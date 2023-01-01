佛說申日經(開元錄中無法護譯，恐是支謙誤為法護) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說申日經(開元錄中無法護譯，恐是支謙誤為法護)

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊王舍城靈鳥頂山，與大比丘千二百五十人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊王舍城靈鳥頂山，與大比丘千二百五十人。

爾時，王舍城中有大豪富長者，名旃羅日，財寶無量，敬信佛法、供養眾僧，精進難及。長者有弟號名申日，不信佛法奉諸邪術，見兄奉正每懷恚嫉，所可侍師號不蘭迦葉。不蘭迦葉五百人等，謂申日言：「今汝兄者獨不侍我，不知真道而反信佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，王舍城中有大豪富長者，名旃羅日，財寶無量，敬信佛法、供養眾僧，精進難及。長者有弟號名申日，不信佛法奉諸邪術，見兄奉正每懷恚嫉，所可侍師號不蘭迦葉。不蘭迦葉五百人等，謂申日言：「今汝兄者獨不侍我，不知真道而反信佛。」

時，旃羅日知異道人所共論說，語申日言：「吾明日欲請卿師，寧肯自屈詣吾舍不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，旃羅日知異道人所共論說，語申日言：「吾明日欲請卿師，寧肯自屈詣吾舍不？」

申日答言：「當往報之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申日答言：「當往報之。」

申日即往詣其師所，長跪白言：「我兄今欲降伏請諸大人，明日自屈詣其舍食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申日即往詣其師所，長跪白言：「我兄今欲降伏請諸大人，明日自屈詣其舍食。」

師言：「大善！即受其請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師言：「大善！即受其請。」

時申日還白其兄言：「今已受請，明日當來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時申日還白其兄言：「今已受請，明日當來。」

時旃羅日多使人客，於門中地掘作大坑令深五尺，以青污泥滿其坑中，薄覆其上令如平地；又復豫作五百發脚床，皆施一脚以襜衣之，以五百鉢成熟乳酪，以此供具待異道人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時旃羅日多使人客，於門中地掘作大坑令深五尺，以青污泥滿其坑中，薄覆其上令如平地；又復豫作五百發脚床，皆施一脚以襜衣之，以五百鉢成熟乳酪，以此供具待異道人。

明日時至，來詣請所，諸尼犍子無有法則，亂行併肩先入無上，適至門中皆各使走，却墮泥坑污其衣服，皆悉瞋恚各欲還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明日時至，來詣請所，諸尼犍子無有法則，亂行併肩先入無上，適至門中皆各使走，却墮泥坑污其衣服，皆悉瞋恚各欲還去。

時旃羅日使人牽留，解語其意：「此舊泥坑，道人不知而墮此坑，不故為之，幸莫瞋恚，願前飯食。」貿易衣服，盡請令入。在門裏徑先付酪器，皆手持已，便語令坐，適却居床，床皆反側，五百道人皆僵仆地，鉢酪漿者，激灌其面及其衣服。時諸道人益懷瞋恚，語申日言：「汝今投我與兄共謀，毀辱吾等，甚為不細。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時旃羅日使人牽留，解語其意：「此舊泥坑，道人不知而墮此坑，不故為之，幸莫瞋恚，願前飯食。」貿易衣服，盡請令入。在門裏徑先付酪器，皆手持已，便語令坐，適却居床，床皆反側，五百道人皆僵仆地，鉢酪漿者，激灌其面及其衣服。時諸道人益懷瞋恚，語申日言：「汝今投我與兄共謀，毀辱吾等，甚為不細。」

是時，申日亦大不樂，道人瞋恚皆棄捨去。時旃羅日復牽留之，為說方便譬喻之言：「屬卿曹等墮泥中時，身體正黑甚為醜惡，如卿之道；今酪正白其色鮮潔，譬如佛道，亦可捨卿所奉之術來就吾法。」諸異道人不復與語，懷恚而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，申日亦大不樂，道人瞋恚皆棄捨去。時旃羅日復牽留之，為說方便譬喻之言：「屬卿曹等墮泥中時，身體正黑甚為醜惡，如卿之道；今酪正白其色鮮潔，譬如佛道，亦可捨卿所奉之術來就吾法。」諸異道人不復與語，懷恚而去。

