金色童子因緣經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色童子因緣經卷第六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

爾時，金色童子聞諸膾宰互言議已，見叉在地間掘舉立，即作是言：「苦哉！我今受斯危逼，即於生死廣大過失深生厭離，忻樂希求解脫勝道，身無依托，心中現起險惡怖畏。」於剎那間，又復號哭唱言：「苦哉！我今捍勞其力極難所得，是日人身不能當作大利益事。苦哉！我於生死海中又復流轉；又復我今住生死行；又復我於生死曠野，諸險難中盤旋踧踖；又復我今還入生死極險惡處；又復我今還墜生死大墮落處；又復我今還投生死大羅網中；又復我當於彼等活、眾合、黑繩、㘁叫、大㘁叫、炎熱、極炎熱、阿鼻等諸地獄中生；又復我當於彼象、牛、群獸、飛禽、雜類畜趣中生；又復我當於彼常受饑渴等苦，不得少分殘棄飲食及大小便利諸類餓鬼是趣中生，斯等諸趣皆受苦惱。我昔聞佛如來、應供、正等正覺出現世間，如優曇鉢花最勝難得。彼佛世尊知諸法律，能為世間宣說開悟，難得之法剎那具足。又復我今人身難得現生勝處，諸根不缺不聾不瘂，亦不攣躄身力具足，亦復能知善說惡說諸有法義。我今離佛世尊當無救護，又若不離八難，雖得人身虛無果利，我於今時當何所作？彼佛世尊大悲愍者，今在何所？惟願大慈思念於我，悲愍我今無所依托，無主無救，無歸無向，復無照燭，險惡艱苦極大逼迫。世尊大悲，因垂警悟願來救護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金色童子聞諸膾宰互言議已，見叉在地間掘舉立，即作是言：「苦哉！我今受斯危逼，即於生死廣大過失深生厭離，忻樂希求解脫勝道，身無依托，心中現起險惡怖畏。」於剎那間，又復號哭唱言：「苦哉！我今捍勞其力極難所得，是日人身不能當作大利益事。苦哉！我於生死海中又復流轉；又復我今住生死行；又復我於生死曠野，諸險難中盤旋踧踖；又復我今還入生死極險惡處；又復我今還墜生死大墮落處；又復我今還投生死大羅網中；又復我當於彼等活、眾合、黑繩、㘁叫、大㘁叫、炎熱、極炎熱、阿鼻等諸地獄中生；又復我當於彼象、牛、群獸、飛禽、雜類畜趣中生；又復我當於彼常受饑渴等苦，不得少分殘棄飲食及大小便利諸類餓鬼是趣中生，斯等諸趣皆受苦惱。我昔聞佛如來、應供、正等正覺出現世間，如優曇鉢花最勝難得。彼佛世尊知諸法律，能為世間宣說開悟，難得之法剎那具足。又復我今人身難得現生勝處，諸根不缺不聾不瘂，亦不攣躄身力具足，亦復能知善說惡說諸有法義。我今離佛世尊當無救護，又若不離八難，雖得人身虛無果利，我於今時當何所作？彼佛世尊大悲愍者，今在何所？惟願大慈思念於我，悲愍我今無所依托，無主無救，無歸無向，復無照燭，險惡艱苦極大逼迫。世尊大悲，因垂警悟願來救護。」

又自惟忖：「我之薄祐罪業深重，一何世尊速入涅槃？」當是思惟悚怖之時，善慧忽生。又作是念：「若佛世尊已入涅槃，佛弟子中大威德者，尊者大迦葉，如來付囑任持教法，又已涅槃。我聞尊者阿難今現任持如來教法，有大神力具大威德，能為一切眾生廣作利益，荷負眾生曾無休息。而彼尊者有大悲愍，應念於我受斯艱苦。惟願尊者悲心如佛速來救護。」念已，即時涕淚悲泣，轉復於彼生死怖中深極毀責，發起上品求出離心，遙向尊者阿難痛切哀訴，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又自惟忖：「我之薄祐罪業深重，一何世尊速入涅槃？」當是思惟悚怖之時，善慧忽生。又作是念：「若佛世尊已入涅槃，佛弟子中大威德者，尊者大迦葉，如來付囑任持教法，又已涅槃。我聞尊者阿難今現任持如來教法，有大神力具大威德，能為一切眾生廣作利益，荷負眾生曾無休息。而彼尊者有大悲愍，應念於我受斯艱苦。惟願尊者悲心如佛速來救護。」念已，即時涕淚悲泣，轉復於彼生死怖中深極毀責，發起上品求出離心，遙向尊者阿難痛切哀訴，說伽陀曰：

