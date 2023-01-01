佛說勝軍王所問經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說勝軍王所問經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。

是時，有憍薩羅國勝軍大王，其王尊貴，有大威德富饒自在，所居國土境界廣遠，為一切人所共尊敬；其王福德久於佛法生大信重。是時，大王即乘寶車，與諸臣從及無數百千婆羅門、長者等而共圍繞，以諸音樂而導其前，出舍衛國，詣祇樹給孤獨園佛世尊所，恭敬供養聽受正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，有憍薩羅國勝軍大王，其王尊貴，有大威德富饒自在，所居國土境界廣遠，為一切人所共尊敬；其王福德久於佛法生大信重。是時，大王即乘寶車，與諸臣從及無數百千婆羅門、長者等而共圍繞，以諸音樂而導其前，出舍衛國，詣祇樹給孤獨園佛世尊所，恭敬供養聽受正法。

爾時，為人民主，常以正法而行治化，於諸非法捨而不行。何以故？大王當知，若王及臣棄背正法行非法者，於現世中人所輕謗，乃至身壞命終不生勝處；若王及臣捨離非法行正法者，於現世中人所稱讚，乃至身壞命終，生天界中受勝果報，富樂自在天人愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，為人民主，常以正法而行治化，於諸非法捨而不行。何以故？大王當知，若王及臣棄背正法行非法者，於現世中人所輕謗，乃至身壞命終不生勝處；若王及臣捨離非法行正法者，於現世中人所稱讚，乃至身壞命終，生天界中受勝果報，富樂自在天人愛敬。

「大王！譬如世人生育一子，父母憐愛猶如珍寶，多設方便常令快樂，其子長大亦生孝敬，王心慈愛亦復如是，一切人民皆如一子，王所愛念猶如父母，常以四法而為攝化，所謂布施、愛語、利行、同事，常行如是四種法故，一切人民皆悉歸伏。王以慈心觀諸人民既如子想，彼一切人亦復於王如其父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！譬如世人生育一子，父母憐愛猶如珍寶，多設方便常令快樂，其子長大亦生孝敬，王心慈愛亦復如是，一切人民皆如一子，王所愛念猶如父母，常以四法而為攝化，所謂布施、愛語、利行、同事，常行如是四種法故，一切人民皆悉歸伏。王以慈心觀諸人民既如子想，彼一切人亦復於王如其父母。

「又如有人於其夢中見種種事，所謂江河泉池、園林花菓、街巷道陌處處莊嚴，清淨適悅人所愛樂，如是等事，既夢覺已都無所有，諸世間法亦復如是，皆悉如夢竟無其實。如汝大王，為人中主受三種樂，所謂富樂、欲樂、自在樂，統大國城多諸所有，象馬、車乘、金銀、珍寶庫藏諸物，乃至后妃、眷屬、諸臣僕等其數甚多，富貴熾盛而無等比，如是富貴雖多所有不以為勝。何以故？為顛倒法勞役其心增諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如有人於其夢中見種種事，所謂江河泉池、園林花菓、街巷道陌處處莊嚴，清淨適悅人所愛樂，如是等事，既夢覺已都無所有，諸世間法亦復如是，皆悉如夢竟無其實。如汝大王，為人中主受三種樂，所謂富樂、欲樂、自在樂，統大國城多諸所有，象馬、車乘、金銀、珍寶庫藏諸物，乃至后妃、眷屬、諸臣僕等其數甚多，富貴熾盛而無等比，如是富貴雖多所有不以為勝。何以故？為顛倒法勞役其心增諸煩惱。

「大王當知，此等皆是無常滅法，是不堅牢而不究竟，如水聚沫而無其實。是故，大王！於如是事如實了知，於世間法常所覺了，離諸煩惱修出世行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知，此等皆是無常滅法，是不堅牢而不究竟，如水聚沫而無其實。是故，大王！於如是事如實了知，於世間法常所覺了，離諸煩惱修出世行。

