佛說阿鳩留經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說阿鳩留經
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僧祐錄云安公古典經今附漢錄
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聞如是：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
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佛告諸比丘言：「昔者有賈客，名阿鳩留，居處甚富，金銀珍寶，奴婢眾多。阿鳩留不信有後世生、作善不得善、作惡不得惡。阿鳩留言：『人死後身地外地，身水外水，身火外火，身風外風：身皆共和合，人死後終不復生也。人所作善惡——心所念，口所言，身所行——皆當棄捐，後不復生。』
佛告諸比丘言：「昔者有賈客，名阿鳩留，居處甚富，金銀珍寶，奴婢眾多。阿鳩留不信有後世生、作善不得善、作惡不得惡。阿鳩留言：『人死後身地外地，身水外水，身火外火，身風外風：身皆共和合，人死後終不復生也。人所作善惡——心所念，口所言，身所行——皆當棄捐，後不復生。』
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「時，阿鳩留持財貨數千萬，與賈客五百人俱行，阿鳩留最尊豪相隨行賈客。當經劇道無水草處，所持糧食、水草皆已盡，行一日、二日不見水草，行三日、四日不見水草。賈客皆恐怖言：『今我皆悉當於此荒澤中餓死耶！』各自啼哭，呼父母妻子。阿鳩留遣騎四布，行求水草。阿鳩留自行遙見一樹，樹葉青青果蓏繁熾，自念此樹下猶當有水，便前趣樹。見一男子，端正無比，遙見阿鳩留騎馬來前，迎趣之，言：『多賀來到，在所求索。』阿鳩留見樹下人答之，即大喜，如得更生。樹下人言：『從何所來？欲所之到？』阿鳩留言：『索救我命及五百人、畜生命。』樹下人言：『欲何求索？』言：『我欲得水。』樹下人便舉右手，水從五指端出，如流泉，甚香味，語阿鳩留言：『自極飲。』飲已復從索飯，樹下人便舉右手，美食從指端出。阿鳩留得飽食已，便舉聲大啼哭。樹下人因問：『仁者！啼哭為？』阿鳩留言：『我等伴五百人及畜生，從三四日以來皆不得飲食，飢餓甚極，命在須臾，是故我啼哭耳！』樹下人語阿鳩留：『若行將五百人及畜生來，我悉為若飽之。』
「時，阿鳩留持財貨數千萬，與賈客五百人俱行，阿鳩留最尊豪相隨行賈客。當經劇道無水草處，所持糧食、水草皆已盡，行一日、二日不見水草，行三日、四日不見水草。賈客皆恐怖言：『今我皆悉當於此荒澤中餓死耶！』各自啼哭，呼父母妻子。阿鳩留遣騎四布，行求水草。阿鳩留自行遙見一樹，樹葉青青果蓏繁熾，自念此樹下猶當有水，便前趣樹。見一男子，端正無比，遙見阿鳩留騎馬來前，迎趣之，言：『多賀來到，在所求索。』阿鳩留見樹下人答之，即大喜，如得更生。樹下人言：『從何所來？欲所之到？』阿鳩留言：『索救我命及五百人、畜生命。』樹下人言：『欲何求索？』言：『我欲得水。』樹下人便舉右手，水從五指端出，如流泉，甚香味，語阿鳩留言：『自極飲。』飲已復從索飯，樹下人便舉右手，美食從指端出。阿鳩留得飽食已，便舉聲大啼哭。樹下人因問：『仁者！啼哭為？』阿鳩留言：『我等伴五百人及畜生，從三四日以來皆不得飲食，飢餓甚極，命在須臾，是故我啼哭耳！』樹下人語阿鳩留：『若行將五百人及畜生來，我悉為若飽之。』
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「阿鳩留即馳行，呼伴人語之言：『勿復憂也！已得飲食處，隨我去來。』伴人大喜，便隨去到樹下，皆叉手，為樹下人作禮。樹下人問言：『欲何得？』人皆言：『大飢渴。』樹下人即復舉右手五指端，即復大水出，水如流泉，人馬畜生皆飲；復從索飯，樹下人復舉右手五指端，出名美飲食與之，五百人及畜生皆飽滿。樹下人因問五百人等：『卿皆欲至到何等求索？』賈人言：『我皆欲到大海求索珍寶。』樹下人因問：『卿皆欲索珍寶者，便可從我手中出。』樹下人便舉右手，從五指端出金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎魄、白珠，人便斂取，取各自重如去。
「阿鳩留即馳行，呼伴人語之言：『勿復憂也！已得飲食處，隨我去來。』伴人大喜，便隨去到樹下，皆叉手，為樹下人作禮。樹下人問言：『欲何得？』人皆言：『大飢渴。』樹下人即復舉右手五指端，即復大水出，水如流泉，人馬畜生皆飲；復從索飯，樹下人復舉右手五指端，出名美飲食與之，五百人及畜生皆飽滿。樹下人因問五百人等：『卿皆欲至到何等求索？』賈人言：『我皆欲到大海求索珍寶。』樹下人因問：『卿皆欲索珍寶者，便可從我手中出。』樹下人便舉右手，從五指端出金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎魄、白珠，人便斂取，取各自重如去。
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「樹下人語阿鳩留：『持此金銀歸鄉里，用布施貧窮者，欲得飯者飯之，欲得金銀、錢財、衣被者極與之。令道人皆呪願我，令我得其福，令我手中出琦物，又多使我早脫此荒澤中。』阿鳩留聞此語大驚怖，便以頭面著地，問：『仁者為何等人乎？是天耶？龍耶？鬼神耶？是人耶？』