「生死怖中堪大懼， 我常不生於歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生死怖中堪大懼， 我常不生於歡喜，

尊者阿難悉了知， 惟願今時聽此說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難悉了知， 惟願今時聽此說。

佛一切智大悲者， 應化入般涅槃後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛一切智大悲者， 應化入般涅槃後，

利益眾生正法門， 付囑尊者大迦葉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益眾生正法門， 付囑尊者大迦葉，

而彼尊者作利樂， 化事圓成次涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼尊者作利樂， 化事圓成次涅槃，

復以世間利益門， 付囑阿難大威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以世間利益門， 付囑阿難大威德。

尊者迦葉大名稱， 彼涅槃後迄于今， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者迦葉大名稱， 彼涅槃後迄于今，

尊者世間同一親， 廣為眾生作利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世間同一親， 廣為眾生作利樂。

三界無主作主宰， 諸怖畏者施無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界無主作主宰， 諸怖畏者施無畏，

疲者置於止息方， 無歸向者作歸向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疲者置於止息方， 無歸向者作歸向。

尊者世間同一親， 大師所作悉能作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世間同一親， 大師所作悉能作，

佛弟子中近侍尊， 今善任持佛正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛弟子中近侍尊， 今善任持佛正法。

尊者今於苦難地， 若不為我垂救拔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者今於苦難地， 若不為我垂救拔，

此外別無主所依， 即見我今極破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此外別無主所依， 即見我今極破壞。

生者決定皆歸死， 智者不應懷死怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生者決定皆歸死， 智者不應懷死怖，

尊者能於生死輪， 善知出離諸要道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者能於生死輪， 善知出離諸要道。

若能出離於八難， 所作有利甘趣死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能出離於八難， 所作有利甘趣死，

剎那成事斯極難， 由此緣故我悲苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那成事斯極難， 由此緣故我悲苦。

諸佛出世示眾法， 斯即最上極難得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛出世示眾法， 斯即最上極難得，

尊者今時應念來， 如過去佛親化度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者今時應念來， 如過去佛親化度。

尊者悲心大堅固， 為諸眾生而出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者悲心大堅固， 為諸眾生而出現，

不捨於我大慈悲， 我今趣求解脫道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨於我大慈悲， 我今趣求解脫道。

尊者有大功德力， 常起利益眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者有大功德力， 常起利益眾生心，

我今艱苦逼惱中， 惟願慈悲善觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今艱苦逼惱中， 惟願慈悲善觀察。

我今危苦無救護， 願尊天眼所照明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今危苦無救護， 願尊天眼所照明，

尊者慈悲速降臨， 今應為我救斯苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者慈悲速降臨， 今應為我救斯苦。」

金色童子說是伽陀時，尊者阿難廣為世間成利樂故，發起悲念，普遍觀察無量無邊眾生樂欲，行利益心相續不斷，即以天眼觀見金色童子極大苦惱，無所依托。作是觀已，開發悲心放微妙光，周遍國城宮殿方處，一切境界皆悉昭曜。即與五百大阿羅漢眷屬，各運神力俱時騰空，如雲如蓋住虛空中，普遍一切吉祥相現，周匝光明廣照一切，盤旋向於棄屍林所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色童子說是伽陀時，尊者阿難廣為世間成利樂故，發起悲念，普遍觀察無量無邊眾生樂欲，行利益心相續不斷，即以天眼觀見金色童子極大苦惱，無所依托。作是觀已，開發悲心放微妙光，周遍國城宮殿方處，一切境界皆悉昭曜。即與五百大阿羅漢眷屬，各運神力俱時騰空，如雲如蓋住虛空中，普遍一切吉祥相現，周匝光明廣照一切，盤旋向於棄屍林所。