「又世間法如一大樹，沃潤其根即生枝葉，枝葉繁茂即能開華，開華非久乃結果實，果實成熟色香美妙，人皆愛樂。其樹忽為大火所焚，四面俱熾，紅焰光明映蔽日月，四方上下都一大光。其可愛樹悉無所有，唯火光現，而彼火光非久，即為大雨所滅，雲雷掣電交映而出。是時，火聚悉無所有，唯彼大雨連霔不息，其雨非久亦復停止。大王當知，如前所說諸世間法亦復如是，剎那壞滅竟無其實，如王所統，雖復廣大積諸所有，剎那壞其義亦然。是故，大王！於無常法莫生常住想，於有盡法莫作無盡想，念念思惟無常來侵，捨世間法離諸所著，修出世行增益善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又世間法如一大樹，沃潤其根即生枝葉，枝葉繁茂即能開華，開華非久乃結果實，果實成熟色香美妙，人皆愛樂。其樹忽為大火所焚，四面俱熾，紅焰光明映蔽日月，四方上下都一大光。其可愛樹悉無所有，唯火光現，而彼火光非久，即為大雨所滅，雲雷掣電交映而出。是時，火聚悉無所有，唯彼大雨連霔不息，其雨非久亦復停止。大王當知，如前所說諸世間法亦復如是，剎那壞滅竟無其實，如王所統，雖復廣大積諸所有，剎那壞其義亦然。是故，大王！於無常法莫生常住想，於有盡法莫作無盡想，念念思惟無常來侵，捨世間法離諸所著，修出世行增益善根。

「大王！又如四方有四大山從空而來，彼山高廣一一堅牢，墮於閻浮，而此地中所有一切草木叢林皆悉摧滅而無有餘，彼有力者不能為救。大王！此諸世間有四大怖而來逼迫，亦復如是，一切眾生無所逃避，有大力者不能為救。四怖者何？一者、邪行怖；二者、老怖；三者、病怖；四者、死怖。大王！邪行若生壞滅正行，老怖若來壞少年相，病怖若來壞安樂法，死怖若來壞滅壽命。大王！又如師子為獸中王，若入獸群取一獸食，彼所取獸何能逃避，入師子腹滅無有餘。大王！無常大力於諸眾生，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！又如四方有四大山從空而來，彼山高廣一一堅牢，墮於閻浮，而此地中所有一切草木叢林皆悉摧滅而無有餘，彼有力者不能為救。大王！此諸世間有四大怖而來逼迫，亦復如是，一切眾生無所逃避，有大力者不能為救。四怖者何？一者、邪行怖；二者、老怖；三者、病怖；四者、死怖。大王！邪行若生壞滅正行，老怖若來壞少年相，病怖若來壞安樂法，死怖若來壞滅壽命。大王！又如師子為獸中王，若入獸群取一獸食，彼所取獸何能逃避，入師子腹滅無有餘。大王！無常大力於諸眾生，亦復如是。

「大王！諸世間人將趣命終，先染病苦，如中毒箭氣力劣弱，筋骨肢節皆悉疼痛，皮肉乾枯手足戰動，穢惡流溢，眼、耳、鼻、舌、身等諸根不能發識，諸境不現，唯見自造不善業境現在其前，生大怖畏，無所依怙誰為救者？父母眷屬徒共圍繞，名醫良藥不能為療，上味飲食不能食噉，於念念中起無常怖，彼出入息漸漸微細，如是病怖，方始起心念作善業，微出其聲告父母言：『我今大怖，惡境現前，壽命將斷，父母為我作諸利益，施佛及僧願垂救護。』如是言已，於剎那間其命即斷，此處既謝他處復生，隨自作業受諸果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！諸世間人將趣命終，先染病苦，如中毒箭氣力劣弱，筋骨肢節皆悉疼痛，皮肉乾枯手足戰動，穢惡流溢，眼、耳、鼻、舌、身等諸根不能發識，諸境不現，唯見自造不善業境現在其前，生大怖畏，無所依怙誰為救者？父母眷屬徒共圍繞，名醫良藥不能為療，上味飲食不能食噉，於念念中起無常怖，彼出入息漸漸微細，如是病怖，方始起心念作善業，微出其聲告父母言：『我今大怖，惡境現前，壽命將斷，父母為我作諸利益，施佛及僧願垂救護。』如是言已，於剎那間其命即斷，此處既謝他處復生，隨自作業受諸果報。

「大王當知，世間眾生若善不善、若勝若劣，從自因生果無所失，作善業者，是所歸趣是所依怙，臨命終時不生怖畏，此處緣謝生於他處受勝果報。是故，大王！汝今應當捨世間法離諸染著，修出世行趣善法門，於念念中作無常想。若如是者，於善法中乃名精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知，世間眾生若善不善、若勝若劣，從自因生果無所失，作善業者，是所歸趣是所依怙，臨命終時不生怖畏，此處緣謝生於他處受勝果報。是故，大王！汝今應當捨世間法離諸染著，修出世行趣善法門，於念念中作無常想。若如是者，於善法中乃名精進。

