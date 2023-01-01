佛說樹提伽經
劉宋 求那跋陀羅譯1卷CBETA T0540b少于一万字 11 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說樹提伽經
佛說樹提伽經
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劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯
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佛言。
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有一長者，名為樹提伽，倉庫盈溢金銀具足，奴婢成行無所乏少。
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有一白㲲手巾掛著池邊，遇天風起吹王殿前。王即大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以。諸臣皆言：「國欲將興，天賜白㲲。」唯樹提伽默然不言。王語樹提伽：「諸臣皆喜，卿亦無言。」樹提伽答言：「不敢欺王。是臣之家拭涕之巾掛著池邊，遇天風起吹王殿前。以是之故，默然不言。」
有一白㲲手巾掛著池邊，遇天風起吹王殿前。王即大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以。諸臣皆言：「國欲將興，天賜白㲲。」唯樹提伽默然不言。王語樹提伽：「諸臣皆喜，卿亦無言。」樹提伽答言：「不敢欺王。是臣之家拭涕之巾掛著池邊，遇天風起吹王殿前。以是之故，默然不言。」
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却後數日，有九色之華，大如車輪，遇天風起吹王殿前。王大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以。諸臣皆言：「國欲將興，天賜金華。」樹提伽默然不言。王語樹提伽：「諸臣皆喜，卿亦無言。」提伽答言：「不敢欺王。是臣之家後園之中萎落之華，遇天風起吹王殿前。以是之故，默然不言。」王語樹提伽：「卿家乃爾。命卿約勅家中廣作調度，朕須還歸將領二十萬眾到卿家看。」提伽答言：「願王共臣相隨，臣家自然床褥不須人敷，自然飲食不須人作，自然擎來不須呼喚，自然擎去不須反顧。」
却後數日，有九色之華，大如車輪，遇天風起吹王殿前。王大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以。諸臣皆言：「國欲將興，天賜金華。」樹提伽默然不言。王語樹提伽：「諸臣皆喜，卿亦無言。」提伽答言：「不敢欺王。是臣之家後園之中萎落之華，遇天風起吹王殿前。以是之故，默然不言。」王語樹提伽：「卿家乃爾。命卿約勅家中廣作調度，朕須還歸將領二十萬眾到卿家看。」提伽答言：「願王共臣相隨，臣家自然床褥不須人敷，自然飲食不須人作，自然擎來不須呼喚，自然擎去不須反顧。」
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王將領二十萬眾，到樹提伽南門直入。閤中有一童子，顏容端正，肉色豐悅，甚復可愛。王語樹提伽：「是卿家兒郎以不？」答言：「臣不敢欺王。是臣之家守閤之奴。」小復前進至內閤，有一童女，顏容端正，肉色豐悅，甚復可愛。王語樹提伽：「卿家女婦以不？」答言：「臣不敢欺王。是臣之家守閤之婢。」小復前進，至樹提伽堂前，白銀為壁，水精為地，王見謂呼水流，疑不得前。樹提伽即導王前以入，將王企金床踞玉机。樹提伽婦一百二十重金銀幃帳裏出，為王設拜，眼中淚出。王語樹提伽：「卿婦為我設拜，有何不㤿，眼中淚出？」答言：「臣不敢欺王！聞王煙氣，以是之故，眼中淚出。」王言：「庶民然脂，諸侯然蠟，天子然漆，亦無煙氣，何得淚出？」樹提伽言：「臣不敢欺王。臣家有一明月神珠掛著殿堂，無晝無夜，不須火光，王是煙中之王，是故聞氣耳。」
