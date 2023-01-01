佛說長者子懊惱三處經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說長者子懊惱三處經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍，與大比丘眾千二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍，與大比丘眾千二百五十人俱。

爾時，舍衛城有大長者，財富無數，田宅牛馬不可稱計，家無親子。其國俗法，若無子者，壽終之後，財沒入官。長者夫婦禱祠諸天、日月星辰，求索子息，竪立門戶，亦不能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍衛城有大長者，財富無數，田宅牛馬不可稱計，家無親子。其國俗法，若無子者，壽終之後，財沒入官。長者夫婦禱祠諸天、日月星辰，求索子息，竪立門戶，亦不能得。

時，長者婦歸命三寶奉受五戒，晨夜精進，不敢懈怠，便得懷軀。婦人黠者有五事應知：一者、知夫婿意；二者、知夫婿念不念；三者、知所因懷軀；四者、別知男女；五者、別善惡。是長者婦，報長者言：「我已懷軀。」長者歡喜，日日供養衣被飲食，極使精細。十月已滿，便生得男，五乳母共供養子：乳、哺者、洗浴者、衣被者、抱持者。兒即長大，年十五、六，長者夫婦，為子索婦。得長者女，端正姝好。於城外園館大請人客，飲食娛樂，餚饍精細，四方來者，無所拒逆。如是賓從，至于七日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，長者婦歸命三寶奉受五戒，晨夜精進，不敢懈怠，便得懷軀。婦人黠者有五事應知：一者、知夫婿意；二者、知夫婿念不念；三者、知所因懷軀；四者、別知男女；五者、別善惡。是長者婦，報長者言：「我已懷軀。」長者歡喜，日日供養衣被飲食，極使精細。十月已滿，便生得男，五乳母共供養子：乳、哺者、洗浴者、衣被者、抱持者。兒即長大，年十五、六，長者夫婦，為子索婦。得長者女，端正姝好。於城外園館大請人客，飲食娛樂，餚饍精細，四方來者，無所拒逆。如是賓從，至于七日。

時兒夫婦遊行園中，有樹名曰無憂，其上有花，色甚鮮好，如弱緋色。婦語夫言：「欲得此華。」夫便上樹，為取此華，樹枝細劣，即時摧折，兒便墮地，斷絕而死。父母聞之，知墮樹死，便走奔趣，母抱其頭，父抱兩脚，摩挲瞻視，永絕不穌。父母悲哀，五內摧傷，眾客見之，亦代哀痛：死何急疾，眾客飲食、娛樂未畢，而反墮樹死亡無常？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時兒夫婦遊行園中，有樹名曰無憂，其上有花，色甚鮮好，如弱緋色。婦語夫言：「欲得此華。」夫便上樹，為取此華，樹枝細劣，即時摧折，兒便墮地，斷絕而死。父母聞之，知墮樹死，便走奔趣，母抱其頭，父抱兩脚，摩挲瞻視，永絕不穌。父母悲哀，五內摧傷，眾客見之，亦代哀痛：死何急疾，眾客飲食、娛樂未畢，而反墮樹死亡無常？

時佛世尊與阿難俱，著衣持鉢，入城分衛，見長者夫婦，獨有一子而墮樹死，啼哭悲傷，甚不可言。佛見此兒所從來生，從忉利天壽命終盡，過生於長者家，死即生龍中，金翅鳥王復取食之，三處悲哀，悉共發喪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛世尊與阿難俱，著衣持鉢，入城分衛，見長者夫婦，獨有一子而墮樹死，啼哭悲傷，甚不可言。佛見此兒所從來生，從忉利天壽命終盡，過生於長者家，死即生龍中，金翅鳥王復取食之，三處悲哀，悉共發喪。

佛告阿難：「詣長者所，解喻其意，為除其患；設不爾者，恐愁憂死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「詣長者所，解喻其意，為除其患；設不爾者，恐愁憂死。」

阿難言：「唯然！」即從佛行到長者所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「唯然！」即從佛行到長者所。

長者聞佛來到其所，心即歡喜，稽首佛足。佛問長者：「何為愁憂，乃如是乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者聞佛來到其所，心即歡喜，稽首佛足。佛問長者：「何為愁憂，乃如是乎？」

長者白佛：「我身無相，由有一子，為其娶婦，請客飲食、娛樂未畢，上樹取華，墮地便死。我身如石，心如剛鐵，適得一子，而捨我死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白佛：「我身無相，由有一子，為其娶婦，請客飲食、娛樂未畢，上樹取華，墮地便死。我身如石，心如剛鐵，適得一子，而捨我死。」

佛告長者：「人生有死，物成有敗，對至命盡，不可避藏。捐去憂念，勿復憂慼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長者：「人生有死，物成有敗，對至命盡，不可避藏。捐去憂念，勿復憂慼。」

時，佛出光明遍照十方，使長者見天上龍中父母啼哭。佛語長者：「此兒本從忉利天上壽盡命終，來生卿家，壽盡便生龍中，金翅鳥王即取噉之，三處一時共啼哭，為是誰子？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，佛出光明遍照十方，使長者見天上龍中父母啼哭。佛語長者：「此兒本從忉利天上壽盡命終，來生卿家，壽盡便生龍中，金翅鳥王即取噉之，三處一時共啼哭，為是誰子？」

佛即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即說偈言：

「天上諸天子， 為是卿子乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天上諸天子， 為是卿子乎？

為在諸龍中， 龍神之子耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為在諸龍中， 龍神之子耶？」

時佛自解言： 「非是諸天子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛自解言： 「非是諸天子，

亦非為卿子， 復非諸龍子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非為卿子， 復非諸龍子。

生死諸因緣， 無常譬如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死諸因緣， 無常譬如幻，

一切不久立， 譬若如過客。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切不久立， 譬若如過客。」

佛語長者：「死不可得，離去事不追。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語長者：「死不可得，離去事不追。」

長者白佛言：「此兒宿命罪福云何？生豪富家其命早夭，此為何應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白佛言：「此兒宿命罪福云何？生豪富家其命早夭，此為何應？」

佛言：「此兒前世好喜布施，尊敬於人，緣此福德，生豪富家；喜射獵戲，傷害群生，用是之故，令身命短。罪福隨人，如影隨形。」長者踊躍，逮得法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此兒前世好喜布施，尊敬於人，緣此福德，生豪富家；喜射獵戲，傷害群生，用是之故，令身命短。罪福隨人，如影隨形。」長者踊躍，逮得法忍。

佛說如是，長者夫婦、一切眾會，皆歡喜受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，長者夫婦、一切眾會，皆歡喜受。