爾時，國主阿闍世王處于嚴潔高廣樓閣之上，瞻見尊者阿難與苾芻眾，如半月相，尊者處中加趺而坐，高涌虛空如雲如蓋，種種莊嚴殊妙可愛，漸來向於棄屍林所。國主見已，即作是念：「尊者阿難決定為彼金色童子故來至此，彼尊來已，斯必廣現希有瑞相，欲為宣說未曾有法，我今宜應速往於彼。」即時阿闍世王乃向尊者及阿羅漢眷屬，恭敬頂禮已，從高樓下，與無數百千眷屬圍繞，導從徒步前趨出向棄屍林所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，國主阿闍世王處于嚴潔高廣樓閣之上，瞻見尊者阿難與苾芻眾，如半月相，尊者處中加趺而坐，高涌虛空如雲如蓋，種種莊嚴殊妙可愛，漸來向於棄屍林所。國主見已，即作是念：「尊者阿難決定為彼金色童子故來至此，彼尊來已，斯必廣現希有瑞相，欲為宣說未曾有法，我今宜應速往於彼。」即時阿闍世王乃向尊者及阿羅漢眷屬，恭敬頂禮已，從高樓下，與無數百千眷屬圍繞，導從徒步前趨出向棄屍林所。

爾時，四監逐官咸起瞋恚，執劍期剋諸膾宰人，作是告言：「汝等何故斯事延久？不速為彼金色童子安布其叉。」諸膾宰人聞其言已，咸生驚怖，即為金色童子安立其叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四監逐官咸起瞋恚，執劍期剋諸膾宰人，作是告言：「汝等何故斯事延久？不速為彼金色童子安布其叉。」諸膾宰人聞其言已，咸生驚怖，即為金色童子安立其叉。

時金色童子，又復發起極生厭離，生死過失無所依托，作是唱言：「苦哉！苦哉！尊者阿難今時若不攝受於我，我必棄置。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金色童子，又復發起極生厭離，生死過失無所依托，作是唱言：「苦哉！苦哉！尊者阿難今時若不攝受於我，我必棄置。」

當其童子發是言時，尊者阿難自遠而來，遍發其聲安慰一切。即復安慰金色童子，謂其言曰：「子今勿怖！汝是調善知法律者，我今為汝止其非法，猶如蛇毒，極惡之人令不生害。是故我今令汝脫免如是危難，我今為汝如佛世尊圓滿意願，我於今時如佛知見隨應宣示，又如如來、應供、正等正覺，以其正法付囑尊者大迦葉已，我如其教，真實所作，今為汝說上首聲聞大威德者所說之法。我今為汝圓滿意樂；我今為汝止其死怖，及輪迴中一切怖畏；我今為汝拔除疑惑戲論之箭。汝以惡見蓋覆淨眼，我以智藥治令清淨；今汝恚火我令息滅；我今令汝離貪清淨，我今令汝廣植善種，我今拔汝出生死泥，我今令汝渡於苦海，我今令汝出離一切艱險邊際，我今為汝解煩惱縛，我今為汝破蓋障門。總略而言，我今為汝隨應所作，汝於俱胝那庾多百千劫中，積集難得最勝上者，所謂斷盡煩惱證阿羅漢，以智慧火遍燒一切煩惱之薪，增上所得離疑惑病，如彼千歲經久大樹極難除斷，以智金剛連根而斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當其童子發是言時，尊者阿難自遠而來，遍發其聲安慰一切。即復安慰金色童子，謂其言曰：「子今勿怖！汝是調善知法律者，我今為汝止其非法，猶如蛇毒，極惡之人令不生害。是故我今令汝脫免如是危難，我今為汝如佛世尊圓滿意願，我於今時如佛知見隨應宣示，又如如來、應供、正等正覺，以其正法付囑尊者大迦葉已，我如其教，真實所作，今為汝說上首聲聞大威德者所說之法。我今為汝圓滿意樂；我今為汝止其死怖，及輪迴中一切怖畏；我今為汝拔除疑惑戲論之箭。汝以惡見蓋覆淨眼，我以智藥治令清淨；今汝恚火我令息滅；我今令汝離貪清淨，我今令汝廣植善種，我今拔汝出生死泥，我今令汝渡於苦海，我今令汝出離一切艱險邊際，我今為汝解煩惱縛，我今為汝破蓋障門。總略而言，我今為汝隨應所作，汝於俱胝那庾多百千劫中，積集難得最勝上者，所謂斷盡煩惱證阿羅漢，以智慧火遍燒一切煩惱之薪，增上所得離疑惑病，如彼千歲經久大樹極難除斷，以智金剛連根而斷。」

爾時，尊者復說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者復說伽陀曰：

「貪瞋憍慢常相續， 流注三有海無窮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪瞋憍慢常相續， 流注三有海無窮，

