佛說巨力長者所問大乘經

佛說巨力長者所問大乘經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說巨力長者所問大乘經卷上

宋西天同譯經寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋西天同譯經寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在舍衛國祇陀園林給孤獨舍，與大比丘眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢。一切漏盡離煩惱縛，心善解脫慧善解脫，如大龍王神用變化，諸所應作無所未辦，除去重擔逮得己利，心智解脫諸法自在，善能修習到彼岸行。復有尊者阿難，多聞利根而為上首；復有五百菩薩摩訶薩，得諸陀羅尼住三摩地，俱在眾中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在舍衛國祇陀園林給孤獨舍，與大比丘眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢。一切漏盡離煩惱縛，心善解脫慧善解脫，如大龍王神用變化，諸所應作無所未辦，除去重擔逮得己利，心智解脫諸法自在，善能修習到彼岸行。復有尊者阿難，多聞利根而為上首；復有五百菩薩摩訶薩，得諸陀羅尼住三摩地，俱在眾中。

爾時，舍衛大城有一長者，名曰巨力，色相具足名稱遠聞。而是長者其家巨富，多諸金銀、瑠璃、硨磲、碼碯、珊瑚、琥珀、大摩尼珠奇妙珍寶，種種庫藏悉皆盈溢，資財五穀不可算數，一切受用珍玩之具，隨意滿足。凡欲所須亦無闕乏，出入息利周遍他國無處不有，其諸驅役奴婢僕從執作吏人，象馬車乘亦復眾多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍衛大城有一長者，名曰巨力，色相具足名稱遠聞。而是長者其家巨富，多諸金銀、瑠璃、硨磲、碼碯、珊瑚、琥珀、大摩尼珠奇妙珍寶，種種庫藏悉皆盈溢，資財五穀不可算數，一切受用珍玩之具，隨意滿足。凡欲所須亦無闕乏，出入息利周遍他國無處不有，其諸驅役奴婢僕從執作吏人，象馬車乘亦復眾多。

於是長者所居之地，壯麗嚴雅重門樓閣，堂房舍宇雜寶間飾，光明互照園苑池沼，奇異華果盡集其中，種種莊嚴餘無可比，婇女妓樂悉皆上妙，唯除王者餘無所及，長者於中極受娛樂，晝夜六時曾無有間。於是長者復有五百長者以為弼輔，主執珍寶，守持庫藏資生之具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是長者所居之地，壯麗嚴雅重門樓閣，堂房舍宇雜寶間飾，光明互照園苑池沼，奇異華果盡集其中，種種莊嚴餘無可比，婇女妓樂悉皆上妙，唯除王者餘無所及，長者於中極受娛樂，晝夜六時曾無有間。於是長者復有五百長者以為弼輔，主執珍寶，守持庫藏資生之具。

爾時，巨力長者忽於一時，善根成熟心生覺悟，即自念言：「浮世匪堅如夢所見，一切色相終歸磨滅，而此身者，體性本空亦復敗壞，五欲樂因增生苦果，群盲迷倒無解脫時。」即於是時，呼諸長者皆來集坐，告彼眾人：「皆應寂靜各各諦聽，一切諸法，緣聚而生緣散而滅，體性非實終歸敗壞，眾生妄念起諸分別，執有我身及我眷屬，不知無常剎那生滅，錢財屋宅翻成他有，愚癡自大造五趣因，結業既成受諸異報，惡道易往善趣難生。汝等當知人身難得，今更若能於剎那頃，發生正念斯謂為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，巨力長者忽於一時，善根成熟心生覺悟，即自念言：「浮世匪堅如夢所見，一切色相終歸磨滅，而此身者，體性本空亦復敗壞，五欲樂因增生苦果，群盲迷倒無解脫時。」即於是時，呼諸長者皆來集坐，告彼眾人：「皆應寂靜各各諦聽，一切諸法，緣聚而生緣散而滅，體性非實終歸敗壞，眾生妄念起諸分別，執有我身及我眷屬，不知無常剎那生滅，錢財屋宅翻成他有，愚癡自大造五趣因，結業既成受諸異報，惡道易往善趣難生。汝等當知人身難得，今更若能於剎那頃，發生正念斯謂為難。

