佛說摩鄧女經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說摩鄧女經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

時阿難持鉢行乞食。食已，阿難隨水邊而行，見一女人在水邊擔水而去，阿難從女匃水，女即與水；女便隨阿難，視阿難所止處。女歸告其母，母名摩鄧，女於家委地臥而啼。母問女：「何為悲啼？」女言：「母欲嫁我者，莫與他人。我於水邊見一沙門從我匃水，我問何字？名阿難。我得阿難乃嫁，母不得者，我不嫁也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿難持鉢行乞食。食已，阿難隨水邊而行，見一女人在水邊擔水而去，阿難從女匃水，女即與水；女便隨阿難，視阿難所止處。女歸告其母，母名摩鄧，女於家委地臥而啼。母問女：「何為悲啼？」女言：「母欲嫁我者，莫與他人。我於水邊見一沙門從我匃水，我問何字？名阿難。我得阿難乃嫁，母不得者，我不嫁也。」

母出行問阿難，阿難者承事佛。母已知，還告女言：「阿難事佛道，不肯為汝作夫。」女啼，不飲食言：「母能知蠱道。」母出，請阿難歸飯，女大喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母出行問阿難，阿難者承事佛。母已知，還告女言：「阿難事佛道，不肯為汝作夫。」女啼，不飲食言：「母能知蠱道。」母出，請阿難歸飯，女大喜。

母語阿難：「我女欲為卿作妻。」阿難言：「我持戒，不畜妻。」復言：「我女不得卿為夫者，便自殺。」阿難言：「我師佛，不得與女人共交通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母語阿難：「我女欲為卿作妻。」阿難言：「我持戒，不畜妻。」復言：「我女不得卿為夫者，便自殺。」阿難言：「我師佛，不得與女人共交通。」

母入語女：「阿難不肯為汝作夫，言其有經道者不得畜婦。」女對母啼言：「母道所在？」母言：「天下道，無有能過佛道及阿羅漢道。」摩鄧女復言：「但為我閉門戶，無令得出，暮自當為我作夫。」母閉門以蠱道縛阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母入語女：「阿難不肯為汝作夫，言其有經道者不得畜婦。」女對母啼言：「母道所在？」母言：「天下道，無有能過佛道及阿羅漢道。」摩鄧女復言：「但為我閉門戶，無令得出，暮自當為我作夫。」母閉門以蠱道縛阿難。

至晡時，母為女布席臥處，女大喜自莊飾。阿難不肯前就臥處，母令中庭地出火，前牽阿難衣，語阿難言：「汝不為我女作夫，我擲汝火中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至晡時，母為女布席臥處，女大喜自莊飾。阿難不肯前就臥處，母令中庭地出火，前牽阿難衣，語阿難言：「汝不為我女作夫，我擲汝火中。」

阿難自鄙為佛作沙門，今日反在是中不能得出。佛即持神，心知阿難。阿難還至佛所，白言：「我昨日行匃食，於水邊見一女人，我從匃水。我還到佛所，明日有一女人名摩鄧，請我欲得歸飯，我出便牽我，欲持女與我作妻。我言：『我持佛戒，不得畜妻。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難自鄙為佛作沙門，今日反在是中不能得出。佛即持神，心知阿難。阿難還至佛所，白言：「我昨日行匃食，於水邊見一女人，我從匃水。我還到佛所，明日有一女人名摩鄧，請我欲得歸飯，我出便牽我，欲持女與我作妻。我言：『我持佛戒，不得畜妻。』」

女見阿難得脫去，於家啼哭。母言：「其有事佛者，我道不能勝。我本不語汝耶。」女啼不止，續念阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女見阿難得脫去，於家啼哭。母言：「其有事佛者，我道不能勝。我本不語汝耶。」女啼不止，續念阿難。

女明日自行求索阿難，復見阿難行匃食，隨阿難背後，視阿難足、視阿難面。阿難慚而避之，女復隨不止。阿難還歸佛所，女守門，阿難不出，女啼而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女明日自行求索阿難，復見阿難行匃食，隨阿難背後，視阿難足、視阿難面。阿難慚而避之，女復隨不止。阿難還歸佛所，女守門，阿難不出，女啼而去。

