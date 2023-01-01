佛說光明童子因緣經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說光明童子因緣經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

爾時，尊者十力迦葉，遊行到彼置寶鉢所，見是事已，即詣光明長者舍，問長者言：「汝置寶鉢於其路左，當何所用？」光明長者即以前緣，具白尊者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者十力迦葉，遊行到彼置寶鉢所，見是事已，即詣光明長者舍，問長者言：「汝置寶鉢於其路左，當何所用？」光明長者即以前緣，具白尊者。

是時，十力迦葉作是思惟：「我聞善賢長者信重外道，先造殺業，光明長者今於此地為作福事，我今不應棄此鉢去，宜現神力，令光明長者圓滿志願。」作是思惟已即以神力，舒其右手，譬如壯士屈伸臂頃，取其寶鉢，持還所止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，十力迦葉作是思惟：「我聞善賢長者信重外道，先造殺業，光明長者今於此地為作福事，我今不應棄此鉢去，宜現神力，令光明長者圓滿志願。」作是思惟已即以神力，舒其右手，譬如壯士屈伸臂頃，取其寶鉢，持還所止。

時諸苾芻見十力迦葉持寶鉢來，咸共白言：「尊者！汝於何處而得此鉢？」十力迦葉具以前事，告諸苾芻。時諸苾芻又復白言：「尊者！汝為此鉢故，所現神力，如法儀不？」十力迦葉言：「諸苾芻！設如法儀？不如法儀？我已施作，今復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻見十力迦葉持寶鉢來，咸共白言：「尊者！汝於何處而得此鉢？」十力迦葉具以前事，告諸苾芻。時諸苾芻又復白言：「尊者！汝為此鉢故，所現神力，如法儀不？」十力迦葉言：「諸苾芻！設如法儀？不如法儀？我已施作，今復云何？」

時諸苾芻具以其事，即共白佛。佛告諸苾芻言：「若非時處，及無義利，不應輒現神力等相，所現非宜，必生過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸苾芻具以其事，即共白佛。佛告諸苾芻言：「若非時處，及無義利，不應輒現神力等相，所現非宜，必生過失。」

爾時，世尊即以神力，化出四鉢：一、金；二、銀；三、吠瑠璃；四、頗胝迦。化此四已，又化四鉢：一、鍮石；二、赤銅；三、白銅；四、木。如是化已，將前四鉢次第安布，將後四鉢亦復安布，一一鉢中，滿盛上好可食香藥，送置一處，令苾芻眾所應受者隨意而取。於後，佛攝神力鉢亦不現。乃至後時，光明長者天中勝福，吉祥相現，殊異等事，時時自出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即以神力，化出四鉢：一、金；二、銀；三、吠瑠璃；四、頗胝迦。化此四已，又化四鉢：一、鍮石；二、赤銅；三、白銅；四、木。如是化已，將前四鉢次第安布，將後四鉢亦復安布，一一鉢中，滿盛上好可食香藥，送置一處，令苾芻眾所應受者隨意而取。於後，佛攝神力鉢亦不現。乃至後時，光明長者天中勝福，吉祥相現，殊異等事，時時自出。

是時王舍城、瞻波國，二界中間，有標記柱，彩繪莊飾，下有二鉢：一、鐵；二、瓦。是鉢先加持已，安置於此二界。不遠有一稅場，諸商販者輸納王物。有一守稅人，諸子眷屬，財帛具足，然不修善，於稅場所，而忽命終，作大惡夜叉，亦在彼方，守護稅場。諸子一夜夢夜叉言：「可於彼地標記柱上懸一大鈴，凡諸商人經此稅場，若有稅物隱而不納，其鈴自動。守稅人知，即速追集，重復搜撿，獲所稅已，而乃放去。」諸子得夢，至明旦時，即與親屬，往稅場側，尋見其柱，乃依所夢，懸鈴於上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時王舍城、瞻波國，二界中間，有標記柱，彩繪莊飾，下有二鉢：一、鐵；二、瓦。是鉢先加持已，安置於此二界。不遠有一稅場，諸商販者輸納王物。有一守稅人，諸子眷屬，財帛具足，然不修善，於稅場所，而忽命終，作大惡夜叉，亦在彼方，守護稅場。諸子一夜夢夜叉言：「可於彼地標記柱上懸一大鈴，凡諸商人經此稅場，若有稅物隱而不納，其鈴自動。守稅人知，即速追集，重復搜撿，獲所稅已，而乃放去。」諸子得夢，至明旦時，即與親屬，往稅場側，尋見其柱，乃依所夢，懸鈴於上。

