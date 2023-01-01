佛說須摩提長者經(一名會諸佛前，亦名如來所說示現眾生) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說須摩提長者經(一名會諸佛前，亦名如來所說示現眾生)

吳月支國居士支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支國居士支謙譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇洹精舍，與大比丘眾五百人俱。爾時，世尊時到著衣持鉢，與阿難俱入城乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇洹精舍，與大比丘眾五百人俱。爾時，世尊時到著衣持鉢，與阿難俱入城乞食。

是時城中有大長者子，名須摩提。是人命終，父母宗親及諸知識一時號哭，哀悼躃踊，稱怨大喚，悶絕于地；或有喚父母、兄弟者，或有呼夫主、大家者，如是種種號咷、啼哭；又有把土而自坌者，又有持刀斷其髮者，譬如有人毒箭入心，苦惱無量；或有以衣自覆而悲泣者，譬如大風鼓扇林樹，枝柯相掁；又如失水之魚宛轉在地；又如斬截大樹崩倒狼藉。以如是楚毒而加其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時城中有大長者子，名須摩提。是人命終，父母宗親及諸知識一時號哭，哀悼躃踊，稱怨大喚，悶絕于地；或有喚父母、兄弟者，或有呼夫主、大家者，如是種種號咷、啼哭；又有把土而自坌者，又有持刀斷其髮者，譬如有人毒箭入心，苦惱無量；或有以衣自覆而悲泣者，譬如大風鼓扇林樹，枝柯相掁；又如失水之魚宛轉在地；又如斬截大樹崩倒狼藉。以如是楚毒而加其身。

爾時世尊知而故問：「阿難！彼諸大眾何故哀號悲泣如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知而故問：「阿難！彼諸大眾何故哀號悲泣如是？」

阿難白佛言：「世尊！此城中有大長者子，名須摩提，壽盡命終。是人父母、兄弟、妻子、宗親、知識為恩愛所縛故，如是迷亂。唯願世尊為度一切故，可往至彼。諸佛、世尊不以無請而有所說。我今為彼諸人勸請於佛、世尊，以大慈悲願往至彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！此城中有大長者子，名須摩提，壽盡命終。是人父母、兄弟、妻子、宗親、知識為恩愛所縛故，如是迷亂。唯願世尊為度一切故，可往至彼。諸佛、世尊不以無請而有所說。我今為彼諸人勸請於佛、世尊，以大慈悲願往至彼。」

爾時如來受阿難請，即往其家。是時，彼諸人等遙見世尊，各各以手拭面，前來迎佛。既至佛所，頭面禮足，悲泣哽塞，不能發言；正欲長歎，以敬佛故，不敢出息，咽氣而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來受阿難請，即往其家。是時，彼諸人等遙見世尊，各各以手拭面，前來迎佛。既至佛所，頭面禮足，悲泣哽塞，不能發言；正欲長歎，以敬佛故，不敢出息，咽氣而住。

爾時佛告長者父母、兄弟、宗親及諸知識：「汝等何故悲泣、懊惱，著此幻法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告長者父母、兄弟、宗親及諸知識：「汝等何故悲泣、懊惱，著此幻法？」

是諸人等同時發聲而白佛言：「世尊！是城中唯有此人聰明智慧，端正殊妙，年既盛壯，於諸人中為無有上。我等思念，不離心懷，眾人瞻仰，視之無厭。言語柔和，孝於父母，恭順兄弟；又復多饒財寶、金銀、琉璃、硨磲、馬瑙、珊瑚、琥珀，倉庫盈溢，珍寶具足；又有車馬、飲食、醫藥、衣服、臥具、奴婢、使人。如是悉備，一旦命終，是故我等悲泣戀慕，不能自勝。善哉！世尊！願為我等方便說法，得離諸惱，從今已後更不復受如是諸苦；得斷貪欲、瞋恚、愚癡諸結根本；得度生、老、病、死之岸；永離憂、悲、苦、惱之海；所生之處值遇諸佛，善知識會，不遇惡緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸人等同時發聲而白佛言：「世尊！是城中唯有此人聰明智慧，端正殊妙，年既盛壯，於諸人中為無有上。我等思念，不離心懷，眾人瞻仰，視之無厭。言語柔和，孝於父母，恭順兄弟；又復多饒財寶、金銀、琉璃、硨磲、馬瑙、珊瑚、琥珀，倉庫盈溢，珍寶具足；又有車馬、飲食、醫藥、衣服、臥具、奴婢、使人。如是悉備，一旦命終，是故我等悲泣戀慕，不能自勝。善哉！世尊！願為我等方便說法，得離諸惱，從今已後更不復受如是諸苦；得斷貪欲、瞋恚、愚癡諸結根本；得度生、老、病、死之岸；永離憂、悲、苦、惱之海；所生之處值遇諸佛，善知識會，不遇惡緣。」

