盧至長者因緣經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧至長者因緣經

失譯人今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人今附東晉錄

「若著慳貪，人天所賤，是以智者應當布施。所以者何？我昔曾聞，有大長者，名曰盧至，其家巨富財產無量，倉庫盈溢如毘沙門，由其往昔於勝福田修布施因，故獲其報。然其施時不能至心，以是之故，雖復富有，意常下劣；所著衣裳，垢膩不淨；所可食者，雜穀、稗、莠、藜、藿、草、菜，以充其飢；酢漿空水，用療其渴；乘朽故車，編草草葉，用以為蓋；於己財物，皆生慳悋，勞神役思，勤加守護，營理疲苦，猶如奴僕，為一切人之所嗤笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若著慳貪，人天所賤，是以智者應當布施。所以者何？我昔曾聞，有大長者，名曰盧至，其家巨富財產無量，倉庫盈溢如毘沙門，由其往昔於勝福田修布施因，故獲其報。然其施時不能至心，以是之故，雖復富有，意常下劣；所著衣裳，垢膩不淨；所可食者，雜穀、稗、莠、藜、藿、草、菜，以充其飢；酢漿空水，用療其渴；乘朽故車，編草草葉，用以為蓋；於己財物，皆生慳悋，勞神役思，勤加守護，營理疲苦，猶如奴僕，為一切人之所嗤笑。」

爾時，羅睺羅即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，羅睺羅即說偈言：

「所施因不同， 受果各有異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所施因不同， 受果各有異，

信施志誠濃， 獲報恣心意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信施志誠濃， 獲報恣心意。

若不懷殷重， 徒施無淨報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不懷殷重， 徒施無淨報，

盧至雖巨富， 輕賤致嗤笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧至雖巨富， 輕賤致嗤笑。」

「又於一時城中節會，莊嚴屋宅，塗飾彩畫，懸繒幡蓋，琉璃裝飾處處周遍，懸諸華冠，香水灑地，嚴眾名華，窓牖門戶以華裝校，各各皆有種種伎樂、歌舞、嬉戲，歡娛受樂如諸天宮。諸門之中，皆以金瓶盛滿香水，諸里巷中懸繒幡蓋，散眾名華，香水灑地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於一時城中節會，莊嚴屋宅，塗飾彩畫，懸繒幡蓋，琉璃裝飾處處周遍，懸諸華冠，香水灑地，嚴眾名華，窓牖門戶以華裝校，各各皆有種種伎樂、歌舞、嬉戲，歡娛受樂如諸天宮。諸門之中，皆以金瓶盛滿香水，諸里巷中懸繒幡蓋，散眾名華，香水灑地。

「盧至爾時見諸人民，種種會同，戲舞盡歡，便生念言：『奴婢、乞人、下賤之者，皆假借衣服，食美飲食；我今衣服、瓔珞、財寶自足，我今何為而不自樂？』疾走歸家，自取鑰匙開庫藏門，取五錢已，還閉鎖門，即自思念：『我今若於家中食者，母妻眷屬不可周遍；若至他家，或有主人及以乞者來從我索。』於是即用兩錢買麨，兩錢酤酒，一錢買葱，從自家中，衣衿裹鹽，齎出城外，趣於樹下。既至樹下，見有多烏，若此停止，烏來摶撮，即詣塚間，見有諸狗，復更逃避至空靜處。酒中著鹽，和麨食葱。先不飲酒，即時大醉。既大醉已，而作是言：『舉國即時大作歡樂，我今何為獨不歡樂？』即便起舞、揚聲而歌，其歌辭曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盧至爾時見諸人民，種種會同，戲舞盡歡，便生念言：『奴婢、乞人、下賤之者，皆假借衣服，食美飲食；我今衣服、瓔珞、財寶自足，我今何為而不自樂？』疾走歸家，自取鑰匙開庫藏門，取五錢已，還閉鎖門，即自思念：『我今若於家中食者，母妻眷屬不可周遍；若至他家，或有主人及以乞者來從我索。』於是即用兩錢買麨，兩錢酤酒，一錢買葱，從自家中，衣衿裹鹽，齎出城外，趣於樹下。既至樹下，見有多烏，若此停止，烏來摶撮，即詣塚間，見有諸狗，復更逃避至空靜處。酒中著鹽，和麨食葱。先不飲酒，即時大醉。既大醉已，而作是言：『舉國即時大作歡樂，我今何為獨不歡樂？』即便起舞、揚聲而歌，其歌辭曰：

