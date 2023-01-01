佛說德護長者經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說德護長者經卷上

隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人；大菩薩眾五百人俱，各從佛剎而來集會，得無所有無作行神通，得幻生神通，得清淨離塵信心成就，得無障礙聞生，得深入一切相如幻，得如影身遍現一切佛剎，得如響聲能持法輪，得如夢智隨順見一切世界，得能隨順阿僧祇如來行處，得無障無礙大智境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人；大菩薩眾五百人俱，各從佛剎而來集會，得無所有無作行神通，得幻生神通，得清淨離塵信心成就，得無障礙聞生，得深入一切相如幻，得如影身遍現一切佛剎，得如響聲能持法輪，得如夢智隨順見一切世界，得能隨順阿僧祇如來行處，得無障無礙大智境界。

其名曰：清淨辯才菩薩、放光焰菩薩、端嚴藏菩薩、無量光菩薩、雜藏菩薩、不定住佛剎菩薩、說佛法丈夫月菩薩、陀羅尼善根成住菩薩、毘盧遮那差別藏菩薩，如是等五百大菩薩俱；一一菩薩，各有阿僧祇菩薩以為眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其名曰：清淨辯才菩薩、放光焰菩薩、端嚴藏菩薩、無量光菩薩、雜藏菩薩、不定住佛剎菩薩、說佛法丈夫月菩薩、陀羅尼善根成住菩薩、毘盧遮那差別藏菩薩，如是等五百大菩薩俱；一一菩薩，各有阿僧祇菩薩以為眷屬。

爾時，天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，國王、大臣、沙門、婆羅門、剎利、長者、居士及諸小王、種種外道，信心清淨，尊重恭敬讚嘆如來，多以上妙衣服、飲食、臥具、湯藥種種供養，供養如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，國王、大臣、沙門、婆羅門、剎利、長者、居士及諸小王、種種外道，信心清淨，尊重恭敬讚嘆如來，多以上妙衣服、飲食、臥具、湯藥種種供養，供養如來。

佛以慈心為欲利益諸眾生故，受彼供養非為貪故。何以故？一切福田中，佛田最勝。如來具足無量定、無量慧、無量解脫、無量解脫知見，如虛空無邊、法界無邊，五分法身亦復無邊；能捨施者增大功德，成就不可思議果報。又是一切世間導師，善能教導一切眾生令不捨佛法；樂福德者為作無盡福田，於一切眾生行平等慈，於一切智得解脫自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以慈心為欲利益諸眾生故，受彼供養非為貪故。何以故？一切福田中，佛田最勝。如來具足無量定、無量慧、無量解脫、無量解脫知見，如虛空無邊、法界無邊，五分法身亦復無邊；能捨施者增大功德，成就不可思議果報。又是一切世間導師，善能教導一切眾生令不捨佛法；樂福德者為作無盡福田，於一切眾生行平等慈，於一切智得解脫自在。

時，諸外道遮羅迦、波利婆闍迦等一切外道，遠離信心但生貪欲，又以不得恭敬、供養、尊重、讚嘆、衣服、飲食、臥具、湯藥而生嫉妬。見佛相好端嚴，多有徒眾眷屬，諸外道等無如是事，而生嫉妬。見佛具四辯才，能說諸法，自無辯才而生嫉妬。見佛大得利養，自不得故，誹謗於佛作大惡名。見佛威德尊重，見者悚懼如大國王，自無威德故生誹謗。見佛具足內外功德，三十二相一切種智，眾生愛樂，自無此事而生誹謗。見佛具足神通智慧，隱顯自在變現無礙，一身為多、多身為一，身力自在乃至梵世。善知過去、未來一切業報差別之相，善知現在眾生心行如應說法，貪欲多者為說不淨觀法，瞋恚多者為說慈悲觀法，愚癡多者為說因緣觀法，眾生信受遠離貪欲瞋恚愚癡，諸外道等無如是事，而生嫉妬為作惡名。見佛具足四無所畏，大師子吼決定能說，若如是者得沙門果，不如是者無沙門果，諸外道等無實知見，顛倒謬說故生誹謗。見佛具足大慈大悲憐愍一切，於諸眾生而得自在，如觀掌中菴摩勒果，自無此事而生誹謗。見佛多得供養尊重讚嘆天人欽仰，不得如是具足供養，心生嫉妬為作惡名。見佛如是種種功德具不可壞，自不具故而生嫉妬誹謗如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸外道遮羅迦、波利婆闍迦等一切外道，遠離信心但生貪欲，又以不得恭敬、供養、尊重、讚嘆、衣服、飲食、臥具、湯藥而生嫉妬。見佛相好端嚴，多有徒眾眷屬，諸外道等無如是事，而生嫉妬。見佛具四辯才，能說諸法，自無辯才而生嫉妬。見佛大得利養，自不得故，誹謗於佛作大惡名。見佛威德尊重，見者悚懼如大國王，自無威德故生誹謗。見佛具足內外功德，三十二相一切種智，眾生愛樂，自無此事而生誹謗。見佛具足神通智慧，隱顯自在變現無礙，一身為多、多身為一，身力自在乃至梵世。善知過去、未來一切業報差別之相，善知現在眾生心行如應說法，貪欲多者為說不淨觀法，瞋恚多者為說慈悲觀法，愚癡多者為說因緣觀法，眾生信受遠離貪欲瞋恚愚癡，諸外道等無如是事，而生嫉妬為作惡名。見佛具足四無所畏，大師子吼決定能說，若如是者得沙門果，不如是者無沙門果，諸外道等無實知見，顛倒謬說故生誹謗。見佛具足大慈大悲憐愍一切，於諸眾生而得自在，如觀掌中菴摩勒果，自無此事而生誹謗。見佛多得供養尊重讚嘆天人欽仰，不得如是具足供養，心生嫉妬為作惡名。見佛如是種種功德具不可壞，自不具故而生嫉妬誹謗如來。

