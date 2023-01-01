佛說長者音悅經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說長者音悅經

吳月支優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支優婆塞支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在羅閱祇耆闍崛山中，與尊弟子千二百五十人俱，及諸菩薩、清信士女一切普會圍遶說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在羅閱祇耆闍崛山中，與尊弟子千二百五十人俱，及諸菩薩、清信士女一切普會圍遶說法。

佛告大眾：「彼有長者，名曰音悅，財富無數，年老無子，以為愁慼。雖其然者，宿福所追，其報有四：一者、夫人產男端正無比；二者、五百白馬同時生駒；三者、國王遣使者拜授金印；四者、五百寶船同時俱至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「彼有長者，名曰音悅，財富無數，年老無子，以為愁慼。雖其然者，宿福所追，其報有四：一者、夫人產男端正無比；二者、五百白馬同時生駒；三者、國王遣使者拜授金印；四者、五百寶船同時俱至。」

阿難白佛：「何等寶船而俱至乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「何等寶船而俱至乎？」

佛告阿難：「長者音悅群族殊多，先此之時，遣五百人乘船入海，既獲眾寶，安隱還家。是故，如來說此四福同時普集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「長者音悅群族殊多，先此之時，遣五百人乘船入海，既獲眾寶，安隱還家。是故，如來說此四福同時普集。」

長者歡喜，心自念言：「天降福祚，集我之庭，當作甘饌，室族相慶。」即如所言，興作大廚。娛樂盡歡，鼓樂、絃歌聲聞于天。是時四大天王、釋梵天王、諸龍、鬼王、阿須倫王、一切神王，各與眷屬側塞虛空，看此長者福德無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者歡喜，心自念言：「天降福祚，集我之庭，當作甘饌，室族相慶。」即如所言，興作大廚。娛樂盡歡，鼓樂、絃歌聲聞于天。是時四大天王、釋梵天王、諸龍、鬼王、阿須倫王、一切神王，各與眷屬側塞虛空，看此長者福德無量。

如來神達，知此長者歡喜踊躍。因其歡悅，欲往稱歎，若其開解，可殖福栽。如來應時歌頌吉祥八種之音，往於門外而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來神達，知此長者歡喜踊躍。因其歡悅，欲往稱歎，若其開解，可殖福栽。如來應時歌頌吉祥八種之音，往於門外而說頌曰：

「長者今日， 吉祥集至， 一切福應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者今日， 吉祥集至， 一切福應，

室族吉利。 昔所殖福， 其報有四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室族吉利。 昔所殖福， 其報有四，

大小歡悅， 世間無比， 諸天龍神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大小歡悅， 世間無比， 諸天龍神，

咸為降伏。 快哉長者！ 猥獲吉福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸為降伏。 快哉長者！ 猥獲吉福，

如春種禾， 秋則成熟， 先作後受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如春種禾， 秋則成熟， 先作後受，

影報隨逐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 影報隨逐。」

爾時長者聞佛德音，五情逸豫，歡喜而出。見佛恭肅，即便啟言：「瞿曇沙門實為神妙！知我室族吉祥無量。枉屈尊神，來相讚歎。」即以好白㲲直金千萬兩，奉上如來。佛即受之，而為達嚫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長者聞佛德音，五情逸豫，歡喜而出。見佛恭肅，即便啟言：「瞿曇沙門實為神妙！知我室族吉祥無量。枉屈尊神，來相讚歎。」即以好白㲲直金千萬兩，奉上如來。佛即受之，而為達嚫。

佛告長者：「財有五危，世人不知，慳悋貪惜，不能減割以周窮乏。壽終神逝，棄財世間。汝今能爾，必獲影報，所生之處，福自歸身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長者：「財有五危，世人不知，慳悋貪惜，不能減割以周窮乏。壽終神逝，棄財世間。汝今能爾，必獲影報，所生之處，福自歸身。」