「『縱令帝釋， 今日歡樂， 尚不及我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『縱令帝釋， 今日歡樂， 尚不及我，

況毘沙門？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況毘沙門？』

「復作是言：『我今節慶際，縱酒大歡樂，踰過毘沙門，亦勝天帝釋。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是言：『我今節慶際，縱酒大歡樂，踰過毘沙門，亦勝天帝釋。』

「釋提桓因與無數天眾欲至祇桓，於其道邊，見此盧至既醉且舞，而歌言勝於帝釋。帝釋默念：『此慳貪人屏處飲酒，罵辱於我。』復作是念：『我於今者，莫至佛所，先惱於彼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋提桓因與無數天眾欲至祇桓，於其道邊，見此盧至既醉且舞，而歌言勝於帝釋。帝釋默念：『此慳貪人屏處飲酒，罵辱於我。』復作是念：『我於今者，莫至佛所，先惱於彼。』

「釋提桓因即變己身猶如盧至，即到其家，聚集父母、僕使、眷屬，於母前坐而白母言：『聽我愛語！我於前後，有大慳鬼隨逐於我，所以使我惜不噉食，不與父母及以眷屬錢財寶物，皆由慳鬼。今日出行，值一道人，與我好呪，得除慳鬼；若彼慳鬼設復更來，終不重能惱亂於我。然此慳鬼與我相似，設當來者，諸守門人痛當打棒。其必詐稱：「我是盧至。」一切家人莫信其語。』大開庫藏，出諸財物，作好飲食，與其母妻及以眷屬，悉令充飽。飲食已竟，語守門者：『急速閉門，慳鬼儻來，待我分付瓔珞，遍賜衣服，作諸伎樂，然後開門。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋提桓因即變己身猶如盧至，即到其家，聚集父母、僕使、眷屬，於母前坐而白母言：『聽我愛語！我於前後，有大慳鬼隨逐於我，所以使我惜不噉食，不與父母及以眷屬錢財寶物，皆由慳鬼。今日出行，值一道人，與我好呪，得除慳鬼；若彼慳鬼設復更來，終不重能惱亂於我。然此慳鬼與我相似，設當來者，諸守門人痛當打棒。其必詐稱：「我是盧至。」一切家人莫信其語。』大開庫藏，出諸財物，作好飲食，與其母妻及以眷屬，悉令充飽。飲食已竟，語守門者：『急速閉門，慳鬼儻來，待我分付瓔珞，遍賜衣服，作諸伎樂，然後開門。』

「即時大開庫藏，上妙瓔珞先用與母，次者與婦，舍內男女盡皆遍與；其外來客，亦與瓔珞及以衣食，作眾伎樂。其家眷屬眾香塗身，燒黑沈水。于時帝釋，一手捉母，一手携婦，歡樂起舞，歡娛嬉戲，不可具說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即時大開庫藏，上妙瓔珞先用與母，次者與婦，舍內男女盡皆遍與；其外來客，亦與瓔珞及以衣食，作眾伎樂。其家眷屬眾香塗身，燒黑沈水。于時帝釋，一手捉母，一手携婦，歡樂起舞，歡娛嬉戲，不可具說。

「舍衛城人皆聞盧至長者慳鬼得除，一切集會盡來觀之。盧至醉醒，還來入城，即歸己家，見諸人眾，充塞其門，復聞家中歌舞之聲，極大驚愕，作是思惟：『將非是王以瞋我故，將諸群臣大集兵眾來至我家，欲誅於我？為是舍衛城人因作節會，盡入我家？為是諸天欲增益我，來至我家，作斯伎樂？為是家人破我庫藏，而自噉食？』思惟是已，疾走衝門，高聲大呌，喚其家人。時其家人音樂聲亂，都無聞者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍衛城人皆聞盧至長者慳鬼得除，一切集會盡來觀之。盧至醉醒，還來入城，即歸己家，見諸人眾，充塞其門，復聞家中歌舞之聲，極大驚愕，作是思惟：『將非是王以瞋我故，將諸群臣大集兵眾來至我家，欲誅於我？為是舍衛城人因作節會，盡入我家？為是諸天欲增益我，來至我家，作斯伎樂？為是家人破我庫藏，而自噉食？』思惟是已，疾走衝門，高聲大呌，喚其家人。時其家人音樂聲亂，都無聞者。

