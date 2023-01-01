佛說梵摩難國王經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說梵摩難國王經
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失譯人名今附西晉錄
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聞如是：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。
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時有國王號名梵摩難，常供養佛及眾僧。每得齋日，王輒宿勅群臣嚴駕，王便導從數千人到佛所，五體投地，稽首佛足。佛每為諸天、人民說經法，王輒歡喜恭敬聽經，王宮內亦奉事三尊，清淨齋戒。
時有國王號名梵摩難，常供養佛及眾僧。每得齋日，王輒宿勅群臣嚴駕，王便導從數千人到佛所，五體投地，稽首佛足。佛每為諸天、人民說經法，王輒歡喜恭敬聽經，王宮內亦奉事三尊，清淨齋戒。
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王有太子，名均鄰儒，至心精進，覺世非常，無生不死者，不貪時榮，白王言：「佛世難值，經法難聞，我今乞欲隨佛作沙門。」王即聽之。
王有太子，名均鄰儒，至心精進，覺世非常，無生不死者，不貪時榮，白王言：「佛世難值，經法難聞，我今乞欲隨佛作沙門。」王即聽之。
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均鄰儒便辭王到佛所，乞為比丘。佛便以手摩其頭，髮墮、袈裟自然著身。均鄰儒奉持重戒，精進勤修，晝夜不倦，三月日便得羅漢道。
均鄰儒便辭王到佛所，乞為比丘。佛便以手摩其頭，髮墮、袈裟自然著身。均鄰儒奉持重戒，精進勤修，晝夜不倦，三月日便得羅漢道。
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王時不知其已得道，見其勤苦，飯食麁蔬。每往供養，異於眾僧——其心不同——輒謂之言：「我國中珍琦七寶、飯食甘餚無所不有，汝何故正當樂為沙門乎？」
王時不知其已得道，見其勤苦，飯食麁蔬。每往供養，異於眾僧——其心不同——輒謂之言：「我國中珍琦七寶、飯食甘餚無所不有，汝何故正當樂為沙門乎？」
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佛知王用恩愛故，佛便語均鄰儒：「起現威神。」
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均鄰儒即承佛教，頭面著地，為佛作禮，輕舉上住空中，飛行變化，分身散體，出入無間，畢已，頭面著佛足。王見其道德乃爾，便悲喜交集，五體投地，為均鄰儒作禮。
均鄰儒即承佛教，頭面著地，為佛作禮，輕舉上住空中，飛行變化，分身散體，出入無間，畢已，頭面著佛足。王見其道德乃爾，便悲喜交集，五體投地，為均鄰儒作禮。
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佛時令均鄰儒為王說苦、空、非常四諦之要，王於是意解，即得須陀洹道。
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佛語阿難：「比丘有四事，受人施飲食、美味、衣服，善惡不得有逆：一者、欲福布施家；二者、不欲逆施者意；三者、或年老，或身體有病；四者、恐人行道勤苦。夫欲食美，當存念重戒，一切眾生皆我親屬，但展轉久遠，各更生死，不識其本耳；譬如人身體有瘡及病者，服藥趣令其愈，不得貪著。夫欲施者，皆當平心，不問大小。」
佛語阿難：「比丘有四事，受人施飲食、美味、衣服，善惡不得有逆：一者、欲福布施家；二者、不欲逆施者意；三者、或年老，或身體有病；四者、恐人行道勤苦。夫欲食美，當存念重戒，一切眾生皆我親屬，但展轉久遠，各更生死，不識其本耳；譬如人身體有瘡及病者，服藥趣令其愈，不得貪著。夫欲施者，皆當平心，不問大小。」
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佛於是令阿難臨飯說僧跋，僧跋者，眾僧飯皆悉平等。(准品次錄二紙八行，諸本皆闕)。
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