佛說摩鄧女經
後漢 安世高譯1卷CBETA T0551少于一万字 11 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說摩鄧女經
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後漢安息國三藏安世高譯
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聞如是：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
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時阿難持鉢行乞食。食已，阿難隨水邊而行，見一女人在水邊擔水而去，阿難從女匃水，女即與水；女便隨阿難，視阿難所止處。女歸告其母，母名摩鄧，女於家委地臥而啼。母問女：「何為悲啼？」女言：「母欲嫁我者，莫與他人。我於水邊見一沙門從我匃水，我問何字？名阿難。我得阿難乃嫁，母不得者，我不嫁也。」
時阿難持鉢行乞食。食已，阿難隨水邊而行，見一女人在水邊擔水而去，阿難從女匃水，女即與水；女便隨阿難，視阿難所止處。女歸告其母，母名摩鄧，女於家委地臥而啼。母問女：「何為悲啼？」女言：「母欲嫁我者，莫與他人。我於水邊見一沙門從我匃水，我問何字？名阿難。我得阿難乃嫁，母不得者，我不嫁也。」
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母出行問阿難，阿難者承事佛。母已知，還告女言：「阿難事佛道，不肯為汝作夫。」女啼，不飲食言：「母能知蠱道。」母出，請阿難歸飯，女大喜。
母出行問阿難，阿難者承事佛。母已知，還告女言：「阿難事佛道，不肯為汝作夫。」女啼，不飲食言：「母能知蠱道。」母出，請阿難歸飯，女大喜。
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母語阿難：「我女欲為卿作妻。」阿難言：「我持戒，不畜妻。」復言：「我女不得卿為夫者，便自殺。」阿難言：「我師佛，不得與女人共交通。」
母語阿難：「我女欲為卿作妻。」阿難言：「我持戒，不畜妻。」復言：「我女不得卿為夫者，便自殺。」阿難言：「我師佛，不得與女人共交通。」
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母入語女：「阿難不肯為汝作夫，言其有經道者不得畜婦。」女對母啼言：「母道所在？」母言：「天下道，無有能過佛道及阿羅漢道。」摩鄧女復言：「但為我閉門戶，無令得出，暮自當為我作夫。」母閉門以蠱道縛阿難。
母入語女：「阿難不肯為汝作夫，言其有經道者不得畜婦。」女對母啼言：「母道所在？」母言：「天下道，無有能過佛道及阿羅漢道。」摩鄧女復言：「但為我閉門戶，無令得出，暮自當為我作夫。」母閉門以蠱道縛阿難。
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至晡時，母為女布席臥處，女大喜自莊飾。阿難不肯前就臥處，母令中庭地出火，前牽阿難衣，語阿難言：「汝不為我女作夫，我擲汝火中。」
至晡時，母為女布席臥處，女大喜自莊飾。阿難不肯前就臥處，母令中庭地出火，前牽阿難衣，語阿難言：「汝不為我女作夫，我擲汝火中。」
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阿難自鄙為佛作沙門，今日反在是中不能得出。佛即持神，心知阿難。阿難還至佛所，白言：「我昨日行匃食，於水邊見一女人，我從匃水。我還到佛所，明日有一女人名摩鄧，請我欲得歸飯，我出便牽我，欲持女與我作妻。我言：『我持佛戒，不得畜妻。』」
阿難自鄙為佛作沙門，今日反在是中不能得出。佛即持神，心知阿難。阿難還至佛所，白言：「我昨日行匃食，於水邊見一女人，我從匃水。我還到佛所，明日有一女人名摩鄧，請我欲得歸飯，我出便牽我，欲持女與我作妻。我言：『我持佛戒，不得畜妻。』」
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女見阿難得脫去，於家啼哭。母言：「其有事佛者，我道不能勝。我本不語汝耶。」女啼不止，續念阿難。
女見阿難得脫去，於家啼哭。母言：「其有事佛者，我道不能勝。我本不語汝耶。」女啼不止，續念阿難。
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女明日自行求索阿難，復見阿難行匃食，隨阿難背後，視阿難足、視阿難面。阿難慚而避之，女復隨不止。阿難還歸佛所，女守門，阿難不出，女啼而去。