「帝釋聞喚聲，語眾人言：『誰打門喚？汝等且止音樂，或能是彼慳鬼還來。』人聞有鬼，即大開門，一切走避。時彼盧至走來入屋，見於帝釋眷屬圍遶，正處中坐，母處其右，婦處其左，莊嚴衣服，著好瓔珞，鼓樂絃歌，飲酒慶會，容色熙怡，羅列而坐。盧至愕然，驚問釋言：『汝是誰耶？來我家中放逸如是。』釋微笑言：『今日家人，自識於我。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝釋聞喚聲，語眾人言：『誰打門喚？汝等且止音樂，或能是彼慳鬼還來。』人聞有鬼，即大開門，一切走避。時彼盧至走來入屋，見於帝釋眷屬圍遶，正處中坐，母處其右，婦處其左，莊嚴衣服，著好瓔珞，鼓樂絃歌，飲酒慶會，容色熙怡，羅列而坐。盧至愕然，驚問釋言：『汝是誰耶？來我家中放逸如是。』釋微笑言：『今日家人，自識於我。』

「其家眷屬即問盧至：『汝為是誰？』盧至答曰：『我是盧至。』舉家盡皆同聲，指釋而作是言：『此是盧至，我之家主。』盧至尋復問家人言：『我今是誰？』家人答言：『汝之雖認似盧至鬼。』盧至復言：『我非是鬼。我是盧至，汝等今者宜好觀察。』顧語母言：『母是我母，兄是我兄，弟是我弟，妻者是我所敬之妻，子者是我所念之子，一切僕從，盡是我有。』復指帝釋，語家人言：『此是餘人，顏貌似我，幻化作我。我從小來，產業積聚，錢財庫藏，是誰幻惑散我財物？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其家眷屬即問盧至：『汝為是誰？』盧至答曰：『我是盧至。』舉家盡皆同聲，指釋而作是言：『此是盧至，我之家主。』盧至尋復問家人言：『我今是誰？』家人答言：『汝之雖認似盧至鬼。』盧至復言：『我非是鬼。我是盧至，汝等今者宜好觀察。』顧語母言：『母是我母，兄是我兄，弟是我弟，妻者是我所敬之妻，子者是我所念之子，一切僕從，盡是我有。』復指帝釋，語家人言：『此是餘人，顏貌似我，幻化作我。我從小來，產業積聚，錢財庫藏，是誰幻惑散我財物？』

「時其家人，咸皆不信。釋問母言：『今我兩人，極相似不？』母答言：『彼鬼形貌甚似於汝。』母復語釋：『觀汝孝順，奉事於我，真實知汝，我所生子，彼實是鬼。若汝二人俱孝順我，我不能別。以汝孝順，彼人悖逆，故我定知汝是我子。』迴語婦言：『彼是汝夫，汝今何為不相鳴捉？』其婦羞赧而作是言：『怪哉！何不滅去？終不為其而作婦也。』婦語釋言：『大家！我今寧在爾邊而死，終不在彼鬼邊而生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時其家人，咸皆不信。釋問母言：『今我兩人，極相似不？』母答言：『彼鬼形貌甚似於汝。』母復語釋：『觀汝孝順，奉事於我，真實知汝，我所生子，彼實是鬼。若汝二人俱孝順我，我不能別。以汝孝順，彼人悖逆，故我定知汝是我子。』迴語婦言：『彼是汝夫，汝今何為不相鳴捉？』其婦羞赧而作是言：『怪哉！何不滅去？終不為其而作婦也。』婦語釋言：『大家！我今寧在爾邊而死，終不在彼鬼邊而生。』

「釋語家人：『爾定知我是盧至者，何為前彼鬼使入耶？』時其家人聞此語已，即時倒曳盧至之脚，牽挽打棒，驅令出門。到里巷中舉聲大哭，唱言：『怪哉！我於今者，身形面首為異於本，何故家人見棄如是？』復語左右：『我今此身如本身不？今我之面如本面不？言語行來、長短相貌為異不異？』傍人語言：『汝故如本，與先不異。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋語家人：『爾定知我是盧至者，何為前彼鬼使入耶？』時其家人聞此語已，即時倒曳盧至之脚，牽挽打棒，驅令出門。到里巷中舉聲大哭，唱言：『怪哉！我於今者，身形面首為異於本，何故家人見棄如是？』復語左右：『我今此身如本身不？今我之面如本面不？言語行來、長短相貌為異不異？』傍人語言：『汝故如本，與先不異。』

