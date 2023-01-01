申日兒本經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申日兒本經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在王舍國止鷂山中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍國止鷂山中。

是時，國王、邊大臣、長吏、人民，莫不敬重受教戒者。佛教國王、長者、吏民皆令不得殺生、盜竊、犯他人婦女，不得兩舌、惡口、妄言、綺語、不得嫉妬、慳貪、狐疑，當信作善得善、作惡得惡，己所不欲莫施於人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，國王、邊大臣、長吏、人民，莫不敬重受教戒者。佛教國王、長者、吏民皆令不得殺生、盜竊、犯他人婦女，不得兩舌、惡口、妄言、綺語、不得嫉妬、慳貪、狐疑，當信作善得善、作惡得惡，己所不欲莫施於人。

其有學餘異道不受佛教戒者，國王、長者、吏民皆不復敬；所以不敬者，非正道也，教人不以道德，身自殺生，教人殺生；身自盜人財物，教人奪人財物；身自犯他人婦女，教人犯他人婦女；身自兩舌，惡口，妄言，綺語，教人兩舌、惡口、妄言、綺語；身自嫉妬、慳貪、狐疑，教人嫉妬、慳貪、狐疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有學餘異道不受佛教戒者，國王、長者、吏民皆不復敬；所以不敬者，非正道也，教人不以道德，身自殺生，教人殺生；身自盜人財物，教人奪人財物；身自犯他人婦女，教人犯他人婦女；身自兩舌，惡口，妄言，綺語，教人兩舌、惡口、妄言、綺語；身自嫉妬、慳貪、狐疑，教人嫉妬、慳貪、狐疑。

其國中有一四姓長者，字為申日，財產甚富，金銀珍寶無央數。申日事餘道，不事佛道、不信佛經。異道人皆共嫉妬佛，悉會申日共議言：「佛今為王及傍臣、長吏、人民所敬重，而我等獨不為王及邊臣、長吏、人民所敬重。佛常自說言：『知去來現在之事，豫知他人所言心中所念。』今寧可試知，為審如佛言不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其國中有一四姓長者，字為申日，財產甚富，金銀珍寶無央數。申日事餘道，不事佛道、不信佛經。異道人皆共嫉妬佛，悉會申日共議言：「佛今為王及傍臣、長吏、人民所敬重，而我等獨不為王及邊臣、長吏、人民所敬重。佛常自說言：『知去來現在之事，豫知他人所言心中所念。』今寧可試知，為審如佛言不？」

申日言：「當何以試之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申日言：「當何以試之？」

餘異道人教申日：「作飯請佛，持毒藥置飯中；掘門裏地令深五丈，以火置中土薄覆其上，令佛從上來入。如佛知去來現在之事者當不受請；受請為不知去來現在之事也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘異道人教申日：「作飯請佛，持毒藥置飯中；掘門裏地令深五丈，以火置中土薄覆其上，令佛從上來入。如佛知去來現在之事者當不受請；受請為不知去來現在之事也。」

便可穿地作坑、設飯食置毒藥其中。申日言：「諾！大嘉！」即行請佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便可穿地作坑、設飯食置毒藥其中。申日言：「諾！大嘉！」即行請佛。

佛言：「大善！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大善！」

申日便語異道人，道人言：「人已無所知，但當穿地作坑耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申日便語異道人，道人言：「人已無所知，但當穿地作坑耳。」

申日有一子，字旃羅法，年十六，過世宿命學佛道，能知去來現在之事，語其父言：「佛已知餘道所議，不須試也，莫用惡人言自投湯火。」申日不信子言，便使掘坑以火置其中，作飯具置毒藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申日有一子，字旃羅法，年十六，過世宿命學佛道，能知去來現在之事，語其父言：「佛已知餘道所議，不須試也，莫用惡人言自投湯火。」申日不信子言，便使掘坑以火置其中，作飯具置毒藥。

佛告阿難：「勅諸比丘，明日皆不得先佛行，到飯上也悉隨佛後。」佛坐思惟正道，諸天王皆騷動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「勅諸比丘，明日皆不得先佛行，到飯上也悉隨佛後。」佛坐思惟正道，諸天王皆騷動。