長者白佛：「何等五危？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白佛：「何等五危？」

佛即報言：「一者、大火燒之不覺；二者、大水漂沒無常；三者、縣官奪取無道；四者、惡子用度無限；五者、盜賊所見劫奪。五事一至，不可抑制，譬如有人違犯王法，閉在牢獄，應當誅戮，財物沒入其官，豈復能却之乎？又復譬如阿難邠坻，財寶無數，國王奪取，主不能制，亦非神龍所能止之。所以者何？以其前世布施七悔，是以今世七富七貧。」長者聞說，益增踊躍。於是，如來忽然還到耆闍崛山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即報言：「一者、大火燒之不覺；二者、大水漂沒無常；三者、縣官奪取無道；四者、惡子用度無限；五者、盜賊所見劫奪。五事一至，不可抑制，譬如有人違犯王法，閉在牢獄，應當誅戮，財物沒入其官，豈復能却之乎？又復譬如阿難邠坻，財寶無數，國王奪取，主不能制，亦非神龍所能止之。所以者何？以其前世布施七悔，是以今世七富七貧。」長者聞說，益增踊躍。於是，如來忽然還到耆闍崛山。

爾時，國內有尼揵異道人，名曰不蘭迦葉，聽聞如來詣長者家，歌頌一偈，猥得長者千萬兩金，心懷悁嫉，心即念言：「瞿曇沙門尚能得金，況我往乞，當不得乎？」又自念言：「我當往求瞿曇沙門所可說偈，然後往乞，必得珍寶。嗟歎之宜，當勝瞿曇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，國內有尼揵異道人，名曰不蘭迦葉，聽聞如來詣長者家，歌頌一偈，猥得長者千萬兩金，心懷悁嫉，心即念言：「瞿曇沙門尚能得金，況我往乞，當不得乎？」又自念言：「我當往求瞿曇沙門所可說偈，然後往乞，必得珍寶。嗟歎之宜，當勝瞿曇。」

不蘭迦葉懷此愚癡、妬嫉之意而往稽首問訊如來，長跪白佛：「薄德無福，衣食不充。傳聞瞿曇詣長者家，歌頌一偈大得珍寶。寧可哀矜，賜所說偈，令吾諷誦。當往咨嗟，冀望得寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不蘭迦葉懷此愚癡、妬嫉之意而往稽首問訊如來，長跪白佛：「薄德無福，衣食不充。傳聞瞿曇詣長者家，歌頌一偈大得珍寶。寧可哀矜，賜所說偈，令吾諷誦。當往咨嗟，冀望得寶。」

如來三達，知此長者却後一時財寶當散，不蘭迦葉不知時宜，遭厄之家而說吉祥，必得長者無量杖痛。如來告言：「不惜此偈。所以者何？汝不知時。卿說此偈，必得楚痛，是故如來違卿所求。若更欲得應時之說、絕妙之句，吾當與汝，既使長者得聞真言，又可免於捶毒之痛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來三達，知此長者却後一時財寶當散，不蘭迦葉不知時宜，遭厄之家而說吉祥，必得長者無量杖痛。如來告言：「不惜此偈。所以者何？汝不知時。卿說此偈，必得楚痛，是故如來違卿所求。若更欲得應時之說、絕妙之句，吾當與汝，既使長者得聞真言，又可免於捶毒之痛。」

不蘭迦葉心自念言：「瞿曇沙門不欲令我往乞珍寶，是故悋惜，不肯與我。」即便重啟：「其於與我，焉知餘事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不蘭迦葉心自念言：「瞿曇沙門不欲令我往乞珍寶，是故悋惜，不肯與我。」即便重啟：「其於與我，焉知餘事？」

如來慈愍，諫之滿三，終不信解。佛亦豫知：不蘭迦葉前世因緣，應受此痛。如來又云：「罪不可債。」佛即為說吉祥之偈。尼乾諷誦，一歲乃闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來慈愍，諫之滿三，終不信解。佛亦豫知：不蘭迦葉前世因緣，應受此痛。如來又云：「罪不可債。」佛即為說吉祥之偈。尼乾諷誦，一歲乃闇。

然後長者失火燒舍，珍奇了盡；五百馬駒同時燒死；所生妙子一旦終亡；王遣使者錄奪金印。後復乘船入海採寶，安隱來還，泊岸數日，五百寶船一旦漂沒。室族大小無不愁毒，譬如有人而被誅戮，未死之頃愁怖難言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後長者失火燒舍，珍奇了盡；五百馬駒同時燒死；所生妙子一旦終亡；王遣使者錄奪金印。後復乘船入海採寶，安隱來還，泊岸數日，五百寶船一旦漂沒。室族大小無不愁毒，譬如有人而被誅戮，未死之頃愁怖難言。