「復語人言：『我今是誰？將非化作他異人不？竟為字誰？我今為在何處？』復長歎曰：『奇哉，怪哉！我於今者，知何所道？』盧至爾時如似顛狂，其餘親里非家人者，咸來慰喻：『汝慎莫懼！汝是盧至。汝於今者，在舍衛城中市上。我等是汝親里，故來看汝。汝好強意，當作方計以自分明。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復語人言：『我今是誰？將非化作他異人不？竟為字誰？我今為在何處？』復長歎曰：『奇哉，怪哉！我於今者，知何所道？』盧至爾時如似顛狂，其餘親里非家人者，咸來慰喻：『汝慎莫懼！汝是盧至。汝於今者，在舍衛城中市上。我等是汝親里，故來看汝。汝好強意，當作方計以自分明。』

「盧至爾時聞是語已，意用小安，抆淚而言，更問餘人：『我為實是盧至以不？』餘人答言：『汝實是盧至。』盧至語眾人言：『汝等皆能為我證不？』眾人皆言：『我等諸人皆為汝證，實是盧至。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盧至爾時聞是語已，意用小安，抆淚而言，更問餘人：『我為實是盧至以不？』餘人答言：『汝實是盧至。』盧至語眾人言：『汝等皆能為我證不？』眾人皆言：『我等諸人皆為汝證，實是盧至。』

「盧至答言：『汝等若爾，聽我廣說因緣： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盧至答言：『汝等若爾，聽我廣說因緣：

「『誰有年少人， 與我極相似， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『誰有年少人， 與我極相似，

共我所愛婦， 同床接膝坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共我所愛婦， 同床接膝坐。

所親家眷屬， 見打驅逐出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所親家眷屬， 見打驅逐出，

所親皆愛彼， 安止我家中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所親皆愛彼， 安止我家中。

我忍飢寒苦， 積聚諸錢財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我忍飢寒苦， 積聚諸錢財，

彼今自在用， 我無一毫分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼今自在用， 我無一毫分，

猶如毘沙門， 自恣於衣食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如毘沙門， 自恣於衣食。

城中諸人等， 各各生疑怪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城中諸人等， 各各生疑怪，

皆作如是言： 「此事當云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆作如是言： 「此事當云何？」

中有明智者， 而作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中有明智者， 而作如是言：

「此間淫狡人， 形貌似盧至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此間淫狡人， 形貌似盧至，

知其大慳貪， 故來惱亂之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知其大慳貪， 故來惱亂之；

我等共證拔， 不宜便棄捨。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等共證拔， 不宜便棄捨。」』

「爾時，諸人聞是語已，皆悉同心，咸言：『盧至！汝今云何？欲何所為？』盧至即時，而作是言：『汝等諸人為我集會，明日當共至於王所。』眾人咸言：『明當送汝至於王所。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，諸人聞是語已，皆悉同心，咸言：『盧至！汝今云何？欲何所為？』盧至即時，而作是言：『汝等諸人為我集會，明日當共至於王所。』眾人咸言：『明當送汝至於王所。』

「至明日已，諸人言曰：『善哉！善哉！今正是時。』盧至即言：『此是大事。我於己財不得自在，汝等若能貸我錢財，若我得者，當償於汝。』諸人皆言：『隨所須欲，當給於汝。』又問：『欲須何物？』爾時，盧至長者而言：『今汝與我二張㲲來，使直四銖金，當上於王。』諸人皆笑，作是念言：『盧至先來不曾有是，念言四銖，乃是大施。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至明日已，諸人言曰：『善哉！善哉！今正是時。』盧至即言：『此是大事。我於己財不得自在，汝等若能貸我錢財，若我得者，當償於汝。』諸人皆言：『隨所須欲，當給於汝。』又問：『欲須何物？』爾時，盧至長者而言：『今汝與我二張㲲來，使直四銖金，當上於王。』諸人皆笑，作是念言：『盧至先來不曾有是，念言四銖，乃是大施。』

「盧至爾時即挾二張㲲，到於王門，語通門者言：『我於今者欲有貢獻。』時守門人極驚笑言：『我於三十年中，未曾聞彼來至門中有所貢獻，今日云何卒能如是？』時守門者，即入白王，合掌而言：『未曾有也！盧至今者在於門中，欲有所貢。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盧至爾時即挾二張㲲，到於王門，語通門者言：『我於今者欲有貢獻。』時守門人極驚笑言：『我於三十年中，未曾聞彼來至門中有所貢獻，今日云何卒能如是？』時守門者，即入白王，合掌而言：『未曾有也！盧至今者在於門中，欲有所貢。』