彼諸外道，過去福盡新福不生，入於惡見曠野稠林。譬如有人入大曠野，迷失正道不能得出。彼諸外道亦復如是，離於智慧，於諸惡見不能得出，不信正法，不供養僧，失於善根，生種種惡見，有所言說悉皆顛倒，不信業報，不知十二因緣等法，行惡見稠林非真實道，於諸法中如生盲人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸外道，過去福盡新福不生，入於惡見曠野稠林。譬如有人入大曠野，迷失正道不能得出。彼諸外道亦復如是，離於智慧，於諸惡見不能得出，不信正法，不供養僧，失於善根，生種種惡見，有所言說悉皆顛倒，不信業報，不知十二因緣等法，行惡見稠林非真實道，於諸法中如生盲人。

時諸外道六師眷屬，及裸形外道等悉皆聚集，詣論議堂而共議言：「瞿曇沙門昔未出時，未見大沙門時，此閻浮提一切人民悉歸屬我，信伏我法，隨我所欲。瞿曇出世，一切人民捨我等法，不復供給衣服、飲食、臥具、湯藥，亦不恭敬、尊重、讚嘆，不受我語。我等今者當設何計？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸外道六師眷屬，及裸形外道等悉皆聚集，詣論議堂而共議言：「瞿曇沙門昔未出時，未見大沙門時，此閻浮提一切人民悉歸屬我，信伏我法，隨我所欲。瞿曇出世，一切人民捨我等法，不復供給衣服、飲食、臥具、湯藥，亦不恭敬、尊重、讚嘆，不受我語。我等今者當設何計？」

復更議言：「瞿曇沙門，雖復具足福德智慧，能化央伽摩陀羅國，一切人民悉令歸化，而不能化彼之德護長者一人。此王舍城，惟彼長者不信瞿曇，獨受我法，供養、恭敬、尊重、讚嘆，布施我等衣服飲食，惟屬我等尼揵陀若提子、末伽利拘舍梨子、般浮多迦旃延、刪闍耶毘羅坻子、阿支羅翅舍甘婆羅、富蘭那迦葉等大眾之師，諸餘沙門及婆羅門，初亦未曾得至彼門。我等徒眾若至其家，彼人能以誠心種種供養，彼人今日信根成就，於我等所生勝信心深徹骨髓。王舍城中國王大臣，剎利、婆羅門及諸餘人，無有如是堅固信心。沙門瞿曇及一切婆羅門諸餘外道等，亦無能壞彼人信心，我等於彼而得自在，聞有所說必定信受，今者宜應往至其家，具以上事向其人說。復當教彼於七重門下各作火坑，其一一坑深沒七人，滿中安置佉他羅炭無煙之火，以銅為梁草土覆上。瞿曇將至，當以水灑并散諸華，瞿曇若踏必當陷死。若不死者，復以毒藥置飲食中與之令食。作是事已，遣請瞿曇就家飯食。瞿曇若是一切智者，必不受請，不為火毒之所燒害；若其非者，受請無疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復更議言：「瞿曇沙門，雖復具足福德智慧，能化央伽摩陀羅國，一切人民悉令歸化，而不能化彼之德護長者一人。此王舍城，惟彼長者不信瞿曇，獨受我法，供養、恭敬、尊重、讚嘆，布施我等衣服飲食，惟屬我等尼揵陀若提子、末伽利拘舍梨子、般浮多迦旃延、刪闍耶毘羅坻子、阿支羅翅舍甘婆羅、富蘭那迦葉等大眾之師，諸餘沙門及婆羅門，初亦未曾得至彼門。我等徒眾若至其家，彼人能以誠心種種供養，彼人今日信根成就，於我等所生勝信心深徹骨髓。王舍城中國王大臣，剎利、婆羅門及諸餘人，無有如是堅固信心。沙門瞿曇及一切婆羅門諸餘外道等，亦無能壞彼人信心，我等於彼而得自在，聞有所說必定信受，今者宜應往至其家，具以上事向其人說。復當教彼於七重門下各作火坑，其一一坑深沒七人，滿中安置佉他羅炭無煙之火，以銅為梁草土覆上。瞿曇將至，當以水灑并散諸華，瞿曇若踏必當陷死。若不死者，復以毒藥置飲食中與之令食。作是事已，遣請瞿曇就家飯食。瞿曇若是一切智者，必不受請，不為火毒之所燒害；若其非者，受請無疑。」

