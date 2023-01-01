佛為優填王說王法政論經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為優填王說王法政論經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時優填王獨處空閑，靜室而坐，生如是心：「我當云何知諸帝王真實過失及真實功德？我若知者，當捨其失，當修其德。誰有沙門淨行者能了為我廣開示？」良久思已，便作是念：「唯我世尊三界大師具一切智，定知諸王所有真實過失及真實功德。我今當往佛世尊所請問斯義！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優填王獨處空閑，靜室而坐，生如是心：「我當云何知諸帝王真實過失及真實功德？我若知者，當捨其失，當修其德。誰有沙門淨行者能了為我廣開示？」良久思已，便作是念：「唯我世尊三界大師具一切智，定知諸王所有真實過失及真實功德。我今當往佛世尊所請問斯義！」

「故我今者來至佛所，唯願如來為我開示。世尊！云何諸王真實過失？云何諸王真實功德？」作是請已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「故我今者來至佛所，唯願如來為我開示。世尊！云何諸王真實過失？云何諸王真實功德？」作是請已。

爾時世尊告優填王曰：「大王！今者應當了知王之過失、王之功德、王衰損門、王可愛法及能發起王可愛之法。云何王之過失？大王當知！王過失者略有十種，王若成就如是過失，雖有大府庫、有大臣佐、有大軍眾而不可歸仰。何等為十？一、種姓不高，二、不得自在，三、立性暴惡，四、猛利憤發，五、恩惠賒薄，六、受邪侫言，七、所作不順古先王制，八、不顧善法，九、不鑑是非、勝之與劣，十、一向縱蕩，專行放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告優填王曰：「大王！今者應當了知王之過失、王之功德、王衰損門、王可愛法及能發起王可愛之法。云何王之過失？大王當知！王過失者略有十種，王若成就如是過失，雖有大府庫、有大臣佐、有大軍眾而不可歸仰。何等為十？一、種姓不高，二、不得自在，三、立性暴惡，四、猛利憤發，五、恩惠賒薄，六、受邪侫言，七、所作不順古先王制，八、不顧善法，九、不鑑是非、勝之與劣，十、一向縱蕩，專行放逸。

「云何名王種姓不高？謂有庶臣下類而生，非宿尊貴，纂紹王位，是名種姓不高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王種姓不高？謂有庶臣下類而生，非宿尊貴，纂紹王位，是名種姓不高。

「云何名王不得自在？謂有帝王被諸大臣、輔相、官僚所制，不隨所欲；所作常有諫約，於妙五欲亦不如意歡娛遊戲。如是名王不得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王不得自在？謂有帝王被諸大臣、輔相、官僚所制，不隨所欲；所作常有諫約，於妙五欲亦不如意歡娛遊戲。如是名王不得自在。

「云何名王立性暴惡？謂有帝王見諸臣類或餘人等犯小愆過，即便對面發麁惡言，咆勃、忿恚、顰蹙、貶黜；設不對面背彼向餘，而作於前黜罵等事；或不長時瞋恚，或於長時不捨：如是對面暴惡、背面暴惡，是名帝王立性暴惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王立性暴惡？謂有帝王見諸臣類或餘人等犯小愆過，即便對面發麁惡言，咆勃、忿恚、顰蹙、貶黜；設不對面背彼向餘，而作於前黜罵等事；或不長時瞋恚，或於長時不捨：如是對面暴惡、背面暴惡，是名帝王立性暴惡。

「云何名王猛利憤發？謂有國王見諸群臣有小愆過，有少違越，便削封祿，奪去妻妾，即以重法而刑罰之。如是名王猛利憤發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王猛利憤發？謂有國王見諸群臣有小愆過，有少違越，便削封祿，奪去妻妾，即以重法而刑罰之。如是名王猛利憤發。

「云何名王恩惠賒薄？謂有國王，諸群臣等親近侍衛，雖極清白善稱其心，而以微劣軟言慰喻，其頒賜爵祿、酬賞、勳庸，不能圓滿，不順常式；或損耗已，或稽留已，然後方與。如是名王恩惠賒薄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王恩惠賒薄？謂有國王，諸群臣等親近侍衛，雖極清白善稱其心，而以微劣軟言慰喻，其頒賜爵祿、酬賞、勳庸，不能圓滿，不順常式；或損耗已，或稽留已，然後方與。如是名王恩惠賒薄。

