梵志心念：「忽有此瘤節，恐妨其實。」適欲斫去，恐復傷樹，連日思惟，遲徊未決。而節中忽生一枝，正指上向，洪直調好，高出樹巔，去地七丈。其杪乃分作諸枝，周圍旁出，形如偃蓋，花葉茂好，勝於本樹。梵志怪之：「不知枝上當何所有？」乃作棧閣，登而視之。見枝上偃蓋之中，乃有池水，既清且香，又有眾華，彩色鮮明。披視華下，有一女兒，在池水中，梵志抱取，歸養長之，名曰㮈女。至年十五，顏色端正，天下無雙，宣聞遠國。

有七國王，同時俱來，詣梵志所，求娉㮈女，以為夫人。梵志大恐怖，不知當以與誰？乃於園中架一高樓，以㮈女著上，出謂諸王曰：「此女非我所生，自出於㮈樹之上，亦不知是天、龍、鬼神女耶？鬼魅之物？今七王求之，我設與一王，六王當怒，不敢愛惜也。女今在園中樓上，諸王便自平議，有應得者便自取去，非我所制也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有七國王，同時俱來，詣梵志所，求娉㮈女，以為夫人。梵志大恐怖，不知當以與誰？乃於園中架一高樓，以㮈女著上，出謂諸王曰：「此女非我所生，自出於㮈樹之上，亦不知是天、龍、鬼神女耶？鬼魅之物？今七王求之，我設與一王，六王當怒，不敢愛惜也。女今在園中樓上，諸王便自平議，有應得者便自取去，非我所制也。」

於是七王口共爭之，紛紜未決。至其夜，瓶沙王從伏瀆中入，登樓就之共宿。明晨當去，㮈女白曰：「大王！幸枉威尊，接逮於我，今復相捨而去。若其有子，則是王種，當何所付？」王曰：「若是男兒，當以還我；若是女兒，便以與汝。」王則脫手金鐶之印以付㮈女，以是為信。便出語群臣言：「我已得㮈女與一宿，亦無奇異，故如凡人，故不取耳。」瓶沙軍中皆稱萬歲，曰：「我王已得㮈女。」六王聞之便各還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是七王口共爭之，紛紜未決。至其夜，瓶沙王從伏瀆中入，登樓就之共宿。明晨當去，㮈女白曰：「大王！幸枉威尊，接逮於我，今復相捨而去。若其有子，則是王種，當何所付？」王曰：「若是男兒，當以還我；若是女兒，便以與汝。」王則脫手金鐶之印以付㮈女，以是為信。便出語群臣言：「我已得㮈女與一宿，亦無奇異，故如凡人，故不取耳。」瓶沙軍中皆稱萬歲，曰：「我王已得㮈女。」六王聞之便各還去。

瓶沙王去後，遂便有娠。時㮈女勅守門人言：「若有求見我者，當語言我病。」後日，月滿生一男兒，顏貌端正，兒生則手持針藥囊。梵志曰：「此國王之子，而執醫器，必醫王也。」時㮈女即以白衣裹兒，勅婢持棄著巷中，婢即受勅，抱往棄之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓶沙王去後，遂便有娠。時㮈女勅守門人言：「若有求見我者，當語言我病。」後日，月滿生一男兒，顏貌端正，兒生則手持針藥囊。梵志曰：「此國王之子，而執醫器，必醫王也。」時㮈女即以白衣裹兒，勅婢持棄著巷中，婢即受勅，抱往棄之。

時王子無畏，清旦乘車，往欲見大王，遣人除屏道路。時王子遙見道中有白物，即住車問傍人言：「此白物是何等？」答言：「此是小兒。」問言：「死活？」答言：「故活。」王子勅人抱取，即覓乳母養之以活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王子無畏，清旦乘車，往欲見大王，遣人除屏道路。時王子遙見道中有白物，即住車問傍人言：「此白物是何等？」答言：「此是小兒。」問言：「死活？」答言：「故活。」王子勅人抱取，即覓乳母養之以活。

梵志將此小兒還付㮈女，名曰祇域。至年八歲，聰明高才，學問、書䟽越殊倫匹，與隣比小兒遊戲，心常輕諸小兒，以不如己。諸小兒共罵之曰：「無父之子，婬女所生，何敢輕我？」祇域愕然，默而不答。便歸問母曰：「我視子曹皆不如我，而反罵我言：『無父之子。』我父今者，為在何許？」母曰：「汝父者，正瓶沙王是也。」祇域曰：「瓶沙王乃在羅閱祇國，去此五百里，何緣生我？若如母言，何以證之？」母則出印鐶示之曰：「此則汝父鐶也。」祇域省之，見有瓶沙王印文，便奉持此鐶往到羅閱祇。徑入宮門，門無訶者，即到王前。為王作禮，長跪白王言：「我是王子，㮈女所生，今年八歲，始知是大王種類，故持鐶印信，遠來歸家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志將此小兒還付㮈女，名曰祇域。至年八歲，聰明高才，學問、書䟽越殊倫匹，與隣比小兒遊戲，心常輕諸小兒，以不如己。諸小兒共罵之曰：「無父之子，婬女所生，何敢輕我？」祇域愕然，默而不答。便歸問母曰：「我視子曹皆不如我，而反罵我言：『無父之子。』我父今者，為在何許？」母曰：「汝父者，正瓶沙王是也。」祇域曰：「瓶沙王乃在羅閱祇國，去此五百里，何緣生我？若如母言，何以證之？」母則出印鐶示之曰：「此則汝父鐶也。」祇域省之，見有瓶沙王印文，便奉持此鐶往到羅閱祇。徑入宮門，門無訶者，即到王前。為王作禮，長跪白王言：「我是王子，㮈女所生，今年八歲，始知是大王種類，故持鐶印信，遠來歸家。」

王見印文，覺憶昔之誓，知是其子，愴然矜之，以為太子。涉歷二年，後阿闍世王生，祇域因白王曰：「我初生時手把針藥囊，是應當為醫也。王雖以我為太子，非我所樂；王今自有嫡子生矣，應襲尊嗣，我願得行學醫術。」王則聽之，王曰：「汝不為太子者，不得空食王祿，應學醫道。」王即命勅國中諸上手醫，盡術教之，而祇域但行嬉戲，未曾受學。諸師責謂之曰：「醫術鄙陋，誠非太子至尊所宜當學，然大王之命不可違廢。受勅已來，積有日月，而太子初不受半言之方，若王問我，我何以對？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王見印文，覺憶昔之誓，知是其子，愴然矜之，以為太子。涉歷二年，後阿闍世王生，祇域因白王曰：「我初生時手把針藥囊，是應當為醫也。王雖以我為太子，非我所樂；王今自有嫡子生矣，應襲尊嗣，我願得行學醫術。」王則聽之，王曰：「汝不為太子者，不得空食王祿，應學醫道。」王即命勅國中諸上手醫，盡術教之，而祇域但行嬉戲，未曾受學。諸師責謂之曰：「醫術鄙陋，誠非太子至尊所宜當學，然大王之命不可違廢。受勅已來，積有日月，而太子初不受半言之方，若王問我，我何以對？」

