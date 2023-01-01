佛說阿鳩留經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說阿鳩留經

僧祐錄云安公古典經今附漢錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧祐錄云安公古典經今附漢錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

佛告諸比丘言：「昔者有賈客，名阿鳩留，居處甚富，金銀珍寶，奴婢眾多。阿鳩留不信有後世生、作善不得善、作惡不得惡。阿鳩留言：『人死後身地外地，身水外水，身火外火，身風外風：身皆共和合，人死後終不復生也。人所作善惡——心所念，口所言，身所行——皆當棄捐，後不復生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘言：「昔者有賈客，名阿鳩留，居處甚富，金銀珍寶，奴婢眾多。阿鳩留不信有後世生、作善不得善、作惡不得惡。阿鳩留言：『人死後身地外地，身水外水，身火外火，身風外風：身皆共和合，人死後終不復生也。人所作善惡——心所念，口所言，身所行——皆當棄捐，後不復生。』

「時，阿鳩留持財貨數千萬，與賈客五百人俱行，阿鳩留最尊豪相隨行賈客。當經劇道無水草處，所持糧食、水草皆已盡，行一日、二日不見水草，行三日、四日不見水草。賈客皆恐怖言：『今我皆悉當於此荒澤中餓死耶！』各自啼哭，呼父母妻子。阿鳩留遣騎四布，行求水草。阿鳩留自行遙見一樹，樹葉青青果蓏繁熾，自念此樹下猶當有水，便前趣樹。見一男子，端正無比，遙見阿鳩留騎馬來前，迎趣之，言：『多賀來到，在所求索。』阿鳩留見樹下人答之，即大喜，如得更生。樹下人言：『從何所來？欲所之到？』阿鳩留言：『索救我命及五百人、畜生命。』樹下人言：『欲何求索？』言：『我欲得水。』樹下人便舉右手，水從五指端出，如流泉，甚香味，語阿鳩留言：『自極飲。』飲已復從索飯，樹下人便舉右手，美食從指端出。阿鳩留得飽食已，便舉聲大啼哭。樹下人因問：『仁者！啼哭為？』阿鳩留言：『我等伴五百人及畜生，從三四日以來皆不得飲食，飢餓甚極，命在須臾，是故我啼哭耳！』樹下人語阿鳩留：『若行將五百人及畜生來，我悉為若飽之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，阿鳩留持財貨數千萬，與賈客五百人俱行，阿鳩留最尊豪相隨行賈客。當經劇道無水草處，所持糧食、水草皆已盡，行一日、二日不見水草，行三日、四日不見水草。賈客皆恐怖言：『今我皆悉當於此荒澤中餓死耶！』各自啼哭，呼父母妻子。阿鳩留遣騎四布，行求水草。阿鳩留自行遙見一樹，樹葉青青果蓏繁熾，自念此樹下猶當有水，便前趣樹。見一男子，端正無比，遙見阿鳩留騎馬來前，迎趣之，言：『多賀來到，在所求索。』阿鳩留見樹下人答之，即大喜，如得更生。樹下人言：『從何所來？欲所之到？』阿鳩留言：『索救我命及五百人、畜生命。』樹下人言：『欲何求索？』言：『我欲得水。』樹下人便舉右手，水從五指端出，如流泉，甚香味，語阿鳩留言：『自極飲。』飲已復從索飯，樹下人便舉右手，美食從指端出。阿鳩留得飽食已，便舉聲大啼哭。樹下人因問：『仁者！啼哭為？』阿鳩留言：『我等伴五百人及畜生，從三四日以來皆不得飲食，飢餓甚極，命在須臾，是故我啼哭耳！』樹下人語阿鳩留：『若行將五百人及畜生來，我悉為若飽之。』

「阿鳩留即馳行，呼伴人語之言：『勿復憂也！已得飲食處，隨我去來。』伴人大喜，便隨去到樹下，皆叉手，為樹下人作禮。樹下人問言：『欲何得？』人皆言：『大飢渴。』樹下人即復舉右手五指端，即復大水出，水如流泉，人馬畜生皆飲；復從索飯，樹下人復舉右手五指端，出名美飲食與之，五百人及畜生皆飽滿。樹下人因問五百人等：『卿皆欲至到何等求索？』賈人言：『我皆欲到大海求索珍寶。』樹下人因問：『卿皆欲索珍寶者，便可從我手中出。』樹下人便舉右手，從五指端出金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎魄、白珠，人便斂取，取各自重如去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿鳩留即馳行，呼伴人語之言：『勿復憂也！已得飲食處，隨我去來。』伴人大喜，便隨去到樹下，皆叉手，為樹下人作禮。樹下人問言：『欲何得？』人皆言：『大飢渴。』樹下人即復舉右手五指端，即復大水出，水如流泉，人馬畜生皆飲；復從索飯，樹下人復舉右手五指端，出名美飲食與之，五百人及畜生皆飽滿。樹下人因問五百人等：『卿皆欲至到何等求索？』賈人言：『我皆欲到大海求索珍寶。』樹下人因問：『卿皆欲索珍寶者，便可從我手中出。』樹下人便舉右手，從五指端出金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎魄、白珠，人便斂取，取各自重如去。

「樹下人語阿鳩留：『持此金銀歸鄉里，用布施貧窮者，欲得飯者飯之，欲得金銀、錢財、衣被者極與之。令道人皆呪願我，令我得其福，令我手中出琦物，又多使我早脫此荒澤中。』阿鳩留聞此語大驚怖，便以頭面著地，問：『仁者為何等人乎？是天耶？龍耶？鬼神耶？是人耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樹下人語阿鳩留：『持此金銀歸鄉里，用布施貧窮者，欲得飯者飯之，欲得金銀、錢財、衣被者極與之。令道人皆呪願我，令我得其福，令我手中出琦物，又多使我早脫此荒澤中。』阿鳩留聞此語大驚怖，便以頭面著地，問：『仁者為何等人乎？是天耶？龍耶？鬼神耶？是人耶？』

