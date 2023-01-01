佛說末羅王經
劉宋 沮渠京聲譯1卷CBETA T0517少于一千字 6 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說末羅王經
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宋居士沮渠京聲譯
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聞如是：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。
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時有國王，號曰末羅，土地豐沃，士民壯勇。其國中有方石，周旋數十里，當於王道。群臣共議，啟王徙石。王便料選國內，凡得九億人，令掘徙石。乃歷年月，士民疲極，不能動石。
時有國王，號曰末羅，土地豐沃，士民壯勇。其國中有方石，周旋數十里，當於王道。群臣共議，啟王徙石。王便料選國內，凡得九億人，令掘徙石。乃歷年月，士民疲極，不能動石。
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佛念人民愚癡，空自勤苦而石不移，即呼阿難：「與汝俱往。」如彈指頃，便到其國。
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佛時作沙門，被服住在石邊，謂人民言：「用何故掘徙此石？」初無應者，如是至三，人民恚言：「我掘此石勤苦經年，卿何等人，反來問我？」各自委去。
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佛即時笑，以足指挑石，手受之，擲置空中，復以手受，住之於地。佛便放光明、現相好，九億人見佛威神，莫不震聳，皆叩頭言：「吾等愚癡，不別真偽，將何神天？」
佛即時笑，以足指挑石，手受之，擲置空中，復以手受，住之於地。佛便放光明、現相好，九億人見佛威神，莫不震聳，皆叩頭言：「吾等愚癡，不別真偽，將何神天？」
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佛言：「我是佛也。」
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人民問言：「佛用何等力能舉此石？」答言：「我有四力。何等為四？一、為精進力，二、為忍辱力，三、為布施力，四、為父母力。
人民問言：「佛用何等力能舉此石？」答言：「我有四力。何等為四？一、為精進力，二、為忍辱力，三、為布施力，四、為父母力。
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「何等為精進力？謂不殺、盜、婬、欺，廣陳經法，開導人物，未曾懈怠，是為精進力。
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「何等為忍辱力？敢有殘、害、毀、辱，加惡於我，我心如地，無所不受，是為忍辱力。
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「何等為布施力？謂以國土、珍寶、妻、子、頭、眼，悉以施人，意無恨悔，是為布施力。
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「何等為父母力？謂受父母身體哺乳、育養之恩，或從地積珍寶，上至二十八天，悉以施人，不如供養父母，是為父母力。」
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人民復問言：「盡復有何等力？」
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佛言：「復有四力。何等為四？謂生、老、病、死是為四力。」
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復問言：「佛當常住於世不？」
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佛言：「我亦當般泥洹。」
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人民言：「佛乃神聖，相好金色，當世希有，猶尚般泥洹，何況我曹？」王及臣民九億人同時意解，乞受五戒十善，歸命三尊，結解垢除，即得須陀洹道。
人民言：「佛乃神聖，相好金色，當世希有，猶尚般泥洹，何況我曹？」王及臣民九億人同時意解，乞受五戒十善，歸命三尊，結解垢除，即得須陀洹道。
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阿難正衣服，為佛作禮白言：「是王及與九億人皆有何功德，今聞經即得解疾？」
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佛言：「乃昔俱留秦佛時，王及國中九億人同時立志，或受五戒十善者，或持齋者，或然燈者，或燒香散華者，或諷誦經者或聽經者，今故來會，聞經即解。」
佛言：「乃昔俱留秦佛時，王及國中九億人同時立志，或受五戒十善者，或持齋者，或然燈者，或燒香散華者，或諷誦經者或聽經者，今故來會，聞經即解。」
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諸比丘歡喜，前為佛作禮。
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