佛說梵摩難國王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說梵摩難國王經

失譯人名今附西晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附西晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。

時有國王號名梵摩難，常供養佛及眾僧。每得齋日，王輒宿勅群臣嚴駕，王便導從數千人到佛所，五體投地，稽首佛足。佛每為諸天、人民說經法，王輒歡喜恭敬聽經，王宮內亦奉事三尊，清淨齋戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有國王號名梵摩難，常供養佛及眾僧。每得齋日，王輒宿勅群臣嚴駕，王便導從數千人到佛所，五體投地，稽首佛足。佛每為諸天、人民說經法，王輒歡喜恭敬聽經，王宮內亦奉事三尊，清淨齋戒。

王有太子，名均鄰儒，至心精進，覺世非常，無生不死者，不貪時榮，白王言：「佛世難值，經法難聞，我今乞欲隨佛作沙門。」王即聽之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王有太子，名均鄰儒，至心精進，覺世非常，無生不死者，不貪時榮，白王言：「佛世難值，經法難聞，我今乞欲隨佛作沙門。」王即聽之。

均鄰儒便辭王到佛所，乞為比丘。佛便以手摩其頭，髮墮、袈裟自然著身。均鄰儒奉持重戒，精進勤修，晝夜不倦，三月日便得羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 均鄰儒便辭王到佛所，乞為比丘。佛便以手摩其頭，髮墮、袈裟自然著身。均鄰儒奉持重戒，精進勤修，晝夜不倦，三月日便得羅漢道。

王時不知其已得道，見其勤苦，飯食麁蔬。每往供養，異於眾僧——其心不同——輒謂之言：「我國中珍琦七寶、飯食甘餚無所不有，汝何故正當樂為沙門乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王時不知其已得道，見其勤苦，飯食麁蔬。每往供養，異於眾僧——其心不同——輒謂之言：「我國中珍琦七寶、飯食甘餚無所不有，汝何故正當樂為沙門乎？」

佛知王用恩愛故，佛便語均鄰儒：「起現威神。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知王用恩愛故，佛便語均鄰儒：「起現威神。」

均鄰儒即承佛教，頭面著地，為佛作禮，輕舉上住空中，飛行變化，分身散體，出入無間，畢已，頭面著佛足。王見其道德乃爾，便悲喜交集，五體投地，為均鄰儒作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 均鄰儒即承佛教，頭面著地，為佛作禮，輕舉上住空中，飛行變化，分身散體，出入無間，畢已，頭面著佛足。王見其道德乃爾，便悲喜交集，五體投地，為均鄰儒作禮。

佛時令均鄰儒為王說苦、空、非常四諦之要，王於是意解，即得須陀洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時令均鄰儒為王說苦、空、非常四諦之要，王於是意解，即得須陀洹道。

佛語阿難：「比丘有四事，受人施飲食、美味、衣服，善惡不得有逆：一者、欲福布施家；二者、不欲逆施者意；三者、或年老，或身體有病；四者、恐人行道勤苦。夫欲食美，當存念重戒，一切眾生皆我親屬，但展轉久遠，各更生死，不識其本耳；譬如人身體有瘡及病者，服藥趣令其愈，不得貪著。夫欲施者，皆當平心，不問大小。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「比丘有四事，受人施飲食、美味、衣服，善惡不得有逆：一者、欲福布施家；二者、不欲逆施者意；三者、或年老，或身體有病；四者、恐人行道勤苦。夫欲食美，當存念重戒，一切眾生皆我親屬，但展轉久遠，各更生死，不識其本耳；譬如人身體有瘡及病者，服藥趣令其愈，不得貪著。夫欲施者，皆當平心，不問大小。」

佛於是令阿難臨飯說僧跋，僧跋者，眾僧飯皆悉平等。(准品次錄二紙八行，諸本皆闕)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是令阿難臨飯說僧跋，僧跋者，眾僧飯皆悉平等。(准品次錄二紙八行，諸本皆闕)。