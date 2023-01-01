佛說樹提伽經
劉宋 求那跋陀羅譯1卷CBETA T0540a少于一万字 12 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說樹提伽經
佛說樹提伽經
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宋于闐國三藏求那跋陀羅譯
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佛言：
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昔有一大富長者名樹提伽，倉庫盈實金銀具足，奴婢成行無所乏少。
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有一白㲲手巾挂著池邊，遇天風起吹王殿前。王即大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以，諸臣皆言：「國將欲大興，天賜白㲲。」唯樹提伽默然無言。王問樹提伽：「諸臣皆喜，卿何以無言？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家拭體之巾，挂著池邊，遇天風起吹王殿前。以是之故，默然無言。」
有一白㲲手巾挂著池邊，遇天風起吹王殿前。王即大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以，諸臣皆言：「國將欲大興，天賜白㲲。」唯樹提伽默然無言。王問樹提伽：「諸臣皆喜，卿何以無言？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家拭體之巾，挂著池邊，遇天風起吹王殿前。以是之故，默然無言。」
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却後數日，有一九色金華大如車輪，遇天風起吹王殿前。王即大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以。諸臣皆言：「國將欲大興，天賜金華。」臣樹提伽默然無言。王問樹提伽：「諸臣皆喜，卿何以無言？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家後園中萎落之華，遇天風起吹王殿前。以是之故，默然無言。」
却後數日，有一九色金華大如車輪，遇天風起吹王殿前。王即大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以。諸臣皆言：「國將欲大興，天賜金華。」臣樹提伽默然無言。王問樹提伽：「諸臣皆喜，卿何以無言？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家後園中萎落之華，遇天風起吹王殿前。以是之故，默然無言。」
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王問提伽：「卿家乃爾。速作調度，吾欲將領二十萬眾到卿家看望。」樹提伽答言：「願王相隨至臣之家，臣有自然床席不須人布，自然飲食不須人作，自然擎來不須喚呼，自然擎去不須反顧。」
王問提伽：「卿家乃爾。速作調度，吾欲將領二十萬眾到卿家看望。」樹提伽答言：「願王相隨至臣之家，臣有自然床席不須人布，自然飲食不須人作，自然擎來不須喚呼，自然擎去不須反顧。」
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王即將領二十萬眾，到樹提伽家遊看。南門直入，門中有一童子，顏容端正，肉色瑤悅，甚復可愛。王問樹提伽：「是卿家兒孫耶？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家守門之奴。」
王即將領二十萬眾，到樹提伽家遊看。南門直入，門中有一童子，顏容端正，肉色瑤悅，甚復可愛。王問樹提伽：「是卿家兒孫耶？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家守門之奴。」
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小復前進到其中門，有一童女，顏容端正，肉色瑤悅，甚復可愛。王問樹提伽：「是卿家婦女耶？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家守閤之婢。」
小復前進到其中門，有一童女，顏容端正，肉色瑤悅，甚復可愛。王問樹提伽：「是卿家婦女耶？」提伽答言：「不敢欺王！是臣家守閤之婢。」