王將領二十萬眾，到樹提伽南門直入。閤中有一童子，顏容端正，肉色豐悅，甚復可愛。王語樹提伽：「是卿家兒郎以不？」答言：「臣不敢欺王。是臣之家守閤之奴。」小復前進至內閤，有一童女，顏容端正，肉色豐悅，甚復可愛。王語樹提伽：「卿家女婦以不？」答言：「臣不敢欺王。是臣之家守閤之婢。」小復前進，至樹提伽堂前，白銀為壁，水精為地，王見謂呼水流，疑不得前。樹提伽即導王前以入，將王企金床踞玉机。樹提伽婦一百二十重金銀幃帳裏出，為王設拜，眼中淚出。王語樹提伽：「卿婦為我設拜，有何不㤿，眼中淚出？」答言：「臣不敢欺王！聞王煙氣，以是之故，眼中淚出。」王言：「庶民然脂，諸侯然蠟，天子然漆，亦無煙氣，何得淚出？」樹提伽言：「臣不敢欺王。臣家有一明月神珠掛著殿堂，無晝無夜，不須火光，王是煙中之王，是故聞氣耳。」
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樹提伽堂前有一十二重高樓，將王上視，東望西視，南望北瞻，黯黯惱惱已經一月。大臣白王：「國計事大，事須還歸，料理人民。」王謂：「須臾，小復可忍。」樹提伽復將王後園之中看流泉浴池，各皆可美甚復可愛，黯黯惱惱已經一月。大臣白王：「國計事大，事須還歸，料理人民。」王謂：「呼！須臾，小復可忍。」樹提伽七寶布施綾羅繒綵，二十萬眾人馬車乘，一時還國。
樹提伽堂前有一十二重高樓，將王上視，東望西視，南望北瞻，黯黯惱惱已經一月。大臣白王：「國計事大，事須還歸，料理人民。」王謂：「須臾，小復可忍。」樹提伽復將王後園之中看流泉浴池，各皆可美甚復可愛，黯黯惱惱已經一月。大臣白王：「國計事大，事須還歸，料理人民。」王謂：「呼！須臾，小復可忍。」樹提伽七寶布施綾羅繒綵，二十萬眾人馬車乘，一時還國。
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王即大會群臣共坐參論，羅列卜問怪其所以：「樹提伽是我之民，婦女、宅舍過甚於我。我欲伐之，可取以不？」諸臣皆言：「宜可取之。」王將領四十萬眾，椎鐘鳴鼓，圍樹提伽舍數百餘重。
王即大會群臣共坐參論，羅列卜問怪其所以：「樹提伽是我之民，婦女、宅舍過甚於我。我欲伐之，可取以不？」諸臣皆言：「宜可取之。」王將領四十萬眾，椎鐘鳴鼓，圍樹提伽舍數百餘重。
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樹提伽門中一力士，手捉金杵一擬，四十萬眾人馬俱倒，手脚繚戾，腰髖妸婆，狀似醉容，頭脚跛𨁟，不復得起。樹提伽乘雲之車在虛空中，來問諸人：「來時何意，臥地不起？」「大王遣來欲伐長者，門中有一力士，手捉金杵一擬，令四十萬眾人馬俱倒，繚戾，腰髖妸婆，狀似醉容，頭脚跛𨁟，不復得起。」樹提伽問諸人：「欲得起不？」諸人皆言：「欲得起。」樹提伽舉一神杖，令四十萬眾人馬俱起還國。
樹提伽門中一力士，手捉金杵一擬，四十萬眾人馬俱倒，手脚繚戾，腰髖妸婆，狀似醉容，頭脚跛𨁟，不復得起。樹提伽乘雲之車在虛空中，來問諸人：「來時何意，臥地不起？」「大王遣來欲伐長者，門中有一力士，手捉金杵一擬，令四十萬眾人馬俱倒，繚戾，腰髖妸婆，狀似醉容，頭脚跛𨁟，不復得起。」樹提伽問諸人：「欲得起不？」諸人皆言：「欲得起。」樹提伽舉一神杖，令四十萬眾人馬俱起還國。
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王即遣使喚樹提伽：「我共同車而載，往詣佛所。」問言：「世尊！樹提伽是我之臣，前身有何功德，女婦宅舍過甚於我？」
王即遣使喚樹提伽：「我共同車而載，往詣佛所。」問言：「世尊！樹提伽是我之臣，前身有何功德，女婦宅舍過甚於我？」
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佛言：「樹提伽、五百商主將諸商人，齎持重寶經過險路。于時深山之中見一病道人，給其庵屋、厚敷床褥；給其水漿、鎢錥、米糧；給其燈燭。于時，乞願願得天堂之供；今得果報。于時，布施者是誰？樹提伽是也；病道人者，我身是也；五百商主人皆得阿羅漢道也。」
佛言：「樹提伽、五百商主將諸商人，齎持重寶經過險路。于時深山之中見一病道人，給其庵屋、厚敷床褥；給其水漿、鎢錥、米糧；給其燈燭。于時，乞願願得天堂之供；今得果報。于時，布施者是誰？樹提伽是也；病道人者，我身是也；五百商主人皆得阿羅漢道也。」
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佛說經竟，王及諸臣發阿耨多羅三藐三菩提心，禮佛即退。
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