乘彼精進智慧舟， 我今為汝令枯涸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘彼精進智慧舟， 我今為汝令枯涸。

生為大苦老為根， 死即是極巇險處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生為大苦老為根， 死即是極巇險處，

勝慧金剛大利堅， 破諸苦山悉摧碎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝慧金剛大利堅， 破諸苦山悉摧碎。

經千俱胝劫數中， 勤苦積集所未得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經千俱胝劫數中， 勤苦積集所未得，

極難得者於今時， 謂令汝得無漏法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極難得者於今時， 謂令汝得無漏法。」

爾時，金色童子得聞尊者阿難如是語已，如還命人，身心安隱生大歡喜，仰觀虛空專注一心，向彼尊者瞪目觀視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金色童子得聞尊者阿難如是語已，如還命人，身心安隱生大歡喜，仰觀虛空專注一心，向彼尊者瞪目觀視。

是時，四監逐官謂諸膾宰言：「汝等當知，此諸苾芻是悲心人，今從空來，或於我等作障難事。汝等宜今速以童子置在叉上，將非我等越王教令，招其罪咎成無義利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，四監逐官謂諸膾宰言：「汝等當知，此諸苾芻是悲心人，今從空來，或於我等作障難事。汝等宜今速以童子置在叉上，將非我等越王教令，招其罪咎成無義利。」

彼諸膾宰聞是語已，咸為妻子眷屬怖其斷命，即時舉起金色童子欲置叉上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸膾宰聞是語已，咸為妻子眷屬怖其斷命，即時舉起金色童子欲置叉上。

尊者阿難速以神力，於彼叉上布淨月輪，光明皎潔，輪中出現妙蓮花臺，其量廣闊，尊者神力所加持故，自然令其金色童子處蓮花上加趺而坐，登其坐已，周遍觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難速以神力，於彼叉上布淨月輪，光明皎潔，輪中出現妙蓮花臺，其量廣闊，尊者神力所加持故，自然令其金色童子處蓮花上加趺而坐，登其坐已，周遍觀察。

時虛空中有無數百千那庾多賢聖，俱發聲言：「奇哉！奇哉！」說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時虛空中有無數百千那庾多賢聖，俱發聲言：「奇哉！奇哉！」說伽陀曰：

「奇哉！正教大威力， 佛一切智未曾有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉！正教大威力， 佛一切智未曾有，

聲聞弟子今亦然， 能作如來神變事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞弟子今亦然， 能作如來神變事。

尊者阿難於今時， 大威德力斯明顯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難於今時， 大威德力斯明顯，

善逝所作事悉同， 廣大正法未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝所作事悉同， 廣大正法未曾有。

佛日光明雖已沒， 尊者威光復照明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛日光明雖已沒， 尊者威光復照明，

諸苦逼惱悉蠲除， 奇哉！吉祥大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苦逼惱悉蠲除， 奇哉！吉祥大歡喜。

自智慧德大威神， 光明煥赫大嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自智慧德大威神， 光明煥赫大嚴飾，

尊者猶如妙月輪， 出現空中而清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者猶如妙月輪， 出現空中而清淨。

善逝光明既已沒， 暗冥普覆諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝光明既已沒， 暗冥普覆諸世間，

尊者神光復照明， 正法于今極彰顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者神光復照明， 正法于今極彰顯。

佛寶最上今雖隱， 不思議德悉周圓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛寶最上今雖隱， 不思議德悉周圓，

世間髻寶大吉祥， 尊者阿難能開顯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間髻寶大吉祥， 尊者阿難能開顯。」

爾時，尊者阿難高處虛空，猶如秋天清淨月輪，光明皎潔普照一切，復如雲蓋，現吉祥相周遍清淨，以自威光映奪於日，與五百大阿羅漢眷屬圍繞住虛空中，為金色童子說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難高處虛空，猶如秋天清淨月輪，光明皎潔普照一切，復如雲蓋，現吉祥相周遍清淨，以自威光映奪於日，與五百大阿羅漢眷屬圍繞住虛空中，為金色童子說伽陀曰：

「如來大師出世間， 是即最上大希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來大師出世間， 是即最上大希有，

最勝為彼天人師， 五眼清淨無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝為彼天人師， 五眼清淨無障礙。

如佛世尊昔所說， 離苦清淨妙法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛世尊昔所說， 離苦清淨妙法門，

