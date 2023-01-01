佛說光明童子因緣經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說光明童子因緣經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

爾時，光明長者施作種種悲愍利樂布施等事已，而不告諸眷屬親愛，潛詣佛所。到已，頭面禮世尊足，前白佛言：「世尊！願佛今時施我善利，我今於佛法中，樂欲出家，受具足戒，而為苾芻，淨修梵行。願佛大慈，攝受於我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光明長者施作種種悲愍利樂布施等事已，而不告諸眷屬親愛，潛詣佛所。到已，頭面禮世尊足，前白佛言：「世尊！願佛今時施我善利，我今於佛法中，樂欲出家，受具足戒，而為苾芻，淨修梵行。願佛大慈，攝受於我。」

佛言：「善來於我法中，勤修梵行。」作是言時，光明長者鬚髮自落，僧伽梨衣自然著身，成苾芻相。然後執持應器及淨軍持，經七晝夜，心住正念，淨修梵行，威儀可法。如百臘者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善來於我法中，勤修梵行。」作是言時，光明長者鬚髮自落，僧伽梨衣自然著身，成苾芻相。然後執持應器及淨軍持，經七晝夜，心住正念，淨修梵行，威儀可法。如百臘者。

佛以自著僧伽梨衣，與覆其頂，光明苾芻，諸根寂靜，一心正住。是時，空中有聲讚言：「佛於今時與滿意願。」光明苾芻即復發起勤勇堅固之意，諦觀五趣，生死輪迴，動轉循環，無有窮盡。眾生諸行，種種差別，墮生死中，唯佛正法，而能解脫。如是觀已，見四諦法，了知生死，遠離三界貪愛之想，視諸金寶與泥土等，斷盡煩惱，證阿羅漢果。三明六通，悉得具足，最上無比，履空高舉，如意自在，於世名聞利養等事，而悉不著，釋梵諸天，咸來供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以自著僧伽梨衣，與覆其頂，光明苾芻，諸根寂靜，一心正住。是時，空中有聲讚言：「佛於今時與滿意願。」光明苾芻即復發起勤勇堅固之意，諦觀五趣，生死輪迴，動轉循環，無有窮盡。眾生諸行，種種差別，墮生死中，唯佛正法，而能解脫。如是觀已，見四諦法，了知生死，遠離三界貪愛之想，視諸金寶與泥土等，斷盡煩惱，證阿羅漢果。三明六通，悉得具足，最上無比，履空高舉，如意自在，於世名聞利養等事，而悉不著，釋梵諸天，咸來供養。

是時會中諸苾芻眾，見是事已，心生疑念，俱白佛言：「世尊！今此光明苾芻，以何因緣，未出家時，現於人中，受天勝福？入佛法中，始出家已，即能斷除一切煩惱，證阿羅漢？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時會中諸苾芻眾，見是事已，心生疑念，俱白佛言：「世尊！今此光明苾芻，以何因緣，未出家時，現於人中，受天勝福？入佛法中，始出家已，即能斷除一切煩惱，證阿羅漢？」

佛言：「諸苾芻！此光明苾芻宿種善根，今已成熟，逮得所利，如應決定，今正是時。是故光明苾芻，以宿善因緣，獲如是果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸苾芻！此光明苾芻宿種善根，今已成熟，逮得所利，如應決定，今正是時。是故光明苾芻，以宿善因緣，獲如是果。

「復次，諸苾芻當知，諸業果報皆從自因所作，非外地界所成，亦非水火風界所成，亦非從餘蘊處界成，若善不善，皆由自業，獲諸報應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻當知，諸業果報皆從自因所作，非外地界所成，亦非水火風界所成，亦非從餘蘊處界成，若善不善，皆由自業，獲諸報應。」

爾時，世尊為諸苾芻說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為諸苾芻說伽陀曰：

「一切眾生所作業， 縱經百劫亦不忘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾生所作業， 縱經百劫亦不忘，

因緣和合於一時， 果報隨應自當受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣和合於一時， 果報隨應自當受。」

佛告諸苾芻：「汝等諦聽光明苾芻往昔因緣。過去九十一劫，有佛出世，號毘婆尸如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛與六百二十萬苾芻眾，遊行到滿度摩底大國城中，安止一處。彼國有王，名滿度摩，其王正信，正法治國，國土廣大，人民熾盛，安隱豐樂，離諸疾苦饑饉等難，亦無鬪諍怨害盜賊恐怖，人民和順，善相具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸苾芻：「汝等諦聽光明苾芻往昔因緣。過去九十一劫，有佛出世，號毘婆尸如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛與六百二十萬苾芻眾，遊行到滿度摩底大國城中，安止一處。彼國有王，名滿度摩，其王正信，正法治國，國土廣大，人民熾盛，安隱豐樂，離諸疾苦饑饉等難，亦無鬪諍怨害盜賊恐怖，人民和順，善相具足。

