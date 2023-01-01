佛說薩羅國經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說薩羅國經

失譯人名今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附東晉錄

昔有大國名曰薩羅，土地廣博，嚴淨之處中多人民，富樂熾盛，工黠妍雅好盛文飾，多出珍寶、五色玄黃。城郭樓閣、街巷門室，金銀錯塗方圓淨好，遶城浴池中生蓮華，鳧鴈，鴛鴦，鳩夷，羅鳥，孔雀，鸚鵡，鴹隨，鸕鷀，飜飛相逐皆在池中，晝夜栖止相和悲鳴。男女遊戲作倡妓樂，無有厭極樂不可言，自猗憍慢不解佛法，各自快心天下無雙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有大國名曰薩羅，土地廣博，嚴淨之處中多人民，富樂熾盛，工黠妍雅好盛文飾，多出珍寶、五色玄黃。城郭樓閣、街巷門室，金銀錯塗方圓淨好，遶城浴池中生蓮華，鳧鴈，鴛鴦，鳩夷，羅鳥，孔雀，鸚鵡，鴹隨，鸕鷀，飜飛相逐皆在池中，晝夜栖止相和悲鳴。男女遊戲作倡妓樂，無有厭極樂不可言，自猗憍慢不解佛法，各自快心天下無雙。

佛在舍衛祇樹之園。佛見此國興樂乃爾，不惟無常生死之苦，貪濁色欲無有懈已。佛念彼國生死遂滋，不行權慧，誰能度之？即作方便開化其心：「諸有色相以空應之，一切喜樂以苦應之，權行隨意令離想識。」佛便現神如意三昧，放大光明靡所不照，感動八方及人、非人，諸天龍神追侍在後；帝釋，梵天手執珍奇七寶之蓋獻御奉佛，彌勒、文殊、目連、羅雲、阿難、離越、舍利弗諸弟子菩薩，無數千人皆悉隨從俱適。彼國百鳥畜獸相和悲鳴，倡伎眾樂不鼓自鳴，枯木諸樹皆自更生，溝渠江海龜、鼈、魭、䰿水性之屬莫不忻懌，三千國土皆大震動，地生蓮華大如車輪，珍寶琉璃轉相雜成，其色甚妙光耀人目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛祇樹之園。佛見此國興樂乃爾，不惟無常生死之苦，貪濁色欲無有懈已。佛念彼國生死遂滋，不行權慧，誰能度之？即作方便開化其心：「諸有色相以空應之，一切喜樂以苦應之，權行隨意令離想識。」佛便現神如意三昧，放大光明靡所不照，感動八方及人、非人，諸天龍神追侍在後；帝釋，梵天手執珍奇七寶之蓋獻御奉佛，彌勒、文殊、目連、羅雲、阿難、離越、舍利弗諸弟子菩薩，無數千人皆悉隨從俱適。彼國百鳥畜獸相和悲鳴，倡伎眾樂不鼓自鳴，枯木諸樹皆自更生，溝渠江海龜、鼈、魭、䰿水性之屬莫不忻懌，三千國土皆大震動，地生蓮華大如車輪，珍寶琉璃轉相雜成，其色甚妙光耀人目。

佛放光明普有所照，諸在窈冥勤苦之處，皆悉開闢無所罣礙。國王、大臣、長者、居士、中宮太子、列女、美人，國民大小莫不悚然：「今日何故，乃有是現？自在宮內五樂自娛，妓女自拊快樂無過，今所見者，世所希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛放光明普有所照，諸在窈冥勤苦之處，皆悉開闢無所罣礙。國王、大臣、長者、居士、中宮太子、列女、美人，國民大小莫不悚然：「今日何故，乃有是現？自在宮內五樂自娛，妓女自拊快樂無過，今所見者，世所希有。」

時，持地神踊從地出，現王殿前歎佛功德：「世尊現變光踰日月，諸天欽仰釋梵所尊，世垢已除脫人生死。其見佛者罪釁消除，其供佛者福倍無量，殖種德本後生天上，發一慧意所得無限，可往見佛咨受法言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，持地神踊從地出，現王殿前歎佛功德：「世尊現變光踰日月，諸天欽仰釋梵所尊，世垢已除脫人生死。其見佛者罪釁消除，其供佛者福倍無量，殖種德本後生天上，發一慧意所得無限，可往見佛咨受法言。」

王後轉開意內歡然：「如來降神在吾國界，眾生蒙度。」非但己身，一切群從并餘眾輩，皆悉出城欣喜踊躍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王後轉開意內歡然：「如來降神在吾國界，眾生蒙度。」非但己身，一切群從并餘眾輩，皆悉出城欣喜踊躍。

佛之威神，令是國界廓然大明、洞達無邊。王及人民悉往見佛，快哉！福根善心生焉！覩佛尊顏金光暉曜，奮威振躍吉祥莊飾，相明清澈志寂淡定。王及人民皆前禮佛，頭面稽首遶尊三匝，却在前住具自陳說：「久沈貪濁迷惑聲色，不見如來供事問法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛之威神，令是國界廓然大明、洞達無邊。王及人民悉往見佛，快哉！福根善心生焉！覩佛尊顏金光暉曜，奮威振躍吉祥莊飾，相明清澈志寂淡定。王及人民皆前禮佛，頭面稽首遶尊三匝，却在前住具自陳說：「久沈貪濁迷惑聲色，不見如來供事問法。」

佛言：「大善！王及臣民，中宮太子皆平安乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大善！王及臣民，中宮太子皆平安乎？」