「云何名王受邪侫言？若有帝王見諸群臣實非忠政，不閑憲式，潛謀輔佐，侫心偏黨，不修善政，姤嫉良賢。信用如是等人所進言議，由此因緣王務、財寶、名稱、善政並皆衰損。如是名王受邪侫言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王受邪侫言？若有帝王見諸群臣實非忠政，不閑憲式，潛謀輔佐，侫心偏黨，不修善政，姤嫉良賢。信用如是等人所進言議，由此因緣王務、財寶、名稱、善政並皆衰損。如是名王受邪侫言。

「云何名王不順先王所制？謂有國王不能究察，不審簡擇諸群臣等，於種種務國法事中，不堪委任而委任之，堪委任者不委任之，應賞賚者而刑罰之，應刑罰者而賞賚之；又此群臣處大朝會，餘論未終，發言間絕，不敬不憚，而興諫諍，不能依法而善奉行，不正能住先王教命。如是即名不順先王所制之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王不順先王所制？謂有國王不能究察，不審簡擇諸群臣等，於種種務國法事中，不堪委任而委任之，堪委任者不委任之，應賞賚者而刑罰之，應刑罰者而賞賚之；又此群臣處大朝會，餘論未終，發言間絕，不敬不憚，而興諫諍，不能依法而善奉行，不正能住先王教命。如是即名不順先王所制之法。

「云何名王不顧善法？謂有國王不信因果，不悟當來善不善業、人天果報，隨情造作身、語、意業三種惡行，不能以時惠施、修福、持齋、學戒、受陀羅尼業灌頂法門，於四無量心不興廣濟，如是名王不顧善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王不顧善法？謂有國王不信因果，不悟當來善不善業、人天果報，隨情造作身、語、意業三種惡行，不能以時惠施、修福、持齋、學戒、受陀羅尼業灌頂法門，於四無量心不興廣濟，如是名王不顧善法。

「云何名王不鑒是非、勝之與劣？謂有國王於諸大臣、輔相、官僚，用心顛倒，不善了知忠信、技藝、智慧差別；以不知故，非忠信所生忠信想，非技藝所有技藝想，於惡慧所生善慧想，於善慧所生惡慧想；又諸臣等年耆衰邁，曾於久時親近侍衛，知其無勢，遂不敬愛，不賜爵祿，不酬其賞，被他陵蔑，捨而不問。如是名王不鑒是非、勝之與劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王不鑒是非、勝之與劣？謂有國王於諸大臣、輔相、官僚，用心顛倒，不善了知忠信、技藝、智慧差別；以不知故，非忠信所生忠信想，非技藝所有技藝想，於惡慧所生善慧想，於善慧所生惡慧想；又諸臣等年耆衰邁，曾於久時親近侍衛，知其無勢，遂不敬愛，不賜爵祿，不酬其賞，被他陵蔑，捨而不問。如是名王不鑒是非、勝之與劣。

「云何名王一向縱蕩，專行放逸？謂有帝王於妙五欲一向沈沒，耽著嬉戲，不能時時誡慎方便、作所應作、慰勞群臣。如是名為一向縱蕩，專行放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王一向縱蕩，專行放逸？謂有帝王於妙五欲一向沈沒，耽著嬉戲，不能時時誡慎方便、作所應作、慰勞群臣。如是名為一向縱蕩，專行放逸。

「若有國王成就如是十種過失，雖有大府庫、有大輔佐、有大軍眾，不久國界自然災亂，而不可歸仰。大王當知此十過失：初一是王種姓過失，餘九是王自性過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有國王成就如是十種過失，雖有大府庫、有大輔佐、有大軍眾，不久國界自然災亂，而不可歸仰。大王當知此十過失：初一是王種姓過失，餘九是王自性過失。

「云何名王之功德？大王王功德者，略有十種：一、種姓尊高，二、得大自在，三、性不暴惡，四、憤發輕微，五、恩惠猛利，六、受正直言，七、所作諦思，善順先教，八、顧戀善法，九、善知差別，十、不自縱蕩，不行放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王之功德？大王王功德者，略有十種：一、種姓尊高，二、得大自在，三、性不暴惡，四、憤發輕微，五、恩惠猛利，六、受正直言，七、所作諦思，善順先教，八、顧戀善法，九、善知差別，十、不自縱蕩，不行放逸。