「復次，大王！如世間人入大火聚，須以方便即能息滅；處熱惱中，須假清淨而方醒寤；受飢渴時，假以飲食方能救濟；染病苦時，假以良藥即能除愈；於危難中，得有力者諸善知識乃脫諸難；受貧困時，得大財寶方能拯濟；入戰陣時，須被勇猛堅固鎧甲方得戰勝；於一切處，無依無怙孤獨苦惱，得其親友方為依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！如世間人入大火聚，須以方便即能息滅；處熱惱中，須假清淨而方醒寤；受飢渴時，假以飲食方能救濟；染病苦時，假以良藥即能除愈；於危難中，得有力者諸善知識乃脫諸難；受貧困時，得大財寶方能拯濟；入戰陣時，須被勇猛堅固鎧甲方得戰勝；於一切處，無依無怙孤獨苦惱，得其親友方為依止。

「大王！出世善法亦復如是，於諸世間同彼上說，飲食、良藥、親友等類，能為依止能為救護。大王！若人不修出世善法都無所託，臨命終時自生怖畏誰為救者，捨此報已自受其苦誰為拯拔，以是事故，我如實說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！出世善法亦復如是，於諸世間同彼上說，飲食、良藥、親友等類，能為依止能為救護。大王！若人不修出世善法都無所託，臨命終時自生怖畏誰為救者，捨此報已自受其苦誰為拯拔，以是事故，我如實說。

「大王！速疾於世間法捨諸常見作無常想，捨堅執見作破壞想，如水聚沫而無其實，當念修行出世善法，自所作已轉勸他人，如是，乃得於善法中名為精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！速疾於世間法捨諸常見作無常想，捨堅執見作破壞想，如水聚沫而無其實，當念修行出世善法，自所作已轉勸他人，如是，乃得於善法中名為精進。

「大王！當觀自身，無有少樂可得，雖復具有種種上味精妙飲食而為資養，未曾一時有飢渴失，如是暫能資持命根，彼壽報盡，即時散壞歸無常法。大王！復觀自身，雖有種種上妙寶衣、眾莊嚴具，乃至種種庫藏諸物，無所乏少，象、馬、車、步四兵具足，其數甚多無與等者，彼壽報盡悉歸無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！當觀自身，無有少樂可得，雖復具有種種上味精妙飲食而為資養，未曾一時有飢渴失，如是暫能資持命根，彼壽報盡，即時散壞歸無常法。大王！復觀自身，雖有種種上妙寶衣、眾莊嚴具，乃至種種庫藏諸物，無所乏少，象、馬、車、步四兵具足，其數甚多無與等者，彼壽報盡悉歸無常。

「復次，大王！如世間人有大財富，於日日中，潔淨澡浴香油塗身，復以諸妙上服莊嚴，眾妙華鬘及彼真珠纓絡、耳璫環釧，如是等物而莊嚴已，處於寶座，富貴自在威德特尊，與諸眷屬而共圍繞，奏百千種殊妙音樂，妙寶樓閣處處，皆爇旃檀沈水等諸妙香，生滅相續輪轉無有窮盡，皆是無明為因生故。由此即有貪等諸法，若滅無明貪等不生，貪等既滅正行得起，離諸過失，此即名為出世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！如世間人有大財富，於日日中，潔淨澡浴香油塗身，復以諸妙上服莊嚴，眾妙華鬘及彼真珠纓絡、耳璫環釧，如是等物而莊嚴已，處於寶座，富貴自在威德特尊，與諸眷屬而共圍繞，奏百千種殊妙音樂，妙寶樓閣處處，皆爇旃檀沈水等諸妙香，生滅相續輪轉無有窮盡，皆是無明為因生故。由此即有貪等諸法，若滅無明貪等不生，貪等既滅正行得起，離諸過失，此即名為出世間法。

「復次，大王！世間一切所緣境界，若得若失，若決定、不決定；若可愛、不可愛，貪心生起無所厭足，是為大失；若於聖道出世間法，愛樂希求無厭足者，乃為正行，是大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！世間一切所緣境界，若得若失，若決定、不決定；若可愛、不可愛，貪心生起無所厭足，是為大失；若於聖道出世間法，愛樂希求無厭足者，乃為正行，是大利益。」