爾時瞻波國中，有一居家婆羅門，名曼𭔞怛謨，營貿為業。忽於一時，與自妻室，同在一處，妻謂夫言：「我今共汝營謀家業，滋彼財穀，以備所須，豈可安然都無營作？汝今宜應往市肆中，買㲲華蘂極妙好者，我當為汝織成白㲲，持出貿易，豈無利耶？」時婆羅門如其妻言，買得持歸，妻乃設以機織之具，次第敷置，緝織其㲲，是蘂細軟，妙好無比，布以經緯，緻密細勻，如是勤力，織成其㲲，即謂夫言：「今此白㲲，上妙細軟，價直千金，汝可持出外，若有人酬千金價，當可授與。其或價直不滿千金，汝應隨處，可出輕言，是處無人而能辯識此妙細㲲。」唱是言已，即當持往他處貿易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時瞻波國中，有一居家婆羅門，名曼𭔞怛謨，營貿為業。忽於一時，與自妻室，同在一處，妻謂夫言：「我今共汝營謀家業，滋彼財穀，以備所須，豈可安然都無營作？汝今宜應往市肆中，買㲲華蘂極妙好者，我當為汝織成白㲲，持出貿易，豈無利耶？」時婆羅門如其妻言，買得持歸，妻乃設以機織之具，次第敷置，緝織其㲲，是蘂細軟，妙好無比，布以經緯，緻密細勻，如是勤力，織成其㲲，即謂夫言：「今此白㲲，上妙細軟，價直千金，汝可持出外，若有人酬千金價，當可授與。其或價直不滿千金，汝應隨處，可出輕言，是處無人而能辯識此妙細㲲。」唱是言已，即當持往他處貿易。

爾時，曼𭔞怛謨婆羅門具如妻言，持此細㲲，入市貿易，竟無有人酬千金者。憶妻所說，乃唱是言：「瞻波大城無有一人識此細㲲。」言已持歸，與妻同議，此既無人酬是價直，宜往他國，必有識者，更相告已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，曼𭔞怛謨婆羅門具如妻言，持此細㲲，入市貿易，竟無有人酬千金者。憶妻所說，乃唱是言：「瞻波大城無有一人識此細㲲。」言已持歸，與妻同議，此既無人酬是價直，宜往他國，必有識者，更相告已。

時婆羅門復將一叚曾所著者，同前新㲲，置傘柄中，隨商人眾，隱覆而行，漸出本國。適王舍城，經彼二界所有稅場，是諸商人，既至彼已，置隨行物，聚集一處。時守稅人，次第搜撿，彼諸商人，即各以其所應稅物，輸納於王。眾中唯有曼𭔞怛謨婆羅門，隱覆先置柄中白㲲，而不輸納，獨在一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆羅門復將一叚曾所著者，同前新㲲，置傘柄中，隨商人眾，隱覆而行，漸出本國。適王舍城，經彼二界所有稅場，是諸商人，既至彼已，置隨行物，聚集一處。時守稅人，次第搜撿，彼諸商人，即各以其所應稅物，輸納於王。眾中唯有曼𭔞怛謨婆羅門，隱覆先置柄中白㲲，而不輸納，獨在一面。

