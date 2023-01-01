佛說摩登女解形中六事經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說摩登女解形中六事經

失譯附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯附東晉錄

佛在舍衛祇阿難邠坻阿藍。時阿難持鉢行乞食，以隨水行，見一女人在水邊持水去，阿難從乞水，女則與之。女便隨阿難，至居所處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛祇阿難邠坻阿藍。時阿難持鉢行乞食，以隨水行，見一女人在水邊持水去，阿難從乞水，女則與之。女便隨阿難，至居所處。

女歸告其母，母名摩登。女於家委臥而啼，母問女何為啼？女言：「母欲嫁我者，莫與他人。我於水邊，見一沙門，從我乞水，我隨問，名為阿難；我得阿難者乃嫁，不得阿難不嫁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女歸告其母，母名摩登。女於家委臥而啼，母問女何為啼？女言：「母欲嫁我者，莫與他人。我於水邊，見一沙門，從我乞水，我隨問，名為阿難；我得阿難者乃嫁，不得阿難不嫁。」

母即行問阿難，阿難者承事佛。母即知之，還告女言：「阿難事佛道，不肯為汝作夫。」女即啼不飯食：「母知蠱道，何不導之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母即行問阿難，阿難者承事佛。母即知之，還告女言：「阿難事佛道，不肯為汝作夫。」女即啼不飯食：「母知蠱道，何不導之？」

母出請阿難歸飯，女大喜。母語阿難：「我女欲為卿作妻。」阿難言：「我持佛戒，不得畜妻。」母復言：「我女不得卿作夫者，便自殺。」阿難言：「我師事佛，不得與女人交通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母出請阿難歸飯，女大喜。母語阿難：「我女欲為卿作妻。」阿難言：「我持佛戒，不得畜妻。」母復言：「我女不得卿作夫者，便自殺。」阿難言：「我師事佛，不得與女人交通。」

母即入，語女言：「阿難不肯為汝作夫，其有經道者，不得畜婦。」女對母啼言：「母道所在。」母言：「天下道，無能過佛道及阿羅漢。」女復言：「但為我閉門戶，無令出，暮自為我作夫。」母即閉門，以蠱道縛阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母即入，語女言：「阿難不肯為汝作夫，其有經道者，不得畜婦。」女對母啼言：「母道所在。」母言：「天下道，無能過佛道及阿羅漢。」女復言：「但為我閉門戶，無令出，暮自為我作夫。」母即閉門，以蠱道縛阿難。

至日晡時，母為布席臥處，女大喜，便莊飾，阿難不肯就臥處，母便然火，前牽阿難衣，語阿難言：「汝不為我女作夫者，我便擲汝火中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至日晡時，母為布席臥處，女大喜，便莊飾，阿難不肯就臥處，母便然火，前牽阿難衣，語阿難言：「汝不為我女作夫者，我便擲汝火中。」

阿難自鄙作沙門，今日反在中，不能得出，即叉手呼佛。佛即知之，使神脫阿難。阿難至佛所言：「昨日行乞食，於水邊見一女人，我從乞水。明日有人名摩登，請我歸飯，我出便牽我，欲持女與我為婦；我持佛戒，不得畜妻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難自鄙作沙門，今日反在中，不能得出，即叉手呼佛。佛即知之，使神脫阿難。阿難至佛所言：「昨日行乞食，於水邊見一女人，我從乞水。明日有人名摩登，請我歸飯，我出便牽我，欲持女與我為婦；我持佛戒，不得畜妻。」

女見阿難得脫去，於家啼哭，母言：「其有事佛者，我道不能勝，我本不語汝耶！」女啼不止，續念阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女見阿難得脫去，於家啼哭，母言：「其有事佛者，我道不能勝，我本不語汝耶！」女啼不止，續念阿難。

女明日自行來索阿難，復見阿難行乞食，隨阿難背後，視阿難足，視阿難面。阿難羞慚，低頭不視而避之，女復隨不止。阿難還歸佛所，女復守門，阿難不出，女啼去歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女明日自行來索阿難，復見阿難行乞食，隨阿難背後，視阿難足，視阿難面。阿難羞慚，低頭不視而避之，女復隨不止。阿難還歸佛所，女復守門，阿難不出，女啼去歸。

