普達王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普達王經

失譯人今附西晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人今附西晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，眾祐遊於聞物國祇氏之樹給孤獨聚，與千二百五十比丘俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，眾祐遊於聞物國祇氏之樹給孤獨聚，與千二百五十比丘俱。

時有夫延國王，號名普達，典領諸國，四方貢獻。王身奉佛尊法，未甞偏抂，常有慈心，愍傷愚民不知三尊，每當齋戒，輒登高觀燒香，還頭面著地，稽首為禮。國中臣民怪王如此，自共議言：「王處萬民之尊，遠近敬伏，發言人從，有何請欲，毀辱威儀，頭面著地？」群臣數數共議，欲諫不敢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有夫延國王，號名普達，典領諸國，四方貢獻。王身奉佛尊法，未甞偏抂，常有慈心，愍傷愚民不知三尊，每當齋戒，輒登高觀燒香，還頭面著地，稽首為禮。國中臣民怪王如此，自共議言：「王處萬民之尊，遠近敬伏，發言人從，有何請欲，毀辱威儀，頭面著地？」群臣數數共議，欲諫不敢。

王勅臣下，使嚴當行，王即與吏民數千人，始出宮。未遠，忽見一道人，王便下車却蓋，住其群從，頭面著地，為道人作禮，尋從而還，施設飯食，遂不成行。群臣於是乃諫言：「大王至尊！何宜於道路，為此乞匃道人頭面著地？天下尊貴唯有頭面，加為國主，不與他同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王勅臣下，使嚴當行，王即與吏民數千人，始出宮。未遠，忽見一道人，王便下車却蓋，住其群從，頭面著地，為道人作禮，尋從而還，施設飯食，遂不成行。群臣於是乃諫言：「大王至尊！何宜於道路，為此乞匃道人頭面著地？天下尊貴唯有頭面，加為國主，不與他同。」

王便勅臣下，令求死人頭及牛、馬、猪、羊頭。臣下即遍行求索，歷日乃得，還白王言：「前被教求死人頭及六畜頭，今悉已得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王便勅臣下，令求死人頭及牛、馬、猪、羊頭。臣下即遍行求索，歷日乃得，還白王言：「前被教求死人頭及六畜頭，今悉已得。」

王言：「於市賣之。」臣下即使人賣之，牛、馬、猪、羊頭皆已售，但當有人頭未售。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「於市賣之。」臣下即使人賣之，牛、馬、猪、羊頭皆已售，但當有人頭未售。

王言：「賤貴賣之，趣使其售；如其不售，便以匃人。」如是歷日，賣既不售，匃人又無取者，頭皆膖脹臭處不可近。王便大怒，語臣下言：「卿曹前諫言：『人頭最貴，不可毀辱頭面著地禮道人。』今使賣六畜頭皆售，人頭何故匃人無取者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「賤貴賣之，趣使其售；如其不售，便以匃人。」如是歷日，賣既不售，匃人又無取者，頭皆膖脹臭處不可近。王便大怒，語臣下言：「卿曹前諫言：『人頭最貴，不可毀辱頭面著地禮道人。』今使賣六畜頭皆售，人頭何故匃人無取者？」

王即勅臣下嚴駕，當出到城外曠澤中有所問。群臣人民莫不振悚，未知王趣。王即導從出到城外，告群臣言：「卿寧識吾先君時，有小兒常執持蓋者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即勅臣下嚴駕，當出到城外曠澤中有所問。群臣人民莫不振悚，未知王趣。王即導從出到城外，告群臣言：「卿寧識吾先君時，有小兒常執持蓋者不？」

臣下對曰：「實識有之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臣下對曰：「實識有之。」

王言：「今此兒何所在？」對曰：「亡已久遠，乃歷十七年。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「今此兒何所在？」對曰：「亡已久遠，乃歷十七年。」

王言：「此兒為人善惡何如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「此兒為人善惡何如？」

對言：「臣等常覩其承事先王，齋戒恭肅，誠信自守，非法不言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對言：「臣等常覩其承事先王，齋戒恭肅，誠信自守，非法不言。」

王告諸臣：「今若見此兒在時所著衣服，寧識之不？」諸臣對曰：「雖自久遠，臣故識之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王告諸臣：「今若見此兒在時所著衣服，寧識之不？」諸臣對曰：「雖自久遠，臣故識之。」

王顧使邊從，急還內藏，覓取前亡兒衣來。須臾衣至，王曰：「此寧是不？」臣下對曰：「實是其衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王顧使邊從，急還內藏，覓取前亡兒衣來。須臾衣至，王曰：「此寧是不？」臣下對曰：「實是其衣。」

王曰：「今儻見兒身，為識之不？」臣下皆默然，良久對曰：「臣自懼蔽闇，卒覩不別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「今儻見兒身，為識之不？」臣下皆默然，良久對曰：「臣自懼蔽闇，卒覩不別。」

王始欲說其本變，前所見道人來到，王大歡喜起，頭面著地，為道人作禮，臣下莫不歡喜。道人就座，王叉手白言：「吾前卒於道路見道人，旋從而還，並為臣民所見譏怪，諫言：『人頭面最為尊貴。加為國君，萬姓之主，四方歸向。何所請欲，為乞匃道人頭面作禮？』吾時勅令，六畜頭及與人頭俱於市賣之。六畜頭皆售，有人頭無買者，匃人又不取，而是曹所珍貴。今故嚴出，亦欲示其本末。有幸之，願道人屈威，願為此國臣民開導愚癡，令知真法，導現橋梁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王始欲說其本變，前所見道人來到，王大歡喜起，頭面著地，為道人作禮，臣下莫不歡喜。道人就座，王叉手白言：「吾前卒於道路見道人，旋從而還，並為臣民所見譏怪，諫言：『人頭面最為尊貴。加為國君，萬姓之主，四方歸向。何所請欲，為乞匃道人頭面作禮？』吾時勅令，六畜頭及與人頭俱於市賣之。六畜頭皆售，有人頭無買者，匃人又不取，而是曹所珍貴。今故嚴出，亦欲示其本末。有幸之，願道人屈威，願為此國臣民開導愚癡，令知真法，導現橋梁。」