是時稅場之側，先所安立標記之柱，其所置鈴，自然作聲。彼守稅人，即知眾中有隱稅者，乃謂商主言：「今此柱上鈴自作聲，非風吹動，非人搖擊，我已審知，汝此眾中，豈非有人隱覆稅物不輸納邪？」時守稅人即速呼集，重復搜撿，於此眾中，不見一人有其稅物隱不納者。時諸商人，互相知悉無稅物已，咸欲前進，鈴又作聲。如是數四，累細撿覆，無隱稅者。商主乃謂守稅人言：「我此眾中無隱稅者，必是他眾私隱前去。」作是言已，眾共僉議，謂是此一婆羅門，隱覆稅物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時稅場之側，先所安立標記之柱，其所置鈴，自然作聲。彼守稅人，即知眾中有隱稅者，乃謂商主言：「今此柱上鈴自作聲，非風吹動，非人搖擊，我已審知，汝此眾中，豈非有人隱覆稅物不輸納邪？」時守稅人即速呼集，重復搜撿，於此眾中，不見一人有其稅物隱不納者。時諸商人，互相知悉無稅物已，咸欲前進，鈴又作聲。如是數四，累細撿覆，無隱稅者。商主乃謂守稅人言：「我此眾中無隱稅者，必是他眾私隱前去。」作是言已，眾共僉議，謂是此一婆羅門，隱覆稅物。

乃至最後，彼守稅人於曼𭔞怛謨婆羅門處，執而不捨，堅求其稅。時婆羅門言：「汝今何故而相謀執？汝已顯見我實無物，若有少物隱不納者，罄我所有，悉以輸稅。」作是言已，鈴又作聲。時守稅人秖於此婆羅門處，委細搜撿，乃謂彼言：「咄！婆羅門！汝今何故，堅隱稅物，而不肯納？汝今聞此鈴聲頻震，是事希有，汝今當知，此柱之下，必有天神，而作加護，汝宜輸物無自貽咎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至最後，彼守稅人於曼𭔞怛謨婆羅門處，執而不捨，堅求其稅。時婆羅門言：「汝今何故而相謀執？汝已顯見我實無物，若有少物隱不納者，罄我所有，悉以輸稅。」作是言已，鈴又作聲。時守稅人秖於此婆羅門處，委細搜撿，乃謂彼言：「咄！婆羅門！汝今何故，堅隱稅物，而不肯納？汝今聞此鈴聲頻震，是事希有，汝今當知，此柱之下，必有天神，而作加護，汝宜輸物無自貽咎。」

婆羅門言：「天神加力，我信是實。」言已於傘柄中，出其白㲲示守稅人，作如是言：「此即是我所隱稅物，汝宜收之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「天神加力，我信是實。」言已於傘柄中，出其白㲲示守稅人，作如是言：「此即是我所隱稅物，汝宜收之。」

時守稅人受此㲲已，謂婆羅門言：「既不輸王，非我所受，迴奉天神。」言已持㲲掛於柱上，復謂婆羅門言：「我已掛㲲，奉彼天神，汝或欲者，當自取之。」時婆羅門即取其㲲，而乃前進，於一靜處，亦復如前安傘柄內，隱覆而行，漸次入於王舍城中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時守稅人受此㲲已，謂婆羅門言：「既不輸王，非我所受，迴奉天神。」言已持㲲掛於柱上，復謂婆羅門言：「我已掛㲲，奉彼天神，汝或欲者，當自取之。」時婆羅門即取其㲲，而乃前進，於一靜處，亦復如前安傘柄內，隱覆而行，漸次入於王舍城中。

時婆羅門顯張其㲲，貨於市肆，冀望有人酬千金價；如是周行，竟無有人酬千金者。時，婆羅門作是唱言：「王舍大城，無人辯識此妙細㲲。」唱是言時，光明長者乘以寶象，方從王宮，還歸自舍。適聞此語，而忽驚愕，即時暫住，謂婆羅門言：「汝今何故於此城中，出輕易語？」彼婆羅門，即時無答。光明長者言：「汝宜具說此事元因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆羅門顯張其㲲，貨於市肆，冀望有人酬千金價；如是周行，竟無有人酬千金者。時，婆羅門作是唱言：「王舍大城，無人辯識此妙細㲲。」唱是言時，光明長者乘以寶象，方從王宮，還歸自舍。適聞此語，而忽驚愕，即時暫住，謂婆羅門言：「汝今何故於此城中，出輕易語？」彼婆羅門，即時無答。光明長者言：「汝宜具說此事元因。」

