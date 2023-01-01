大花嚴長者問佛那羅延力經

佛告長者言：「有，善男子！不可以少因緣而能說之。」復告長者：「如十凡牛力等一犎牛力，十犎牛力等一犀牛力，十犀牛力等一凡象力，十凡象力等一設臘婆力(形如䴥，面似犀牛身，有八脚四在背上、四踞地行，下足若困翻上憩，令上足下履地而行，力能負象)，十設臘婆力等一鬪戰象力，十鬪戰象力等一醉象力，十醉象力等一野象力，十野象力等一羯嚟耨迦象力，十羯嚟耨迦象力等一拘牟頭花象力，十拘牟頭花象力等一嗢鉢羅花象力，十嗢鉢羅花象力等一寧盧鉢羅象力，十寧盧鉢羅象力等一大香象力，十大香象力等一五色師子王力，十師子王力等一人中力士力，十力士力等一諾拘羅力，十諾拘羅力等一遏主那力，十遏主那力等一毘摩細那力，十毘摩細那力等一那羅延力，六百六十三那羅延力等佛世尊一毛孔力，八萬四千毛孔之中一一皆具如是那羅延力，八萬四千毛孔之力等薄伽梵一節之力。」

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