祇域曰：「我生而有醫證在手，故白大王捐棄榮號求學醫術，豈復懈怠煩師督促？直以諸師之道無足學者故耳。」便取本草藥方、針脈諸經，具難問師，師窮無以答，皆下為祇域作禮，長跪叉手曰：「今日益知太子神聖，實非我等所及也。向所問諸事，皆是我師歷世疑義所不能通，願太子具悉說之，開解我曹生年之結。」祇域便為解說其義，諸醫歡喜皆更起，頭面作禮，承受其法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域曰：「我生而有醫證在手，故白大王捐棄榮號求學醫術，豈復懈怠煩師督促？直以諸師之道無足學者故耳。」便取本草藥方、針脈諸經，具難問師，師窮無以答，皆下為祇域作禮，長跪叉手曰：「今日益知太子神聖，實非我等所及也。向所問諸事，皆是我師歷世疑義所不能通，願太子具悉說之，開解我曹生年之結。」祇域便為解說其義，諸醫歡喜皆更起，頭面作禮，承受其法。

爾時，祇域即自念言：「王勅諸醫都無可學者，誰當教我學醫道？時聞彼德叉尸羅國，有醫姓阿提梨，字賓迦羅，極善醫道，彼能教我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，祇域即自念言：「王勅諸醫都無可學者，誰當教我學醫道？時聞彼德叉尸羅國，有醫姓阿提梨，字賓迦羅，極善醫道，彼能教我。」

爾時，祇域童子即往彼國，詣賓迦羅所白言：「大師！我今請仁者以為師範。」從學醫術，經七年已，自念言：「我今習學醫術，何當有已？」即往師所白言：「我今習學醫術，何當有已？」時師即與一籠器及掘草之具：「汝可於德叉尸羅國面一由旬，求覓諸草，有非是藥者持來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，祇域童子即往彼國，詣賓迦羅所白言：「大師！我今請仁者以為師範。」從學醫術，經七年已，自念言：「我今習學醫術，何當有已？」即往師所白言：「我今習學醫術，何當有已？」時師即與一籠器及掘草之具：「汝可於德叉尸羅國面一由旬，求覓諸草，有非是藥者持來。」

時祇域即如師勅，於德叉尸羅國面一由旬，求覓非是藥者，周竟，不得非是藥者，所見草木一切物，善能分別知有所用處，無非藥者。彼即空還，往師所白如是言：「師今當知，我於德叉尸羅國求非藥草者，面一由旬周竟，不見非藥者，所見草木盡能分別，所入用處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時祇域即如師勅，於德叉尸羅國面一由旬，求覓非是藥者，周竟，不得非是藥者，所見草木一切物，善能分別知有所用處，無非藥者。彼即空還，往師所白如是言：「師今當知，我於德叉尸羅國求非藥草者，面一由旬周竟，不見非藥者，所見草木盡能分別，所入用處。」

師答祇域言：「汝今可去，醫道已成。我於閻浮提中，最為第一；我若死後，次復有汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師答祇域言：「汝今可去，醫道已成。我於閻浮提中，最為第一；我若死後，次復有汝。」

於是，祇域便行治病，所治輒愈，國內知名。後欲入宮，於宮門前逢一小兒擔樵，祇域望視，悉見此兒五藏、腸胃，縷悉分明。祇域心念：「《本草經》說，有藥王樹，從外照內，見人腹藏。此兒樵中得無有藥王耶？」即往問兒：「賣樵幾錢？」兒白：「十錢。」便雇錢取樵。下樵置地，闇冥不見腹中。祇域更心思惟：「不知束中何所為是藥王？」便解兩束，一一取之以著小兒腹上，無所照見，輒復更取，如是盡兩束樵；最後有一小枝，栽長尺餘，試取以照，具見腹內。祇域大喜，知此小枝定是藥王，悉還兒樵。兒既已得錢，樵又如故，歡喜而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，祇域便行治病，所治輒愈，國內知名。後欲入宮，於宮門前逢一小兒擔樵，祇域望視，悉見此兒五藏、腸胃，縷悉分明。祇域心念：「《本草經》說，有藥王樹，從外照內，見人腹藏。此兒樵中得無有藥王耶？」即往問兒：「賣樵幾錢？」兒白：「十錢。」便雇錢取樵。下樵置地，闇冥不見腹中。祇域更心思惟：「不知束中何所為是藥王？」便解兩束，一一取之以著小兒腹上，無所照見，輒復更取，如是盡兩束樵；最後有一小枝，栽長尺餘，試取以照，具見腹內。祇域大喜，知此小枝定是藥王，悉還兒樵。兒既已得錢，樵又如故，歡喜而去。

爾時，祇域自念：「我今先當治誰？此國既小，又在邊方。我今寧可還本國，始開醫道。」於即還歸婆迦陀城。婆迦陀城中，有大長者，其婦十二年中常患頭痛，眾醫治之而不能差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，祇域自念：「我今先當治誰？此國既小，又在邊方。我今寧可還本國，始開醫道。」於即還歸婆迦陀城。婆迦陀城中，有大長者，其婦十二年中常患頭痛，眾醫治之而不能差。

時祇域聞之，即往其家語守門人言：「白汝長者，有醫在門外。」時守門人即入白：「門外有醫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時祇域聞之，即往其家語守門人言：「白汝長者，有醫在門外。」時守門人即入白：「門外有醫。」

長者婦問言：「醫形貌何似？」答言：「是年少。」彼自念言：「老宿諸醫治亦不差，況復年少？」即勅守門人語言：「我今不須醫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者婦問言：「醫形貌何似？」答言：「是年少。」彼自念言：「老宿諸醫治亦不差，況復年少？」即勅守門人語言：「我今不須醫。」

守門人即出語言：「我已為汝白長者，長者婦言：『今不須醫。』」祇域復言：「汝可白汝長者婦，但聽我治，若差者隨意與我物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守門人即出語言：「我已為汝白長者，長者婦言：『今不須醫。』」祇域復言：「汝可白汝長者婦，但聽我治，若差者隨意與我物。」