時諸外道作是計已，即共發往至王舍城，到於德護大長者家，至其家已，便一向立。是時，長者見諸外道，心大歡喜，踊躍無量，就彼作禮。既頂禮已，廣為處處，安置床鋪，勸令就坐。既就坐已，合掌曲躬，作如是言：「我常思念，今忽逢遇，善哉！善哉！天念我故，令諸導師、諸大德等悉來集會，為作福田。」爾時，長者見諸外道悉皆坐已，次第行水安置器皿，設種種食，食已洗竟。是時，長者於大外道床前，別安小座而坐。時諸外道盧竭多蜜多尼延咃等一切外道，既見長者安坐已定，作如是言：「大長者！我等本於大議論堂聚集之時，先有如是籌量：『瞿曇沙門未出之時，未見大沙門時，一切閻浮提十六大國央伽摩陀羅等悉皆屬我，隨意自在信受我語，恭敬供養尊重讚嘆，供給衣食臥具湯藥。自彼出來惟信彼法，棄捨我等不復尊重恭敬供養，亦不供給衣食臥具湯藥，十六大國央伽摩陀羅等，悉為瞿曇之所統領。惟汝一人是我檀越信受我語，瞿曇沙門種種方便，不能破壞令汝信受。央伽摩陀羅等十六大國，無有及汝信我語者，一切國人及大王等亦信汝語。』是故我等，生如是計共汝評章，汝今信我我亦信汝，所有言論義無有二，莫令漏泄使外人知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸外道作是計已，即共發往至王舍城，到於德護大長者家，至其家已，便一向立。是時，長者見諸外道，心大歡喜，踊躍無量，就彼作禮。既頂禮已，廣為處處，安置床鋪，勸令就坐。既就坐已，合掌曲躬，作如是言：「我常思念，今忽逢遇，善哉！善哉！天念我故，令諸導師、諸大德等悉來集會，為作福田。」爾時，長者見諸外道悉皆坐已，次第行水安置器皿，設種種食，食已洗竟。是時，長者於大外道床前，別安小座而坐。時諸外道盧竭多蜜多尼延咃等一切外道，既見長者安坐已定，作如是言：「大長者！我等本於大議論堂聚集之時，先有如是籌量：『瞿曇沙門未出之時，未見大沙門時，一切閻浮提十六大國央伽摩陀羅等悉皆屬我，隨意自在信受我語，恭敬供養尊重讚嘆，供給衣食臥具湯藥。自彼出來惟信彼法，棄捨我等不復尊重恭敬供養，亦不供給衣食臥具湯藥，十六大國央伽摩陀羅等，悉為瞿曇之所統領。惟汝一人是我檀越信受我語，瞿曇沙門種種方便，不能破壞令汝信受。央伽摩陀羅等十六大國，無有及汝信我語者，一切國人及大王等亦信汝語。』是故我等，生如是計共汝評章，汝今信我我亦信汝，所有言論義無有二，莫令漏泄使外人知。

「大長者！汝今決定大須信用我等計挍，可於汝家七重門下，一一門內作大火坑各沒七人，著佉陀羅炭無煙之火，以銅為梁遍敷𥱿篨薄以土覆。瞿曇將至，以水灑上復散好華，瞿曇若過必當陷死。若燒不死，復以毒藥安著食中，作是事已，遣請瞿曇。彼若定是一切智者必不受請，非一切智受請無疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大長者！汝今決定大須信用我等計挍，可於汝家七重門下，一一門內作大火坑各沒七人，著佉陀羅炭無煙之火，以銅為梁遍敷𥱿篨薄以土覆。瞿曇將至，以水灑上復散好華，瞿曇若過必當陷死。若燒不死，復以毒藥安著食中，作是事已，遣請瞿曇。彼若定是一切智者必不受請，非一切智受請無疑。」

爾時長者聞六師教，心大歡喜，嘆言：「善哉！此計甚善，快適我願，我今堪能種種備辦，惟願大師莫為憂慮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長者聞六師教，心大歡喜，嘆言：「善哉！此計甚善，快適我願，我今堪能種種備辦，惟願大師莫為憂慮。」

六師答言：「若如是者，今可速辦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六師答言：「若如是者，今可速辦。」

長者答言：「善哉！如教事事順從，便當造作火坑、毒食，躬請瞿曇，我若不殺，亦更無有能殺之者。此計甚要，必果所願。」說此語已，歡喜踊躍，覆自思惟：「我師所說，甚善！甚善！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者答言：「善哉！如教事事順從，便當造作火坑、毒食，躬請瞿曇，我若不殺，亦更無有能殺之者。此計甚要，必果所願。」說此語已，歡喜踊躍，覆自思惟：「我師所說，甚善！甚善！」

時諸外道教長者已各自慶幸，昔來所說今悉不違，作是讚言：「我今教其捨離善事造作惡業，捨離無貪無瞋無癡，安置不忍貪瞋癡道，非理之教尚能隨順。善哉！長者大信我語。」發大喜聲或歌或嘯，各各辭退還其本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸外道教長者已各自慶幸，昔來所說今悉不違，作是讚言：「我今教其捨離善事造作惡業，捨離無貪無瞋無癡，安置不忍貪瞋癡道，非理之教尚能隨順。善哉！長者大信我語。」發大喜聲或歌或嘯，各各辭退還其本處。