婆羅門言：「我從本國，持此二叚上妙細㲲，而來貿易，若人酬我千金價者，我即與之，我已周行，無人酬價。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「我從本國，持此二叚上妙細㲲，而來貿易，若人酬我千金價者，我即與之，我已周行，無人酬價。」

光明長者言：「汝可持來，我暫觀視。」時婆羅門即隨長者，至於舍中，乃展其㲲，示於長者。長者見已，即能辯識，乃謂婆羅門言：「今此二㲲，一新一故，故者酬汝五百金錢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明長者言：「汝可持來，我暫觀視。」時婆羅門即隨長者，至於舍中，乃展其㲲，示於長者。長者見已，即能辯識，乃謂婆羅門言：「今此二㲲，一新一故，故者酬汝五百金錢。」

婆羅門言：「長者所酬，其價未當。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「長者所酬，其價未當。」

光明長者言：「我今現見，此是故物，浣濯乃新。」長者即時將此故㲲，於重樓上，自空投下，其㲲體重，即速墜地。光明長者復謂婆羅門言：「餘一新㲲，我欲觀視。」時婆羅門，即取新㲲，持授長者。長者觀已，亦復如前，向空投下，其㲲體輕，良久徐徐方乃墜地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明長者言：「我今現見，此是故物，浣濯乃新。」長者即時將此故㲲，於重樓上，自空投下，其㲲體重，即速墜地。光明長者復謂婆羅門言：「餘一新㲲，我欲觀視。」時婆羅門，即取新㲲，持授長者。長者觀已，亦復如前，向空投下，其㲲體輕，良久徐徐方乃墜地。

彼婆羅門即生信重，乃作是言：「光明長者有大威力，今此細㲲，若新若故，我悉奉汝，不取其價，汝當受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼婆羅門即生信重，乃作是言：「光明長者有大威力，今此細㲲，若新若故，我悉奉汝，不取其價，汝當受之。」

長者答言：「我家巨富，汝歷艱辛，安可無名受汝此物？我今各與汝千金錢，鬻我二㲲。」時婆羅門得其價已，持還所止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者答言：「我家巨富，汝歷艱辛，安可無名受汝此物？我今各與汝千金錢，鬻我二㲲。」時婆羅門得其價已，持還所止。

光明長者先以故㲲，授彼家僮，後將新㲲，自作淨巾，而常受用。乃至後時，光明長者用是巾已，向日𣉜曝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明長者先以故㲲，授彼家僮，後將新㲲，自作淨巾，而常受用。乃至後時，光明長者用是巾已，向日𣉜曝。

是時，頻婆娑羅王臣佐圍繞，方欲上殿，忽為暴風，飄其浴巾，落於王前。時頻婆娑羅王，謂侍臣言：「今此細㲲，從何所來？唯應王者，乃可受用。」侍臣白言：「大王曾聞，轉輪聖王臨位七日，天雨黃金，王今統臨，天雨細㲲，後必非久亦雨黃金。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，頻婆娑羅王臣佐圍繞，方欲上殿，忽為暴風，飄其浴巾，落於王前。時頻婆娑羅王，謂侍臣言：「今此細㲲，從何所來？唯應王者，乃可受用。」侍臣白言：「大王曾聞，轉輪聖王臨位七日，天雨黃金，王今統臨，天雨細㲲，後必非久亦雨黃金。」

王言：「汝等知不？我聞佛記，光明長者現於人中受天勝福，今此細㲲，必應是彼所用之物，風飄至此，可召其人而還授之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「汝等知不？我聞佛記，光明長者現於人中受天勝福，今此細㲲，必應是彼所用之物，風飄至此，可召其人而還授之。」

是時，光明長者即至王前，王言：「長者！佛先記汝，現於人中受天勝福，今此細㲲，必汝所有，今還授汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，光明長者即至王前，王言：「長者！佛先記汝，現於人中受天勝福，今此細㲲，必汝所有，今還授汝。」

