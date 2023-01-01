佛說呵雕阿那鋡經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說呵雕阿那鋡經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇陀恒，呵雕阿那鋡將五百優婆塞至舍利弗所，作禮已，却坐。舍利弗為說經，大歡喜而退。復至佛所，以頭面著地，叉手繞佛三匝，却坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇陀恒，呵雕阿那鋡將五百優婆塞至舍利弗所，作禮已，却坐。舍利弗為說經，大歡喜而退。復至佛所，以頭面著地，叉手繞佛三匝，却坐。

佛問呵雕阿那鋡：「若有何功德，教化五百弟子隨從汝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問呵雕阿那鋡：「若有何功德，教化五百弟子隨從汝？」

呵雕阿那鋡即長跪叉手言：「我常奉行佛所說四事。何等為四？一者、布施於人；二者、說善說；三者、瞻視同學給足有無；四者、同學者財共不計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呵雕阿那鋡即長跪叉手言：「我常奉行佛所說四事。何等為四？一者、布施於人；二者、說善說；三者、瞻視同學給足有無；四者、同學者財共不計。」

佛言：「善哉！善哉！已過去佛，無有過是四事；未來佛，亦無有過是四事；今現在佛，亦無有過是四事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！已過去佛，無有過是四事；未來佛，亦無有過是四事；今現在佛，亦無有過是四事。」

佛為呵雕阿那鋡說經已，各大歡喜而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為呵雕阿那鋡說經已，各大歡喜而退。

呵雕阿那鋡還歸入舍，呼諸人、客、奴婢坐著前，好為說經開解，語生死善惡之道；復上殿呼諸持藏人、諸妓女著前，為說經戒，皆大歡喜；復上後殿，為諸夫人、婦女，說經戒已訖，還至正殿，齋戒床上，端坐定意，便得等心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呵雕阿那鋡還歸入舍，呼諸人、客、奴婢坐著前，好為說經開解，語生死善惡之道；復上殿呼諸持藏人、諸妓女著前，為說經戒，皆大歡喜；復上後殿，為諸夫人、婦女，說經戒已訖，還至正殿，齋戒床上，端坐定意，便得等心。

第一天上四王請諸天皆會坐，共稱譽呵雕阿那鋡功德，四天王中尊王下至呵雕阿那鋡舍，面稱譽呵雕阿那鋡功德。呵雕阿那鋡時得等心，不答天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一天上四王請諸天皆會坐，共稱譽呵雕阿那鋡功德，四天王中尊王下至呵雕阿那鋡舍，面稱譽呵雕阿那鋡功德。呵雕阿那鋡時得等心，不答天王。

佛邊有一比丘至呵雕阿那鋡舍，呵雕阿那鋡起迎比丘前坐，比丘說言：「佛坐中常相稱譽功德。」呵雕阿那鋡問比丘言：「佛稱譽我時，邊有白衣無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛邊有一比丘至呵雕阿那鋡舍，呵雕阿那鋡起迎比丘前坐，比丘說言：「佛坐中常相稱譽功德。」呵雕阿那鋡問比丘言：「佛稱譽我時，邊有白衣無？」

比丘言：「無有白衣。正使有白衣，有何等嫌疑耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「無有白衣。正使有白衣，有何等嫌疑耶？」

呵雕阿那鋡言：「佛語至誠，恐白衣不信者，便當墮泥犁中；正使信佛語者，便復來承事我，布施我，我不喜煩擾於人，以是故問耳。」比丘辭去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呵雕阿那鋡言：「佛語至誠，恐白衣不信者，便當墮泥犁中；正使信佛語者，便復來承事我，布施我，我不喜煩擾於人，以是故問耳。」比丘辭去。

呵雕阿那鋡言：「想朝來未食，且留飲食。」便行澡水，下飯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呵雕阿那鋡言：「想朝來未食，且留飲食。」便行澡水，下飯。

食訖，比丘還白佛言：「屬至呵雕阿那鋡舍，道說言：『佛坐中大相稱譽。』呵雕阿那鋡因問我言：『佛稱譽我時，邊有白衣無？』我言：『無白衣。正使有白衣，有何等嫌疑？』呵雕阿那鋡言：『佛稱譽我，實至誠不妄，白衣不信佛語者，便當墮泥犁中；正使信者，便復來承事我，我不喜煩擾他人，以是故問耳。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食訖，比丘還白佛言：「屬至呵雕阿那鋡舍，道說言：『佛坐中大相稱譽。』呵雕阿那鋡因問我言：『佛稱譽我時，邊有白衣無？』我言：『無白衣。正使有白衣，有何等嫌疑？』呵雕阿那鋡言：『佛稱譽我，實至誠不妄，白衣不信佛語者，便當墮泥犁中；正使信者，便復來承事我，我不喜煩擾他人，以是故問耳。』」

佛言：「善哉！善哉！我不常為汝曹說呵雕阿那鋡有七事，今復益一事為八事。何等為八事？一者、不求，不欲令人知；二者、信，不欲令人知；三者、自羞，不欲令人知；四者、自慚，不欲令人知；五者、精進，不欲令人知；六者、自觀，不欲令人知；七者、得禪，不欲令人知；八者、黠慧，不欲令人知。所以不欲令人知者，不欲煩擾於人，故不欲令人知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！我不常為汝曹說呵雕阿那鋡有七事，今復益一事為八事。何等為八事？一者、不求，不欲令人知；二者、信，不欲令人知；三者、自羞，不欲令人知；四者、自慚，不欲令人知；五者、精進，不欲令人知；六者、自觀，不欲令人知；七者、得禪，不欲令人知；八者、黠慧，不欲令人知。所以不欲令人知者，不欲煩擾於人，故不欲令人知。」

佛說經已，諸比丘皆大歡喜，起前為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，諸比丘皆大歡喜，起前為佛作禮。