佛說旃陀越國王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說旃陀越國王經

宋居士沮渠京聲譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋居士沮渠京聲譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。

時有國王，號名旃陀越，奉事婆羅門道，王治國政輒任用諸婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有國王，號名旃陀越，奉事婆羅門道，王治國政輒任用諸婆羅門。

王小夫人，特見珍重，時兼娠。諸夫人憎嫉之，以金賜婆羅門，令譖之於王言：「此人凶惡，若其生子，必為國患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王小夫人，特見珍重，時兼娠。諸夫人憎嫉之，以金賜婆羅門，令譖之於王言：「此人凶惡，若其生子，必為國患。」

王聞之，甚愁憂不樂，問婆羅門言：「當如之何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞之，甚愁憂不樂，問婆羅門言：「當如之何？」

婆羅門言：「唯當并殺之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「唯當并殺之耳。」

王言：「人命至重，何可殺之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「人命至重，何可殺之？」

報言：「若不殺者，必有亡國喪身之憂，禍不細也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報言：「若不殺者，必有亡國喪身之憂，禍不細也。」

王便聽用其言，遂見抂殺，便葬埋之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王便聽用其言，遂見抂殺，便葬埋之。

兒後於塚中生，其母半身不朽，兒得飲其湩。乃至三年，其塚崩陷，兒後得出，與鳥獸共戲，暮即還塚中宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兒後於塚中生，其母半身不朽，兒得飲其湩。乃至三年，其塚崩陷，兒後得出，與鳥獸共戲，暮即還塚中宿。

兒時年六歲，佛以普慈，念其勤苦與鳥獸同群，即化為沙門，被服往呼，問之言：「汝是誰家子？居在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兒時年六歲，佛以普慈，念其勤苦與鳥獸同群，即化為沙門，被服往呼，問之言：「汝是誰家子？居在何處？」

兒歡喜報言：「我無家居，但栖宿此塚中耳，今乞隨道人去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兒歡喜報言：「我無家居，但栖宿此塚中耳，今乞隨道人去。」

佛言：「汝隨我去，何等為乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝隨我去，何等為乎？」

兒報言：「我今善惡，終當隨道人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兒報言：「我今善惡，終當隨道人。」

佛便將其到祇洹中，見諸比丘威儀法則，意甚樂之，便白佛言：「我欲乞作比丘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便將其到祇洹中，見諸比丘威儀法則，意甚樂之，便白佛言：「我欲乞作比丘。」

佛即聽之，以手摩其頭，髮墮，袈裟自然著身，名為須陀，從佛受尊戒，勤意精進，心不懈怠，七日便得羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即聽之，以手摩其頭，髮墮，袈裟自然著身，名為須陀，從佛受尊戒，勤意精進，心不懈怠，七日便得羅漢道。

佛語須陀：「從佛受尊戒，拔欲之根本，生死得自在，今宜往度彼旃陀越王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須陀：「從佛受尊戒，拔欲之根本，生死得自在，今宜往度彼旃陀越王。」

須陀承佛教，頭面著地，為佛作禮。往到其國，住在宮門，請見於王。臣下白王言：「外有道人，乞欲見王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須陀承佛教，頭面著地，為佛作禮。往到其國，住在宮門，請見於王。臣下白王言：「外有道人，乞欲見王。」

王聞之即出，與相見，問言：「我大有所憂者，當如之何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞之即出，與相見，問言：「我大有所憂者，當如之何？」

道人言：「何所憂耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人言：「何所憂耶？」

王言：「我年已長，且欲過時，國無續嗣，為之愁憂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「我年已長，且欲過時，國無續嗣，為之愁憂。」

道人聞王語，初不應之，獨笑而已。王便恚言：「我與道人語，初不答我，而反獨笑。」即欲治殺之。須陀知其意，便輕舉飛翔，上住空中，分身散體出入無間。王見其威神變化，即恐怖悔過言：「我實愚癡，不別真偽，唯願大神一還，令我得自歸命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人聞王語，初不應之，獨笑而已。王便恚言：「我與道人語，初不答我，而反獨笑。」即欲治殺之。須陀知其意，便輕舉飛翔，上住空中，分身散體出入無間。王見其威神變化，即恐怖悔過言：「我實愚癡，不別真偽，唯願大神一還，令我得自歸命。」