明日申日往詣師所，長跪自陳：「我兄無狀所為非法，我實不知，願師加哀不見咎責。雖爾，今者當為大師報昨日之怨。我兄但以泥坑酪漿，毀辱師等耳，我今所報當過於此。今我兄所侍之師，我當請之，掘門裏地令入五丈，以火著中薄覆其上，設眾飯食皆內毒藥。時佛當來，若不墮火坑中者，當持毒飯而分布，與以此殺之，於師何如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明日申日往詣師所，長跪自陳：「我兄無狀所為非法，我實不知，願師加哀不見咎責。雖爾，今者當為大師報昨日之怨。我兄但以泥坑酪漿，毀辱師等耳，我今所報當過於此。今我兄所侍之師，我當請之，掘門裏地令入五丈，以火著中薄覆其上，設眾飯食皆內毒藥。時佛當來，若不墮火坑中者，當持毒飯而分布，與以此殺之，於師何如？」

時師報言：「如佛世尊，多智聖猛覩去來事，他人所議輒豫知之，卿雖欲爾恐不能諧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時師報言：「如佛世尊，多智聖猛覩去來事，他人所議輒豫知之，卿雖欲爾恐不能諧。」

申日復言：「先當請之，若其受者為無所知，若必明聖不受吾請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申日復言：「先當請之，若其受者為無所知，若必明聖不受吾請。」

師曰：「大善！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師曰：「大善！」

是時，申日出王舍城詣靈鳥山，前到佛所，叉手揖讓，而白佛言：「我欲請佛及諸弟子，願屈光儀到舍小飯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，申日出王舍城詣靈鳥山，前到佛所，叉手揖讓，而白佛言：「我欲請佛及諸弟子，願屈光儀到舍小飯。」

佛言：「大善！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大善！」

於是申日歡喜而退，還白其師：「佛已受請為無所知，但當掘坑具毒飯耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是申日歡喜而退，還白其師：「佛已受請為無所知，但當掘坑具毒飯耳。」

時諸異道人皆大踊躍，展轉相謂以為大慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸異道人皆大踊躍，展轉相謂以為大慶。

申日有子，名旃羅法(漢言月光童子)，先世宿命學佛經道，有神猛志，志在大乘，白其父言：「佛者大聖神通已達，前知無窮却覩無極，蜎蜚蠕動心義所念，皆豫知之。莫用邪冥惡人之言，受其重罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申日有子，名旃羅法(漢言月光童子)，先世宿命學佛經道，有神猛志，志在大乘，白其父言：「佛者大聖神通已達，前知無窮却覩無極，蜎蜚蠕動心義所念，皆豫知之。莫用邪冥惡人之言，受其重罪。」

時，旃羅法復白父言：「假令劫盡滿其中火，三千剎土皆悉周遍，又取諸毒揣若須彌，猶尚不能動佛一毛，況此小坑而欲害之。今父所作譬如螢火，自以小明欲蔽日月，譬如小鳥欲以其身衝崩鐵圍，反碎其身無所能諧。今諸異道所作如是，不須請佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，旃羅法復白父言：「假令劫盡滿其中火，三千剎土皆悉周遍，又取諸毒揣若須彌，猶尚不能動佛一毛，況此小坑而欲害之。今父所作譬如螢火，自以小明欲蔽日月，譬如小鳥欲以其身衝崩鐵圍，反碎其身無所能諧。今諸異道所作如是，不須請佛。」

其父不信故如前謀，明日時至遣人白佛：「所供已辦，願可自屈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其父不信故如前謀，明日時至遣人白佛：「所供已辦，願可自屈。」