「樹下人言：『我亦非天、亦非龍、亦非鬼、亦非人，我是豪薜荔也。我前世時，於國中大貧窮，常在城門下坐，雖貧窮心淨潔，愛樂沙門道人，我貧窮不能施人，見他人布施，代其喜。時迦葉佛般泥洹去，諸比丘來從我乞匃食，我應比丘言：「我無所有。」但遙指示城中，某家善可得飯，某家不善不可得飯。比丘乞來出，我見有所得，即歡喜。又迦葉佛般泥洹去，其國王名為基立，為迦葉佛起七寶塔，我輒持手著其上言：「令我得其福。」王上好物於佛塔，我輒持手著之言：「使我得其福。」但用貧故未曾齋，飯食無時又飲酒，是故死後，以作豪薜荔耳。但用我前世見人作善，代其歡喜，手著其物上，是故令我五指端在所出；但用生時未曾齋，故使我作是間薜荔。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樹下人言：『我亦非天、亦非龍、亦非鬼、亦非人，我是豪薜荔也。我前世時，於國中大貧窮，常在城門下坐，雖貧窮心淨潔，愛樂沙門道人，我貧窮不能施人，見他人布施，代其喜。時迦葉佛般泥洹去，諸比丘來從我乞匃食，我應比丘言：「我無所有。」但遙指示城中，某家善可得飯，某家不善不可得飯。比丘乞來出，我見有所得，即歡喜。又迦葉佛般泥洹去，其國王名為基立，為迦葉佛起七寶塔，我輒持手著其上言：「令我得其福。」王上好物於佛塔，我輒持手著之言：「使我得其福。」但用貧故未曾齋，飯食無時又飲酒，是故死後，以作豪薜荔耳。但用我前世見人作善，代其歡喜，手著其物上，是故令我五指端在所出；但用生時未曾齋，故使我作是間薜荔。』

「阿鳩留自念言：『我前不信有後世生、作善不得善、作惡不得惡。今我眼見，是為審有後世，復生審有作善得善、作惡得惡。從今日以去，歸鄉里，快當作善，布施與人，恣所求索，人有欲得金銀、珍寶、飲食、衣被者，皆與之，不逆人也。』阿鳩留歸到鄉里，語一國中人：『誰有欲得金銀、珍寶、衣被、飲食者，恣所求索，皆來取之。』如是布施無央數，日日飯八萬四千道人，但瀾汗流出門，人用擿船而行。阿鳩留作善極意，死後便上第二忉利天上作天人，去離天帝座四百八十里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿鳩留自念言：『我前不信有後世生、作善不得善、作惡不得惡。今我眼見，是為審有後世，復生審有作善得善、作惡得惡。從今日以去，歸鄉里，快當作善，布施與人，恣所求索，人有欲得金銀、珍寶、飲食、衣被者，皆與之，不逆人也。』阿鳩留歸到鄉里，語一國中人：『誰有欲得金銀、珍寶、衣被、飲食者，恣所求索，皆來取之。』如是布施無央數，日日飯八萬四千道人，但瀾汗流出門，人用擿船而行。阿鳩留作善極意，死後便上第二忉利天上作天人，去離天帝座四百八十里。

「其國中有乞匃女人，名曰㜗，以善心持一杅米粥，與沙門摩訶迦葉。女人死後，亦生忉利天上作天人，在天帝釋邊第三座，復勝餘天五事。何謂五事？一者、長壽；二者、端正；三者、安樂；四者、智慧；五者、威神。勝於餘天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其國中有乞匃女人，名曰㜗，以善心持一杅米粥，與沙門摩訶迦葉。女人死後，亦生忉利天上作天人，在天帝釋邊第三座，復勝餘天五事。何謂五事？一者、長壽；二者、端正；三者、安樂；四者、智慧；五者、威神。勝於餘天。

「後佛母忽故，生忉利天，時佛天上為母說經。說經已，佛母及諸天無央數，皆得須陀洹道。佛因見阿鳩留布施與人，遠在天帝釋邊四百八十里坐；復見乞匃女人，持米粥與沙門摩訶迦葉，在天帝釋邊第三座，又勝餘天五事。佛見悉皆識知，即遙呼阿鳩留言：『布施善人！來相見。』阿鳩留即來前，持頭面著地，為佛作禮，白佛言：『我布施大眾多，但得凡人耳，不得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，佛道也。今見乞匃女人，持米粥與沙門摩訶迦葉，今世在帝釋邊第三坐，又勝餘天五事。』人持小物與摩訶迦葉，得福乃爾，是故身自致豪貴如此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「後佛母忽故，生忉利天，時佛天上為母說經。說經已，佛母及諸天無央數，皆得須陀洹道。佛因見阿鳩留布施與人，遠在天帝釋邊四百八十里坐；復見乞匃女人，持米粥與沙門摩訶迦葉，在天帝釋邊第三座，又勝餘天五事。佛見悉皆識知，即遙呼阿鳩留言：『布施善人！來相見。』阿鳩留即來前，持頭面著地，為佛作禮，白佛言：『我布施大眾多，但得凡人耳，不得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，佛道也。今見乞匃女人，持米粥與沙門摩訶迦葉，今世在帝釋邊第三坐，又勝餘天五事。』人持小物與摩訶迦葉，得福乃爾，是故身自致豪貴如此。」

天便為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天便為佛作禮而去。