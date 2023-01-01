辯意長者子經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯意長者子經

後魏沙門法場譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏沙門法場譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十沙門俱，菩薩萬人。爾時，世尊與無央數大眾共會圍繞說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十沙門俱，菩薩萬人。爾時，世尊與無央數大眾共會圍繞說法。

時舍衛城中有大長者子，名曰辯意，從五百長者子——各有五百侍從——來詣佛所，前以頭面著地，為佛作禮，却坐一面。於時，辯意長者子察眾坐定，承佛威神，從坐起，正衣服，儼然而前為佛作禮，長跪叉手，白佛言：「欲有所問，唯願世尊慈愍敷演。世尊、至真三界無上道德神化，濟度群萌普演權道，令眾得所。當來之世，五濁鼎沸三毒熾盛，以此相燒，無尊無卑毒念相向，若當臣王以貪國位，興師相伐身死名滅。當爾之時，災及小民，若佛弟子四輩之眾，蒙佛遺恩得為道名，外著法衣內懷嫉妬，無有敬順轉相誹謗，揚惡遏善貢高非彼。此之人輩，皆是地獄、餓鬼、畜生之分，利一時之榮，不知後世劫數之殃，當以何法而開化之？唯願世尊具示教化，使將來人可蒙此福，得離三塗永處福堂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍衛城中有大長者子，名曰辯意，從五百長者子——各有五百侍從——來詣佛所，前以頭面著地，為佛作禮，却坐一面。於時，辯意長者子察眾坐定，承佛威神，從坐起，正衣服，儼然而前為佛作禮，長跪叉手，白佛言：「欲有所問，唯願世尊慈愍敷演。世尊、至真三界無上道德神化，濟度群萌普演權道，令眾得所。當來之世，五濁鼎沸三毒熾盛，以此相燒，無尊無卑毒念相向，若當臣王以貪國位，興師相伐身死名滅。當爾之時，災及小民，若佛弟子四輩之眾，蒙佛遺恩得為道名，外著法衣內懷嫉妬，無有敬順轉相誹謗，揚惡遏善貢高非彼。此之人輩，皆是地獄、餓鬼、畜生之分，利一時之榮，不知後世劫數之殃，當以何法而開化之？唯願世尊具示教化，使將來人可蒙此福，得離三塗永處福堂。」

佛言：「善哉！善哉！辯意長者子，乃於佛前作師子吼，有所發起開化一切，當來愚闇凶惡之人，得蒙是義快如是乎！所欲問者莫得疑難，如來當為分別說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！辯意長者子，乃於佛前作師子吼，有所發起開化一切，當來愚闇凶惡之人，得蒙是義快如是乎！所欲問者莫得疑難，如來當為分別說之。」

長者子辯意白佛言：「人何因緣得生天上？復何因緣來生人中？復何因緣生地獄中？復何因緣常生餓鬼中？復何因緣生畜生中？復何因緣常生尊貴眾人所敬？復何因緣生奴婢中為人所使？復何因緣生庶民中，口氣香潔身心常安，為人所譽不被誹謗？復何因緣得生為人，常被誹謗為人所憎，形狀醜惡身意不安，常懷恐怖？復何因緣所生之處常與佛會，聞法奉持初不差違，遭遇知識逮得好心，若作沙門常得所願？所問如是，唯願世尊分別解說，令此眾會得聞正教，願使一切得濟彼安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者子辯意白佛言：「人何因緣得生天上？復何因緣來生人中？復何因緣生地獄中？復何因緣常生餓鬼中？復何因緣生畜生中？復何因緣常生尊貴眾人所敬？復何因緣生奴婢中為人所使？復何因緣生庶民中，口氣香潔身心常安，為人所譽不被誹謗？復何因緣得生為人，常被誹謗為人所憎，形狀醜惡身意不安，常懷恐怖？復何因緣所生之處常與佛會，聞法奉持初不差違，遭遇知識逮得好心，若作沙門常得所願？所問如是，唯願世尊分別解說，令此眾會得聞正教，願使一切得濟彼安。」