申日遣人白佛：「時已到，願可就飯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申日遣人白佛：「時已到，願可就飯。」

佛告阿難：「令諸比丘著衣持應器隨佛後。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「令諸比丘著衣持應器隨佛後。」

諸比丘受教，著衣持應器皆隨佛行，諸天王及諸鬼神無央數共從佛行。佛即以地作黃金，乃至申日門，佛適向道便放光影，令申日舍中悉作金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘受教，著衣持應器皆隨佛行，諸天王及諸鬼神無央數共從佛行。佛即以地作黃金，乃至申日門，佛適向道便放光影，令申日舍中悉作金色。

旃羅法即語父言：「今佛已起向道，十方皆明如日，佛與諸比丘，及無央數天共發來，佛與諸比丘及無央數天共行如星中有月；今父舍中明如是乎！不須試佛也。」申日不用子言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旃羅法即語父言：「今佛已起向道，十方皆明如日，佛與諸比丘，及無央數天共發來，佛與諸比丘及無央數天共行如星中有月；今父舍中明如是乎！不須試佛也。」申日不用子言。

佛到城門足蹈門限，舉城中即為大動，病者即愈，盲者得視，聾者得聽，瘖者能語，被毒者毒不行，狂者得正，傴者得申，瞋恚者為歡喜。箜篌樂器不鼓自鳴，婦女珠環皆自作聲，百鳥畜獸相和悲鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛到城門足蹈門限，舉城中即為大動，病者即愈，盲者得視，聾者得聽，瘖者能語，被毒者毒不行，狂者得正，傴者得申，瞋恚者為歡喜。箜篌樂器不鼓自鳴，婦女珠環皆自作聲，百鳥畜獸相和悲鳴。

佛到申日門，五丈火坑以作浴池，中生蓮華，一華生千葉，諸弟子所蹈華生百葉，皆悉蹈華上而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛到申日門，五丈火坑以作浴池，中生蓮華，一華生千葉，諸弟子所蹈華生百葉，皆悉蹈華上而行。

申日見火坑以作水池中生蓮華，便大懼怖，持頭面著地以誠自說：「今為佛作飯，皆以毒藥置其中，願乞收，更作好飯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申日見火坑以作水池中生蓮華，便大懼怖，持頭面著地以誠自說：「今為佛作飯，皆以毒藥置其中，願乞收，更作好飯。」

佛言：「不須更炊，持毒飯來食之。」佛就坐，諸比丘皆坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不須更炊，持毒飯來食之。」佛就坐，諸比丘皆坐。

佛告阿難：「勅諸比丘，且勿得食，須佛教乃食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「勅諸比丘，且勿得食，須佛教乃食。」

佛即呪曰：「天下凡有三毒：一者、貪婬；二者、瞋恚；三者、愚癡。佛無是三毒者，毒為不行，至誠有經法者，毒亦不行，如諸比丘道正者，毒亦不行。」佛語適竟，飯食中毒皆消去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即呪曰：「天下凡有三毒：一者、貪婬；二者、瞋恚；三者、愚癡。佛無是三毒者，毒為不行，至誠有經法者，毒亦不行，如諸比丘道正者，毒亦不行。」佛語適竟，飯食中毒皆消去。

佛語阿難：「令諸比丘皆飯，毒皆已去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「令諸比丘皆飯，毒皆已去。」

佛及諸比丘皆飯已，申日便前長跪，以頭面著佛足，白佛言：「我無狀，用惡人之言，令我作惡，願從佛求哀悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及諸比丘皆飯已，申日便前長跪，以頭面著佛足，白佛言：「我無狀，用惡人之言，令我作惡，願從佛求哀悔過。」

佛即為申日說經，便得第一須陀洹道。申日即受五戒為優婆塞：一者、不殺；二者、不盜；三者、不犯他人婦女；四者、不兩舌；五者、不飲酒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即為申日說經，便得第一須陀洹道。申日即受五戒為優婆塞：一者、不殺；二者、不盜；三者、不犯他人婦女；四者、不兩舌；五者、不飲酒。

申日受五戒已，持頭面著佛足，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申日受五戒已，持頭面著佛足，為佛作禮。