時守門人復白之：「醫作如是言：『但聽我治，若差隨意與我物。』」長者婦聞已，自念言：「若如是無所損。」勅守門人喚入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時守門人復白之：「醫作如是言：『但聽我治，若差隨意與我物。』」長者婦聞已，自念言：「若如是無所損。」勅守門人喚入。

時祇域入詣長者婦所，問言：「何所患苦？」答言患如是、如是。復問：「病從何起？」答言從如是、如是起。復問：「病來久近？」答言病如許時。彼問已語言：「我能治汝。」彼即取好藥，以酥煎之，灌長者婦鼻，病者口中酥、唾俱出。時病人即器承之，酥便收取，唾別棄之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時祇域入詣長者婦所，問言：「何所患苦？」答言患如是、如是。復問：「病從何起？」答言從如是、如是起。復問：「病來久近？」答言病如許時。彼問已語言：「我能治汝。」彼即取好藥，以酥煎之，灌長者婦鼻，病者口中酥、唾俱出。時病人即器承之，酥便收取，唾別棄之。

時祇域見已，心懷愁惱：「如是少酥不淨，猶尚慳惜，況能報我？」病者見已，問祇域言：「汝愁惱耶？」答言：「實爾。」問言：「何故愁惱？」答言：「我自念言：此少酥不淨，猶尚慳惜，況能報我？以是故愁耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時祇域見已，心懷愁惱：「如是少酥不淨，猶尚慳惜，況能報我？」病者見已，問祇域言：「汝愁惱耶？」答言：「實爾。」問言：「何故愁惱？」答言：「我自念言：此少酥不淨，猶尚慳惜，況能報我？以是故愁耳。」

長者婦答言：「為家不易，棄之何益？可用燃燈，是故收取。汝但治病，何憂如是？」彼即治之，後病得差。時長者婦，與四十萬兩金，并奴婢、車馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者婦答言：「為家不易，棄之何益？可用燃燈，是故收取。汝但治病，何憂如是？」彼即治之，後病得差。時長者婦，與四十萬兩金，并奴婢、車馬。

時祇域得此物已，還王舍城，詣無畏王子門，語守門人言：「汝往白王言：『祇域在外。』」守門人即入白王，王勅守門人喚入。祇域入已，前頭面禮已，在一面住，以前因緣，具白無畏王子言：「以今所得物盡用上王。」王子言：「且止，不須。便為供養已，汝自用之。」此是祇域最初治病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時祇域得此物已，還王舍城，詣無畏王子門，語守門人言：「汝往白王言：『祇域在外。』」守門人即入白王，王勅守門人喚入。祇域入已，前頭面禮已，在一面住，以前因緣，具白無畏王子言：「以今所得物盡用上王。」王子言：「且止，不須。便為供養已，汝自用之。」此是祇域最初治病。

爾時拘睒彌國，有長者子，輪上嬉戲，腸結腹內，食飲不消，亦不得出，彼國無能治者。彼聞摩竭國有大醫善能治病，即遣使白王：「拘睒彌長者子病，祇域能治，願王遣來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時拘睒彌國，有長者子，輪上嬉戲，腸結腹內，食飲不消，亦不得出，彼國無能治者。彼聞摩竭國有大醫善能治病，即遣使白王：「拘睒彌長者子病，祇域能治，願王遣來。」

時瓶沙王，喚祇域問言：「拘睒彌長者子病，汝能治不？」答言：「能！」「若能，汝可往治之。」時祇域乘車，詣拘睒彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時瓶沙王，喚祇域問言：「拘睒彌長者子病，汝能治不？」答言：「能！」「若能，汝可往治之。」時祇域乘車，詣拘睒彌。

祇域始至，長者子已死，伎樂送出。祇域聞聲即問言：「此是何等伎樂鼓聲？」傍人答言：「是汝所為來長者子已死，是彼伎樂音聲。」祇域善能分別一切音聲，即言語：「使迴還，此非死人。」語已，即便迴還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域始至，長者子已死，伎樂送出。祇域聞聲即問言：「此是何等伎樂鼓聲？」傍人答言：「是汝所為來長者子已死，是彼伎樂音聲。」祇域善能分別一切音聲，即言語：「使迴還，此非死人。」語已，即便迴還。

時祇域即下車，取利刀破腹，披腸結處，示其父母諸親，語言：「此是輪上嬉戲使腸結如是，食飲不消，非是死也。」即為解腹，還復本處，縫皮肉合，以好藥塗之，瘡即愈，毛還生，與無瘡處不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時祇域即下車，取利刀破腹，披腸結處，示其父母諸親，語言：「此是輪上嬉戲使腸結如是，食飲不消，非是死也。」即為解腹，還復本處，縫皮肉合，以好藥塗之，瘡即愈，毛還生，與無瘡處不異。

時長者子，即報祇域四十萬兩金，婦亦與四十萬兩金，長者父母亦爾，各與四十萬兩金。祇域念言：「夫為師者須報其恩。今持一百六十萬兩金，與德叉尸羅國大師賓迦羅。」念已，持金詣師所，頭面禮師足，奉上此金：「唯願大師哀愍納受！」師曰：「便為供養已，我不須此寶。」祇域慇懃至到，賓迦羅乃受此金，祇域奉辭禮足而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長者子，即報祇域四十萬兩金，婦亦與四十萬兩金，長者父母亦爾，各與四十萬兩金。祇域念言：「夫為師者須報其恩。今持一百六十萬兩金，與德叉尸羅國大師賓迦羅。」念已，持金詣師所，頭面禮師足，奉上此金：「唯願大師哀愍納受！」師曰：「便為供養已，我不須此寶。」祇域慇懃至到，賓迦羅乃受此金，祇域奉辭禮足而去。

爾時，國中有迦羅越家女，年十五臨當嫁日，忽頭痛而死。祇域聞之往至其家，問女父曰：「此女常有何病，乃致夭亡？」父曰：「女小有頭痛，日月增甚，今朝發作尤甚於常，以致絕命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，國中有迦羅越家女，年十五臨當嫁日，忽頭痛而死。祇域聞之往至其家，問女父曰：「此女常有何病，乃致夭亡？」父曰：「女小有頭痛，日月增甚，今朝發作尤甚於常，以致絕命。」

祇域便進，以藥王照視頭中，見有刺蟲，大小相生乃數百枚，鑽食其腦，腦盡故死，便以金刀披破其頭，悉出諸蟲，封著甖中。以三種神膏塗瘡：一種者補蟲所食骨間之瘡；一種生腦；一種治外刀瘡。告女父曰：「好令安靜，慎莫使驚，十日當愈，平復如故，到其日我當復來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域便進，以藥王照視頭中，見有刺蟲，大小相生乃數百枚，鑽食其腦，腦盡故死，便以金刀披破其頭，悉出諸蟲，封著甖中。以三種神膏塗瘡：一種者補蟲所食骨間之瘡；一種生腦；一種治外刀瘡。告女父曰：「好令安靜，慎莫使驚，十日當愈，平復如故，到其日我當復來。」

