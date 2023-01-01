佛說光明童子因緣經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說光明童子因緣經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城，迦蘭陀竹林精舍。而彼城中，有一長者，名曰善賢，有大財寶富饒自在，然彼長者，於諸外道尼乾陀等，深生信重。長者一時，以彼世因緣故，其妻懷妊。而後一日，世尊於其食時，被袈裟衣，執持應器，入王舍城，次第乞食，漸次至彼善賢長者舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城，迦蘭陀竹林精舍。而彼城中，有一長者，名曰善賢，有大財寶富饒自在，然彼長者，於諸外道尼乾陀等，深生信重。長者一時，以彼世因緣故，其妻懷妊。而後一日，世尊於其食時，被袈裟衣，執持應器，入王舍城，次第乞食，漸次至彼善賢長者舍。

時彼長者，遠見世尊漸近自舍，即謂妻言：「我今同汝，詣世尊所。」作是言已，即與其妻，前詣佛所。到已白言：「世尊！我名善賢，此是我妻，其人懷妊，日月將滿，當所生者，是男？是女？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼長者，遠見世尊漸近自舍，即謂妻言：「我今同汝，詣世尊所。」作是言已，即與其妻，前詣佛所。到已白言：「世尊！我名善賢，此是我妻，其人懷妊，日月將滿，當所生者，是男？是女？」

佛言：「長者！汝妻胎中，決定是男，其後生已，家族富盛，最上吉祥，現於人中受天勝福，乃至最後，於我法中出家學道，斷諸煩惱，證阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！汝妻胎中，決定是男，其後生已，家族富盛，最上吉祥，現於人中受天勝福，乃至最後，於我法中出家學道，斷諸煩惱，證阿羅漢。」

是時長者，即取滿鉢上味清淨飲食，奉上世尊。世尊受已，作如是言：「願其施者，吉祥安樂。」世尊言已，持所施食，還復本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時長者，即取滿鉢上味清淨飲食，奉上世尊。世尊受已，作如是言：「願其施者，吉祥安樂。」世尊言已，持所施食，還復本處。

佛去未遠，有一外道，是彼善賢先所重者，見佛世尊已，即作是思惟：「豈非今時因此沙門瞿曇，長者於我破本信心，我宜往彼詢問其故，沙門瞿曇來何所說？」時彼外道，作是思惟已，即詣長者舍，作如是言：「長者！沙門瞿曇有何願求，來至汝舍？復作何說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛去未遠，有一外道，是彼善賢先所重者，見佛世尊已，即作是思惟：「豈非今時因此沙門瞿曇，長者於我破本信心，我宜往彼詢問其故，沙門瞿曇來何所說？」時彼外道，作是思惟已，即詣長者舍，作如是言：「長者！沙門瞿曇有何願求，來至汝舍？復作何說？」

長者白言：「我師聖者！我妻懷妊故，乃問彼沙門瞿曇，當所生者，是男？是女？彼謂我言：『定當生男，生已決定家族富盛，最上吉祥，現於人中，受天勝福，乃至最後於我法中，出家學道證阿羅漢。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白言：「我師聖者！我妻懷妊故，乃問彼沙門瞿曇，當所生者，是男？是女？彼謂我言：『定當生男，生已決定家族富盛，最上吉祥，現於人中，受天勝福，乃至最後於我法中，出家學道證阿羅漢。』」

而此外道，本善占相，聞是言已，即取白石，施設算法，算量其事為虛為實。彼設算已，具知其事，如佛所言，實無虛妄。而彼外道，雖知其實，然作是念：「我今若以如實而說，即此長者於彼沙門瞿曇，定生信重，我今宜應語長者言：『瞿曇所說有實有虛。』」時彼外道，作是念已，呼長者妻，近外道前，取左右手，復看手文，及瞻面相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而此外道，本善占相，聞是言已，即取白石，施設算法，算量其事為虛為實。彼設算已，具知其事，如佛所言，實無虛妄。而彼外道，雖知其實，然作是念：「我今若以如實而說，即此長者於彼沙門瞿曇，定生信重，我今宜應語長者言：『瞿曇所說有實有虛。』」時彼外道，作是念已，呼長者妻，近外道前，取左右手，復看手文，及瞻面相。