佛告長者子辯意：「諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝解說妙要。有五事行得生天上。何謂為五？一者、慈心，不殺群生悉養物命，令眾得安；二者、賢良，不盜他物布施無貪，濟諸窮乏；三者、貞潔，不犯外色男女護戒，奉齋精進；四者、誠信，不欺於人護口四過，無得貪欺；五者、不飲酒，不過口行。此五事乃得生天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長者子辯意：「諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝解說妙要。有五事行得生天上。何謂為五？一者、慈心，不殺群生悉養物命，令眾得安；二者、賢良，不盜他物布施無貪，濟諸窮乏；三者、貞潔，不犯外色男女護戒，奉齋精進；四者、誠信，不欺於人護口四過，無得貪欺；五者、不飲酒，不過口行。此五事乃得生天。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「不殺得長壽， 無病常鮮肥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不殺得長壽， 無病常鮮肥，

一切受天位， 身安光景至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切受天位， 身安光景至。

不盜常大富， 自然錢財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不盜常大富， 自然錢財寶，

七寶為宮殿， 娛樂心常好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶為宮殿， 娛樂心常好。

男女俱不婬， 身體香潔淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女俱不婬， 身體香潔淨，

所生常端正， 德行自然明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生常端正， 德行自然明。

不欺口氣香， 言語常聰明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不欺口氣香， 言語常聰明，

談論不謇吃， 所說眾奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 談論不謇吃， 所說眾奉行。

酒肉不過口， 無有誤亂意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酒肉不過口， 無有誤亂意，

若當所生處， 天人常奉侍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若當所生處， 天人常奉侍。

若其壽終後， 二十五神迎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若其壽終後， 二十五神迎，

五福自然來， 光影甚煒煒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五福自然來， 光影甚煒煒。」

佛告辯意：「復有五事得生人中。何謂為五？一者、布施，恩潤貧窮；二者、持戒，不犯十惡；三者、忍辱，不亂眾意；四者、精進，勸化懈怠；五者、一心，奉孝盡忠。是為五事得生人中，大富長壽端正威德，得為人主一切敬侍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告辯意：「復有五事得生人中。何謂為五？一者、布施，恩潤貧窮；二者、持戒，不犯十惡；三者、忍辱，不亂眾意；四者、精進，勸化懈怠；五者、一心，奉孝盡忠。是為五事得生人中，大富長壽端正威德，得為人主一切敬侍。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「布施得大富， 錢財而自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施得大富， 錢財而自然，

所生常尊貴， 輒得父餘財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生常尊貴， 輒得父餘財。

持戒常完具， 奉受三尊教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒常完具， 奉受三尊教，

盡心不犯惡， 便得壽命長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡心不犯惡， 便得壽命長。

忍辱不亂眾， 瞋恚不犯人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱不亂眾， 瞋恚不犯人，

撾罵不還報， 所生常端正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撾罵不還報， 所生常端正。

精進不懈怠， 常念奉持行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進不懈怠， 常念奉持行，

所生輒豪強， 得為一切將。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生輒豪強， 得為一切將。

一心不退轉， 忠信念反復， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心不退轉， 忠信念反復，

供事諸尊長， 所生無艱難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供事諸尊長， 所生無艱難。

若行此五事， 轉得為人主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行此五事， 轉得為人主，

財力色端正， 自然勇猛將。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財力色端正， 自然勇猛將。」

佛復告辯意：「有五事行，死入地獄億劫乃出。何謂為五？一者、不信有佛、法、眾，而行誹謗輕毀聖道；二者、破壞佛寺、尊廟；三者、四輩轉相謗毀，不信殃罪無敬順意；四者、反逆無有上下，君臣父子不相順從；五者、當來有欲為道者，已得為道，便不順師教而自貢高、輕慢謗師。是為五事死入地獄，展轉地獄無有出期。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告辯意：「有五事行，死入地獄億劫乃出。何謂為五？一者、不信有佛、法、眾，而行誹謗輕毀聖道；二者、破壞佛寺、尊廟；三者、四輩轉相謗毀，不信殃罪無敬順意；四者、反逆無有上下，君臣父子不相順從；五者、當來有欲為道者，已得為道，便不順師教而自貢高、輕慢謗師。是為五事死入地獄，展轉地獄無有出期。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「世間愚癡人， 不信佛、法、眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間愚癡人， 不信佛、法、眾，

