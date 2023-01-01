佛說菩薩逝經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說菩薩逝經

西晉沙門白法祖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉沙門白法祖譯

佛在鷂山中，與諸比丘五百人，皆阿羅漢，平旦皆著衣持鉢，入城各行求食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在鷂山中，與諸比丘五百人，皆阿羅漢，平旦皆著衣持鉢，入城各行求食。

時，城中有一豪富長者，國中第一所居，高燥舍宅樓觀甚好，垣牆周匝七重門，字檀尼加柰。檀尼加柰有子，字逝，年十六。檀尼加柰歿故，逝獨與母居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，城中有一豪富長者，國中第一所居，高燥舍宅樓觀甚好，垣牆周匝七重門，字檀尼加柰。檀尼加柰有子，字逝，年十六。檀尼加柰歿故，逝獨與母居。

佛到檀尼加柰家求食。時，逝在內第三門中住。遙見佛來歡喜，逝即心念言：「是人何以端正無比好乃爾？好如明月珠，光明如日月，其色如黃金，好如月十五日盛滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛到檀尼加柰家求食。時，逝在內第三門中住。遙見佛來歡喜，逝即心念言：「是人何以端正無比好乃爾？好如明月珠，光明如日月，其色如黃金，好如月十五日盛滿。」

時佛到，住於門外。逝便走入，語其母言：「我見一人來，大端正好，天下無有輩，我生以來未甞見人如是，今在門外住，欲求食。」逝語其母言：「我當與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛到，住於門外。逝便走入，語其母言：「我見一人來，大端正好，天下無有輩，我生以來未甞見人如是，今在門外住，欲求食。」逝語其母言：「我當與之。」

其母大慳貪不肯與，逝語其母言：「夫天下人慳貪無益於身，是非恒人，當與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其母大慳貪不肯與，逝語其母言：「夫天下人慳貪無益於身，是非恒人，當與之。」

母復不應，逝復語母言：「是人過度天下之師也，與是人者如病者得善醫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母復不應，逝復語母言：「是人過度天下之師也，與是人者如病者得善醫。」

逝語母言：「當用我故與之，是人名聞於天下，今續在門外住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝語母言：「當用我故與之，是人名聞於天下，今續在門外住。」

其母復不肯與，逝數語母，母大瞋恚語逝言：「汝嬈我不止者令我煩亂，是人不用食故來，但欲調若耳，若小兒當何等知？若所索不止，會得我捶杖乃止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其母復不肯與，逝數語母，母大瞋恚語逝言：「汝嬈我不止者令我煩亂，是人不用食故來，但欲調若耳，若小兒當何等知？若所索不止，會得我捶杖乃止。」

佛豫知母慳貪，佛放威神徹照七重門內，逝見佛光明心即開解。逝即復到母所，語其母言：「愚人不知布施，譬如盲人墮於火中，其人但坐盲無目故耳。世間人但坐慳貪，心念惡、口言惡、身行惡，愚人不信於佛、不信於經，死後皆入地獄畜生鬼神中。人不慳貪，身行善、口言善、心念善，續自得其福，人有智者當供養飯食佛，人常當與智者相隨令人有知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛豫知母慳貪，佛放威神徹照七重門內，逝見佛光明心即開解。逝即復到母所，語其母言：「愚人不知布施，譬如盲人墮於火中，其人但坐盲無目故耳。世間人但坐慳貪，心念惡、口言惡、身行惡，愚人不信於佛、不信於經，死後皆入地獄畜生鬼神中。人不慳貪，身行善、口言善、心念善，續自得其福，人有智者當供養飯食佛，人常當與智者相隨令人有知。」

逝語母言：「不肯與者，自持我今日飯分來，我今日不食，自持我分與之，哀疾持我分來，我恐是人便棄我去，是人難得值。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝語母言：「不肯與者，自持我今日飯分來，我今日不食，自持我分與之，哀疾持我分來，我恐是人便棄我去，是人難得值。」