「汝諸長者，還能知彼諸佛如來出興世間，難得值遇，既生佛國，信心不退此亦為難。於佛正教起信向心，厭離世俗出家為難。雖復出家，能修比丘清淨梵行息除惡緣，而是為難。晝夜精勤習諸禪那遠離散亂，亦復為難。若性聰慧，善能分別諸法真偽，此則為難。今得為人復遇善王，息諸鬪諍住安樂地，亦甚為難。若諸眾生，修諸功德生如來國心常堅固，是亦為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝諸長者，還能知彼諸佛如來出興世間，難得值遇，既生佛國，信心不退此亦為難。於佛正教起信向心，厭離世俗出家為難。雖復出家，能修比丘清淨梵行息除惡緣，而是為難。晝夜精勤習諸禪那遠離散亂，亦復為難。若性聰慧，善能分別諸法真偽，此則為難。今得為人復遇善王，息諸鬪諍住安樂地，亦甚為難。若諸眾生，修諸功德生如來國心常堅固，是亦為難。

「又諸眾生，能以方便善巧語言，種種勸誘諸善知識，營修福業往詣佛所親近供養，是則為難。若有眾生，遠離貧窮鮮薄愚癡，多諸福慧生佛國土，於眾人中，能作種種莊嚴佛事，此則為難。若有眾生，於聲聞乘精進禁戒欲求解脫、於辟支佛乘欲求解脫、於無上乘欲求解脫，真實為難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸眾生，能以方便善巧語言，種種勸誘諸善知識，營修福業往詣佛所親近供養，是則為難。若有眾生，遠離貧窮鮮薄愚癡，多諸福慧生佛國土，於眾人中，能作種種莊嚴佛事，此則為難。若有眾生，於聲聞乘精進禁戒欲求解脫、於辟支佛乘欲求解脫、於無上乘欲求解脫，真實為難。」

爾時巨力長者，說是三乘及諸事已，謂眾人言：「如我所說應生覺悟，了達色相不得堅固。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時巨力長者，說是三乘及諸事已，謂眾人言：「如我所說應生覺悟，了達色相不得堅固。」

是時，坐中五百長者聞說是事，如昏醉人殊無醒覺。于時眾中有一長者，從坐而起，白巨力長者言：「我等今者咸皆有疑，云何名為聲聞緣覺及無上乘？云何世間所有色相五欲樂具，體性不堅剎那生滅？重為我等分別解說，願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，坐中五百長者聞說是事，如昏醉人殊無醒覺。于時眾中有一長者，從坐而起，白巨力長者言：「我等今者咸皆有疑，云何名為聲聞緣覺及無上乘？云何世間所有色相五欲樂具，體性不堅剎那生滅？重為我等分別解說，願樂欲聞。」

爾時，巨力長者語彼長者及眾人言：「今此舍衛大城，於祇陀林給孤精舍有佛世尊，三明六通具八解脫，十力、四無所畏、十八不共功德具足，名一切智號天人師。在彼集會，為眾說法決眾疑網。我與汝等可共俱往親近供養，請問如來如是妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，巨力長者語彼長者及眾人言：「今此舍衛大城，於祇陀林給孤精舍有佛世尊，三明六通具八解脫，十力、四無所畏、十八不共功德具足，名一切智號天人師。在彼集會，為眾說法決眾疑網。我與汝等可共俱往親近供養，請問如來如是妙法。」

時五百長者聞如是說，各各歡喜踊躍無量，持妙香華種種珍寶，從巨力長者俱詣佛所，右繞三匝，頂禮佛足，恭敬供養歌詠讚歎，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時五百長者聞如是說，各各歡喜踊躍無量，持妙香華種種珍寶，從巨力長者俱詣佛所，右繞三匝，頂禮佛足，恭敬供養歌詠讚歎，退坐一面。

爾時世尊觀彼長者等，善根成熟堪受勝法，告巨力長者并五百長者言：「汝等何因而來至此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊觀彼長者等，善根成熟堪受勝法，告巨力長者并五百長者言：「汝等何因而來至此？」