「王意沈審，不卒瞋喜，但自思惟：『今日將不因於節會，有諸人等來至門中，盧至慳悋，亦復不應來至我門；守門之人不應於我而作調戲。意為云何？我不能信。夫為王者，譬如大海不逆細流，寧可計其財物多少？』王於爾時即便聽前。王作是念：『而此盧至稟性慳悋，將不死到，卒能如是？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王意沈審，不卒瞋喜，但自思惟：『今日將不因於節會，有諸人等來至門中，盧至慳悋，亦復不應來至我門；守門之人不應於我而作調戲。意為云何？我不能信。夫為王者，譬如大海不逆細流，寧可計其財物多少？』王於爾時即便聽前。王作是念：『而此盧至稟性慳悋，將不死到，卒能如是？』

「即時盧至共於眾人往到王所，欲出二㲲用奉於王，以手挽㲲，其腋急挾，挽不能得，便自迴轉，盡力痛挽，方乃得出。既得出已，帝釋即化作兩束草。顧見草束生大慚愧，即便坐地。王見如是，即起慈愍而語之言：『縱令草束，亦無所苦，欲有所說隨汝意道。』盧至悲噎歔欷而言：『我見此草羞慚之盛，不能以身陷入于地。不知今者為有此身，為無此身？知何所云？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即時盧至共於眾人往到王所，欲出二㲲用奉於王，以手挽㲲，其腋急挾，挽不能得，便自迴轉，盡力痛挽，方乃得出。既得出已，帝釋即化作兩束草。顧見草束生大慚愧，即便坐地。王見如是，即起慈愍而語之言：『縱令草束，亦無所苦，欲有所說隨汝意道。』盧至悲噎歔欷而言：『我見此草羞慚之盛，不能以身陷入于地。不知今者為有此身，為無此身？知何所云？』

「王聞其言，特生哀愍，問傍人言：『彼今哀塞，不能得言。汝等若知其意，當代道之。』傍人答王：『盧至今來仰白王者，不知何人形貌相似，至於其家中，詐稱盧至，能使家人生其愛著；散用財物，一切蕩盡，使其家人都不識別，驅其令出，返如路人，以是之故，其心懊惱，不能出言。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王聞其言，特生哀愍，問傍人言：『彼今哀塞，不能得言。汝等若知其意，當代道之。』傍人答王：『盧至今來仰白王者，不知何人形貌相似，至於其家中，詐稱盧至，能使家人生其愛著；散用財物，一切蕩盡，使其家人都不識別，驅其令出，返如路人，以是之故，其心懊惱，不能出言。』

「王言：『若如此者，實應苦惱。何以故？自己財物為他所用。雖復如是，我當斷理，使其還得室家財物。』王復言曰：『世間之人雖形相似，然其心意未必一等；雖心相似，然其形體隱屏之處，有諸密事可不相知，必有小異。汝莫愁憂，我今為汝，當細撿校。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王言：『若如此者，實應苦惱。何以故？自己財物為他所用。雖復如是，我當斷理，使其還得室家財物。』王復言曰：『世間之人雖形相似，然其心意未必一等；雖心相似，然其形體隱屏之處，有諸密事可不相知，必有小異。汝莫愁憂，我今為汝，當細撿校。』

「時有一臣，名曰宿舊，即起合掌而白王言：『善哉，大王！王之智慧慈惻阿枉，正應如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有一臣，名曰宿舊，即起合掌而白王言：『善哉，大王！王之智慧慈惻阿枉，正應如是。』

「爾時，宿舊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，宿舊即說偈言：

「『憂苦怖畏者， 王為作救護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『憂苦怖畏者， 王為作救護，

貧窮困厄者， 王當作親友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧窮困厄者， 王當作親友。

正真修善者， 王共為法朋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正真修善者， 王共為法朋，

於諸惡行者， 王為作象鈎。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸惡行者， 王為作象鈎。』

「爾時，盧至五體投地，而白王言：『我家密弆(起舉)財寶之處，彼終不能而得知處；我身有密事，何必能知？唯願大王為我撿校！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，盧至五體投地，而白王言：『我家密弆(起舉)財寶之處，彼終不能而得知處；我身有密事，何必能知？唯願大王為我撿校！』