爾時，德護長者子名曰月光，年至十六，形貌端正人相第一，身有二十八種大丈夫相，眾生見者觀無厭足，已曾供養過去諸佛殖諸德本，於多佛所聽受正法，於八億佛所淨修梵行，聰慧利根勇猛堅固，具足辯才質直無偽，心口相應得念佛三昧，於諸佛所常得喜心，於正法中常得歡喜悅樂之心。心無怯弱得四辯才得不壞信，於諸法中心無疑網，能以上妙衣服、飲食、臥具、湯藥供養眾僧，善能說法得陀羅尼，得不退轉地阿耨多羅三藐三菩提。於菩提中得不可思議身心。於一切眾生中得大慈不壞心，常勤教化一切眾生，不退一切智願，能壞一切魔怨摧伏一切外道。得智慧方便，得深智慧，能捨如雲，持戒清淨，忍辱如地，精進堅固。於一切法中心不動亂，能行智慧如實而見一切諸法，一切法中得法津澤，以最勝信心供養諸佛，於佛種種功德悉生信樂悲心清淨。於一切眾生生憐愍心，信念堅固如金剛山不可傾動，得不忘念差別智慧，能受一切法徹到彼岸。智慧了知一切佛法方便之行，福德善力不可沮壞，住四辯才心無怯弱，於父母所知恩報恩。於一切佛法得最勝心，常為眾生說佛功德，若見若聞諸佛神通心無厭足，善能攝取諸智慧者，能說一切諸佛境界，一切佛法悉能講說。是長者子成就如是等功德，如是等無量法器，廣說無量嘆不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，德護長者子名曰月光，年至十六，形貌端正人相第一，身有二十八種大丈夫相，眾生見者觀無厭足，已曾供養過去諸佛殖諸德本，於多佛所聽受正法，於八億佛所淨修梵行，聰慧利根勇猛堅固，具足辯才質直無偽，心口相應得念佛三昧，於諸佛所常得喜心，於正法中常得歡喜悅樂之心。心無怯弱得四辯才得不壞信，於諸法中心無疑網，能以上妙衣服、飲食、臥具、湯藥供養眾僧，善能說法得陀羅尼，得不退轉地阿耨多羅三藐三菩提。於菩提中得不可思議身心。於一切眾生中得大慈不壞心，常勤教化一切眾生，不退一切智願，能壞一切魔怨摧伏一切外道。得智慧方便，得深智慧，能捨如雲，持戒清淨，忍辱如地，精進堅固。於一切法中心不動亂，能行智慧如實而見一切諸法，一切法中得法津澤，以最勝信心供養諸佛，於佛種種功德悉生信樂悲心清淨。於一切眾生生憐愍心，信念堅固如金剛山不可傾動，得不忘念差別智慧，能受一切法徹到彼岸。智慧了知一切佛法方便之行，福德善力不可沮壞，住四辯才心無怯弱，於父母所知恩報恩。於一切佛法得最勝心，常為眾生說佛功德，若見若聞諸佛神通心無厭足，善能攝取諸智慧者，能說一切諸佛境界，一切佛法悉能講說。是長者子成就如是等功德，如是等無量法器，廣說無量嘆不可盡。

是月光童子，知父長者信受外道欲害如來，即至母所，白其母言：「母今知不？父心顛倒，受外道教失於本心，於外道所得歡喜心深生敬信，是諸外道自造三惡道業，亦令父作三惡道業。母今莫受父邪見語誹謗於佛。何以故？佛出世難久遠劫來不可值遇，或一劫、十劫、千劫、萬劫，乃至不可說劫。諸佛名字尚不可聞，何況得見！佛能清淨諸眾生心，具足神通智慧，了達無有障礙，善能教化一切眾生，所行無礙，於三解脫佛最第一。於一念頃知一切法，如來善住一切法中，如來能知一切眾生所生之處，佛真實語為諸眾生而作證明，能除眾生身心苦惱種種怨敵，於諸境界無所取著。母當信佛，莫信六師虛誑之語。我敬母故，為報母恩奉上此語。何以故？母懷我身滿足十月受大苦惱，生我身時，半死半生絕而復蘇。我念此恩未曾遺忘，設於無量百千萬劫亦不可報。我心常願共母往見百萬億那由他佛，常願共母聽諸佛法，常願共母往見一切菩薩行處，常願共母往見一切菩薩淨佛法處，常願共母往見一切不壞清淨信處，常願共母往見一切作佛事處，常願共母往見一切香華、衣服、臥具、湯藥供養佛法僧處，常願共母往見一切聖人行法之處、常願共母往見一切信根成就、無有顛倒至涅槃處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是月光童子，知父長者信受外道欲害如來，即至母所，白其母言：「母今知不？父心顛倒，受外道教失於本心，於外道所得歡喜心深生敬信，是諸外道自造三惡道業，亦令父作三惡道業。母今莫受父邪見語誹謗於佛。何以故？佛出世難久遠劫來不可值遇，或一劫、十劫、千劫、萬劫，乃至不可說劫。諸佛名字尚不可聞，何況得見！佛能清淨諸眾生心，具足神通智慧，了達無有障礙，善能教化一切眾生，所行無礙，於三解脫佛最第一。於一念頃知一切法，如來善住一切法中，如來能知一切眾生所生之處，佛真實語為諸眾生而作證明，能除眾生身心苦惱種種怨敵，於諸境界無所取著。母當信佛，莫信六師虛誑之語。我敬母故，為報母恩奉上此語。何以故？母懷我身滿足十月受大苦惱，生我身時，半死半生絕而復蘇。我念此恩未曾遺忘，設於無量百千萬劫亦不可報。我心常願共母往見百萬億那由他佛，常願共母聽諸佛法，常願共母往見一切菩薩行處，常願共母往見一切菩薩淨佛法處，常願共母往見一切不壞清淨信處，常願共母往見一切作佛事處，常願共母往見一切香華、衣服、臥具、湯藥供養佛法僧處，常願共母往見一切聖人行法之處、常願共母往見一切信根成就、無有顛倒至涅槃處。」