爾時眾中有一長者，從坐而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬讚歎世尊，而作是言：「我等先聞巨力長者方便教示，世間色相五欲樂具，性不堅實會歸磨滅，乃至廣說，今此人身甚為難得，若復能於一剎那頃發生正念斷邪妄心，斯亦為難。諸佛如來出興世間，值遇亦難，既生佛國須具信心，斯亦為難。於佛正教起信向心，厭離世俗忻求出家，此亦為難。雖復出家，能修比丘清淨梵行息諸惡緣，是則為難。晝夜精勤習諸禪那遠離散亂，亦復為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有一長者，從坐而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬讚歎世尊，而作是言：「我等先聞巨力長者方便教示，世間色相五欲樂具，性不堅實會歸磨滅，乃至廣說，今此人身甚為難得，若復能於一剎那頃發生正念斷邪妄心，斯亦為難。諸佛如來出興世間，值遇亦難，既生佛國須具信心，斯亦為難。於佛正教起信向心，厭離世俗忻求出家，此亦為難。雖復出家，能修比丘清淨梵行息諸惡緣，是則為難。晝夜精勤習諸禪那遠離散亂，亦復為難。

「若性聰慧，善能分別諸法真偽，此則為難。今得為人復遇善王，息諸鬪諍住安樂地，亦甚為難。若諸眾生，修諸功德生如來國，是亦為難。又諸眾生，能以方便善巧語言，種種勸誘諸善知識營修福業，往詣佛所親近供養，是則為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若性聰慧，善能分別諸法真偽，此則為難。今得為人復遇善王，息諸鬪諍住安樂地，亦甚為難。若諸眾生，修諸功德生如來國，是亦為難。又諸眾生，能以方便善巧語言，種種勸誘諸善知識營修福業，往詣佛所親近供養，是則為難。

「若有眾生，多諸福慧生佛國土，能作種種莊嚴佛事，此則為難。若有眾生，於聲聞乘辟支佛乘及無上乘，欲求解脫，真實為難。是時巨力長者為我等輩，說世間法乃至三乘及諸難事，我等雖聞皆不曉悟，各各願樂，親近如來、應、正等覺，有大神通具一切智，惟願慈悲廣為我等，開示演說三乘妙法及諸難事，世間人身色相五欲，虛幻不實終歸磨滅，令諸聞者悟生滅相，究竟修行菩薩聖道，皆得發生阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生，多諸福慧生佛國土，能作種種莊嚴佛事，此則為難。若有眾生，於聲聞乘辟支佛乘及無上乘，欲求解脫，真實為難。是時巨力長者為我等輩，說世間法乃至三乘及諸難事，我等雖聞皆不曉悟，各各願樂，親近如來、應、正等覺，有大神通具一切智，惟願慈悲廣為我等，開示演說三乘妙法及諸難事，世間人身色相五欲，虛幻不實終歸磨滅，令諸聞者悟生滅相，究竟修行菩薩聖道，皆得發生阿耨多羅三藐三菩提心。」

爾時，世尊告彼長者等言：「善哉！善哉！諸善男子，汝等善能請問如來三乘妙法及諸難事，色相幻化五欲不堅，汝等諦聽善思念之，如來、應、正等覺出現世間，隨眾生性說三乘法，方便開示種種譬喻，稱彼根宜信解曉悟，令各漸證清淨涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告彼長者等言：「善哉！善哉！諸善男子，汝等善能請問如來三乘妙法及諸難事，色相幻化五欲不堅，汝等諦聽善思念之，如來、應、正等覺出現世間，隨眾生性說三乘法，方便開示種種譬喻，稱彼根宜信解曉悟，令各漸證清淨涅槃。

「若有眾生，有如來性，於無上乘善根成熟，聞佛演說阿耨多羅三藐三菩提法，心無怯畏愛樂忻求，智慧明了精進修學，雖遇苦緣冤家逼害堅固不退，究竟證於無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生，有如來性，於無上乘善根成熟，聞佛演說阿耨多羅三藐三菩提法，心無怯畏愛樂忻求，智慧明了精進修學，雖遇苦緣冤家逼害堅固不退，究竟證於無上菩提。

「若諸眾生，於辟支佛乘善根成熟，聞佛說於十二因緣流轉還滅順逆觀行，諦了無疑深生信解，或因世間四時榮謝，覺悟無常獨證聖果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生，於辟支佛乘善根成熟，聞佛說於十二因緣流轉還滅順逆觀行，諦了無疑深生信解，或因世間四時榮謝，覺悟無常獨證聖果。