「王即遣使往喚彼人似盧至者，語令疾來。即便喚來，即至王所，在一面立。王形相二人，不能分別。王諦觀之，生未曾有想：『年紀相貌、形體大小、面目語笑、顏色皆同，如幻化所作，等無有異。今此二人在我前立，不可分別，使我驚疑。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王即遣使往喚彼人似盧至者，語令疾來。即便喚來，即至王所，在一面立。王形相二人，不能分別。王諦觀之，生未曾有想：『年紀相貌、形體大小、面目語笑、顏色皆同，如幻化所作，等無有異。今此二人在我前立，不可分別，使我驚疑。』

「王問喚來者言：『汝為是誰？』便自慨歎而言：『我今徒為此生，不如其死。我今云何生長王國不為王識？方問我言：「而名是誰？」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王問喚來者言：『汝為是誰？』便自慨歎而言：『我今徒為此生，不如其死。我今云何生長王國不為王識？方問我言：「而名是誰？」』

「王小慚赧：『此實盧至。』語前者言：『汝今復欲何所論道？』盧至答言：『我是盧至，彼非是也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王小慚赧：『此實盧至。』語前者言：『汝今復欲何所論道？』盧至答言：『我是盧至，彼非是也。』

「王言：『汝今二人如鏡中像，色貌一種，云何可別？』盧至白言：『以是事故，我先歸王，若似有人病痛苦厄、急難恐怖，悉歸於王。』王言：『實爾，我所以受人租賦正為是事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王言：『汝今二人如鏡中像，色貌一種，云何可別？』盧至白言：『以是事故，我先歸王，若似有人病痛苦厄、急難恐怖，悉歸於王。』王言：『實爾，我所以受人租賦正為是事。』

「王小思惟，語帝釋言：『我欲問汝，盧至為性慳貪，汝好惠施，其性各異，汝今云何言是盧至？』帝釋答言：『王今應作如是細問。實如王言，雖爾，我親自從佛教：慳貪之者，墮餓鬼中，百千萬歲受飢渴苦，求索膿血、𡱁尿不淨，終不能得如毛髮許；清冷河泉，變成流火。我聞慳貪有如是過，畏怖因緣，欲捨是惡，以是事故，即便捨慳，施心即生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王小思惟，語帝釋言：『我欲問汝，盧至為性慳貪，汝好惠施，其性各異，汝今云何言是盧至？』帝釋答言：『王今應作如是細問。實如王言，雖爾，我親自從佛教：慳貪之者，墮餓鬼中，百千萬歲受飢渴苦，求索膿血、𡱁尿不淨，終不能得如毛髮許；清冷河泉，變成流火。我聞慳貪有如是過，畏怖因緣，欲捨是惡，以是事故，即便捨慳，施心即生。』

「王言：『實有是理，如似垢衣灰浣即淨，煩惱垢心聞法即除。』王語諸臣：『如是二人云何得知，一是盧至？一非盧至？』宿舊答言：『問其家中所有密事，若有同異，然後可知。』王言：『我事猥多，不得細問。如汝所言，應如是問。』即分二人，各置異處，而便問言：『汝今內外親屬年紀大小、頭數、名字，家中所有屋舍門戶及以財物、一切庫藏，地上地中種種諸物，各自記之，明作書疏，時速持來。』而此二人各持書至，一切所有隱密之事及以書迹，悉皆一種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王言：『實有是理，如似垢衣灰浣即淨，煩惱垢心聞法即除。』王語諸臣：『如是二人云何得知，一是盧至？一非盧至？』宿舊答言：『問其家中所有密事，若有同異，然後可知。』王言：『我事猥多，不得細問。如汝所言，應如是問。』即分二人，各置異處，而便問言：『汝今內外親屬年紀大小、頭數、名字，家中所有屋舍門戶及以財物、一切庫藏，地上地中種種諸物，各自記之，明作書疏，時速持來。』而此二人各持書至，一切所有隱密之事及以書迹，悉皆一種。

「王見是事，生未曾有想：『如我今者，盡其神思，種種籌量，不能分別。此非人事，必是非人所為。』王言：『還喚此二人來到我邊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王見是事，生未曾有想：『如我今者，盡其神思，種種籌量，不能分別。此非人事，必是非人所為。』王言：『還喚此二人來到我邊。』