爾時，其母月雲告月光言：「善哉！善哉！得聞汝說。汝實大悲，於父母所深生憐愍，開導善事如大導師。汝亦如是，所說法者今悉信受，我今為自清淨心故，亦願安隱諸眾生故，發菩提心、廣心、上心、無量心、歡喜心、生清淨心，於諸法中得無疑心、不顛倒心、具足信心。眾僧之中具有解脫解脫知見，能破一切煩惱諸結，應當於彼生清淨信供養恭敬。佛德無量、佛行無量、佛境界無量，所說妙法亦復無量，利益眾生亦復無量。如汝所說佛德無邊，我今無智說佛功德。月光！我常信佛不生惡心，汝不能具盡真是我大善知識，能為我說佛無量德，於無量千萬阿僧祇劫，說佛功德無有厭足不得邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，其母月雲告月光言：「善哉！善哉！得聞汝說。汝實大悲，於父母所深生憐愍，開導善事如大導師。汝亦如是，所說法者今悉信受，我今為自清淨心故，亦願安隱諸眾生故，發菩提心、廣心、上心、無量心、歡喜心、生清淨心，於諸法中得無疑心、不顛倒心、具足信心。眾僧之中具有解脫解脫知見，能破一切煩惱諸結，應當於彼生清淨信供養恭敬。佛德無量、佛行無量、佛境界無量，所說妙法亦復無量，利益眾生亦復無量。如汝所說佛德無邊，我今無智說佛功德。月光！我常信佛不生惡心，汝不能具盡真是我大善知識，能為我說佛無量德，於無量千萬阿僧祇劫，說佛功德無有厭足不得邊際。」

爾時，月雲為子說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月雲為子說偈：

「無量百千萬億劫， 佛名難聞況得見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量百千萬億劫， 佛名難聞況得見，

汝能於佛生勝信， 如是信心實難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝能於佛生勝信， 如是信心實難得。

我今信佛無量德， 不可得聞況眼見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今信佛無量德， 不可得聞況眼見，

汝今來生在我家， 我今見汝如導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今來生在我家， 我今見汝如導師。

能使我心清淨信， 不可思議諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能使我心清淨信， 不可思議諸佛法，

汝今猶如我父母， 亦如諸佛生我家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今猶如我父母， 亦如諸佛生我家。

譬如父母將子去， 得至諸佛無漏處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如父母將子去， 得至諸佛無漏處，

我等無量千萬劫， 不能報汝今日恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等無量千萬劫， 不能報汝今日恩。

汝真是我善知識， 世世常為清淨導， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝真是我善知識， 世世常為清淨導，

令我安住最勝念， 決定信佛無有疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我安住最勝念， 決定信佛無有疑。

永得出於三惡趣， 常得安住人天道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永得出於三惡趣， 常得安住人天道，

非惟是我善知識， 亦是眾生善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非惟是我善知識， 亦是眾生善知識。

尚欲度脫他眾生， 況復眷屬親父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚欲度脫他眾生， 況復眷屬親父母，

能令合家諸眷屬， 破壞一切諸怨結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令合家諸眷屬， 破壞一切諸怨結，

亦復遠離三惡趣， 超出住於天人道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復遠離三惡趣， 超出住於天人道。

佛出世間甚為難， 經於無量百千劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛出世間甚為難， 經於無量百千劫，

汝今能來生我家， 希有難值亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今能來生我家， 希有難值亦如是，

汝今真是大丈夫， 善能巧說微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今真是大丈夫， 善能巧說微妙法，

汝今真是諸佛子， 於佛常生歡喜信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今真是諸佛子， 於佛常生歡喜信。

誰今與我難得兒， 今乃來生在我家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰今與我難得兒， 今乃來生在我家，

我子月光甚希有， 常能讚嘆一切佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我子月光甚希有， 常能讚嘆一切佛。」

爾時，德護長者家內眷屬一千婇女，聞月雲夫人及月光童子說是偈已，皆大歡喜踊躍無量，同聲讚言：「善哉！善哉！不可思議，不可思議。月光福伽羅數生我家，此丈夫者尚難得聞，何況得見？是人隨所生處，或閻浮提城邑聚落。若有見聞親近供養，共坐共語永離惡道，何況生在家中而不利益？父母親屬令離惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，德護長者家內眷屬一千婇女，聞月雲夫人及月光童子說是偈已，皆大歡喜踊躍無量，同聲讚言：「善哉！善哉！不可思議，不可思議。月光福伽羅數生我家，此丈夫者尚難得聞，何況得見？是人隨所生處，或閻浮提城邑聚落。若有見聞親近供養，共坐共語永離惡道，何況生在家中而不利益？父母親屬令離惡道。」