母復不肯與，逝便自往取飯及所著細好褻衣，持出至佛所前，以頭面著佛足，却住叉手，白佛言：「持我所有衣被、飯食，願上佛。」佛默然不應。逝復白佛言：「今佛是天下人之父母，當度脫我曹。哀為受之，當令我得其福。」如是者三。佛便受逝衣被飯食，逝大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母復不肯與，逝便自往取飯及所著細好褻衣，持出至佛所前，以頭面著佛足，却住叉手，白佛言：「持我所有衣被、飯食，願上佛。」佛默然不應。逝復白佛言：「今佛是天下人之父母，當度脫我曹。哀為受之，當令我得其福。」如是者三。佛便受逝衣被飯食，逝大歡喜。

佛語逝言：「諸慳貪者若皆伏之，若今日施佛衣被、飯食，使若得心中所願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語逝言：「諸慳貪者若皆伏之，若今日施佛衣被、飯食，使若得心中所願。」

逝大歡喜，復白佛言：「我心亦不願作第二忉利天王釋，亦不願梵天，亦不願世間豪貴，願使我光明智慧如佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝大歡喜，復白佛言：「我心亦不願作第二忉利天王釋，亦不願梵天，亦不願世間豪貴，願使我光明智慧如佛。」

佛言：「大善！若心所願皆得之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大善！若心所願皆得之。」

天王釋聞逝言，即在佛後叉手住，釋於佛前語逝言：「若欲求作佛者甚難得，十劫、百劫、千劫、萬劫、億劫尚未能得佛，今汝持小飯食、衣被與佛，汝便欲作佛，不可得也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王釋聞逝言，即在佛後叉手住，釋於佛前語逝言：「若欲求作佛者甚難得，十劫、百劫、千劫、萬劫、億劫尚未能得佛，今汝持小飯食、衣被與佛，汝便欲作佛，不可得也。」

釋復語逝言：「若持四寶如須彌山布施，復慈心念天下，十萬劫、百萬劫、千萬劫，若尚未能得佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋復語逝言：「若持四寶如須彌山布施，復慈心念天下，十萬劫、百萬劫、千萬劫，若尚未能得佛。」

逝報釋言：「譬如工師持斧入山斫樹木，會當索取好直可意，乃取耳。」逝語釋言：「我亦不用一飯食、衣被與佛，故欲得作佛也。我常持善心、精進思惟不懈，會當得佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝報釋言：「譬如工師持斧入山斫樹木，會當索取好直可意，乃取耳。」逝語釋言：「我亦不用一飯食、衣被與佛，故欲得作佛也。我常持善心、精進思惟不懈，會當得佛。」

釋復報逝言：「若欲求佛勤苦，不如求梵釋天也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋復報逝言：「若欲求佛勤苦，不如求梵釋天也。」

逝復報釋言：「若見閻浮利內，悉令滿其中火上至天，持我身投其中，會求作佛終不止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝復報釋言：「若見閻浮利內，悉令滿其中火上至天，持我身投其中，會求作佛終不止。」

釋報言：「若令閻浮利內滿其中火，是中有人民、畜生及蜎蜚蠕動之類，汝不當殺之，汝反心念惡，當入地獄中，汝當那得佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋報言：「若令閻浮利內滿其中火，是中有人民、畜生及蜎蜚蠕動之類，汝不當殺之，汝反心念惡，當入地獄中，汝當那得佛？」

逝復報言：「世間人民及蜎蜚蠕動之類，我持慈心皆付彌勒佛，彌勒佛自當度脫之，我求佛道會不止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝復報言：「世間人民及蜎蜚蠕動之類，我持慈心皆付彌勒佛，彌勒佛自當度脫之，我求佛道會不止。」

逝復語釋言：「梵天王雖尊，會歸無常，無有脫於死者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝復語釋言：「梵天王雖尊，會歸無常，無有脫於死者。」