愚意欲毀壞， 言佛無有神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚意欲毀壞， 言佛無有神。

眼見善惡事， 故作眾罪行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼見善惡事， 故作眾罪行，

神祠而壞之， 利少得罪多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神祠而壞之， 利少得罪多。

末世諸四輩， 含毒懷嫉妬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末世諸四輩， 含毒懷嫉妬，

名利故相毀， 不知後罪重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名利故相毀， 不知後罪重。

世間諸群臣， 父子惡相加， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸群臣， 父子惡相加，

財寶利名故， 無有敬順意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財寶利名故， 無有敬順意。

當來諸惡人， 以得為沙門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來諸惡人， 以得為沙門，

不奉受師教， 死受罪不輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不奉受師教， 死受罪不輕。

行此五事者， 其罪不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此五事者， 其罪不可說，

億劫地獄中， 諸佛不能救。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億劫地獄中， 諸佛不能救。

「復次，長者子！有五事行墮餓鬼中。何謂為五？一者、慳貪，不欲布施；二者、盜竊，不孝二親；三者、愚冥，無有慈心；四者、積聚財物不肯衣食；五者、不給父母、兄弟、妻子、奴婢。是為五事墮餓鬼中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者子！有五事行墮餓鬼中。何謂為五？一者、慳貪，不欲布施；二者、盜竊，不孝二親；三者、愚冥，無有慈心；四者、積聚財物不肯衣食；五者、不給父母、兄弟、妻子、奴婢。是為五事墮餓鬼中。」

爾時，世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈頌曰：

「慳貪不布施， 私竊不養親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慳貪不布施， 私竊不養親，

藏積恐亡遺， 無慈於老人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藏積恐亡遺， 無慈於老人，

妻子及奴婢， 一皆不給與， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻子及奴婢， 一皆不給與，

坐守財物死， 餓鬼甚為苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐守財物死， 餓鬼甚為苦。

身不見衣裳， 腹大咽如針， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身不見衣裳， 腹大咽如針，

東西行求食， 洋銅灌其口， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東西行求食， 洋銅灌其口，

不欲得飲之， 拍口強令咽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不欲得飲之， 拍口強令咽，

一口入腹中， 肝肺腸胃爛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一口入腹中， 肝肺腸胃爛。

如是之勤苦， 更歷數萬年， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之勤苦， 更歷數萬年，

罪畢乃得出， 生為貧賤人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪畢乃得出， 生為貧賤人。

「復次，長者子！又有五事，作畜生行墮畜生中。何謂為五？一者、犯戒私竊偷盜；二者、負債觝而不償；三者、殺生以身償之；四者、不喜聽受經法；五者、常以因緣艱難，齋戒施會以俗為緣。是為五事生畜生中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者子！又有五事，作畜生行墮畜生中。何謂為五？一者、犯戒私竊偷盜；二者、負債觝而不償；三者、殺生以身償之；四者、不喜聽受經法；五者、常以因緣艱難，齋戒施會以俗為緣。是為五事生畜生中。」

於是，世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊以偈頌曰：

「常私竊盜人物， 負錢財觝不償， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常私竊盜人物， 負錢財觝不償，

喜殺生獵魚網， 作俗緣不法會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜殺生獵魚網， 作俗緣不法會，

無誠信不知道， 去來事今現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無誠信不知道， 去來事今現在。

作眾罪不自覺， 稍稍積墮畜生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作眾罪不自覺， 稍稍積墮畜生，

牛馬象驢駱駝， 猪羊犬不可數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牛馬象驢駱駝， 猪羊犬不可數，

常負重死剝皮， 如是苦甚叵當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常負重死剝皮， 如是苦甚叵當。