是法若能知苦因， 彼一切苦悉能斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法若能知苦因， 彼一切苦悉能斷。

由知苦故能斷集， 即能超越於苦法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由知苦故能斷集， 即能超越於苦法，

聖八正道如理修， 趣向涅槃獲安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖八正道如理修， 趣向涅槃獲安樂。

我今如佛所說時， 一切苦法悉除滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今如佛所說時， 一切苦法悉除滅，

正智能破無智心， 此滅不復受後有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正智能破無智心， 此滅不復受後有。」

尊者阿難說是伽陀，時金色童子聞是法已，有身見山高二十峯，以智金剛而悉摧破，即證須陀洹果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難說是伽陀，時金色童子聞是法已，有身見山高二十峯，以智金剛而悉摧破，即證須陀洹果。

是時，金色童子證是果已，譬如商人大獲其利，又如耕人所種成熟，復如戰陣勇猛得勝，又如得成轉輪聖王，而生最上適悅歡喜。即時合掌，恭敬向尊者阿難宣說伽陀而伸讚歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，金色童子證是果已，譬如商人大獲其利，又如耕人所種成熟，復如戰陣勇猛得勝，又如得成轉輪聖王，而生最上適悅歡喜。即時合掌，恭敬向尊者阿難宣說伽陀而伸讚歎：

「阿難尊者我歸命， 歸命最上大尊者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難尊者我歸命， 歸命最上大尊者，

又復歸命諸佛子， 建立牟尼大法幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復歸命諸佛子， 建立牟尼大法幢。

希有悲心極廣大， 希有悲心復最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希有悲心極廣大， 希有悲心復最上，

我今苦逼極顛危， 尊者慈悲善救度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今苦逼極顛危， 尊者慈悲善救度。

尊者阿難於是處， 普能聞彼一切聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難於是處， 普能聞彼一切聲，

我所逼惱無歸投， 尊者救已得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所逼惱無歸投， 尊者救已得解脫，

苦惱道中極增熾， 尊者力故得清涼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦惱道中極增熾， 尊者力故得清涼，

慈悲心如淨月輪， 出現牟尼清淨月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲心如淨月輪， 出現牟尼清淨月。

我今所得所作事， 非由父母及諸親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今所得所作事， 非由父母及諸親，

尊者善友斯降臨， 故令我得極善利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者善友斯降臨， 故令我得極善利。

尊者善閉諸惡趣， 亦復能開解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者善閉諸惡趣， 亦復能開解脫門，

枯涸一切生死流， 積骨如山善摧破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枯涸一切生死流， 積骨如山善摧破。

生死本無初中後， 煩惱積集諸怖畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死本無初中後， 煩惱積集諸怖畏，

以智金剛平等門， 尊者善出諸邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智金剛平等門， 尊者善出諸邊際。

無始時來深陷沒， 憂箭入心未拔除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始時來深陷沒， 憂箭入心未拔除，

今遇最上大醫王， 從法口生離諸病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今遇最上大醫王， 從法口生離諸病。」

是時，空中彼諸賢聖即向尊者阿難注意瞻仰已，於剎那間彼棄屍林所自然除去內外一切土石砂礫觸處，遍灑旃檀香水，燒眾名香豎立幢幡及寶樓閣，復有真珠所嚴眾衣，遍散種種可愛妙花，是處忽然清淨嚴飾，猶如諸天歡喜之園。時諸賢聖為尊者阿難，布設種種殊妙珍寶行列莊嚴，安施一切金寶所成大師子座及承足寶几，復為五百阿羅漢眾，各各排設寶莊嚴座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，空中彼諸賢聖即向尊者阿難注意瞻仰已，於剎那間彼棄屍林所自然除去內外一切土石砂礫觸處，遍灑旃檀香水，燒眾名香豎立幢幡及寶樓閣，復有真珠所嚴眾衣，遍散種種可愛妙花，是處忽然清淨嚴飾，猶如諸天歡喜之園。時諸賢聖為尊者阿難，布設種種殊妙珍寶行列莊嚴，安施一切金寶所成大師子座及承足寶几，復為五百阿羅漢眾，各各排設寶莊嚴座。

是時，尊者阿難從空而下，處于師子之座，五百大阿羅漢亦從空下，各登其座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者阿難從空而下，處于師子之座，五百大阿羅漢亦從空下，各登其座。