爾時善賢長者，即白外道言：「我師聖者！先已設算。何故重復看其手文及瞻面相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善賢長者，即白外道言：「我師聖者！先已設算。何故重復看其手文及瞻面相？」

彼外道言：「我適算彼瞿曇所說，及相汝妻，審知其事，少分真實，少分虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼外道言：「我適算彼瞿曇所說，及相汝妻，審知其事，少分真實，少分虛妄。」

長者復言：「何者真實？何者虛妄？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者復言：「何者真實？何者虛妄？」

外道答言：「瞿曇所說汝妻生男，此說是實；所言生已家族富盛，此亦是實。然子生時，合有少分火光明事，此子後必壞汝家族，所言最上吉祥，現於人中受天勝福，此是虛妄。長者！汝豈曾聞於人世中受天福者，斯為難信，所言於瞿曇法中當出家者，此說是實，以彼衣食因緣所逼切故，而後決定於瞿曇邊樂求出家。所言斷諸煩惱證阿羅漢者，此是虛妄，以沙門瞿曇法中，決定無有斷諸煩惱，證聖果者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道答言：「瞿曇所說汝妻生男，此說是實；所言生已家族富盛，此亦是實。然子生時，合有少分火光明事，此子後必壞汝家族，所言最上吉祥，現於人中受天勝福，此是虛妄。長者！汝豈曾聞於人世中受天福者，斯為難信，所言於瞿曇法中當出家者，此說是實，以彼衣食因緣所逼切故，而後決定於瞿曇邊樂求出家。所言斷諸煩惱證阿羅漢者，此是虛妄，以沙門瞿曇法中，決定無有斷諸煩惱，證聖果者。」

爾時善賢長者，聞說是事，若虛若實，其心疑惑，即生愁惱，白外道言：「我師聖者！其事云何？我今宜應當何所作？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善賢長者，聞說是事，若虛若實，其心疑惑，即生愁惱，白外道言：「我師聖者！其事云何？我今宜應當何所作？」

外道告言：「長者當令汝子生後，於我教中出家修學，即能普學一切事業。長者！我雖此說，汝自籌量。」時彼外道作是言已，即出其舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道告言：「長者當令汝子生後，於我教中出家修學，即能普學一切事業。長者！我雖此說，汝自籌量。」時彼外道作是言已，即出其舍。

是時，善賢長者靜在一處，審自思惟：「我今一切不能顧惜而悉棄捨，宜設計謀壞所妊子。」作是思惟已，善賢長者即持毒藥，塗摩妻腹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，善賢長者靜在一處，審自思惟：「我今一切不能顧惜而悉棄捨，宜設計謀壞所妊子。」作是思惟已，善賢長者即持毒藥，塗摩妻腹。

是時，長者左邊摩藥，子轉右邊，右邊摩藥，子轉左邊，乃至遍腹，無處容受，塗摩毒藥，其妻以故，即趣命終。善賢意謂：「母既命終，子亦隨滅，而後無人壞我家族，亦復無人得證聖果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，長者左邊摩藥，子轉右邊，右邊摩藥，子轉左邊，乃至遍腹，無處容受，塗摩毒藥，其妻以故，即趣命終。善賢意謂：「母既命終，子亦隨滅，而後無人壞我家族，亦復無人得證聖果。」

爾時長者，既見其妻已趣命終，即時涕淚號泣。隣人親屬，來相慰問善賢長者：「汝妻何以忽然命終？」長者報言：「因懷妊故，而忽命終。」親屬隣人來相問已，各還自舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長者，既見其妻已趣命終，即時涕淚號泣。隣人親屬，來相慰問善賢長者：「汝妻何以忽然命終？」長者報言：「因懷妊故，而忽命終。」親屬隣人來相問已，各還自舍。

善賢長者即自思惟：「我妻已歿，勿置家中，可為施設諸所用物，送尸陀林。」作是思惟已，即為備辦所用諸物，將欲出送。隣人親屬知己，復來謂長者言：「汝妻已歿，不須啼泣徒自生惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善賢長者即自思惟：「我妻已歿，勿置家中，可為施設諸所用物，送尸陀林。」作是思惟已，即為備辦所用諸物，將欲出送。隣人親屬知己，復來謂長者言：「汝妻已歿，不須啼泣徒自生惱。」