「若諸眾生，於聲聞乘善根成熟，聞佛說於四聖諦法，隨有所解，知苦斷集證滅修道，四向四果證於無學，如是三乘權實頓漸，各隨眾生根器大小，愛樂修學，遠離生死解脫安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生，於聲聞乘善根成熟，聞佛說於四聖諦法，隨有所解，知苦斷集證滅修道，四向四果證於無學，如是三乘權實頓漸，各隨眾生根器大小，愛樂修學，遠離生死解脫安樂。」

爾時，巨力長者并五百長者，聞佛所說咸皆歡喜，踴躍無量同聲讚言：「善哉！善哉！能仁大士！善能演說三乘妙法，我等今者，願樂欲聞無上大乘，甚深法義祕密之行，種種言辭方便譬喻，令我等輩於阿耨多羅三藐三菩提法而無疑惑，深生信解堅固修學，終證菩提心無退捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，巨力長者并五百長者，聞佛所說咸皆歡喜，踴躍無量同聲讚言：「善哉！善哉！能仁大士！善能演說三乘妙法，我等今者，願樂欲聞無上大乘，甚深法義祕密之行，種種言辭方便譬喻，令我等輩於阿耨多羅三藐三菩提法而無疑惑，深生信解堅固修學，終證菩提心無退捨。」

爾時，世尊告巨力長者并諸長者言：「彼無上乘最勝深法，是菩薩摩訶薩大智大悲所行之道，非諸聲聞及獨覺人安足處所，故凡夫人難信難解，汝等當知合掌諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告巨力長者并諸長者言：「彼無上乘最勝深法，是菩薩摩訶薩大智大悲所行之道，非諸聲聞及獨覺人安足處所，故凡夫人難信難解，汝等當知合掌諦聽。

「善男子！若諸眾生，住本性中，於無上乘欲求修習，當於一切有情起大悲心，平等救護愛念攝受，如己師長如己父母、兒女、眷屬親愛憐愍，以清淨心設廣大施，見裸露者施之衣服，見飢渴者施之飲食，見貧窮者施以資財，見病苦者施以良藥。床敷、臥具、田園、屋宅，上妙珍寶、花鬘、瓔珞，末香塗香諸供養具，乃至男女眷屬及自身命，行於布施，為趨菩提心無悋惜，不由他教，性自修習檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生，住本性中，於無上乘欲求修習，當於一切有情起大悲心，平等救護愛念攝受，如己師長如己父母、兒女、眷屬親愛憐愍，以清淨心設廣大施，見裸露者施之衣服，見飢渴者施之飲食，見貧窮者施以資財，見病苦者施以良藥。床敷、臥具、田園、屋宅，上妙珍寶、花鬘、瓔珞，末香塗香諸供養具，乃至男女眷屬及自身命，行於布施，為趨菩提心無悋惜，不由他教，性自修習檀波羅蜜。

「若見眾生不樂佛法不行正道，毀訾三乘住於邪見，斷絕善根縱貪瞋癡，造諸罪業，命終當墮那落迦中及諸惡趣，受種種苦無有休息，而是修行無上乘者，於彼有情起大悲心眷念憐愍不惜身命，發大誓願住彼諸趣苦有情所，方便語言說種種法，化彼有情發菩提心，續諸善念厭苦報身忻菩薩行，令於未來同志修習清淨施行堅固無失，亦以資財飲食衣服自身肢體及親眷屬，花鬘瓔珞床敷臥具，末香塗香資生之具，了悟色空心無耽著，悉能捐捨志樂，自求阿耨多羅三藐三菩提法，亦復展轉化諸有情同修勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生不樂佛法不行正道，毀訾三乘住於邪見，斷絕善根縱貪瞋癡，造諸罪業，命終當墮那落迦中及諸惡趣，受種種苦無有休息，而是修行無上乘者，於彼有情起大悲心眷念憐愍不惜身命，發大誓願住彼諸趣苦有情所，方便語言說種種法，化彼有情發菩提心，續諸善念厭苦報身忻菩薩行，令於未來同志修習清淨施行堅固無失，亦以資財飲食衣服自身肢體及親眷屬，花鬘瓔珞床敷臥具，末香塗香資生之具，了悟色空心無耽著，悉能捐捨志樂，自求阿耨多羅三藐三菩提法，亦復展轉化諸有情同修勝行。