「云何名王種姓尊高？謂有國王，宿植善根，以大願力，故生王族，紹繼國位，恩養萬姓，淨信三寶。如是名王種姓尊高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王種姓尊高？謂有國王，宿植善根，以大願力，故生王族，紹繼國位，恩養萬姓，淨信三寶。如是名王種姓尊高。

「云何名王得大自在？謂有帝王，自隨所欲，於妙五欲歡娛遊戲，所應賞賜隨意而作，於百僚等所出教命宣布無滯。如是名王得大自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王得大自在？謂有帝王，自隨所欲，於妙五欲歡娛遊戲，所應賞賜隨意而作，於百僚等所出教命宣布無滯。如是名王得大自在。

「云何名王性不暴惡？謂有國王見諸群臣雖違少小愆犯等事，而能容忍不即貶黜，不發麁言，亦不對面憤發，亦不內意祕匿。如是名王性不暴惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王性不暴惡？謂有國王見諸群臣雖違少小愆犯等事，而能容忍不即貶黜，不發麁言，亦不對面憤發，亦不內意祕匿。如是名王性不暴惡。

「云何名王憤發輕微？謂有國王，諸群臣等雖有大愆、有大違越，而不一切削其封祿、奪其妻妾，不以重法而刑罰之，隨過輕重而行矜降，如是名王憤發輕微。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王憤發輕微？謂有國王，諸群臣等雖有大愆、有大違越，而不一切削其封祿、奪其妻妾，不以重法而刑罰之，隨過輕重而行矜降，如是名王憤發輕微。

「云何名王恩惠猛利？謂有國王，有諸群臣、親近侍衛，其心清白、其心調順，王即時時以正、圓滿軟言慰喻，頒錫勳庸，而不令彼損耗稽留、劬勞怨恨，易可親近，不難承事。如是名王恩惠猛利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王恩惠猛利？謂有國王，有諸群臣、親近侍衛，其心清白、其心調順，王即時時以正、圓滿軟言慰喻，頒錫勳庸，而不令彼損耗稽留、劬勞怨恨，易可親近，不難承事。如是名王恩惠猛利。

「云何名王受正直言？謂有國王，諸群臣等實有忠正，無濁無偏，善閑憲式，情無違叛，其王信用如是等人所進言議，由此因緣，國務、財寶悉皆成就，名稱遠布，黎庶咸歡。如是名王受正直言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王受正直言？謂有國王，諸群臣等實有忠正，無濁無偏，善閑憲式，情無違叛，其王信用如是等人所進言議，由此因緣，國務、財寶悉皆成就，名稱遠布，黎庶咸歡。如是名王受正直言。

「云何名王所作諦思順先王教？謂有國王，性能究察、審能簡擇諸群臣等，於種種務公法事中，不堪委任者而不任之，堪委任者而委任之；應賞賚者而正賞賚，應刑罰者而正刑罰；凡有所為審思審擇，然後方作亦不卒暴。其王群臣等雖處朝會，終不發言間絕餘論，要待言終而興諫諍，如其王教而善奉行。如是即名順先王教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王所作諦思順先王教？謂有國王，性能究察、審能簡擇諸群臣等，於種種務公法事中，不堪委任者而不任之，堪委任者而委任之；應賞賚者而正賞賚，應刑罰者而正刑罰；凡有所為審思審擇，然後方作亦不卒暴。其王群臣等雖處朝會，終不發言間絕餘論，要待言終而興諫諍，如其王教而善奉行。如是即名順先王教。

「云何名王顧戀善法？謂有帝王，信有因果、善不善業、人天果報，具足慚恥，而不恣情作身、語、意三種惡行，時時惠施，修福持齋，建立漫茶羅，受灌頂法，而設護摩供養聖眾，四無量心常懷廣濟。如是名王顧戀善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王顧戀善法？謂有帝王，信有因果、善不善業、人天果報，具足慚恥，而不恣情作身、語、意三種惡行，時時惠施，修福持齋，建立漫茶羅，受灌頂法，而設護摩供養聖眾，四無量心常懷廣濟。如是名王顧戀善法。