女明日自行求索阿難，復見阿難行匃食，隨阿難背後，視阿難足、視阿難面。阿難慚而避之，女復隨不止。阿難還歸佛所，女守門，阿難不出，女啼而去。
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阿難前白佛：「摩鄧女今日復隨我。」佛使追呼摩鄧女。見之，佛問：「汝追逐阿難，何等索？」女言：「我聞阿難無婦，我又無夫，我欲為阿難作婦也。」佛告女言：「阿難沙門無髮，汝有髮，汝寧能剃汝頭髮不？我使阿難為汝作夫。」
阿難前白佛：「摩鄧女今日復隨我。」佛使追呼摩鄧女。見之，佛問：「汝追逐阿難，何等索？」女言：「我聞阿難無婦，我又無夫，我欲為阿難作婦也。」佛告女言：「阿難沙門無髮，汝有髮，汝寧能剃汝頭髮不？我使阿難為汝作夫。」
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女言：「我能剃頭髮。」
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佛言：「歸報汝母，剃頭髮來。」
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女歸到母所，言：「母不能為我致阿難，佛言：『剃汝頭髮來，我使阿難為汝作夫。』」母言：「子！我生汝，護汝頭髮，汝何為欲為沙門作婦？國中有大豪富家，我自能嫁汝與之。」女言：「我生死當為阿難作婦。」母言：「汝何為辱我種？」女言：「母愛我者，當隨我心所喜。」母啼泣，下刀剃女頭髮。
女歸到母所，言：「母不能為我致阿難，佛言：『剃汝頭髮來，我使阿難為汝作夫。』」母言：「子！我生汝，護汝頭髮，汝何為欲為沙門作婦？國中有大豪富家，我自能嫁汝與之。」女言：「我生死當為阿難作婦。」母言：「汝何為辱我種？」女言：「母愛我者，當隨我心所喜。」母啼泣，下刀剃女頭髮。
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女還到佛所言：「我已剃頭髮。」佛言：「汝愛阿難何等？」女言：「我愛阿難眼，愛阿難鼻，愛阿難口，愛阿難耳，愛阿難聲，愛阿難行步。」佛言：「眼中但有淚，鼻中但有洟，口中但有唾，耳中但有垢，身中但有屎尿臭處不淨。其有夫妻者，便有惡露，惡露中便有子，已有子便有死亡，已有死亡便有哭泣，於是身有何益？」女即自思念身中惡露，便自正心，即得阿羅漢道。
女還到佛所言：「我已剃頭髮。」佛言：「汝愛阿難何等？」女言：「我愛阿難眼，愛阿難鼻，愛阿難口，愛阿難耳，愛阿難聲，愛阿難行步。」佛言：「眼中但有淚，鼻中但有洟，口中但有唾，耳中但有垢，身中但有屎尿臭處不淨。其有夫妻者，便有惡露，惡露中便有子，已有子便有死亡，已有死亡便有哭泣，於是身有何益？」女即自思念身中惡露，便自正心，即得阿羅漢道。
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佛知已得阿羅漢道，即告女言：「汝起至阿難所。」女即慚而低頭，長跪於佛前言：「實愚癡故逐阿難耳！今我心已開，如冥中有燈火；如人乘船船壞依岸；如盲人得扶；如老人持杖行。今佛與我道，令我心開如是。」
佛知已得阿羅漢道，即告女言：「汝起至阿難所。」女即慚而低頭，長跪於佛前言：「實愚癡故逐阿難耳！今我心已開，如冥中有燈火；如人乘船船壞依岸；如盲人得扶；如老人持杖行。今佛與我道，令我心開如是。」
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諸比丘俱問佛：「是女人母作蠱道，何因緣是女得阿羅漢道？」
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佛告諸比丘：「汝欲聞知是女不？」
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諸比丘言：「我曹當受教。」
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佛言：「是摩鄧女先世時，五百世為阿難作婦，五百世中，常相敬相重、相貪相愛，同於我經戒中得道，於今夫妻相見如兄弟。如是佛道何用不為？」
佛言：「是摩鄧女先世時，五百世為阿難作婦，五百世中，常相敬相重、相貪相愛，同於我經戒中得道，於今夫妻相見如兄弟。如是佛道何用不為？」
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佛說是經，諸比丘聞皆歡喜。
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佛說摩鄧女經
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