釋便叉手，報逝言：「卿持心志堅，乃念欲求佛不止，卿亦會當得佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋便叉手，報逝言：「卿持心志堅，乃念欲求佛不止，卿亦會當得佛。」

逝復報釋言：「若莫恃天上自貢高，復有勝若者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝復報釋言：「若莫恃天上自貢高，復有勝若者。」

逝言：「我持慈心精進不懈求佛者，會當得作佛。」釋便默然，無所復語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝言：「我持慈心精進不懈求佛者，會當得作佛。」釋便默然，無所復語。

佛便語逝言：「汝前後所供養飯食凡六萬佛，汝心常願欲作佛，汝常持善心供養於佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便語逝言：「汝前後所供養飯食凡六萬佛，汝心常願欲作佛，汝常持善心供養於佛。」

佛語逝言：「却後二百萬億劫，汝不復更地獄、畜生、鬼神中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語逝言：「却後二百萬億劫，汝不復更地獄、畜生、鬼神中。」

佛復語逝言：「汝常持慈心供養佛，若後當作金輪王，當有十億小國王皆屬，若當領四天下常當飛行，所行皆正，壽盡當生梵天及兜術天上。天上壽盡，當復下生作金輪王，壽盡當復上生梵天，如是上下二百萬億劫竟，汝當作佛字須彌加羅，度脫天上、天下人民。若生墮地，光明當照三千須彌山，上至二十八天，天地皆為大動，晝夜皆明。時人皆壽七千億歲，若身當長二百丈，當有萬二千城，城皆四百八十里，城門皆著刻鏤皆七寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復語逝言：「汝常持慈心供養佛，若後當作金輪王，當有十億小國王皆屬，若當領四天下常當飛行，所行皆正，壽盡當生梵天及兜術天上。天上壽盡，當復下生作金輪王，壽盡當復上生梵天，如是上下二百萬億劫竟，汝當作佛字須彌加羅，度脫天上、天下人民。若生墮地，光明當照三千須彌山，上至二十八天，天地皆為大動，晝夜皆明。時人皆壽七千億歲，若身當長二百丈，當有萬二千城，城皆四百八十里，城門皆著刻鏤皆七寶。

「若為佛時，當再會諸沙門說經。第一會說經時，六千億沙門皆得阿羅漢道；第二會說經時，四千億沙門皆得阿羅漢道。當爾時，人民無有偷盜者，男子女人皆同一心，人民無有作惡者，諸惡道勤苦之處皆閉塞，亦無有山林谿谷，地皆平正。人民無有疾病、無有憂苦，人民皆快樂，所居皆自守，天日三雨纔淹塵，人民欲所議語皆相聚會，夏月不大熱，冬月不大寒適得其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為佛時，當再會諸沙門說經。第一會說經時，六千億沙門皆得阿羅漢道；第二會說經時，四千億沙門皆得阿羅漢道。當爾時，人民無有偷盜者，男子女人皆同一心，人民無有作惡者，諸惡道勤苦之處皆閉塞，亦無有山林谿谷，地皆平正。人民無有疾病、無有憂苦，人民皆快樂，所居皆自守，天日三雨纔淹塵，人民欲所議語皆相聚會，夏月不大熱，冬月不大寒適得其中。

「所講授精舍名難提陀，若有人布施與佛阿羅漢，欲求作佛、辟支佛、阿羅漢皆可得。佛道不可不求，佛智不可稱量，十方無窮極，佛智亦如是，無有窮極，天下人不知生從何所來，亦不知死趣何道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所講授精舍名難提陀，若有人布施與佛阿羅漢，欲求作佛、辟支佛、阿羅漢皆可得。佛道不可不求，佛智不可稱量，十方無窮極，佛智亦如是，無有窮極，天下人不知生從何所來，亦不知死趣何道。」

佛說經已，逝及諸比丘、天王釋，皆為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，逝及諸比丘、天王釋，皆為佛作禮。