祇域適去，女母便更啼哭曰：「我子為再死也，豈有披破頭腦當復活者？父何忍使人取子那爾。」父止之曰：「祇域生而把針藥，棄尊榮位，行作醫師，但為一切命，此乃天之醫王，豈當妄耶？囑語汝言：『慎莫使驚。』而汝今反啼哭，以驚動之，將令此兒不復得生。」母聞父言，止不復哭，共養護之，寂靜七日。七日晨明，女便吐氣而寤，如從臥覺，曰：「我今者了不復頭痛，身體皆安。誰護我者，使得如是？」父曰：「汝前已死，醫王祇域故來護汝，破頭出蟲以得更生。」便開甖出蟲示之，女見太便驚怖，深自慶幸：「祇域神乃如是，我促得報其恩。」父曰：「祇域與我期言，今日當來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域適去，女母便更啼哭曰：「我子為再死也，豈有披破頭腦當復活者？父何忍使人取子那爾。」父止之曰：「祇域生而把針藥，棄尊榮位，行作醫師，但為一切命，此乃天之醫王，豈當妄耶？囑語汝言：『慎莫使驚。』而汝今反啼哭，以驚動之，將令此兒不復得生。」母聞父言，止不復哭，共養護之，寂靜七日。七日晨明，女便吐氣而寤，如從臥覺，曰：「我今者了不復頭痛，身體皆安。誰護我者，使得如是？」父曰：「汝前已死，醫王祇域故來護汝，破頭出蟲以得更生。」便開甖出蟲示之，女見太便驚怖，深自慶幸：「祇域神乃如是，我促得報其恩。」父曰：「祇域與我期言，今日當來。」

於是須臾祇域便來，女歡喜出門迎，頭面作禮，長跪叉手曰：「願為祇域作婢，終身供養，以報更生之恩。」祇域曰：「我為醫師，周行治病，居無常處，何用婢為？汝必欲報恩者，與我五百兩金。我亦不用此金，所以求者，凡人學道法當謝師，師雖無以教我，我甞為弟子，今得汝金，當以與之。」女便奉五百兩金，以上祇域。祇域受，以與師，因白王：「暫歸省母到維耶梨國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是須臾祇域便來，女歡喜出門迎，頭面作禮，長跪叉手曰：「願為祇域作婢，終身供養，以報更生之恩。」祇域曰：「我為醫師，周行治病，居無常處，何用婢為？汝必欲報恩者，與我五百兩金。我亦不用此金，所以求者，凡人學道法當謝師，師雖無以教我，我甞為弟子，今得汝金，當以與之。」女便奉五百兩金，以上祇域。祇域受，以與師，因白王：「暫歸省母到維耶梨國。」

爾時，國中復有迦羅越家男兒，好學武事，作一木馬，高七尺餘，日日學習，騙上初學。適得上馬，久久益習，忽過去失據，落地而死。祇域聞之，便往以藥王照視腹中，見其肝反戾向後，氣結不通故死。復以金刀破腹，手探料理，還肝向前畢，以三種神膏塗之：其一種補手所獲持之處；一種通利氣息；一種生合刀瘡。畢囑語父曰：「慎莫令驚，三日當愈。」父承教勅，寂靜養視。至於三日，兒便吐氣而寤，狀如臥覺，即便起坐。須臾祇域亦來，兒歡喜出門迎，頭面作禮，長跪白言：「願得為祇域作奴，終身供養，以報再活之恩。」祇域曰：「我為醫師，周行治病，病者之家爭為我使，當用奴為？我母養我勤苦，我未有供養之恩報母。卿若欲謝我恩者，可與我五百兩金，以報母恩。」於是取金以上㮈女，還歸羅閱祇國。祇域治此四人，馳名天下，莫不聞知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，國中復有迦羅越家男兒，好學武事，作一木馬，高七尺餘，日日學習，騙上初學。適得上馬，久久益習，忽過去失據，落地而死。祇域聞之，便往以藥王照視腹中，見其肝反戾向後，氣結不通故死。復以金刀破腹，手探料理，還肝向前畢，以三種神膏塗之：其一種補手所獲持之處；一種通利氣息；一種生合刀瘡。畢囑語父曰：「慎莫令驚，三日當愈。」父承教勅，寂靜養視。至於三日，兒便吐氣而寤，狀如臥覺，即便起坐。須臾祇域亦來，兒歡喜出門迎，頭面作禮，長跪白言：「願得為祇域作奴，終身供養，以報再活之恩。」祇域曰：「我為醫師，周行治病，病者之家爭為我使，當用奴為？我母養我勤苦，我未有供養之恩報母。卿若欲謝我恩者，可與我五百兩金，以報母恩。」於是取金以上㮈女，還歸羅閱祇國。祇域治此四人，馳名天下，莫不聞知。

又南有大國，去羅閱祇八千里，瓶沙王及諸小國皆臣屬之。其王病疾積年不差，恒苦瞋恚，睚眥殺人——人舉目視之亦殺，低頭不仰亦殺，使人行遲亦殺，疾走亦殺。左右侍者，不知當何措手足。醫師合藥，輒疑恐有毒，亦殺之。前後所殺傍臣、宮女及醫師之輩，不可勝數。病日增甚，毒熱攻心，煩懣短氣，如火燒身。聞有祇域，即為下書勅瓶沙王徵召祇域。祇域聞此王多殺醫師，大以恐怖，瓶沙又怜其年小恐為所殺，適欲不遣，畏見誅伐，父子相守，晝夜愁憂，不知何計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又南有大國，去羅閱祇八千里，瓶沙王及諸小國皆臣屬之。其王病疾積年不差，恒苦瞋恚，睚眥殺人——人舉目視之亦殺，低頭不仰亦殺，使人行遲亦殺，疾走亦殺。左右侍者，不知當何措手足。醫師合藥，輒疑恐有毒，亦殺之。前後所殺傍臣、宮女及醫師之輩，不可勝數。病日增甚，毒熱攻心，煩懣短氣，如火燒身。聞有祇域，即為下書勅瓶沙王徵召祇域。祇域聞此王多殺醫師，大以恐怖，瓶沙又怜其年小恐為所殺，適欲不遣，畏見誅伐，父子相守，晝夜愁憂，不知何計。