「時彼城中，有一長者，名曰積財，於法正信，其家大富，財寶無量，與毘沙門天王等無有異。時彼長者，知毘婆尸如來與苾芻眾，來至城中，即自思惟：『我欲請佛及苾芻眾飲食供養，及就我舍安居三月。』作是思惟已，詣彼佛所。到已，頭面禮佛雙足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼城中，有一長者，名曰積財，於法正信，其家大富，財寶無量，與毘沙門天王等無有異。時彼長者，知毘婆尸如來與苾芻眾，來至城中，即自思惟：『我欲請佛及苾芻眾飲食供養，及就我舍安居三月。』作是思惟已，詣彼佛所。到已，頭面禮佛雙足，退坐一面。

「時，毘婆尸佛乃為長者，如其所應，宣說法要，示教利喜。積財長者聞正法已，即從座起，整治衣服，合掌向佛，而白佛言：『世尊！我今請佛及苾芻眾，就我舍中，飲食供養及就我舍，安居三月，一切所須供給承事，願佛慈悲赴我所請。』毘婆尸佛即時默然。積財長者見佛默然，知已受請心生歡喜，頭面禮足，即出佛會，還復自舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，毘婆尸佛乃為長者，如其所應，宣說法要，示教利喜。積財長者聞正法已，即從座起，整治衣服，合掌向佛，而白佛言：『世尊！我今請佛及苾芻眾，就我舍中，飲食供養及就我舍，安居三月，一切所須供給承事，願佛慈悲赴我所請。』毘婆尸佛即時默然。積財長者見佛默然，知已受請心生歡喜，頭面禮足，即出佛會，還復自舍。

「是時，滿度摩王聞毘婆尸佛與六百二十萬苾芻眾，遊行到此國城之中，即作是念：『我今請佛及苾芻眾，就我宮中，飲食供養，及就我宮安居三月，一切所須，隨應供給。』作是念已，即與臣佐官屬圍繞，詣彼佛所。到已，頭面禮佛雙足，退坐一面。是時彼佛如其所應，為說法要，示教利喜。王聞法已，即從座起，整治衣服，合掌向佛，而白佛言：『世尊！我今請佛及苾芻眾就我宮中，飲食供養，及就我宮安居三月，一切所須，飲食衣服，臥具醫藥，隨應供給，承事供養，願佛慈悲受我所請。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，滿度摩王聞毘婆尸佛與六百二十萬苾芻眾，遊行到此國城之中，即作是念：『我今請佛及苾芻眾，就我宮中，飲食供養，及就我宮安居三月，一切所須，隨應供給。』作是念已，即與臣佐官屬圍繞，詣彼佛所。到已，頭面禮佛雙足，退坐一面。是時彼佛如其所應，為說法要，示教利喜。王聞法已，即從座起，整治衣服，合掌向佛，而白佛言：『世尊！我今請佛及苾芻眾就我宮中，飲食供養，及就我宮安居三月，一切所須，飲食衣服，臥具醫藥，隨應供給，承事供養，願佛慈悲受我所請。』

「佛言：『大王！我已先受積財長者所請。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『大王！我已先受積財長者所請。』

「王言：『願佛且就我宮，飯食供養，我當告勅積財長者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王言：『願佛且就我宮，飯食供養，我當告勅積財長者。』

「佛言：『大王！法爾不應違於先請。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『大王！法爾不應違於先請。』

「爾時，滿度摩王頭面禮毘婆尸佛足禮已，即從佛會，還所居宮，亟遣人使詣積財長者所，傳教勅言：『汝今當知，我已先請毘婆尸佛及苾芻眾，汝可別日營辦供養。』積財長者白使者言：『願王哀察，我已先請彼佛及苾芻眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，滿度摩王頭面禮毘婆尸佛足禮已，即從佛會，還所居宮，亟遣人使詣積財長者所，傳教勅言：『汝今當知，我已先請毘婆尸佛及苾芻眾，汝可別日營辦供養。』積財長者白使者言：『願王哀察，我已先請彼佛及苾芻眾。』