是時，長者即取青、黃、赤白眾色衣服，及珍寶具，而為莊嚴，長者即時與諸親屬，圍繞出送，置尸陀林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，長者即取青、黃、赤白眾色衣服，及珍寶具，而為莊嚴，長者即時與諸親屬，圍繞出送，置尸陀林。

爾時先占相者，外道尼乾陀，知是事已，心大歡喜，即持幢蓋，嚴飾而行。於王舍城，周遍巷陌四衢道中，告諸外道尼乾陀等言：「汝等知不？沙門瞿曇先言：『善賢長者妻當生子，其後生已，家族富盛，最上吉祥，現於人中受天勝福乃至最後，於我法中出家學道，斷諸煩惱，證阿羅漢。』彼虛妄說，今善賢妻，已趣命終，子亦隨滅。汝等當知，譬如大樹，根既斷壞，枝葉華果，其何能得？」諸外道輩，相言告已，心皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時先占相者，外道尼乾陀，知是事已，心大歡喜，即持幢蓋，嚴飾而行。於王舍城，周遍巷陌四衢道中，告諸外道尼乾陀等言：「汝等知不？沙門瞿曇先言：『善賢長者妻當生子，其後生已，家族富盛，最上吉祥，現於人中受天勝福乃至最後，於我法中出家學道，斷諸煩惱，證阿羅漢。』彼虛妄說，今善賢妻，已趣命終，子亦隨滅。汝等當知，譬如大樹，根既斷壞，枝葉華果，其何能得？」諸外道輩，相言告已，心皆歡喜。

諸有清淨信者，當知佛世尊者法爾真實，無所不知，無所不見，無所不解，無所不了，起大悲心，普攝世間。作一護念，施一無畏，已能圓滿止觀二行，已能成就三調伏事，已渡四流煩惱大海，已能安住四神足行，以四攝法，普攝眾生。於長夜中，常念度脫，已能成就四無所畏，斷五分結，已出五趣，六法具足，六波羅蜜，悉皆圓滿，具足六種佛常行法，開七覺華，成八正果，成就三摩鉢底，九先行善，十力堅固，名稱普聞十方世界。具足千種最勝自在，於日三時及夜三時，常以佛眼，觀察世間，正知見轉於眾生中，諸所施作。何處若有增？何處若有減？何處若煩惱？何處受極苦？何處若破壞？何處具有煩惱極苦破壞等事？何處施設少分方便？何處施設大方便力？何處施設諸方便事？何處眾生墮於惡趣？何處眾生得生天界？何處眾生得解脫果？何處眾生未種善根者？令種善根。何處眾生已種善根者？使令成熟。何處眾生已成熟者？令得解脫。佛世尊者，具足如是功德，言無虛妄，離諸過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有清淨信者，當知佛世尊者法爾真實，無所不知，無所不見，無所不解，無所不了，起大悲心，普攝世間。作一護念，施一無畏，已能圓滿止觀二行，已能成就三調伏事，已渡四流煩惱大海，已能安住四神足行，以四攝法，普攝眾生。於長夜中，常念度脫，已能成就四無所畏，斷五分結，已出五趣，六法具足，六波羅蜜，悉皆圓滿，具足六種佛常行法，開七覺華，成八正果，成就三摩鉢底，九先行善，十力堅固，名稱普聞十方世界。具足千種最勝自在，於日三時及夜三時，常以佛眼，觀察世間，正知見轉於眾生中，諸所施作。何處若有增？何處若有減？何處若煩惱？何處受極苦？何處若破壞？何處具有煩惱極苦破壞等事？何處施設少分方便？何處施設大方便力？何處施設諸方便事？何處眾生墮於惡趣？何處眾生得生天界？何處眾生得解脫果？何處眾生未種善根者？令種善根。何處眾生已種善根者？使令成熟。何處眾生已成熟者？令得解脫。佛世尊者，具足如是功德，言無虛妄，離諸過失。