於是如來便起向道，放大光明一切洞徹。是時，十方有十菩薩皆阿惟顏，一一菩薩各與億百那術無數菩薩俱飛來會，各將寶華栴檀名香，以眾伎樂供養世尊，詣王舍城，欲觀如來有所感動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是如來便起向道，放大光明一切洞徹。是時，十方有十菩薩皆阿惟顏，一一菩薩各與億百那術無數菩薩俱飛來會，各將寶華栴檀名香，以眾伎樂供養世尊，詣王舍城，欲觀如來有所感動。

時申日舍，有金色光皆明如日，旃羅法白言：「今佛現舍金色之光，佛以向道有此感應，可往止之，不須使前。」父故不信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時申日舍，有金色光皆明如日，旃羅法白言：「今佛現舍金色之光，佛以向道有此感應，可往止之，不須使前。」父故不信。

是時，申日第一夫人號名月羽，旃羅法母也，見此變瑞踊躍歡喜，即發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，申日第一夫人號名月羽，旃羅法母也，見此變瑞踊躍歡喜，即發無上正真道意。

於是，旃羅法白其母言：「今當勅五百夫人，皆令莊嚴出見如來。所以者何？世尊難值，億百千劫時有佛耳。」五百夫人皆悉受教，歡喜侍佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，旃羅法白其母言：「今當勅五百夫人，皆令莊嚴出見如來。所以者何？世尊難值，億百千劫時有佛耳。」五百夫人皆悉受教，歡喜侍佛。

佛入城時，足蹈門閫，三千國土皆大震動，諸有疾病悉為除愈，盲視聾聽瘖痾能言，跛躃者行，諸被毒者毒皆不行。諸有樂器不鼓自鳴，金銀、七寶皆作音聲，飛鳥、走獸相和悲鳴。時十方神并諸天人，各與尊神不可計數，皆悉隨從詣申日舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛入城時，足蹈門閫，三千國土皆大震動，諸有疾病悉為除愈，盲視聾聽瘖痾能言，跛躃者行，諸被毒者毒皆不行。諸有樂器不鼓自鳴，金銀、七寶皆作音聲，飛鳥、走獸相和悲鳴。時十方神并諸天人，各與尊神不可計數，皆悉隨從詣申日舍。

佛蹈火坑變為浴池，中生蓮華大如車輪，華有千葉七寶為莖，其色妙好佛蹈其上，及諸菩薩所可蹈華，皆生五百葉，弟子乘者華生五百葉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛蹈火坑變為浴池，中生蓮華大如車輪，華有千葉七寶為莖，其色妙好佛蹈其上，及諸菩薩所可蹈華，皆生五百葉，弟子乘者華生五百葉。

申日見火坑作此變化，心中驚悴即大惶怖，頭面作禮。佛入其舍，菩薩弟子皆悉坐定，申日懺悔，前白佛言：「我大無狀所作非法，今飯食中皆有毒藥，乞得更備辦，宿留須臾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申日見火坑作此變化，心中驚悴即大惶怖，頭面作禮。佛入其舍，菩薩弟子皆悉坐定，申日懺悔，前白佛言：「我大無狀所作非法，今飯食中皆有毒藥，乞得更備辦，宿留須臾。」

佛言：「持毒飯來，我自食之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「持毒飯來，我自食之。」

申日歡喜即如佛教，分布飯具皆悉周遍，便即受之呪願達嚫。其毒飯者變為百味，香聞十方，其有聞此飯香氣者，自然飽滿身得安隱，皆發無上平等道意。飯食畢竟，五百夫人及旃羅法為佛作禮，却住一面，長者申日自取小床於佛前坐，而白佛言：「世尊神通有三達智，我之所作想佛已了，不即逆告語我，乃令吾等興立非法造此惡事，佛豈不知我所議耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申日歡喜即如佛教，分布飯具皆悉周遍，便即受之呪願達嚫。其毒飯者變為百味，香聞十方，其有聞此飯香氣者，自然飽滿身得安隱，皆發無上平等道意。飯食畢竟，五百夫人及旃羅法為佛作禮，却住一面，長者申日自取小床於佛前坐，而白佛言：「世尊神通有三達智，我之所作想佛已了，不即逆告語我，乃令吾等興立非法造此惡事，佛豈不知我所議耶？」