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小復前進到其戶內，白銀為壁，水精為地，王呼水流疑不得進，樹提伽即導王前而入，黃金為床，白玉為机，樹提伽婦有百二十重金銀幃帳。樹提伽婦端正無雙，為王作禮眼中淚出。王問提伽：「卿婦見我，有何不㤿，眼中淚出？」提伽答言：「不敢欺王！聞王煙氣，以是之故，眼中淚出。」王言：「庶人然脂，諸侯然蠟，天子然漆，亦無煙也，何得淚出？」提伽答言：「不敢欺王！是臣之家有一明月神珠挂著殿堂，晝夜無異，不須火光，王是煙中之王，是故聞氣耳。」
小復前進到其戶內，白銀為壁，水精為地，王呼水流疑不得進，樹提伽即導王前而入，黃金為床，白玉為机，樹提伽婦有百二十重金銀幃帳。樹提伽婦端正無雙，為王作禮眼中淚出。王問提伽：「卿婦見我，有何不㤿，眼中淚出？」提伽答言：「不敢欺王！聞王煙氣，以是之故，眼中淚出。」王言：「庶人然脂，諸侯然蠟，天子然漆，亦無煙也，何得淚出？」提伽答言：「不敢欺王！是臣之家有一明月神珠挂著殿堂，晝夜無異，不須火光，王是煙中之王，是故聞氣耳。」
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樹提伽家堂前有十二重高樓，將王上頭，視東忘西，視南忘北，奄奄忽忽以經一月。大臣白言：「國計事大，事須還歸，斷理人民。」王謂：「須臾，小復可忍。」
樹提伽家堂前有十二重高樓，將王上頭，視東忘西，視南忘北，奄奄忽忽以經一月。大臣白言：「國計事大，事須還歸，斷理人民。」王謂：「須臾，小復可忍。」
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樹提伽將王後園中遊看，流泉浴池中沐浴，食果自適，甘美無比，甚復可愛，以至一月。大臣白王：「可須還國，國計事大，斷理人民。」王謂：「吁！須臾，小復可忍。」樹提伽即布施金銀珍寶、綾羅繒綵，二十萬眾人馬車乘一時俱重還國。
樹提伽將王後園中遊看，流泉浴池中沐浴，食果自適，甘美無比，甚復可愛，以至一月。大臣白王：「可須還國，國計事大，斷理人民。」王謂：「吁！須臾，小復可忍。」樹提伽即布施金銀珍寶、綾羅繒綵，二十萬眾人馬車乘一時俱重還國。
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王即會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以：「樹提伽是我之臣，婦女舍宅過甚於我。我欲伐之，可取與不？」諸臣皆言：「宜可取之。」王即興四十萬眾，搥鐘鳴鼓，往圍樹提伽舍數百餘重。
王即會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以：「樹提伽是我之臣，婦女舍宅過甚於我。我欲伐之，可取與不？」諸臣皆言：「宜可取之。」王即興四十萬眾，搥鐘鳴鼓，往圍樹提伽舍數百餘重。
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樹提伽家門中，有一力士，手捉金杖一擬，四十萬眾一時俱倒，手脚繚戾，尻髖妸婆，狀似醉容，搖頭頗𩒰，臥地不起。樹提伽乘飛雲輪，車在虛空中問諸人等：「來時何意，臥地不起？」諸人答樹提伽言：「國王遣我來，欲伐長者。長者門中有一力士，手捉金杖一擬我等，四十萬眾一時俱倒，臥地不能起。」樹提伽問之曰：「欲得起不？」諸人皆言：「我欲得起。」樹提伽放大神目一視，四十萬眾一時俱起，還其本國。
樹提伽家門中，有一力士，手捉金杖一擬，四十萬眾一時俱倒，手脚繚戾，尻髖妸婆，狀似醉容，搖頭頗𩒰，臥地不起。樹提伽乘飛雲輪，車在虛空中問諸人等：「來時何意，臥地不起？」諸人答樹提伽言：「國王遣我來，欲伐長者。長者門中有一力士，手捉金杖一擬我等，四十萬眾一時俱倒，臥地不能起。」樹提伽問之曰：「欲得起不？」諸人皆言：「我欲得起。」樹提伽放大神目一視，四十萬眾一時俱起，還其本國。
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王即遣使者喚樹提伽，樹提伽與王同車，而共載之，往至佛所，問言：「世尊！樹提伽是我之臣，前身有何功德，婦女舍宅過甚於我？」
王即遣使者喚樹提伽，樹提伽與王同車，而共載之，往至佛所，問言：「世尊！樹提伽是我之臣，前身有何功德，婦女舍宅過甚於我？」
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佛言：「樹提伽布施功德，現天上受樂。昔五百商主將諸商人，齎持重寶經過險路，奔空山中，走逢一病道人，給其草屋厚敷床褥，給其水漿鎢錥米糧，給其燈燭，于時乞願天堂之報，今得果報。」
佛言：「樹提伽布施功德，現天上受樂。昔五百商主將諸商人，齎持重寶經過險路，奔空山中，走逢一病道人，給其草屋厚敷床褥，給其水漿鎢錥米糧，給其燈燭，于時乞願天堂之報，今得果報。」
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佛言：「是時布施者，今樹提伽夫婦是也；于時病道人者，今我身是也；五百商主及商人者，皆得阿羅漢道。」
佛言：「是時布施者，今樹提伽夫婦是也；于時病道人者，今我身是也；五百商主及商人者，皆得阿羅漢道。」
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