時，光明長者鞠躬伸手，捧受其㲲，受已觀見，是己所有，即白王言：「此是我家所用淨巾，適因曝於日中，風飄至此，其事如實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，光明長者鞠躬伸手，捧受其㲲，受已觀見，是己所有，即白王言：「此是我家所用淨巾，適因曝於日中，風飄至此，其事如實。」

王言：「長者！佛記於汝，受天勝福，吉祥相現，佛語諦誠，其事如是。」又言：「長者！汝今勝相若此，何不請王於汝舍中，暫一觀視？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「長者！佛記於汝，受天勝福，吉祥相現，佛語諦誠，其事如是。」又言：「長者！汝今勝相若此，何不請王於汝舍中，暫一觀視？」

長者白言：「願王今時幸我小舍。」王言：「長者！汝可先還備諸飲食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白言：「願王今時幸我小舍。」王言：「長者！汝可先還備諸飲食。」

長者白言：「大王！受天福者，不假營造自然成辦，願王臨幸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白言：「大王！受天福者，不假營造自然成辦，願王臨幸。」

爾時，頻婆娑羅王即與臣佐圍繞，出詣光明長者舍。長者前導，王至彼舍，於其外門，見守門婢，色相殊異，王乃暫住，長者白言：「大王何故住而不進？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，頻婆娑羅王即與臣佐圍繞，出詣光明長者舍。長者前導，王至彼舍，於其外門，見守門婢，色相殊異，王乃暫住，長者白言：「大王何故住而不進？」

王言：「長者！我見汝妻，故乃暫住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「長者！我見汝妻，故乃暫住。」

長者白言：「此非我妻，是守門婢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白言：「此非我妻，是守門婢。」

王即前行至中門外，又見一守門婢，王復不進，長者白言：「王復何故住而不進？」王同前答。長者白言：「此非我妻，亦是守中門婢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即前行至中門外，又見一守門婢，王復不進，長者白言：「王復何故住而不進？」王同前答。長者白言：「此非我妻，亦是守中門婢。」

王即前進入於中門，見摩尼寶地上，有蟲魚流水之相，王意謂是池沼，在此亦復暫住。長者白言：「大王何故住而不進？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即前進入於中門，見摩尼寶地上，有蟲魚流水之相，王意謂是池沼，在此亦復暫住。長者白言：「大王何故住而不進？」

王言：「此處有水，故不前進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「此處有水，故不前進。」

長者白言：「大王！此處無水，是摩尼寶所成之地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白言：「大王！此處無水，是摩尼寶所成之地。」

王言：「長者！若是寶地，何故有諸蟲魚流水等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「長者！若是寶地，何故有諸蟲魚流水等相？」

長者白言：「大王！上有旋輪彫鏤蟲魚等相，下是摩尼寶光映照故爾。」王雖聞是說，猶故未信，即時取自指環，前擲於地，環擊地聲，王乃信是摩尼寶地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白言：「大王！上有旋輪彫鏤蟲魚等相，下是摩尼寶光映照故爾。」王雖聞是說，猶故未信，即時取自指環，前擲於地，環擊地聲，王乃信是摩尼寶地。

時頻婆娑羅王既入其舍，處師子座。時長者妻出拜王前，而忽淚下。王言：「長者！汝妻何故見王垂淚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時頻婆娑羅王既入其舍，處師子座。時長者妻出拜王前，而忽淚下。王言：「長者！汝妻何故見王垂淚？」

長者白言：「大王！妻拜王前，何敢垂淚？但為王所著衣有木煙氣煙薰目故，而忽淚下。是故，大王！受天福者，所欲飲食，有如意寶，自然能出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白言：「大王！妻拜王前，何敢垂淚？但為王所著衣有木煙氣煙薰目故，而忽淚下。是故，大王！受天福者，所欲飲食，有如意寶，自然能出。」

爾時，頻婆娑羅王在長者舍，住經七日忘還王宮。時諸臣寮，共詣阿闍世太子所，白言：「太子！王在光明長者舍，經今七日，於國政事，有所妨廢，太子宜往請王還宮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，頻婆娑羅王在長者舍，住經七日忘還王宮。時諸臣寮，共詣阿闍世太子所，白言：「太子！王在光明長者舍，經今七日，於國政事，有所妨廢，太子宜往請王還宮。」