佛告申日：「乃昔過去阿僧祇劫，爾時有佛號提和竭如來，為等正覺，其明無量度諸懈廢，與眾開士及大弟子無央數俱行入城。時有長者名鞞陀衛，時適出城，有梵志女，鮮潔少雙，執持名華。時長者子即以銀錢五百，從賣華女得華五莖，以散佛上。佛即授其決言：『汝却後無數阿僧祇劫，當得作佛號釋迦文。汝作佛時，當有長者號名申日，與異道人合構逆事，火坑、毒飯規欲試汝。雖有此惡，當因汝得度。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告申日：「乃昔過去阿僧祇劫，爾時有佛號提和竭如來，為等正覺，其明無量度諸懈廢，與眾開士及大弟子無央數俱行入城。時有長者名鞞陀衛，時適出城，有梵志女，鮮潔少雙，執持名華。時長者子即以銀錢五百，從賣華女得華五莖，以散佛上。佛即授其決言：『汝却後無數阿僧祇劫，當得作佛號釋迦文。汝作佛時，當有長者號名申日，與異道人合構逆事，火坑、毒飯規欲試汝。雖有此惡，當因汝得度。』」

佛告申日：「時長者子今我身是，我乃爾時從如來授記，即得明決之定，以為悉豫知有汝名字，況汝昨日所謀議事，豈不知乎？當知諸佛善權之慧，欲以因緣有所起發。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告申日：「時長者子今我身是，我乃爾時從如來授記，即得明決之定，以為悉豫知有汝名字，況汝昨日所謀議事，豈不知乎？當知諸佛善權之慧，欲以因緣有所起發。」

長者申日聞佛所說即得法忍，復自歎言：「如來之智無所不度，明知我今不復受罪。所以者何？過去世時錠光如來豫說我名，今當為佛之所開化，以是言之不復受罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者申日聞佛所說即得法忍，復自歎言：「如來之智無所不度，明知我今不復受罪。所以者何？過去世時錠光如來豫說我名，今當為佛之所開化，以是言之不復受罪。」

時佛說法於王舍城，長者居士無央數千，及異道人五百之眾，皆發無上正真道意。五百夫人即時逮得不退轉地。月光童子從坐而起，讚歎佛已，而白佛言：「設我來世得作佛時，令我國土一切人民無有惡心皆應質朴，有諸惡國人民剛強五濁賤世，我願於中而開化之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛說法於王舍城，長者居士無央數千，及異道人五百之眾，皆發無上正真道意。五百夫人即時逮得不退轉地。月光童子從坐而起，讚歎佛已，而白佛言：「設我來世得作佛時，令我國土一切人民無有惡心皆應質朴，有諸惡國人民剛強五濁賤世，我願於中而開化之。」

佛告阿難：「汝聞月光童子所說不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝聞月光童子所說不乎？」

阿難對曰：「唯然已聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難對曰：「唯然已聞。」

佛告阿難：「我般涅槃千歲已後，經法且欲斷絕，月光童子當出於秦國作聖君，持我經法興隆道化。秦土及諸邊國，鄯善、烏長、歸茲、疏勒、大宛、于填，及諸羌虜夷狄，皆當奉佛尊法，普作比丘。其有一切男子、女人，聞申日經，前所作犯惡逆者皆得除盡。當知世尊之所應度如是如是，其有犯逆尚得度脫，何況至心學佛道者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我般涅槃千歲已後，經法且欲斷絕，月光童子當出於秦國作聖君，持我經法興隆道化。秦土及諸邊國，鄯善、烏長、歸茲、疏勒、大宛、于填，及諸羌虜夷狄，皆當奉佛尊法，普作比丘。其有一切男子、女人，聞申日經，前所作犯惡逆者皆得除盡。當知世尊之所應度如是如是，其有犯逆尚得度脫，何況至心學佛道者。」

佛說經已，一切眾會莫不歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，一切眾會莫不歡喜，作禮而去。

佛說申日經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說申日經