「使還白王，王復遣告長者：『汝今居我國中，於理亦應我先供佛。』長者白使者言：『大王若言居王國中，王合先請者，理實不然；願王今時勿相違礙。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「使還白王，王復遣告長者：『汝今居我國中，於理亦應我先供佛。』長者白使者言：『大王若言居王國中，王合先請者，理實不然；願王今時勿相違礙。』

「使還具白，王復遣言長者：『當知設汝所請，我亦不障，然若能造勝上食者，佛當自赴。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「使還具白，王復遣言長者：『當知設汝所請，我亦不障，然若能造勝上食者，佛當自赴。』

「爾時，積財長者聞是語已，即於是夜，燃以香木，營辦種種清淨最勝上味飲食。滿度摩王，亦於宮中，辦造飲食。至明旦時，長者舍中，敷設莊嚴妙好床座，及淨水器，安布已訖，遣人詣佛，白彼佛言：『飲食已辦，食時亦至，願佛降赴，今正是時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，積財長者聞是語已，即於是夜，燃以香木，營辦種種清淨最勝上味飲食。滿度摩王，亦於宮中，辦造飲食。至明旦時，長者舍中，敷設莊嚴妙好床座，及淨水器，安布已訖，遣人詣佛，白彼佛言：『飲食已辦，食時亦至，願佛降赴，今正是時。』

「爾時，毘婆尸佛與苾芻眾，食時著衣，執持應器，詣積財長者舍，受其供養。到彼舍已，佛先洗足，處於最上妙好之座；諸苾芻眾，亦各洗足，次第而坐。積財長者恭敬合掌，前禮佛足。禮已，即持最上飲食，躬自奉上佛世尊已，次第各各奉諸苾芻。是時，彼佛及苾芻眾，飯食訖已，收置其鉢盥手清淨，次第安坐。積財長者，亦於佛前，恭肅而坐，聽佛說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，毘婆尸佛與苾芻眾，食時著衣，執持應器，詣積財長者舍，受其供養。到彼舍已，佛先洗足，處於最上妙好之座；諸苾芻眾，亦各洗足，次第而坐。積財長者恭敬合掌，前禮佛足。禮已，即持最上飲食，躬自奉上佛世尊已，次第各各奉諸苾芻。是時，彼佛及苾芻眾，飯食訖已，收置其鉢盥手清淨，次第安坐。積財長者，亦於佛前，恭肅而坐，聽佛說法。

「爾時，毘婆尸佛為積財長者，如其所應，宣說法要，示教利喜。長者得聞法已，心大歡喜，頂禮佛足，積財長者如是供養已，佛出其舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，毘婆尸佛為積財長者，如其所應，宣說法要，示教利喜。長者得聞法已，心大歡喜，頂禮佛足，積財長者如是供養已，佛出其舍。

「爾時滿度摩王，尚於宮中，營辦飲食，求勝長者，乃謂侍臣言：『我此宮中，眷屬嬪御，而甚廣大，何人善為營造勝上殊妙飲食，而能勝彼積財長者？』侍臣白言：『大王但當禁止諸賣薪者，而彼長者自不能辦供佛之膳。』王如其言，即令禁止：『若固賣者，不應住我國中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時滿度摩王，尚於宮中，營辦飲食，求勝長者，乃謂侍臣言：『我此宮中，眷屬嬪御，而甚廣大，何人善為營造勝上殊妙飲食，而能勝彼積財長者？』侍臣白言：『大王但當禁止諸賣薪者，而彼長者自不能辦供佛之膳。』王如其言，即令禁止：『若固賣者，不應住我國中。』

「時積財長者聞有教勅禁賣薪者，心生忿恚，即作是言：『今我舍中，自有香木，何須彼薪以焚身邪？』是時長者，舍中先燃香木，及以香油，營造飲食，是香普薰彼大城中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時積財長者聞有教勅禁賣薪者，心生忿恚，即作是言：『今我舍中，自有香木，何須彼薪以焚身邪？』是時長者，舍中先燃香木，及以香油，營造飲食，是香普薰彼大城中。

「滿度摩王聞是香已，問侍臣言：『今此妙香，從何所來？』侍臣白言：『此是積財長者燃以香木，營造飲食，是彼餘香，來至於此。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滿度摩王聞是香已，問侍臣言：『今此妙香，從何所來？』侍臣白言：『此是積財長者燃以香木，營造飲食，是彼餘香，來至於此。』