爾時，德護長者送外道已，便出王舍城詣耆闍崛山，躬往請佛。遙見世尊相好莊嚴不可思議六根寂靜，得最勝陀摩他奢摩他，得最勝第一陀摩他奢摩他，守護諸根如調大龍，如大池水清淨不濁，放無量百千億那由他光焰，威德嚴儀難可覩覲見者歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，德護長者送外道已，便出王舍城詣耆闍崛山，躬往請佛。遙見世尊相好莊嚴不可思議六根寂靜，得最勝陀摩他奢摩他，得最勝第一陀摩他奢摩他，守護諸根如調大龍，如大池水清淨不濁，放無量百千億那由他光焰，威德嚴儀難可覩覲見者歡喜。

德護長者既至佛所，種種軟語共相勞問，白佛言：「願佛及僧憐愍，受我明日供養。」佛知長者受化時至，默然受請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德護長者既至佛所，種種軟語共相勞問，白佛言：「願佛及僧憐愍，受我明日供養。」佛知長者受化時至，默然受請。

長者知已，心生歡喜，稽首辭退下耆闍崛山，入王舍城至六師家。到已，作如是言：「沙門瞿曇及諸徒眾已受我請，以是得知非一切智。」諸外道等聞是語已，心生歡喜，倍增踊躍，慶賴無量喜滿身心，語長者言：「今可還家，速辦所設火坑毒食，如上所說令遂所志。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者知已，心生歡喜，稽首辭退下耆闍崛山，入王舍城至六師家。到已，作如是言：「沙門瞿曇及諸徒眾已受我請，以是得知非一切智。」諸外道等聞是語已，心生歡喜，倍增踊躍，慶賴無量喜滿身心，語長者言：「今可還家，速辦所設火坑毒食，如上所說令遂所志。」

爾時長者即便還家，勅語家人營辦斯事。時子月光，見父興心造作惡事，心生憂悴而諫父言：「此事不吉，莫於佛所起不善業。何以故？諸佛難壞故，一切天、人、龍及鬼神，若於如來起惡逆者無能破壞，一切刀劍不能傷毀，一切猛火不能燒害，設地獄火燒之不暖，況人火耶？如劫盡時七日並現，三千大千世界滿中盛火，燒至梵天及鐵圍山，尚不能燒佛之一衣，況欲以此微小火坑燒害如來，無有是處。設霹靂火如須彌山，尚不能至如來行跡四威儀處，況此火坑而能燒害？一切世間所有大毒，如大海水佛能消滅，況以小毒雜置食中而能害佛？設使毒藥高如雪山，佛眼視之自然消滅，況此毒食能有所害？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長者即便還家，勅語家人營辦斯事。時子月光，見父興心造作惡事，心生憂悴而諫父言：「此事不吉，莫於佛所起不善業。何以故？諸佛難壞故，一切天、人、龍及鬼神，若於如來起惡逆者無能破壞，一切刀劍不能傷毀，一切猛火不能燒害，設地獄火燒之不暖，況人火耶？如劫盡時七日並現，三千大千世界滿中盛火，燒至梵天及鐵圍山，尚不能燒佛之一衣，況欲以此微小火坑燒害如來，無有是處。設霹靂火如須彌山，尚不能至如來行跡四威儀處，況此火坑而能燒害？一切世間所有大毒，如大海水佛能消滅，況以小毒雜置食中而能害佛？設使毒藥高如雪山，佛眼視之自然消滅，況此毒食能有所害？

「願父莫如小人造諸惡業，作遠佛因緣，一切有福德者方得親近。願父莫於佛所而生惡逆瞋害之心，一切眾生心性清淨；莫起煩惱染濁污心；莫與外道共為一手，勿以小芥比須彌山，牛跡之水同於大海；莫以蜘蛛小網欲遍虛空；莫以一塵之力欲動須彌；莫以斫迦羅山內一毛孔；莫以一沙欲令充滿三千世界。何以故？佛智無量無障礙故，出過一切世間礙法故，佛具十力餘力不能壞故，如來那羅延力，一切眾生作惡不能加害故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願父莫如小人造諸惡業，作遠佛因緣，一切有福德者方得親近。願父莫於佛所而生惡逆瞋害之心，一切眾生心性清淨；莫起煩惱染濁污心；莫與外道共為一手，勿以小芥比須彌山，牛跡之水同於大海；莫以蜘蛛小網欲遍虛空；莫以一塵之力欲動須彌；莫以斫迦羅山內一毛孔；莫以一沙欲令充滿三千世界。何以故？佛智無量無障礙故，出過一切世間礙法故，佛具十力餘力不能壞故，如來那羅延力，一切眾生作惡不能加害故。

「如來堅固不可沮壞，如來常住住真實際，如來無取一切法中離於取著，如來於三世中無所依止，如來寂滅無有處所，如來最寂離諸惱熱，如來寂滅於一切眾得最第一，如來無比過諸譬喻，如來三業隨智慧行，如來清淨離塵法行，如來勇健破壞一切諸魔外道，如來辯才具無盡力，如來善調能令未調得調伏故；如來善寂能令未寂得寂滅故；如來智水能灑眾生諸煩惱故；能令多煩惱者無煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來堅固不可沮壞，如來常住住真實際，如來無取一切法中離於取著，如來於三世中無所依止，如來寂滅無有處所，如來最寂離諸惱熱，如來寂滅於一切眾得最第一，如來無比過諸譬喻，如來三業隨智慧行，如來清淨離塵法行，如來勇健破壞一切諸魔外道，如來辯才具無盡力，如來善調能令未調得調伏故；如來善寂能令未寂得寂滅故；如來智水能灑眾生諸煩惱故；能令多煩惱者無煩惱故。