「王久看已，語使人言：『喚其母來。』便即喚來其母。到已向王拜敬，王合掌言：『我亦敬老。』老母白言：『願王萬歲，離諸怨害，修福不倦！』王勅敷座，命老母坐。王語母言：『今此二人誰是汝子？誰非汝子？』帝釋密語母言：『莫復更使見苦如前。』母言：『子汝莫愁也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王久看已，語使人言：『喚其母來。』便即喚來其母。到已向王拜敬，王合掌言：『我亦敬老。』老母白言：『願王萬歲，離諸怨害，修福不倦！』王勅敷座，命老母坐。王語母言：『今此二人誰是汝子？誰非汝子？』帝釋密語母言：『莫復更使見苦如前。』母言：『子汝莫愁也。』

「老母敬白王言：『此兒慈孝，種種供養孝順於我，此是我子；彼不恭孝，常於我所無親愛心，知非我子。而此二人雖知好醜，言音相似，我亦不能別。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「老母敬白王言：『此兒慈孝，種種供養孝順於我，此是我子；彼不恭孝，常於我所無親愛心，知非我子。而此二人雖知好醜，言音相似，我亦不能別。』

「王復問言：『我欲更問餘事。汝養此兒，自小之時，及以洗浴，頗見身上隱屏之處，瘡瘢黑子私密之事，記識以不？』母言：『有之。』帝釋思惟：『我今所作當同老母。』帝釋于時諦聽母語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王復問言：『我欲更問餘事。汝養此兒，自小之時，及以洗浴，頗見身上隱屏之處，瘡瘢黑子私密之事，記識以不？』母言：『有之。』帝釋思惟：『我今所作當同老母。』帝釋于時諦聽母語。

「母語王言：『我兒左脇下有小豆許瘢。』帝釋念言：『假使有瘢如須彌山，我亦能作，況復小瘢？』即便化作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「母語王言：『我兒左脇下有小豆許瘢。』帝釋念言：『假使有瘢如須彌山，我亦能作，況復小瘢？』即便化作。

「王即念言：『我今斷事，必得決定。』王言：『汝等各脫左腋，高舉其臂。』既舉臂已，見兩瘢不異。王及群臣大聲而笑，而作是言：『如此之事未曾聞見，能使人笑，能使人怖，能使人疑，此為奇事，甚可怖畏。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王即念言：『我今斷事，必得決定。』王言：『汝等各脫左腋，高舉其臂。』既舉臂已，見兩瘢不異。王及群臣大聲而笑，而作是言：『如此之事未曾聞見，能使人笑，能使人怖，能使人疑，此為奇事，甚可怖畏。』

「王語群臣：『如此之事，非我所了。當將此二人往到祇洹，至于佛所必得決了。廢我此間慶會之樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王語群臣：『如此之事，非我所了。當將此二人往到祇洹，至于佛所必得決了。廢我此間慶會之樂。』

「王時即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王時即說偈言：

「『佛日久已出， 能救濟世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛日久已出， 能救濟世間，

解脫諸過惡， 乾竭愛欲海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫諸過惡， 乾竭愛欲海。

面如盛滿月， 神通具足眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面如盛滿月， 神通具足眼，

三界悉敬養， 一切中自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界悉敬養， 一切中自在。

大悲者必能， 除滅我等疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲者必能， 除滅我等疑，

一切皆稱讚， 此事為善哉。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆稱讚， 此事為善哉。』

「說是偈已，王及群臣各自嚴飾天冠上服，珠璣瓔珞莊校其身，執持香華，各隨王後，以二盧至置二象上，種種莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是偈已，王及群臣各自嚴飾天冠上服，珠璣瓔珞莊校其身，執持香華，各隨王後，以二盧至置二象上，種種莊嚴。

「時，王自乘羽葆之車，作倡伎樂百千萬種，隨從王後往到祇洹，捨王五種天冠、寶蓋、刀劍、革屣及摩尼珠，整其儀容，往至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，王自乘羽葆之車，作倡伎樂百千萬種，隨從王後往到祇洹，捨王五種天冠、寶蓋、刀劍、革屣及摩尼珠，整其儀容，往至佛所。

