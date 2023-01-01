佛說末羅王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說末羅王經

宋居士沮渠京聲譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋居士沮渠京聲譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。

時有國王，號曰末羅，土地豐沃，士民壯勇。其國中有方石，周旋數十里，當於王道。群臣共議，啟王徙石。王便料選國內，凡得九億人，令掘徙石。乃歷年月，士民疲極，不能動石。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有國王，號曰末羅，土地豐沃，士民壯勇。其國中有方石，周旋數十里，當於王道。群臣共議，啟王徙石。王便料選國內，凡得九億人，令掘徙石。乃歷年月，士民疲極，不能動石。

佛念人民愚癡，空自勤苦而石不移，即呼阿難：「與汝俱往。」如彈指頃，便到其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛念人民愚癡，空自勤苦而石不移，即呼阿難：「與汝俱往。」如彈指頃，便到其國。

佛時作沙門，被服住在石邊，謂人民言：「用何故掘徙此石？」初無應者，如是至三，人民恚言：「我掘此石勤苦經年，卿何等人，反來問我？」各自委去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時作沙門，被服住在石邊，謂人民言：「用何故掘徙此石？」初無應者，如是至三，人民恚言：「我掘此石勤苦經年，卿何等人，反來問我？」各自委去。

佛即時笑，以足指挑石，手受之，擲置空中，復以手受，住之於地。佛便放光明、現相好，九億人見佛威神，莫不震聳，皆叩頭言：「吾等愚癡，不別真偽，將何神天？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即時笑，以足指挑石，手受之，擲置空中，復以手受，住之於地。佛便放光明、現相好，九億人見佛威神，莫不震聳，皆叩頭言：「吾等愚癡，不別真偽，將何神天？」

佛言：「我是佛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我是佛也。」

人民問言：「佛用何等力能舉此石？」答言：「我有四力。何等為四？一、為精進力，二、為忍辱力，三、為布施力，四、為父母力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人民問言：「佛用何等力能舉此石？」答言：「我有四力。何等為四？一、為精進力，二、為忍辱力，三、為布施力，四、為父母力。

「何等為精進力？謂不殺、盜、婬、欺，廣陳經法，開導人物，未曾懈怠，是為精進力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為精進力？謂不殺、盜、婬、欺，廣陳經法，開導人物，未曾懈怠，是為精進力。

「何等為忍辱力？敢有殘、害、毀、辱，加惡於我，我心如地，無所不受，是為忍辱力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為忍辱力？敢有殘、害、毀、辱，加惡於我，我心如地，無所不受，是為忍辱力。

「何等為布施力？謂以國土、珍寶、妻、子、頭、眼，悉以施人，意無恨悔，是為布施力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為布施力？謂以國土、珍寶、妻、子、頭、眼，悉以施人，意無恨悔，是為布施力。

「何等為父母力？謂受父母身體哺乳、育養之恩，或從地積珍寶，上至二十八天，悉以施人，不如供養父母，是為父母力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為父母力？謂受父母身體哺乳、育養之恩，或從地積珍寶，上至二十八天，悉以施人，不如供養父母，是為父母力。」

人民復問言：「盡復有何等力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人民復問言：「盡復有何等力？」

佛言：「復有四力。何等為四？謂生、老、病、死是為四力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「復有四力。何等為四？謂生、老、病、死是為四力。」

復問言：「佛當常住於世不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問言：「佛當常住於世不？」

佛言：「我亦當般泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我亦當般泥洹。」

人民言：「佛乃神聖，相好金色，當世希有，猶尚般泥洹，何況我曹？」王及臣民九億人同時意解，乞受五戒十善，歸命三尊，結解垢除，即得須陀洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人民言：「佛乃神聖，相好金色，當世希有，猶尚般泥洹，何況我曹？」王及臣民九億人同時意解，乞受五戒十善，歸命三尊，結解垢除，即得須陀洹道。

阿難正衣服，為佛作禮白言：「是王及與九億人皆有何功德，今聞經即得解疾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難正衣服，為佛作禮白言：「是王及與九億人皆有何功德，今聞經即得解疾？」

佛言：「乃昔俱留秦佛時，王及國中九億人同時立志，或受五戒十善者，或持齋者，或然燈者，或燒香散華者，或諷誦經者或聽經者，今故來會，聞經即解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「乃昔俱留秦佛時，王及國中九億人同時立志，或受五戒十善者，或持齋者，或然燈者，或燒香散華者，或諷誦經者或聽經者，今故來會，聞經即解。」

諸比丘歡喜，前為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘歡喜，前為佛作禮。