「若有眾生，求無上乘心無下劣，堅固修習尸波羅蜜，有大願力修持淨戒，清淨無染非有毀犯，於三種戒漸次修學，行住坐臥威儀具足，調伏三毒密護諸根，魔境現前心速覺悟不生愛樂，雖遇惡人及諸冤對勢力逼遣，而此行人心住正念。設有所犯無愛著心，身語意業離過清淨，於諸善法遍能習學，於諸有情悉皆饒益遠離損害，於諸聲聞及辟支佛作無作戒，無片捨心，乃至世間人天善戒，亦能守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生，求無上乘心無下劣，堅固修習尸波羅蜜，有大願力修持淨戒，清淨無染非有毀犯，於三種戒漸次修學，行住坐臥威儀具足，調伏三毒密護諸根，魔境現前心速覺悟不生愛樂，雖遇惡人及諸冤對勢力逼遣，而此行人心住正念。設有所犯無愛著心，身語意業離過清淨，於諸善法遍能習學，於諸有情悉皆饒益遠離損害，於諸聲聞及辟支佛作無作戒，無片捨心，乃至世間人天善戒，亦能守護。

「若有眾生，求無上乘行忍辱行，成就修習羼波羅蜜，瞋恚輕微性自柔軟，於諸有情多所饒益，遇諸冤家訶罵捶打苦言加謗，而是行人不生怨怒，歡喜任持；或遭寒熱貧病困乏諸逼迫事，為趨菩提安受眾苦。設有惡人欲相謀害，復加凌辱損惱身命，而是行人，觀諸有情緣生幻有剎那滅謝，不見有情，唯存空法故，不起心還生逆害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生，求無上乘行忍辱行，成就修習羼波羅蜜，瞋恚輕微性自柔軟，於諸有情多所饒益，遇諸冤家訶罵捶打苦言加謗，而是行人不生怨怒，歡喜任持；或遭寒熱貧病困乏諸逼迫事，為趨菩提安受眾苦。設有惡人欲相謀害，復加凌辱損惱身命，而是行人，觀諸有情緣生幻有剎那滅謝，不見有情，唯存空法故，不起心還生逆害。

「若有眾生求無上乘，為欲成就毘梨耶波羅蜜，勇捍進求菩薩勝法，始從發起大菩提心，習諸正行，雖遇苦緣未嘗退怠，煩惱冤賊競相損害，被精進甲禦捍令伏，心常勇猛無諸怯畏，經歷長時堅固不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生求無上乘，為欲成就毘梨耶波羅蜜，勇捍進求菩薩勝法，始從發起大菩提心，習諸正行，雖遇苦緣未嘗退怠，煩惱冤賊競相損害，被精進甲禦捍令伏，心常勇猛無諸怯畏，經歷長時堅固不退。

「若有眾生求無上乘，寂靜修學禪那波羅蜜，止息散亂正念現前，調暢身心，速離麁重沈掉障染，適悅輕安正智顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生求無上乘，寂靜修學禪那波羅蜜，止息散亂正念現前，調暢身心，速離麁重沈掉障染，適悅輕安正智顯現。

「若有眾生求無上乘，心自聰敏，性能修習般若波羅蜜多，智慧明了博達真偽，方便開導善巧分別邪正因果，愚癡闇鈍障染輕微。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生求無上乘，心自聰敏，性能修習般若波羅蜜多，智慧明了博達真偽，方便開導善巧分別邪正因果，愚癡闇鈍障染輕微。

「若有眾生，為求阿耨多羅三藐三菩提法，心常平等離冤親相不生分別。若見眾生，行於布施及不布施，心無愛惡。若見眾生，守護淨戒及有毀犯，亦無愛惡。若見眾生，修忍辱行及不忍辱，能行精進及不精進，修諸禪那無禪那者，智慧明了愚癡闇鈍，於如是等諸眾生類，離分別相皆無愛惡，彼此高下平等所觀，謂此諸法本無差別，同一法界無別自性，摩訶衍義最上菩提，是諸如來圓滿妙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生，為求阿耨多羅三藐三菩提法，心常平等離冤親相不生分別。若見眾生，行於布施及不布施，心無愛惡。若見眾生，守護淨戒及有毀犯，亦無愛惡。若見眾生，修忍辱行及不忍辱，能行精進及不精進，修諸禪那無禪那者，智慧明了愚癡闇鈍，於如是等諸眾生類，離分別相皆無愛惡，彼此高下平等所觀，謂此諸法本無差別，同一法界無別自性，摩訶衍義最上菩提，是諸如來圓滿妙智。

