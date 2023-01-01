申日兒本經
劉宋 求那跋陀羅譯1卷CBETA T0536少于一万字 11 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
申日兒本經
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宋天竺三藏求那跋陀羅譯
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聞如是：
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一時，佛在王舍國止鷂山中。
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是時，國王、邊大臣、長吏、人民，莫不敬重受教戒者。佛教國王、長者、吏民皆令不得殺生、盜竊、犯他人婦女，不得兩舌、惡口、妄言、綺語、不得嫉妬、慳貪、狐疑，當信作善得善、作惡得惡，己所不欲莫施於人。
是時，國王、邊大臣、長吏、人民，莫不敬重受教戒者。佛教國王、長者、吏民皆令不得殺生、盜竊、犯他人婦女，不得兩舌、惡口、妄言、綺語、不得嫉妬、慳貪、狐疑，當信作善得善、作惡得惡，己所不欲莫施於人。
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其有學餘異道不受佛教戒者，國王、長者、吏民皆不復敬；所以不敬者，非正道也，教人不以道德，身自殺生，教人殺生；身自盜人財物，教人奪人財物；身自犯他人婦女，教人犯他人婦女；身自兩舌，惡口，妄言，綺語，教人兩舌、惡口、妄言、綺語；身自嫉妬、慳貪、狐疑，教人嫉妬、慳貪、狐疑。
其有學餘異道不受佛教戒者，國王、長者、吏民皆不復敬；所以不敬者，非正道也，教人不以道德，身自殺生，教人殺生；身自盜人財物，教人奪人財物；身自犯他人婦女，教人犯他人婦女；身自兩舌，惡口，妄言，綺語，教人兩舌、惡口、妄言、綺語；身自嫉妬、慳貪、狐疑，教人嫉妬、慳貪、狐疑。
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其國中有一四姓長者，字為申日，財產甚富，金銀珍寶無央數。申日事餘道，不事佛道、不信佛經。異道人皆共嫉妬佛，悉會申日共議言：「佛今為王及傍臣、長吏、人民所敬重，而我等獨不為王及邊臣、長吏、人民所敬重。佛常自說言：『知去來現在之事，豫知他人所言心中所念。』今寧可試知，為審如佛言不？」
其國中有一四姓長者，字為申日，財產甚富，金銀珍寶無央數。申日事餘道，不事佛道、不信佛經。異道人皆共嫉妬佛，悉會申日共議言：「佛今為王及傍臣、長吏、人民所敬重，而我等獨不為王及邊臣、長吏、人民所敬重。佛常自說言：『知去來現在之事，豫知他人所言心中所念。』今寧可試知，為審如佛言不？」
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申日言：「當何以試之？」
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餘異道人教申日：「作飯請佛，持毒藥置飯中；掘門裏地令深五丈，以火置中土薄覆其上，令佛從上來入。如佛知去來現在之事者當不受請；受請為不知去來現在之事也。」
餘異道人教申日：「作飯請佛，持毒藥置飯中；掘門裏地令深五丈，以火置中土薄覆其上，令佛從上來入。如佛知去來現在之事者當不受請；受請為不知去來現在之事也。」
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便可穿地作坑、設飯食置毒藥其中。申日言：「諾！大嘉！」即行請佛。
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佛言：「大善！」
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申日便語異道人，道人言：「人已無所知，但當穿地作坑耳。」
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申日有一子，字旃羅法，年十六，過世宿命學佛道，能知去來現在之事，語其父言：「佛已知餘道所議，不須試也，莫用惡人言自投湯火。」申日不信子言，便使掘坑以火置其中，作飯具置毒藥。
申日有一子，字旃羅法，年十六，過世宿命學佛道，能知去來現在之事，語其父言：「佛已知餘道所議，不須試也，莫用惡人言自投湯火。」申日不信子言，便使掘坑以火置其中，作飯具置毒藥。
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佛告阿難：「勅諸比丘，明日皆不得先佛行，到飯上也悉隨佛後。」佛坐思惟正道，諸天王皆騷動。
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申日遣人白佛：「時已到，願可就飯。」
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佛告阿難：「令諸比丘著衣持應器隨佛後。」
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諸比丘受教，著衣持應器皆隨佛行，諸天王及諸鬼神無央數共從佛行。佛即以地作黃金，乃至申日門，佛適向道便放光影，令申日舍中悉作金色。
諸比丘受教，著衣持應器皆隨佛行，諸天王及諸鬼神無央數共從佛行。佛即以地作黃金，乃至申日門，佛適向道便放光影，令申日舍中悉作金色。
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旃羅法即語父言：「今佛已起向道，十方皆明如日，佛與諸比丘，及無央數天共發來，佛與諸比丘及無央數天共行如星中有月；今父舍中明如是乎！不須試佛也。」申日不用子言。
旃羅法即語父言：「今佛已起向道，十方皆明如日，佛與諸比丘，及無央數天共發來，佛與諸比丘及無央數天共行如星中有月；今父舍中明如是乎！不須試佛也。」申日不用子言。
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佛到城門足蹈門限，舉城中即為大動，病者即愈，盲者得視，聾者得聽，瘖者能語，被毒者毒不行，狂者得正，傴者得申，瞋恚者為歡喜。箜篌樂器不鼓自鳴，婦女珠環皆自作聲，百鳥畜獸相和悲鳴。
佛到城門足蹈門限，舉城中即為大動，病者即愈，盲者得視，聾者得聽，瘖者能語，被毒者毒不行，狂者得正，傴者得申，瞋恚者為歡喜。箜篌樂器不鼓自鳴，婦女珠環皆自作聲，百鳥畜獸相和悲鳴。
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佛到申日門，五丈火坑以作浴池，中生蓮華，一華生千葉，諸弟子所蹈華生百葉，皆悉蹈華上而行。
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申日見火坑以作水池中生蓮華，便大懼怖，持頭面著地以誠自說：「今為佛作飯，皆以毒藥置其中，願乞收，更作好飯。」
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佛言：「不須更炊，持毒飯來食之。」佛就坐，諸比丘皆坐。
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佛告阿難：「勅諸比丘，且勿得食，須佛教乃食。」
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佛即呪曰：「天下凡有三毒：一者、貪婬；二者、瞋恚；三者、愚癡。佛無是三毒者，毒為不行，至誠有經法者，毒亦不行，如諸比丘道正者，毒亦不行。」佛語適竟，飯食中毒皆消去。
佛即呪曰：「天下凡有三毒：一者、貪婬；二者、瞋恚；三者、愚癡。佛無是三毒者，毒為不行，至誠有經法者，毒亦不行，如諸比丘道正者，毒亦不行。」佛語適竟，飯食中毒皆消去。
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佛語阿難：「令諸比丘皆飯，毒皆已去。」
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佛及諸比丘皆飯已，申日便前長跪，以頭面著佛足，白佛言：「我無狀，用惡人之言，令我作惡，願從佛求哀悔過。」
佛及諸比丘皆飯已，申日便前長跪，以頭面著佛足，白佛言：「我無狀，用惡人之言，令我作惡，願從佛求哀悔過。」
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佛即為申日說經，便得第一須陀洹道。申日即受五戒為優婆塞：一者、不殺；二者、不盜；三者、不犯他人婦女；四者、不兩舌；五者、不飲酒。
佛即為申日說經，便得第一須陀洹道。申日即受五戒為優婆塞：一者、不殺；二者、不盜；三者、不犯他人婦女；四者、不兩舌；五者、不飲酒。
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申日受五戒已，持頭面著佛足，為佛作禮。
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申日兒本經
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