「王聞是語，知佛已赴長者所請，轉復愁惱，謂侍臣言：『今我宮中，何無香木？』侍臣白言：『市無香木，其何能得？大王當知，彼積財長者家雖巨富，而無子息，一旦終歿，必無繼嗣，凡彼所有，悉歸於王。』時滿度摩王，雖聞是語，亦復不悅，臣白王言：『大王！且止愁惱，王當別日請佛供養，如王所欲，我悉能令勝彼長者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王聞是語，知佛已赴長者所請，轉復愁惱，謂侍臣言：『今我宮中，何無香木？』侍臣白言：『市無香木，其何能得？大王當知，彼積財長者家雖巨富，而無子息，一旦終歿，必無繼嗣，凡彼所有，悉歸於王。』時滿度摩王，雖聞是語，亦復不悅，臣白王言：『大王！且止愁惱，王當別日請佛供養，如王所欲，我悉能令勝彼長者。』

「爾時臣佐作是言已，即於滿度摩底城中，悉令除去一切沙礫不淨等物，以旃檀香水，灑令清淨列淨水瓶，焚諸妙香，以真珠寶，交錯垂布，立諸幢幡，散種種華，猶如天中歡喜之園，等無有異，清淨莊嚴，眾寶具足；敷置種種妙寶之座；營辦廣大，細軟甘美，種種上味，清淨飲食色香具足，如天蘇陀悅意上味，如是飲食，所應供養三界中尊。既安布已，時諸臣佐，俱白王言：『今此大城，內外清淨，種種莊嚴，上味飲食，悉已成辦，願王請佛，飯食供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時臣佐作是言已，即於滿度摩底城中，悉令除去一切沙礫不淨等物，以旃檀香水，灑令清淨列淨水瓶，焚諸妙香，以真珠寶，交錯垂布，立諸幢幡，散種種華，猶如天中歡喜之園，等無有異，清淨莊嚴，眾寶具足；敷置種種妙寶之座；營辦廣大，細軟甘美，種種上味，清淨飲食色香具足，如天蘇陀悅意上味，如是飲食，所應供養三界中尊。既安布已，時諸臣佐，俱白王言：『今此大城，內外清淨，種種莊嚴，上味飲食，悉已成辦，願王請佛，飯食供養。』

「時滿度摩王，見是事已，心生歡喜，即遣使者，詣毘婆尸佛所，而白佛言：『飯食已辦，食時亦至，願佛降赴，今正是時。』爾時，毘婆尸佛與苾芻眾，食時著衣，執持應器，詣滿度摩王宮，受其供養。到已，佛先洗足，處於最上妙好之座，諸苾芻眾亦各洗足，次第而坐。時滿度摩王，即持寶吉祥瓶，自佛已降，遍行淨水，以佛神力故，有吉祥龍，自然住空，持百傘蓋，覆佛世尊及苾芻頂。王第一妃執其珠金眾寶莊嚴上妙寶扇侍立佛側，餘諸宮嬪亦執寶扇侍苾芻側。時滿度摩王，前禮佛足。禮已，即持上味飲食，躬奉世尊，然後各各，奉諸苾芻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時滿度摩王，見是事已，心生歡喜，即遣使者，詣毘婆尸佛所，而白佛言：『飯食已辦，食時亦至，願佛降赴，今正是時。』爾時，毘婆尸佛與苾芻眾，食時著衣，執持應器，詣滿度摩王宮，受其供養。到已，佛先洗足，處於最上妙好之座，諸苾芻眾亦各洗足，次第而坐。時滿度摩王，即持寶吉祥瓶，自佛已降，遍行淨水，以佛神力故，有吉祥龍，自然住空，持百傘蓋，覆佛世尊及苾芻頂。王第一妃執其珠金眾寶莊嚴上妙寶扇侍立佛側，餘諸宮嬪亦執寶扇侍苾芻側。時滿度摩王，前禮佛足。禮已，即持上味飲食，躬奉世尊，然後各各，奉諸苾芻。

「爾時，積財長者知佛亦赴滿度摩王所請，即時遣人，潛詣王宮，觀其敷設莊嚴飲食等事所作何若。是人至彼，具見殊勝，貪止不還，如是累遣人去，亦復不還。最後長者即亦自往，至王宮已，備見莊嚴供養等事，乃自思惟：『今王宮中，如是敷設，不知何人而能辦作？我家何故無能此者？』作是念已，還歸自舍，謂守庫人言：『汝可取諸金寶置於門首，有來求者，隨意當與，勿須引入，我不能見。』時積財長者，作是念已，即入舍中，寂止一處，榰頥不悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，積財長者知佛亦赴滿度摩王所請，即時遣人，潛詣王宮，觀其敷設莊嚴飲食等事所作何若。是人至彼，具見殊勝，貪止不還，如是累遣人去，亦復不還。最後長者即亦自往，至王宮已，備見莊嚴供養等事，乃自思惟：『今王宮中，如是敷設，不知何人而能辦作？我家何故無能此者？』作是念已，還歸自舍，謂守庫人言：『汝可取諸金寶置於門首，有來求者，隨意當與，勿須引入，我不能見。』時積財長者，作是念已，即入舍中，寂止一處，榰頥不悅。