「復次，長者子！又有五事，得為尊貴眾人所敬。何謂為五？一者、布施周惠普廣；二者、禮敬佛法三寶及諸長老；三者、忍辱無有瞋恚；四者、柔和謙下；五者、博聞學誦經戒。是為五事得為尊貴，眾人所敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者子！又有五事，得為尊貴眾人所敬。何謂為五？一者、布施周惠普廣；二者、禮敬佛法三寶及諸長老；三者、忍辱無有瞋恚；四者、柔和謙下；五者、博聞學誦經戒。是為五事得為尊貴，眾人所敬。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「布施常等心， 普濟令眾安， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施常等心， 普濟令眾安，

色力壽無病， 親厚皆蒙恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色力壽無病， 親厚皆蒙恩。

敬佛三寶者， 禮事諸尊長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬佛三寶者， 禮事諸尊長，

所生為尊貴， 常得一切禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生為尊貴， 常得一切禮。

忍辱無瞋恚， 生輒得端正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱無瞋恚， 生輒得端正，

眾人見歡喜， 視之無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾人見歡喜， 視之無厭足，

心調能柔和， 謙讓而敬順， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心調能柔和， 謙讓而敬順，

學問誦習經， 乃為人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學問誦習經， 乃為人中尊。

「復次，長者子！又有五事常生卑賤為人奴婢。何謂為五？一者、憍慢不敬二親；二者、剛強無恭恪心；三者、放逸不禮三尊；四者、盜竊以為生業；五者、負債逃避不償。是為五事，常生卑賤奴婢之中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者子！又有五事常生卑賤為人奴婢。何謂為五？一者、憍慢不敬二親；二者、剛強無恭恪心；三者、放逸不禮三尊；四者、盜竊以為生業；五者、負債逃避不償。是為五事，常生卑賤奴婢之中。」

爾時，世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈頌曰：

「若有愚騃人， 憍慢於二親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有愚騃人， 憍慢於二親，

無有恭恪心， 後生輒卑賤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有恭恪心， 後生輒卑賤，

三寶不禮事， 剛強於尊老， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶不禮事， 剛強於尊老，

無慈孝於人， 生輒為奴婢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無慈孝於人， 生輒為奴婢。

放心恣其意， 盜竊人財物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放心恣其意， 盜竊人財物，

負債不欲償， 後生奴婢中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 負債不欲償， 後生奴婢中。

衣食仰於人， 走使不自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣食仰於人， 走使不自在，

功力償其主， 罪畢乃得出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功力償其主， 罪畢乃得出。

「復次，長者子！又有五事得生人中，口氣香潔身心常安，為人所譽不被誹謗。何謂為五？一者、至誠不欺於人；二者、誦經無有彼此；三者、護口不謗聖道；四者、教人遠惡就善；五者、不求人之長短。是為五事生於人中，口氣香潔身意常安，為人所譽不被誹謗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者子！又有五事得生人中，口氣香潔身心常安，為人所譽不被誹謗。何謂為五？一者、至誠不欺於人；二者、誦經無有彼此；三者、護口不謗聖道；四者、教人遠惡就善；五者、不求人之長短。是為五事生於人中，口氣香潔身意常安，為人所譽不被誹謗。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「恭敬於三寶， 不憍慢二親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恭敬於三寶， 不憍慢二親，

至誠不欺誑， 是行人所敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至誠不欺誑， 是行人所敬。

護口不誹謗， 等心於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護口不誹謗， 等心於一切，

勸人遠罪行， 誦習念正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸人遠罪行， 誦習念正法。

世人不憍慢， 相敬如父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世人不憍慢， 相敬如父母，

遏惡而揚善， 如是得佛疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遏惡而揚善， 如是得佛疾。

「復次，長者子！又有五事，若在人中常被誹謗，為人所憎形體醜惡，心意不安常懷恐怖。何謂為五？一者、常無至誠欺詐於人；二者、大會有說法處而誹謗之；三者、見諸同學而輕試之；四者、不見他事而為作過；五者、兩舌鬪亂彼此。是為五事，若在人中常被誹謗，為人所憎形體醜惡，心意不寧常懷恐怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者子！又有五事，若在人中常被誹謗，為人所憎形體醜惡，心意不安常懷恐怖。何謂為五？一者、常無至誠欺詐於人；二者、大會有說法處而誹謗之；三者、見諸同學而輕試之；四者、不見他事而為作過；五者、兩舌鬪亂彼此。是為五事，若在人中常被誹謗，為人所憎形體醜惡，心意不寧常懷恐怖。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「欺詐迷惑眾， 常無有至誠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欺詐迷惑眾， 常無有至誠，