爾時，瓶沙王乃將祇域俱往佛所，頭面禮足而白佛言：「世尊！彼王惡性，恐殺醫師，為可往不？」佛告祇域：「汝宿命時與我約誓，俱當救護天下，我治內病，汝治外病。今我得佛，故如本願會生我前。此王病篤，遠來迎汝，如何不往？急往救護之，趍作方便，令病必愈，王不殺汝。」祇域便承佛威神，往到王所，診省脈理，及以藥王照之，見王五藏及百脈之中血氣擾擾，悉是蛇蟒之毒周匝身體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，瓶沙王乃將祇域俱往佛所，頭面禮足而白佛言：「世尊！彼王惡性，恐殺醫師，為可往不？」佛告祇域：「汝宿命時與我約誓，俱當救護天下，我治內病，汝治外病。今我得佛，故如本願會生我前。此王病篤，遠來迎汝，如何不往？急往救護之，趍作方便，令病必愈，王不殺汝。」祇域便承佛威神，往到王所，診省脈理，及以藥王照之，見王五藏及百脈之中血氣擾擾，悉是蛇蟒之毒周匝身體。

祇域白王：「王病可治，治之保愈，然宜入見太后諮議合藥。若不見太后，藥終不成。」王聞此語，不解其故，意甚欲怒，然患身病，宿聞祇域之名，故遠迎之，冀必有益，且是小兒，知無他奸，忍而聽之。即遣青衣黃門，將入見太后。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域白王：「王病可治，治之保愈，然宜入見太后諮議合藥。若不見太后，藥終不成。」王聞此語，不解其故，意甚欲怒，然患身病，宿聞祇域之名，故遠迎之，冀必有益，且是小兒，知無他奸，忍而聽之。即遣青衣黃門，將入見太后。

祇域白太后：「王病可治，今當合藥，宜密啟其方，不可宣露，宜屏左右。」太后即逐青衣黃門去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域白太后：「王病可治，今當合藥，宜密啟其方，不可宣露，宜屏左右。」太后即逐青衣黃門去。

祇域因白太后：「省王病，見身中血氣悉是蛇蟒之毒，似非人類。王為定是誰子？太后以實語我，我能治之；若不語我，王病則不可愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域因白太后：「省王病，見身中血氣悉是蛇蟒之毒，似非人類。王為定是誰子？太后以實語我，我能治之；若不語我，王病則不可愈。」

太后曰：「我昔於金柱殿中晝臥，忽有物來厭我上者，我時恍惚，若夢若覺，狀如魘夢，遂與通情。忽然而寤，見有大蟒，長三丈餘，從我上去，則覺有軀。王實是蟒子也，我羞恥此，未曾出口。童子今乃覺之，何若神妙！若病可治，願以王命委囑童子。今者治之，當用何藥？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太后曰：「我昔於金柱殿中晝臥，忽有物來厭我上者，我時恍惚，若夢若覺，狀如魘夢，遂與通情。忽然而寤，見有大蟒，長三丈餘，從我上去，則覺有軀。王實是蟒子也，我羞恥此，未曾出口。童子今乃覺之，何若神妙！若病可治，願以王命委囑童子。今者治之，當用何藥？」

祇域曰：「唯有醍醐耳。」太后曰：「咄！童子慎莫噵醍醐，而王大惡聞醍醐之氣，又惡聞醍醐之名，前後坐口噵醍醐而死者，數千百人。汝今噵此，必當殺汝。以此飲王，終不得下，願更用他藥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域曰：「唯有醍醐耳。」太后曰：「咄！童子慎莫噵醍醐，而王大惡聞醍醐之氣，又惡聞醍醐之名，前後坐口噵醍醐而死者，數千百人。汝今噵此，必當殺汝。以此飲王，終不得下，願更用他藥。」

祇域曰：「醍醐治毒，毒病惡聞醍醐是也。王病若微及是他毒，為有餘藥可以愈之。蟒毒既重，又已遍身體，自非醍醐終不能消。今當煎煉化令成水，無氣無味，王意不覺，自當飲之。藥下必愈，無可憂也。」便出，見王曰：「向入見太后，已啟藥方，今當合之，十五日當成。今我有五願，王若聽我，病可即愈，若不聽我，病不可愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域曰：「醍醐治毒，毒病惡聞醍醐是也。王病若微及是他毒，為有餘藥可以愈之。蟒毒既重，又已遍身體，自非醍醐終不能消。今當煎煉化令成水，無氣無味，王意不覺，自當飲之。藥下必愈，無可憂也。」便出，見王曰：「向入見太后，已啟藥方，今當合之，十五日當成。今我有五願，王若聽我，病可即愈，若不聽我，病不可愈。」

王問：「五願盡何等事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王問：「五願盡何等事？」

祇域曰：「一者、願得王甲藏中新衣未歷軀者與我；二者、願得令我獨自出入，門無呵者；三者、願得日日獨入見太后及王后，莫得禁呵我；四者、願王飲藥當一仰令盡，莫得中息；五者、願得王八千里白象，與我乘之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域曰：「一者、願得王甲藏中新衣未歷軀者與我；二者、願得令我獨自出入，門無呵者；三者、願得日日獨入見太后及王后，莫得禁呵我；四者、願王飲藥當一仰令盡，莫得中息；五者、願得王八千里白象，與我乘之。」

王聞大怒曰：「兒子何敢求是五願？促具解之。若不能解，今棒殺汝。汝何敢求我新衣？為欲殺我便著我衣，詐作我身耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞大怒曰：「兒子何敢求是五願？促具解之。若不能解，今棒殺汝。汝何敢求我新衣？為欲殺我便著我衣，詐作我身耶？」

祇域曰：「合藥宜當精潔、齋戒，而我來日久，衣被皆塵垢故，欲得王衣以之合藥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域曰：「合藥宜當精潔、齋戒，而我來日久，衣被皆塵垢故，欲得王衣以之合藥。」

王意解曰：「如此，大佳！汝何故欲得自出入宮門令無禁呵？欲因此將兵來攻殺我耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王意解曰：「如此，大佳！汝何故欲得自出入宮門令無禁呵？欲因此將兵來攻殺我耶？」

祇域曰：「王前後使諸師醫，皆嫌疑之，無所委信，又誅殺之，不服其藥。群臣皆言王當復殺我，而王病已甚，恐外人生心作亂。若令我自出入不見禁呵，外人大小皆知王信我，必服我藥，病必當愈，則不敢生逆亂之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域曰：「王前後使諸師醫，皆嫌疑之，無所委信，又誅殺之，不服其藥。群臣皆言王當復殺我，而王病已甚，恐外人生心作亂。若令我自出入不見禁呵，外人大小皆知王信我，必服我藥，病必當愈，則不敢生逆亂之心。」