時阿闍世太子，即詣光明長者舍，白父王言：「我王何故忘還王宮？於國政事，有所妨廢。」王言：「我在此舍，始經一日，國有政事，汝豈不能暫代吾治？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿闍世太子，即詣光明長者舍，白父王言：「我王何故忘還王宮？於國政事，有所妨廢。」王言：「我在此舍，始經一日，國有政事，汝豈不能暫代吾治？」

太子白言：「父王當知，住於此舍，已經七日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子白言：「父王當知，住於此舍，已經七日。」

王聞是語，顧視光明長者問言：「實不？」長者白言：「實爾，大王！已經七日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞是語，顧視光明長者問言：「實不？」長者白言：「實爾，大王！已經七日。」

王言：「長者！汝此舍中，觀於何相，以分晝夜？」長者白言：「華開華合，以分晝夜；異鳥和鳴，及不和鳴，以分晝夜；摩尼寶珠光現不現，以分晝夜。其或有華合而非夜，有華開而非晝；有珠光隱而非夜，有珠光現而非晝；有異鳥寂然而非夜，有異鳥和鳴而非晝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「長者！汝此舍中，觀於何相，以分晝夜？」長者白言：「華開華合，以分晝夜；異鳥和鳴，及不和鳴，以分晝夜；摩尼寶珠光現不現，以分晝夜。其或有華合而非夜，有華開而非晝；有珠光隱而非夜，有珠光現而非晝；有異鳥寂然而非夜，有異鳥和鳴而非晝。」

時，頻婆娑羅王聞是事已，即謂光明長者言：「我信佛語，真實無妄。佛所說汝現於人中受天勝福，其事如實。」時頻婆娑羅王言已，出長者舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，頻婆娑羅王聞是事已，即謂光明長者言：「我信佛語，真實無妄。佛所說汝現於人中受天勝福，其事如實。」時頻婆娑羅王言已，出長者舍。

彼阿闍世太子，方出舍時，私竊取一摩尼寶珠名扇恒俱，授一侍人，還王宮已，召而謂言：「適所授汝摩尼寶珠，汝可持來，我欲觀視。」侍人開手欲奉太子，其珠不見，即時白言：「不知此珠失於何處？」是時太子，即將侍人而行捶打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼阿闍世太子，方出舍時，私竊取一摩尼寶珠名扇恒俱，授一侍人，還王宮已，召而謂言：「適所授汝摩尼寶珠，汝可持來，我欲觀視。」侍人開手欲奉太子，其珠不見，即時白言：「不知此珠失於何處？」是時太子，即將侍人而行捶打。

光明長者以天福力，即知其事，來問太子言：「何故捶打此侍人耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明長者以天福力，即知其事，來問太子言：「何故捶打此侍人耶？」

太子答言：「我適汝舍，盜摩尼珠，授此侍人，今忽隱諱。我已作盜，此復轉盜，其罪愈甚，故行捶打。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子答言：「我適汝舍，盜摩尼珠，授此侍人，今忽隱諱。我已作盜，此復轉盜，其罪愈甚，故行捶打。」

長者白言：「汝取我珠，此不名盜，今既不見，亦非他盜，此珠現今復在我舍。何以故？受天福者，方可用故。太子若復別有所欲，悉當奉汝，我無所悋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白言：「汝取我珠，此不名盜，今既不見，亦非他盜，此珠現今復在我舍。何以故？受天福者，方可用故。太子若復別有所欲，悉當奉汝，我無所悋。」

時阿闍世太子，心生疑念：「我今於此長者，未有希取，將來我父頻婆娑羅王命終已後，我乃求彼財寶諸物。」作是念已，阿闍世太子與提婆達多，結搆異謀，害父王命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿闍世太子，心生疑念：「我今於此長者，未有希取，將來我父頻婆娑羅王命終已後，我乃求彼財寶諸物。」作是念已，阿闍世太子與提婆達多，結搆異謀，害父王命。