王言：「蒙得佛恩，皆悉如宜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「蒙得佛恩，皆悉如宜。」

佛言：「王貪濁色欲，恣心無厭，賦斂財寶餚膳兼味，園觀浴池遊戲無極，不念無常，何益萬分？人為欲縛不惟後世，即致泥犁畜生之屬，但坐無厭，燒炙形殘，飢不及飡渴無水漿，屏營愁毒迭互相然，皆坐無慮逆心犯惡。在世雖富深宮尊位，是悉無常如夢已寤，想命獨生無一隨者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「王貪濁色欲，恣心無厭，賦斂財寶餚膳兼味，園觀浴池遊戲無極，不念無常，何益萬分？人為欲縛不惟後世，即致泥犁畜生之屬，但坐無厭，燒炙形殘，飢不及飡渴無水漿，屏營愁毒迭互相然，皆坐無慮逆心犯惡。在世雖富深宮尊位，是悉無常如夢已寤，想命獨生無一隨者。」

王前長跪啟白：「世尊！以何方便得離此罪？佛為法王一切所歸，佛為正尊眾生宗仰，願見拯舉得免此苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王前長跪啟白：「世尊！以何方便得離此罪？佛為法王一切所歸，佛為正尊眾生宗仰，願見拯舉得免此苦。」

佛言：「善哉！王立信本，施行四事可得離罪：一曰，所有施與無所愛惜；二曰，少欲、瞋恚，割損貪食；三曰，聞佛經戒信受不犯；四曰，敬慎法師厚善知識。是為四事可得清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！王立信本，施行四事可得離罪：一曰，所有施與無所愛惜；二曰，少欲、瞋恚，割損貪食；三曰，聞佛經戒信受不犯；四曰，敬慎法師厚善知識。是為四事可得清淨。」

王心生念欲施大檀，便前禮尊叉手白佛：「願屈光儀到宮小飯。」佛即默然，已受其請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王心生念欲施大檀，便前禮尊叉手白佛：「願屈光儀到宮小飯。」佛即默然，已受其請。

王歸宮內勅臣官屬：「佛者難值如優曇鉢華，今已得之當好供養。出諸華香幢幡伎樂，莊嚴宮室掃灑令淨，城中街里皆施幡蓋。」中宮夫人及國人民悉受王教，整頓床座，即勅太官作百味之食，調和香甘，便行迎佛：「供具已辦，願可勞神。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王歸宮內勅臣官屬：「佛者難值如優曇鉢華，今已得之當好供養。出諸華香幢幡伎樂，莊嚴宮室掃灑令淨，城中街里皆施幡蓋。」中宮夫人及國人民悉受王教，整頓床座，即勅太官作百味之食，調和香甘，便行迎佛：「供具已辦，願可勞神。」

佛即用時於坐而得，便放威神感動眾會，四部弟子百千天人，及諸龍神犍沓和等，眷屬圍遶群從隨佛，四天前導釋梵擁蓋，菩薩大士侍佛入城。佛蹈門閫境界震動，盲聾瘖瘂、被毒病瘦，皆悉完具平復如故，箜篌樂器不鼓自鳴。佛放光明悉照宮室，城郭舍宅悉作琉璃，內外洞達莫不見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即用時於坐而得，便放威神感動眾會，四部弟子百千天人，及諸龍神犍沓和等，眷屬圍遶群從隨佛，四天前導釋梵擁蓋，菩薩大士侍佛入城。佛蹈門閫境界震動，盲聾瘖瘂、被毒病瘦，皆悉完具平復如故，箜篌樂器不鼓自鳴。佛放光明悉照宮室，城郭舍宅悉作琉璃，內外洞達莫不見佛。

佛前上殿就師子座，王及太子、國臣人民，即下飯具，手自斟酌，飯食已訖便行澡水，一切人民眾坐已定。王取小机前坐聽經，佛轉法輪說不退轉，王即歡喜以衣奉佛，其價千萬世所希有。所散之衣懸在虛空，便於佛上化成華蓋，交露七寶悉皆垂珠。從是垂珠出其光明，遍照十方無數佛土。王及臣民，後宮太子，夫人，美女合萬餘人，見是變化莫不踊躍，皆發無上正真道意，八百天神得不起法忍，五千菩薩立不退轉，無數千人皆興德本，壽終已後皆生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛前上殿就師子座，王及太子、國臣人民，即下飯具，手自斟酌，飯食已訖便行澡水，一切人民眾坐已定。王取小机前坐聽經，佛轉法輪說不退轉，王即歡喜以衣奉佛，其價千萬世所希有。所散之衣懸在虛空，便於佛上化成華蓋，交露七寶悉皆垂珠。從是垂珠出其光明，遍照十方無數佛土。王及臣民，後宮太子，夫人，美女合萬餘人，見是變化莫不踊躍，皆發無上正真道意，八百天神得不起法忍，五千菩薩立不退轉，無數千人皆興德本，壽終已後皆生天上。

佛語阿難：「是王供事五百餘佛，惠施財寶等行慈哀，尊法不倦，是當來劫當得作佛，號名慧光如來，至真，平等正覺；是國人民及諸夫人，當承其福悉當得佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「是王供事五百餘佛，惠施財寶等行慈哀，尊法不倦，是當來劫當得作佛，號名慧光如來，至真，平等正覺；是國人民及諸夫人，當承其福悉當得佛。」

王聞授決踊在空中，現身離地百四十丈，從上來下歎佛功德：「佛者甚尊為眾作本，其德若天無所不覆！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞授決踊在空中，現身離地百四十丈，從上來下歎佛功德：「佛者甚尊為眾作本，其德若天無所不覆！」

國人八千聞授王決，善發淨心願為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國人八千聞授王決，善發淨心願為菩薩。

佛說經訖，一切眾會及人非人，莫不歡喜。世尊權道，所化如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經訖，一切眾會及人非人，莫不歡喜。世尊權道，所化如是。