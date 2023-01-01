佛說摩達國王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說摩達國王經

宋居士沮渠京聲譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋居士沮渠京聲譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在羅閱祇竹園中，與千二百五十比丘俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在羅閱祇竹園中，與千二百五十比丘俱。

時有國王，號名摩達王，時當出軍征討，選國中人民數百萬人，皆應赴從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有國王，號名摩達王，時當出軍征討，選國中人民數百萬人，皆應赴從。

時有比丘，已得羅漢道，到其國分衛，並見錄，將詣王宮門。王有馬監，令比丘養視官馬，勤苦七日。王後身自臨視軍陣，比丘見王，即於其前，輕舉飛翔上住空中，現其威神。王便恐怖，叩頭悔過：「我實愚癡，不別真偽。推問國內誰令神人為是者，今當有所治殺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘，已得羅漢道，到其國分衛，並見錄，將詣王宮門。王有馬監，令比丘養視官馬，勤苦七日。王後身自臨視軍陣，比丘見王，即於其前，輕舉飛翔上住空中，現其威神。王便恐怖，叩頭悔過：「我實愚癡，不別真偽。推問國內誰令神人為是者，今當有所治殺。」

比丘告王言：「非王及國人過也，自我宿命。行道常供養師，我時為師設飯，師謂我言：『且先澡手已，乃當飯。』我愚癡，心念言：『師亦不養官馬，何故不預澡手？』師即謂我言：『汝今念此輕耳，後重如何？』我聞是語，便愁憂。師知其意，便念言：『我會當泥洹，何故令人惱耶？』即以其夜三更時般泥洹。從來久遠，各更生死，今用是故，受其宿殃，養馬七日。夫善惡行，輒有殃福，如影隨形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘告王言：「非王及國人過也，自我宿命。行道常供養師，我時為師設飯，師謂我言：『且先澡手已，乃當飯。』我愚癡，心念言：『師亦不養官馬，何故不預澡手？』師即謂我言：『汝今念此輕耳，後重如何？』我聞是語，便愁憂。師知其意，便念言：『我會當泥洹，何故令人惱耶？』即以其夜三更時般泥洹。從來久遠，各更生死，今用是故，受其宿殃，養馬七日。夫善惡行，輒有殃福，如影隨形。」

王聞比丘說罪福，意解歡喜，乞得歸命於神人。比丘告言：「卿當自歸於佛，佛為三界師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞比丘說罪福，意解歡喜，乞得歸命於神人。比丘告言：「卿當自歸於佛，佛為三界師。」

王及國人民，皆隨比丘到佛所，稽首為佛作禮，受五戒作優婆塞。佛便為王及人民現相好威神，光曜天地，復為說無常、苦、空。王於是便得須陀洹道，國中人民皆受五戒十善，歸命三尊，月日齋戒，以為常法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王及國人民，皆隨比丘到佛所，稽首為佛作禮，受五戒作優婆塞。佛便為王及人民現相好威神，光曜天地，復為說無常、苦、空。王於是便得須陀洹道，國中人民皆受五戒十善，歸命三尊，月日齋戒，以為常法。

阿難整衣服，作禮白佛言：「是王及國中人民，見佛聞經即解，何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難整衣服，作禮白佛言：「是王及國中人民，見佛聞經即解，何以故？」

佛言：「及昔摩父佛時，是比丘作沙門，王時為優婆塞，淨意供養三日，令我所在處常得其福。今已得度世之道，今來會此，聞經便得須陀洹道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「及昔摩父佛時，是比丘作沙門，王時為優婆塞，淨意供養三日，令我所在處常得其福。今已得度世之道，今來會此，聞經便得須陀洹道。」

四輩弟子、天龍鬼神，聞經歡喜，前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四輩弟子、天龍鬼神，聞經歡喜，前為佛作禮而去。