菩薩生地經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩生地經

吳月氏優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊於迦維羅衛國釋氏精廬，尼拘類樹下坐，與五百比丘眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊於迦維羅衛國釋氏精廬，尼拘類樹下坐，與五百比丘眾俱。

是時，城中有釋種長者子，名差摩竭，行詣佛所，稽首畢，一面坐，叉手白佛言：「菩薩何行疾得無上正真之道，普具三十二相，從一佛國到一佛國，臨壽終時其心不亂，所生不墮八難之處，常知去來之事，悉成諸法周滿達事，知一切法無所罣礙，信解空行，得不起法忍，恒以至心欲作沙門，未曾犯戒，不樂居處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，城中有釋種長者子，名差摩竭，行詣佛所，稽首畢，一面坐，叉手白佛言：「菩薩何行疾得無上正真之道，普具三十二相，從一佛國到一佛國，臨壽終時其心不亂，所生不墮八難之處，常知去來之事，悉成諸法周滿達事，知一切法無所罣礙，信解空行，得不起法忍，恒以至心欲作沙門，未曾犯戒，不樂居處？」

佛言：「大哉！差摩竭！乃問菩薩之行，忍辱為本，以立忍力乃疾得佛。忍有四事，何等為四？一曰、若罵詈者，默而不報；二曰、若撾捶者，受而不挍；三曰、若瞋恚者，慈心向之；四曰、若輕毀者，不念其惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大哉！差摩竭！乃問菩薩之行，忍辱為本，以立忍力乃疾得佛。忍有四事，何等為四？一曰、若罵詈者，默而不報；二曰、若撾捶者，受而不挍；三曰、若瞋恚者，慈心向之；四曰、若輕毀者，不念其惡。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「撾罵不以恚， 輕毀亦不恨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「撾罵不以恚， 輕毀亦不恨，

菩薩忍如是， 所問悉可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩忍如是， 所問悉可得。

慎言不欺慢， 未曾起亂意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慎言不欺慢， 未曾起亂意，

不犯不有惡， 是行得佛疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯不有惡， 是行得佛疾。

開士常以忍， 敦誠行大慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開士常以忍， 敦誠行大慈，

是用得成佛， 三十二相明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是用得成佛， 三十二相明。

從事於惡者， 常憙加捶杖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從事於惡者， 常憙加捶杖，

害心施於人， 是不離惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 害心施於人， 是不離惡道。

邪見自貢高， 急憋好瞋恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見自貢高， 急憋好瞋恚，

彼為自投冥， 終不近菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼為自投冥， 終不近菩薩。

愚以貪強梁， 自用無禮敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚以貪強梁， 自用無禮敬，

不知孝父母， 是以有獄苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知孝父母， 是以有獄苦。

夫欲疾得佛， 常修戒德本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫欲疾得佛， 常修戒德本，

依受善師教， 等心施於人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依受善師教， 等心施於人。

「又有四事行疾得佛。何等為四？一曰、愛樂明經，好菩薩道，盡心護法，教誨於人；二曰、遠離女人，不與從事；三曰、常好布施沙門、梵志；四曰、以不睡臥，心習空行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事行疾得佛。何等為四？一曰、愛樂明經，好菩薩道，盡心護法，教誨於人；二曰、遠離女人，不與從事；三曰、常好布施沙門、梵志；四曰、以不睡臥，心習空行。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「若以樂沙門， 常勤護經道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以樂沙門， 常勤護經道，

愛法不遠師， 如是人難得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛法不遠師， 如是人難得；

深學求佛意， 多聞廣開人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深學求佛意， 多聞廣開人，

好施無慳心， 是行得佛疾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好施無慳心， 是行得佛疾；

女人不可親， 敗德亂世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人不可親， 敗德亂世間，

從事於欲者， 未曾近菩薩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從事於欲者， 未曾近菩薩；

是以清高士， 常防遠女色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以清高士， 常防遠女色，

淨修菩薩道， 大悲濟天下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨修菩薩道， 大悲濟天下。」

於是差摩竭，即解身珠寶瓔珞用散佛上，佛之威神，令其所散止於虛空，化成寶蓋，中有五百化人出，亦解身珠寶以散佛上，俱發聲言：「願發無上正真道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是差摩竭，即解身珠寶瓔珞用散佛上，佛之威神，令其所散止於虛空，化成寶蓋，中有五百化人出，亦解身珠寶以散佛上，俱發聲言：「願發無上正真道意。」