「如來於一切眾生中尊，得一切智冠故；如來大雲能雨一切，法雨不可盡故；如來能滿足一切眾生心行故；如來得不誑智，能知眾生心行，如應說法故；如來能開一切眾生過去善根行故；如來能滅一切眾生煩惱流故；見如來者觀無厭足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來於一切眾生中尊，得一切智冠故；如來大雲能雨一切，法雨不可盡故；如來能滿足一切眾生心行故；如來得不誑智，能知眾生心行，如應說法故；如來能開一切眾生過去善根行故；如來能滅一切眾生煩惱流故；見如來者觀無厭足故。

「佛於一切菩薩中無等等故；如來能盡一切煩惱故；如來能斷一切煩惱瀑河故；如來於一切眾生大悲滿足能覆護故，眾生見者皆得安隱不空故；如來善逝猶師子王，於諸世間無所畏故；如來於一切世間最上，三世眾生不能染故；一切世間勢力自在不能壞故；如來上上窮盡一切法界法故；如來寂滅離戲論故；如來一切知一切見，能知過去未來現在法故。未得菩提，先已預知成菩提時，王舍城中有大長者名為德護，以濁惡心欲作火坑毒食殺害如來，亦知因此惡心因緣，能得最上清淨勝信、捨離濁心。如來於作惡作善眾生，皆能教化，令作無上菩提因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛於一切菩薩中無等等故；如來能盡一切煩惱故；如來能斷一切煩惱瀑河故；如來於一切眾生大悲滿足能覆護故，眾生見者皆得安隱不空故；如來善逝猶師子王，於諸世間無所畏故；如來於一切世間最上，三世眾生不能染故；一切世間勢力自在不能壞故；如來上上窮盡一切法界法故；如來寂滅離戲論故；如來一切知一切見，能知過去未來現在法故。未得菩提，先已預知成菩提時，王舍城中有大長者名為德護，以濁惡心欲作火坑毒食殺害如來，亦知因此惡心因緣，能得最上清淨勝信、捨離濁心。如來於作惡作善眾生，皆能教化，令作無上菩提因緣。

「願父放捨一切惡念毒害罪心。何以故？譬如有人供養大地，復有一人燒斫大地，於此二人等與利益無所分別。佛亦如是，於供養者、於打罵者，以本願故皆悉為作得道因緣。是故如來，為一切眾生種善根本，於一切福田最上第一，若有供養佛者，於三界中必定能出，佛是一切眾生大善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願父放捨一切惡念毒害罪心。何以故？譬如有人供養大地，復有一人燒斫大地，於此二人等與利益無所分別。佛亦如是，於供養者、於打罵者，以本願故皆悉為作得道因緣。是故如來，為一切眾生種善根本，於一切福田最上第一，若有供養佛者，於三界中必定能出，佛是一切眾生大善知識。

「父今於佛生惡心者，為失自身、為燒自身，趣向地獄受諸苦惱。然如來身不可毀壞，一切外道及諸眾生亦不能壞。何以故？如來已離三毒猛火，於無明中已得解脫，得三世智能知眾生過去現在，離一切罪得一切福，成就一切諸善根本。是故父應深生信樂，莫於如來起怨家想，莫受外道愚癡所說遠離於佛，莫於佛所生惡逆心，莫生怨心，莫於如來善知識所生惡害心，墮落三塗後當悔恨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「父今於佛生惡心者，為失自身、為燒自身，趣向地獄受諸苦惱。然如來身不可毀壞，一切外道及諸眾生亦不能壞。何以故？如來已離三毒猛火，於無明中已得解脫，得三世智能知眾生過去現在，離一切罪得一切福，成就一切諸善根本。是故父應深生信樂，莫於如來起怨家想，莫受外道愚癡所說遠離於佛，莫於佛所生惡逆心，莫生怨心，莫於如來善知識所生惡害心，墮落三塗後當悔恨。」

爾時德護長者告月光言：「若如汝所說佛有無量功德，是一切智知他心者，我以惡心作火坑毒食，何故不知而受我請？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時德護長者告月光言：「若如汝所說佛有無量功德，是一切智知他心者，我以惡心作火坑毒食，何故不知而受我請？」

爾時，月光白其父言：「佛實一切知、實一切見，悉見悉知父所有惡心，亦知因此惡心而得調伏。佛智慧最大智慧自在覺知具足，為欲除滅父惡心故，今受父請非為食故。父當念佛大莊嚴，念佛大神通，佛大慈悲為欲令父惡心濁心得解脫故而來至此；欲令惡攀緣者作善根故；為欲令身作解脫故；得調伏故；欲令闇心作明心故；欲令黑心作白心故；欲令濁心作淨心故；以父信受外道惡濁令大清淨故；一切三界苦聚欲除去故。父若不信佛具種種大神變者，明當自知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月光白其父言：「佛實一切知、實一切見，悉見悉知父所有惡心，亦知因此惡心而得調伏。佛智慧最大智慧自在覺知具足，為欲除滅父惡心故，今受父請非為食故。父當念佛大莊嚴，念佛大神通，佛大慈悲為欲令父惡心濁心得解脫故而來至此；欲令惡攀緣者作善根故；為欲令身作解脫故；得調伏故；欲令闇心作明心故；欲令黑心作白心故；欲令濁心作淨心故；以父信受外道惡濁令大清淨故；一切三界苦聚欲除去故。父若不信佛具種種大神變者，明當自知。」