王曰：「大佳！汝何故日日獨入，見我母及我婦？欲作婬亂耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「大佳！汝何故日日獨入，見我母及我婦？欲作婬亂耶？」

祇域曰：「王前後殺人甚多，臣下大小各懷恐怖，皆不願王之安隱，無可信者。今共合藥，因我顧睨之間便投毒藥，我所不覺，則非小事。故思惟可信者、恩情無二，唯有母與婦。故敢入見太后、王后，與共合藥。當煎十五日乃成故，欲日日入伺候火齊耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域曰：「王前後殺人甚多，臣下大小各懷恐怖，皆不願王之安隱，無可信者。今共合藥，因我顧睨之間便投毒藥，我所不覺，則非小事。故思惟可信者、恩情無二，唯有母與婦。故敢入見太后、王后，與共合藥。當煎十五日乃成故，欲日日入伺候火齊耳。」

王曰：「大佳！汝何故使我飲藥一仰令盡，不得中息？為欲內毒恐我覺耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「大佳！汝何故使我飲藥一仰令盡，不得中息？為欲內毒恐我覺耶？」

祇域曰：「藥有劑數，氣味宜當相及，若其中息，則氣不相繼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域曰：「藥有劑數，氣味宜當相及，若其中息，則氣不相繼。」

王曰：「大佳！汝何故欲得我象乘之？此象是我國寶，一日行八千里，我所以威伏諸國，正怙此象。汝欲乘之，為欲盜以歸家，與汝父攻我國耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「大佳！汝何故欲得我象乘之？此象是我國寶，一日行八千里，我所以威伏諸國，正怙此象。汝欲乘之，為欲盜以歸家，與汝父攻我國耶？」

祇域曰：「乃南界山中有神妙藥草，去此四千里，王飲藥宜當即得此草，重復服之，故欲乘此象詣往採之，朝去暮還，令藥味相及。」王意大解，皆悉聽之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域曰：「乃南界山中有神妙藥草，去此四千里，王飲藥宜當即得此草，重復服之，故欲乘此象詣往採之，朝去暮還，令藥味相及。」王意大解，皆悉聽之。

於是祇域煎煉醍醐，十五日成，化如清水，凡得五升，便與太后、王后，俱捧藥出，白王：「可服。願被白象預置殿前。」王即聽之。王見藥但如清水，初無氣味，不知是醍醐，又太后、王后身自臨合，信其非毒，便如本要一飲而盡。祇域便乘象，徑去還羅閱祇國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是祇域煎煉醍醐，十五日成，化如清水，凡得五升，便與太后、王后，俱捧藥出，白王：「可服。願被白象預置殿前。」王即聽之。王見藥但如清水，初無氣味，不知是醍醐，又太后、王后身自臨合，信其非毒，便如本要一飲而盡。祇域便乘象，徑去還羅閱祇國。

爾時，祇域適行三千里，祇域年小力膂尚微，不堪疾迅，頭眩疲極，便止息臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，祇域適行三千里，祇域年小力膂尚微，不堪疾迅，頭眩疲極，便止息臥。

到日過中，王噫氣出，聞醍醐臭，便更大怒曰：「小兒敢以醍醐中我，怪兒所以求我白象，正欲叛去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到日過中，王噫氣出，聞醍醐臭，便更大怒曰：「小兒敢以醍醐中我，怪兒所以求我白象，正欲叛去。」

王有勇士之臣名曰烏，神足步行能及此象，即呼烏曰：「汝急往逐取兒來，生將以還，我欲目前捶殺之。汝性常不廉，貪於食，故名為烏。此醫師輩多喜行毒，若兒為汝設食，慎莫食也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王有勇士之臣名曰烏，神足步行能及此象，即呼烏曰：「汝急往逐取兒來，生將以還，我欲目前捶殺之。汝性常不廉，貪於食，故名為烏。此醫師輩多喜行毒，若兒為汝設食，慎莫食也！」

烏受勅便行，及之於山中，曰：「汝何故以醍醐中王，而云是藥？王故令我追呼汝還，汝急隨我還，陳謝自首庶可望活；若故欲走，今必殺汝終不得脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏受勅便行，及之於山中，曰：「汝何故以醍醐中王，而云是藥？王故令我追呼汝還，汝急隨我還，陳謝自首庶可望活；若故欲走，今必殺汝終不得脫。」

祇域自念：「我雖作方便求此白象，復不得脫，今當復作方便，何可隨去？」乃謂烏言：「我朝來未食，還必當死。寧可假我須臾，得於山間啖果飲水，飽而就死乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域自念：「我雖作方便求此白象，復不得脫，今當復作方便，何可隨去？」乃謂烏言：「我朝來未食，還必當死。寧可假我須臾，得於山間啖果飲水，飽而就死乎？」

烏見祇域小兒，畏死懼怖，言辭辛苦，怜而聽之，曰：「促食當去，不得久留。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏見祇域小兒，畏死懼怖，言辭辛苦，怜而聽之，曰：「促食當去，不得久留。」

祇域乃取一梨，喫食其半，以毒藥著爪甲中，以分餘半，便置於地；又取一杯水，先飲其半，又行爪下毒於餘水中，復置於地。乃歎曰：「水及梨皆是天藥，既清香且美。其飲食此者，令人身安，百病皆愈，氣力兼倍。恨其不在國都之下，百姓當共得之，而在深山之中，人不知也。」便進入山索求他果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域乃取一梨，喫食其半，以毒藥著爪甲中，以分餘半，便置於地；又取一杯水，先飲其半，又行爪下毒於餘水中，復置於地。乃歎曰：「水及梨皆是天藥，既清香且美。其飲食此者，令人身安，百病皆愈，氣力兼倍。恨其不在國都之下，百姓當共得之，而在深山之中，人不知也。」便進入山索求他果。

烏性既貪，不能忍於飲食，又聞祇域歎為神藥，亦見祇域已飲食之，謂必無毒，便取餘梨食之，盡飲餘水。便下痢，痢如注水，躃地而臥，起輒眩倒，不能復動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏性既貪，不能忍於飲食，又聞祇域歎為神藥，亦見祇域已飲食之，謂必無毒，便取餘梨食之，盡飲餘水。便下痢，痢如注水，躃地而臥，起輒眩倒，不能復動。

祇域曰：「王服我藥，病必當愈，然今藥力未行，餘毒未盡，我今往者，必當殺我。汝無所知，起欲得我以解身負，故使汝病，病自無苦，慎莫動搖，三日當差；若起逐我，必死不疑。」便上象而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域曰：「王服我藥，病必當愈，然今藥力未行，餘毒未盡，我今往者，必當殺我。汝無所知，起欲得我以解身負，故使汝病，病自無苦，慎莫動搖，三日當差；若起逐我，必死不疑。」便上象而去。