「若有眾生，於無上乘起一念信，乃至發心，求於阿耨多羅三藐三菩提，即此是名向如來家住菩薩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生，於無上乘起一念信，乃至發心，求於阿耨多羅三藐三菩提，即此是名向如來家住菩薩地。」

爾時，巨力長者并五百長者等，聞佛所說如是妙法，歡喜踴躍，得未曾有，而白佛言：「大悲世尊！善為我等，分別演說大乘法要，令我等輩深生信解愛樂修學。若諸眾生，為求無上最勝大乘，不惜身命，捐捨舍宅資財寶物，及諸眷屬，飲食衣服床敷臥具，花鬘瓔珞末香塗香，及以種種諸供養具，我等今者皆願學彼諸菩薩人，求無上乘修菩提行，不惜身命及諸眷屬，上妙珍寶資生之具，布施供養，及行菩薩諸波羅蜜。惟願如來、應、正等覺，為我等輩，攝受證知令不忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，巨力長者并五百長者等，聞佛所說如是妙法，歡喜踴躍，得未曾有，而白佛言：「大悲世尊！善為我等，分別演說大乘法要，令我等輩深生信解愛樂修學。若諸眾生，為求無上最勝大乘，不惜身命，捐捨舍宅資財寶物，及諸眷屬，飲食衣服床敷臥具，花鬘瓔珞末香塗香，及以種種諸供養具，我等今者皆願學彼諸菩薩人，求無上乘修菩提行，不惜身命及諸眷屬，上妙珍寶資生之具，布施供養，及行菩薩諸波羅蜜。惟願如來、應、正等覺，為我等輩，攝受證知令不忘失。」

爾時，世尊告巨力長者并諸長者言：「汝等諦聽，若有眾生為求菩提悲愍有情，雖復布施不求富貴，雖復持戒不求端嚴，雖復忍辱不求眷屬，雖復精進禪定智慧，為愍眾生求無上乘，不為世間輪迴因果。若有眾生利根智慧，了達世間色身五欲生滅幻化，但有假名無實體性，觀其身相，卵胎濕化假和合成，如沫如泡乍生乍滅，眾生妄念謂得久居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告巨力長者并諸長者言：「汝等諦聽，若有眾生為求菩提悲愍有情，雖復布施不求富貴，雖復持戒不求端嚴，雖復忍辱不求眷屬，雖復精進禪定智慧，為愍眾生求無上乘，不為世間輪迴因果。若有眾生利根智慧，了達世間色身五欲生滅幻化，但有假名無實體性，觀其身相，卵胎濕化假和合成，如沫如泡乍生乍滅，眾生妄念謂得久居。

「復觀此身，由如陽焰本無實體，從渴愛生妄情為水，亦如芭蕉體無堅實，今此身者，畢竟是幻從顛倒生，虛假浮脆，亦如曠野空無所有，亦如行廁穢污充滿，一身九竅常流不淨，亦如穢井滿中臭惡，深可厭惡，又如冤賊亦如毒蛇，甚不可愛，五欲煩惱由若瀑流，漂溺有情入生死海，汩沒流轉難有出期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復觀此身，由如陽焰本無實體，從渴愛生妄情為水，亦如芭蕉體無堅實，今此身者，畢竟是幻從顛倒生，虛假浮脆，亦如曠野空無所有，亦如行廁穢污充滿，一身九竅常流不淨，亦如穢井滿中臭惡，深可厭惡，又如冤賊亦如毒蛇，甚不可愛，五欲煩惱由若瀑流，漂溺有情入生死海，汩沒流轉難有出期。

「汝等今者，親近如來學菩薩行，厭離世間五欲塵勞，色身敗壞一切不堅，求於無上最勝大乘，漸次修習諸波羅蜜，欲證解脫甚為難得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等今者，親近如來學菩薩行，厭離世間五欲塵勞，色身敗壞一切不堅，求於無上最勝大乘，漸次修習諸波羅蜜，欲證解脫甚為難得。」