爾時世尊告長者父母、宗親、知識及諸大眾：「汝等曾見有生不老、不病、不死者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告長者父母、宗親、知識及諸大眾：「汝等曾見有生不老、不病、不死者不？」

是諸人等白佛言：「世尊！未曾見也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸人等白佛言：「世尊！未曾見也。」

佛復告諸大眾：「汝等欲離生、老、病、死、憂、悲、苦、惱者，莫復念是恩愛之縛；標心正見，歸命三寶。所以者何？於諸世間無過佛者，能導盲冥、愚癡之眾。於諸商主及諸醫王有相好中無與佛等。所以然者？如來身者即是藥王，佛所說法即為良藥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸大眾：「汝等欲離生、老、病、死、憂、悲、苦、惱者，莫復念是恩愛之縛；標心正見，歸命三寶。所以者何？於諸世間無過佛者，能導盲冥、愚癡之眾。於諸商主及諸醫王有相好中無與佛等。所以然者？如來身者即是藥王，佛所說法即為良藥。」

爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說偈言：

「十方世界中， 生者無不死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方世界中， 生者無不死，

生死往來道， 唯法能除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死往來道， 唯法能除滅。

無有十方剎， 命終能濟者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有十方剎， 命終能濟者，

唯佛能除斷， 是故歸命佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛能除斷， 是故歸命佛。」

佛復告大眾：「汝等云何知名為死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告大眾：「汝等云何知名為死？」

諸人答言：「不知。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人答言：「不知。世尊！」

佛告大眾：「殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、嫉妬、恚癡，若人行是十惡，名之為死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、嫉妬、恚癡，若人行是十惡，名之為死。」

佛復告諸大眾：「若人違逆，不順父母，不行正法，不敬沙門、梵志及諸耆宿，如是之人亦名為死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸大眾：「若人違逆，不順父母，不行正法，不敬沙門、梵志及諸耆宿，如是之人亦名為死。」

復告大眾：「若有不敬三寶及諸持戒有德沙門，如是之人亦名為死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告大眾：「若有不敬三寶及諸持戒有德沙門，如是之人亦名為死。」

復告大眾：「若有慳貪、嫉妬、憍慢，自不持戒，家內大小亦復不持；言語麁惡，好傷於人；狂癡、懈怠，心意不安；六情不具，少於智慧；不能專正，喜信他語；常懷嫉恚而自稱譽；遏人之善，揚他之非；好自貢高，不能親近沙門、梵志，不聞正法，如是之人亦名為死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告大眾：「若有慳貪、嫉妬、憍慢，自不持戒，家內大小亦復不持；言語麁惡，好傷於人；狂癡、懈怠，心意不安；六情不具，少於智慧；不能專正，喜信他語；常懷嫉恚而自稱譽；遏人之善，揚他之非；好自貢高，不能親近沙門、梵志，不聞正法，如是之人亦名為死。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「若人作不善， 好行十惡者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人作不善， 好行十惡者，