爾時世尊，審知時處因緣等事，知其所應放光明時，即從口中，出現青、黃、赤白眾色光明，其光周遍，上下照耀。光下照時，所有等活地獄，黑繩地獄、眾合地獄、號叫地獄、大號叫地獄、炎熱地獄、極炎熱地獄、阿鼻地獄，如是等八熱地獄，光明照已，悉變清涼。所有皰地獄、皰裂地獄、阿吒吒地獄、呵呵鑁地獄、虎虎鑁地獄、青蓮華地獄、紅蓮華地獄、大紅蓮華地獄，如是等八寒地獄，光明照已，悉變溫暖，以佛光明最勝因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，審知時處因緣等事，知其所應放光明時，即從口中，出現青、黃、赤白眾色光明，其光周遍，上下照耀。光下照時，所有等活地獄，黑繩地獄、眾合地獄、號叫地獄、大號叫地獄、炎熱地獄、極炎熱地獄、阿鼻地獄，如是等八熱地獄，光明照已，悉變清涼。所有皰地獄、皰裂地獄、阿吒吒地獄、呵呵鑁地獄、虎虎鑁地獄、青蓮華地獄、紅蓮華地獄、大紅蓮華地獄，如是等八寒地獄，光明照已，悉變溫暖，以佛光明最勝因故。

其中眾生，蒙光照觸，身得離苦，心生適悅，各作是言：「我等以何罪因，墮在此中？今日覩是希有光明。」地獄眾生，發起如是清淨心時，世尊大悲，復於光中，現變化事。彼諸眾生，見所化已，又作是言：「我等今日見是變化希有等相，此處出已，應不復於惡趣受生，以佛光明最勝因緣故，身離苦惱，心生適悅。」作是言已，各發最上清淨信心，彼地獄業，皆悉滅盡，即分人天二趣受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中眾生，蒙光照觸，身得離苦，心生適悅，各作是言：「我等以何罪因，墮在此中？今日覩是希有光明。」地獄眾生，發起如是清淨心時，世尊大悲，復於光中，現變化事。彼諸眾生，見所化已，又作是言：「我等今日見是變化希有等相，此處出已，應不復於惡趣受生，以佛光明最勝因緣故，身離苦惱，心生適悅。」作是言已，各發最上清淨信心，彼地獄業，皆悉滅盡，即分人天二趣受生。

地獄眾生，由是真實，如應得利已，是佛光明，又復上照四大王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天。光明上照如是等天已，於其光中，演出無常苦空無我之聲，復於光中說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄眾生，由是真實，如應得利已，是佛光明，又復上照四大王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天。光明上照如是等天已，於其光中，演出無常苦空無我之聲，復於光中說伽陀曰：

「譬如大象沒泥中， 以勇力故即能出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大象沒泥中， 以勇力故即能出，

佛教勇猛大力故， 能令生死軍摧壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛教勇猛大力故， 能令生死軍摧壞。

今此正法善調伏， 所行遠離諸過失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此正法善調伏， 所行遠離諸過失，

息彼三界廣輪迴， 滅盡眾生苦邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息彼三界廣輪迴， 滅盡眾生苦邊際。」

爾時世尊所放光明，各各隨往，乃至遍照三千大千世界。而佛世尊，雖放一光，其光收時，隨應各異：世尊若欲說過去事，其光即當從佛後隱；若欲說彼未來世事，其光即當從佛前隱；若欲說彼地獄趣事，其光即從佛足心隱；若欲說彼傍生趣事，其光即從佛足面隱；若欲說彼餓鬼趣事，其光即從佛足指隱；若欲說於人趣中事，其光即當從佛膝隱；若欲說彼小轉輪王事，其光從佛左手心隱；若欲說彼大轉輪王事，其光從佛右手心隱；若欲說彼天趣中事，其光即當從佛臍隱；若欲說彼聲聞菩提，其光即當從佛口隱；若欲說彼緣覺菩提，其光即當從佛眉隱；若欲說彼阿耨多羅三藐三菩提，其光從佛頂門而隱。今佛世尊所放光明，遍照三千大千世界已，其光旋環，却從世尊口中而隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊所放光明，各各隨往，乃至遍照三千大千世界。而佛世尊，雖放一光，其光收時，隨應各異：世尊若欲說過去事，其光即當從佛後隱；若欲說彼未來世事，其光即當從佛前隱；若欲說彼地獄趣事，其光即從佛足心隱；若欲說彼傍生趣事，其光即從佛足面隱；若欲說彼餓鬼趣事，其光即從佛足指隱；若欲說於人趣中事，其光即當從佛膝隱；若欲說彼小轉輪王事，其光從佛左手心隱；若欲說彼大轉輪王事，其光從佛右手心隱；若欲說彼天趣中事，其光即當從佛臍隱；若欲說彼聲聞菩提，其光即當從佛口隱；若欲說彼緣覺菩提，其光即當從佛眉隱；若欲說彼阿耨多羅三藐三菩提，其光從佛頂門而隱。今佛世尊所放光明，遍照三千大千世界已，其光旋環，却從世尊口中而隱。