「云何名王能鑒是非、勝之與劣？謂有國王，於諸大臣、輔相、百僚心無顛倒，能善了知忠信、技藝、智慧差別，若有若無並如實知，於其無者輕而遠之，於其有者敬而愛之；又諸臣等年耆衰邁，曾於久時親近侍衛，雖知無勢、無力，然念昔恩，轉懷敬愛而不輕賤，爵祿、勳庸分賞無替，如是名王能鑒是非、勝之與劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王能鑒是非、勝之與劣？謂有國王，於諸大臣、輔相、百僚心無顛倒，能善了知忠信、技藝、智慧差別，若有若無並如實知，於其無者輕而遠之，於其有者敬而愛之；又諸臣等年耆衰邁，曾於久時親近侍衛，雖知無勢、無力，然念昔恩，轉懷敬愛而不輕賤，爵祿、勳庸分賞無替，如是名王能鑒是非、勝之與劣。

「云何名王不自縱蕩，不行放逸？謂有國王，於妙五欲而不沈沒，傲慢嬉戲而不耽著，能於時時誡慎方便，作所應作慰勞群臣，如是名王不自縱蕩不行放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王不自縱蕩，不行放逸？謂有國王，於妙五欲而不沈沒，傲慢嬉戲而不耽著，能於時時誡慎方便，作所應作慰勞群臣，如是名王不自縱蕩不行放逸。

「若王成就如是功德，雖無府庫、無大輔佐、無大軍眾，不久國界自然豐饒而可歸仰。大王當知如是十種王之功德：初一名為種姓功德，餘九名為自性功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若王成就如是功德，雖無府庫、無大輔佐、無大軍眾，不久國界自然豐饒而可歸仰。大王當知如是十種王之功德：初一名為種姓功德，餘九名為自性功德。

「云何名為王衰損門？大王當知！王衰損門略有五種：一、不善觀察而攝群臣，二、雖善觀察而無恩惠，縱有恩惠不得及時，三、專行放逸，不思國務，四、專行放逸，不守府庫，五、專行放逸，不修善法。如是五種皆悉名為王衰損門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為王衰損門？大王當知！王衰損門略有五種：一、不善觀察而攝群臣，二、雖善觀察而無恩惠，縱有恩惠不得及時，三、專行放逸，不思國務，四、專行放逸，不守府庫，五、專行放逸，不修善法。如是五種皆悉名為王衰損門。

「云何名王不善觀察而攝群臣？謂有國王，於群臣等不能究察，不審簡擇忠信、技藝、智慧差別，攝為親侍，加以寵愛，厚賜爵祿，重委寄處而相委任，數以軟言，而相慰喻；然此群臣所付財寶多有損費，若遇冤敵、惡友、軍陣而先退敗，以懼破散，便生奔背，無戀於主。如是名王不善觀察而攝群臣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王不善觀察而攝群臣？謂有國王，於群臣等不能究察，不審簡擇忠信、技藝、智慧差別，攝為親侍，加以寵愛，厚賜爵祿，重委寄處而相委任，數以軟言，而相慰喻；然此群臣所付財寶多有損費，若遇冤敵、惡友、軍陣而先退敗，以懼破散，便生奔背，無戀於主。如是名王不善觀察而攝群臣。

「云何名王雖善觀察而無恩惠，縱有非時？謂有國王性能究察、審能簡擇，知是忠信、技藝、智慧，攝為親侍，而不寵愛；不量其才，不賜爵祿；於形要處，而不委任。忽於一時王遇冤敵、惡友、軍陣大怖畏事，臨急難時，於諸臣等方行寵爵而以軟言慰喻。時群臣等共相謂曰：『王於今者危迫因緣，方於我等暫行恩惠，非長久心！』知此事已，雖有忠信、技藝、智慧悉隱不現。如是名王雖善觀察而攝群臣無恩惠行，縱有非時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王雖善觀察而無恩惠，縱有非時？謂有國王性能究察、審能簡擇，知是忠信、技藝、智慧，攝為親侍，而不寵愛；不量其才，不賜爵祿；於形要處，而不委任。忽於一時王遇冤敵、惡友、軍陣大怖畏事，臨急難時，於諸臣等方行寵爵而以軟言慰喻。時群臣等共相謂曰：『王於今者危迫因緣，方於我等暫行恩惠，非長久心！』知此事已，雖有忠信、技藝、智慧悉隱不現。如是名王雖善觀察而攝群臣無恩惠行，縱有非時。