心常懷憍慢， 不敬於三寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常懷憍慢， 不敬於三寶，

不能持淨戒， 懈怠不精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能持淨戒， 懈怠不精進，

如是諸人等， 皆名之為死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸人等， 皆名之為死。

好行諸惡者， 所生墮惡道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好行諸惡者， 所生墮惡道；

若人行諸善， 爾乃得生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人行諸善， 爾乃得生天。

若人不信佛， 亦復不行法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不信佛， 亦復不行法，

行於非法者， 是則名為死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行於非法者， 是則名為死。」

復告大眾：「若人得富貴而無憍慢心，意常安樂，亦不自高，亦不自下，等心一切，視之如己，雖得富貴，心無有異，恒觀無常，不為己有，過如怨毒，解知諸法，會當有離。既知是已，精勤修習；知一切法無可依止，於諸名利不計我所，亦復不著一切諸塵；常修其心，親近智者；不近惡友，常求遠離；佛所說法，初不違失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告大眾：「若人得富貴而無憍慢心，意常安樂，亦不自高，亦不自下，等心一切，視之如己，雖得富貴，心無有異，恒觀無常，不為己有，過如怨毒，解知諸法，會當有離。既知是已，精勤修習；知一切法無可依止，於諸名利不計我所，亦復不著一切諸塵；常修其心，親近智者；不近惡友，常求遠離；佛所說法，初不違失。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「少有眾生， 在於世間， 得大富貴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「少有眾生， 在於世間， 得大富貴，

而不憍慢。 行憍慢者， 不得離苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不憍慢。 行憍慢者， 不得離苦，

若不憍慢， 速得解脫。 無憍慢者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不憍慢， 速得解脫。 無憍慢者，

決定解脫， 有憍慢者， 必墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定解脫， 有憍慢者， 必墮惡道。

斷憍慢者， 不名為死， 有憍慢者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷憍慢者， 不名為死， 有憍慢者，

乃名為死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃名為死。」

復告大眾：「汝等知有生、老、病、死，今世後世精神輪轉更受形不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告大眾：「汝等知有生、老、病、死，今世後世精神輪轉更受形不？」

諸人答言：「不知，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人答言：「不知，世尊！」

佛言：「汝等當知！眾生以此四事因緣繫縛，精神輪轉五道，不知生所從來，死所趣向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝等當知！眾生以此四事因緣繫縛，精神輪轉五道，不知生所從來，死所趣向。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「無常計有常， 不淨計有淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無常計有常， 不淨計有淨，

實苦而言樂， 無我計有我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實苦而言樂， 無我計有我。

眾生生死中， 深著於倒見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生生死中， 深著於倒見，

千萬億劫中， 不知生死本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千萬億劫中， 不知生死本。

若有人能解， 真實大法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人能解， 真實大法者，

能知此非常， 最為大苦本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知此非常， 最為大苦本。

若人見垢濁， 斷除三毒本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人見垢濁， 斷除三毒本，

必能得成就， 無上之大法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必能得成就， 無上之大法。」

復告大眾：「以結使故，起諸因緣；以因緣故，受諸苦惱；以是之故，輪轉生死。色不至後世，受、想、行、識不至後世。所以者何？五陰不可得、不堅牢、無暫停故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告大眾：「以結使故，起諸因緣；以因緣故，受諸苦惱；以是之故，輪轉生死。色不至後世，受、想、行、識不至後世。所以者何？五陰不可得、不堅牢、無暫停故。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「緣諸結使故， 起眾惡因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緣諸結使故， 起眾惡因緣，

由是因緣故， 而受無量苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是因緣故， 而受無量苦。

以受諸苦故， 復起無量結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以受諸苦故， 復起無量結，

一切生死本， 輪轉皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切生死本， 輪轉皆如是。

世間諸美色， 譬如水上沫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸美色， 譬如水上沫，

一切眾苦痛， 喻之如雨泡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾苦痛， 喻之如雨泡，

一切眾想念， 野馬等無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾想念， 野馬等無異，

無量諸行等， 其性如芭蕉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸行等， 其性如芭蕉，

一切諸心識， 猶如幻無實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸心識， 猶如幻無實，

如是之妙法， 如來口所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之妙法， 如來口所說。

諸佛之妙法， 已為汝等演， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之妙法， 已為汝等演，

慈悲眾生故， 說是甘露法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲眾生故， 說是甘露法。」

復告大眾：「地不至後世，水、火、風、亦不至後世。所以者何？地無覺、無知，四大無識，地即虛偽四大合成，以是因緣不至後世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告大眾：「地不至後世，水、火、風、亦不至後世。所以者何？地無覺、無知，四大無識，地即虛偽四大合成，以是因緣不至後世。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「一切諸法中， 無形無有色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸法中， 無形無有色，