乃至後時，殺其父已，自行灌頂，處於王位，乃召光明長者而謂言曰：「長者可為我兄，欲就汝舍而共居止，凡有所須，汝應給我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至後時，殺其父已，自行灌頂，處於王位，乃召光明長者而謂言曰：「長者可為我兄，欲就汝舍而共居止，凡有所須，汝應給我。」

時光明長者作是思惟：「頻婆娑羅王正法治世，此人猛惡又復勃逆殺其父王，私自灌頂處於王位，今於我前，出矯誑語。欲止我舍，我應隨順，我若違彼，必因此人，壞我家族。」作是念已，白言：「大王！我知汝心，必有所欲，願就我舍，凡有所須，隨意受用，我當於後却往王宮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時光明長者作是思惟：「頻婆娑羅王正法治世，此人猛惡又復勃逆殺其父王，私自灌頂處於王位，今於我前，出矯誑語。欲止我舍，我應隨順，我若違彼，必因此人，壞我家族。」作是念已，白言：「大王！我知汝心，必有所欲，願就我舍，凡有所須，隨意受用，我當於後却往王宮。」

阿闍世王言：「若能如是，乃為甚善。」作是議已，是時大王先詣其舍，長者還復來詣王宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王言：「若能如是，乃為甚善。」作是議已，是時大王先詣其舍，長者還復來詣王宮。

長者所有天人吉祥勝相，寶藏諸物，長者行處而悉隨至。彼阿闍世王在長者舍，見珍寶藏，七遍出現，七遍隱沒，作是思惟：「今此舍中，寶藏諸物，必隨彼去，我不能得。我今宜應別設異謀，潛遣數人極兇惡者，同載一車，往光明長者所，盜竊珍寶。」彼人到已，巧設計謀，伺行盜竊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者所有天人吉祥勝相，寶藏諸物，長者行處而悉隨至。彼阿闍世王在長者舍，見珍寶藏，七遍出現，七遍隱沒，作是思惟：「今此舍中，寶藏諸物，必隨彼去，我不能得。我今宜應別設異謀，潛遣數人極兇惡者，同載一車，往光明長者所，盜竊珍寶。」彼人到已，巧設計謀，伺行盜竊。

時光明長者，在高樓上，侍女圍繞。時諸侍女見此車中所載之人，先已默識是兇惡人，來作盜竊。侍女見已，笑指而言：「此是兇惡盜竊之人。」是時，長者忽聞笑言：「具知其事。」於是諸人隱之終夕，至明旦時，多人共見，咸唱是言：「阿闍世王是惡逆人，殺害父王，今復遣諸惡人，來長者所，偷竊珍寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時光明長者，在高樓上，侍女圍繞。時諸侍女見此車中所載之人，先已默識是兇惡人，來作盜竊。侍女見已，笑指而言：「此是兇惡盜竊之人。」是時，長者忽聞笑言：「具知其事。」於是諸人隱之終夕，至明旦時，多人共見，咸唱是言：「阿闍世王是惡逆人，殺害父王，今復遣諸惡人，來長者所，偷竊珍寶。」

時，阿闍世王知是事已，即遣使人，來光明長者所，謂言：「長者！何故多人輕謗於我？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿闍世王知是事已，即遣使人，來光明長者所，謂言：「長者！何故多人輕謗於我？」

時光明長者知王意已，即速驅逐惡人令去。長者即自思惟：「阿闍世王極大惡逆，殺害父王，豈非後時亦復於我？致殺害事，我今棄捨一切所有，憶佛先記，於佛法中，出家學道，斷諸煩惱，證阿羅漢。我今宜應投佛出家。」作是思惟已，即出寶藏，施作種種悲愍利樂布施等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時光明長者知王意已，即速驅逐惡人令去。長者即自思惟：「阿闍世王極大惡逆，殺害父王，豈非後時亦復於我？致殺害事，我今棄捨一切所有，憶佛先記，於佛法中，出家學道，斷諸煩惱，證阿羅漢。我今宜應投佛出家。」作是思惟已，即出寶藏，施作種種悲愍利樂布施等事。