其日，不蘭迦葉往到其門，歌頌如來吉祥之偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其日，不蘭迦葉往到其門，歌頌如來吉祥之偈：

「長者今日， 吉祥集至， 一切福應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者今日， 吉祥集至， 一切福應，

室族吉利。 昔所殖福， 其報有四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室族吉利。 昔所殖福， 其報有四，

大小歡悅， 世間無比， 諸天龍神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大小歡悅， 世間無比， 諸天龍神，

咸為降伏。 快哉長者！ 猥獲吉福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸為降伏。 快哉長者！ 猥獲吉福，

如春種禾， 秋則成熟， 先作後受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如春種禾， 秋則成熟， 先作後受，

影報隨逐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 影報隨逐。」

於是不蘭迦葉說此偈時，長者聞之，舉門忿恚：「天下凶殃無過於我。云何此人裸形無恥，在此妖蠱說我吉祥，益我憂煩？」即出捶打，從頭至足無不被患。舉身大痛，匍匐還家。六師宗等逆問其意。答言：「此變正由瞿曇。」內不自剋，反怨世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是不蘭迦葉說此偈時，長者聞之，舉門忿恚：「天下凶殃無過於我。云何此人裸形無恥，在此妖蠱說我吉祥，益我憂煩？」即出捶打，從頭至足無不被患。舉身大痛，匍匐還家。六師宗等逆問其意。答言：「此變正由瞿曇。」內不自剋，反怨世尊。

爾時，世尊在羅閱祇竹園之中，與諸大眾圍繞說法。佛告眾會：「不蘭迦葉前從如來求索一偈，欲詣長者歌頌求寶。如來諫之，其於不信。今已在彼，遭痛毒患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊在羅閱祇竹園之中，與諸大眾圍繞說法。佛告眾會：「不蘭迦葉前從如來求索一偈，欲詣長者歌頌求寶。如來諫之，其於不信。今已在彼，遭痛毒患。」

阿難白佛：「不蘭迦葉與此長者有何因緣而被此患？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「不蘭迦葉與此長者有何因緣而被此患？」

佛告阿難：「乃昔久遠不可計數阿僧祇劫，時有國王，亦名音悅。復有一鳥，名曰鸚鵡，在王宮上，鳴聲和好。王時晝寢，聞鳥鳴聲驚覺，問其左右：『此為何鳥，鳴聲妙好？』侍者白言：『有一奇鳥，五色焜煌，適在宮上，鳴已便去。』王即遣大眾，步騎絡繹，逐而求之。推尋殊久，捕得與王。王得歡喜，愛樂無厭，即以珠璣、水精、琉璃、真珠、珊瑚瓔珞其身，頭頸、羽翮無不周遍；常著左右，晝夜看視，不去須臾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「乃昔久遠不可計數阿僧祇劫，時有國王，亦名音悅。復有一鳥，名曰鸚鵡，在王宮上，鳴聲和好。王時晝寢，聞鳥鳴聲驚覺，問其左右：『此為何鳥，鳴聲妙好？』侍者白言：『有一奇鳥，五色焜煌，適在宮上，鳴已便去。』王即遣大眾，步騎絡繹，逐而求之。推尋殊久，捕得與王。王得歡喜，愛樂無厭，即以珠璣、水精、琉璃、真珠、珊瑚瓔珞其身，頭頸、羽翮無不周遍；常著左右，晝夜看視，不去須臾。

「後復有鳥，名曰禿梟，來在宮上。看見鸚鵡獨得優寵，即問鸚鵡：『何緣致此？』鸚鵡答言：『我來宮上悲鳴殊好，國王愛敬於我，取我常著左右，五色珠璣瓔珞我身。』禿梟聞之，心懷嫉妬，心即念言：『我亦當鳴，令殊於卿。國王亦當愛寵我身。』王時出臥，禿梟即鳴，王即驚覺，㱇然毛豎，如畏怖狀。王問左右：『此為何聲，驚動怖我？』侍者白言：『有惡聲鳥，名曰禿梟。』王即恚曰：『促遣大眾分布推索！』即得與王。王令左右生拔毛羽，舉身大痛，步行而去。到其野田，眾鳥問言：『何緣致此？』禿梟瞋恚，不責己身，答眾鳥言：『正坐鸚鵡，故得此患。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「後復有鳥，名曰禿梟，來在宮上。看見鸚鵡獨得優寵，即問鸚鵡：『何緣致此？』鸚鵡答言：『我來宮上悲鳴殊好，國王愛敬於我，取我常著左右，五色珠璣瓔珞我身。』禿梟聞之，心懷嫉妬，心即念言：『我亦當鳴，令殊於卿。國王亦當愛寵我身。』王時出臥，禿梟即鳴，王即驚覺，㱇然毛豎，如畏怖狀。王問左右：『此為何聲，驚動怖我？』侍者白言：『有惡聲鳥，名曰禿梟。』王即恚曰：『促遣大眾分布推索！』即得與王。王令左右生拔毛羽，舉身大痛，步行而去。到其野田，眾鳥問言：『何緣致此？』禿梟瞋恚，不責己身，答眾鳥言：『正坐鸚鵡，故得此患。』」