「樹下人語阿鳩留：『持此金銀歸鄉里，用布施貧窮者，欲得飯者飯之，欲得金銀、錢財、衣被者極與之。令道人皆呪願我，令我得其福，令我手中出琦物，又多使我早脫此荒澤中。』阿鳩留聞此語大驚怖，便以頭面著地，問：『仁者為何等人乎？是天耶？龍耶？鬼神耶？是人耶？』
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「樹下人言：『我亦非天、亦非龍、亦非鬼、亦非人，我是豪薜荔也。我前世時，於國中大貧窮，常在城門下坐，雖貧窮心淨潔，愛樂沙門道人，我貧窮不能施人，見他人布施，代其喜。時迦葉佛般泥洹去，諸比丘來從我乞匃食，我應比丘言：「我無所有。」但遙指示城中，某家善可得飯，某家不善不可得飯。比丘乞來出，我見有所得，即歡喜。又迦葉佛般泥洹去，其國王名為基立，為迦葉佛起七寶塔，我輒持手著其上言：「令我得其福。」王上好物於佛塔，我輒持手著之言：「使我得其福。」但用貧故未曾齋，飯食無時又飲酒，是故死後，以作豪薜荔耳。但用我前世見人作善，代其歡喜，手著其物上，是故令我五指端在所出；但用生時未曾齋，故使我作是間薜荔。』
「樹下人言：『我亦非天、亦非龍、亦非鬼、亦非人，我是豪薜荔也。我前世時，於國中大貧窮，常在城門下坐，雖貧窮心淨潔，愛樂沙門道人，我貧窮不能施人，見他人布施，代其喜。時迦葉佛般泥洹去，諸比丘來從我乞匃食，我應比丘言：「我無所有。」但遙指示城中，某家善可得飯，某家不善不可得飯。比丘乞來出，我見有所得，即歡喜。又迦葉佛般泥洹去，其國王名為基立，為迦葉佛起七寶塔，我輒持手著其上言：「令我得其福。」王上好物於佛塔，我輒持手著之言：「使我得其福。」但用貧故未曾齋，飯食無時又飲酒，是故死後，以作豪薜荔耳。但用我前世見人作善，代其歡喜，手著其物上，是故令我五指端在所出；但用生時未曾齋，故使我作是間薜荔。』
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「阿鳩留自念言：『我前不信有後世生、作善不得善、作惡不得惡。今我眼見，是為審有後世，復生審有作善得善、作惡得惡。從今日以去，歸鄉里，快當作善，布施與人，恣所求索，人有欲得金銀、珍寶、飲食、衣被者，皆與之，不逆人也。』阿鳩留歸到鄉里，語一國中人：『誰有欲得金銀、珍寶、衣被、飲食者，恣所求索，皆來取之。』如是布施無央數，日日飯八萬四千道人，但瀾汗流出門，人用擿船而行。阿鳩留作善極意，死後便上第二忉利天上作天人，去離天帝座四百八十里。
「阿鳩留自念言：『我前不信有後世生、作善不得善、作惡不得惡。今我眼見，是為審有後世，復生審有作善得善、作惡得惡。從今日以去，歸鄉里，快當作善，布施與人，恣所求索，人有欲得金銀、珍寶、飲食、衣被者，皆與之，不逆人也。』阿鳩留歸到鄉里，語一國中人：『誰有欲得金銀、珍寶、衣被、飲食者，恣所求索，皆來取之。』如是布施無央數，日日飯八萬四千道人，但瀾汗流出門，人用擿船而行。阿鳩留作善極意，死後便上第二忉利天上作天人，去離天帝座四百八十里。
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「其國中有乞匃女人，名曰㜗，以善心持一杅米粥，與沙門摩訶迦葉。女人死後，亦生忉利天上作天人，在天帝釋邊第三座，復勝餘天五事。何謂五事？一者、長壽；二者、端正；三者、安樂；四者、智慧；五者、威神。勝於餘天。
「其國中有乞匃女人，名曰㜗，以善心持一杅米粥，與沙門摩訶迦葉。女人死後，亦生忉利天上作天人，在天帝釋邊第三座，復勝餘天五事。何謂五事？一者、長壽；二者、端正；三者、安樂；四者、智慧；五者、威神。勝於餘天。
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「後佛母忽故，生忉利天，時佛天上為母說經。說經已，佛母及諸天無央數，皆得須陀洹道。佛因見阿鳩留布施與人，遠在天帝釋邊四百八十里坐；復見乞匃女人，持米粥與沙門摩訶迦葉，在天帝釋邊第三座，又勝餘天五事。佛見悉皆識知，即遙呼阿鳩留言：『布施善人！來相見。』阿鳩留即來前，持頭面著地，為佛作禮，白佛言：『我布施大眾多，但得凡人耳，不得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，佛道也。今見乞匃女人，持米粥與沙門摩訶迦葉，今世在帝釋邊第三坐，又勝餘天五事。』人持小物與摩訶迦葉，得福乃爾，是故身自致豪貴如此。」
「後佛母忽故，生忉利天，時佛天上為母說經。說經已，佛母及諸天無央數，皆得須陀洹道。佛因見阿鳩留布施與人，遠在天帝釋邊四百八十里坐；復見乞匃女人，持米粥與沙門摩訶迦葉，在天帝釋邊第三座，又勝餘天五事。佛見悉皆識知，即遙呼阿鳩留言：『布施善人！來相見。』阿鳩留即來前，持頭面著地，為佛作禮，白佛言：『我布施大眾多，但得凡人耳，不得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，佛道也。今見乞匃女人，持米粥與沙門摩訶迦葉，今世在帝釋邊第三坐，又勝餘天五事。』人持小物與摩訶迦葉，得福乃爾，是故身自致豪貴如此。」
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天便為佛作禮而去。
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佛說阿鳩留經
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