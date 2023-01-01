佛說樹提伽經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說樹提伽經

宋于闐國三藏求那跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋于闐國三藏求那跋陀羅譯

佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：

昔有一大富長者名樹提伽，倉庫盈實金銀具足，奴婢成行無所乏少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有一大富長者名樹提伽，倉庫盈實金銀具足，奴婢成行無所乏少。

有一白㲲手巾挂著池邊，遇天風起吹王殿前。王即大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以，諸臣皆言：「國將欲大興，天賜白㲲。」唯樹提伽默然無言。王問樹提伽：「諸臣皆喜，卿何以無言？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家拭體之巾，挂著池邊，遇天風起吹王殿前。以是之故，默然無言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一白㲲手巾挂著池邊，遇天風起吹王殿前。王即大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以，諸臣皆言：「國將欲大興，天賜白㲲。」唯樹提伽默然無言。王問樹提伽：「諸臣皆喜，卿何以無言？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家拭體之巾，挂著池邊，遇天風起吹王殿前。以是之故，默然無言。」

却後數日，有一九色金華大如車輪，遇天風起吹王殿前。王即大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以。諸臣皆言：「國將欲大興，天賜金華。」臣樹提伽默然無言。王問樹提伽：「諸臣皆喜，卿何以無言？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家後園中萎落之華，遇天風起吹王殿前。以是之故，默然無言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 却後數日，有一九色金華大如車輪，遇天風起吹王殿前。王即大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以。諸臣皆言：「國將欲大興，天賜金華。」臣樹提伽默然無言。王問樹提伽：「諸臣皆喜，卿何以無言？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家後園中萎落之華，遇天風起吹王殿前。以是之故，默然無言。」

王問提伽：「卿家乃爾。速作調度，吾欲將領二十萬眾到卿家看望。」樹提伽答言：「願王相隨至臣之家，臣有自然床席不須人布，自然飲食不須人作，自然擎來不須喚呼，自然擎去不須反顧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王問提伽：「卿家乃爾。速作調度，吾欲將領二十萬眾到卿家看望。」樹提伽答言：「願王相隨至臣之家，臣有自然床席不須人布，自然飲食不須人作，自然擎來不須喚呼，自然擎去不須反顧。」

王即將領二十萬眾，到樹提伽家遊看。南門直入，門中有一童子，顏容端正，肉色瑤悅，甚復可愛。王問樹提伽：「是卿家兒孫耶？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家守門之奴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即將領二十萬眾，到樹提伽家遊看。南門直入，門中有一童子，顏容端正，肉色瑤悅，甚復可愛。王問樹提伽：「是卿家兒孫耶？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家守門之奴。」

小復前進到其中門，有一童女，顏容端正，肉色瑤悅，甚復可愛。王問樹提伽：「是卿家婦女耶？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家守閤之婢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小復前進到其中門，有一童女，顏容端正，肉色瑤悅，甚復可愛。王問樹提伽：「是卿家婦女耶？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家守閤之婢。」

小復前進到其戶內，白銀為壁，水精為地，王呼水流疑不得進，樹提伽即導王前而入，黃金為床，白玉為机，樹提伽婦有百二十重金銀幃帳。樹提伽婦端正無雙，為王作禮眼中淚出。王問提伽：「卿婦見我，有何不㤿，眼中淚出？」提伽答言：「不敢欺王！聞王煙氣，以是之故，眼中淚出。」王言：「庶人然脂，諸侯然蠟，天子然漆，亦無煙也，何得淚出？」提伽答言：「不敢欺王！是臣之家有一明月神珠挂著殿堂，晝夜無異，不須火光，王是煙中之王，是故聞氣耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小復前進到其戶內，白銀為壁，水精為地，王呼水流疑不得進，樹提伽即導王前而入，黃金為床，白玉為机，樹提伽婦有百二十重金銀幃帳。樹提伽婦端正無雙，為王作禮眼中淚出。王問提伽：「卿婦見我，有何不㤿，眼中淚出？」提伽答言：「不敢欺王！聞王煙氣，以是之故，眼中淚出。」王言：「庶人然脂，諸侯然蠟，天子然漆，亦無煙也，何得淚出？」提伽答言：「不敢欺王！是臣之家有一明月神珠挂著殿堂，晝夜無異，不須火光，王是煙中之王，是故聞氣耳。」