亦無有所覺， 虛妄無真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有所覺， 虛妄無真實。

四大假合成， 柔弱無堅強， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大假合成， 柔弱無堅強，

欲令至後世， 終無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令至後世， 終無有是處。」

復告大眾：「眼不至後世，耳、鼻、舌、身、意亦不至後世。所以者何？眼空、無我、無常、無有暫住。設欲令止，不可得也，有緣則生，緣散則滅，生無所從來，去無所至；耳、鼻、舌、身、意亦復如是。諸人當知！此六情者，緣會則有，緣散則無。譬如寄客不得久住。又如負債之人計日償債，日畢則去，終無住期，去則便空，竟不可得，無有往來；此六情者亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告大眾：「眼不至後世，耳、鼻、舌、身、意亦不至後世。所以者何？眼空、無我、無常、無有暫住。設欲令止，不可得也，有緣則生，緣散則滅，生無所從來，去無所至；耳、鼻、舌、身、意亦復如是。諸人當知！此六情者，緣會則有，緣散則無。譬如寄客不得久住。又如負債之人計日償債，日畢則去，終無住期，去則便空，竟不可得，無有往來；此六情者亦復如是。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「諸情無堅固， 此法如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸情無堅固， 此法如虛空，

不安而無壽， 不可為我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不安而無壽， 不可為我所。

因緣故有用， 竟無有決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣故有用， 竟無有決定，

和合所成法， 轉世不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合所成法， 轉世不可得。」

佛說是經時，三百比丘漏盡結解，成羅漢道，五百諸天遠塵離垢，得法眼淨，復有八千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，三百比丘漏盡結解，成羅漢道，五百諸天遠塵離垢，得法眼淨，復有八千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

佛復告諸大眾：「汝等當觀非常，不離是念。諸大眾等！我知過去諸佛為一切眾生作大橋梁，有大慈悲，普及一切。過去佛者名為迦葉佛、拘孫帝佛、拘那含牟尼佛、隨葉佛、尸棄佛、定光佛。如是等恒河沙數諸佛如來，斷除一切不善之法，修集甚深無量善法，於諸法中無所罣礙，而皆無常。過去亦有無量辟支佛，志樂靜寂，善修其心，亦皆無常。過去諸佛弟子無量無邊，皆得漏盡意解、三明六通及八解脫，永離生死，得到彼岸，亦為無常之所遷變。過去亦有五通仙人，淨修其戒，壽無量劫，悉歸無常。往昔亦有無量轉輪聖王及諸小王，七寶具足，無所乏少，亦復無常。我於過去無量世中作諸國王，以頭、目、髓、腦，及以手、足、國城、妻、子、象、馬、七珍、宮殿、樓觀、五樂之具，一切布施。我於爾時兼修淨戒，無所虧損，若有人來求是諸物，歡喜施與，不生瞋心，亦無嫉意；勇猛精進，身心不懈；深修禪定解脫三昧；以深利智、廣大之智、無礙無等甚深智慧，具足如是無量功德。我行菩薩道時，以是功德坐菩提樹下，以金剛心而立誓言：『不起此坐，當破四魔，得一切種智、十力、四無所畏、十八不共法。』適發此念，天魔波旬將諸兵眾，器仗嚴飾，遶菩提樹，面各三十二由旬，而作惡念：『我以此兵眾必壞是人，令不成道。』我爾時伸手按地，魔眾眷屬即便破散。我所知、所得、所覺之法當現證驗，應得成道。爾時即集無量功德智慧，以一念相應慧得成阿耨多羅三藐三菩提，而轉法輪，自得成就，亦復成就一切眾生。爾時有三夜叉：一名阿羅婆伽，二名毘沙那伽，三名修脂藍。如是等無量鬼神化令持戒；於九十五種外道中最尊、最上、無與等者，斷除一切三毒根本，無有生、老、病、死之患，而得成就無上道法。然亦當為無常所轉，却後三月當般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸大眾：「汝等當觀非常，不離是念。諸大眾等！我知過去諸佛為一切眾生作大橋梁，有大慈悲，普及一切。過去佛者名為迦葉佛、拘孫帝佛、拘那含牟尼佛、隨葉佛、尸棄佛、定光佛。如是等恒河沙數諸佛如來，斷除一切不善之法，修集甚深無量善法，於諸法中無所罣礙，而皆無常。過去亦有無量辟支佛，志樂靜寂，善修其心，亦皆無常。過去諸佛弟子無量無邊，皆得漏盡意解、三明六通及八解脫，永離生死，得到彼岸，亦為無常之所遷變。過去亦有五通仙人，淨修其戒，壽無量劫，悉歸無常。往昔亦有無量轉輪聖王及諸小王，七寶具足，無所乏少，亦復無常。我於過去無量世中作諸國王，以頭、目、髓、腦，及以手、足、國城、妻、子、象、馬、七珍、宮殿、樓觀、五樂之具，一切布施。我於爾時兼修淨戒，無所虧損，若有人來求是諸物，歡喜施與，不生瞋心，亦無嫉意；勇猛精進，身心不懈；深修禪定解脫三昧；以深利智、廣大之智、無礙無等甚深智慧，具足如是無量功德。我行菩薩道時，以是功德坐菩提樹下，以金剛心而立誓言：『不起此坐，當破四魔，得一切種智、十力、四無所畏、十八不共法。』適發此念，天魔波旬將諸兵眾，器仗嚴飾，遶菩提樹，面各三十二由旬，而作惡念：『我以此兵眾必壞是人，令不成道。』我爾時伸手按地，魔眾眷屬即便破散。我所知、所得、所覺之法當現證驗，應得成道。爾時即集無量功德智慧，以一念相應慧得成阿耨多羅三藐三菩提，而轉法輪，自得成就，亦復成就一切眾生。爾時有三夜叉：一名阿羅婆伽，二名毘沙那伽，三名修脂藍。如是等無量鬼神化令持戒；於九十五種外道中最尊、最上、無與等者，斷除一切三毒根本，無有生、老、病、死之患，而得成就無上道法。然亦當為無常所轉，却後三月當般涅槃。」