佛言：「善聲招福，惡聲致禍，罪報由己，反怒鸚鵡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善聲招福，惡聲致禍，罪報由己，反怒鸚鵡。」

佛告阿難：「昔國王者，今長者音悅是；鸚鵡者，我身是；禿梟者，今不蘭迦葉是。昔嫉鸚鵡，即被毒患；今嫉如來，獲痛難言。貪嫉燒身，何況苦難？所以者何？不蘭迦葉誹謗如來，前後六事。何等為六？一者、在於難國，興貪嫉心，誹謗如來；二者、於羅閱祇，以竹園故，誹謗如來；三者、在羅閱祇，詣長者音悅家，貪其金寶，誹謗如來；四者、於摩竭提界，貪於供養，誹謗如來；五者、在維耶離國，貪名利養，誹謗如來；六者、在舍衛國，貪於利養及惜名稱，誹謗如來。于時國王驅逐出國。不蘭迦、葉六師徒等同心說言：『瞿曇實神，莫不敬重；吾等術淺，名稱崩頹，處處見忽，當用活為。』即時以沙而著瓶中，自沈于水，於是壽命終，即入地獄，考治一切，苦痛無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「昔國王者，今長者音悅是；鸚鵡者，我身是；禿梟者，今不蘭迦葉是。昔嫉鸚鵡，即被毒患；今嫉如來，獲痛難言。貪嫉燒身，何況苦難？所以者何？不蘭迦葉誹謗如來，前後六事。何等為六？一者、在於難國，興貪嫉心，誹謗如來；二者、於羅閱祇，以竹園故，誹謗如來；三者、在羅閱祇，詣長者音悅家，貪其金寶，誹謗如來；四者、於摩竭提界，貪於供養，誹謗如來；五者、在維耶離國，貪名利養，誹謗如來；六者、在舍衛國，貪於利養及惜名稱，誹謗如來。于時國王驅逐出國。不蘭迦、葉六師徒等同心說言：『瞿曇實神，莫不敬重；吾等術淺，名稱崩頹，處處見忽，當用活為。』即時以沙而著瓶中，自沈于水，於是壽命終，即入地獄，考治一切，苦痛無量。」

佛重告言：「當未來世多有貪嫉弊惡之人，誹謗、貢高，相求長短，是則自燒痛哉。阿難！是故汝當廣宣斯經，以護將來如斯之黨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛重告言：「當未來世多有貪嫉弊惡之人，誹謗、貢高，相求長短，是則自燒痛哉。阿難！是故汝當廣宣斯經，以護將來如斯之黨。」

阿難白佛：「長者音悅昔殖何德獲此四福？何所罪行而復失之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「長者音悅昔殖何德獲此四福？何所罪行而復失之？」

佛告阿難：「音悅前世為年少時，欽戴佛法及與聖眾，供養盡忠而願豪富。納妻之後專迷著色，違慢三寶，又無慈心仁接長幼。是故報應，適畢便散。汝開導、宣告，令知其要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「音悅前世為年少時，欽戴佛法及與聖眾，供養盡忠而願豪富。納妻之後專迷著色，違慢三寶，又無慈心仁接長幼。是故報應，適畢便散。汝開導、宣告，令知其要。」

佛說此已，四部弟子、天、龍、鬼神、國王、臣民一切眾會聞經歡喜，莫不作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此已，四部弟子、天、龍、鬼神、國王、臣民一切眾會聞經歡喜，莫不作禮。