樹提伽家堂前有十二重高樓，將王上頭，視東忘西，視南忘北，奄奄忽忽以經一月。大臣白言：「國計事大，事須還歸，斷理人民。」王謂：「須臾，小復可忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樹提伽家堂前有十二重高樓，將王上頭，視東忘西，視南忘北，奄奄忽忽以經一月。大臣白言：「國計事大，事須還歸，斷理人民。」王謂：「須臾，小復可忍。」

樹提伽將王後園中遊看，流泉浴池中沐浴，食果自適，甘美無比，甚復可愛，以至一月。大臣白王：「可須還國，國計事大，斷理人民。」王謂：「吁！須臾，小復可忍。」樹提伽即布施金銀珍寶、綾羅繒綵，二十萬眾人馬車乘一時俱重還國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樹提伽將王後園中遊看，流泉浴池中沐浴，食果自適，甘美無比，甚復可愛，以至一月。大臣白王：「可須還國，國計事大，斷理人民。」王謂：「吁！須臾，小復可忍。」樹提伽即布施金銀珍寶、綾羅繒綵，二十萬眾人馬車乘一時俱重還國。

王即會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以：「樹提伽是我之臣，婦女舍宅過甚於我。我欲伐之，可取與不？」諸臣皆言：「宜可取之。」王即興四十萬眾，搥鐘鳴鼓，往圍樹提伽舍數百餘重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以：「樹提伽是我之臣，婦女舍宅過甚於我。我欲伐之，可取與不？」諸臣皆言：「宜可取之。」王即興四十萬眾，搥鐘鳴鼓，往圍樹提伽舍數百餘重。

樹提伽家門中，有一力士，手捉金杖一擬，四十萬眾一時俱倒，手脚繚戾，尻髖妸婆，狀似醉容，搖頭頗𩒰，臥地不起。樹提伽乘飛雲輪，車在虛空中問諸人等：「來時何意，臥地不起？」諸人答樹提伽言：「國王遣我來，欲伐長者。長者門中有一力士，手捉金杖一擬我等，四十萬眾一時俱倒，臥地不能起。」樹提伽問之曰：「欲得起不？」諸人皆言：「我欲得起。」樹提伽放大神目一視，四十萬眾一時俱起，還其本國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樹提伽家門中，有一力士，手捉金杖一擬，四十萬眾一時俱倒，手脚繚戾，尻髖妸婆，狀似醉容，搖頭頗𩒰，臥地不起。樹提伽乘飛雲輪，車在虛空中問諸人等：「來時何意，臥地不起？」諸人答樹提伽言：「國王遣我來，欲伐長者。長者門中有一力士，手捉金杖一擬我等，四十萬眾一時俱倒，臥地不能起。」樹提伽問之曰：「欲得起不？」諸人皆言：「我欲得起。」樹提伽放大神目一視，四十萬眾一時俱起，還其本國。

王即遣使者喚樹提伽，樹提伽與王同車，而共載之，往至佛所，問言：「世尊！樹提伽是我之臣，前身有何功德，婦女舍宅過甚於我？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即遣使者喚樹提伽，樹提伽與王同車，而共載之，往至佛所，問言：「世尊！樹提伽是我之臣，前身有何功德，婦女舍宅過甚於我？」

佛言：「樹提伽布施功德，現天上受樂。昔五百商主將諸商人，齎持重寶經過險路，奔空山中，走逢一病道人，給其草屋厚敷床褥，給其水漿鎢錥米糧，給其燈燭，于時乞願天堂之報，今得果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「樹提伽布施功德，現天上受樂。昔五百商主將諸商人，齎持重寶經過險路，奔空山中，走逢一病道人，給其草屋厚敷床褥，給其水漿鎢錥米糧，給其燈燭，于時乞願天堂之報，今得果報。」

佛言：「是時布施者，今樹提伽夫婦是也；于時病道人者，今我身是也；五百商主及商人者，皆得阿羅漢道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是時布施者，今樹提伽夫婦是也；于時病道人者，今我身是也；五百商主及商人者，皆得阿羅漢道。」