復告大眾：「汝等觀此無常，終不捨人。如來得一切種智，色身相好，具足成就，而不能免。過去、未來、現在諸佛亦歸無常。是故，汝等當深觀察無常之法！若能如是，無復恩愛係戀之心，亦無貪欲、瞋恚、愚癡之想，永斷生、老、病、死之苦，得離一切不善之法，增益無量清淨之行，深達諸法十二緣起。以是因緣常值諸佛。所以者何？若人得達十二因緣，即是見法；若見法者，即名見佛；欲見佛者，當持淨戒，威儀無缺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告大眾：「汝等觀此無常，終不捨人。如來得一切種智，色身相好，具足成就，而不能免。過去、未來、現在諸佛亦歸無常。是故，汝等當深觀察無常之法！若能如是，無復恩愛係戀之心，亦無貪欲、瞋恚、愚癡之想，永斷生、老、病、死之苦，得離一切不善之法，增益無量清淨之行，深達諸法十二緣起。以是因緣常值諸佛。所以者何？若人得達十二因緣，即是見法；若見法者，即名見佛；欲見佛者，當持淨戒，威儀無缺。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「過去諸王， 生長深宮， 雄猛端正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去諸王， 生長深宮， 雄猛端正，

莊校嚴飾， 象馬車乘， 多饒財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊校嚴飾， 象馬車乘， 多饒財寶，

如是諸王， 亦歸無常。 過去諸仙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸王， 亦歸無常。 過去諸仙，

被鹿皮衣， 提婆延等， 諸大仙人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被鹿皮衣， 提婆延等， 諸大仙人，

外道典籍， 皆悉通利， 如是諸仙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道典籍， 皆悉通利， 如是諸仙，

亦歸無常。 過去羅漢， 已斷三毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦歸無常。 過去羅漢， 已斷三毒，

三明六通， 不著三界， 離諸癡欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明六通， 不著三界， 離諸癡欲，

是良福田， 如是聖眾， 亦歸無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是良福田， 如是聖眾， 亦歸無常。

不聞一句， 善斷諸結， 精勤為己， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不聞一句， 善斷諸結， 精勤為己，

是大福田， 如犀一角， 獨處山林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是大福田， 如犀一角， 獨處山林，

名聞緣覺， 亦歸無常。 天魔兵眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞緣覺， 亦歸無常。 天魔兵眾，

一時破散， 及斷諸結， 得成佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時破散， 及斷諸結， 得成佛道，

得成道已， 而轉法輪， 佛雖如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得成道已， 而轉法輪， 佛雖如是，

當歸無常。 過去諸佛， 知三界事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當歸無常。 過去諸佛， 知三界事，