阿難前白佛：「摩鄧女今日復隨我。」佛使追呼摩鄧女。見之，佛問：「汝追逐阿難，何等索？」女言：「我聞阿難無婦，我又無夫，我欲為阿難作婦也。」佛告女言：「阿難沙門無髮，汝有髮，汝寧能剃汝頭髮不？我使阿難為汝作夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難前白佛：「摩鄧女今日復隨我。」佛使追呼摩鄧女。見之，佛問：「汝追逐阿難，何等索？」女言：「我聞阿難無婦，我又無夫，我欲為阿難作婦也。」佛告女言：「阿難沙門無髮，汝有髮，汝寧能剃汝頭髮不？我使阿難為汝作夫。」

女言：「我能剃頭髮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「我能剃頭髮。」

佛言：「歸報汝母，剃頭髮來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「歸報汝母，剃頭髮來。」

女歸到母所，言：「母不能為我致阿難，佛言：『剃汝頭髮來，我使阿難為汝作夫。』」母言：「子！我生汝，護汝頭髮，汝何為欲為沙門作婦？國中有大豪富家，我自能嫁汝與之。」女言：「我生死當為阿難作婦。」母言：「汝何為辱我種？」女言：「母愛我者，當隨我心所喜。」母啼泣，下刀剃女頭髮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女歸到母所，言：「母不能為我致阿難，佛言：『剃汝頭髮來，我使阿難為汝作夫。』」母言：「子！我生汝，護汝頭髮，汝何為欲為沙門作婦？國中有大豪富家，我自能嫁汝與之。」女言：「我生死當為阿難作婦。」母言：「汝何為辱我種？」女言：「母愛我者，當隨我心所喜。」母啼泣，下刀剃女頭髮。

女還到佛所言：「我已剃頭髮。」佛言：「汝愛阿難何等？」女言：「我愛阿難眼，愛阿難鼻，愛阿難口，愛阿難耳，愛阿難聲，愛阿難行步。」佛言：「眼中但有淚，鼻中但有洟，口中但有唾，耳中但有垢，身中但有屎尿臭處不淨。其有夫妻者，便有惡露，惡露中便有子，已有子便有死亡，已有死亡便有哭泣，於是身有何益？」女即自思念身中惡露，便自正心，即得阿羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女還到佛所言：「我已剃頭髮。」佛言：「汝愛阿難何等？」女言：「我愛阿難眼，愛阿難鼻，愛阿難口，愛阿難耳，愛阿難聲，愛阿難行步。」佛言：「眼中但有淚，鼻中但有洟，口中但有唾，耳中但有垢，身中但有屎尿臭處不淨。其有夫妻者，便有惡露，惡露中便有子，已有子便有死亡，已有死亡便有哭泣，於是身有何益？」女即自思念身中惡露，便自正心，即得阿羅漢道。

佛知已得阿羅漢道，即告女言：「汝起至阿難所。」女即慚而低頭，長跪於佛前言：「實愚癡故逐阿難耳！今我心已開，如冥中有燈火；如人乘船船壞依岸；如盲人得扶；如老人持杖行。今佛與我道，令我心開如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知已得阿羅漢道，即告女言：「汝起至阿難所。」女即慚而低頭，長跪於佛前言：「實愚癡故逐阿難耳！今我心已開，如冥中有燈火；如人乘船船壞依岸；如盲人得扶；如老人持杖行。今佛與我道，令我心開如是。」

諸比丘俱問佛：「是女人母作蠱道，何因緣是女得阿羅漢道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘俱問佛：「是女人母作蠱道，何因緣是女得阿羅漢道？」

佛告諸比丘：「汝欲聞知是女不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「汝欲聞知是女不？」

諸比丘言：「我曹當受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「我曹當受教。」

佛言：「是摩鄧女先世時，五百世為阿難作婦，五百世中，常相敬相重、相貪相愛，同於我經戒中得道，於今夫妻相見如兄弟。如是佛道何用不為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是摩鄧女先世時，五百世為阿難作婦，五百世中，常相敬相重、相貪相愛，同於我經戒中得道，於今夫妻相見如兄弟。如是佛道何用不為？」

佛說是經，諸比丘聞皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經，諸比丘聞皆歡喜。