爾時尊者阿難，先侍佛邊，見此光明，即前合掌白佛言：「世尊！今此種種妙色最上清淨光明，從佛口出，廣大照耀，普遍世界，以何因緣，其事如是？」作是語已，即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難，先侍佛邊，見此光明，即前合掌白佛言：「世尊！今此種種妙色最上清淨光明，從佛口出，廣大照耀，普遍世界，以何因緣，其事如是？」作是語已，即說伽陀曰：

「佛於世間為最上， 安住正因而真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛於世間為最上， 安住正因而真實，

久已遠離二語言， 斷除憍慢等過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久已遠離二語言， 斷除憍慢等過失。

如世商佉及蓮藕， 非無因故色自白， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世商佉及蓮藕， 非無因故色自白，

如來最勝人中尊， 非無因故光明現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來最勝人中尊， 非無因故光明現。

如來以自行願力， 現證神通及大智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來以自行願力， 現證神通及大智，

觀察聽者樂聞法， 佛人中主欲敷演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察聽者樂聞法， 佛人中主欲敷演。

大智寂默大牛王， 必說最上妙法語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智寂默大牛王， 必說最上妙法語，

如來清淨一音宣， 眾生疑網皆除斷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來清淨一音宣， 眾生疑網皆除斷；

又如大海及山王， 若無因故不能動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如大海及山王， 若無因故不能動，

如來正覺人中尊， 無因不現光明相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來正覺人中尊， 無因不現光明相。

大智觀察因緣事， 如應所作皆利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智觀察因緣事， 如應所作皆利益，

隨諸眾生所希望， 故現如是光明相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生所希望， 故現如是光明相。」

爾時，世尊告阿難言：「如是！如是！阿難當知，如來、應供、正等正覺，若無因緣，不放光明。我今將欲詣尸陀林，汝可往告諸苾芻眾，謂言：『如來將詣尸陀林中，汝諸苾芻發勤勇者，如應各各被袈裟衣，侍從如來，往尸陀林。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「如是！如是！阿難當知，如來、應供、正等正覺，若無因緣，不放光明。我今將欲詣尸陀林，汝可往告諸苾芻眾，謂言：『如來將詣尸陀林中，汝諸苾芻發勤勇者，如應各各被袈裟衣，侍從如來，往尸陀林。』」

是時，阿難受佛教勅，即詣諸苾芻所，到已作如是言：「佛勅諸苾芻，如來將詣尸陀林中，汝諸苾芻發勤勇者，如應各各被袈裟衣，侍從如來，往尸陀林。」爾時，尊者阿若憍陳如、馬勝、嚩澁波、大名、跋捺哩迦、舍利子、目乾連、迦葉、滿稱等，諸大聲聞眾，受佛勅已，即如常儀，被袈裟衣，來至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，阿難受佛教勅，即詣諸苾芻所，到已作如是言：「佛勅諸苾芻，如來將詣尸陀林中，汝諸苾芻發勤勇者，如應各各被袈裟衣，侍從如來，往尸陀林。」爾時，尊者阿若憍陳如、馬勝、嚩澁波、大名、跋捺哩迦、舍利子、目乾連、迦葉、滿稱等，諸大聲聞眾，受佛勅已，即如常儀，被袈裟衣，來至佛所。

爾時，世尊與諸大眾，前後圍繞，詣尸陀林。所謂善調伏者，調伏眾圍繞；解脫者，解脫眾圍繞；安隱者，安隱眾圍繞；律儀者，律儀眾圍繞；應供者，應供眾圍繞；離貪者，離貪眾圍繞；妙相端直者，妙相端直眾圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與諸大眾，前後圍繞，詣尸陀林。所謂善調伏者，調伏眾圍繞；解脫者，解脫眾圍繞；安隱者，安隱眾圍繞；律儀者，律儀眾圍繞；應供者，應供眾圍繞；離貪者，離貪眾圍繞；妙相端直者，妙相端直眾圍繞。