「是時，帝釋天主以淨天眼，見是事已，乃作是念：『今此界中，積財長者布施供養毘婆尸佛，是為上首施主，彼心淨信，我宜變身助其營造。』作是念已，隱帝釋天主身，現婆羅門相，詣積財長者所。到彼舍已，謂守門人言：『汝可入告長者言：「有憍尸迦族婆羅門，今在門外，欲見長者。」』守門人曰：『長者有言：「凡有來者，不應引入，或有所求，隨意當給。」汝婆羅門！若有所欲，宜自持去，何故須求見長者耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，帝釋天主以淨天眼，見是事已，乃作是念：『今此界中，積財長者布施供養毘婆尸佛，是為上首施主，彼心淨信，我宜變身助其營造。』作是念已，隱帝釋天主身，現婆羅門相，詣積財長者所。到彼舍已，謂守門人言：『汝可入告長者言：「有憍尸迦族婆羅門，今在門外，欲見長者。」』守門人曰：『長者有言：「凡有來者，不應引入，或有所求，隨意當給。」汝婆羅門！若有所欲，宜自持去，何故須求見長者耶？』

「婆羅門言：『我於諸物，都無希取，然今但欲求見長者，汝宜為我速入通達。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅門言：『我於諸物，都無希取，然今但欲求見長者，汝宜為我速入通達。』

「時守門人，即入白言：『有一憍尸迦族婆羅門，今在門外，欲見長者。』長者告言：『汝可謂彼婆羅門曰：「若有所求，自當持去，何故須欲求見我耶？」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時守門人，即入白言：『有一憍尸迦族婆羅門，今在門外，欲見長者。』長者告言：『汝可謂彼婆羅門曰：「若有所求，自當持去，何故須欲求見我耶？」』

「時守門人，即出具告。婆羅門復言：『我無所求，唯欲與彼長者相見。』時守門人，再白長者。於是長者，許其相見。婆羅門入已，白長者言：『汝今何故榰頥不悅？有何憂愁？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時守門人，即出具告。婆羅門復言：『我無所求，唯欲與彼長者相見。』時守門人，再白長者。於是長者，許其相見。婆羅門入已，白長者言：『汝今何故榰頥不悅？有何憂愁？』

「爾時，長者說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，長者說伽陀曰：

「『我不說憂事， 說亦不能脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我不說憂事， 說亦不能脫，

若令我得脫， 我即為汝說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若令我得脫， 我即為汝說。』

「時婆羅門言：『汝但具說憂愁所因，我必為汝善解其事。』時，積財長者具說所因已，彼帝釋天主即攝婆羅門相，還復本身，謂長者言：『我是帝釋天主，我今當遣毘首羯磨天子，來助於汝，營辦勝上飲食供佛。』作是語已，隱復天宮，即勅毘首羯磨天子言：『汝往積財長者舍，潛助營辦供佛之事，不亦善乎！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時婆羅門言：『汝但具說憂愁所因，我必為汝善解其事。』時，積財長者具說所因已，彼帝釋天主即攝婆羅門相，還復本身，謂長者言：『我是帝釋天主，我今當遣毘首羯磨天子，來助於汝，營辦勝上飲食供佛。』作是語已，隱復天宮，即勅毘首羯磨天子言：『汝往積財長者舍，潛助營辦供佛之事，不亦善乎！』

「時彼天子奉帝釋命，潛助長者，乃以神力，即變大城，悉令清淨，如天境界；敷設種種上妙珍寶嚴飾之具，天諸寶座，天妙飲食，皆悉具足；有愛囉嚩努龍王，自然住空持白傘蓋，覆於佛頂，餘吉祥龍，各持傘蓋，覆諸苾芻頂。有天童女，執金寶莊嚴最上寶扇侍立佛側，餘諸天女各執寶扇侍苾芻側。時積財長者，即持種種上味飲食，躬自奉上佛及苾芻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼天子奉帝釋命，潛助長者，乃以神力，即變大城，悉令清淨，如天境界；敷設種種上妙珍寶嚴飾之具，天諸寶座，天妙飲食，皆悉具足；有愛囉嚩努龍王，自然住空持白傘蓋，覆於佛頂，餘吉祥龍，各持傘蓋，覆諸苾芻頂。有天童女，執金寶莊嚴最上寶扇侍立佛側，餘諸天女各執寶扇侍苾芻側。時積財長者，即持種種上味飲食，躬自奉上佛及苾芻。