爾時世尊，說加陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，說加陀曰：

「大王今當知， 彼死法極惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王今當知， 彼死法極惡，

能斷人壽命， 及破壞諸蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷人壽命， 及破壞諸蘊。

斯為大怖畏， 世皆非愛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯為大怖畏， 世皆非愛樂，

彼死法若來， 普遍於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼死法若來， 普遍於一切，

虛空并大海， 深穴與高山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空并大海， 深穴與高山，

大地及諸方， 無處可逃避。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地及諸方， 無處可逃避。

唯諸有智者， 安住真實法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯諸有智者， 安住真實法，

即堅固無動， 一切不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即堅固無動， 一切不能壞。

壽報未盡時， 當發大精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽報未盡時， 當發大精進，

廣修眾善因， 勤行諸梵行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣修眾善因， 勤行諸梵行，

由善根力故， 得至涅槃界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由善根力故， 得至涅槃界，

至涅槃界已， 能遠離死怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至涅槃界已， 能遠離死怖。」

爾時，憍薩羅國勝軍大王，聞佛世尊以諸方便善巧譬喻說妙法已，歡喜踊躍恭敬讚歎，頂禮佛足迴復王宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，憍薩羅國勝軍大王，聞佛世尊以諸方便善巧譬喻說妙法已，歡喜踊躍恭敬讚歎，頂禮佛足迴復王宮。

佛說此經已，諸大苾芻眾聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，諸大苾芻眾聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。

佛說勝軍王所問經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說勝軍王所問經

大王既出城已漸向祇園，其王即時遠見世尊於一樹下安詳而坐，諸苾芻眾而共圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王既出城已漸向祇園，其王即時遠見世尊於一樹下安詳而坐，諸苾芻眾而共圍遶。

時王見已生大歡喜，深信尊重下車去蓋，合掌曲躬遙伸讚歎：「佛身廣大猶若金山，佛身端嚴殊妙無比，有大光明如百千日，吉祥熾盛猶大火聚，諸根調寂住奢摩他，眾德莊嚴具波羅蜜，三十二相八十種好圓滿具足，為人中龍人中師子，人中大仙人中勝者，於世間中如寶山現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王見已生大歡喜，深信尊重下車去蓋，合掌曲躬遙伸讚歎：「佛身廣大猶若金山，佛身端嚴殊妙無比，有大光明如百千日，吉祥熾盛猶大火聚，諸根調寂住奢摩他，眾德莊嚴具波羅蜜，三十二相八十種好圓滿具足，為人中龍人中師子，人中大仙人中勝者，於世間中如寶山現。」

是時，大王既讚歎已，徒步而進到佛所已，頭面著地禮世尊足，持以寶冠、寶蓋、寶劍、寶珠、寶莊革屣，如是等物奉上世尊，作如是言：「惟願世尊，受我所施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大王既讚歎已，徒步而進到佛所已，頭面著地禮世尊足，持以寶冠、寶蓋、寶劍、寶珠、寶莊革屣，如是等物奉上世尊，作如是言：「惟願世尊，受我所施。」

是時，世尊即為納受。其王即復禮世尊足，退住一面，合掌恭敬而白佛言：「世尊！願佛慈悲為說法要，使我長夜得大利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊即為納受。其王即復禮世尊足，退住一面，合掌恭敬而白佛言：「世尊！願佛慈悲為說法要，使我長夜得大利樂。」

爾時，世尊而讚王言：「善哉，善哉！大王！汝於如來深信尊重，於佛正法愛樂趣求，純善相應是大賢者。如汝所言樂聞法要，汝當諦聽如善作意，記念修習為汝宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而讚王言：「善哉，善哉！大王！汝於如來深信尊重，於佛正法愛樂趣求，純善相應是大賢者。如汝所言樂聞法要，汝當諦聽如善作意，記念修習為汝宣說。」

佛言：「大王！汝統大國，常有百千內外親族恭敬讚歎，雖復如是富貴自在，壽報盡時即生苦惱，一切眷屬徒共圍繞，悲惱啼泣。當於爾時，一切所有不能守護，既命盡已，內外親屬所共圍繞，至屍陀林，所有遺體各各離散，皮、肉、筋、骨分其異處，有諸蟲鳥而來𠯗食，彼食盡已，此虛妄身悉無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！汝統大國，常有百千內外親族恭敬讚歎，雖復如是富貴自在，壽報盡時即生苦惱，一切眷屬徒共圍繞，悲惱啼泣。當於爾時，一切所有不能守護，既命盡已，內外親屬所共圍繞，至屍陀林，所有遺體各各離散，皮、肉、筋、骨分其異處，有諸蟲鳥而來𠯗食，彼食盡已，此虛妄身悉無所有。

「大王！以是緣故諦觀世間，如水聚沫有何堅實？以是無常不究竟法，起常想者是為顛倒，諸有漏法念念壞滅，我觀是事深可悲愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！以是緣故諦觀世間，如水聚沫有何堅實？以是無常不究竟法，起常想者是為顛倒，諸有漏法念念壞滅，我觀是事深可悲愍。