祇域則過墟聚，語長伍曰：「此是國王使，今忽得病，汝等急往，舁取歸家，好養護之，厚其床席，給與糜粥，慎莫令死，死者王滅汝國。」語畢便去，遂歸本國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域則過墟聚，語長伍曰：「此是國王使，今忽得病，汝等急往，舁取歸家，好養護之，厚其床席，給與糜粥，慎莫令死，死者王滅汝國。」語畢便去，遂歸本國。

長伍承勅，迎取養護，三日毒歇下絕，烏便歸。見王叩頭，自陳曰：「我實愚癡，違負王教，信祇域言，飲食其餘水果，為其所中，下痢三日，始今旦差，自知當死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長伍承勅，迎取養護，三日毒歇下絕，烏便歸。見王叩頭，自陳曰：「我實愚癡，違負王教，信祇域言，飲食其餘水果，為其所中，下痢三日，始今旦差，自知當死。」

比烏還三日之中，王病已差，王自追念：「悔遣烏往行。」見烏來還，且悲且喜曰：「賴汝不即將兒來，當我恚時必當捶殺。我得其恩，命得生活，而反殺之，逆戾不細。」即悔前後所抂殺者，悉更厚葬，復其家門賜與錢財。思見祇域，欲報其恩，即遣使者，奉迎祇域。祇域雖知王病已差，猶懷餘怖不復欲往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比烏還三日之中，王病已差，王自追念：「悔遣烏往行。」見烏來還，且悲且喜曰：「賴汝不即將兒來，當我恚時必當捶殺。我得其恩，命得生活，而反殺之，逆戾不細。」即悔前後所抂殺者，悉更厚葬，復其家門賜與錢財。思見祇域，欲報其恩，即遣使者，奉迎祇域。祇域雖知王病已差，猶懷餘怖不復欲往。

爾時，祇域復詣佛所，接足頂禮，白佛言：「世尊！彼王遣使來喚，為可往不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，祇域復詣佛所，接足頂禮，白佛言：「世尊！彼王遣使來喚，為可往不？」

佛告祇域：「汝本宿命已有弘誓，當成功德，何得中止？今應更往，汝已治其外病，我亦當治其內病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告祇域：「汝本宿命已有弘誓，當成功德，何得中止？今應更往，汝已治其外病，我亦當治其內病。」

祇域便隨使者去，王見祇域甚大歡喜，引與同坐，把持其臂曰：「賴蒙仁者之恩，今得更生，當何以報？當分國土以半相與，宮中婇女，庫藏寶物悉當分半，幸願仁者受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域便隨使者去，王見祇域甚大歡喜，引與同坐，把持其臂曰：「賴蒙仁者之恩，今得更生，當何以報？當分國土以半相與，宮中婇女，庫藏寶物悉當分半，幸願仁者受之。」

祇域曰：「我本為太子，雖實小國，亦有民人，珍寶具足。不樂治國故求為醫，當行治病，當用土地、婇女、寶物為？皆所不用。王前聽我五願，外病已愈，今若聽一願，內病可復除愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域曰：「我本為太子，雖實小國，亦有民人，珍寶具足。不樂治國故求為醫，當行治病，當用土地、婇女、寶物為？皆所不用。王前聽我五願，外病已愈，今若聽一願，內病可復除愈。」

王曰：「唯聽仁教，請復聞一願之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「唯聽仁教，請復聞一願之事。」

祇域曰：「願王請佛，從受明法。」因為王說佛功德、巍巍特尊。王聞大喜曰：「今欲遣烏臣以白象迎佛，可得致不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域曰：「願王請佛，從受明法。」因為王說佛功德、巍巍特尊。王聞大喜曰：「今欲遣烏臣以白象迎佛，可得致不？」

祇域曰：「不用白象，佛解一切，遙知人心所念。但宿齋戒清淨，供具燒香，遙向佛作禮，長跪白請，佛必自來。」王如其言。佛明日與千二百五十比丘俱來，飯食已畢，為王說經。王意開解，便發無上正真道心，舉國大小皆受五戒，恭敬作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇域曰：「不用白象，佛解一切，遙知人心所念。但宿齋戒清淨，供具燒香，遙向佛作禮，長跪白請，佛必自來。」王如其言。佛明日與千二百五十比丘俱來，飯食已畢，為王說經。王意開解，便發無上正真道心，舉國大小皆受五戒，恭敬作禮而去。

又㮈女生既奇異，長又聰明，從父學問，博知經道、星曆諸術，殊勝於父，加達聲樂，音如梵天。諸迦羅越及梵志家女，合五百人皆往從學，以為大師。㮈女常從五百弟子，讚授經術，或相與遊戲園池及作音樂。國人不解其故，便生譏謗，呼為婬女，五百弟子皆號婬黨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又㮈女生既奇異，長又聰明，從父學問，博知經道、星曆諸術，殊勝於父，加達聲樂，音如梵天。諸迦羅越及梵志家女，合五百人皆往從學，以為大師。㮈女常從五百弟子，讚授經術，或相與遊戲園池及作音樂。國人不解其故，便生譏謗，呼為婬女，五百弟子皆號婬黨。

又㮈女生時，國中復有須漫女及波曇女，亦同時俱生。須漫女者，生於須漫華中。國有迦羅越家，常笮須漫以為香膏。笮膏石邊忽作瘤節，大如彈丸，日日長大，至如手拳，石便爆破，見石節之中有聚，聚如螢火，射出墮地，三日而生須漫，又三日成華。華舒中有小女兒，迦羅越取養之，名曰須漫女，長大姝好，及才明智慧，亞次㮈女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又㮈女生時，國中復有須漫女及波曇女，亦同時俱生。須漫女者，生於須漫華中。國有迦羅越家，常笮須漫以為香膏。笮膏石邊忽作瘤節，大如彈丸，日日長大，至如手拳，石便爆破，見石節之中有聚，聚如螢火，射出墮地，三日而生須漫，又三日成華。華舒中有小女兒，迦羅越取養之，名曰須漫女，長大姝好，及才明智慧，亞次㮈女。

爾時，又有梵志家浴池中自然生青蓮華，華特加大，日日長益，如五升瓶。華舒見中有女兒，梵志取養之，名波曇女，長大又好，才明智慧如須漫女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，又有梵志家浴池中自然生青蓮華，華特加大，日日長益，如五升瓶。華舒見中有女兒，梵志取養之，名波曇女，長大又好，才明智慧如須漫女。

