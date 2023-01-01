佛說金光王童子經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說金光王童子經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在迦毘羅城儞也(二合)誐嚕馱林精舍。時釋族中有一童子名金光王，色相端嚴身肢圓滿，光明晃耀由如日月，聰明殊異俊利過人，尊重自然精勤匪勵，師友耆耄用律其心，富有一切異寶珍玩；雖常受用而不貪著，與自眷屬嬪嬙伎女千五百人，常處宮中受其快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在迦毘羅城儞也(二合)誐嚕馱林精舍。時釋族中有一童子名金光王，色相端嚴身肢圓滿，光明晃耀由如日月，聰明殊異俊利過人，尊重自然精勤匪勵，師友耆耄用律其心，富有一切異寶珍玩；雖常受用而不貪著，與自眷屬嬪嬙伎女千五百人，常處宮中受其快樂。

時彼童子，忽於一日聞人說言：「世尊往昔為見三界輪迴苦惱，捨輪王位，出家苦行，佛道圓滿，坐於樹下降四種魔，證無上覺。」童子聞已，心大歡喜，即將眷屬及與侍從，前後圍繞往詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼童子，忽於一日聞人說言：「世尊往昔為見三界輪迴苦惱，捨輪王位，出家苦行，佛道圓滿，坐於樹下降四種魔，證無上覺。」童子聞已，心大歡喜，即將眷屬及與侍從，前後圍繞往詣佛所。

望精舍門除去憍慢，與諸眷屬徒步趨進，既至佛所，合掌頂禮而歎佛曰：「如來之身由如金山，復如寶幢眾寶嚴飾，面如秋月圓滿清淨三十二相、八十種好，光明遠照由如千日；尊貴吉祥大智精進，具大功德福慧雙備，知一切法，斷一切疑，具一切智為人天師，是三界父救諸有情，現於世間見者歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 望精舍門除去憍慢，與諸眷屬徒步趨進，既至佛所，合掌頂禮而歎佛曰：「如來之身由如金山，復如寶幢眾寶嚴飾，面如秋月圓滿清淨三十二相、八十種好，光明遠照由如千日；尊貴吉祥大智精進，具大功德福慧雙備，知一切法，斷一切疑，具一切智為人天師，是三界父救諸有情，現於世間見者歡喜。」

是時，童子作此讚已，旋繞三匝禮佛雙足，却坐一面欲聞妙法，又復起心：「我生王宮有斯福報、具大力勢，因果云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，童子作此讚已，旋繞三匝禮佛雙足，却坐一面欲聞妙法，又復起心：「我生王宮有斯福報、具大力勢，因果云何？」

爾時，世尊知金光童子心中所念，及在會眾願欲聞法，便為廣說十二因緣及四聖諦。初、中、後善，言辭巧妙，其義深遠純一無雜，具足清白梵行之相。演是法已，復說金光童子本生因果報應之事。謂童子曰：「往昔過去九十一劫，有毘婆尸如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊，出於世間，說法教化利樂眾生，作佛事已，即趣涅盤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知金光童子心中所念，及在會眾願欲聞法，便為廣說十二因緣及四聖諦。初、中、後善，言辭巧妙，其義深遠純一無雜，具足清白梵行之相。演是法已，復說金光童子本生因果報應之事。謂童子曰：「往昔過去九十一劫，有毘婆尸如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊，出於世間，說法教化利樂眾生，作佛事已，即趣涅盤。

「時有一人種田為業，雖復勤苦而常不足，然於眾善好樂修習，於身口分減積財賄，作毘婆尸像以用供養，所獲果報我今說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有一人種田為業，雖復勤苦而常不足，然於眾善好樂修習，於身口分減積財賄，作毘婆尸像以用供養，所獲果報我今說之。

「諸苾芻！彼田業人所獲之福，於百千生為轉輪聖王王四天下，乘空飛行具足七寶，得大自在身放光明，生生之中受最上樂。受此福已，又生六欲天中為彼天主，經百千生受大快樂；又百千生為梵天王，百千生為淨光天主，百千生為四無色界主。於如是時受天妙樂，後降人間生剎帝利、婆羅門、毘舍之族，常處王位得大自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！彼田業人所獲之福，於百千生為轉輪聖王王四天下，乘空飛行具足七寶，得大自在身放光明，生生之中受最上樂。受此福已，又生六欲天中為彼天主，經百千生受大快樂；又百千生為梵天王，百千生為淨光天主，百千生為四無色界主。於如是時受天妙樂，後降人間生剎帝利、婆羅門、毘舍之族，常處王位得大自在。

「諸苾芻！今此童子從天界來，又生王宮，先作福業無能侵損，亦無墮落，後獲無漏證於寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！今此童子從天界來，又生王宮，先作福業無能侵損，亦無墮落，後獲無漏證於寂滅。

