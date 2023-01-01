佛說越難經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說越難經

西晉居士聶承遠譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉居士聶承遠譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在波羅奈私國，賢者飛鳥聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在波羅奈私國，賢者飛鳥聚。

彼時，國中有四姓長者，名曰越難，大豪富，珍奇珠寶、牛馬、田宅甚眾多。難為人慳貪嫉妬，不信道德、不喜布施。日未沒，常勅門監，有來乞匃者，勿得通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時，國中有四姓長者，名曰越難，大豪富，珍奇珠寶、牛馬、田宅甚眾多。難為人慳貪嫉妬，不信道德、不喜布施。日未沒，常勅門監，有來乞匃者，勿得通也。

難有一子，名曰栴檀，亦復慳貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難有一子，名曰栴檀，亦復慳貪。

難後壽盡，還生其國中，為盲乞婦作子。其夫言：「汝身有重病，今復懷軀，我貧窮無以衣食，汝便自去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難後壽盡，還生其國中，為盲乞婦作子。其夫言：「汝身有重病，今復懷軀，我貧窮無以衣食，汝便自去。」

婦受教出門外，未遠得大聚糞，便止其中。至九月生一子，兩目復盲，其母行乞食養之。至年七歲，其母言：「我養汝大久，且自行拄杖，取食器行乞，當自悲言：『世間貧者最為苦惱。今我薄命生貧家，兩目復盲無所見，復為人所輕易。今有乞我少所飲食，愈我飢者，譬如天雨，渴者得飲。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婦受教出門外，未遠得大聚糞，便止其中。至九月生一子，兩目復盲，其母行乞食養之。至年七歲，其母言：「我養汝大久，且自行拄杖，取食器行乞，當自悲言：『世間貧者最為苦惱。今我薄命生貧家，兩目復盲無所見，復為人所輕易。今有乞我少所飲食，愈我飢者，譬如天雨，渴者得飲。』」

兒聞母說如是，便行家家乞匃，復到栴檀家。其子適到時，守門者適小出，盲兒徑入前到中庭，如母教說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兒聞母說如是，便行家家乞匃，復到栴檀家。其子適到時，守門者適小出，盲兒徑入前到中庭，如母教說之。

時，栴檀在高觀上聞其語，大怒呼守門者問之：「誰內此盲乞兒者？」門監大恐怖，即牽盲兒撲於門外，傷其頭面，復折右臂，壞其食器，飯散其地，身體大痛。兒呼悲啼，其母聞之，即走到兒所，言：「何等弊人嬈我子者？我子尚小，兩目復盲，有何等過，乃取如是。何壹感天？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，栴檀在高觀上聞其語，大怒呼守門者問之：「誰內此盲乞兒者？」門監大恐怖，即牽盲兒撲於門外，傷其頭面，復折右臂，壞其食器，飯散其地，身體大痛。兒呼悲啼，其母聞之，即走到兒所，言：「何等弊人嬈我子者？我子尚小，兩目復盲，有何等過，乃取如是。何壹感天？」

兒對母言：「我到此門中乞，有高聲人，呼多力人牽撲傷我，身體大痛如是，今且死不久。」時門上有守神，便謂之言：「汝得是痛，尚為小耳，其大在後。汝坐前世有財不布施，故得勤苦。世間富貴無有常，富貴而不布施，如無有財等也。死更苦痛，乃愁悔，當復何益？」時觀者甚眾多，各各自語，其聲遠聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兒對母言：「我到此門中乞，有高聲人，呼多力人牽撲傷我，身體大痛如是，今且死不久。」時門上有守神，便謂之言：「汝得是痛，尚為小耳，其大在後。汝坐前世有財不布施，故得勤苦。世間富貴無有常，富貴而不布施，如無有財等也。死更苦痛，乃愁悔，當復何益？」時觀者甚眾多，各各自語，其聲遠聞。

佛時從念道覺，與諸比丘俱入城分衛。佛問阿難：「是何等聲？怱怱乃如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時從念道覺，與諸比丘俱入城分衛。佛問阿難：「是何等聲？怱怱乃如是。」

阿難便白佛，說盲子母本事已，便叉手白佛：「願哀矜，到此兒所。」佛默然不應。分衛還飯已，便往視之。見盲兒創痛，以手摩其頭，目便即開，折傷處即愈，因自識宿命。佛問：「汝是前世長者字難不？」對言：「是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難便白佛，說盲子母本事已，便叉手白佛：「願哀矜，到此兒所。」佛默然不應。分衛還飯已，便往視之。見盲兒創痛，以手摩其頭，目便即開，折傷處即愈，因自識宿命。佛問：「汝是前世長者字難不？」對言：「是也。」

佛告阿難：「人居世間甚懃苦愚癡，一世父子不相識知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「人居世間甚懃苦愚癡，一世父子不相識知。」

爾時佛說經，解散其意： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛說經，解散其意：

「人求子索財， 於此二事中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人求子索財， 於此二事中，

甚憂勤苦痛， 他人而得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚憂勤苦痛， 他人而得果。

有身不能保， 何況子與財？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有身不能保， 何況子與財？

譬如夏月暑， 息止樹下涼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如夏月暑， 息止樹下涼，

須臾當復去， 世間無有常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須臾當復去， 世間無有常。」

阿難白佛：「此兒命盡，當趣何道？」佛言：「當入大泥梨中一宿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「此兒命盡，當趣何道？」佛言：「當入大泥梨中一宿。」

佛說是經時，八萬餘人皆棄三垢得法眼。諸弟子皆歡喜，為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，八萬餘人皆棄三垢得法眼。諸弟子皆歡喜，為佛作禮而去。