道人即為臣下說王本變：「欲知王者，本是先王時執蓋小兒，常隨先王齋戒一日，奉行正法，清淨守意，不犯諸惡。其後過世，魂神還生，為王作子。今致尊貴，皆由宿行齋戒所致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人即為臣下說王本變：「欲知王者，本是先王時執蓋小兒，常隨先王齋戒一日，奉行正法，清淨守意，不犯諸惡。其後過世，魂神還生，為王作子。今致尊貴，皆由宿行齋戒所致。」

臣下大小莫不僉然曰：「吾等幸遇得覩道人，願遂哀愍愚朦，乞為弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臣下大小莫不僉然曰：「吾等幸遇得覩道人，願遂哀愍愚朦，乞為弟子。」

道人告諸臣民：「吾有大師，當從受問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人告諸臣民：「吾有大師，當從受問。」

諸臣報言：「願聞大師何所施行？皆盡年命，儻一親奉，受其法言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸臣報言：「願聞大師何所施行？皆盡年命，儻一親奉，受其法言。」

道人告言：「我師號曰佛，身能飛行頂有圓光，分身散體變化萬端，奇相三十二，姿好八十章，典領天地萬有二千，獨步三界莫與齊倫，門徒清潔號為沙門，其所教授度脫不唐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人告言：「我師號曰佛，身能飛行頂有圓光，分身散體變化萬端，奇相三十二，姿好八十章，典領天地萬有二千，獨步三界莫與齊倫，門徒清潔號為沙門，其所教授度脫不唐。」

臣下即啟道人：「佛寧可得見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臣下即啟道人：「佛寧可得見不？」

道人報言：「甚善！當往啟尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人報言：「甚善！當往啟尊。」

臣下問道人言：「佛今所在去是幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臣下問道人言：「佛今所在去是幾何？」

道人報言：「乃六千餘里。」語言須臾頃，道人便飛到舍衛國，具以啟佛：「彼國人民甚可愍傷，今皆誠心願欲見佛。唯垂大慈，開示真道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人報言：「乃六千餘里。」語言須臾頃，道人便飛到舍衛國，具以啟佛：「彼國人民甚可愍傷，今皆誠心願欲見佛。唯垂大慈，開示真道。」

佛則默然，呼告阿難：「勅諸比丘，明日當到夫延國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛則默然，呼告阿難：「勅諸比丘，明日當到夫延國。」

阿難宣佛教，還白佛言：「明日行儀式云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難宣佛教，還白佛言：「明日行儀式云何？」

佛言：「臨至當現威神到。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「臨至當現威神到。」

時，佛即與諸比丘俱，未到數十里，王及群臣皆隨道人，持華香出城迎佛，覩佛威靈，喜懼交并，五體投地，稽首為禮迎佛上殿就座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，佛即與諸比丘俱，未到數十里，王及群臣皆隨道人，持華香出城迎佛，覩佛威靈，喜懼交并，五體投地，稽首為禮迎佛上殿就座。

王前長跪叉手，白佛言：「勞屈世尊并及眾僧，遠來到此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王前長跪叉手，白佛言：「勞屈世尊并及眾僧，遠來到此。」

王及臣下恐懼不辦，佛知其意，即語阿難：「爾告王，莫憂不辦，佛所至到，豈有所乏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王及臣下恐懼不辦，佛知其意，即語阿難：「爾告王，莫憂不辦，佛所至到，豈有所乏？」

王盡心供設，手自斟酌，飯食已行澡水。呪願畢訖，佛笑，口中五色光出，阿難正衣服，為佛作禮，白佛言：「佛不妄笑，將有所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王盡心供設，手自斟酌，飯食已行澡水。呪願畢訖，佛笑，口中五色光出，阿難正衣服，為佛作禮，白佛言：「佛不妄笑，將有所說。」

佛言：「欲知普達王及道人本末不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲知普達王及道人本末不？」

阿難言：「願聞其事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「願聞其事。」

佛言：「乃昔摩訶文佛時，王為大姓家子，其父供養三尊，父命子傳香。時有一侍使，意中輕之，不與其香，罪福響應，故獲其殃，雖暫為驅使，奉法不忘，今得為王，典領人民，當知是趣其所施設，慎勿不平。道人本是侍使，時不得香，雖不得香，其意無恨，即誓言：『若我得道，當度此人。』福願果合，今來度王并及人民。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「乃昔摩訶文佛時，王為大姓家子，其父供養三尊，父命子傳香。時有一侍使，意中輕之，不與其香，罪福響應，故獲其殃，雖暫為驅使，奉法不忘，今得為王，典領人民，當知是趣其所施設，慎勿不平。道人本是侍使，時不得香，雖不得香，其意無恨，即誓言：『若我得道，當度此人。』福願果合，今來度王并及人民。」

王聞佛說其本末，意解，即得須陀洹，國中人民聞經，皆受五戒十善，以為常法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞佛說其本末，意解，即得須陀洹，國中人民聞經，皆受五戒十善，以為常法。

是時，四輩弟子聞經歡喜，前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，四輩弟子聞經歡喜，前為佛作禮而去。