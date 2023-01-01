佛說摩達國王經
劉宋 沮渠京聲譯1卷CBETA T0519少于一千字 5 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說摩達國王經
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宋居士沮渠京聲譯
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聞如是：
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一時，佛在羅閱祇竹園中，與千二百五十比丘俱。
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時有國王，號名摩達王，時當出軍征討，選國中人民數百萬人，皆應赴從。
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時有比丘，已得羅漢道，到其國分衛，並見錄，將詣王宮門。王有馬監，令比丘養視官馬，勤苦七日。王後身自臨視軍陣，比丘見王，即於其前，輕舉飛翔上住空中，現其威神。王便恐怖，叩頭悔過：「我實愚癡，不別真偽。推問國內誰令神人為是者，今當有所治殺。」
時有比丘，已得羅漢道，到其國分衛，並見錄，將詣王宮門。王有馬監，令比丘養視官馬，勤苦七日。王後身自臨視軍陣，比丘見王，即於其前，輕舉飛翔上住空中，現其威神。王便恐怖，叩頭悔過：「我實愚癡，不別真偽。推問國內誰令神人為是者，今當有所治殺。」
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比丘告王言：「非王及國人過也，自我宿命。行道常供養師，我時為師設飯，師謂我言：『且先澡手已，乃當飯。』我愚癡，心念言：『師亦不養官馬，何故不預澡手？』師即謂我言：『汝今念此輕耳，後重如何？』我聞是語，便愁憂。師知其意，便念言：『我會當泥洹，何故令人惱耶？』即以其夜三更時般泥洹。從來久遠，各更生死，今用是故，受其宿殃，養馬七日。夫善惡行，輒有殃福，如影隨形。」
比丘告王言：「非王及國人過也，自我宿命。行道常供養師，我時為師設飯，師謂我言：『且先澡手已，乃當飯。』我愚癡，心念言：『師亦不養官馬，何故不預澡手？』師即謂我言：『汝今念此輕耳，後重如何？』我聞是語，便愁憂。師知其意，便念言：『我會當泥洹，何故令人惱耶？』即以其夜三更時般泥洹。從來久遠，各更生死，今用是故，受其宿殃，養馬七日。夫善惡行，輒有殃福，如影隨形。」
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王聞比丘說罪福，意解歡喜，乞得歸命於神人。比丘告言：「卿當自歸於佛，佛為三界師。」
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王及國人民，皆隨比丘到佛所，稽首為佛作禮，受五戒作優婆塞。佛便為王及人民現相好威神，光曜天地，復為說無常、苦、空。王於是便得須陀洹道，國中人民皆受五戒十善，歸命三尊，月日齋戒，以為常法。
王及國人民，皆隨比丘到佛所，稽首為佛作禮，受五戒作優婆塞。佛便為王及人民現相好威神，光曜天地，復為說無常、苦、空。王於是便得須陀洹道，國中人民皆受五戒十善，歸命三尊，月日齋戒，以為常法。
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阿難整衣服，作禮白佛言：「是王及國中人民，見佛聞經即解，何以故？」
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佛言：「及昔摩父佛時，是比丘作沙門，王時為優婆塞，淨意供養三日，令我所在處常得其福。今已得度世之道，今來會此，聞經便得須陀洹道。」
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四輩弟子、天龍鬼神，聞經歡喜，前為佛作禮而去。
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