「時滿度摩王，即謂使者言：『汝可潛詣積財長者舍，觀其敷設莊嚴飲食，其事何若？』使者奉命，即潛詣彼，具見莊嚴殊異等事，見已忘還；復遣近臣去，亦不還，遣大子去，亦復不還；乃至最後王自詣彼，潛立門側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時滿度摩王，即謂使者言：『汝可潛詣積財長者舍，觀其敷設莊嚴飲食，其事何若？』使者奉命，即潛詣彼，具見莊嚴殊異等事，見已忘還；復遣近臣去，亦不還，遣大子去，亦復不還；乃至最後王自詣彼，潛立門側。

「爾時，毘婆尸佛知王在外，即謂長者言：『汝先因滿度摩王發不善語業，斯為罪咎；其王今在汝舍門外，汝可速出悔謝其過。』長者即出，見其王已，悔過自責，迎王前入。王入舍已，具見種種天妙莊嚴及飲食等，見已悉忘前事，乃謂長者言：『汝所供佛，勝上若此，如能日日如是供養佛及苾芻，斯無等比。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，毘婆尸佛知王在外，即謂長者言：『汝先因滿度摩王發不善語業，斯為罪咎；其王今在汝舍門外，汝可速出悔謝其過。』長者即出，見其王已，悔過自責，迎王前入。王入舍已，具見種種天妙莊嚴及飲食等，見已悉忘前事，乃謂長者言：『汝所供佛，勝上若此，如能日日如是供養佛及苾芻，斯無等比。』

「時積財長者起清淨心，前禮佛足，發是願言：『願我以此，如實布施佛及苾芻，所作善根，當生獲得大富自在，一切具足。所生之處，得於人中現受天福，不起多貪，具離貪行。願如今日，得善法利，值佛正法，歸佛出家。』發是願已，毘婆尸佛及苾芻眾，即住長者舍，安居三月。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時積財長者起清淨心，前禮佛足，發是願言：『願我以此，如實布施佛及苾芻，所作善根，當生獲得大富自在，一切具足。所生之處，得於人中現受天福，不起多貪，具離貪行。願如今日，得善法利，值佛正法，歸佛出家。』發是願已，毘婆尸佛及苾芻眾，即住長者舍，安居三月。」

爾時，釋迦牟尼佛告諸苾芻言：「於汝意云何？爾時毘婆尸佛法中，積財長者豈異人乎？今光明苾芻是也。彼時於滿度摩王所，出不善語業，由是因故，果報無失，於五百生中，與母同其火焚，乃至今生，亦復如是。然於毘婆尸佛所，先種善根，及發大願，今已成熟，為大富長者，一切具足。現於人中，受天勝福，所作善利，乃至威力等事，與彼毘婆尸佛時，等無有異。而今最後於我法中，出家學道，斷諸煩惱，證阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛告諸苾芻言：「於汝意云何？爾時毘婆尸佛法中，積財長者豈異人乎？今光明苾芻是也。彼時於滿度摩王所，出不善語業，由是因故，果報無失，於五百生中，與母同其火焚，乃至今生，亦復如是。然於毘婆尸佛所，先種善根，及發大願，今已成熟，為大富長者，一切具足。現於人中，受天勝福，所作善利，乃至威力等事，與彼毘婆尸佛時，等無有異。而今最後於我法中，出家學道，斷諸煩惱，證阿羅漢。

「諸苾芻！以是因緣，汝等當知，一切眾生，若造一黑業因，決定當受一黑業報；若造一白業因，決定當受一白業報。是故，諸苾芻！若黑業因、若白業因，一一果報，決定無失，當知皆是自分所作。汝等諸苾芻，應如是修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！以是因緣，汝等當知，一切眾生，若造一黑業因，決定當受一黑業報；若造一白業因，決定當受一白業報。是故，諸苾芻！若黑業因、若白業因，一一果報，決定無失，當知皆是自分所作。汝等諸苾芻，應如是修學。」

佛說此經已，諸苾芻眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，諸苾芻眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。