須陀即從空中下住王前，謂王言：「若能自歸，甚善！當自歸於佛，佛是我大師，三界之尊，度脫眾生。」王便勅群臣嚴駕，當到佛所。須陀便以道力，如申臂頃，將王及人民，俱到佛所，頭面著地，為佛作禮，歸命三尊，乞受五戒，為優婆塞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須陀即從空中下住王前，謂王言：「若能自歸，甚善！當自歸於佛，佛是我大師，三界之尊，度脫眾生。」王便勅群臣嚴駕，當到佛所。須陀便以道力，如申臂頃，將王及人民，俱到佛所，頭面著地，為佛作禮，歸命三尊，乞受五戒，為優婆塞。

佛告王言：「欲知比丘須陀者，是王昔所用婆羅門言譖，殺兼娠者子也。母死之後，子於塚中生，塚中母半身不朽，得飲其湩，乃至六年，今隨我為道，乃致於此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王言：「欲知比丘須陀者，是王昔所用婆羅門言譖，殺兼娠者子也。母死之後，子於塚中生，塚中母半身不朽，得飲其湩，乃至六年，今隨我為道，乃致於此。」

王聞佛言，更恐怖不能自勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞佛言，更恐怖不能自勝。

佛言：「昔拘先尼佛世，有國王號名佛舍達，王及國中三億人皆隨王供養三尊。時有凡人，居貧無業，常為國中富姓賃放牧，養牛數百頭。見王及人民供養比丘僧，即問言：『卿等何所為乎？』人民答言：『吾等供養三尊，後當得其福。』即復問言：『得何等福耶？』人民報言：『人有淨心施三尊者，後所在處安樂尊貴，無有勤苦。』即念言：『我居貧窮，但賃放牧，自無飲食，當何以施？』即念言：『唯當還取牛湩，煎以為酪酥，淨心上比丘。』比丘僧呪願言：『令汝世世所在處當得其福，自後展轉更生死，輒受其福：或上為諸天，或下為王侯。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「昔拘先尼佛世，有國王號名佛舍達，王及國中三億人皆隨王供養三尊。時有凡人，居貧無業，常為國中富姓賃放牧，養牛數百頭。見王及人民供養比丘僧，即問言：『卿等何所為乎？』人民答言：『吾等供養三尊，後當得其福。』即復問言：『得何等福耶？』人民報言：『人有淨心施三尊者，後所在處安樂尊貴，無有勤苦。』即念言：『我居貧窮，但賃放牧，自無飲食，當何以施？』即念言：『唯當還取牛湩，煎以為酪酥，淨心上比丘。』比丘僧呪願言：『令汝世世所在處當得其福，自後展轉更生死，輒受其福：或上為諸天，或下為王侯。』

「乃後為王時，出遊獵，見國中人有好牸牛懷犢，王便令人取牛殺之。夫人語王：『莫令人殺其子也。』時牛主追還，破取其子養護之。其主恚言：『當令王如此牛也。』自後魂神來為王作子，時未出生，母為王所殺，欲知須陀者即是也；須陀母見抂殺者，則是時王夫人也；婆羅門者牛主是也。須陀所以於塚中生，其母半身不朽，得飲其湩以自長大者，由其宿命以酪酥上比丘僧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃後為王時，出遊獵，見國中人有好牸牛懷犢，王便令人取牛殺之。夫人語王：『莫令人殺其子也。』時牛主追還，破取其子養護之。其主恚言：『當令王如此牛也。』自後魂神來為王作子，時未出生，母為王所殺，欲知須陀者即是也；須陀母見抂殺者，則是時王夫人也；婆羅門者牛主是也。須陀所以於塚中生，其母半身不朽，得飲其湩以自長大者，由其宿命以酪酥上比丘僧故。」

佛言：「罪福響應，如影隨形，未有為善不得福，行惡不受殃者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「罪福響應，如影隨形，未有為善不得福，行惡不受殃者。」

王聞佛說經，意解即得須陀洹道；國中人民皆隨王奉五戒，行十善，歸命三尊，或有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者。四輩弟子、天龍鬼神，聞經歡喜，前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞佛說經，意解即得須陀洹道；國中人民皆隨王奉五戒，行十善，歸命三尊，或有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者。四輩弟子、天龍鬼神，聞經歡喜，前為佛作禮而去。