心口而作行， 令身受罪重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心口而作行， 令身受罪重。

若生地獄中， 鐵鈎鈎舌出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生地獄中， 鐵鈎鈎舌出，

洋銅灌其口， 晝夜不懈休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洋銅灌其口， 晝夜不懈休。

若當生為人， 口氣常腥臭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若當生為人， 口氣常腥臭，

人見便不喜， 無有和悅歡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人見便不喜， 無有和悅歡。

常遇縣官事， 為人所譏論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常遇縣官事， 為人所譏論，

遭逢眾厄難， 心意初不安， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遭逢眾厄難， 心意初不安，

死還入地獄， 出則為畜生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死還入地獄， 出則為畜生，

展轉五道中， 不脫眾苦難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 展轉五道中， 不脫眾苦難。

「復次，長者子！又有五事，所生之處常與佛、法、眾會，初不差違，見佛聞法便得好心，若作沙門即得所願。何謂為五？一者、身奉三寶勸人令事；二者、作佛形像當使鮮潔；三者、常奉師教不犯所受；四者、普慈一切與身正等，如愛赤子；五者、所受經法晝夜諷誦。是為五事，所生之處常與佛、法、眾會，初不差違，見佛聞法便得好心，若作沙門即得所願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者子！又有五事，所生之處常與佛、法、眾會，初不差違，見佛聞法便得好心，若作沙門即得所願。何謂為五？一者、身奉三寶勸人令事；二者、作佛形像當使鮮潔；三者、常奉師教不犯所受；四者、普慈一切與身正等，如愛赤子；五者、所受經法晝夜諷誦。是為五事，所生之處常與佛、法、眾會，初不差違，見佛聞法便得好心，若作沙門即得所願。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「奉敬三尊寶， 教化勸令事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奉敬三尊寶， 教化勸令事，

作佛形像好， 奉諸尊師教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作佛形像好， 奉諸尊師教。

當視一切人， 與身等無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當視一切人， 與身等無異，

彼我悉平等， 行是會佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼我悉平等， 行是會佛前。

晝夜常學問， 智慧是大寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜常學問， 智慧是大寶，

開悟諸盲冥， 普使知道真。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開悟諸盲冥， 普使知道真。」

於是，長者子辯意聞佛說五十事要法之義，欣然歡喜逮得法忍，五百長者子皆得法眼淨，又諸會者各得其志。於是，辯意即從座起，為佛作禮，長跪叉手白佛言：「善哉！世尊！快說此法，乃令會者得聞其所，復使將來濟度厄難。唯願世尊過於貧聚，及諸眾會，明日日中屈於舍食。」爾時，世尊默然而許。諸長者子為佛作禮歡喜而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，長者子辯意聞佛說五十事要法之義，欣然歡喜逮得法忍，五百長者子皆得法眼淨，又諸會者各得其志。於是，辯意即從座起，為佛作禮，長跪叉手白佛言：「善哉！世尊！快說此法，乃令會者得聞其所，復使將來濟度厄難。唯願世尊過於貧聚，及諸眾會，明日日中屈於舍食。」爾時，世尊默然而許。諸長者子為佛作禮歡喜而去。

辯意到舍白父母言：「今所請者，人中難有，名曰如來，無上法師，三界無比。」便告其妻，令設飯食即尋具饌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯意到舍白父母言：「今所請者，人中難有，名曰如來，無上法師，三界無比。」便告其妻，令設飯食即尋具饌。