諸國王聞此二女顏容絕世，交來求娉之。二女曰：「我生不由胞胎，乃出草華之中，是與凡人不同，何宜當隨世人乃復嫁耶？」聞㮈女聰明、容貌絕世，無與匹者，又生與我同體，皆辭父母，往事㮈女，求作弟子，明經智慧，皆勝此五百人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸國王聞此二女顏容絕世，交來求娉之。二女曰：「我生不由胞胎，乃出草華之中，是與凡人不同，何宜當隨世人乃復嫁耶？」聞㮈女聰明、容貌絕世，無與匹者，又生與我同體，皆辭父母，往事㮈女，求作弟子，明經智慧，皆勝此五百人。

爾時，佛入維耶梨國，㮈女便率將弟子五百人出迎佛，頭面作禮，長跪白言：「願佛明日到我園中飯食。」佛默然受之。㮈女還歸，辦其供具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛入維耶梨國，㮈女便率將弟子五百人出迎佛，頭面作禮，長跪白言：「願佛明日到我園中飯食。」佛默然受之。㮈女還歸，辦其供具。

佛進入城，國王又出宮迎佛，禮畢長跪請佛：「願明日到宮飯食。」佛言：「㮈女向已前請，王後之矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛進入城，國王又出宮迎佛，禮畢長跪請佛：「願明日到宮飯食。」佛言：「㮈女向已前請，王後之矣。」

王曰：「我為國王，至心請佛，必望依許。㮈女但是婬女，日日將徒五百婬弟子，行作不軌，何為捨我而應其請？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「我為國王，至心請佛，必望依許。㮈女但是婬女，日日將徒五百婬弟子，行作不軌，何為捨我而應其請？」

佛言：「此女非婬女，其宿命有大功德，已供養三億佛。昔曾又與須漫、波曇女俱為姊妹，㮈女最大，須漫次之，波曇最小，生於大姓家，財寶饒富，姊妹相率供養五百比丘尼，日日施設飲食，及作衣服，隨所無乏，皆悉供之，盡其壽命。三人常發誓言：『願我後世逢佛，得自然化生，不由胞胎，遠離穢垢。』今如本願，生值我時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此女非婬女，其宿命有大功德，已供養三億佛。昔曾又與須漫、波曇女俱為姊妹，㮈女最大，須漫次之，波曇最小，生於大姓家，財寶饒富，姊妹相率供養五百比丘尼，日日施設飲食，及作衣服，隨所無乏，皆悉供之，盡其壽命。三人常發誓言：『願我後世逢佛，得自然化生，不由胞胎，遠離穢垢。』今如本願，生值我時。

「又昔雖供養比丘尼，然其作豪富家兒，言語嬌溢，時時或戲笑比丘尼曰：『諸道人於邑日久，必當欲嫁，迫有我等供養撿押，不得放恣情意耳。』故今者受此餘殃，雖日讚經道，虛被婬謗。此五百弟子，時亦并力相助供養同心歡喜，今故會生，果復相隨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又昔雖供養比丘尼，然其作豪富家兒，言語嬌溢，時時或戲笑比丘尼曰：『諸道人於邑日久，必當欲嫁，迫有我等供養撿押，不得放恣情意耳。』故今者受此餘殃，雖日讚經道，虛被婬謗。此五百弟子，時亦并力相助供養同心歡喜，今故會生，果復相隨。

「祇域爾時為貧家作子，見㮈女供養，意甚慕樂，而無資財，乃常為比丘尼掃除，掃除潔淨已，輒發誓言：『令我能掃除天下人身病穢如是快耶！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祇域爾時為貧家作子，見㮈女供養，意甚慕樂，而無資財，乃常為比丘尼掃除，掃除潔淨已，輒發誓言：『令我能掃除天下人身病穢如是快耶！』

「㮈女憐其貧窮，又加其勤力，常呼為子。其比丘尼有疾病時，常使祇域迎醫及合湯藥，曰：『令汝後世與我共獲是福。』祇域迎醫所治悉愈，乃誓曰：『願我後世為大醫王，常治一切身四大之病，所向皆愈。』皆宿日因緣，今故為㮈女作子，皆如本願。」王聞佛語，乃長跪悔過，却期後日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「㮈女憐其貧窮，又加其勤力，常呼為子。其比丘尼有疾病時，常使祇域迎醫及合湯藥，曰：『令汝後世與我共獲是福。』祇域迎醫所治悉愈，乃誓曰：『願我後世為大醫王，常治一切身四大之病，所向皆愈。』皆宿日因緣，今故為㮈女作子，皆如本願。」王聞佛語，乃長跪悔過，却期後日。

佛明日便與諸比丘到㮈女園，具為說本願功德。三女聞經開解，并五百弟子，同時歡喜出家修行，精懃不懈，皆得阿羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛明日便與諸比丘到㮈女園，具為說本願功德。三女聞經開解，并五百弟子，同時歡喜出家修行，精懃不懈，皆得阿羅漢道。

佛告阿難：「汝當受持，為四眾說，莫令斷絕。一切眾生，慎身、口、意，勿生憍慢放逸。㮈女往昔時，嘲戲比丘尼故，今被婬謗。汝當修行身、口、意業，恒發善願，聞者隨喜、信樂受持。莫生誹謗，墮於地獄，餘報畜生，經百千劫，後報為人貧窮下賤，不聞正法，邪見家生，恒值惡王，身不具足。汝當修行受持讀誦，盡未來際常使不絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝當受持，為四眾說，莫令斷絕。一切眾生，慎身、口、意，勿生憍慢放逸。㮈女往昔時，嘲戲比丘尼故，今被婬謗。汝當修行身、口、意業，恒發善願，聞者隨喜、信樂受持。莫生誹謗，墮於地獄，餘報畜生，經百千劫，後報為人貧窮下賤，不聞正法，邪見家生，恒值惡王，身不具足。汝當修行受持讀誦，盡未來際常使不絕。」

爾時，阿難從座而起，稽首禮足長跪合掌，白佛言：「世尊！此法之要當名何經？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難從座而起，稽首禮足長跪合掌，白佛言：「世尊！此法之要當名何經？」

佛語阿難：「此經名曰『㮈女祇域因緣經』，修行法用如上，供養比丘、比丘尼，施藥迎醫，隨喜發誓，今獲果報，如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「此經名曰『㮈女祇域因緣經』，修行法用如上，供養比丘、比丘尼，施藥迎醫，隨喜發誓，今獲果報，如是受持。」

佛說經已，大眾、人民、天龍八部，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，大眾、人民、天龍八部，聞佛所說，歡喜奉行。