「云何名王專行放逸，不思國務？謂有國王於應和好、所作所成國務等事，而不時時獨處空閑或與智士共正思惟和好方便、乖絕等事，及應賞賚乃至軍陣所作所成要務等事不勤在意。如是名王專行放逸，不思國務。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王專行放逸，不思國務？謂有國王於應和好、所作所成國務等事，而不時時獨處空閑或與智士共正思惟和好方便、乖絕等事，及應賞賚乃至軍陣所作所成要務等事不勤在意。如是名王專行放逸，不思國務。

「云何名王專行放逸，不守府庫？謂有國王寡營事業，不觀諸務，不禁王門、宮庭、庫藏，國家密要說向婦人，乃於捕獵、博戲事中費損財寶而不慎護。如是名王專行放逸，不守府庫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王專行放逸，不守府庫？謂有國王寡營事業，不觀諸務，不禁王門、宮庭、庫藏，國家密要說向婦人，乃於捕獵、博戲事中費損財寶而不慎護。如是名王專行放逸，不守府庫。

「云何名王專行放逸，不修善法？謂有國王於世所知柔和淳質、聰慧辯才、得理解脫所有沙門、婆羅門不能數近，禮敬諮詢云何是善？云何不善？云何有罪？云何無罪？云何有福、吉祥法門遠離諸惡？設得聞已，不依修行。如是名王專行放逸，不修善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王專行放逸，不修善法？謂有國王於世所知柔和淳質、聰慧辯才、得理解脫所有沙門、婆羅門不能數近，禮敬諮詢云何是善？云何不善？云何有罪？云何無罪？云何有福、吉祥法門遠離諸惡？設得聞已，不依修行。如是名王專行放逸，不修善法。

「若有國王成就如是五衰損門，當知此王退失現世果報，乃至來生失人、天福。謂前四門退現受福利，最後一門退來生果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有國王成就如是五衰損門，當知此王退失現世果報，乃至來生失人、天福。謂前四門退現受福利，最後一門退來生果報。

「云何名為王可愛法？大王當知！略有五種，謂王可愛、可樂、可欣、可意之法。何等為五？一者、人所敬愛，二、自在增上，三、能摧冤敵，四、善攝養身，五、能修善事。如是五種是王可愛、可樂、可欣、可意之法。云何善能發起王可愛法？大王當知！略有五種善能發起王可愛法，何等為五？一、恩養世間，二、英勇具足，三、善權方便，四、正受境界，五、勤修善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為王可愛法？大王當知！略有五種，謂王可愛、可樂、可欣、可意之法。何等為五？一者、人所敬愛，二、自在增上，三、能摧冤敵，四、善攝養身，五、能修善事。如是五種是王可愛、可樂、可欣、可意之法。云何善能發起王可愛法？大王當知！略有五種善能發起王可愛法，何等為五？一、恩養世間，二、英勇具足，三、善權方便，四、正受境界，五、勤修善法。

「云何名王恩養蒼生？謂有國王性本知足，能為謹慎，成就無貪、白淨之法；所有庫藏隨力給施貧窮、孤露，柔和忍辱，多以軟言曉喻國界；諸有群臣有故違犯不可免者，量罪矜恕，以實以時如理治罰。如是名王以正化法恩養蒼生，故感世間之所敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王恩養蒼生？謂有國王性本知足，能為謹慎，成就無貪、白淨之法；所有庫藏隨力給施貧窮、孤露，柔和忍辱，多以軟言曉喻國界；諸有群臣有故違犯不可免者，量罪矜恕，以實以時如理治罰。如是名王以正化法恩養蒼生，故感世間之所敬愛。

「云何名王英勇具足？謂有國王神策不墜，武略圓滿，未降伏者而降伏之，已降伏者而攝護之。如是名王英勇具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王英勇具足？謂有國王神策不墜，武略圓滿，未降伏者而降伏之，已降伏者而攝護之。如是名王英勇具足。

「云何名王善權方便？謂有國王，一切好事分明了知，方便能和，攝受強黨，故得摧伏一切冤敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王善權方便？謂有國王，一切好事分明了知，方便能和，攝受強黨，故得摧伏一切冤敵。