明日世尊與諸大眾，往到其家就坐儼然。時辯意長者子父母眷屬，前禮佛足，各自供侍。辯意起行澡水，敬意奉食。下食未訖，有一乞兒前歷座乞，佛未呪願，無敢與者，遍無所得，瞋恚而出，便生惡念：「此諸沙門放逸愚惑，有何道哉？貧者從乞，無心見與。長者迷惑，用為飯此無慈愍意。吾為王者，以鐵輞車轢斷其頭！」言已便去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明日世尊與諸大眾，往到其家就坐儼然。時辯意長者子父母眷屬，前禮佛足，各自供侍。辯意起行澡水，敬意奉食。下食未訖，有一乞兒前歷座乞，佛未呪願，無敢與者，遍無所得，瞋恚而出，便生惡念：「此諸沙門放逸愚惑，有何道哉？貧者從乞，無心見與。長者迷惑，用為飯此無慈愍意。吾為王者，以鐵輞車轢斷其頭！」言已便去。

佛達嚫訖，有一乞兒來入乞匃，座中眾人各各與之，大得飯食，歡喜而去，即生念言：「此諸沙門皆有慈心，憐吾貧寒，施食充飽，得濟數日。善哉！長者乃能供事此等大士，其福無量。吾為王者，當供養佛及眾弟子，乃至七日之中，當報今日饑渴之恩。」言已便去。佛食已訖說法，即還精舍之中。佛告阿難：「從今以後嚫訖下食以此為常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛達嚫訖，有一乞兒來入乞匃，座中眾人各各與之，大得飯食，歡喜而去，即生念言：「此諸沙門皆有慈心，憐吾貧寒，施食充飽，得濟數日。善哉！長者乃能供事此等大士，其福無量。吾為王者，當供養佛及眾弟子，乃至七日之中，當報今日饑渴之恩。」言已便去。佛食已訖說法，即還精舍之中。佛告阿難：「從今以後嚫訖下食以此為常。」

時二乞兒展轉乞匃到他國中，臥於道邊深草之中。時彼國王忽然崩亡，無有係嗣。時國相師明知相法，讖書記曰：「當有賤人應為王者。」諸臣百官千乘萬騎，案行國界，誰應為王。顧見道邊深草之中，上有雲蓋。相師指曰：「中有神人！」即見乞兒，相應為王。諸臣拜謁，各稱曰臣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二乞兒展轉乞匃到他國中，臥於道邊深草之中。時彼國王忽然崩亡，無有係嗣。時國相師明知相法，讖書記曰：「當有賤人應為王者。」諸臣百官千乘萬騎，案行國界，誰應為王。顧見道邊深草之中，上有雲蓋。相師指曰：「中有神人！」即見乞兒，相應為王。諸臣拜謁，各稱曰臣。

乞兒驚愕，自云下賤非是王種。皆言應相，非是強力。沐浴香湯，著王者之服，光相儼然，稱善無量，導從前後，迴車入國。時惡念者在於深草中臥寐不覺，車轢斷其頭。王到國中，陰陽和調，四氣隆赫，人民安樂，稱王之德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乞兒驚愕，自云下賤非是王種。皆言應相，非是強力。沐浴香湯，著王者之服，光相儼然，稱善無量，導從前後，迴車入國。時惡念者在於深草中臥寐不覺，車轢斷其頭。王到國中，陰陽和調，四氣隆赫，人民安樂，稱王之德。

爾時國王自念：「昔者貧窮之人，以何因緣得為國王？昔行乞時，得蒙佛恩，大得飯食，便生善念：『得為王者，供養七日。』佛之恩德今已果之。」即召群臣，遙向舍衛國燒香作禮。即遣使者，往請佛言：「蒙世尊遺恩，得為人王。願屈尊神，來化此國愚冥之人，得見教訓。」於是佛告諸弟子：「當受彼請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時國王自念：「昔者貧窮之人，以何因緣得為國王？昔行乞時，得蒙佛恩，大得飯食，便生善念：『得為王者，供養七日。』佛之恩德今已果之。」即召群臣，遙向舍衛國燒香作禮。即遣使者，往請佛言：「蒙世尊遺恩，得為人王。願屈尊神，來化此國愚冥之人，得見教訓。」於是佛告諸弟子：「當受彼請。」