爾時德護長者過此夜已，至明清旦遣使迎佛，告言：「汝如我語，白大沙門：『供具已辦，當知是時。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時德護長者過此夜已，至明清旦遣使迎佛，告言：「汝如我語，白大沙門：『供具已辦，當知是時。』」

爾時使人出王舍城詣耆闍崛山，到佛所已，白佛言：「世尊！德護長者供食已辦，願佛知時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時使人出王舍城詣耆闍崛山，到佛所已，白佛言：「世尊！德護長者供食已辦，願佛知時。」

爾時，佛告諸比丘：「著衣持鉢，往於德護大長者家受彼請食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸比丘：「著衣持鉢，往於德護大長者家受彼請食。」

時諸比丘白佛言：「唯然，受教。」便各還房，著衣持鉢，至如來所各一面立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘白佛言：「唯然，受教。」便各還房，著衣持鉢，至如來所各一面立。

爾時如來如大師子王奮迅，從其四牙，一一牙放百千億種種色光，一一齒亦復如是；兩手、兩臂、兩肩及頂肉髻，各放百千億種種色光；眉間白毫復放百千萬那由他種種色光；舉身亦放無量百千萬那由他種種色光；於胸德字復放無量千萬那由他種種色光；從其臍輪復放光明名破一切闇，百千萬那由他種種光明而為眷屬。復以神力出無量光，其光遍照東方盡一切佛剎，如是南西北方四維上下盡一切佛剎，光明遍照亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來如大師子王奮迅，從其四牙，一一牙放百千億種種色光，一一齒亦復如是；兩手、兩臂、兩肩及頂肉髻，各放百千億種種色光；眉間白毫復放百千萬那由他種種色光；舉身亦放無量百千萬那由他種種色光；於胸德字復放無量千萬那由他種種色光；從其臍輪復放光明名破一切闇，百千萬那由他種種光明而為眷屬。復以神力出無量光，其光遍照東方盡一切佛剎，如是南西北方四維上下盡一切佛剎，光明遍照亦復如是。

爾時，東方過三千大千世界微塵等佛國，有世界名閻浮幢光，彼土有佛名曰仁自在王多他阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，現在說法。彼有菩薩名須彌光，與阿僧祇眷屬圍遶，復有一萬菩薩同號須彌光，皆共發引向娑婆世界。所經諸國興大寶雲，雨種種寶，到耆闍崛山，至於佛所，頭面禮佛，為見佛故，為恭敬供養故，為見月光童子故，為憐愍王舍城中德護長者故來至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方過三千大千世界微塵等佛國，有世界名閻浮幢光，彼土有佛名曰仁自在王多他阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，現在說法。彼有菩薩名須彌光，與阿僧祇眷屬圍遶，復有一萬菩薩同號須彌光，皆共發引向娑婆世界。所經諸國興大寶雲，雨種種寶，到耆闍崛山，至於佛所，頭面禮佛，為見佛故，為恭敬供養故，為見月光童子故，為憐愍王舍城中德護長者故來至佛所。

爾時，南方過三千大千世界微塵等佛剎，有佛國名火味，佛號善住寶幢王多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。彼佛剎中有菩薩名普德光焰王，復有一萬菩薩，同號普德光焰王，一一菩薩各與阿僧祇眷屬恭敬圍遶，皆共發引向娑婆世界，所經諸國放無量阿僧祇光明充滿世界，為見佛故，為恭敬供養故，為見月光童子故，為憐愍德護長者故來至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，南方過三千大千世界微塵等佛剎，有佛國名火味，佛號善住寶幢王多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。彼佛剎中有菩薩名普德光焰王，復有一萬菩薩，同號普德光焰王，一一菩薩各與阿僧祇眷屬恭敬圍遶，皆共發引向娑婆世界，所經諸國放無量阿僧祇光明充滿世界，為見佛故，為恭敬供養故，為見月光童子故，為憐愍德護長者故來至佛所。

爾時，西方過三千大千世界微塵等佛剎，有佛世界名一切莊嚴，佛號一切普光多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，今現在說法。彼佛剎中有菩薩名普焰雲王，復有一萬菩薩同號普焰雲王，一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬，恭敬圍遶向娑婆世界，所經諸國興雜寶華雲，雨雜寶華，出過一切天人供養，為見佛故，為恭敬供養故，為見月光童子故，為憐愍德護長者故，來至佛所(尸利崛多者，隋言德護)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西方過三千大千世界微塵等佛剎，有佛世界名一切莊嚴，佛號一切普光多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，今現在說法。彼佛剎中有菩薩名普焰雲王，復有一萬菩薩同號普焰雲王，一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬，恭敬圍遶向娑婆世界，所經諸國興雜寶華雲，雨雜寶華，出過一切天人供養，為見佛故，為恭敬供養故，為見月光童子故，為憐愍德護長者故，來至佛所(尸利崛多者，隋言德護)。