阿難前白佛言：「摩登女今日復隨，明日復來。」佛即呼女見之。佛言：「汝追阿難，何等索？」女言：「我聞阿難無婦，我亦無夫，我欲為阿難作妻。」佛言：「阿難沙門無髮，汝寧剃頭髮？我使阿難為汝作夫。」女言：「敢剃頭髮。」佛言：「汝歸報母剃頭來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難前白佛言：「摩登女今日復隨，明日復來。」佛即呼女見之。佛言：「汝追阿難，何等索？」女言：「我聞阿難無婦，我亦無夫，我欲為阿難作妻。」佛言：「阿難沙門無髮，汝寧剃頭髮？我使阿難為汝作夫。」女言：「敢剃頭髮。」佛言：「汝歸報母剃頭來。」

女歸到母所，言：「母不能致阿難，我自行消息問佛。佛言：『剃頭髮來，我使阿難為汝作夫。』」母言：「我生護汝頭髮，汝何為與沙門作婦？國中有大富豪，我自能嫁汝與之。」女言：「我死生當與阿難作婦。」母言：「汝何為辱汝種？」女言：「母愛我者，當隨我心所喜。」母即垂淚下刀，剃女頭髮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女歸到母所，言：「母不能致阿難，我自行消息問佛。佛言：『剃頭髮來，我使阿難為汝作夫。』」母言：「我生護汝頭髮，汝何為與沙門作婦？國中有大富豪，我自能嫁汝與之。」女言：「我死生當與阿難作婦。」母言：「汝何為辱汝種？」女言：「母愛我者，當隨我心所喜。」母即垂淚下刀，剃女頭髮。

女還到佛所言：「我已剃頭髮。」佛言：「汝愛阿難何等？」女言：「我愛阿難眼、愛阿難鼻、愛阿難口、愛阿難聲、愛阿難行步。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女還到佛所言：「我已剃頭髮。」佛言：「汝愛阿難何等？」女言：「我愛阿難眼、愛阿難鼻、愛阿難口、愛阿難聲、愛阿難行步。」

佛言：「眼中有淚，鼻中有涕，口中有唾，耳中有垢，身中有屎尿皆臭處。其作夫妻者，便有惡處中便生子，有子便有死亡，死亡有哭㴃，此於身有何等益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「眼中有淚，鼻中有涕，口中有唾，耳中有垢，身中有屎尿皆臭處。其作夫妻者，便有惡處中便生子，有子便有死亡，死亡有哭㴃，此於身有何等益？」

女即自思惟，惡露形中，所有正心，則得阿羅漢道，以得阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女即自思惟，惡露形中，所有正心，則得阿羅漢道，以得阿羅漢。

佛語女：「起至阿難所。」女慚愧低頭，長跪於佛前言：「實愚癡故逐阿難，今我心已開，如冥中有燈火；如乘船船壞得岸；如盲人得扶；老人得持杖行，今佛與我道，我心中開如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語女：「起至阿難所。」女慚愧低頭，長跪於佛前言：「實愚癡故逐阿難，今我心已開，如冥中有燈火；如乘船船壞得岸；如盲人得扶；老人得持杖行，今佛與我道，我心中開如是。」

諸沙門俱問佛言：「是女母為蠱道，何緣得阿羅漢道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸沙門俱問佛言：「是女母為蠱道，何緣得阿羅漢道？」

佛言：「諸沙門欲聞知是女不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸沙門欲聞知是女不？」

諸沙門言：「我曹當受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸沙門言：「我曹當受教。」

佛言：「是摩登女，先時已五百世，為阿難作婦。五百世中，相敬重，相貪愛，於今同於經戒道中得道，於今夫妻相見如兄弟狀，是經令諸沙門知女意如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是摩登女，先時已五百世，為阿難作婦。五百世中，相敬重，相貪愛，於今同於經戒道中得道，於今夫妻相見如兄弟狀，是經令諸沙門知女意如是。」

諸沙門則起前，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸沙門則起前，為佛作禮。