猶如牛王，牛眾圍繞；又如象王，象眾圍繞；如師子王，眾獸圍繞；如彼鵝王，鵝眾圍繞；如金翅鳥王，金翅鳥眾圍繞；如婆羅門，學眾圍繞；如大醫王，求療者圍繞；如勇猛將軍，眾圍繞；如大富者，財寶圍繞；如大商主，商眾圍繞；如最上首者，多人眾圍繞；如小國王，臣佐圍繞；如轉輪王，千子圍繞；如月天子，眾星圍繞；如日天子，千光圍繞；如持國天王，乾闥婆眾圍繞；如增長天王，鳩盤茶眾圍繞；如廣目天王，龍眾圍繞；如多聞天王，夜叉眾圍繞；如毘摩質多羅阿修羅王，阿修羅眾圍繞；如帝釋天主，三十三天眾圍繞；如大梵王，梵眾圍繞；如底彌囉，魚現大海中；如靉靆雲將降大雨，周匝諸雲皆悉圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如牛王，牛眾圍繞；又如象王，象眾圍繞；如師子王，眾獸圍繞；如彼鵝王，鵝眾圍繞；如金翅鳥王，金翅鳥眾圍繞；如婆羅門，學眾圍繞；如大醫王，求療者圍繞；如勇猛將軍，眾圍繞；如大富者，財寶圍繞；如大商主，商眾圍繞；如最上首者，多人眾圍繞；如小國王，臣佐圍繞；如轉輪王，千子圍繞；如月天子，眾星圍繞；如日天子，千光圍繞；如持國天王，乾闥婆眾圍繞；如增長天王，鳩盤茶眾圍繞；如廣目天王，龍眾圍繞；如多聞天王，夜叉眾圍繞；如毘摩質多羅阿修羅王，阿修羅眾圍繞；如帝釋天主，三十三天眾圍繞；如大梵王，梵眾圍繞；如底彌囉，魚現大海中；如靉靆雲將降大雨，周匝諸雲皆悉圍繞。

如來諸根，調柔善順，威儀端儼，離缺失相，如大象王七支拄地平正圓滿，離諸過失。如來具足三十二相、八十隨好，殊妙莊嚴，清淨體相，無能勝者，圓光熾盛，廣大照耀，如千日中一光明現。又如寶山高顯而出，一切最勝，普遍賢善，十力四無所畏，三不護三念住，及大悲等，諸功德法，皆悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來諸根，調柔善順，威儀端儼，離缺失相，如大象王七支拄地平正圓滿，離諸過失。如來具足三十二相、八十隨好，殊妙莊嚴，清淨體相，無能勝者，圓光熾盛，廣大照耀，如千日中一光明現。又如寶山高顯而出，一切最勝，普遍賢善，十力四無所畏，三不護三念住，及大悲等，諸功德法，皆悉具足。

是時，復有無數諸苾芻眾，及無數百千人眾，周匝圍繞，隨佛行詣尸陀林中。佛所行時，有十八種法，而可稱讚。何等十八？一、無火怖；二、無水怖；三、無師子怖；四、無虎怖；五、無海難怖；六、無他軍怖；七、無賊盜怖；八、無王難怖；九、無惡人怖；十、無關稅津渡道路等怖；十一、無人怖；十二、無非人怖；十三、無非時怖；十四、天眼天耳如實見聞；十五、施設光明廣大照耀；十六、於法自在；十七、於人自在；十八、無病惱等。如是善法，佛所行時，皆悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，復有無數諸苾芻眾，及無數百千人眾，周匝圍繞，隨佛行詣尸陀林中。佛所行時，有十八種法，而可稱讚。何等十八？一、無火怖；二、無水怖；三、無師子怖；四、無虎怖；五、無海難怖；六、無他軍怖；七、無賊盜怖；八、無王難怖；九、無惡人怖；十、無關稅津渡道路等怖；十一、無人怖；十二、無非人怖；十三、無非時怖；十四、天眼天耳如實見聞；十五、施設光明廣大照耀；十六、於法自在；十七、於人自在；十八、無病惱等。如是善法，佛所行時，皆悉具足。

爾時，復有無數百千天人，各各來集，隨從世尊，往尸陀林，觀佛世尊所應作事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有無數百千天人，各各來集，隨從世尊，往尸陀林，觀佛世尊所應作事。