「爾時世尊，天龍八部、四眾圍遶。王及大眾，五體投地，為佛作禮，起已合掌，而白佛言：『我及三界愚闇所覆，不別真偽，唯佛意清淨；一切眾生為百千煩惱之所熾然，唯佛世尊寂靜除滅；一切世間皆為生死所縛，唯佛一人獨得解脫，為諸眾生作真親友；一切盲冥，佛為作眼。我等種種因緣，不能分別如此二人誰是盧至？誰非盧至？』將二盧至，著於佛前。一切諸人，各默然坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊，天龍八部、四眾圍遶。王及大眾，五體投地，為佛作禮，起已合掌，而白佛言：『我及三界愚闇所覆，不別真偽，唯佛意清淨；一切眾生為百千煩惱之所熾然，唯佛世尊寂靜除滅；一切世間皆為生死所縛，唯佛一人獨得解脫，為諸眾生作真親友；一切盲冥，佛為作眼。我等種種因緣，不能分別如此二人誰是盧至？誰非盧至？』將二盧至，著於佛前。一切諸人，各默然坐。

「化盧至者，神色怡悅，種種嚴飾，瓔珞其身，默然而坐。真實盧至，顏色憔悴，著垢膩衣，塵土坌身，極生憂苦，而作是言：『世尊大慈，救濟一切，願救濟我！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「化盧至者，神色怡悅，種種嚴飾，瓔珞其身，默然而坐。真實盧至，顏色憔悴，著垢膩衣，塵土坌身，極生憂苦，而作是言：『世尊大慈，救濟一切，願救濟我！』

「爾時帝釋，見其愁悴而自微笑。波斯匿王從坐而起，合掌問佛言：『於此事中，佛能證知。一切眾生為煩惱所闇，唯佛世尊執於慧炬，導諸眾生解脫之路，如大醫王，亦如導者；能施一切眾生無畏，亦施一切眾生善根之財，摧滅結使，故名大仙。善哉！世尊！願以智火燒我煩惱疑網稠林。唯願世尊斷我等疑：今此二人，誰是誰非？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時帝釋，見其愁悴而自微笑。波斯匿王從坐而起，合掌問佛言：『於此事中，佛能證知。一切眾生為煩惱所闇，唯佛世尊執於慧炬，導諸眾生解脫之路，如大醫王，亦如導者；能施一切眾生無畏，亦施一切眾生善根之財，摧滅結使，故名大仙。善哉！世尊！願以智火燒我煩惱疑網稠林。唯願世尊斷我等疑：今此二人，誰是誰非？』

「爾時世尊，舉相好臂莊嚴之手，語帝釋言：『汝作何事？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊，舉相好臂莊嚴之手，語帝釋言：『汝作何事？』

「帝釋即滅盧至身相，還復本形種種光明，以如意珠、瓔珞其身，合掌向佛而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝釋即滅盧至身相，還復本形種種光明，以如意珠、瓔珞其身，合掌向佛而說偈言：

「『常為慳所伏， 不肯自衣食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『常為慳所伏， 不肯自衣食，

以五錢酒麨， 著鹽而飲之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以五錢酒麨， 著鹽而飲之；

飲已即大醉， 戲笑而歌舞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲已即大醉， 戲笑而歌舞，

輕罵我諸天。 以是因緣故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕罵我諸天。 以是因緣故，

我故苦惱之。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我故苦惱之。』」

「佛語帝釋：『一切眾生皆有過罪，宜應放捨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語帝釋：『一切眾生皆有過罪，宜應放捨。』

「爾時，盧至語帝釋言：『我辛苦所集一切錢財，汝不用我財物儩耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，盧至語帝釋言：『我辛苦所集一切錢財，汝不用我財物儩耶？』

「帝釋言：『我不損汝一毫財物。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝釋言：『我不損汝一毫財物。』

「佛語盧至：『還歸汝家，看其財物。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語盧至：『還歸汝家，看其財物。』

「盧至言：『我所有財物皆已用盡，用還家為？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盧至言：『我所有財物皆已用盡，用還家為？』

「帝釋言：『我實不損汝財毫氂之許。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝釋言：『我實不損汝財毫氂之許。』

「盧至言：『我不信汝，正信佛語。』以信佛語故，即得須陀洹果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盧至言：『我不信汝，正信佛語。』以信佛語故，即得須陀洹果。」

時，天龍八部及以四眾，見聞是已，得四道果，種三業因緣。諸天四眾聞佛所說，歡喜而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天龍八部及以四眾，見聞是已，得四道果，種三業因緣。諸天四眾聞佛所說，歡喜而去。