當來諸佛， 牢固眾生， 現在諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來諸佛， 牢固眾生， 現在諸佛，

恒沙億剎， 如是諸佛， 亦歸無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒沙億剎， 如是諸佛， 亦歸無常。

無常之力， 不捨欲界， 色、無色界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常之力， 不捨欲界， 色、無色界，

仙人國王、 貴賤上下， 亦復不捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙人國王、 貴賤上下， 亦復不捨，

諸佛緣覺、 學無學人。 無常不懼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛緣覺、 學無學人。 無常不懼，

不選財色， 不問強弱， 及與大智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不選財色， 不問強弱， 及與大智，

執人牢固。 以是當知， 無常最苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執人牢固。 以是當知， 無常最苦，

當求真法。 我本為王， 施人宮殿、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當求真法。 我本為王， 施人宮殿、

園觀浴池、 花果茂盛， 國城妻子、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園觀浴池、 花果茂盛， 國城妻子、

頭目布施， 以此功德， 為求佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭目布施， 以此功德， 為求佛道。

我往昔時， 手足布施， 以如此事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我往昔時， 手足布施， 以如此事，

修習忍辱， 有鷹逐鴿， 割肉贖之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習忍辱， 有鷹逐鴿， 割肉贖之，

為無上道， 忍諸苦痛。 我行苦行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為無上道， 忍諸苦痛。 我行苦行，

久習難行， 我破魔王， 於道場樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久習難行， 我破魔王， 於道場樹，

得成佛道， 無諸垢穢， 我轉法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得成佛道， 無諸垢穢， 我轉法輪，

於鹿野園。 我已降伏， 瞋恚夜叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於鹿野園。 我已降伏， 瞋恚夜叉，

於七山中， 居止雪山。 我已降伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於七山中， 居止雪山。 我已降伏，

及其眷屬， 而不能伏 無常之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及其眷屬， 而不能伏 無常之力。

我能降伏， 猶如山巖， 如是猛象， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我能降伏， 猶如山巖， 如是猛象，

化為弟子， 及其眷屬， 我皆降伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化為弟子， 及其眷屬， 我皆降伏，

而不能伏， 無常之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不能伏， 無常之力。

「我於諸論師， 及與諸外道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於諸論師， 及與諸外道，

以正法共論， 皆悉不如我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以正法共論， 皆悉不如我。

異趣諸眾生， 化令為弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異趣諸眾生， 化令為弟子，

而不能降伏， 無常之大力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不能降伏， 無常之大力。

我見、貪欲縛， 瞋恚及愚癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見、貪欲縛， 瞋恚及愚癡，

如此愚冥法， 皆已得除滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此愚冥法， 皆已得除滅，

然大智慧燈， 照於三千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然大智慧燈， 照於三千界，

而不能降伏， 無常之大力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不能降伏， 無常之大力。

降伏天魔王， 及與諸兵眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏天魔王， 及與諸兵眾，

壞於大盲冥， 照以正法光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞於大盲冥， 照以正法光。

亦降諸論師， 及諸占相者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦降諸論師， 及諸占相者，

而不能降伏， 無常之大力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不能降伏， 無常之大力。」

爾時尊者阿難前白佛言：「善哉！世尊！善能分別解說此法。當何名此經？云何奉持之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難前白佛言：「善哉！世尊！善能分別解說此法。當何名此經？云何奉持之？」

佛言：「此經名為『除諸憂惱』，汝應受持。一名『會諸佛前』，亦名『如來所說示現眾生』，應當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此經名為『除諸憂惱』，汝應受持。一名『會諸佛前』，亦名『如來所說示現眾生』，應當受持。」

佛告阿難：「於後世中有善男子、善女人受持《如來所說示現眾生經》者，於七生中自識宿命，毒不能害，火不能燒，水不能漂，不墮地獄、餓鬼、畜生、八難之處；捨此身已，生彌勒前，得在彌勒第一會中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「於後世中有善男子、善女人受持《如來所說示現眾生經》者，於七生中自識宿命，毒不能害，火不能燒，水不能漂，不墮地獄、餓鬼、畜生、八難之處；捨此身已，生彌勒前，得在彌勒第一會中。」

佛說此經已，阿難及諸大眾天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，阿難及諸大眾天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，歡喜奉行。