「諸苾芻！其造像人即金光童子是。所有因果，我已說之。又復有人，或以玻胝迦寶、或末尼寶、或金、或銀、或鍮、或銅，乃至木石或象牙等，鑄、寫、雕、鏤作佛形像；或有舍利、或無舍利，或短、或長、或大、或小，乃至香泥印作佛像，且致如是造像果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！其造像人即金光童子是。所有因果，我已說之。又復有人，或以玻胝迦寶、或末尼寶、或金、或銀、或鍮、或銅，乃至木石或象牙等，鑄、寫、雕、鏤作佛形像；或有舍利、或無舍利，或短、或長、或大、或小，乃至香泥印作佛像，且致如是造像果報。

「諸苾芻！若有善男子、善女人，以所造像隨得一種，志心清淨，以妙香水如法沐浴，所獲功德我今說之。是善男子、善女人捨身受身，常於剎帝利、婆羅門、毘舍、首陀上族中生，福德圓滿人相具足，得宿命智獲善眷屬。至於奴婢、車馬、珍寶、財物，一切受用無不具足；一切眾生為依為主，見者歡喜，言皆隨順，諸佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢恒常憶念，凡所願求一切皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！若有善男子、善女人，以所造像隨得一種，志心清淨，以妙香水如法沐浴，所獲功德我今說之。是善男子、善女人捨身受身，常於剎帝利、婆羅門、毘舍、首陀上族中生，福德圓滿人相具足，得宿命智獲善眷屬。至於奴婢、車馬、珍寶、財物，一切受用無不具足；一切眾生為依為主，見者歡喜，言皆隨順，諸佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢恒常憶念，凡所願求一切皆得。

「諸苾芻！是人福蘊尚不能喻，何況造像？至於嫉妬、憎、愛貪、瞋、癡等，一切煩惱，速得解脫，漸漸修行證無上覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！是人福蘊尚不能喻，何況造像？至於嫉妬、憎、愛貪、瞋、癡等，一切煩惱，速得解脫，漸漸修行證無上覺。」

爾時，世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說偈言：

「我於滅度後， 若男若女等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於滅度後， 若男若女等，

用眾寶造像， 妙香水沐浴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用眾寶造像， 妙香水沐浴，

又以適悅華， 志心而供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又以適悅華， 志心而供養，

於後生生中， 感得端嚴報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後生生中， 感得端嚴報，

一切諸眾生， 瞻仰而無足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 瞻仰而無足，

獲種種果報， 尊貴及快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲種種果報， 尊貴及快樂。

以此餘善業， 遠離諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此餘善業， 遠離諸煩惱，

癡暗雲翳除， 如月住虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡暗雲翳除， 如月住虛空。

後復承勝力， 往生於天界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後復承勝力， 往生於天界，

作天之主宰， 百劫受快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作天之主宰， 百劫受快樂。

於彼壽命盡， 下生為輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼壽命盡， 下生為輪王，

色相如天身， 福德而殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色相如天身， 福德而殊勝，

七寶恒隨逐， 有神通自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶恒隨逐， 有神通自在，

巡遊四洲境， 一切得隨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巡遊四洲境， 一切得隨心，

後入於聖道， 乃至證涅盤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後入於聖道， 乃至證涅盤。

又復有眾生， 得遇於佛塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復有眾生， 得遇於佛塔，

中有設利羅， 細與微塵等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中有設利羅， 細與微塵等，

是人心歡喜， 作種種供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人心歡喜， 作種種供養，

當獲大福聚， 如前等無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當獲大福聚， 如前等無異。

如來變化身， 普遍於三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來變化身， 普遍於三界，

是人供養福， 所感諸果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人供養福， 所感諸果報，

乃至得名稱， 亦遍於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至得名稱， 亦遍於十方。

身色如真金， 光明恒晃耀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身色如真金， 光明恒晃耀，

於天上人間， 受無量快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於天上人間， 受無量快樂。」

爾時，金光童子聞佛廣說微妙法已，及聞往昔因緣果報，乃於眷屬心無戀著，厭離富貴棄捨快樂，於正法中求欲出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金光童子聞佛廣說微妙法已，及聞往昔因緣果報，乃於眷屬心無戀著，厭離富貴棄捨快樂，於正法中求欲出家。

佛即應時度為沙門，尋便證得阿羅漢果，所將眷屬亦於坐中皆證道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即應時度為沙門，尋便證得阿羅漢果，所將眷屬亦於坐中皆證道果。

佛說是經已，金光童子并諸眷屬及在會眾，歡喜信受，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，金光童子并諸眷屬及在會眾，歡喜信受，禮佛而退。