差摩竭見諸化人，踊躍歡喜，問佛言：「此化所出，從天來耶？四方四隅地中出耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差摩竭見諸化人，踊躍歡喜，問佛言：「此化所出，從天來耶？四方四隅地中出耶？」

佛報言：「是化不從十方來，亦非天，亦非龍，亦非神，亦非人，亦非地、水、火、風、空，非色、痛、想、行、識，亦非意、非心、非作、非往、非來，亦非今世，亦非後世，亦非生死；是人名化，字無從生，號為空，如影現於鏡中，無執、無捨、無由來、無所得，無我、無人、無命、無識；若男子女子，見知諸法如化無識，聞此好信而行應者，是即佛子，為已去冥、興世間明，為能降魔成極大德，是為沙門梵志，為清淨菩薩大人，為無從生，已得授決，為不退轉無上之人，信樂此法為如是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛報言：「是化不從十方來，亦非天，亦非龍，亦非神，亦非人，亦非地、水、火、風、空，非色、痛、想、行、識，亦非意、非心、非作、非往、非來，亦非今世，亦非後世，亦非生死；是人名化，字無從生，號為空，如影現於鏡中，無執、無捨、無由來、無所得，無我、無人、無命、無識；若男子女子，見知諸法如化無識，聞此好信而行應者，是即佛子，為已去冥、興世間明，為能降魔成極大德，是為沙門梵志，為清淨菩薩大人，為無從生，已得授決，為不退轉無上之人，信樂此法為如是也。」

佛告差摩竭：「若聞此經，而心驚怪、誹謗、形笑，當知是輩非沙門梵志，是為外道放逸之人，為無反復惡師之人，為暗蔽無眼詐稱菩薩，是為誣罔、觝突之人也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告差摩竭：「若聞此經，而心驚怪、誹謗、形笑，當知是輩非沙門梵志，是為外道放逸之人，為無反復惡師之人，為暗蔽無眼詐稱菩薩，是為誣罔、觝突之人也。」

於是弊魔來問佛言：「信此法者能有幾人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是弊魔來問佛言：「信此法者能有幾人？」

佛報魔言：「有四百億欲天及人，皆得無所從生法樂，於中立是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛報魔言：「有四百億欲天及人，皆得無所從生法樂，於中立是。」

時，差摩竭得不起法忍，五百比丘及五百清信士、二十五清信女，皆得立不退轉地，壽終悉當生於西方無量壽佛清淨國，常護持無數佛法，教化成就一切人民，使不退轉，如是無極恒沙邊劫，當於此土以次作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，差摩竭得不起法忍，五百比丘及五百清信士、二十五清信女，皆得立不退轉地，壽終悉當生於西方無量壽佛清淨國，常護持無數佛法，教化成就一切人民，使不退轉，如是無極恒沙邊劫，當於此土以次作佛。

魔聞佛言，稍稍却行，而謂佛言：「後可不須復說此法也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔聞佛言，稍稍却行，而謂佛言：「後可不須復說此法也！」

賢者阿難白佛言：「當何名此經？以何奉持之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難白佛言：「當何名此經？以何奉持之？」

佛語阿難：「是經名為『菩薩生地經差摩竭所問』，當奉持之。百劫行五度無極而無大智、無菩薩者，不如諷誦此經、義以分布為人說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「是經名為『菩薩生地經差摩竭所問』，當奉持之。百劫行五度無極而無大智、無菩薩者，不如諷誦此經、義以分布為人說。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「若信學生地經， 其功德無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若信學生地經， 其功德無有量，

斯已度三惡道， 後受者福皆然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯已度三惡道， 後受者福皆然。」

佛說此已，差摩竭及四輩弟子、諸天龍神，皆歡喜受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此已，差摩竭及四輩弟子、諸天龍神，皆歡喜受持。