佛與弟子無央數眾往到彼國。時王出迎，與諸群臣稽首佛足，燒香散華，伎樂供養。佛入宮中即以就座，王起行水，供設飯食，須臾以訖。爾時，國王為佛作禮前白佛言：「我本是小人，有何福行得享斯位？願佛解說，令此國人得蒙開眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛與弟子無央數眾往到彼國。時王出迎，與諸群臣稽首佛足，燒香散華，伎樂供養。佛入宮中即以就座，王起行水，供設飯食，須臾以訖。爾時，國王為佛作禮前白佛言：「我本是小人，有何福行得享斯位？願佛解說，令此國人得蒙開眼。」

佛告王曰：「往日舍衛城中有長者子，名曰辯意，施設大檀，請佛及僧。時佛坐定，下食未嚫，有一乞兒，來入欲乞，一無所得，瞋恚而出，惡念生曰：『若吾為王，以鐵輞車轢斷僧頭！』一人後來，乞匃大得飯食，出即念言：『若我為王，供養此等眾聖之僧七日之中。』時善念者，今王是也；時惡念者，臥深草中，王受正位，迴車入國，車騎侍從轢斷其頭，死入地獄，為火車所轢，億劫乃出。王今請佛，報誓過厚，世世受福，無有極已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「往日舍衛城中有長者子，名曰辯意，施設大檀，請佛及僧。時佛坐定，下食未嚫，有一乞兒，來入欲乞，一無所得，瞋恚而出，惡念生曰：『若吾為王，以鐵輞車轢斷僧頭！』一人後來，乞匃大得飯食，出即念言：『若我為王，供養此等眾聖之僧七日之中。』時善念者，今王是也；時惡念者，臥深草中，王受正位，迴車入國，車騎侍從轢斷其頭，死入地獄，為火車所轢，億劫乃出。王今請佛，報誓過厚，世世受福，無有極已。」

爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈頌曰：

「人心是毒根， 口為禍之門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人心是毒根， 口為禍之門，

心念而口言， 身受其罪殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心念而口言， 身受其罪殃。

不念善惡人， 自作身受患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不念善惡人， 自作身受患，

意欲害於彼， 不覺車轢頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意欲害於彼， 不覺車轢頭。

心為甘露法， 令人生天上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心為甘露法， 令人生天上，

心念而口言， 身受其福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心念而口言， 身受其福德。

有念善惡人， 自作安身本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有念善惡人， 自作安身本，

意念一切善， 如王得天位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意念一切善， 如王得天位。」

是時，國王聞經歡喜，舉國臣民得須陀洹道。供養佛七日之後，佛於是欲去，王及臣民為佛作禮而別，於是世尊還到舍衛祇樹精舍。賢者阿難政衣服，從坐起，為佛作禮，長跪白佛言：「當以何名此經，云何奉行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，國王聞經歡喜，舉國臣民得須陀洹道。供養佛七日之後，佛於是欲去，王及臣民為佛作禮而別，於是世尊還到舍衛祇樹精舍。賢者阿難政衣服，從坐起，為佛作禮，長跪白佛言：「當以何名此經，云何奉行？」

佛告阿難：「是經名為『辯意長者子所問』，當奉持之，一名『諸法要義』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是經名為『辯意長者子所問』，當奉持之，一名『諸法要義』。」

佛復告阿難：「若有善男子、善女人，有行斯經、奉持諷誦、宣傳後世、令人受持者，是人如侍我身福無有異。誦斯經者，當為彌勒佛所授決，如來廣長舌所語無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告阿難：「若有善男子、善女人，有行斯經、奉持諷誦、宣傳後世、令人受持者，是人如侍我身福無有異。誦斯經者，當為彌勒佛所授決，如來廣長舌所語無有異。」

佛說經已，時諸天、龍、鬼神、四輩弟子，聞經歡喜，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，時諸天、龍、鬼神、四輩弟子，聞經歡喜，為佛作禮。