「云何名王正受境界？謂有國王善能籌量府庫增減，不奢、不悋，平等受用，隨其時候所宜給與所有臣佐、親族、王等及伎樂人。又有疾時，應食所宜，避所不宜，醫候食性，方以食之；若食未消，或食而痢，皆不應食。應共食者不應獨食，所有精味分布令歡。如是名王正受境界，遂能善巧攝養自身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王正受境界？謂有國王善能籌量府庫增減，不奢、不悋，平等受用，隨其時候所宜給與所有臣佐、親族、王等及伎樂人。又有疾時，應食所宜，避所不宜，醫候食性，方以食之；若食未消，或食而痢，皆不應食。應共食者不應獨食，所有精味分布令歡。如是名王正受境界，遂能善巧攝養自身。

「云何名王勤修善法？謂有國王具足淨信、戒、聞、捨、慧，於淨信處，了信他世及信當來善不善業、人天果報，如是名為具足淨信；受持淨戒，於年三長、每月六齋，遠離殺生及偷盜、邪行、妄言、飲酒諸放逸處，如是名王具足淨戒；於淨聞處、於現世業及當來果，修德進業，樂聽般若眾妙法門，專意勤心，究竟通達，如是名王具足淨聞；於淨捨心，遠離慳貪，舒手惠施，常應修福，圓滿平等，如是名王具足淨捨。謂於具足淨慧之處，如實了知有罪無罪、修與不修、勝劣方便，親近多聞戒行沙門，遠離諸惡邪教之者，善知三種：果報圓滿、士用圓滿、功德圓滿。所謂國王繼習帝業，所生宗族聰利明慧，府庫財寶應用不虧，如是名為果報圓滿。若諸國王善權方便，恒常成就，英勇進退，善達藝能，是即名為士用圓滿。若諸國王任持正法，與諸內宮王子、大臣共修惠施，行好善事；持齋受戒、慈三摩地門、上妙梵行；頻作護摩，息災增益；建曼荼羅，具受灌頂，是為功德圓滿。若能如是行者是名淨慧具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名王勤修善法？謂有國王具足淨信、戒、聞、捨、慧，於淨信處，了信他世及信當來善不善業、人天果報，如是名為具足淨信；受持淨戒，於年三長、每月六齋，遠離殺生及偷盜、邪行、妄言、飲酒諸放逸處，如是名王具足淨戒；於淨聞處、於現世業及當來果，修德進業，樂聽般若眾妙法門，專意勤心，究竟通達，如是名王具足淨聞；於淨捨心，遠離慳貪，舒手惠施，常應修福，圓滿平等，如是名王具足淨捨。謂於具足淨慧之處，如實了知有罪無罪、修與不修、勝劣方便，親近多聞戒行沙門，遠離諸惡邪教之者，善知三種：果報圓滿、士用圓滿、功德圓滿。所謂國王繼習帝業，所生宗族聰利明慧，府庫財寶應用不虧，如是名為果報圓滿。若諸國王善權方便，恒常成就，英勇進退，善達藝能，是即名為士用圓滿。若諸國王任持正法，與諸內宮王子、大臣共修惠施，行好善事；持齋受戒、慈三摩地門、上妙梵行；頻作護摩，息災增益；建曼荼羅，具受灌頂，是為功德圓滿。若能如是行者是名淨慧具足。

「復次，大王當知！我已略說王之過失、王之功德、王衰損門、王可愛法，及能發起王可愛之法。是故大王每日晨朝若讀、若誦此祕密王教，依之修行即名聖王、即名法王，諸佛、菩薩、天龍八部日夜加持，恒常護念，能感世間風雨順時，兵甲休息，諸國朝貢，福祚無邊，國土安寧，壽命長遠，是故當獲一切利益，現世安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王當知！我已略說王之過失、王之功德、王衰損門、王可愛法，及能發起王可愛之法。是故大王每日晨朝若讀、若誦此祕密王教，依之修行即名聖王、即名法王，諸佛、菩薩、天龍八部日夜加持，恒常護念，能感世間風雨順時，兵甲休息，諸國朝貢，福祚無邊，國土安寧，壽命長遠，是故當獲一切利益，現世安樂。」

爾時優填王聞佛所說，踊躍歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優填王聞佛所說，踊躍歡喜，信受奉行。